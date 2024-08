10 Beste tijdregistratie software in 2024 (beoordelingen & prijzen)

Tijd is een kostbaar goed en elke seconde telt wanneer je klanten factureert. Dat is waar software voor tijdfacturering om de hoek komt kijken!

Als je een tool voor tijdfacturering vindt die voor jou werkt, wordt het bijhouden van factureerbare uren eenvoudiger zodat je je workflow kunt stroomlijnen en je winstgevendheid kunt verbeteren. Of je nu een projectmanager, accountmanager of iemand anders bent die tijd moet factureren aan klanten, let op deze superhelden op het gebied van tijdregistratie. 🦸⏲️

We hebben de markt afgestruind op zoek naar de 10 beste opties voor tijdfactureringssoftware om de efficiëntie te verbeteren en je winst te vergroten.

Klaar om de hoofdpijn van het factureren van klanten weg te nemen?

Wat moet u zoeken in tijdfactureringssoftware?

Het kiezen van de juiste tijdregistratie- en factureringssoftware kan uw workflow aanzienlijk verbeteren. Begin met het beperken van uw keuzes door te zoeken naar functies die aansluiten bij uw behoeften.

Hier zijn enkele belangrijke kenmerken waar je op moet letten om de beste software voor tijdregistratie voor jou en je bedrijf te vinden:

Templates: Het gaat om meer dan uren bijhouden-je wilt een tool die je meer vrije tijd geeft. Zoek naarsjablonen voor tijdmanagement om het maken van urenregistraties en facturen te vereenvoudigen

Het gaat om meer dan uren bijhouden-je wilt een tool die je meer vrije tijd geeft. Zoek naarsjablonen voor tijdmanagement om het maken van urenregistraties en facturen te vereenvoudigen Flexibiliteit: Of u nu de voorkeur geeft aan handmatig of automatisch bijhouden van uw uren (of beide), de flexibiliteit om te kiezen hoe u uw uren bijhoudt zorgt voor nauwkeurigheid zonder uw routine te verstoren

Of u nu de voorkeur geeft aan handmatig of automatisch bijhouden van uw uren (of beide), de flexibiliteit om te kiezen hoe u uw uren bijhoudt zorgt voor nauwkeurigheid zonder uw routine te verstoren Analytics: Zoek naar een optie met gedetailleerde rapporten en analytics om inzicht te krijgen in uw tijdgebruik,projectplanningen kostenbeheer

Zoek naar een optie met gedetailleerde rapporten en analytics om inzicht te krijgen in uw tijdgebruik,projectplanningen kostenbeheer Integraties: Zoek een intuïtieve tool die integreert met de andere tools die u gebruikt, zodat u alles op één plek kunt samenbrengen

Zoek een intuïtieve tool die integreert met de andere tools die u gebruikt, zodat u alles op één plek kunt samenbrengen Facturatie: Facturering en facturatie gaan hand in hand. Zoek een tool die het accepteren van online betalingen eenvoudig maakt met de mogelijkheid om facturen te maken en te versturen

Facturering en facturatie gaan hand in hand. Zoek een tool die het accepteren van online betalingen eenvoudig maakt met de mogelijkheid om facturen te maken en te versturen Scheduling: Efficiënte personeelsplanning is een must om uw project tijdlijnen op punt te houden, dus zoek naar software met opties om de tijd van uw team te helpen beheren

De 10 beste tijd factureringssoftware om te gebruiken in 2024

De markt zit vol met innovatieve tijdregistratiesoftware voor kleine bedrijven . Deze tools kunnen een revolutie teweegbrengen in de manier waarop je je tijd bijhoudt en beheert.

Of je nu je app voor tijdregistratie wilt combineren met de tijdmanagementmatrix voor een meer dynamische aanpak of wil je gedetailleerd inzicht in hoe je team zijn uren besteedt, dan kunnen we je helpen.

Van inzichten op basis van AI tot eenvoudige functies voor in- en uitklokken: deze tools hebben de functies die je nodig hebt om succesvol te zijn.

Tijd opnemen terwijl u werkt of deze handmatig invoeren met tijdregistratie in ClickUp

ClickUp is een cloud-gebaseerde projectbeheertool dat het allemaal doet.

Gebruik ClickUp Projecttijdregistratie om factureerbare werkuren bij te houden, facturering aan klanten te stroomlijnen en onkosten beter bij te houden. Start en stop timers vanaf elk apparaat, voeg notities toe aan uw tijdinvoer, voer tijdinvoer handmatig in, maak aangepaste urenstaten en synchroniseer andere tijdregistrators met ClickUp-de mogelijkheden zijn eindeloos. 💰🌻

Voor nauwkeurige projectbudgettering en boekhouding brengt u factureerbare taken in kaart met behulp van ClickUp voor tijdmanagementteams . Met aanpasbare tijdrapportage, eenvoudige urenstaten, mijlpalen, vervaldatum hermapping en meer, maken we het gemakkelijk om uren te registreren, middelen toe te wijzen en waardevolle inzichten te krijgen in projecttijdlijnen.

Met de werklastweergave kun je de taken en werkbelasting van teamleden bekijken, zodat je snel een overzicht hebt van toewijzing van middelen en potentiële knelpunten om uw projectbeheer te stroomlijnen.

Onze functies voor projectbeheer omvatten duizenden vooraf gebouwde automatiseringen en sjablonen voor het schatten van benodigde tijd, het verbeteren van de productiviteit van medewerkers, het instellen van eerlijke factureringstarieven en nog veel meer.

Wil je nauwkeurig tijdbeheer in een collaboratieve werkomgeving? De ClickUp Services Timesheet-sjabloon heeft u gedekt. Het helpt u bij het bijhouden van service-uren en factureerbare tijd voor meerdere projecten.

ClickUp Dashboards zijn intuïtief, aanpasbaar en ontworpen voor efficiënt projectbeheer en -management procesoptimalisatie . We hebben ook boekhoudsoftware, realtime rapportage, geavanceerde analyse en alles wat uw bedrijf nog meer nodig heeft om te floreren.

De beste functies van ClickUp

Een bibliotheek met meer dan 1.000 sjablonen voor bijvoorbeeld het bijhouden van werktijden, projectmanagement en boekhouding bespaart u tijd

Nauwkeurige functies voor tijdregistratie en facturering zorgen ervoor dat u betaald krijgt wat u verdient voor uw professionele diensten

Met ClickUp's Time Tracker kunt u elke werkminuut bijhouden, zodat u kunt zien hoe elk teamlid zijn dag heeft doorgebracht en goedkeuringen van timesheets sneller kunt verwerken

Dankzij integraties met meer dan 1.000 tools - waaronder HubSpot, Microsoft Excel, Slack, Asana, Jira, Trello, Dropbox, Sentry, Harvest en Zapier - kunt u ClickUp verbinden met de rest van uw technische stack

Cross-platform compatibiliteit met mobiele apps voor Android en iOS, desktop apps voor Mac, Windows en Linux, en browser extensies voor Chrome, Firefox en Edge betekent dat je tijd kunt bijhouden vanaf elk apparaat

De beperkingen van ClickUp

Volgens beoordelingen kunnen sommige gebruikers een leercurve tegenkomen met de vele functies van ClickUp (maar dit wordt opgelost met gratis tutorials en FAQ's)

Er zijn geen realtime geofencingfuncties voor veldteams

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.100+ beoordelingen)

4.7/5 (9.100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.900+ beoordelingen)

2. Toggl Track

via Toggl-spoor Toggl Track is een tijdregistratie-app ontworpen voor teams van elke grootte met synchronisatiefuncties voor meerdere apparaten. Maak klantklare rapporten, exporteer tijdkaarten en krijg rapporten die u kunt delen via e-mail of gebruiksvriendelijke weblinks voor verbeterde transparantie.

Gebruik de gelaagde gegevensstructuur van Toggl om de urenregistratie van je team te organiseren, zodat je rapporten altijd klaar zijn voor de klant.

Toggl Track beste functies

Dagelijkse logsjablonen projectmanagementsjablonen en meer kant-en-klare documenten helpen uw team tijd te besparen

Tijdgrafieken en prognosefuncties maken het eenvoudig om de voltooiingsdatum van een project in te schatten op basis van actuele gegevens

Aanpasbare projecten en taken maken het gemakkelijker om werk te organiseren en projectvoortgang te volgen

Met analysetools en productiviteitsinzichten kunt u in één oogopslag potentiële verbeterpunten identificeren

Toggl Track beperkingen

Er zijn geen facturerings- of boekhoudfuncties

Het gratis plan biedt alleen basisfuncties voor tijdregistratie en beperkt het aantal klanten en projecten dat u kunt beheren

Toggl Track prijzen

Gratis

Starter: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Premium: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Toggl Volg beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1.500+ beoordelingen)

4.6/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.200+ beoordelingen)

3. Klokkenspel

via Klokweergave Clockify is een tijdfactureringssoftware ontworpen met meerdere teams en projecten in het achterhoofd. Gebruik het om resource management te verbeteren, factureerbare tijd bij te houden en effectief te implementeren technieken voor tijdmanagement voor je teamleden.

De beste functies van Clockify

Dankzij de functies voor boekhouding en automatische facturering ben je minder tijd kwijt aan de kleine dingen en verbeter je je bedrijfsresultaat

Het bevat integraties met 80+ tools en apps, zoals Paymo, YouTrack, Asana, Trello, Gmail en Wrike

Met de functies voor het volgen van medewerkers kunnen managers schermafbeeldingen, bezochte websites en app-gebruik bekijken om te begrijpen hoe teamleden hun tijd besteden

Gedetailleerde rapportage- en analysefuncties helpen teamleden en projectmanagers om de wekelijkse activiteiten te bekijken en de productiviteit te verbeteren

De beperkingen van Clockify

Reviews van sommige gebruikers zeggen dat het een uitdaging is om urenstaten te wijzigen als een werknemer een fout maakt bij het handmatig registreren van uren

Het gratis plan biedt geen geavanceerde functies voor het bijhouden van vrije tijd, facturatie aan klanten, GPS-tracering en personeelsplanning

Klokaliseren Prijzen

Basis: $3,99/maand per gebruiker

$3,99/maand per gebruiker Standaard: $5,49/maand per gebruiker

$5,49/maand per gebruiker Pro : $7,99/maand per gebruiker

$7,99/maand per gebruiker Enterprise: $11,99/maand per gebruiker

Clockify beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (150+ beoordelingen)

4.5/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4700+ beoordelingen)

4. HoneyBook

via HoneyBook HoneyBook is een alles-in-één klantbeheersoftware met functies zoals facturatie, projectbeheer en tijdregistratie. U kunt het ook gebruiken om uitgaven te beheren, tijdregistraties te automatiseren, taakbeheer te verbeteren en gedetailleerde rapporten te genereren, die kunnen helpen om uw resultaten te verbeteren. 📈

HoneyBook beste eigenschappen

Automatiseringsfuncties stellen je in staat om afspraken, facturatie en follow-up e-mails op de automatische piloot te zetten

Sjablonen en kant-en-klare formulieren maken het makkelijker om nauwkeurige urenstaten te maken, met klanten te communiceren en de productiviteit van werknemers te verbeteren

Rapportagefuncties bieden inzichten die je helpen uurtarieven te analyseren, inzicht te krijgen in klanttevredenheid en bedrijfsprestaties te verbeteren

De app integreert met populaire tools zoals Gmail, QuickBooks, Zapier, Calendly en Zoom

HoneyBook beperkingen

Gebruikers kunnen geen betalingen verwerken via persoonlijke accounts bij PayPal, Venmo, Stripe, etc.

Sommige reviews melden een behoefte aan factuuraanpassing zodat ze creditcardkosten kunnen toevoegen voor nauwkeurige facturering aan klanten

HoneyBook prijzen

Starter: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Essentials: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Premium: $79/maand per gebruiker

HoneyBook beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (150+ beoordelingen)

4.5/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (500+ beoordelingen)

5. Wave Accounting

via Golf Boekhouding Wave Accounting is een hulpmiddel in de cloud dat is ontworpen voor financieel beheer van kleine bedrijven. De functies voor tijdregistratie helpen u bij het bepalen van de geschatte werkuren en zorgen voor nauwkeurige tijdrapporten. Deze tool vermindert ook de gegevensinvoer die nodig zijn voor betalingsverwerking, salarisadministratie, facturatie en boekhouding, zodat jij je kunt richten op wat belangrijk is.

De beste functies van Wave Accounting

Het heeft de mogelijkheid om met meerdere valuta te werken en deze te accepteren voor een soepele internationale bedrijfsvoering

Nadat u de uren van uw werknemers handmatig hebt ingevoerd in timesheets, kunt u de functie voor het automatisch genereren van de maandelijkse salarisadministratie gebruiken

Robuuste factureringsmogelijkheden met aanpasbare sjablonen en nauwkeurige betalingsregistratie

Wave integreert met betalingsverwerkers zoals PayPal en Stripe om het accepteren van online betalingen van klanten eenvoudiger te maken

De beperkingen van Wave Accounting

Toegang tot alle functies vereist het betalen van meerdere kosten en het aanmelden voor verschillende plannen

Sommige gebruikers melden trage reactietijden van de klantenservice

Wave Accounting Prijzen

Facturatie : Gratis

Gratis Rekening: Gratis

Gratis Betalingen: 1%-3,4% kosten per transactie

1%-3,4% kosten per transactie Mobiele ontvangstbewijzen: $8/maand

$8/maand Loonlijst: $40/maand

$40/maand Adviseurs: $149/maand

Wave Accounting beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (250+ beoordelingen)

4.4/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.400+ beoordelingen)

6. TimeCamp

via ClockShark ClockShark is een tijdfactureringssoftware die zich richt op mobiele werknemers en medewerkers op afstand. Het heeft geavanceerde functies zoals GPS-tijdregistratie, verlofaanvragen en in- en uitklokfunctionaliteit voor mobiele apparaten.

De beste functies van ClockShark

Tijdregistratie voor specifieke projecten helpt bij het nauwkeurig factureren aan klanten en het plannen van verschuivingen voor grote teams

Integraties met populaire salarisplatforms zoals QuickBooks en Xero vereenvoudigen boekhouding en administratie

Herinneringen voor in- en uitklokken en functies voor geofencing helpen werknemers om nauwkeurige urenstaten bij te houden

Teamleden kunnen de prikklok op hun mobiele apparaten gebruiken of een tabletkiosk delen

De beperkingen van ClockShark

Gebruikers melden problemen met het aanpassen van uurtarieven voor verschillende taken en projecten, wat resulteert in vertragingen bij de facturering

Werknemers kunnen GPS-tracking uitschakelen, wat volgens sommige gebruikers resulteert in onnauwkeurige tijdregistratie

ClockShark prijzen

Standaard: $20/maand basiskosten plus $8/maand per gebruiker

$20/maand basiskosten plus $8/maand per gebruiker Pro : $40/maand basistarief plus $10/maand per gebruiker

ClockShark beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (300+ beoordelingen)

4.6/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.800+ beoordelingen)

8. Volgtijd

via TrackingTime TrackingTime is een tijdfactureringssoftware die helpt bij projectbeheer, productiviteit en budgettering. Het is ontworpen voor freelancers en projectmanagers die werk moeten plannen en bijhouden, conflicten moeten identificeren en nauwkeurige gegevens moeten verstrekken voor de aanwezigheid van werknemers en factureerbare/niet-factureerbare uren.

De beste functies van TrackingTime

Met de app kun je meerdere taken aanmaken, de tijd bijhouden die aan elke taak wordt besteed, tijdsinschattingen maken en gedetailleerde rapporten genereren om prestaties te analyseren

Met de prikklok kunt u werkuren bijhouden en registreren voor nauwkeurige facturering aan klanten en verbeterde transparantie

Aanpasbare instellingen, factureerbare tarieven en herinneringen helpen tijd besparen en iedereen op schema te houden

Integraties met tools zoals Trello, Asana en Slack maken het gemakkelijk om bovenop je schema te blijven en je werklast te beheren

TrackingTime-beperkingen

Sommige reviews melden een steile leercurve die het voor nieuwe gebruikers moeilijk kan maken om met het platform aan de slag te gaan

Volgens sommige beoordelingen kan de mobiele app problemen hebben met langzame laadtijden, crashes en bugs

TrackingTime prijzen

Gratis

Pro : $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

TrackingTime beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (70+ beoordelingen)

4.4/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

9. RescueTime

via ClickTime ClickTime is een cloudgebaseerde tijdfactureringssoftware met functies voor onkostenbeheer en budgettering voor verbeterd projectbeheer. Gebruik het om de tijd van uw team efficiënt bij te houden, projectuitgaven te bewaken, nauwkeurige facturen te genereren en klanten te factureren.

De beste functies van ClickTime

Met de klok kunt u bijhouden hoeveel tijd er aan specifieke taken en projecten is besteed om het resource management te verbeteren en ervoor te zorgen dat projecten op tijd worden afgerond, elke keer weer

Winstprognoses en gedetailleerde rapportagefuncties helpen u geïnformeerde beslissingen te nemen en de winstgevendheid van uw bedrijf te verbeteren

Met de functionaliteit voor onkostenbeheer kunnen werknemers onkosten en bonnetjes indienen voor goedkeuring en vergoeding

Integraties met platforms zoals Salesforce, Sage, Slack en Dropbox besparen u tijd en brengen uw personeel op één lijn

ClickTime-beperkingen

De mobiele app mist een aantal geavanceerde functies die beschikbaar zijn op de desktop app

Sommige gebruikersreviews melden dat er behoefte is aan een bijgewerkte app-interface met meer gebruiksvriendelijke functionaliteiten

KlikTijd Prijzen

Starter: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Team: $13/maand per gebruiker

$13/maand per gebruiker Premier: $24/maand per gebruiker

$24/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

KlikTijd beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (700+ beoordelingen)

4.6/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

Maximaliseer uw factureerbare uren

Met de kracht van deze tools binnen handbereik kunt u uw tijdregistratieprocessen stroomlijnen en de weg vrijmaken voor weloverwogen besluitvorming, strategische planning en een winstgevender bedrijf. 🌈💸

Zeg hallo tegen nieuw succes en meer vrije tijd. Aanmelden voor ClickUp -het is gratis!