Gratis beoordelingssjablonen

Objectieve beoordeling, of het nu voor studenten, werknemers of projecten is, is onmogelijk zonder op zijn minst enige standaardisatie. Maar het is moeilijk om te weten waar je moet beginnen, en daar komt het juiste sjabloon om de hoek kijken.

Met een sjabloon kun je het werk van een leerling beoordelen met een beoordelingsschaal die geschikt is voor een specifieke opdracht of toetsvraag. Met de juiste sjabloon kun je zelfs je prestatiecriteria uitbreiden met meer beschrijvende taal en specifieke feedback.

De beste gratis sjabloon voor jou hangt natuurlijk af van wat je precies nodig hebt. Bijvoorbeeld, sjablonen voor beoordelingsschema's zullen andere criteria hebben dan een projectschema dat ontworpen is voor prestatie-evaluaties.

Geen enkele rubriek kan alle noodzakelijke criteria bevatten om al deze nuances te dekken. Maar het beste blanco sjabloon biedt de flexibiliteit en het maatwerk om ze te kunnen accounteren.

**Wat is een Rubric Template?

Een sjabloon is een gestandaardiseerd formulier dat je helpt om een werker, project of student te evalueren en een cijfer te geven. Het gebruikt standaardcriteria om een score te creëren die geldt voor iedereen die je beoordeelt, terwijl het toch flexibel genoeg is om rekening te houden met meer kwalitatieve evaluaties.

De meeste sjablonen bevatten een paar kerncomponenten:

Een overzicht dat de details van het project of de opdracht, de leerdoelen en de algemene prestatieverwachtingen weergeeft

Regelitems voor elk criterium waarop de leraar de leerling beoordeelt, met specifieke scores voor elk deel van de prestatie

Extra rijen voor meer algemene opmerkingen over elk item op de rij

Een samenvatting van de algemene prestaties van de leerling, gebaseerd op alle relevante informatie in de beoordelingsrubriek

Een gedeelte voor leerkrachten of beoordelaars om feedback te geven en de volgende stappen voor prestatieverbetering te schetsen

Het resultaat van deze individuele aspecten is een holistisch sjabloon dat de beoordelaar kan invullen telkens een leerling de opdracht voltooit, wat hem tijd bespaart.

**Wat maakt een goed sjabloon?

Omdat ze flexibel moeten zijn, verschillen sjabloon sjablonen voor bewerking vaak aanzienlijk in zowel format als installatie. Een sjabloon voor het evalueren van het prestatieniveau van een werknemer ziet er natuurlijk anders uit dan een sjabloon dat zich richt op beoordelingscriteria voor individuele studenten of groepsprojecten.

Dat gezegd hebbende, de beste sjabloon delen een paar belangrijke kenmerken:

Gebruiksvriendelijkheid : De handigste sjablonen maken het maken van beoordelingsschema's elke keer dat je het doet makkelijker

: De handigste sjablonen maken het maken van beoordelingsschema's elke keer dat je het doet makkelijker Gemakkelijke exportopties : Het moet bijvoorbeeld gemakkelijk zijn om je beoordelingsschema te exporteren naar Google Documenten of je LMS

: Het moet bijvoorbeeld gemakkelijk zijn om je beoordelingsschema te exporteren naar Google Documenten of je LMS Aanpassen : Hoe gemakkelijker je je lege sjabloon kunt aanpassen aan je beoordelingsschaal en andere criteria, hoe beter

: Hoe gemakkelijker je je lege sjabloon kunt aanpassen aan je beoordelingsschaal en andere criteria, hoe beter Eenvoudigheid : Je doel is om de tijdrovende processen van je beoordelingsschema's te minimaliseren, dus een eenvoudig sjabloon (misschien zelfs maar één pagina) is het beste

: Je doel is om de tijdrovende processen van je beoordelingsschema's te minimaliseren, dus een eenvoudig sjabloon (misschien zelfs maar één pagina) is het beste Integratie in een groter systeem: De kans is groot dat je blanco sjabloon slechts een van de vele online tools is die je gebruikt om leerlingen te beoordelen. Hoe beter het kan integreren met die andere tools, zoals jesoftware voor prestatiebeoordelinghoe beter

10 Free Rubric Templates

Als je een echt holistische sjabloon wilt maken voor je leerlingen en prestatie-evaluaties, dan kunnen deze lege sjablonen je helpen.

1. Sjabloon

ClickUp Gradebook Sjabloon

De ClickUp Ranglijst sjabloon is een eenvoudige manier om alle activiteiten van studenten in uw klaslokaal gedurende een semester bij te houden. Het bestaat uit vier belangrijke weergaven:

Begin hier : Een inleiding tot het sjabloon dat precies uitlegt hoe je je studenten kunt scoren

: Een inleiding tot het sjabloon dat precies uitlegt hoe je je studenten kunt scoren Rubriceertabel : Secties georganiseerd per maand en kolommen met de naam van de leerling, het gemiddelde van de test, het gemiddelde van het huiswerk, het gemiddelde van de lange test, het deelnemingscijfer en een commentaarsectie om beschrijvingen van hun werk te schrijven

: Secties georganiseerd per maand en kolommen met de naam van de leerling, het gemiddelde van de test, het gemiddelde van het huiswerk, het gemiddelde van de lange test, het deelnemingscijfer en een commentaarsectie om beschrijvingen van hun werk te schrijven Lijst met cijfers : Om cijfers van individuele leerlingen voor individuele opdrachten in te voeren

: Om cijfers van individuele leerlingen voor individuele opdrachten in te voeren Participatieniveau: Om leerlingen te rangschikken volgens hoe goed ze hebben deelgenomen aan je lessen en onderwijsinspanningen

Het beste aan dit sjabloon is de balans tussen complexiteit en efficiëntie. Zodra je een opdracht definieert en cijfers invoert voor je leerlingen, worden automatisch berekeningen aan de achterkant gebruikt om de juiste kolommen voor het overzichtstabblad te voltooien. Dit bespaart je tijd terwijl je feedback constructief blijft.

2. ClickUp sjabloon voor projectbeoordeling

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Project-Assessment-Template.png ClickUp Projectbeoordelingssjabloon https://clickup.com/templates/project-assessment-kkmvq-6143024 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als u het succes van een project na voltooiing wilt evalueren, ClickUp's sjabloon voor projectbeoordeling is een geweldige plek om te beginnen. Hiermee kunt u de prestaties van uw project evalueren ten opzichte van uw oorspronkelijke doelen van projectmanagement verbeterpunten identificeren en zelfs feedback van andere belanghebbenden verzamelen over wat de volgende keer beter te doen.

Het beste deel: Het is allemaal beschikbaar in een eenvoudig verhaal binnen ClickUp Docs, zodat elke lezer snel en gemakkelijk naar het voor hem meest relevante gedeelte kan springen.

Bijvoorbeeld, sommige belanghebbenden moeten de hele evaluatie lezen. Maar anderen willen misschien alleen de holistische rubric zien die het kwantitatieve deel van uw overzicht belicht. Met het sjabloon Projectevaluatie kunt u aan beide behoeften voldoen en uw projecten evalueren terwijl u belangrijke lessen leert voor de toekomst.

3. Sjabloon voor projectbeoordeling

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Assessment-Report-Template.png ClickUp Projectbeoordelingsrapport https://clickup.com/templates/assessment-report-kkmvq-6106148 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Ontworpen als een uitgebreider evaluatierapport, de ClickUp Project Evaluatie Rapport Sjabloon is vooral waardevol voor het beoordelen van uw student of werknemer aan het einde van een specifieke mijlpaal, zoals een semester of fiscaal jaar.

Het resultaat is dat dit sjabloon grotendeels verhalend is en zich meer richt op de omstandigheden en resultaten van individuele cijfers, in tegenstelling tot de meer analytische sjablonen. Maar dat maakt het niet minder waardevol, vooral bij het evalueren van prestaties in de klas ten opzichte van de oorspronkelijke verwachtingen.

Aan het begin van elke evaluatie kun je een rapport maken met de details van de opdrachten of projecten in kwestie. Van daaruit biedt het sjabloon de mogelijkheid om je gedachten op een snelle en georganiseerde manier te delen, waarbij je de beschrijvingen kort en bondig houdt. Je kunt zelfs details toevoegen zoals hoe je leerlingen reageren op je manier van lesgeven.

4. Sjabloon prestatiebeoordeling

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Employee-Performance-Review-Template.png ClickUp sjabloon voor functioneringsgesprek https://clickup.com/templates/performance-review-1737m-78646 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Het schrijven van een functioneringsgesprek kan moeilijk zijn, vooral als je geen vooraf ingestelde schaal of criteria hebt om iedereen aan af te meten. Dat is wat de ClickUp sjabloon voor functioneringsgesprek zo'n waardevolle aanvulling op deze lijst.

Dit sjabloon helpt je om de prestaties van je werknemers bij te houden en te beoordelen. Maar je kunt het ook gebruiken om je leerlingen te evalueren, dankzij de eenvoudige layout en aanpasbare criteria die het perfect geschikt maken voor leerkrachten.

In de kern, zoals de meeste sjablonen voor functioneringsgesprekken het begint met een enkel document met een paar vooraf gedefinieerde categorieën, zoals de gegevens van de werknemer, discussiepunten, feedback en de belangrijkste prioriteiten. Maar waar dit sjabloon echt in uitblinkt is het blad Prestatiemanagement met criteria, zoals vaardigheden en taakinzicht, om zowel u als uw werknemer te helpen hun prestaties te scoren.

Het resultaat, vooral wanneer je hetzelfde sjabloon voor meerdere werknemers of studenten gebruikt, is een eenvoudige analytische rubric die de basis kan worden van elk functioneringsgesprek.

5. Sjabloon voor prestatieverslag

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Performance-Report-Template.jpg ClickUp sjabloon voor prestatieverslag https://clickup.com/templates/performance-report-kkmvq-6105868 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/ ClickUp's sjabloon voor prestatieverslagen beoordeelt projecten ten opzichte van doelen en verwachtingen met behulp van een kwantitatieve rubric om een overzicht te maken van de prestaties van een programma of opdracht.

De kern van deze sjabloon is een visueel overzicht van de prestaties van een project of programma ten opzichte van gedefinieerde doelen. Maar het kan veel verder gaan dan dat, dankzij functies zoals tags, opmerkingen en zelfs bestandsnotificaties waarmee je meer context kunt toevoegen voor een uitgebreidere beoordeling.

Bovendien profiteert dit sjabloon van de integratie met de grotere ClickUp functies. Uw resultaten kunnen direct worden opgenomen in een ClickUp-werkstroom met taken, lijsten en kalenders die actie ondernemen op basis van de beoordeelde prestaties. Als resultaat is het de perfecte basis voor elke sjabloon prestatieverbeteringsplan die u ook wilt implementeren.

6. Evaluatie Formulier

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Employee-Evaluation-Form-Template.png ClickUp Evaluatie Formulier https://clickup.com/templates/evaluation-form-t-194515600 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Vooral bij meer gestandaardiseerde processen kan het nuttig zijn om een sjabloon te maken als een formulier met vooraf ingestelde criteria om in te vullen. Dat is precies wat de ClickUp Evaluatie Formulier Sjabloon biedt, waardoor een objectieve evaluatie mogelijk is terwijl u zo min mogelijk moeite hoeft te doen om elk formulier te voltooien.

De formulieren in het veld richten zich op eenvoud, met inbegrip van kwantitatieve meetgegevens, zoals het aantal voltooide taken, naast open velden voor het evalueren van vaardigheden en prestaties. Uiteindelijk helpt dit alles je om al je werknemers (of studenten) te beoordelen op objectieve criteria en op een eerlijke manier, waarbij subjectieve oordelen of vooroordelen buiten beschouwing worden gelaten.

Je kunt dit sjabloon gebruiken voor verschillende doeleinden, zoals een individuele opdracht of een jaarlijkse werknemersevaluatie. Vooral wanneer je de verbinding maakt tussen de content en je KPI's of beoordelingsmetriek kan het een nuttig leermiddel worden dat tijd bespaart en de efficiëntie verbetert.

7. Sjabloon voor evaluatieverslag

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Evaluation-Report-Template.png ClickUp Evaluatie Rapport Sjabloon Download deze sjabloon Meer informatie /$$$cta/ ClickUp's sjabloon voor evaluatieverslag werkt zo goed vanwege de categoriseringsopties. Het is niet zomaar een blanco sjabloon zonder context; het biedt leerkrachten en begeleiders een gemakkelijke manier om hun teamleden of studenten te evalueren.

De bestaande secties van dit sjabloon zijn onder andere:

Een evaluatiesamenvatting die de naam van de persoon die je evalueert schetst, evenals hun rol, afdeling en evaluatieperiode. Voor studenten kan dit gemakkelijk veranderd worden in studentennaam, klas en semester

Een snelle selectie van het type evaluatie, zoals promotie, jaarlijkse beoordeling of schorsing

De eigenlijke prestatie-evaluatie, inclusief een beoordelingsrubriek met zowel individuele secties als een algemene beoordeling of cijfer

Extra ruimte voor supervisors of docenten om opmerkingen toe te voegen over nieuwe vaardigheden en iets anders dat niet in de rubriek past

Omdat dit sjabloon zo goed werkt voor regelmatige evaluaties, is het ook een geweldige optie om in uw KPI software . U kunt individuele prestaties bijhouden in uw programma- of projectrubriek voor een duidelijk overzicht.

8. PDF Mondelinge Presentatie Rubriek door BrightHubEducation

Via BrightHubEducation

Vooral voor leerkrachten die hun leerlingen willen evalueren op een presentatieopdracht kan de PDF Oral Presentation Rubric van BrightHubEducation enorm nuttig zijn. Het is een eenvoudig sjabloon van één pagina waarmee de leerkracht elke leerling kan beoordelen op content, oogcontact, volume en duidelijkheid, werkstroom en visuele hulpmiddelen.

Natuurlijk is dit sjabloon voor beoordelingsschema's ook aanpasbaar aan andere categorieën, zodat leraren de categorieën en beoordelingsschaal naar eigen inzicht kunnen aanpassen. Maar zelfs in deze fase is het een van de meest holistische beoordelingsschema's die je kunt vinden voor online mondelinge presentaties.

9. Analytische woordenlijst van de universiteit van Nebraska

Via Universiteit van Nebraska

Een analytische rubriek is een soort sjabloon dat leerlingen helpt om hun werk te kwantificeren en uiteindelijk hun leerproces te verbeteren. De Word Analytic Rubric van de Universiteit van Nebraska is een geweldige plek voor elke leraar om dat proces te beginnen, zodat ze snel een taak- of projectrubric kunnen maken die hun leerlingen kunnen gebruiken om hun werk te evalueren.

Dit is een blanco sjabloon met de nadruk op individueel maatwerk. Leerkrachten kunnen ook hun voordeel doen met een leeractiviteit waarbij leerlingen hun blanco sjabloon maken, zodat ze meer en uitgebreider kunnen leren.

10. Word Debat Rubric van EducationWorld

Via EducationWorld

Debatten zijn een vitaal onderdeel van het moderne leven, waaronder politieke debatten die vorm geven aan presidentsverkiezingen en debatten in rechtszalen die helpen om publiek en jury's te overtuigen van gerechtigheid. De Word Debate Rubric van EducationWorld kan elke student rechtenfaculteit of politicologie helpen bij het maken van een sjabloon om meer informatie te krijgen over de criteria die elke debatdeelnemer helpen om zijn argument te winnen.

In tegenstelling tot de meeste blanco sjablonen is dit niet noodzakelijk een hulpmiddel om te onderwijzen. In plaats daarvan is het een zelflerend hulpmiddel voor studenten en iedereen die geïnteresseerd is in het begrijpen van de nuances van retoriek. Voor dat doel kan het echter een essentieel hulpmiddel zijn om te begrijpen hoe sommige van 's werelds edelste beroepen hun argumenten maken.

Verbeter uw sjablonen voor beoordelings- en evaluatierubrieken

Als u op zoek bent naar de juiste sjabloon om uw werk en evaluaties te optimaliseren, dan bent u hier aan het juiste adres. ClickUp's uitgebreide bibliotheek met sjablonen is een geweldige plek om te beginnen, of u nu op zoek bent naar een eenvoudige blanco sjabloon of naar uitgebreidere opties met verschillende criteria.

De sjablonen helpen uw leerlingen te begrijpen hoe u uw feedback organiseert. Of u nu kwalitatieve feedback geeft op vaardigheden zoals communicatie of meer kwantitatieve beoordelingen, ze zullen altijd weten waar ze staan en waar ze relevante verbeteringen kunnen aanbrengen.

Nog beter: De sjablonen integreren met ClickUp voor het onderwijs , een uitgebreid software voor projectmanagement die veel verder gaat dan een eenvoudige beoordelingsrubriek. Zet prestatiebeoordelingen om in taken en werkstromen, waardoor het leerproces efficiënter en succesvoller wordt.

ClickUp is de perfecte start, niet alleen voor uw blanco sjabloon, maar voor het creëren van een uitgebreid systeem voor prestatie-evaluatie, ontworpen om uw verwachtingen (en die van uw leerlingen) te ontmoeten en te overtreffen. Tijdens het proces zult u consistenter worden in uw inspanningen om prestaties te scoren en de relevante volgende stappen te nemen.

