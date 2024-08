10 beste alternatieven voor Supernotes voor het maken van notities in 2024

Supernotes is een populair hulpmiddel voor het maken van aantekeningen, gewaardeerd om zijn visuele functies en zijn eenvoudige en intuïtieve interface. Het platform is gemakkelijk te gebruiken en vereenvoudigt het proces van het maken, bewerken en beheren van aantekeningen zonder overweldigd te worden door overdreven functies of rommel.

Hoewel Supernotes uitblinkt in het organiseren van kennis, zijn veel gebruikers op zoek naar robuustere samenwerkingstools of een naadloze integratie met andere apps. Bovendien vinden sommigen de functies van Supernotes beperkter dan multifunctionele apps zoals Evernote of Notion.

Deze alternatieve platforms van Supernotes bieden een breder pakket aan productiviteitsmiddelen naast functies voor het maken van aantekeningen. Ze bieden allemaal meer functies dan Supernotes biedt, zoals AI-ondersteunde content aanmaken, uitgebreide aanpassingen of verbeterde functies voor veiligheid zoals encryptie. Welke je ook kiest, de beste Supernotes alternatieven kunnen voldoen aan je organisatorische behoeften en gaan verder dan de mogelijkheden van Supernotes.

Wat is een Supernotes alternatief?

De best beoordeelde Supernotes alternatieven zijn onder andere toepassingen voor aantekeningen maken en softwareproducten die een vergelijkbare functionaliteit als Supernotes bieden, inclusief de visuele organisatie, Markdown ondersteuning, flexibiliteit en zoekfuncties waar Supernotes bekend om staat. Naast de mogelijkheid om aantekeningen te maken, dient Supernotes ook als een hulpmiddel om kennis te organiseren, waardoor het gemakkelijk wordt om informatie te structureren en te beheren.

Organiseer uw aantekeningen, checklists en taken allemaal op één plek met het gratis online notitieblok van ClickUp.

ClickUp is een alles-in-één platform voor productiviteit dat mogelijkheden voor aantekeningen bevat via de ClickUp Blocnote functie. U kunt ook snel aantekeningen maken en andere soorten documenten maken met ClickUp Documenten , zijn collaboratieve ingebouwde document editor die platte tekst direct kan omzetten in een bruikbare Taak. Bovendien vind je genoeg opmaakopties voor prachtige aantekeningen, wiki's, persoonlijk kennisbeheer en meer. De Sjabloon voor dagelijkse aantekeningen biedt een gemakkelijke basis om mee te beginnen.

De functies voor productiviteit van ClickUp zijn onder andere tools voor projectmanagement en de mogelijkheid om to-do lijsten te maken zonder een andere app voor aantekeningen te hoeven raadplegen. De taakbeheer met deze functie kun je schrijfgerelateerde taken of andere taken die Voltooid moeten worden toewijzen. ClickUp AI functies tillen aantekeningen naar een hoger niveau, zodat u met minder moeite kwaliteitscontent krijgt. Samenwerkende aantekeningen helpen teamleden efficiënter te werken. Over samenwerken gesproken, de whiteboard tool in ClickUp maakt het makkelijk voor teams om te brainstormen en snel ideeën te verzamelen op aanpasbare plakbriefjes en vormen.

ClickUp beste functies

Een volledig pakket productiviteitstools, zoals projectmanagement, digitale whiteboards, een ingebouwde app voor aantekeningen en meer

Biedt AI-aanwijzingen die zijn afgestemd op specifieke rollen voor het aanmaken van content van hoge kwaliteit

De mogelijkheid om aantekeningen te organiseren en te taggen met geneste pagina's om een gemakkelijk te volgen structuur te creëren

Aangepaste en vooraf gebouwde automatisering zorgt voor tijdsbesparing doordat routinematige acties minder vaak hoeven te worden uitgevoerd

Kan worden geïntegreerd met meer dan 1000 apps, waaronder veel van de populairste tools op de markt

Een bibliotheek met aangepaste sjablonen voor elk aspect van uw business helpt u snel aan de slag te gaan

ClickUp limieten

De mobiele app is niet zo rijk aan functies als de desktop-app

Het aantal functies kan de interface verwarrend maken voor nieuwe gebruikers

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per werkruimte

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Notion

Via Notion Notion is nog een alles-in-één productiviteitstoepassing met functies voor het maken van aantekeningen. Het biedt een veelzijdige werkruimte voor individuen en teams. Je kunt prachtige aantekeningen, databases, lijsten met taken en meer maken. De software staat bekend om zijn aanpasbare sjablonen en bewerking op basis van blokken, waardoor het gemakkelijk is om snel aantekeningen te maken die gestructureerd zijn in een format dat uniek is voor de behoeften van elke gebruiker.

Notion beste functies

Biedt een gecentraliseerde werkruimte voor wiki's, documenten en projecten om het aantal benodigde tools in de technische stack te verminderen

De volgende generatie documenten ondersteunt samenwerking in realtime, commentaar en integraties om meer kracht te bieden

Ingebouwde functies voor projectmanagement om het plannen, bijhouden en uitvoeren van projecten te vereenvoudigen

Integratie van AI hulpmiddelen voor aantekeningen maken biedt suggesties voor content, gegevensanalyse en automatisering van functies

Met aanpasbare visualisatieopties kunnen gebruikers hun gegevens weergeven op een manier die voor hen het meest logisch is

De functie voor slepen en neerzetten maakt het gemakkelijk om snel aantekeningen te maken, zelfs voor mensen met beperkte technische vaardigheden

Notion limieten

Sommige gebruikers rapporteerden af en toe bugs die de applicatie tijdelijk vertraagden of bevroren

Het grote aantal opties kan nieuwe gebruikers overweldigen wanneer ze aan de slag gaan

Het beperkte aantal integraties in vergelijking met sommige alternatieven stoorde sommige gebruikers

Notion prijzen

Gratis

Plus: $8/maand

Business: $15/maand

Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

AI add-on: $8/maand

Notion beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 4.500 beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (meer dan 1.500 beoordelingen)

3. Workflowy

Via Workflowy Workflowy is een app voor het maken van aantekeningen met een minimalistisch ontwerp dat gericht is op het maken van georganiseerde lijsten en overzichten om aantekeningen online te maken op een gebruiksvriendelijke manier. De eenvoudige en intuïtieve interface maakt het gemakkelijk om je gedachten, taken en ideeën vast te leggen en te structureren.

Het platform maakt oneindig nesten mogelijk om je ideeën te organiseren met zoveel aantekeningen als nodig, waardoor het een krachtig hulpmiddel is voor brainstormen en plannen op een lineaire en goed gestructureerde manier.

Workflowy beste functies

Maak lijsten binnen lijsten op een oneindige voor een flexibele manier om je aantekeningen te organiseren

Zoom in en uit op elke sublijst om je gemakkelijk te concentreren op individuele Taken of onderwerpen

Gebruik tags om lijsten effectief te categoriseren en filteren, zodat je gemakkelijk gerelateerde items kunt terugvinden

Ga snel aan de slag met de minimalistische en gebruiksvriendelijke interface

Werk offline en synchroniseer automatisch op alle apparaten wanneer de verbinding terugkeert

Deel eenvoudig aantekeningen en werk samen aan lijsten metreal-time samenwerking functies voor teams

Workflowy limieten

Sommige gebruikers rapporteren vertragingen met de app in bepaalde situaties

De interface is alleen beschikbaar in het Engels, wat voor sommige gebruikers een taalbarrière opwerpt

Het minimalistische ontwerp heeft als nadeel dat het niet zoveel functies biedt als andere apps

Workflowy prijzen

Gratis

Maandelijks: $4.99

Jaarlijks: $49.00

Workflowy beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (22 beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (13 beoordelingen)

4. Evernote

Via Evernote Evernote is een veelgebruikte app voor het maken en organiseren van aantekeningen, bekend om zijn gebruiksvriendelijke ontwerp. Het legt veel nadruk op gebruiksvriendelijk aantekeningen maken, aanmaken en synchroniseren tussen apparaten.

Functies zoals aantekeningen taggen, zoeken en intuïtieve organisatie functies hebben geholpen deze tool een van de meest populaire apps voor het maken van aantekeningen te maken.

Je kunt er verschillende soorten informatie mee opslaan en terugvinden op één plek. Je kunt webclippings maken en audio-aantekeningen opnemen. Je kunt aantekeningen ook met de hand schrijven als je een aanraakscherm gebruikt.

Evernote beste functies

Automatisch aantekeningen synchroniseren op alle apparaten houdt gegevens up-to-date en toegankelijk vanaf elke locatie en op elk moment

Aantekeningen verfraaien met tekst, afbeeldingen, gesproken aantekeningen, PDF's en andere documentformaten

Aantekeningen combineren met taken en planningen voor een krachtig, uniform organisatieplatform

Zoek functie maakt het gemakkelijk om snel content te vinden met grote aantekeningen collecties

Taken direct in aantekeningen maken, toewijzen en beheren, inclusief ondersteuning voor deadlines en herinneringen

Integreer met Google Agenda voor een verbeterde planningsfunctie

Evernote beperkingen

Gebruikers vinden de gratis versie een beetje beperkter dan ze zouden willen

De premium abonnementen zijn een beetje hoog geprijsd naar de smaak van sommige mensen

Het is niet zo gemakkelijk als het zou kunnen zijn om gegevens naar andere platforms te exporteren

Evernote prijzen

Gratis

Persoonlijk: $14.00/maand

Professioneel: $17.99/maand

Teams: $24,99/maand per gebruiker

Evernote beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (2.000 beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (8.000 beoordelingen)

5. Dendron

Via Dendron Dendron is een app voor het maken van aantekeningen, gemaakt voor ontwikkelaars en technische gebruikers. Het is gebouwd bovenop Visual Studio Code en bevat functies zoals hiërarchische organisatie van aantekeningen, backlinks en een uitgebreide set aanpassingsopties.

De software blinkt uit in het beheren van grote verzamelingen aantekeningen en kennisbank s om de informatiebehoeften te ondersteunen van grote programmeerprojecten en andere use cases die te maken hebben met complexe informatie.

Omdat het gebaseerd is op VSCode beschikken ontwikkelaars ook over vertrouwde functies, zoals syntax highlighting en meertalige code highlighting.

Dendron beste functies

De consistente maar flexibele structuren bieden een geweldige combinatie van vertrouwdheid en aangepastheid

Een robuust typesysteem zorgt ervoor dat kennis systematisch wordt gecategoriseerd

Belangrijke informatie wordt in de cache opgeslagen voor snellere toegang

Publicatietools maken het makkelijker om kennis te delen in een digitaal garden format

De VSCode-basis biedt een vertrouwde werkruimte voor ontwikkelaars

De open-source code is gebouwd met schaalbaarheid in het achterhoofd

Dendron beperkingen

Er is geen ondersteuning voor mobiele apparaten

Sommige gebruikers vinden het moeilijk om tussen aantekeningen te navigeren

De zoek functies zijn niet zo robuust als sommige concurrenten

Dendron prijzen

Free en open-source

Dendron beoordelingen en recensies

Product Hunt: 5/5 (24 beoordelingen)

6. Obsidiaan

Via Obsidiaan Obsidian is een app voor het maken van aantekeningen die zich richt op het opbouwen van een persoonlijke kennisbank met behulp van onderling verbonden aantekeningen. De lokale bestandssystemen maken bidirectionele koppelingen, backlinks en grafische visualisatie mogelijk in een aantrekkelijk maar gebruiksvriendelijk format.

De software is ideaal voor kennisbeheer en creatief denken Taken die baat hebben bij een web van onderling verbonden gedachten. Het gebruik van Markdown aantekeningen zorgt voor eenvoudige en intuïtieve opmaak tijdens het werken.

Obsidian beste functies

Biedt een privé en aanpasbare ervaring voor het maken van aantekeningen die passen bij uw unieke denkproces

Aantekeningen worden direct opgeslagen op het apparaat van de gebruiker voor snelle en handige offline toegang

Honderden plugins en thema's zorgen voor eindeloze aanpassingsmogelijkheden

Open, niet aan eigendomsrechten gebonden bestandsformaten maken het gemakkelijk om gegevens van en naar andere toepassingen over te dragen

De visuele relatiegrafiek biedt een grafische weergave van complexe relaties tussen aantekeningen

Obsidian limieten

Veel gebruikers vonden dat de software een steilere leercurve had dan andere opties

Sommige gebruikers hadden problemen met het synchroniseren van aantekeningen tussen apparaten

De software kan traag worden bij grote verzamelingen aantekeningen

Obsidian prijzen

Free Forever

Commercieel gebruik: $50/jaar

Obsidian beoordelingen en recensies

Capterra: 4.9/5 (20 beoordelingen)

7. Cryptee

Via Cryptee Cryptee is software voor het maken van aantekeningen die sterk de nadruk legt op de veiligheid van gegevens door geavanceerde versleutelingsfuncties te bieden voor al uw documenten. U kunt aantekeningen, documenten en afbeeldingen veilig versleutelen maken en opslaan.

De toewijzing van privacy maakt Cryptee een uitstekende keuze als hulpmiddel voor het maken van aantekeningen voor particulieren of bedrijven die prioriteit geven aan gegevensbescherming en vertrouwelijkheid of die privé aantekeningen willen maken.

Cryptee beste functies

Versleutelde opslagruimte voor media houdt al uw gegevens op het platform veilig

Documenten die op het platform worden gemaakt en bewerkt, profiteren van dezelfde veilige encryptietechnologie

Bestanden worden versleuteld op het apparaat van de gebruiker voordat ze worden geüpload voor een nog grotere veiligheid van gegevens

De dynamische document editor ondersteunt cross-linking, hashtags, Markdown formattering en meer voor een verbeterde schrijfervaring

Integreert naadloos met tools zoals Evernote en Word en exporteert naar PDF en Markdown bestanden voor maximale flexibiliteit

Met spookmappen kun je gegevens verbergen zodat je nog meer privé aantekeningen kunt maken

Cryptee beperkingen

Sommige gebruikers hadden problemen met synchroniseren tussen hun apparaten

De software mist functies in vergelijking met sommige concurrenten

De gebruikersinterface is minder intuïtief dan andere opties

Cryptee prijzen

10 GB: €3/maand

400 GB: €9/maand

2.000 GB: €27/maand

Cryptee beoordelingen en recensies

Product Hunt: 3/5 (13 beoordelingen)

8. Logseq

Via Logseq Logseq is een toepassing voor kennisbeheer en aantekeningen maken, ontworpen rond de principes van de Zettelkasten-methode. Het ondersteunt backlinks, bi-directionele koppelingen en grafiekvisualisatie om u te helpen snel onderling verbonden kennisbanken te creëren.

Logseq is ideaal voor onderzoekers, academici en iedereen die aantekeningen wil organiseren. Omdat het open-source software is, is Logseq gratis.

Logseq beste functies

Een robuust systeem voor het beheren van taken houdt gebruikers georganiseerd en bij de les

PDF-bestanden kunnen rechtstreeks vanuit de software van aantekeningen worden voorzien om het nakijken van documenten te vergemakkelijken

Flashcards ondersteunen het leren en onthouden van informatie in de software

Whiteboards brengen visueel brainstormen en samenwerken naar de software

De open-source codebase zorgt voor nog meer transparantie en veiligheid

Logseq beperkingen

De voortgang van de ontwikkeling is langzamer dan gebruikers zouden willen

De functies voor synchroniseren zijn voor sommige gebruikers niet betrouwbaar genoeg

Nieuwe versies introduceren soms bugs

Logseq prijzen

Free en open-source

Logseq beoordelingen en recensies

Product Hunt: 5/5 (100+ beoordelingen)

9. Roam

Via Zwerven Roam is een tool voor het maken van aantekeningen en kennisbeheer die een uniek "blok-level" koppelingssysteem biedt om aantekeningen te bewerken.

De software is gebouwd rond het idee om onderling verbonden aantekeningen te maken door individuele blokken tekst aan elkaar te koppelen. Deze documentstructuur komt beter overeen met hoe het menselijk brein werkt, waardoor al je aantekeningen op een meer intuïtieve manier kunnen worden onderzocht.

Roam beste functies

Met de netwerkstructuur voor het maken van aantekeningen kun je eenvoudig een web van ideeën en concepten documenteren

Document- en databasefuncties smelten naadloos samen voor een productievere werkstroom

Biedt systematische organisatie van onderzoek voor langetermijnbewaring en eenvoudig terugvinden

De geassocieerde kennisstructuur biedt een meer intuïtieve manier om gegevens te organiseren

Roam beperkingen

Gebruikers met zeer grote databases hebben problemen met de prestaties gerapporteerd

De mobiele app mist een deel van de functie van de desktop-app

Roam prijzen

Pro: $15/maand

Believer: $500/5-jaar

Roam beoordelingen en recensies

Capterra: 4.4/5 (17 beoordelingen)

10. PNotes

Via PNotes PNotes, kort voor Portable Notes, is een lichtgewicht applicatie voor het maken van aantekeningen, ontworpen voor het snel en eenvoudig aanmaken en beheren van aantekeningen. Het biedt standaard platte tekst voor het aanmaken van aantekeningen en biedt de mogelijkheid voor rijke tekst en tabellen voor een creatievere opmaak.

PNotes is ideaal voor mensen die liever digitaal aantekeningen maken zonder franje en die een eenvoudige manier nodig hebben om aantekeningen te maken en belangrijke informatie op hun desktop te organiseren.

PNotes beste functies

Een volledige set opmaakopties, zoals rijke tekst en tabellen, zorgt voor een aanpasbare organisatie van gegevens

De gratis tekenfunctie biedt een extra manier om content te creëren

Aantekeningen kunnen worden aangepast met behulp van skins en instellingen voor transparantie, individueel of als groep

Met behulp van planning en herinneringen kunnen aantekeningen gemakkelijk worden bijgehouden en beheerd

Integratie met populaire sociale netwerken voor het plaatsen van aantekeningen

PNotes beperkingen

Sommige gebruikers vinden de klik-en-sleep functie te gevoelig

Gebruikers hebben de wens geuit om een aangepaste locatie in te stellen voor het opslaan van de aantekeningen in plaats van in de map van de applicatie

Prijzen van PNotes

Free en open-source

PNotes beoordelingen en recensies

Sourceforge: 4.8/5 (76 beoordelingen)

Begin vandaag met het maken van aantekeningen

Onder de array van alternatieven voor Supernotes schittert ClickUp met zijn robuuste mogelijkheden voor het maken van aantekeningen, die verder gaan dan alleen digitaal krabbelen. De vaardigheid ligt niet alleen in het aanmaken van aantekeningen, maar ook in het stimuleren van samenwerkingsomgevingen tussen projecten om je uitgebreide aantekeningen direct om te zetten in een actie item.

Beheer uw kleine bedrijfsprojecten stap voor stap met sjablonen, functies voor samenwerking en meer dan 15 projectweergaven met ClickUp

ClickUp's suite gaat verder dan aantekeningen maken en omvat projectmanagement, AI-tools en intuïtieve interfaces. ClickUp stelt teams in staat om verspreide ideeën om te vormen tot samenhangende concepten door moeiteloos delen, stroomlijnen van de werkstroom en verhogen van de productiviteit mogelijk te maken.

Klaar om aantekeningen, checklists en taken te consolideren? ClickUp kan u helpen om uw aantekeningen, checklists en taken op één plek te organiseren. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit en til uw vaardigheden om aantekeningen te maken naar een hoger niveau.