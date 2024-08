10 beste IFTTT alternatieven om taken te automatiseren in 2024

Heb je ooit gewenst dat je werk zichzelf voltooide? Tools zoals If This, Then That (IFTTT) zijn niet gericht op jouw baan, maar ze maken je werkdag wel makkelijker. Deze gespecialiseerde integratie en automatisering van taken maakt het een fluitje van een cent om apps met elkaar te verbinden die normaal niet zo goed samenwerken, waardoor je workflows gestroomlijnd worden en je minder handmatig hoeft te doen.

Maar IFTTT is niet voor iedereen weggelegd. Dus wat zijn jouw alternatieven?

Bekijk deze gids om meer te weten te komen over de magie van apps zoals IFTTT, wat je moet zoeken in software voor workflow automatisering en de beste IFTTT alternatieven van 2024.

**Wat is IFTTT? IFTTT is een populaire automatiseringstool waarmee je applets kunt maken die acties automatiseren tussen verschillende apps die normaal niet samenwerken. Als je moeite hebt om je Google Drive, Gmail en Apple apparaten goed te laten samenwerken, dan is daar een IFTTT applet voor. 🙌

Via IFTTT

Met tools zoals IFTTT kun je de werkstroom van gegevens, handoffs en triggers tussen platforms automatiseren. Je kunt gratis een aangepaste applet maken of kiezen uit honderden kant-en-klare.

Maak applets om automatisch leads van SurveyMonkey toe te voegen aan je CRM, volgers van sociale media te bedanken of je slimme beveiligingssysteem uit te schakelen wanneer je thuiskomt van je werk.

Wat moet je zoeken in IFTTT Alternatieven ?

Als je op zoek bent naar alternatieven voor IFTTT, wil je iets dat het volgende vervangt IFTTT's integraties maar met een paar handigere functies. We raden aan te gaan voor functies zoals:

Gebruikersvriendelijke interface : Automatiseringstools moeten super intuïtief zijn. Ga voor no-code platforms waarmee je met drag-and-drop je weg naar de overwinning kunt vinden. Het is ook goed om te kiezen voor een oplossing die compatibel is met Windows-, Android- en Apple-apparaten, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over compatibiliteit tussen apparaten

Automatiseringstools moeten super intuïtief zijn. Ga voor no-code platforms waarmee je met drag-and-drop je weg naar de overwinning kunt vinden. Het is ook goed om te kiezen voor een oplossing die compatibel is met Windows-, Android- en Apple-apparaten, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over compatibiliteit tussen apparaten Aanpassing: De meeste IFTTT alternatieven bieden de mogelijkheid tot enige vorm van aanpassing, hoewel je misschien meer moet betalen voor deze functie. Zoek naar platforms met kant-en-klare sjablonen voor apps om het automatiseringsproces te versnellen

De meeste IFTTT alternatieven bieden de mogelijkheid tot enige vorm van aanpassing, hoewel je misschien meer moet betalen voor deze functie. Zoek naar platforms met kant-en-klare sjablonen voor apps om het automatiseringsproces te versnellen Workflow automatisering : Automatiseringen voor Alexa en slimme lampen zijn allemaal cool, maar het is het beste om te gaan voor tools die je eigenlijke werk automatiseren. De beste alternatieven voor IFTTT hebben betrekking op een bereik van bedrijfsprocessen, waaronder HR, verkoop, marketing en klantenservice

Automatiseringen voor Alexa en slimme lampen zijn allemaal cool, maar het is het beste om te gaan voor tools die je eigenlijke werk automatiseren. De beste alternatieven voor IFTTT hebben betrekking op een bereik van bedrijfsprocessen, waaronder HR, verkoop, marketing en klantenservice **Mobiele apps maken het een makkie om op triggers gebaseerde automatiseringen in te stellen terwijl je onderweg bent. Zolang je kiest voor een cloud-gebaseerd platform, kun je je automatiseringen zowel op kantoor als onderweg beheren

De 10 beste alternatieven voor IFTTT om te gebruiken in 2024

Klaar om je dag te automatiseren? Bekijk deze IFTTT alternatieven om met de snelheid van het licht te werken.

1. Zapier

via Zapier Zapier is een populair IFTTT-alternatief dat een indrukwekkend aantal hoogwaardige integraties en automatiseringen biedt. Aangepaste werkstromen bouwen met meerdere tools in de drag-and-drop bouwer, of maak je eigen apps zonder code. Aangepaste dashboards voor leadgeneratie, onboarding en clients zijn mogelijk met de juiste installatie van Zapier.

Zapier beste functies

Maak Zapier verbindingen om je gegevens op te slaan, bij te werken en op te treden met Zapier Tabellen

Bouw een aangepaste AI-chatbot

Combineer tools zoals OpenAI met je bestaande apps

Converteer datums, valuta en tekst automatisch naar je voorkeurs formats

Zapier limieten

Sommige gebruikers zeggen dat het moeilijk is om Zaps te bewerken nadat je ze hebt gemaakt

Verschillende gebruikers zeggen dat het nummer vantaken automatiseringen in elk abonnement niet genoeg is

Zapier prijzen

Gratis abonnement voor 100 Taken per maand

voor 100 Taken per maand Starter: $19,99/maand voor 750 taken

$19,99/maand voor 750 taken Professioneel: $49/maand voor 2.000 Taken

$49/maand voor 2.000 Taken Team: $69/maand voor 2.000 taken

$69/maand voor 2.000 taken Bedrijf: Neem contact op voor prijzen

Zapier beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.100+ beoordelingen)

4.5/5 (1.100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.700+ beoordelingen)

2. Power Automatisering

via Microsoft Is jouw team helemaal weg van Microsoft-producten? Power Automate is Microsofts alternatief voor IFTTT, dat low-code functies en AI combineert voor zeer uitgebreide automatiseringen. Het is niet zo gebruiksvriendelijk als andere IFTTT-alternatieven, maar Microsoft Power Automate is zeer geschikt voor meer technische teams die zeer specifieke functies nodig hebben.

Power Automate beste functies

Gebruik Copilot AI om automatiseringen te maken, te bewerken of uit te breiden

Robotische procesautomatisering (RPA) automatiseert oudere verouderde systemen

Digitale procesautomatisering (DPA) automatiseert alle diensten die op locatie of in de cloud draaien

Maak je eigen aangepaste Power Automate-workflows of kies uit de bank met kant-en-klare sjablonen

Power Automatisering limieten

Power Automate maakt deel uit van het Microsoft ecosysteem, dus het heeft alleen zin om het te gebruiken als je uitsluitend met Microsoft producten werkt

Sommige gebruikers zouden willen dat het platform geïntegreerd was met meer apps

Power Automatisering prijsstelling

Power Automate Premium: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Power Automate Proces: $150/maand per bot

Power Automate beoordelingen

G2: 4.5/5 (380+ beoordelingen)

4.5/5 (380+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (170+ beoordelingen)

3. LlamaLab Automatisering

via LlamaLab Laat je niet misleiden door de schattige naam: LlamaLab biedt een behoorlijk robuust (en gratis) IFTTT-alternatief. Het heeft niet zoveel functies, maar het is perfect als je een automatisering app wilt zonder alle toeters en bellen.

Bouw visuele processen in een flowchart-achtige interface die wordt geleverd met 380 blokken. 🦙

LlamaLab Automatisering beste functies

Integreer apps via plug-in API's of HTTP en webhooks

Kopieer vooraf gemaakte werkstromen van andere gebruikers naarproductiviteit verhogen* Integreer LlamaLab Automatisering met je telefoon om foto's te beheren, audio en video op te nemen of automatisch tekstberichten te versturen

LlamaLab kan triggers activeren op basis van honderden voorwaarden, waaronder het tijdstip van de dag of je locatie

LlamaLab Automatisering limieten

Het is alleen beschikbaar voor Android-apparaten

Je kunt alleen problemen rapporteren via Reddit of het forum van LlamaLabs

LlamaLab Automatisering prijzen

**Gratis

LlamaLab Automatisering beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Merk

via Maak Make is een visueel platform zonder code voor automatisering van processen. Ze hebben een van de meest intuïtieve tools in het spel gemaakt, dus als je een lage drempel tot invoer wilt, kan dit het IFTTT-alternatief voor jou zijn.

Bouw met dit vereenvoudigde platform oneindige drag-and-drop workflows die in realtime of volgens een vooraf gedefinieerd schema werken.

Maak beste functies

White label het platform van Make om automatisering aan te bieden aan je eigen klanten of clients

Make wordt geleverd met duizenden vooraf gebouwde apps, maar het staat je ook gratis vrij om je eigen app aan te passen

Voorwaardelijke verklaringen toevoegen aanwerkstromen optimaliseren* Bent u bang dat dingen misgaan? Stel een alternatieve werkstroom in voor het geval een van uw triggers mislukt

Maak limieten

Sommige gebruikers zouden willen dat Make prijzen op een glijdende schaal aanbood in plaats van per bewerking

Anderen zeggen dat Make meer ondersteunende documentatie nodig heeft

Maken prijzen

Gratis versie

Core: $9/maand voor 10.000 bewerkingen, jaarlijks gefactureerd

$9/maand voor 10.000 bewerkingen, jaarlijks gefactureerd Pro: $16/maand voor 10.000 bewerkingen, jaarlijks gefactureerd

$16/maand voor 10.000 bewerkingen, jaarlijks gefactureerd Teams: $29/maand voor 10.000 bewerkingen, jaarlijks gefactureerd

$29/maand voor 10.000 bewerkingen, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Maak beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (200+ beoordelingen)

4.7/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (350+ beoordelingen)

5. LeadsBridge

via LeadsBridge LeadsBridge is een ander type automatiseringstool. Het richt zich meer op uw CRM-platform (Customer Relationship Management) en verbindt dit met leadbronnen, van uw website tot sociale media.

Niet alle afdelingen zullen hiervan profiteren, maar het is een enorme tijdsbesparing voor verkoop-, klantenservice- en marketingteams die vaak in Salesforce of HubSpot werken.

De beste functies van LeadsBridge

Automatisch aangepaste doelgroepen retargeten vanuit je CRM

Online en offline bijhoudgegevens integreren

Vraag een aangepaste integratie aan bij LeadsBridge als ze de verbinding die je nodig hebt niet hebben

LeadsBridge heeft meer branchespecifieke integraties, zoals Oracle en MySQL, dan andere IFTTT alternatieven

LeadsBridge limieten

LeadsBridge is specifiek gebouwd voor reclame, marketing en verkoop, dus als je dat niet bent, zul je waarschijnlijk geen waarde uit het platform halen

Sommige gebruikers rapporteren lange wachttijden tussen gegevensoverdrachten

LeadsBridge prijzen

Gratis

Starter: $22/maand voor 800 leads, jaarlijks gefactureerd

$22/maand voor 800 leads, jaarlijks gefactureerd Pro: $60/maand voor 2.000 leads, jaarlijks gefactureerd

$60/maand voor 2.000 leads, jaarlijks gefactureerd Business: $999/maand voor aangepaste leads, jaarlijks gefactureerd

LeadsBridge beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

4.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (50+ beoordelingen)

6. Notion/Automate.io

via Notion Notion heeft Automate.io geabsorbeerd om meer waarde toe te voegen aan zijn alles-in-één megamarkt voor projectmanagement en notuleren. Automatiseer vervelende taken met project handoffs, database management en meer om gedoe te verminderen en de time-to-value te verhogen.

Notion/ Automate.io beste functies

Automate.io wordt geleverd met meer dan 200 integraties

Maak herhalende sjablonen om automatisch invoer in de database te genereren zonder menselijke tussenkomst

Maakautomatiseringen voor werkstromen in Notion en maak ze beschikbaar in uw dashboard met een druk op een aanpasbare knop

Gebruik hub sjablonen om al je documentatie, apps en meer voor automatisering op één pagina in Notion te zetten

Notion/ Automate.io limieten

Notion's automatiseringen zijn limiet vergeleken met andere IFTTT alternatieven

Verschillende gebruikers zeggen dat Notion betere documentatie nodig heeft voor automatiseringen

Notion/ Automate.io prijzen

Gratis

Plus: $8/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$8/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Business: $15/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$15/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Notion/ Automate.io beoordelingen

G2: 4.7/5 (4.800+ beoordelingen)

4.7/5 (4.800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.900+ beoordelingen)

7. Celigo

via Celigo Celigo biedt een integratieplatform als een dienst (iPaaS) voor ondernemingen. Dit IFTTT-alternatief combineert AI- en automatiseringstechnologie voor zowat elke use case, ingesteld op een manier die zelfs voor niet-technische mensen toegankelijk is.

De beste functies van Celigo

Bekijk de Celigo Integratiemarktplaats voor kant-en-klare integratie-apps en sjablonen

Celigo wordt geleverd met veiligheid op ondernemingsniveau, inclusief single sign-on (SSO)

Het is ontworpen voor niet-IT gebruikers, maar Celigo biedt technische gebruikers ook de mogelijkheid om aangepaste code in te voegen

Bespaar tijd door integratie-assets te hergebruiken

Celigo limieten

Sommige gebruikers zeggen dat Celigo moeite heeft met het verwerken van grote datasets

Anderen zeggen dat EDI- en FTP-transacties een beetje omvangrijk zijn

Celigo prijzen

Neem contact op voor prijzen

Celigo beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

4.6/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (50+ beoordelingen)

8. Zoho Flow

via Zoho Zoho heeft een indrukwekkend pakket bedrijfssoftware, maar je kunt Zoho Flow aan je abonnement toevoegen als je integraties en automatisering wilt. Stuur leads van je lijst met social media-volgers naar je CRM, maak automatisch Zendesk-tickets aan als een Shopify-klant een probleem heeft of ping je team op Slack als er een nieuwe Asana-taak is - de mogelijkheden zijn eindeloos. 🤩

Zoho Werkstroom beste functies

Gebruik de Zoho drag-and-drop builder om geavanceerde trigger reeksen te maken

Kies uit een bibliotheek met kant-en-klare werkstromen

Iets meer aangepast nodig? Schrijf code in Zoho's eigen taal, Deluge, om geavanceerde workflows te maken

Een centraal logboek weergeven van de geschiedenis van elke automatisering

Zoho Flow limieten

Sommige gebruikers zouden willen dat er meer tutorials en how-to gidsen waren

Anderen zeggen dat hun verbindingen instabiel zijn

Zoho Flow prijzen

Standaard: $10/maand per organisatie, jaarlijks gefactureerd

$10/maand per organisatie, jaarlijks gefactureerd Professioneel: $24/maand per organisatie, jaarlijks gefactureerd

Zoho Flow beoordelingen

G2: 4.3/5 (20+ beoordelingen)

4.3/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (10+ beoordelingen)

9. Workato

via Workato Als je een balans wilt vinden tussen high-tech integraties en low-code automatiseringstools, ga dan voor Workato. Met dit IFTTT-alternatief kun je kiezen uit kant-en-klare, beginnersvriendelijke werkstroom apps of aangepaste apps en bots. 🤖

Workato beste functies

Workato Copilots zijnAI hulpmiddelen die je helpen sterkere automatisering recepten en connectoren te bouwen

Gebruik AI en ML om bots in te zetten voor alles wat automatisering op basis van triggers niet kan doen

Gebruik Workforce Apps om aangepaste apps te bouwen met nul code

Kies uit een bibliotheek van meer dan 1.200 kant-en-klare connectors

Workato limieten

Verschillende gebruikers zeggen dat Workato moeite heeft met het beheren van grote Enterprise integraties

Anderen zeggen dat het platform veel code vereist

Workato prijsstelling

Neem contact op voor prijzen

Workato beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (370+ beoordelingen)

4.7/5 (370+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

10. Volledig

via Geïntegreerd Integrately is een nieuwkomer in het blok, maar dit alternatief voor IFTTT heeft al mensen aan het praten gekregen. Met meer dan 8 miljoen mogelijke combinaties voor meer dan 1100 apps is Integrately ideaal voor een bereik van use cases. Je zult hier niet de optie vinden om aangepaste verbindingen te maken, maar dat kan een goede zaak zijn als je in een niet-technisch team zit met basisbehoeften.

De beste functies van Integrately

Gebruik Smartconnect om je apps automatisch met één klik te verbinden

Als u een probleem hebt met uw integratie, biedt Integrately ondersteuning via live chatten

Zie je een integratie die ontbreekt? Laat het Integrately weten en zij voegen uw suggestie toe aan de lijst met gevraagde functies

Integreer uw formulieren, e-mail service provider,oplossing voor projectmanagementen meer met de eenvoudige installatie van Integrately

De beperkingen van Integrately

Hoewel Integrately zichzelf aanprijst als een hulpmiddel voor niet-techneuten, zeggen veel gebruikers dat u programmeerkennis nodig hebt om problemen met verbindingen op te lossen

Andere gebruikers zeggen dat ze wensten dat Integrately betere foutmeldingen had

Integrately prijst

Gratis

Starter: $19,99/maand, jaarlijks gefactureerd

$19,99/maand, jaarlijks gefactureerd Professioneel: $39/maand, jaarlijks gefactureerd

$39/maand, jaarlijks gefactureerd Groei: $99/maand, jaarlijks gefactureerd

$99/maand, jaarlijks gefactureerd Business: $239/maand, jaarlijks gefactureerd

Integrale beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (580+ beoordelingen)

4.7/5 (580+ beoordelingen) Capterra: N/A

De 10 IFTTT alternatieven hier in de lijst zullen veel van het zware werk voor je doen, maar ze kunnen niet alles voor je business doen. Je moet nog steeds het echte werk doen en dat kost veel tijd en middelen.

Als u een tool nodig hebt die uw werkdag nog eenvoudiger maakt, kiest u voor ClickUp. Onze alles-in-één werkruimte voor productiviteit gaat hand in hand met automatiseringsoplossingen om uw werkdag te besparen. ✨

Houd al uw to-dos bij in ClickUp-taak . Maak hiërarchieën en afhankelijkheid voor elke taak en verbind Chats, bestanden, Documenten en meer zonder ClickUp te verlaten.

Snel afhankelijkheid direct in een ClickUp-taak weergeven, toevoegen, toewijzen of becommentariëren

Als u op zoek bent naar automatiseringen, dan hebben we die ook. Kies uit meer dan 100 ClickUp Automatiseringen voor het wijzigen van statussen van taken, het toewijzen van projecten of het genereren van sjablonen. U hebt ook de vrijheid om aangepaste automatiseringen te bouwen als dat meer uw snelheid is.

Snel weergeven en beheren van actieve en inactieve automatiseringen in ruimten met updates en beschrijvingen van gebruikers ClickUp AI gaat geweldig samen met automatiseringen. Onze AI is 's werelds enige rolspecifieke AI-tool op maat van uw rol en taken. Vertel de AI gewoon wie je bent en waar je aan werkt, en de robots zullen het zware werk voor je doen. Vertrouw de AI-tool om e-mails te schrijven, rapporten voor klantenservice te genereren, teksten samen te vatten of kopij te bewerken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/AI-Overzicht-GIF.gif IFTTT alternatieven: een e-mail schrijven met de ClickUp AI tool /%img/

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw kopij, e-mailreacties en meer te verbeteren

De beste functies van ClickUp

Bewaar alle kennis, aantekeningen en agenda's op één plek metClickUp Documenten* Online samenwerken in realtime met eenClickUp Whiteboard en zet uw grote ideeën met één klik om in projecten

Bouw aangepaste dashboards metClickUp Doelen* Versnel uw werkdag metClickUp sjablonen ClickUp beperkingen

ClickUp AI is alleen beschikbaar op betaalde abonnementen

ClickUp heeft veel nuttige functies, dus het kan even duren voordat beginners hun weg vinden in het platform

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

Beoordelingen en beoordelingen van ClickUp

G2: 4.7/5 (9.100+ beoordelingen)

4.7/5 (9.100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

Streamline Uw dag met een alles-in-één Automatisering platform

We houden van onze tech stack, maar deze technologie past niet altijd bij elkaar. IFTTT alternatieven zijn een geweldige oplossing om de kloof tussen apps te overbruggen, hoewel ze niet de perfecte oplossing zijn. Je moet nog steeds hoppen tussen platforms, software voor het bijhouden van doelen, en taakbeheer om je eigenlijke werk te doen.

Is het niet tijd om alles naar één platform te brengen? ClickUp combineert taken, projecten, documenten, sjablonen, automatiseringen en meer op één plek. Je zou kunnen zeggen dat wij het totaalpakket zijn. 🎁

Maar u hoeft ons niet op ons woord te geloven. Maak gratis een ClickUp-werkruimte aan om ons platform in actie te zien. Probeer het zelf: Meld u nu aan voor ClickUp.