10 gratis vaardigheidsmatrixsjablonen in Excel en ClickUp

Wat maakt een goede leider? Alles doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat elk lid van zijn team slaagt. 🎉

Goede bedrijfsleiders weten dat het essentieel is om te investeren in de groei en ontwikkeling van elke medewerker. Hoe? Door ervoor te zorgen dat individuen niet stagneren in hun carrière, voortdurend nieuwe vaardigheden verwerven en consequent hun expertiseniveau verhogen.

Een competentiematrix is een hulpmiddel dat wordt gebruikt door HR-teams en afdelingsleiders om de vaardigheden van elk teamlid te registreren, te monitoren en uiteindelijk te verbeteren. Een competentiematrix maakt een raster van elk lid van de afdeling of het project, gevolgd door de vereiste vaardigheden van hun bijbehorende functie. Na verloop van tijd kan een competentiematrix worden gebruikt om aanwervingsprocessen, de toewijzing van middelen en de kwaliteit van het werk te verbeteren training en ontwikkeling . 👏👏

Vraag je je af hoe je een competentiematrix maakt? Lees dan verder. Als je een competentiematrix wilt maken, hoef je niet bij nul te beginnen. Hieronder bespreken we wat een competentiematrix is, wat een goed sjabloon is en 10 sjablonen voor competentiematrices die je in je bedrijf kunt gebruiken. 📚

Wat is een Skills Matrix Template ?

Simpel gezegd brengt een competentiematrix in kaart welke vaardigheden je team nodig heeft om succesvol te zijn. Personeelsprofessionals en afdelingshoofden gebruiken vaak vaardigheidsmatrices om een visuele voorstelling te geven van welke vaardigheden vereist zijn, gedekt zijn en ontbreken bij elk project. 👍

Een competentiematrix (ook wel competentiematrix genoemd) maakt een raster van de noodzakelijke vaardigheden of eigenschappen die nodig zijn voor elke afdeling of elk project. Hoewel elke competentiematrix zal variëren afhankelijk van uw unieke organisatie, kan een voorbeeldsjabloon voor elke kolom een lid van uw team vermelden en voor elke rij de gewenste vaardigheden. Van daaruit kunnen teamleiders snel hiaten in vaardigheden binnen de organisatie identificeren.

U kunt een betaalde sjabloon voor een competentiematrix vinden in de meeste software voor het monitoren van werknemers platforms. Je kunt ook veel gratis, downloadbare sjablonen online vinden. Download de sjabloon naar Excel, Word of een andere tool, pas de vaardigheden aan aan uw organisatie en werk de sjabloon regelmatig bij om de vooruitgang van uw werknemers te volgen.

Wat maakt een goed Skills Matrix Template ?

De beste vaardigheden matrixsjablonen helpen uw organisatie bij het beter verdelen van taken en verantwoordelijkheden tussen teamleden. De juiste sjabloon moet gemakkelijk te begrijpen en bij te werken zijn en een 360-graden overzicht bieden van de sterke punten en vaardigheden van elke afdeling. 👊

Met de juiste competentiematrix is de bedrijfsleiding beter in staat om:

Betere aanwervingsbeslissingen te nemen: Een competentiematrix is een essentieel onderdeel van het personeelsbeleidhulpmiddel voor personeelsbeheer. Als een bepaalde vaardigheid in je hele team ontbreekt, kan dat een teken zijn dat je een nieuwe medewerker moet aannemen

Een competentiematrix is een essentieel onderdeel van het personeelsbeleidhulpmiddel voor personeelsbeheer. Als een bepaalde vaardigheid in je hele team ontbreekt, kan dat een teken zijn dat je een nieuwe medewerker moet aannemen **Als een bepaalde vaardigheid slechts bij een paar teamleden aanwezig is, kan dit een kans zijn om je leer- en ontwikkelingsmogelijkheden uit te breiden. Overweeg het organiseren van een lunch en leren of een interne trainingsdag om teamleden op de hoogte te brengen

Promotie aanbieden: Als je ziet dat een bepaald teamlid meer vaardigheden heeft dan zijn collega's, is hij of zij misschien beter geschikt voor een managementfunctie

Als je ziet dat een bepaald teamlid meer vaardigheden heeft dan zijn collega's, is hij of zij misschien beter geschikt voor een managementfunctie Taken en verantwoordelijkheden toewijzen: Laten we eerlijk zijn: mensen voeren graag taken uit waarin ze uitblinken. Door de zachte en technische vaardigheden van elk teamlid te analyseren, kunt u taken toewijzen op basis van individuele sterke punten

Laten we eerlijk zijn: mensen voeren graag taken uit waarin ze uitblinken. Door de zachte en technische vaardigheden van elk teamlid te analyseren, kunt u taken toewijzen op basis van individuele sterke punten Functioneringsgesprekken stroomlijnen: Functioneringsgesprekken zijn voordelig voor zowel supervisors als ondergeschikten. De juiste competentiematrix kan teamleden helpen te bepalen aan welke vaardigheden ze moeten werken

Functioneringsgesprekken zijn voordelig voor zowel supervisors als ondergeschikten. De juiste competentiematrix kan teamleden helpen te bepalen aan welke vaardigheden ze moeten werken Stel individuele doelen: Gebruik een competentiematrix om werknemers te helpen hun vaardigheden kwartaal na kwartaal aan te scherpen doelen te stellen die van toepassing zijn op elke functie

10 Vaardighedenmatrixsjablonen voor gebruik in 2024

Op zoek naar een sjabloon voor een competentiematrix om dieper in de sterke punten van elk teamlid te duiken? Gebruik deze sjablonen voor een visuele weergave van de vaardigheden van elke afdeling.

1. ClickUp Board Vaardighedenmatrix Sjabloon

Registreer en bewaak de harde en zachte vaardigheden voor elk project of teamlid met de Skills Mapping Template van ClickUp

Als u uw bedrijf soepel wilt laten draaien, moet u de juiste mensen aan de juiste taken koppelen. Hoe doet u dat? Door te begrijpen waar hun sterke punten liggen.

Met ClickUp's sjabloon voor het in kaart brengen van vaardigheden kunt u de unieke vaardigheden van elke werknemer identificeren, bijhouden en in kaart brengen. Maak gewoon een lijst van elk teamlid (gegroepeerd per afdeling) en geef hen een rangschikking tussen één en vijf op basis van hun vaardigheid in elke bepaalde vaardigheid. Zodra de sjabloon is ingevuld, kunt u hiaten in vaardigheden identificeren voor elk individu en de grotere afdeling.

Na verloop van tijd kan de sjabloon voor het in kaart brengen van vaardigheden je helpen betere beslissingen te nemen over aanwerving, training en ontwikkelingsmogelijkheden voor leren. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Trainingsmatrix Sjabloon

Stroomlijn de training van werknemers en de personeelsplanning met deze handige trainingsmatrixsjabloon van ClickUp

Op zoek naar een effectief trainingsprogramma? ClickUp's trainingsmatrixsjabloon maakt het eenvoudig om de vaardigheden van uw team te beheren, te registreren en te controleren. Door de sjabloon regelmatig te gebruiken, kunt u uw trainings- en ontwikkelingsprogramma's stroomlijnen.

Met de sjabloon Trainingmatrix kun je de zachte en harde vaardigheden van elke medewerker bijhouden. Elke rij biedt ruimte om de naam van de werknemer, de rol, de afdeling en de individuele vaardigheden te noteren. Rollen en afdelingen zijn met kleuren gecodeerd, terwijl sterke punten een gemakkelijk te volgen rangordesysteem bieden.

Je kunt aangepaste weergaven maken om een overzicht op hoog niveau te krijgen van de prestaties van medewerkers. Bovendien kunt u aangepaste statussen maken om taken te markeren als voltooid, niet bij het bedrijf en in beoordeling. Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Personeelsmatrix Sjabloon

Neem strategische aanwervingsbeslissingen en geef uw werknemers de promoties die ze verdienen met deze Staffing Matrix Template van ClickUp

Bent u uw bedrijf naar een hoger niveau aan het tillen? Voordat u een nieuw teamlid aanneemt, moet u weten welke vaardigheden u aan uw arsenaal wilt toevoegen. ClickUp's matrixsjabloon voor personeel geeft een overzicht van de vaardigheden die nodig zijn voor elke specifieke functie. Maak voor elke functie een lijst met gewenste eigenschappen. Van daaruit kunt u elke specifieke vaardigheid afvinken, zodat het hoger management een beeld krijgt van de ontbrekende vaardigheden binnen elke afdeling.

De Staffing Matrix biedt een rasterindeling waarin je elke functie kunt opnemen, gevolgd door de functiebeschrijving, afdeling en vereiste vaardigheden. Verwissel eenvoudig elk aangepast veld of maak uw eigen unieke kleurcoderingssysteem dat het beste bij uw bedrijf past. Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Technische Vaardigheden Matrix Sjabloon

via AIHR

Op zoek naar een eenvoudige manier om de vaardigheden van uw team te beoordelen en te beheren? Vaardighedenbeoordelingen helpen de leiding van een bedrijf om te investeren in de ontwikkeling van werknemers, slimme beslissingen te nemen over het aannemen van personeel en middelen toe te wijzen voor elk project.

Met deze eenvoudige Excel Skills Matrix Template van AIHR kan uw organisatie eenvoudig uw vaardighedenbeheer up-to-date. Schrijf gewoon de naam van elke werknemer bovenaan de kolommen en wijs een vaardigheid toe aan elke rij. Noteer vervolgens de vaardigheid en interesse van elk teamlid voor elke vaardigheid. Deze sjabloon downloaden

8. Excel Vaardighedenmatrix Sjabloon van AG5

via CIToolkit

Vaardighedenmatrixsjablonen kunnen van onschatbare waarde zijn communicatie-instrument tussen werknemers en afdelingsleiders. Met een competentiematrix kunnen gemakkelijk hiaten in de training, certificeringen of opleiding van werknemers voor het hele team worden vastgesteld. Van daaruit kan de leiding van het bedrijf het inwerkproces aanpassen, hogere opleidingen promoten of zelfs opleidingen op locatie aanbieden.

Overweeg om de Excel Skills Matrix Template van CIToolkit te downloaden om het gesprek op gang te brengen. Met deze moeiteloze sjabloon kunt u de vaardigheden van uw hele team evalueren. Noteer de namen van de teamleden in de linkerkolom en voeg een vaardigheid toe aan het begin van elke rij.

Deze matrix kan eenvoudig worden aangepast aan de vereisten van uw bedrijf. Van daaruit kun je je trainingsbehoeften herzien om je werknemers te helpen nieuwe vaardigheden te verwerven. Deze sjabloon downloaden

Investeer in Werknemersontwikkeling Door gebruik te maken van ClickUp's Vaardighedenmatrixsjablonen

Het succes van uw bedrijf hangt af van het succes van elke individuele werknemer. Gebruik een vaardigheidsmatrixsjabloon om ervoor te zorgen dat de leden van uw team de vaardigheden bijschaven die ze nodig hebben. 🤩

Een sjabloon voor een competentiematrix is een essentieel hulpmiddel voor teambeheer gebruikt door HR-professionals en teamleiders. Door de vaardigheid van elke werknemer in harde en zachte vaardigheden te registreren, kunt u betere beslissingen nemen bij het aannemen van personeel, het inwerken van werknemers verbeteren en ervoor zorgen dat geen enkel teamlid overwerkt raakt.

Om te beginnen met het gebruik van een vaardighedenmatrixsjabloon, gebruikt u ClickUp. Met ClickUp kunt u eenvoudig aangepaste velden uitwisselen, wisselen tussen verschillende weergaven en uiteindelijk uw sjabloon aanpassen aan uw organisatie. Bovendien krijgt u meer dan een matrixsjabloon met een volledig pakket functies voor projectbeheer, meer dan 1000 integraties, 100 MB opslagruimte, onbeperkte taken en altijd gratis functies. Probeer ClickUp vandaag .