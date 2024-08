10 Beste gratis (en betaalde) bouwsoftware voor diagrammen in 2024

Bouwprojecten hebben veel bewegende delen, van het beheren van tijdlijnen van aannemers tot het bijhouden wanneer sleutelmaterialen worden geleverd op de bouwplaats.

De beste software voor projectmanagement in de bouw helpt elke projectmanager om al die bewegende delen in goede banen te leiden. En Gantt grafieken zijn een ideale functie om naar te zoeken in dergelijke tool voor projectmanagement s.

Deze grafieken geven een visueel overzicht van het project, zodat je in één oogopslag kunt zien hoe je bouwproject vordert, waar zich mogelijke problemen kunnen voordoen en of je al dan niet op schema ligt om je deadlines te halen. De meeste apps voor projectmanagement ondersteunen Gantt grafieken in een of ander formulier, maar ze zijn niet allemaal hetzelfde. In dit artikel bespreken we een aantal van de beste opties voor 2024.

Wat is Gantt Chart Construction Software?

Een Gantt grafiek creëert een gemakkelijk te begrijpen visuele weergave van de tijdlijn van een bouwproject. Met dit overzichtelijke inzicht in de ontwikkeling van een project kunnen toezichthoudende aannemers hun werk effectiever doen, omdat specifieke taken binnen complexe projecten makkelijker te vinden en bij te houden zijn.

Daarom hebben veel softwaretools voor projectmanagement geïntegreerde ondersteuning voor Gantt grafieken en andere grafieken visualisatietechnieken in hun functieset. Met de beste software voor Gantt grafieken kan je team eenvoudig grafieken maken voor het bijhouden van onbeperkte projecten en het biedt een uitgebreide toolset voor extra projectmanagement functies.

Wat moet je zoeken in software voor het maken van gantt grafieken?

De keuze van software voor Gantt-grafieken kan uw werkstroom in de bouw aanzienlijk beïnvloeden. Voor effectief projectmanagement moet u een oplossing vinden die aan uw behoeften voldoet. Er zijn basistools voor eenvoudige behoeften en complexere platforms voor het beheren van grote projecten. Om de juiste te vinden, moet je weten waar je op moet letten.

Hier zijn een paar dingen die je in gedachten moet houden als je de opties voor software voor gantt grafieken onderzoekt:

Gebruikersvriendelijke interface: De beste software voor Gantt grafieken is eenvoudig en intuïtief te gebruiken en past naadloos in bestaande werkstromen en processen

De beste software voor Gantt grafieken is eenvoudig en intuïtief te gebruiken en past naadloos in bestaande werkstromen en processen Duidelijke weergave van het Gantt-diagram: U en uw team hebben een uitgebreide weergave van het Gantt-diagram nodig om de taken en mijlpalen van een project gemakkelijk te kunnen visualiseren

U en uw team hebben een uitgebreide weergave van het Gantt-diagram nodig om de taken en mijlpalen van een project gemakkelijk te kunnen visualiseren Robuuste functies voor taken: Taken toevoegen, taken plannen en afhankelijkheid beheren moet eenvoudig zijn, zodat projecten goed georganiseerd en beheerd kunnen worden

Taken toevoegen, taken plannen en afhankelijkheid beheren moet eenvoudig zijn, zodat projecten goed georganiseerd en beheerd kunnen worden Schaalbaarheid: Als je een groot bouwbedrijf bent, heb je ondersteuning nodig voor onbeperkte projecten en gebruikers. Als je een kleiner bedrijf bent, kies dan een tool voor Gantt grafieken die je huidige en toekomstige behoeften ondersteunt, zodat je ruimte hebt voor groei

Als je een groot bouwbedrijf bent, heb je ondersteuning nodig voor onbeperkte projecten en gebruikers. Als je een kleiner bedrijf bent, kies dan een tool voor Gantt grafieken die je huidige en toekomstige behoeften ondersteunt, zodat je ruimte hebt voor groei Tijdregistratie: Projectmanagement is eenvoudiger als u beschikt over een tijdsregistratie functie waarmee u de aan een project bestede tijd beter kunt analyseren

Projectmanagement is eenvoudiger als u beschikt over een tijdsregistratie functie waarmee u de aan een project bestede tijd beter kunt analyseren Eenvoudige evaluatie: Software voor ganttgrafieken met een gratis abonnement of een proefversie biedt u de mogelijkheid om de software te evalueren en te zien hoe deze in uw werkstromen past voordat u er geld aan toewijst

De 10 beste bouwsoftwareproducten voor ganttgrafieken in 2024

Elke onderstaande optie behoort tot de beste Gantt grafiek software op de markt van vandaag en omvat zowel gratis software voor ganttgrafieken en betaalde opties.

Ontwerp en maak grafieken met ClickUp's eenvoudige en intuïtieve online tools voor projectmanagement

ClickUp is een alles-in-één projectmanagementoplossing die een Weergave van Gantt Grafiek samen met vele andere nuttige weergaven van uw gegevens.

Begin met ClickUp opbouw die functies biedt die specifiek zijn voor de bouwsector. Dit omvat gespecialiseerde sjablonen voor projectmanagement voor de bouwsector met functies voor eenvoudig gebruik Gantt Grafiek Project sjablonen zo kan je team snel aan de slag met de software.

Als alles-in-één oplossing heeft ClickUp vele andere functies die uw bouwteam nuttig zal vinden. U kunt bijvoorbeeld eenvoudig documenten maken en delen met uw clients, waardoor u een centrale opslagplaats voor communicatie hebt. Ondertussen kunnen de leden van uw team dankzij de samenwerkingstools samenwerken op verschillende gebieden van het bouwproject en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen project abonnement .

ClickUp beste functies

Uitgebreide weergaven van Gantt grafieken om tijdlijnen van projecten te visualiseren en beheren

Een krachtige tool voor projectmanagement waarmee u taken kunt toewijzen, prioriteiten kunt instellen en de voortgang kunt bijhouden

Slepen-en-neerzetten functie voor intuïtievetaakbeheer en aanpassingen in Gantt grafieken

Functies voor tijdsregistratie om ervoor te zorgen dat de deadlines voor projecten worden aangehouden

Resourcemanagement om de behoeften van meerdere projecten effectief te balanceren

Hulpmiddelen voor projectplanning, inclusief sjablonen voor Gantt-diagrammen, om projectplanningen te maken en te beheren

ClickUp limieten

De leercurve kan steil zijn voor nieuwe gebruikers

De mobiele app mist een deel van de functie van de desktop-app

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: neem contact op voor prijzen

ClickUp AI is beschikbaar voor alle betaalde abonnementen voor de prijs van $5 per lid van de werkruimte en interne gast per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Microsoft Project

Via Microsoft Microsoft Project is populaire software voor projectmanagement die projectmanagers de tools biedt die ze nodig hebben om projecten effectief te beheren. Gebruikers kunnen eenvoudig Gantt grafieken maken, resources beheren en de voortgang van een project bijhouden. Veel industrieën gebruiken Microsoft Project vanwege de uitgebreide functionaliteit voor projectmanagement. De functies van de Gantt Grafiek kunnen helpen bij het beheren van specifieke Taken of een heel project.

Microsoft Project beste functies

Grafieken aanmaken en aanpassen voor visuele tijdlijnen van projecten

Mogelijkheden voor projectmanagement, inclusief Taakbeheer en Projectmanagement

Project voortgang bijhouden om iedereen op de hoogte te houden en de planning te verbeteren

Beheer van afhankelijkheid van taken om de taken soepel te voltooien

Integratie met andere apps van Microsoft 365 voor verbeterde functies

Beperkingen van Microsoft Project

De complexiteit gaat gepaard met een steile leercurve

Beperkte integratiemogelijkheden voor tools buiten Microsoft om

De prijs- en abonnementopties kunnen verwarrend zijn

Prijzen voor Microsoft Project

Abonnement 1: $10/maand per gebruiker

Abonnement 3: $30/maand per gebruiker

Abonnement 5: $55/maand per gebruiker

beoordelingen en recensies van #### Microsoft Project

G2: 4.1/5 (150+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (1.500+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Microsoft Project alternatieven !

3. Toggl Abonnement

Via GanttPRO Net als veel andere opties op deze lijst van beste software voor Ganttgrafieken, richt dit populaire platform voor projectmanagement zich specifiek op Ganttgrafieken. Deze gespecialiseerde software voor Ganttgrafieken stelt gebruikers in staat om dynamische Ganttgrafieken te maken voor eenvoudiger projectmanagement.

Zoals je kunt verwachten, heeft GanttPRO een breed bereik aan functies voor Gantt-chartsoftware. Het beheert taken en teams en wijst de middelen toe, waardoor het een robuuste Gantt-diagrammaker is.

GanttPRO beste functies

Drag-and-drop functie voor projectmanagement

Ganttgrafiek- en projectsjablonen voor snel plannen en roosteren

Functionaliteit voor afhankelijkheid van taken om projectmanagement effectief te beheren

Eenvoudig de voortgang bijhouden om de tijdlijn van het project op schema te houden

De mogelijkheid voor je team om samen te werken, taken toe te wijzen en de voortgang bij te werken

GanttPRO limieten

De gratis proefversie is te kort om voldoende inzichten te krijgen

Beperkte integratie met tools van derden

Sommige gebruikers willen een uitgebreidere project overzicht functie

GanttPRO prijzen

Basis: $7,99/maand per gebruiker

Pro: $12,99/maand per gebruiker

Business: $19,99/maand per gebruiker

Enterprise: neem contact op met verkoop voor prijzen

GanttPRO beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (400+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (450+ beoordelingen)

5. Monday.nl

Via Monday.nl Monday.com is een populair platform voor projectmanagement dat verschillende functies biedt voor werkstroombeheer en samenwerking tussen teams. Met deze functies kunnen gebruikers eenvoudig Gantt grafieken maken om de voortgang van een project te visualiseren.

Monday.com bevat extra functies voor projectmanagement en werkstroombeoordeling voor zowel grote als kleine organisaties, waardoor het een van de beste softwareopties voor Gantt-diagrammen is.

Monday.com beste functies

Weergave van Gantt Chart voor een uitgebreide visualisatie van de tijdlijn van een project

Een platform voor projectmanagement waarmee teamleden kunnen samenwerken en projecten effectief kunnen beheren

Taakmanagement tools om het project op koers te houden en teamleden verantwoordelijk te houden

Functies voor tijdsregistratie om taken op tijd te voltooien

Projectmanagement tools voor afhankelijkheid van taken en analyse van kritieke paden

Monday.com limieten

De prijs is vrij hoog in vergelijking met andere productiviteitstools

Het installatieproces kan ingewikkeld en tijdrovend zijn

De leercurve kan ontmoedigend zijn

Monday.com prijzen

Gratis

Basis: $8/maand voor vier zetels

Standaard: $10/maand voor drie zetels

Pro: $16/maand voor drie zetels

Enterprise: neem contact op met verkoop voor prijzen

Monday.com beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (8.000+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

6. Wrike

Via Wrike Deze software voor projectmanagement biedt een uitgebreide functieset voor het plannen, beheren en voltooien van projecten. Met de intuïtieve tool voor Gantt-grafieken van Wrike kan uw team Gantt-grafieken maken en de voortgang van projecten visualiseren.

De geavanceerde functies van deze tool voor projectmanagement geven de Gantt grafieken extra kracht. De duurdere niveaus hebben bijvoorbeeld tools voor projectbudgetten te beheren . Ondertussen zorgt de gebruiksvriendelijke interface van Wrike ervoor dat je team meteen aan de slag kan met de software.

Wrike beste functies

Weergaven van Gantt grafieken voor gedetailleerde project planning en visualisatie van de tijdlijn van het project

Mogelijkheden voor projectmanagement om de voortgang van projecten gemakkelijk bij te houden

De mogelijkheid om taken toe te wijzen en afhankelijkheid van taken in te stellen voor eenvoudiger beheer

De mogelijkheid om in realtime samen te werken, te communiceren en de voortgang bij te werken met uw team

Tijdsregistratie voor nauwkeurige facturering en effectief tijdbeheer

Wrike limieten

Er is een beperkte granulariteit voor de instelling van rollen van gebruikers

Budgetfuncties zijn alleen beschikbaar in de duurdere abonnementen

De complexiteit van de prijsniveaus maakt het moeilijk om de juiste optie te vinden

Wrike prijzen

Gratis

Teams: $9,80/maand

Business: $24,80/maand

Enterprise: neem contact op met verkoop voor prijzen

Wrike beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (3.000+ beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (2.000+ beoordelingen)

7. Smartsheet

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Example-of-a-Smartsheet-template-used-to-create-a-Gantt-chart-with-multiple-dependencies.png Voorbeeld van een sjabloon van Smartsheet om een grafiek met meerdere afhankelijkheid te maken /%img/

Via Smartsheet Smartsheet verschilt van andere tools voor projectmanagement omdat het de unieke aanpak gebruikt om gegevens in een spreadsheet format weer te geven. Spreadsheets zijn echter niet de enige optie. De software heeft een ingebouwde maker van Gantt grafieken en biedt alternatieven voor Gantt grafieken, zoals Kanban en Kalender weergaven. De grafiek is dynamisch en wordt automatisch bijgewerkt wanneer er wijzigingen optreden in de datums van individuele Taken.

Smartsheet beste functies

Gantt chart tools voor eenvoudig projectmanagement en visualisatie van de tijdlijn van een project

Beheer van resources functie om middelen te bepalen en toe te wijzen waar u ze het meest nodig hebt

Functies voor projectmanagement voor afhankelijkheid van taken en analyse van kritieke paden

Projectvoortgang bijhouden om uw projectmanager te helpen de zaken soepel te laten verlopen

De mogelijkheid voor teamleden om samen te werken, taken toe te wijzen en de voortgang van taken bij te werken

Geavanceerde functies om complexe projecten onder controle te houden

Smartsheet beperkingen

De interface kan verwarrend zijn voor gebruikers die niet bekend zijn met spreadsheets

De prijs is duur voor grotere teams

Smartsheet prijzen

Gratis

Pro: $7/maand per gebruiker

Business: $25/maand per gebruiker

Enterprise: neem contact op met verkoop voor prijzen

Smartsheet beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (14.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (3.000+ beoordelingen)

8. TeamGantt

Via TeamGantt TeamGantt is nog een gespecialiseerde software voor Gantt grafieken op de lijst. Het is specifiek bedoeld voor het maken van Gantt grafieken voor projectmanagement; de software functioneert echter ook als een uitgebreid hulpmiddel voor projectmanagement. Het visueel aantrekkelijke ontwerp van de grafieken van TeamGantt maakt het gemakkelijk om meerdere projecten tegelijk te beheren.

TeamGantt beste functies

Gantt grafieken aanmaken met drag-and-drop functie voor projectmanagement

Gratis sjablonen om eenvoudig te beginnen met project planning

De mogelijkheid om afhankelijkheid van taken in te stellen voor een zo productief mogelijke werkstroom

Eén overzichtelijk dashboard om meerdere projecten te beheren

Een visuele interface waarmee projectmanagers eenvoudig de voortgang van projecten kunnen bijhouden

TeamGantt limieten

Beperkte functies voor facturatie en facturering

Niet zoveel functies voor samenwerking als sommige gebruikers willen

Prijs is per manager, wat betekent dat andere gebruikers beperkte functies hebben

TeamGantt prijzen

Gratis

Lite: $19/maand per manager

Pro: $49/maand per manager

Enterprise: $99/maand per manager

TeamGantt beoordelingen en reviews

G2: 4.8/5 (800+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (200 beoordelingen)

9. Instagantt

Via Instagantt Instagantt is een robuuste online Gantt grafiek software die gedetailleerde en aanpasbare Gantt grafieken voor projectmanagement biedt. Het biedt planning van taken en beheer van werklast functies. Je team kan Gantt grafieken maken om samen te delen en te bewerken.

De software kan werken als een standalone maker van Gantt grafieken, maar het schittert wanneer je het gebruikt met Asana om er een complete projectmanagement app van te maken.

Instagantt beste functies

Naadloze integratie met Asana's tool voor projectmanagement

Robuuste grafiekfunctie voor het maken van gedetailleerde tijdlijnen, afhankelijkheid en mijlpalen

Drag-and-drop functie voor eenvoudige controle over de elementen van de Gantt grafiek

Tools voor werklastbeheer voor een efficiënt gebruik van het hele team

Tools voor het beheren van taken en subtaken

Functies voor samenwerking waarmee uw team en belanghebbenden op dezelfde pagina kunnen blijven

Instagantt limieten

Beperkte integratiemogelijkheden met derden

Onvoldoende samenwerkingstools in de software voor gebruikers

Beperkte functies buiten de Gantt functie

Instagantt prijzen

Gebruiker: $7/maand

Meerdere gebruikers: $5/maand per gebruiker

Instagantt beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (19 beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (400+ beoordelingen)

10. Paymo

Via Paymo Paymo is een software voor projectmanagement met onder andere een module voor Gantt-diagrammen. Naast het aanmaken van Gantt grafieken, kan Paymo ook tijdsregistratie, facturatie en Taakbeheer aan. De software is goed schaalbaar en is geschikt voor zowel kleine teams als grote teams. Met de gratis sjablonen voor Gantt grafieken kan je team meteen aan de slag.

Paymo beste functies

Uitstekende tijdsregistratie voor nauwkeurige facturering en productiviteitsanalyse

De mogelijkheid om taken en hun afhankelijkheid direct vanuit een Gantt weergave te creëren en beheren

Eenvoudige visualisatie van het kritieke pad van elk project

Eenvoudige instelling van de basislijn om afwijkingen van het projectschema te zien en aan te passen

Mijlpalen aanmaken voor duidelijke visuele herkenningspunten van komende deadlines en gebeurtenissen

Eenvoudige drag-and-drop bediening om de duur van taken en andere functies van de tijdlijn aan te passen

Paymo limieten

Grafieken zijn alleen beschikbaar in de duurdere versies

De functies voor projectmanagement ontbreken in vergelijking met concurrenten

Paymo prijzen

Gratis

Starter: $4,95/maand per gebruiker

Klein kantoor: $9,95/maand per gebruiker

Business: $20,79/maand per gebruiker

Paymo beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

Ontdek de voordelen van Gantt grafieken in ClickUp

U hebt nu een grote selectie gezien van de beste Gantt grafiek software opties voor $$$a. Een paar van de genoemde opties hebben gespecialiseerde benaderingen die nuttig zijn voor bouwmanagers, terwijl ze allemaal uitgebreide functies voor projectmanagement hebben die perfect passen in elke branche.

Probeer voor de meest robuuste aanpak ClickUp. ClickUp bevat niet alleen een ingebouwde online Gantt-grafiekmaker en talloze gratis sjablonen, maar het is ook de meest uitgebreide software voor project- en projectmanagement die je kunt vinden. Probeer ClickUp vandaag nog uit om te zien hoe het uw bouwprojecten en algemene bedrijfsactiviteiten soepeler kan laten verlopen.