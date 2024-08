10 beste Amplitude-alternatieven voor productanalyse in 2024

Op gebeurtenissen gebaseerde analyses zijn de beste manier om het klanttraject te visualiseren amplitude is een populaire optie voor op gebeurtenissen gebaseerde analyses, maar je hebt Amplitude analytics niet nodig om klantgedrag te begrijpen. Je hebt gewoon de juiste gegevensverzameling en tool voor het bijhouden van gebeurtenissen nodig. ⚒️

Om je te helpen, analyseren we wat je moet zoeken in een degelijk alternatief voor Amplitude en delen we onze lijst met topalternatieven voor Amplitude. Bovendien vind je een bonuskandidaat die je werkstromen aanzienlijk zal stroomlijnen.

Wat moet je zoeken in alternatieven voor Amplitude?

Amplitude doet het vrij goed als het gaat om het loggen van klantenbinding statistieken en gegevens over gebruikerservaringen, maar het is niet de enige oplossing om je te helpen je conversie te verhogen. Als je op zoek bent naar een alternatief voor Amplitude, zoek dan naar functies die waarde toevoegen, zoals:

Real-time analytics: Een degelijke analytics tool biedt real-time inzichten zodat jeproductmanagers datagestuurde beslissingen kunnen nemen in minder tijd ⏱️

Een degelijke analytics tool biedt real-time inzichten zodat jeproductmanagers datagestuurde beslissingen kunnen nemen in minder tijd ⏱️ Gedrag van gebruikers en retentie metrics : Gebruikersgedrag is alles in productontwerp. Zoek naar tools zoals heatmaps en visualisaties van het gebruikersgedrag om de gebruikerservaring beter te begrijpen

metrics : Gebruikersgedrag is alles in productontwerp. Zoek naar tools zoals heatmaps en visualisaties van het gebruikersgedrag om de gebruikerservaring beter te begrijpen Segmentatie en funnels : U wilt niet al uw doelgroepgegevens in één keer zien, dus ga voor een alternatief van Amplitude met robuuste segmentatiemogelijkheden. Beter nog, zoek naar een optie met conversietrechters die precies aangeven waar gebruikers afhaken 📌

U wilt niet al uw doelgroepgegevens in één keer zien, dus ga voor een alternatief van Amplitude met robuuste segmentatiemogelijkheden. Beter nog, zoek naar een optie met conversietrechters die precies aangeven waar gebruikers afhaken 📌 Integratie van e-commerce en mobiele apps : Voor e-commerce en mobiele apps gelden speciale overwegingen, dus doe uzelf niet tekort: koop analysesoftware die werkt voor uw bedrijfsmodel

en mobiele apps Voor e-commerce en mobiele apps gelden speciale overwegingen, dus doe uzelf niet tekort: koop analysesoftware die werkt voor uw bedrijfsmodel Schaalbaarheid: U bent nu misschien een klein bedrijf, maar groei ligt in uw toekomst. Kies voor een platform met een bereik aan geüpgradede functies die u kunt toevoegen naarmate uw gebruikersbestand groeit 🌱

De 10 beste alternatieven voor Amplitude in 2024

Datagestuurde inzichten zijn je beste vriend, of je nu een startup of een Enterprise bent. Als je op zoek bent naar een op gebeurtenissen gebaseerde analyseoplossing, dan zijn dit onze favoriete alternatieven voor Amplitude. 🛠️

1. Google Analytics

via Adobe Analytics Bent u een Adobe-fanaat? Als uw bedrijf al op het Adobe-platform werkt, is het zinvol om Adobe Analytics op grootte te testen. Dit Amplitude-alternatief bevat diepgaande klantreis in kaart brengen en voorspellende intelligentie om de grote doelen van je team bij te houden . 🎯

Adobe Analytics beste functies

Prestaties bijhouden voor uw website, e-mail, sociale media en meer

Verbeter de nauwkeurigheid van attributie over betaalde, eigen en verdiende kanalen

Integreer met Adobe Target voor A/B-tests

Genereer realtime gegevensvisualisaties

beperkingen van Adobe Analytics

Verscheidene gebruikers rapporteren problemen met Adobe die ongerelateerde gegevenspunten combineert, wat de algemene nauwkeurigheid schaadt

Anderen zeggen dat de functie voor aangepast bijhouden werk nodig heeft

Adobe Analytics prijzen

Neem contact op voor prijzen

Adobe Analytics beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (990+ beoordelingen)

4.1/5 (990+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (220 beoordelingen)

4. Kissmetrics

via CleverTap Customer lifetime value (CLV) komt meestal neer op hoe goed je klanten betrekt en dat is waar CleverTap om de hoek komt kijken. CleverTap staat op deze lijst van Amplitude alternatieven omdat het je helpt aangepaste ervaringen te ontwerpen en deze te controleren op optimalisatie. ✨

CleverTap beste functies

Gebruik Clever.AI om doelgroepen te segmenteren, aanbevelingen te personaliseren en datagestuurde campagnestrategieën te genereren

Bewaak de betrokkenheid bij pushmeldingen, e-mails, apps, sms, oproepen en meer

CleverTap biedt één-op-één personalisatie op basis van doelgroepdemografie en andere gegevenskenmerken

Voortdurend A/B-tests uitvoeren op tekst, CTA's, vormgeving en meer om de best mogelijke combinaties te vinden

CleverTap limieten

Sommige gebruikers rapporteren minder dan uitstekende ervaringen met klantenservice

Anderen zeggen dat het platform niet genoeg functies biedt voor het geld

CleverTap prijzen

Essentials: $75/maand voor maximaal 5.000 maandelijks actieve gebruikers (MAU)

$75/maand voor maximaal 5.000 maandelijks actieve gebruikers (MAU) Geavanceerd: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Geavanceerd: Neem contact op voor prijzen

CleverTap beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (420+ beoordelingen)

4.6/5 (420+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

7. Mixpanel

via Mixpanel Heeft u een groot, ambitieus idee? Gebruik Mixpanel gegevens om uw hypothese te valideren op basis van echte gebruikersanalyses en maak datagestuurde beslissingen . Bekijk hoe gebruikers omgaan met uw digitale producten via eenvoudige maar robuuste rapportages over gebeurtenissen, gebruikers en eigenschappen.

Mixpanel beste functies

Integreer uw klantgegevensplatform (CDP) met Mixpanel voor betere inzichten in uw gegevens

Mixpanel ondersteunt samenwerking door het delen van het eigendom van datarapporten binnen uw team

Inzichten in data snel delen? Maak een GIF of video voor snel delen ⚡

Mixpanel integreert met vele tools, waaronder Google Cloud, Figma en Zapier

Mixpanel limieten

Sommige gebruikers rapporteren frequente fouten

Anderen zeggen dat het gebrek aan documentatie het moeilijk maakt om door het platform te navigeren

Mixpanel prijzen

Starter: Free

Free Groei: $20/maand

$20/maand Enterprise: $833/maand

Mixpanel beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1.080+ beoordelingen)

4.6/5 (1.080+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (120+ beoordelingen)

8. Smartlook

via Smartlook Kwantitatieve statistieken zijn een must-have, maar kwalitatieve inzichten helpen je ook om beslissingen te nemen. Daarom gebruiken zoveel productteams Smartlook. Dit alternatief voor Amplitude analyseert paden van gebruikers, houdt prestaties bij op meerdere platforms en visualiseert de betrokkenheid van gebruikers via heatmaps. 🗺️

Smartlook beste functies

Integreer Smartlook met Salesforce, Slack, Zendesk en meer

Bekijk opnames van gecrashte sessies om te zien wat er mis ging

Heb je een mobiele app? Gebruik Smartlook om het gedrag van gebruikers in de app weer te geven

Volg kleine gebeurtenissen zoals knopklikken, paginabezoeken en meer in realtime

Smartlook limieten

Het is een beetje prijzig voor het Pro abonnement

Sommige gebruikers zeggen dat het platform moeilijk te navigeren is

Smartlook prijzen

Gratis abonnement

Pro abonnement: $55/maand

$55/maand Enterprise-abonnement: Neem contact op voor prijzen

Smartlook beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (860+ beoordelingen)

4.6/5 (860+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (130+ beoordelingen)

9. Hoop

via Hoop Heap beschrijft zichzelf als een hypernauwkeurig analyseplatform dat bedrijven helpt om blinde vlekken te elimineren en problemen met de gebruikerservaring snel op te lossen. Het biedt kwalitatieve herhalingen van sessies en combineert deze met kwantitatieve gegevens om een gedetailleerder beeld te krijgen van wat er gebeurt. 👀

Heap beste functies

Houd uw gegevens schoon en compliant met Heap data governance

Het is eenvoudig om Heap-gegevens naar uw datawarehouse te sturen (als u er een hebt)

Plug-and-play sjablonen en analyses maken op basis van gebruikersgedrag

Visualiseer alle gebruikerstrends in één dashboard

Heap beperkingen

Verschillende gebruikers zeggen dat onboarding hulp en documentatie ontbreken

Anderen zeggen dat Heap af en toe hapert

Heap prijzen

Gratis

Groei: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Pro: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Premier: Neem contact op voor prijzen

Heap beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.070+ beoordelingen)

4.4/5 (1.070+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

10. Inhoudsopgave

via Inhoudsopgave Contentsquare maakt deel uit van onze lijst met Amplitude-alternatieven omdat het het gedrag van gebruikers tot op de klik bijhoudt. Het is gespecialiseerd in analyses van retailmedia, dus het is perfect voor e-commercemerken. Als je extra hulp wilt, biedt Contentsquare ook een praktijkgericht client-succesprogramma om je te begeleiden bij het implementeren van de inzichten van het platform. 🙌

Contentsquare beste functies

Prestaties vergelijken met die van je concurrenten

Gegevens visualiseren via zone-gebaseerde heatmaps

Verzamel bruikbare tips uit je gegevens met AI van Contentsquare

Bekijk hoe je formulieren converteren met Form Analysis

Contentsquare beperkingen

Sommige gebruikers zouden willen dat de tool betere dashboards had

Anderen zeggen dat het platform af en toe crasht

Contentsquare prijzen

Neem contact op voor prijzen

Inhoudsquare beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (440+ beoordelingen)

4.7/5 (440+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (110+ beoordelingen)

Andere Analytics-alternatieven

De bovenstaande Amplitude-alternatieven brengen u waar u moet zijn, maar er is één klein probleem: ze scheiden nog steeds uw werk en uw analytics. ClickUp verandert de manier waarop u projecten, mensen en gegevens beheert door al uw werk - en dan bedoelen we ook echt alles - in één platform onder te brengen. 🤩

Ontdek ClickUp om uw projecten te beheren met de kracht van ClickUp AI, 15+ weergaven en Taak-taak automatiseringen

ClickUp is de favoriet van het universum tool voor projectmanagement dat je taken, documenten, gegevens en prestatie-KPI's combineert in één strak dashboard. Teams voor productbeheer vertrouwen op ClickUp om op één lijn te komen met een gedeelde visie door roadmaps op te stellen, feedback van gebruikers te verzamelen en de hele productcyclus te visualiseren.

Wilt u uw klanttevredenheidsscores in de gaten houden? ClickUp CRM is een no-code klantendatabase voor het bijhouden van klantinformatie naast uw productspecificaties, statistieken en meer.

Maar we weten dat eindeloze vellen met gegevens geen pretje zijn. 📈

Beheer klantgegevens, persoonlijke taken en communicatie in ClickUp vanaf elk apparaat

Gebruik ClickUp sjablonen om uw rapporten op te fleuren en tijd te besparen bij het formatteren. ClickUp's sjabloon voor analyserapporten is een must-have om snel aangepaste productrapporten te maken voor uw team (of uw baas).

Als u kop of munt probeert te slaan uit wat die analytics betekenen, pak dan het sjabloon voor het ClickUp Data Analysis Report om uw bevindingen snel aan het team te rapporteren. 🏆

ClickUp beste functies

Brainstorm met uw team over user journeys en nieuwe functies inClickUp Whiteboards* Integreer ClickUp met Slack, HubSpot, Google Drive en meer

GebruikClickUp AI (de enige assistent met AI die is afgestemd op uw rol) om taken en rapportages samen te vatten, e-mails op te stellen en andere gebruiksmogelijkheden

Krijg een weergave op hoog niveau van uw prestatiecijfers met een 100% aangepasteClickUp Dashboard* Wilt u in contact blijven met uw bemanning? Stuur ze eenreal-time ClickUp chatten ClickUp beperkingen

ClickUp AI is alleen beschikbaar op betaalde abonnementen

Er zijn veel functies in ClickUp, dus het kan even duren om vertrouwd te raken met het platform

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.130+ beoordelingen)

4.7/5 (9.130+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

Geef de medewerker- en klantervaring een boost met ClickUp

Amplitude is niet voor iedereen geschikt, maar de analysetools in deze gids helpen marketingteams om in minder tijd inzicht te krijgen in analyses op basis van gebeurtenissen. Hoewel een typisch productanalyseplatform behoorlijk robuust is, kan het nog steeds nodig zijn om tussen verschillende platforms te switchen om je werk te doen.

Wat is daar leuk aan? 🤷

Zeg vaarwel tegen het switchen tussen platforms en omarm een eenvoudigere manier van werken met ClickUp. Wij brengen prestatiemetingen, geavanceerde analyses, sjablonen, ClickUp AI en nog veel meer naar uw alles-in-één digitale werkruimte.

Zie het verschil voor jouw team: Creëer nu uw gratis ClickUp-werkruimte.