10 beste budgetteringssoftware voor kleine bedrijven in 2024

Kleine bedrijven hebben vaak te maken met krappe budgetten en beperkte middelen waardoor elke financiële beslissing kritisch is. Hoewel traditionele budgetteringsmethoden helpen, zijn ze traag, gevoelig voor fouten en hebben ze meer flexibiliteit nodig.

Als je overweegt om over te stappen van een conventionele boekhouding naar gespecialiseerde budgetteringssoftware, dan kop je in de goede richting.

Een zakelijke budgetteringstool geeft je het inzicht om onnodige uitgaven te beperken en sneller winstgevend te worden. Het zal je helpen bij het plannen van je kleine bedrijfsbudget om te bepalen hoeveel je moet verkopen om quitte te spelen, welke reserves je moet aanleggen en wanneer je meer mensen moet aannemen.

We hebben een lijst gemaakt met de 10 beste budgetteringssoftware voor kleine bedrijven, functies, prijzen en beoordelingen.

What Should You Look for in Small Business Budgeting Software?

Laten we eens kijken naar de sleutel functies die je moet zoeken in budgetteringssoftware voor kleine bedrijven. Deze functies zorgen ervoor dat de tool voldoet aan uw huidige en toekomstige behoeften naarmate uw bedrijf groeit:

Gebruiksgemak: Zoek gebruiksvriendelijke software die gemakkelijk in te stellen en te gebruiken is. Start bestaande processen in kaart brengen visueel om het beheren van uw financiën vanaf het begin te vergemakkelijken zonder gedoe

Zoek gebruiksvriendelijke software die gemakkelijk in te stellen en te gebruiken is. Start bestaande processen in kaart brengen visueel om het beheren van uw financiën vanaf het begin te vergemakkelijken zonder gedoe Schaalbaarheid: Kies software die meer gebruikers aankan, nieuwe uitgaven bijhoudt en complexe financiën beheert naarmate uw bedrijf uitbreidt

Kies software die meer gebruikers aankan, nieuwe uitgaven bijhoudt en complexe financiën beheert naarmate uw bedrijf uitbreidt Integratiemogelijkheden: Zorg ervoor dat de software soepel integreert met uw bestaande boekhoudsoftware en accountbeheer tools voor projectmanagement om de financiële gegevens consistent te houden

Zorg ervoor dat de software soepel integreert met uw bestaande boekhoudsoftware en accountbeheer tools voor projectmanagement om de financiële gegevens consistent te houden Financiële rapportage en analyses: Kies voor software die het volgende biedtgedetailleerde rapportages biedtaanpasbare dashboards en tools voor gegevensvisualisatie om trends te identificeren en uitgaven te analyseren

Kies voor software die het volgende biedtgedetailleerde rapportages biedtaanpasbare dashboards en tools voor gegevensvisualisatie om trends te identificeren en uitgaven te analyseren Veiligheid en compliance: Controleer of de software voldoet aan de industrienormen voor veiligheid van gegevens en aan de voorschriften om gevoelige financiële informatie te beschermen

De 10 beste budgetteringssoftware voor kleine bedrijven voor gebruik in 2024

Nu je weet welke functies je moet zoeken in budgetteringssoftware voor bedrijven, volgt hier de lijst met de 10 beste budgetteringssoftware voor kleine bedrijven.

1. ClickUp

Voorbeeld van een ClickUp-werkruimte voor projectmanagement voor een accountantskantoor

ClickUp combineert alle verschillende functies van uw bedrijf in één enkel platform. Visualiseer alle gerelateerde taken op één dashboard: marketing, financiën, projectmanagement of HR, en breng wijzigingen aan in realtime.

Bespaar tijd met AI-gestuurde Taken en automatisering om je te concentreren op wat cruciaal is. ClickUp's software voor boekhouding en financieel projectmanagement onderscheidt zich als eersteklas budgetteringssoftware waarmee u complexe financiële berekeningen en abonnementen efficiënt kunt uitvoeren. De softwareoplossing bewaakt uw financiële doelen, houdt toezicht op uw accounts en berekent uw winst.

ClickUp's Business Budget Sjabloon is ontworpen om u te helpen uw zakelijke uitgaven en inkomsten op een centrale plaats bij te houden. ClickUp's sjablonen voor financiën en boekhouding het bijhouden van onkosten in realtime en collaboratieve budgetbeheersoftware zijn enkele van de robuuste functies voor budgettering. Het integreert veelzijdige functies voor projectmanagement met uitgebreide budgetteringstools.

Schakel tussen de handige weergaven van ClickUp om uw facturen in enkele seconden te ordenen

Bedrijven die meerdere projecten beheren, geven de voorkeur aan ClickUp om georganiseerde en efficiënte budgetteringsprocessen te garanderen.

Beheer uw kleine bedrijfsprojecten stap voor stap met sjablonen, functies voor samenwerking en meer dan 15 projectweergaven met ClickUp

ClickUp beste functies

Dashboards aanpassen voor rapportages over budgetten, uitgaven en winst

Snel nummers kraken metClickUp's formule velden voor berekeningen* Blijf georganiseerd met herinneringen voor terugkerende taken en rekeningen

Krijg zichtbaarheid in financiën via aangepaste velden voor gebudgetteerde bedragen, uitgaven, informatie over leveranciers en betalingsdatums

Houd maandelijkse en jaarlijkse inkomsten en uitgaven moeiteloos bij metClickUp's eenvoudige sjablonen voor budgettering ClickUp beperkingen

Nieuwe gebruikers hebben een leercurve gerapporteerd bij het gebruik van geavanceerde functies

Af en toe is de reactietijd voor ondersteuning langer

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3900+ beoordelingen)

2. Budgyt

via Budgyt Budgyt vereenvoudigt financiële abonnementen met behoud van de details van uw gegevens.

Met deze budgetteringsapplicatie in de cloud kunt u uw budgetteringsprocessen stroomlijnen via een intuïtieve interface, uitgavencategorisering automatiseren en inzichtelijke financiële rapporten opvragen.

Het zorgt voor eenvoudige gegevensmanipulatie met drag-and-drop functies. Budgyt's API maakt integratie met populaire financiële boekhoudsoftware mogelijk. Momenteel ondersteunt Budgyt Quickbooks, Xero en ConnectWise.

Budgyt beste functies

Toegang tot historische gegevens via grootboekgegevens op transactieniveau

Bereken winst en verlies per kostenplaats en periode, budgetvergelijking en andere aangepaste rapporten

Vereenvoudigen van multi-winst en verlies budgettering door middel van verschillende filters

Wijzigingen bijhouden en activiteitenlogboek filteren

Wereldwijd werken met de mogelijkheid om in meerdere valuta te werken

Budgyt beperkingen

Steile leercurve voor het gebruik van formules

Non-profits moeten een meer gedetailleerde installatie aanpassen

Budgyt prijzen

Gemakkelijk : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Plus : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Pro : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Enterprise plan : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Niet-winst: Aangepaste prijzen voor alle vier de abonnementen

Prijzen add-on's

Budgetteringsbeoordeling: $699-$2.999

$699-$2.999 Ontwikkeling presentatie: $1.500-$3.500

Budgyt beoordelingen en reviews

G2 : 4.8/5 (50+ beoordelingen)

: 4.8/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (50+ beoordelingen)

3. Budgetimpuls

via BudgetPulse BudgetPulse biedt gratis te gebruiken en cloud-gebaseerde boekhoudsoftware voor persoonlijk gebruik.

BudgetPulse biedt basisfuncties voor persoonlijk financieel beheer. Gebruikers importeren handmatig hun transacties in afdrukbare grafieken, grafieken en rapporten om hun uitgaven beter te begrijpen. Het helpt gebruikers ook om doelen te stellen en de voortgang bij te houden om hun geld effectief te beheren.

BudgetPulse beste functies

Beheer je budget met een eenvoudige tool

Importeer bankafschriften en exporteer je gegevens in een paar stappen naar een tool voor financiële planning

Stel online fondsenwerving met doelen in en accepteer fondsen via PayPal en Amazon

BudgetPulse limieten

Geen automatisering of mogelijkheden voor gegevensanalyse

Alle gegevens moeten worden geïmporteerd of handmatig worden ingevoerd

Geen integratie met andere zakelijke budgetteringssoftware of banken

BudgetPulse prijzen

**Gratis

BudgetPulse beoordelingen en recensies

G2 : Niet in lijst

: Niet in lijst Capterra: Niet in lijst

4. FreshBooks

via FreshBooks FreshBooks biedt onbeperkte, geautomatiseerde en aanpasbare facturen en invoer van onkosten. Het accepteert online betalingen met kredietkaarten en ACH-bankoverschrijvingen. De sjablonen voor projectbudgettering besparen tijd en kosten voor freelancers en kleine bedrijven.

Met meer dan 100 integraties van apps vereenvoudigt FreshBooks taken op het gebied van facturering en onkostenbeheer.

Een opvallend voordeel van het Plus abonnement is dat het fouten in de boekhouding vermindert met de functie voor dubbele boekhoudrapportages.

FreshBooks beste functies

Kostenbewaking en het aanmaken van financiële overzichten vereenvoudigen

Profiteer van geavanceerde functies voor projectgebaseerde rapportage en tijdsregistratie

FreshBooks limieten

Vereist in het begin meer ondersteuning bij het gebruik

Kan niet effectief worden opgeschaald

Prijzen van FreshBooks

Lite : $204/jaar

: $204/jaar Plus : $360/jaar

: $360/jaar Premium : $660/jaar

: $660/jaar Selecteer: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies over FreshBooks

G2 : 4.5/5 (670+ beoordelingen)

: 4.5/5 (670+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (4300+ beoordelingen)

5. QuickBooks

via Quickbooks QuickBooks biedt gratis begeleide installatie bij elk QuickBooks Online abonnement. Hiermee kunt u uw processen stroomlijnen, waaronder uitgaven, facturen, betalingen, ontvangstbewijzen en rapportage.

Gebruikers maken gebruik van de AI-gestuurde functies in de cloud om alles bij te houden en te beheren, van tijd en kosten tot salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Het ondersteunt meer dan 700 apps van derden die beschikbaar zijn in de QuickBooks App Store.

QuickBooks beste functies

Profiteer van één tool voor boekhouding en personeelsbeheer

Bespaar tijd, kosten en moeite door gebruik te maken van de samenwerkingsmogelijkheden

Aangepaste budgetvoorstellen maken van sjablonen voor budgetvoorstellen* Beheer uw rekeningen met automatische categorisatie van banktransacties

QuickBooks limieten

Uitdagend voor gebruikers zonder financiële achtergrond

De Mac OS versie is alleen beschikbaar in de Verenigde Staten

QuickBooks prijzen

Gratis proefversie voor 30 dagen

voor 30 dagen Eenvoudige start : $30/maand

: $30/maand Essentials : $60/maand

: $60/maand Plus : $90/maand

: $90/maand Gevorderd: $200/maand

QuickBooks beoordelingen en recensies

G2 : 4.0/5 (3170+ beoordelingen)

: 4.0/5 (3170+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6390+ beoordelingen)

6. Xero

via Xero Xero is een boekhoudoplossing met mogelijkheden voor salarisadministratie, personeelsbeheer en uitgavenbeheer, die vanaf de basis is ontwikkeld voor de realtimebehoeften van bedrijven die van de cloud afhankelijk zijn.

Het bevordert samenwerking, intern en extern, met onbeperkte aanmeldingen voor elk abonnement.

Xero's meer dan 800 verbonden apps (waaronder Square, Constant Contact en ADP) helpen kleine bedrijven bij het naadloos uitvoeren van hun bedrijfsactiviteiten en financieel beheer.

Xero beste functies

Maak gebruik van geautomatiseerde account reconciliatie door gegevens te verkrijgen van meer dan 21.000 banken wereldwijd

Accepteer betalingen op je facturen met behulp van betrouwbare providers voor betalingsverwerking

Krijg toegang tot meer dan 160 valuta's en leer hoe wisselkoersen en vreemde valuta markten uw werkstroom of winst beïnvloeden

Xero beperkingen

Beperkte sjablonen en ontwerpen voor het genereren van rapporten en facturen

Aparte software nodig om aangiften omzetbelasting voor te bereiden

Prijzen van Xero

Starter : $29/maand

: $29/maand Standaard : $46/maand

: $46/maand Premium: $62/maand

Xero beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (600+ beoordelingen)

: 4.3/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (2800+ beoordelingen)

7. Zoho Books

via Zoho Boeken Met zijn intuïtieve automatisering van de verkoop en iOS, Android en Windows ondersteunt, kun je met Zoho Books je transacties stroomlijnen, geldstromen bijhouden en bedrijfsprocessen automatiseren.

Je kunt ook verbinding maken met je bestaande CRM-, inventarisatie- en abonnementssystemen en onderweg offertes en facturen genereren.

Zoho Books maakt verbinding met je bank en stelt je in staat om dagelijkse transacties in realtime op te halen, betalingsherinneringen te implementeren en rapportageplanningen en workflow triggers in te stellen. Het helpt je bij het creëren van klant succes casestudies .

Zoho Books beste functies

Laat klanten offertes goedkeuren, rekeningen betalen en waardevolle feedback geven

Bereken automatisch verkoopbelastingaangiften en 1099's voor een zorgeloos belastingseizoen

Voorspellen van de werkstroom door veilig transacties op te halen uit je accounts en deze automatisch te sorteren

Zoho Books limieten

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Basisopties voor rapportage

Beperkte integraties met software van derden

Zoho Books prijzen

Free :Voor bedrijven met een omzet <50K USD per jaar

:Voor bedrijven met een omzet <50K USD per jaar Standaard : $10/organisatie per maand

: $10/organisatie per maand Professioneel : $20/organisatie per maand

: $20/organisatie per maand Premium : $30/organisatie per maand

: $30/organisatie per maand Elite : $100/organisatie per maand

: $100/organisatie per maand Ultimate: $200/organisatie per maand

Zoho Books beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (200+ beoordelingen)

: 4.5/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (600+ beoordelingen)

8. Scoro

via Scoro De gedetailleerde budgetverdelingen, het bijhouden van projectkosten en de mogelijkheden voor winstgevendheidsanalyse van Scoro helpen de productiviteit te verbeteren en projecten op tijd af te leveren. De datagestuurde inzichten en analyses van Scoro helpen u uw groei verder te stimuleren door verbeterpunten te identificeren.

Scoro is gespecialiseerd in dienstverlenende bedrijven die te maken hebben met veel losgekoppelde systemen en veranderende werklasten die de winstmarges verkleinen.

Je hoeft niet meer tussen tools te schakelen en kunt projecten, facturatie en rapportage vanuit één oplossing beheren.

Scoro beste functies

Accepteer betalingen vanaf elke locatie met native Stripe integratie

Offertes automatisch converteren naar facturen of facturen op basis van gedeeltelijke voortgang voor je clients

Beheer en bijhouden van uw projectbudgetkosten, bestellingen en toewijzing van budgetten vanaf één platform

Integreer tools zoals Paypal, Salesforce, Trello en QuickBooks

Scoro beperkingen

Zoek- en sorteerfuncties moeten worden geoptimaliseerd

Aangepaste PDF sjablonen beperken de informatie in een offerte, bestelling of factuur

Scoro prijzen

Essential: $26/gebruiker per maand

$26/gebruiker per maand Standaard: $37/gebruiker per maand

$37/gebruiker per maand Pro: $63/gebruiker per maand

$63/gebruiker per maand Ultimate: Aangepaste prijzen

Onboarding prijzen

Zelf opstarten: Gratis

Gratis Licht: $1.699

$1.699 Premium: $3.999

$3.999 Aangepaste prijzen: Aangepaste prijzen

Scoro beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (390+ beoordelingen)

: 4.5/5 (390+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (230+ beoordelingen)

9. Spendesk

via Spendesk Spendesk is een platform voor uitgavenbeheer dat zichtbaarheid biedt in de uitgaven van uw bedrijf.

Het verbetert de zichtbaarheid van uw uitgaven in real-time, implementeert budgetcontroles en automatiseert de goedkeuring van uitgaven, waardoor u tijd en geld bespaart in de gehele uitgavencyclus. Spendesk combineert en controleert alle geldstromen en processen van meerdere tools vanuit één bron. Het geeft je controle over alle niet-payroll uitgaven.

Spendesk beste functies

Automatiseer fraudedetectie en gebruik slimme virtuele kaarten om meerdere lagen van veiligheid toe te voegen

Breng betalingen in kaart voor onkosten accounts, valideer ze op elk moment en genereeronkostendeclaraties op basis van sjablonen automatisch

Beheer kostenplaatsen, goedkeurders en definieer uitgavenregels

Spendesk limieten

Gebruikers rapporteren technische problemen met betalingsvalidaties

Kan geen documenten uploaden in Word format

Spendesk prijzen

Gratis : Voor vier gebruikers, inclusief één goedkeurder

: Voor vier gebruikers, inclusief één goedkeurder Essentiële s: Aangepaste prijzen

s: Aangepaste prijzen Schaal : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Premium: Aangepaste prijzen

Spendesk beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (390+ beoordelingen)

: 4.7/5 (390+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (200+ beoordelingen)

10. Zweven

via Float Float is software voor het voorspellen van de cashstroom, speciaal ontworpen voor bedrijven die op projecten werken. Het helpt je een stap voor te blijven op potentiële kastekorten of -overschotten, gemakkelijk scenario's te plannen en waardevolle tijd te besparen door de cashstroom over projecten heen bij te houden.

De real-time integratie van Float met Xero, Quickbooks Online en FreeAgent biedt dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse cashflowprognoses.

Float beste functies

Overzicht van de werkstroom in real-time

Strategie bepalen met behulp van visuele cashflowprognoses

Projecten bijhouden en vaststellen welke projecten de kasreserves aantasten

Creëer scenario's om vragen te beantwoorden en weloverwogen beslissingen te nemen

Floatbeperkingen

Beperkte aangepaste weergaven voor scenario's

Ondersteunt accounts in meerdere valuta niet

Floatprijzen

Essential : $59/maand

: $59/maand Premium : $99/maand

: $99/maand Enterprise: $199/maand

Float beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (40+ beoordelingen)

: 4.4/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (50+ beoordelingen)

Laat uw winst stijgen met de juiste budgetteringstool

De unieke behoeften en voorkeuren van eigenaren van kleine bedrijven zijn essentieel bij de selectie van de beste budgetteringssoftware. Hoewel het cruciaal is om te kiezen voor functies die helpen bij het budgetteren, is het de moeite waard om te investeren in een tool die veel meer biedt.

ClickUp zorgt voor al uw budgetteringsbehoeften en is een alles-in-één oplossing die de vele uitdagingen aanpakt die u tegenkomt wanneer uw bedrijf groeit.

ClickUp helpt teams efficiënter te werken en samen te werken dankzij de verbonden workflows, intuïtieve documenten, realtime dashboards en andere functies. Dit uniforme platform helpt teams sneller te werken, slimmer te werken en waardevolle tijd te besparen.

Gebruikers met Free Forever-abonnement van ClickUp heeft toegang tot vele sjablonen, weergaven en aanpassingsopties. Klaar om het eens te proberen? Aanmelden voor ClickUp nu!