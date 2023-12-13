De beste beloningsprogramma's voor werknemers: zo maak je ze!

Als succesvol bedrijf zijn uw werknemers uw belangrijkste activa. Je wilt ongetwijfeld het beste beloningsprogramma voor je werknemers.

U moet een beloningsprogramma kiezen dat de kernwaarden van uw bedrijf helpt promoten en gezonde relaties tussen u en uw werknemers bevordert.

Een beloningsprogramma is als een opwaartse cyclus. Als werknemers zich gewaardeerd voelen, zien ze de directe voordelen van hun harde werk, behoudt uw bedrijf talent en heeft het bedrijf meer kans om beter te presteren dan de concurrenten.

Of je nu wilt begrijpen waarom een beloningsprogramma cruciaal is of hoe je het moet instellen, bij ons zit je goed. We bieden een stap-voor-stap proces voor het maken van belonings- en erkenningsprogramma's voor werknemers met ClickUp en de beste sjablonen voor functioneringsgesprekken.

Wat zijn beloningsprogramma's voor werknemers?

Een beloningsprogramma voor werknemers is een kader om de prestaties en bijdragen van werknemers te waarderen en heeft als doel hen te belonen en te motiveren. Een beloningsprogramma staat los van het salaris en bestaat uit monetaire of niet-monetaire beloningen om het team te inspireren beter te presteren.

Stel je voor dat je projectmanager het Q4 project voor een van je grootste overzeese clients afleverde binnen de tijdlijn en tegelijkertijd de verwachtingen overtrof.

Het erkennen van deze overwinning met felbegeerde kaarten of het aanbieden van exclusieve toegang tot professionele ontwikkelingsmogelijkheden wordt beschouwd als een werknemersbeloning.

Een beloningssysteem voor werknemers is bedoeld om teamleden te motiveren en een ecosysteem te creëren waarin het bedrijf goed presterende werknemers erkent en viert werkprestaties met zinvolle incentives. Dit bouwt een cultuur van uitmuntendheid op en stimuleert het moreel van je werknemers om consistent schitterende resultaten te behalen.

Het uitgangspunt voor je HR-afdeling zou moeten zijn om een erkenningsprogramma voor werknemers te ontwerpen dat aansluit bij de kernwaarden van je bedrijf. Wees duidelijk over het gedrag dat je wilt belonen en het hoe en waarom.

Bijvoorbeeld, als het nemen van een disruptieve aanpak cruciaal is voor toekomstig succes, zorg er dan voor dat mensen hiervoor erkend worden met een niet-monetaire of monetaire beloning.

Verschil tussen beloningen voor werknemers en erkenningsprogramma's voor werknemers

Voordat we verder gaan, moeten we duidelijk zijn: beloningen en erkenningen zijn niet hetzelfde. Als je beide woorden in een zin gebruikt, hebben ze elk een andere betekenis, maar het einddoel is hetzelfde.

Elke vorm van sociale erkenning die de inspanningen van een werknemer erkent en waardeert, is werknemerserkenning, maar geen werknemersbeloning. Bijvoorbeeld wanneer je applaudisseert voor de inspanningen van een werknemer tijdens een vergadering van een team of wanneer je de titel 'Werknemer van de maand' toekent.

Tenzij er een tastbaar voordeel, zoals een geldelijke beloning, aan de lof is verbonden, wordt het niet beschouwd als een beloning voor werknemers. Als u echter het beste van uw werknemers wilt, zal een concurrerend beloningsprogramma dat voor u doen, omdat het de prestaties van werknemers waarschijnlijk met wel 27% .

Belang van beloningsprogramma's voor werknemers

Gelukkige en gemotiveerde werknemers maken een organisatie succesvol. Een beloningsprogramma voor werknemers helpt bij het opbouwen van een werkplek waar men inspanningen erkent, prestaties viert en elk lid van het team zich belangrijk voelt.

Dit is een simplistische weergave van de rol van werknemersbeloningen op de werkplek. Laten we eens kijken waarom dergelijke programma's een integraal onderdeel zijn van het cultiveren van een bloeiend en gemotiveerd personeelsbestand.

Verhoogt het werknemersmoreel

Werknemers brengen minstens 40 uur per week door op het werk. Het moreel op de werkplek speelt een grote rol in hun prestaties.

Als hun werk niet wordt erkend en teamleiders hen voor lief nemen, heeft dat een directe impact op hun productiviteit. Het ergste is dat andere werknemers gedemotiveerd raken als ze hun collega's ontevreden of opgebrand zien.

De instelling van een belonings- en erkenningsprogramma verhoogt het moreel van je werknemers. Uw werknemers voelen zich gewaardeerd. Ze krijgen ook een gevoel van voldoening omdat ze bijdragen aan iets dat de moeite waard is.

Interessant is dat niet-monetaire beloningen zoals persoonlijke brieven of andere vormen van gepersonaliseerde beloningen het moreel van werknemers kunnen verbeteren.

Stimuleert een positieve werkomgeving

Erkenning door collega's is een sterke katalysator voor het opbouwen van een positieve bedrijfscultuur. Van het vieren van teamprestaties tot wekelijkse individuele prestaties, zet een of ander formulier op voor een beloningsprogramma voor werknemers. Beschouw het erkenningsprogramma als een belangrijke hoeksteen van de bedrijfscultuur.

De sleutel hier is om het programma inclusief te maken. Vraag managers en leiders om actief deel te nemen en het werk van hun werknemers te waarderen. Dit kan zo eenvoudig zijn als het instellen van een speciale 'Leaders Choice Award' om werknemers met de meest innovatieve ideeën te belonen.

Erkenning van collega's is een ander aspect dat vaak wordt gemist in beloningssystemen voor werknemers. Door teamgenoten te betrekken bij het bewonderen van elkaars werk, bouw je op de lange termijn aan een goede samenwerking. Teamleden ondersteunen elkaar graag om beter te presteren, wat ieders werk vergemakkelijkt.

Verbetert het behoud van werknemers

Tijdens de pandemie realiseerden werknemers in verschillende sectoren zich dat ze niet gelukkig waren met hun huidige baan. Dit leidde tot het Grote Ontslag - een massale uittocht van werknemers uit banen en carrières die ze niet langer wilden.

Wat dit betekent voor uw organisatie is dat als het motivatieniveau van uw werknemers laag is, u hen dichter bij het accepteren van een nieuwe baan brengt.

Een goed gestructureerd beloningsprogramma voor werknemers zal in zo'n geval een barrière vormen. De beste manier om beloningen te gebruiken om verdienstelijke werknemers te behouden, is hen een op hun rente afgestemd loopbaanontwikkelings abonnement aan te bieden. Als dat niet mogelijk is, zijn workshops en certificeringsprogramma's voor professionele ontwikkeling een goed begin.

Het voordeel van deze beloningsprogramma's is dat je werknemers het voordeel zullen zien van loyaal blijven aan je bedrijf. Dit gaat verder dan het belonen van werknemers: het erkent individuele ambities en investeert in hun carrièregroei op lange termijn.

Zonder dergelijke beloningen werkprestaties te verbeteren zouden uw toptalenten uiteindelijk overwegen het bedrijf te verlaten zonder duidelijkheid over hun persoonlijke groeitraject.

Verbetert de betrokkenheid van werknemers

Werknemers die niet betrokken zijn, kosten u geld - veel geld. Ze zijn minder creatief. Daarom is hun productiviteit op het werk aan de lage kant, wat betekent dat uw productie een klap krijgt. Als de motivatie van werknemers laag blijft, moeten ze worden vervangen, waardoor de kosten voor personeelsverloop stijgen.

Volgens Gallup geëngageerde werknemers verhogen hun winstgevendheid met 21% en zijn 17% productiever. Werknemers raken gedemotiveerd na het einde van de wittebroodsweken, die een paar maanden duren nadat ze bij een nieuwe baan zijn begonnen.

De vraag is hier, hoe houd je ze betrokken voor de lange termijn?

Beloningsprogramma's voor werknemers. Dit kan bereik hebben van monetaire tot niet-monetaire beloningen. Een beloningssysteem, een shoutoutout in je intranet of ander communicatiekanaal, of een persoonlijk bedankje van de leiding raakt een emotionele snaar, waardoor de werknemers zich gezien voelen binnen de organisatie.

Bouwt een feedbacklus voor werknemers

Feedback van werknemers is een van de meest onderschatte manieren om werknemers te belonen. De meeste werknemers aarzelen om hun feedback en gedachten publiekelijk te delen. De redenen hiervoor zijn tweeledig: angst voor tegenwerking en onduidelijkheid over de impact van hun feedback op de organisatie.

Als je begint met het erkennen van de feedback van werknemers en een erkenningsplatform bouwt om hen hun suggesties te laten delen, geef je hen een fantastische beloning. Deze aanpak valideert de inzichten van werknemers en geeft hen een gevoel van eigendom en toewijding.

Naarmate werknemers meer zichtbaarheid krijgen, dragen ze meer bij aan het succes van de organisatie - dit bouwt een feedbacklus op.

Deze feedbacklus heeft een directe invloed op de prestaties van werknemers omdat ze weten dat hun feedback serieuzer wordt genomen als ze beter presteren. Als kers op de taart kun je een functie instellen voor werknemers die in een maand het maximale aantal waardevolle feedback hebben gedeeld.

Voorbeelden van stimulerings- en beloningsprogramma's

Hier zijn enkele ideeën om op te nemen in uw bedrijfsbeloningsprogramma's.

Bonus

Een bonus is een van de meest voorkomende manieren om werknemers te belonen. Overweeg om de bonus jaarlijks of periodiek uit te betalen wanneer werknemers een specifieke metriek of doelstelling behalen.

Er zijn twee manieren om prestatiebeloning aan te bieden: bonussen om werknemers te belonen en te stimuleren op basis van een beoordeling van hun prestaties of organisatiebrede stimulansen zoals winstdeling.

Winstdeling

Een abonnement op winstdeling is een effectief beloningssysteem om werknemers aan te moedigen eigendom van hun werk te nemen. Het uitgangspunt is eenvoudig: uw werknemers krijgen een deel van de winst van het bedrijf volgens vooraf vastgestelde voorwaarden. Als het bedrijf profiteert, profiteren uw werknemers daar ook van. Dit verhoogt ook de loyaliteit van het bedrijf omdat ze een hoger winstaandeel krijgen naarmate het bedrijf groeit.

Gezondheids- en welzijnsprogramma's

Een gezondheids- en welzijnsprogramma is een soort beloningsprogramma voor werknemers dat de algemene gezondheid en fysieke fitheid van de werknemers verbetert. Dit is essentieel geworden in de huidige tijden waarin 1 op de 7 werknemers klagen over geestelijke gezondheidsproblemen op het werk. Gezondheidscampagnes op locatie, installaties voor kantoren op afstand, lidmaatschappen van sportscholen en gezonde lunches zijn enkele voorbeelden van dit programma om werknemers te betrekken en hen fitter en productiever te maken.

Extra vrije tijd

Een manier om een burn-out bij werknemers te voorkomen is door ze extra vakantiedagen aan te bieden. Werknemers hebben een leven buiten het werk; door ze extra dagen te geven, kunnen ze meer dagen ontspannen met hun gezin.

Verwijzingsprogramma's

Dit stimuleringsprogramma heeft twee bedoelingen: profiteren van het netwerk van uw huidige werknemers en de boodschap overbrengen dat het bedrijf hun referenties waardeert. Uw werknemers krijgen een geldelijke beloning als een van hun referenties een open positie invult en minstens een paar maanden blijft werken.

Cadeau kaarten

Het is moeilijk om de tevredenheid van werknemers te garanderen als u hen een geschenk geeft. Je geschenk kan afwijken van hun verwachtingen. Cadeaukaarten vullen die leemte op. Deze kaarten zijn vooraf geladen met een specifieke waarde die werknemers kunnen inwisselen voor hun favoriete aankopen.

Op punten gebaseerde werknemerswaardering

Gelijkaardig aan geschenkkaarten, maar in dit bedrijfsbeloningsprogramma moeten uw werknemers een bepaald aantal punten verzamelen om een geschenk te kunnen inwisselen. Deze punten zijn gekoppeld aan verschillende vormen van erkenning, zoals het krijgen van een 5-sterren beoordeling van ten minste drie klanten per maand.

Als je het belonen van werknemers gamificeert, is de kans groter dat er een gezonde competitie in je team ontstaat. Iedereen gelooft in het stimuleren van anderen, dus het hele team wint.

Hoe maak je een beloningsprogramma voor werknemers op ClickUp?

Tot nu toe hebben we het wat, waarom en de voorbeelden van een bedrijfsbeloningsprogramma behandeld. In dit deel laten we zien hoe ClickUp, een holistisch platform voor productiviteit, eigenaars van bedrijven en HR-afdelingen helpt om beloningsprogramma's te creëren.

ClickUp Doelen

Doelen stellen is de basisfunctie van een beloningsplatform en software voor werknemersmonitoring . Zodra uw doelen zijn ingesteld, hebt u de metriek om uw werknemers te evalueren en weten ze wat ze moeten bereiken om een beloning te krijgen. ClickUp Doelen is de perfecte mix van doelen stellen en prestatiebeheer. Het HR team gebruikt doelen om OKR, Sprints en scorecards bij te houden. Ze worden opgesplitst in individuele targets om het succes van specifieke leden van het team bij te houden.

Houd de voortgang met betrekking tot doelen bij met het ClickUp goals dashboard

Bepaal binnen de target de waarde als een nummer, waar of onwaar, valuta of taken.

Als u bijvoorbeeld een nummer kiest, stel dan een start- en doelbereik in. Waar en onwaar zijn ideaal voor taken waarvan u alleen wilt meten of ze Klaar zijn. Valuta is voor het meten van de productiviteit van werknemers in termen van financiële doelen. Tot slot houden taken automatisch bij hoeveel taken er zijn voltooid in je lopende project.

ClickUp mijlpalen ClickUp Mijlpaal is een herkenningssysteem dat belangrijke prestaties identificeert die uw team tijdens de duur van een project heeft bereikt. Om mijlpalen gemakkelijk te herkennen, worden ze gemarkeerd als een diamantpictogram met de naam van de taak vetgedrukt.

Met het sjabloon voor het SMART doelactieplan zorgt u ervoor dat uw doelen worden nagestreefd met een visuele lijstweergave om alles georganiseerd en op schema te houden ClickUp's dashboard geeft een holistische weergave van de mijlpalen en op hoog niveau toegang tot de KPI's en targets die het team moet behalen. Wat uw HR doel is, kan iedereen via het dashboard de voortgang bijhouden en op dezelfde pagina zitten.

ClickUp is ook een one-stop werknemerservaringsplatform voor managementteams om een personeelsontwikkelingsplan te ontwerpen en werknemersbetrokkenheidsactiviteiten . De management teams voeren deze abonnementen uit om de werknemers gefocust te houden en hun maximale bijdrage te krijgen.

ClickUp fungeert als een end-to-end platform dat het leadership team in staat stelt om

De motivatie van werknemers hoog te houden

Toekomstig talent te vinden en te ontwikkelen

Het behoud van werknemers te verbeteren

Het HR-team gaat nog een stap verder en past het abonnement aan door aangepaste weergaven, velden en statussen toe te voegen en de overkoepelende doelen op te splitsen in kleinere, beheersbare taken voor verschillende teams.

ClickUp sjablonen voor functioneringsgesprekken

Hoewel ClickUp technisch gezien geen prestatiebeoordelingssoftware met de sjablonen voor functioneringsgesprekken van ClickUp wordt de instelling van processen voor functioneringsgesprekken een fluitje van een cent. ClickUp sjablonen is een snelkoppeling om dingen sneller uit te voeren met kant-en-klare ontwerpen. Hier zijn een paar voorbeelden van ClickUp sjablonen die zeer nuttig zullen zijn bij het abonneren op beloningsprogramma's voor werknemers.

Sjabloon voor jaarlijkse doelen

De Sjabloon voor jaarlijkse doelen hiermee kunt u jaarlijkse doelen instellen, deze opdelen in kleinere Taken en de voortgang van elk project bijhouden. Wijs taken toe, stel prioriteiten en houd iedereen verantwoordelijk voor zijn aandeel. Werknemers verwijzen naar dit sjabloon om er zeker van te zijn dat ze de juiste voortgang boeken.

Gebruik het sjabloon voor ClickUp Jaarlijkse Doelen om jaarlijkse doelen in te stellen, deze op te delen in gemakkelijk te beheren Taken en de voortgang te meten

Sjabloon voor prestatieverslagen

HR Teams gebruiken de Sjabloon voor prestatieverslagen om de prestaties van teams in realtime bij te houden en trends te analyseren met behulp van visualisaties en grafieken. Het beste deel is dat dit sjabloon het mogelijk maakt om KPI's in real-time te monitoren en geautomatiseerde rapporten te maken zonder extra inspanning om te delen met belanghebbenden.

Zet alles met betrekking tot de doelen en prestaties van je team in dit handige sjabloon

Sjabloon voor ontwikkelingsplan werknemer

Een erkenningsprogramma voor werknemers bestaat uit verschillende onderdelen. ClickUp's sjabloon voor een ontwikkelingsplan voor werknemers helpt u de groei van uw werknemer te volgen met aangepaste statussen, aangepaste weergaven en projectmanagement door middel van tijdsregistratie.

Rust werknemers uit met de nodige informatie en vaardigheden voor nieuwe rollen/verantwoordelijkheden met behulp van ons sjabloon voor lijsten met ontwikkelingsplannen voor werknemers

De sleutel tot succesvolle werknemersbetrokkenheid en een succesvol beloningsprogramma is hen te stimuleren op basis van hun voortgang en bijdrage aan de doelen van het bedrijf.

Sjabloon mijlpalen

De Mijlpaal sjabloon is een eenvoudige manier om de mijlpalen in een project te visualiseren. Dit geeft teamleiders een snel overzicht van de kritieke mijlpalen in een project. De lessen worden gebruikt om de tijdlijn van toekomstige projecten te voorspellen.

Begin met dit sjabloon om de mijlpalen van uw project te documenteren op een collaboratieve, leuke en visueel aantrekkelijke manier, zodat u op de hoogte blijft van belangrijke mijlpalen

Voer uw eerste beloningsprogramma voor werknemers uit met ClickUp

U hebt alle hens aan dek nodig om met succes een beloningsprogramma voor werknemers op te zetten en uit te voeren. HR- en managementleiders hebben een beginnersvriendelijke look zoals ClickUp nodig om de bal aan het rollen te brengen.

Wanneer u voor de eerste keer een belonings- en erkenningsprogramma voor werknemers opstart om de betrokkenheid van uw werknemers te verbeteren, is ClickUp de beste keuze. Zelfs uw HR team kan het basis beloningssysteem voor werknemers opzetten en het succes van het programma bijhouden.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Docs.gif Rijke opmaak en Slash commando's in ClickUp Docs /$$$img/

Gebruik ClickUp Docs om belangrijke HR-documenten te beheren en teamsamenwerking te bevorderen

Begin met de instelling van taken en wijs opmerkingen toe als actie items. Voeg richtlijnen toe voor uw beloningsprogramma's op ClickUp Documenten en ze verbinden met uw bestaande werkstromen. Gebruik het Whiteboard om ideeën te brainstormen en aantekeningen over uw bedrijfsbeloningsprogramma's toe te voegen.

Blijf op koers met doelen, stel duidelijke en meetbare tijdlijnen in en automatiseer het bijhouden van de voortgang voor zowel lange en korte termijn doelen .

Visualiseer de voortgang van elke werknemer in realtime met ClickUp's volledig aanpasbare dashboards en krijg rijke inzichten in een oogopslag.

ClickUp's integratie met software voor werknemerscontrole geeft managers realtime informatie om de prestaties van werknemers te evalueren. Tijd besparen die anders zou gaan naar het exporteren van gegevens uit verschillende databronnen naar uw belonings- en erkenningsprogramma's.

Kant-en-klare sjablonen voor prestatiebeoordelingen besparen tijd voor het drukke HR-team. Het enige wat u hoeft te doen, is uw vereisten in te voeren in het sjabloon om aan de slag te gaan.

Het maken van een beloningsprogramma voor werknemers is eenvoudiger dan ooit! Registreer u gratis op ClickUp en bouw uw eerste beloningssysteem voor werknemers.