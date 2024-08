10 Beste Twilio Alternatieven voor betere communicatie in 2024

Als je op zoek bent naar een programmeerbare communicatie-instrument voor uw web- of mobiele apps, hebt u waarschijnlijk al gehoord van Twilio. Hoewel het een populaire keuze is, is het misschien niet de perfecte match voor uw specifieke eisen

Je bent bijvoorbeeld misschien op zoek naar andere opties met andere functies, betere prijsmodellen en gratis toegang tot klantenservice. 🙌

Om je te helpen bij je zoektocht, hebben we deze lijst met de 10 beste Twilio alternatieven samengesteld, zodat je alles hebt wat je nodig hebt om de juiste keuze te maken.

Wat is Twilio?

Twilio is een communicatieplatform als een dienst (CPaaS) dat ontwikkelaarstools biedt om functies voor spraak-, tekst- en videoberichten op te nemen in web- en mobiele apps. In principe helpt het je de communicatie met clients en klanten te vereenvoudigen met behulp van API's.

Veel gebruikers houden van Twilio omdat het gemakkelijk integreert in hun apps en software development kits (SDK's) heeft in belangrijke programmeertalen zoals Python, Java en PHP. De gedetailleerde documentatie van Twilio helpt nieuwe gebruikers ook om snel met projecten aan de slag te gaan.

Dat gezegd hebbende, heb je sterke codeervaardigheden nodig om de mogelijkheden van Twilio te maximaliseren. Naarmate uw transactievolume groeit, kunnen de kosten snel oplopen - toegang tot betrouwbare klantenservice begint bij $250 per maand.

Wat moet u zoeken in een Twilio Alternatief?

Hoewel Twilio een effectief hulpmiddel is om eindgebruikers te helpen communiceren op de manier die zij verkiezen, zoals tekstberichten, telefoongesprekken of e-mail, is het misschien niet de meest praktische oplossing voor bedrijfscommunicatie.

Zoek bij het zoeken naar alternatieven voor Twilio naar opties die:

Kosteneffectieve prijzen bieden die passen bij uw budget

Eenvoudig te integreren zijn in uw web- en mobiele applicaties

Schaalbaar zijn naarmate uw bedrijf en communicatiebehoeften groeien

Programmeertalen ondersteunen waarmee u vertrouwd bent

Boodschappen afleveren in landen waar je publiek zich bevindt

De communicatiekanalen bieden die je nodig hebt (tekst, bellen, video, sociale media, enz.)

Uitgebreide documentatie en snelle ondersteuning bieden

De 10 beste Twilio alternatieven om te gebruiken in 2024

Geen zin om talloze Twilio-alternatieven door te spitten? We hebben je. Ons team van softwarespeurneuzen heeft het teruggebracht tot deze topalternatieven voor Twilio die misschien beter passen bij uw klant en uw bedrijf doelen van teamcommunicatie . Laten we eens kijken wat elke optie te bieden heeft. 🕵️

1. Vonage

via Vonage Vonage is een CPaaS-platform dat het eenvoudig maakt om communicatiefuncties toe te voegen aan je app door sms-, spraak- en video-API's te bieden. Het heeft ook API's voor verificatie van gebruikers via sms, spraak, e-mail, WhatsApp en stille verificatie.

Vonage en Twilio hebben verschillende prijsmodellen voor gesprekken. Terwijl Twilio afrondt naar de dichtstbijzijnde minuut, rekent Vonage per seconde. Dit betekent dat je alleen betaalt voor wat je gebruikt en geld bespaart. 💰

De beste functies van Vonage:

Instelling van interactieve voice response (IVR) in meer dan 120 talen, waaronder Engels, Frans en Spaans

Organiseer in-app video-conferenties met maximaal 16.000 deelnemers

Bouw virtuele assistenten zonder code om vragen te beantwoorden via spraak, sms en sociale mediaplatforms

Verbinding maken met meer dan 40 externe tools, waaronder Microsoft Teams, Salesforce, Hubspot en Microsoft Dynamics

Vonage beperkingen:

24/7 prioriteit ondersteunen begint bij $750/maand, wat onbetaalbaar kan zijn voor kleine bedrijven met een beperkt budget 💸

Extra maandelijkse kosten voor integraties zoals Salesforce en SugarCRM op het startersabonnement

Vonage prijzen:

SMS API : Begint bij $0.0076 per uitgaand bericht en $0.0061 per inkomend bericht

Begint bij $0.0076 per uitgaand bericht en $0.0061 per inkomend bericht Voice API : Begint bij $0.0043 per minuut voor uitgaande of inkomende gesprekken

Begint bij $0.0043 per minuut voor uitgaande of inkomende gesprekken Video API : Begint bij $0,00395 per minuut per deelnemer

Begint bij $0,00395 per minuut per deelnemer Verifiëren API : Begint bij $0,053 per succesvolle verificatie

Beoordelingen en recensies van Vonage:

G2: 4.3/5 (434 beoordelingen)

4.3/5 (434 beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (299 beoordelingen)

2. Zonde

via Plivo Plivo is een platform voor cloudcommunicatie dat sms-API's, spraak-API's en SIP-trunking-services biedt. Het heeft SDK's in de talen Node, Ruby, Python, PHP, C#, Go en Java.

Functies voor sms zijn onder andere rapportage over aflevering en berichten in de wachtrij voor bulkverzending. De spraak API maakt aangepaste beller ID's, antwoordapparaat detectie en voicemail transcriptie mogelijk.

Net als Twilio heeft Plivio een groot bereik in 190+ landen, wat geweldig is als je bedrijf een internationaal publiek heeft. 🌍

Plivo beste functies:

Automatisch lokale nummers selecteren voor het verzenden van bulkberichten om vertrouwen op te bouwen en de leespercentages te verbeteren

Foutmeldingen ontvangen met foutcodes voor foutopsporing

Gebruik sjablonen om werkstromen te bouwen voor doorschakelen van oproepen, routering van oproepen, spraak- en SMS-enquêtes

Toegang tot uitgebreide documentatie en responsieve ondersteuning

Plivo limieten:

Ondersteunt geen in-app en social media communicatie

Prioriteit ondersteuning via ticket portal begint bij $250/maand

Plivo prijzen:

SMS API : Begint bij $0.00550 voor het verzenden of ontvangen van een bericht

Begint bij $0.00550 voor het verzenden of ontvangen van een bericht Voice API : Begint bij $0.01000 per minuut voor uitgaande gesprekken en $0.00550 voor inkomende gesprekken

Begint bij $0.01000 per minuut voor uitgaande gesprekken en $0.00550 voor inkomende gesprekken SIP Trunking: Begint bij $0,00650 per minuut voor uitgaande gesprekken en $0,00250 voor inkomende gesprekken

Plivo beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (709 beoordelingen)

4.5/5 (709 beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (85 beoordelingen)

6. MessageBird

via MessageBird MessageBird is een API-platform voor communicatie voor klantinteracties via live chat, sms, e-mail, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram en Google Business.

Dankzij de uniforme inbox kun je berichten van al deze platforms in één ruimte beheren. Geautomatiseerde workflows maken om gesprekken door te sturen, sms'en naar e-mail te routeren, herinneringen in te stellen en meer, vanuit het niets of met behulp van sjablonen. ✨

MessageBird beste functies:

Contactpersonen handmatig toevoegen of importeren uit TXT-, CSV- of XLSX-bestanden

Centraliserenklantreizen van e-commercewinkels, CRM en app analytics voor gepersonaliseerde campagnes

Exporteer SMS-, spraak- en werkstroom-gebruiksstatistieken naar CSV

Verbinding maken met 15 plug-ins, waaronder Salesforce, Google Spreadsheets, Shopify, WooCommerce en Zapier

MessageBird beperkingen:

API's kunnen soms traag reageren

Ondersteuning via e-mail met prioriteit begint bij $ 500 per maand

MessageBird prijzen:

SMS : Begint bij $0.0069 per bericht

Begint bij $0.0069 per bericht Stem: Begint bij $0.015 per minuut voor uitgaande gesprekken en $0.0033 voor inkomende gesprekken

MessageBird beoordelingen en recensies:

G2: 4.2/5 (66 beoordelingen)

4.2/5 (66 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (150 beoordelingen)

7. Bandbreedte

via Bandbreedte Bandwidth is een ontwikkelaarsplatform waarmee je functies voor spraak en berichten kunt toevoegen aan je apps. Dit omvat conferentie tot 20 personen, gespreksopname, live transcriptie, tekst-naar-spraak en gratis SMS en MMS.

Een sleutel functie van Bandwidth is dat je een noodoproep functie (aka enhanced 911) kunt toevoegen aan je apps. Dit is superhandig om politie, brandweer of medische hulp snel bij je klanten te krijgen. Als je app draait om veiligheid, persoonlijke veiligheid of gezondheidszorg op afstand, dan kan Bandwidth je nieuwe beste vriend zijn. 👫

Bandwidth beste functies:

Gebruik e-mail om SMS teksten te versturen en ontvang SMS antwoorden in je inbox

Bijhouden van gespreksvolumes, afleveringspercentages van berichten en communicatieprestaties

Analyseer klantgevoelens zodat je de juiste actie kunt ondernemen

Ontvang gratis klantenservice via contactformulieren en telefoongesprekken

Bandbreedte limieten:

Sommige API's zijn moeilijk te gebruiken

Integreert niet met Zapier

Prijzen bandbreedte:

Messaging API : Begint bij $0.004 per uitgaand bericht

Begint bij $0.004 per uitgaand bericht Voice API : Begint bij $0.010 per minuut voor uitgaande gesprekken en $0.0055 voor inkomende gesprekken

Begint bij $0.010 per minuut voor uitgaande gesprekken en $0.0055 voor inkomende gesprekken Authenticatie API : $0,05 per verificatie

Bandbreedte beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (374 beoordelingen)

4.5/5 (374 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (127 beoordelingen)

8. Infobip

via Infobip Infobip is een tool voor klantenbetrokkenheid voor het verzenden van marketingcampagnes, herinneringen en antwoorden op vragen op de favoriete sociale kanalen van uw klanten.

Pas de API's aan om klanten te bereiken via sms, e-mail, in-app berichten, push notificaties en verschillende sociale kanalen zoals WhatsApp, Instagram, Telegram, Viber en Facebook Messenger.

Met dit alternatief voor Twilio krijg je een visuele bouwer, zodat je geautomatiseerde berichten kunt instellen voor gebeurtenissen zoals gebruikers die zich aanmelden, aankopen of verjaardagen. Plus, Infobip's AI CRM-tools helpen bij het aanbevelen van producten, het perfect timen van berichten en het identificeren van risicoklanten.

De beste functies van Infobip:

Leads vastleggen met online formulieren 📝

A/B-tests uitvoeren op meerdere kanalen

Campagneprestaties bijhouden en resultaten exporteren als CSV- en XLSX-bestanden

Integreer met e-commerce en CRM apps zoals Salesforce, HubSpot, Shopify en BigCommerce

Infobip limieten:

Klantenservice kan lang op zich laten wachten

Sommige gebruikers zeggen dat de abonnementen duur zijn

Infobip prijzen:

Neem contact op voor prijzen

Infobip beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (53 beoordelingen)

4.4/5 (53 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (13 beoordelingen)

9. Telnyx

via Telnyx Telnyx is een CPaaS-oplossing die spraak-, berichten- en gebruikersverificatie-API's biedt, plus SIP-trunking-services. In tegenstelling tot Twilio heeft het goedkopere tarieven en gratis toegang tot 24/7 klantenservice. 📞

Bovendien beschikt dit alternatief voor Twilio over een wereldwijd privé IP-netwerk. Dit zorgt wereldwijd voor communicatie van hoge kwaliteit en snellere oplossing van problemen.

Telnyx beste functies:

Heldere en consistente gesprekskwaliteit

SDK's zijn beschikbaar in Python, Ruby, Knooppunt, PHP, Java en .NET

Heeft een multi-cloud netwerk met AWS, Google Cloud en Microsoft Azure voor redundantie en hoge uptime

Uitgebreide documentatie en stelt bedrijven in staat met zijn responsieve ondersteuningsteam

Telnyx limieten:

Geavanceerde programmering is vereist om bepaalde functies te gebruiken

Installatie van IoT SIM-kaart kan complex zijn in vergelijking met andere communicatieoplossingen

Telnyx prijzen:

Messaging API : Begint bij $0.004 per uitgaand of inkomend bericht

Begint bij $0.004 per uitgaand of inkomend bericht Voice API : Begint bij $0.007 per minuut voor inkomende en uitgaande gesprekken

Begint bij $0.007 per minuut voor inkomende en uitgaande gesprekken Video API : Begint bij $0,002 per minuut per deelnemer

Begint bij $0,002 per minuut per deelnemer Verificatie API : Begint bij $0,03 per verificatie

Telnyx beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (328 beoordelingen)

4.7/5 (328 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (47 beoordelingen)

10. Wati

via Wati Wati (WhatsApp Team Inbox) is een platform voor WhatsApp-berichten met kant-en-klare tools en API's om contact te leggen met prospects en klanten. Het is eenvoudig in te stellen, zelfs voor niet-ontwikkelaars. Koppel je WhatsApp Business account, voeg je contacten toe en start je marketingcampagnes. 🤹

Alle vragen van klanten belanden in één gezamenlijke inbox waar je team snel kan ingrijpen en dingen kan oplossen. En als je er niet bent, kun je een chatbot instellen met de no-code builder om het gesprek gaande te houden.

Wati beste functies:

Zien wie van je team online of offline is

Een voorbeeld van je campagnes bekijken voordat je ze uitzendt

Volumes van berichten, statussen van berichten en medewerkers met de snelste reactietijden bijhouden

Verbind Wati met acht apps: Zoho CRM, Shopify, WooCommerce, Hubspot, Pably Connect, Google Spreadsheets, Make en Zapier

Wati-beperkingen:

Gebruikers zijn beperkt op elk abonnement, een extra gebruiker kost $ 30 per maand

Abonnementen zijn beperkt tot 1.000 gesprekken per maand, dus je zult kredieten moeten kopen voor meer

Wati prijzen:

Standaard: $39/maand (5 gebruikers)

$39/maand (5 gebruikers) Pro: $69/maand (5 gebruikers)

$69/maand (5 gebruikers) Enterprise: Neem contact op voor prijzen (10 gebruikers)

Wati beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (205 beoordelingen)

4.6/5 (205 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (55 beoordelingen)

Andere communicatiehulpmiddelen

Terwijl deze Twilio-alternatieven zich richten op het aanpassen van klantinteracties, bieden tools zoals ClickUp kant-en-klare functies om uw communicatiestrategieën op de werkplek .

Van discussies over projecten tot opmerkingen over Taken en documenten, alles staat op één plek. Dit maakt het gemakkelijk om georganiseerd te blijven, de context te behouden en de communicatiegeschiedenis met iedereen op elk moment bij te houden. 🎯

Ontdek ClickUp om uw projecten te beheren met de kracht van ClickUp AI, 15+ weergaven en Taak-taak automatiseringen

ClickUp is een tool voor projectmanagement met eindeloze communicatiefuncties om aan de behoeften van je team te voldoen.

Gebruik ClickUp chatten voor afdelings- of projectspecifieke discussies. Naast tekst kunt u ook bestanden vanaf uw computer of cloud opslagruimte rechtstreeks uploaden naar de chat of spraak- en projectdiscussies delen schermclips met je team.

Met ClickUp Documenten kunt u in realtime samenwerken aan zakelijke documenten. En dankzij ClickUp AI kunt u snel ideeën brainstormen en eerste concepten genereren in enkele seconden.

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven, tekst samen te vatten en op te poetsen, e-mailreacties te genereren en meer

ClickUp AI helpt ook bij het verbeteren van uw schrijfvaardigheid, het samenvatten van lange documenten en zelfs het omzetten van uw aantekeningen in action items . ✅

Het beheren van deze items is een fluitje van een cent met de projectmanagement mogelijkheden van ClickUp. Wijs taken toe, stel deadlines in en controleer de voortgang. Om uw werkstromen soepeler te laten verlopen, ClickUp's automatiseringstools handelen repetitieve taken af zodat uw team aan belangrijkere dingen kan werken.

ClickUp beste functies:

Visualiseer projecten in de lijsten, tabellen, Kanban, kalenders en gantt weergaven

Toegang tot AI-tools in taakbeschrijvingen, opmerkingen, chatten en documenten

Tag teamleden met @mentions om ze op de hoogte te stellen van uw opmerking

Verbind ClickUp met meer dan 1000 apps via de native integraties, Zapier en ClickUp API

ClickUp beperkingen:

Sommige web- en desktopfuncties zijn niet beschikbaar op mobiel

ClickUp AI is alleen beschikbaar op betaalde abonnementen

ClickUp prijzen:

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

Het is tijd om uw klantervaring te verbeteren

Twilio biedt veel nuttige functies, maar het is niet de enige game in town voor de integratie van team en klantcommunicatie services in uw apps. Met deze handige lijst met Twilio-alternatieven kunt u elk platform gemakkelijk beoordelen op basis van uw behoeften om de best passende te vinden.

Bovendien, als je klaar bent voor een tool om je bedrijfsvoering te stroomlijnen, projectmanagement en intern communicatieplannen kijk dan niet verder dan ClickUp.

Deze one-stop shop houdt uw team op dezelfde pagina om het werk makkelijker en sneller te doen. Bovendien werkt ClickUp met meer dan 1000 integraties met uw huidige technologie voor een winnende combinatie. 🏆 Aanmelden voor ClickUp nu-het is gratis!