10 gratis sjablonen voor subsidieaanvragen om uitstekende subsidies te schrijven

Ben je op zoek naar een subsidie?

Of je nu financiering nodig hebt voor een onderwijsprogramma of je bent klaar om een non-profitorganisatie te starten, het schrijven van subsidies is niet iets voor bangeriken. Maar je bent hier om een verschil te maken en daarom heb je een solide, goed gestructureerd voorstel nodig om de financiering te krijgen die je nodig hebt.

Een gepolijst subsidievoorstel overtuigt potentiële subsidieverleners van de levensvatbaarheid van je project. Misschien zit je achter je computer en probeer je te beginnen met het schrijven van een subsidievoorstel, maar heb je een serieus writer's block.

Misschien weet je niet zeker hoe je een heel subsidievoorstel van begin tot eind moet opmaken. Waar je ook bent, er is altijd een sjabloon om je te helpen.

In deze gids bekijken we hoe subsidievoorstellen werken, leggen we uit wat je moet zoeken in sjablonen voor het schrijven van een subsidievoorstel en delen we onze top 10 van sjablonen die je kunt gebruiken. ✨

Wat is een subsidievoorstel?

Een subsidievoorstel is een formeel document waarin een financieringsaanvraag wordt beschreven. Het wordt meestal ingediend bij een overheidsinstantie, bedrijf of andere organisatie die subsidiegelden of budgetmogelijkheden aanbiedt.

Succesvolle subsidievoorstellen delen informatie over je voorgestelde project op een overtuigende manier. Je moet niet alleen relevante informatie over je project delen, maar je moet ook goed beargumenteren waarom je deze financiering verdient - vooral als je om veel geld vraagt.

Elk project is anders, maar het schrijven van subsidievoorstellen omvat meestal:

Cover letter: Een korte intro die een overzicht geeft van waarom je financiering aanvraagt en of je in aanmerking komt voor deze onderzoeksbeurs

Een korte intro die een overzicht geeft van waarom je financiering aanvraagt en of je in aanmerking komt voor deze onderzoeksbeurs Executive summary: Een beknopte alinea met een gedetailleerde beschrijving van het probleem, de oplossing, het gevraagde subsidiebedrag en de verwachte resultaten

Een beknopte alinea met een gedetailleerde beschrijving van het probleem, de oplossing, het gevraagde subsidiebedrag en de verwachte resultaten Statement of need : Dit is een gedetailleerde uitleg van het probleem dat het project moet oplossen

Dit is een gedetailleerde uitleg van het probleem dat het project moet oplossen Beschrijving van het project: Dit geeft de beoordelaars van de subsidie een goed beeld van het projectoverzicht van het project zelf, met een tijdlijn en methoden

Dit geeft de beoordelaars van de subsidie een goed beeld van het projectoverzicht van het project zelf, met een tijdlijn en methoden Grantbudget : Maak een gespecificeerd financieel plan dat laat zien hoeveel je nodig hebt, waarvoor en waarom

Maak een gespecificeerd financieel plan dat laat zien hoeveel je nodig hebt, waarvoor en waarom Organisatorische informatie: Leg kort uit wie je bent, wat je staat van dienst is en waarom je geschikt bent voor dit project

Niet om je bang te maken, maar het schrijven van subsidies is super competitief. Daarom kun je het beste een sjabloon voor een subsidievoorstel gebruiken om je ideeën zo duidelijk en overtuigend mogelijk uiteen te zetten. 📚

Wat maakt een sjabloon voor een goed subsidievoorstel? 3 tips om te onthouden

Sjablonen kunnen veel tijd besparen, maar niet alle sjablonen zijn even handig. Als je op zoek bent naar een tijdbesparende sjabloon, volg dan deze tips om de beste optie voor jouw project te vinden:

Ga voor eenAI voorstel schrijftool: Worstel je met een writer's block? AI-tools zoalsClickUp AI nemen je projectgegevens en vullen op magische wijze je sjabloon in. U moet deze kopie natuurlijk nog steeds nakijken, maar AI zal u zeker op het goede spoor houden Gedegen structuur: Subsidievoorstellen kunnen behoorlijk lang en droog worden als je niet oppast, dus zoek naar sjablonen met ingebouwde organisatie. Ze moeten een inhoudsopgave hebben en veel kopjes om de tekst op te breken Samenwerking: Je schrijft een voorstel waarschijnlijk niet alleen. Zoek sjablonen waarmee medewerkers, belangrijk personeel en belanghebbenden het voorstel tegelijkertijd kunnen bekijken en bewerken

10 gratis sjablonen voor subsidievoorstellen die je meer subsidies opleveren

Natuurlijk kun je je eigen subsidievoorstel maken. Maar waarom zou je uren besteden aan het maken van je eigen voorstel als er zoveel sjablonen van hoge kwaliteit voorhanden zijn?

Als je in een mum van tijd geld nodig hebt, gebruik dan deze 10 sjablonen voor subsidievoorstellen om je zaak te bepleiten in minder tijd en met minder gedoe.

1. ClickUp Subsidie Voorstel Sjabloon

ClickUp Subsidie Voorstel Sjabloon

Hebt u een sjabloon nodig dat niet alleen uw voorstel, maar ook de aanvraagprocedure zelf organiseert? Kijk dan niet verder dan de ClickUp Subsidie Voorstel Sjabloon .

Deze gratis sjabloon heeft veel handige functies, waaronder aangepaste statussen, zoals Open en Complete, om elk onderdeel van het subsidievoorstel bij te houden. Als je als team voorstellen schrijft en moet bijhouden welke onderdelen klaar zijn en welke nog je aandacht nodig hebben, dan is deze sjabloon een grote tijdsbesparing.

Je kunt schakelen tussen vier verschillende weergaven om je subsidieaanvraag in verschillende formaten weer te geven. Deze sjabloon kan ook worden geïntegreerd met ClickUp tools voor projectbeheer het is dus perfect om structuur aan te brengen in het offerteproces.

Voeg opmerkingen en reacties toe, houd de tijd bij die u aan het subsidievoorstel besteedt en tag medewerkers in slechts een paar klikken. Gebruik ClickUp's meer dan 100 automatiseringen om uw subsidieaanvraagproces in beweging te houden en taken razendsnel tussen teamleden uit te wisselen. ⚡ Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Werkomvang sjabloon voor subsidieaanvraag

ClickUp Werkomvang sjabloon voor het schrijven van subsidies

Het werkterrein van een project moet een overzicht geven van het project zelf, de doelen, activiteiten en eindresultaten. Potentiële financiers willen ook tijdschema's, mijlpalen en het financieringsbedrag in het werkplan zien.

Als dat klinkt als een hoop informatie die je zelf moet verzamelen, dan kunnen we je helpen. De ClickUp Werkomvang sjabloon voor het schrijven van subsidies biedt een stap-voor-stap raamwerk voor het schrijven van een solide, georganiseerde scope of work.

Deze sjabloon helpt je om alle noodzakelijke informatie op te nemen om een waterdichte werkbeschrijving te schrijven. Het wordt geleverd met statussen als Ontwerp, In behandeling en Gefinaliseerd, zodat je gemakkelijk de voortgang van het subsidieproject zelf kunt bijhouden.

Voeg aangepaste velden toe zoals Grant Name (subsidienaam), Funding Organization (financieringsorganisatie), Application Deadline (aanvraagdeadline) en Budget Allocation (begrotingstoewijzing) om de details van meerdere subsidieprogramma's bij te houden zonder in de war te raken.

Het beste van alles is dat deze sjabloon 100% aanpasbaar is. Je bent vrij om de vooraf gemaakte structuur, kleuren en lettertypen te gebruiken, maar je kunt het beste je eigen huisstijl toevoegen om een goede eerste indruk te maken op de subsidieverstrekker. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp ChatGPT sjablonen voor het schrijven van subsidies

ClickUp ChatGPT Tips voor het schrijven van een sjabloon voor subsidies

Kijk, we zeggen niet dat je ChatGPT elk aspect van je subsidies moet laten afhandelen, maar je kunt het zeker gebruiken om het schrijfproces te versnellen. De truc van AI schrijftools zoals ChatGPT is weten hoe je de AI moet vragen om kwaliteitsantwoorden te krijgen, en dat is waar de ClickUp ChatGPT-prompts voor sjabloon voor het schrijven van subsidies komt goed van pas.

Deze gids bevat tonnen nuttige aanwijzingen om te voeden naar ChatGPT en kopij van hoge kwaliteit te genereren voor je beurzen, begeleidende brief en meer. Als je tegen een writer's block vecht en dat voorstel gisteren geschreven moet hebben, helpt deze sjabloon je alles razendsnel te schrijven met AI.

Zolang je de variabelen invult met je informatie, heb je goud in handen. De sjabloon bevat aanwijzingen zoals:

"Ik ben op zoek naar tips voor het schrijven van een succesvol subsidievoorstel dat de subsidieverstrekkende organisatie overtuigt om ons doel te financieren"

"Ik moet een verhaal schrijven dat de noodzaak van ons project of initiatief schetst en waarom het gefinancierd zou moeten worden door de subsidieverstrekkende organisatie"

"Ik ben op zoek naar strategieën om ervoor te zorgen dat ons subsidievoorstel zich onderscheidt van de concurrentie en gekozen wordt voor financiering"

Als je geen tijd wilt verspillen met het switchen tussen ClickUp en ChatGPT, vereenvoudig de dingen dan door gebruik te maken van ClickUp AI om uw sjabloon razendsnel te schrijven. Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp NIH-subsidie werkverklaring sjabloon

lickUp NIH-subsidie werkverklaring sjabloon

Een beurs van de National Institutes of Health (NIH) is de grootste klasse onder de beurzen. Als je een onderzoeksbeurs nodig hebt of voor een gezondheidsgerelateerde organisatie werkt, is deze specifieke beurs een must-have.

NIH-subsidies hebben hun eigenaardigheden en daarom hebben we de ClickUp NIH-subsidie werkverklaring sjabloon . Je zult waarschijnlijk meer sjablonen nodig hebben voor de andere delen van je subsidieaanvraag, maar als je hulp zoekt voor je werkverklaring (Statement of Work, SOW), ben je hier op de juiste plaats, vriend.

Deze SOW-sjabloon:

Definieert projectdoelen, deliverables enprojecttijdlijnen* Schetst je strategie

Definieert verantwoordelijkheden voor alle teamleden

De sjabloon bevat statussen, aangepaste velden en verschillende weergaven waarmee u deze sjabloon naar uw hand kunt zetten. Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Projectvoorstel Non-Profit Organisatie Sjabloon

ClickUp Projectvoorstel sjabloon non-profit organisatie

Als non-profitorganisatie weet u hoe belangrijk het is om financiering te krijgen ter ondersteuning van uw missie. Schrijf effectievere subsidievoorstellen met de ClickUp Projectvoorstel sjabloon non-profit organisatie .

Het is afgestemd op de behoeften van non-profitorganisaties en bevat:

Projectdoelstellingen

Een begroting

Tijdlijnen

Visualisaties van de sociale impact

Een actieplan voor implementatie

Dit voorbeeld van een subsidievoorstel wordt geleverd met aangepaste statussen en aangepaste velden, maar we zijn echt trots op de Whiteboard-weergave. Gebruik de Projectvoorstel-weergave om te brainstormen over projectideeën en volg de Aan de slag-gids-weergave om een kickstart te maken met je subsidievoorstel. Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Non-profit Organisatie Work Breakdown Structure Sjabloon

ClickUp Non-profit organisatie workdown structuur sjabloon

We weten hoe slopend voorstellen kunnen zijn. Maar het is nog steeds belangrijk om je ogen op de prijs te houden, zelfs terwijl je een projectvoorstel schrijft . Zorg ervoor dat je een structuur hebt om projecten te beheren zodra je de financiering rond hebt - je weet nooit wanneer het tijd is voor de show!

De ClickUp Non-profit Organisatie Work Breakdown Structure Sjabloon splitst zelfs de meest complexe non-profit taken op in meer beheersbare taken. Gebruik deze sjabloon om taken te creëren en aan uw team toe te wijzen.

Het houdt zelfs de voortgang bij, je projectbudget beheren en uitgaven bijhouden in hetzelfde dashboard. Als je een schamele non-profitorganisatie bent die meer probeert te doen met weinig middelen, is deze alles-in-één sjabloon een must-have voor projectbeschrijvingen, onderzoeksprojecten en nog veel meer. Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp Community Assistance Program Project Voorstel Sjabloon

ClickUp Community Assistance Program Project Voorstel Sjabloon

Een hulpprogramma voor de gemeenschap (CAP) biedt ondersteuning aan leden van een specifieke gemeenschap. CAPs bieden financiële hulp, voedsel, onderwijsmiddelen, hulp bij huisvesting, steungroepen en nog veel meer.

Ben je op zoek naar een community assistance programma? De ClickUp Projectvoorstel-sjabloon voor een programma voor gemeenschapsbijstand is precies de sjabloon voor u. 🌻

Gebruik de Project Proposal View (Projectvoorstelweergave) om je specifieke doelen en belangrijkste doelen te schetsen te leveren prestaties op één plaats. ClickUp maakt het een fluitje van een cent om samen te werken met je team en te brainstormen over ideeën binnen het project, zodat je een effectief subsidievoorstel maakt dat de financiering veilig stelt. Deze sjabloon downloaden

8. PDF-subsidievoorstel sjabloon by Signaturely

Via Wise

Wise's Word Subsidie Voorstel Sjabloon is een Word Doc sjabloon dat alles bevat wat je nodig hebt om financiering binnen te halen, inclusief:

Samenvatting

Overzicht van het project

Reikwijdte van het werk

Voorwaarden en condities

Overeenkomst

Dit is echter een kaal generiek sjabloon voor een subsidievoorstel en je moet vrijwel alle kopij hiervoor aanleveren sjabloon voor zakelijk voorstel . We raden aan een hulpmiddel te gebruiken zoals ClickUp AI om relevante inhoud te schrijven voor deze gratis sjabloon - zorg er alleen voor dat je de tekst dubbel controleert voordat je deze naar de subsidieverleners stuurt. Deze sjabloon downloaden

10. Subsidievoorstel sjabloon door PandaDoc

Via PandaDoc

PandaDoc heeft een prachtige voorstelsjabloon gemaakt met zowel opmaak- als inhoudsaanwijzingen. Met meer dan 10.000 toepassingen is deze sjabloon een populaire optie voor het maken van opvallende voorstellen die de aandacht trekken.

Deze sjabloon werkt als Mad Libs, waarbij je je gegevens invult. Als je deze informatie niet hebt of gewoon niet zeker weet wat je moet zeggen, kun je altijd AI-gebaseerde hulpmiddelen voor het schrijven van subsidievoorstellen gebruiken om inspiratie op te doen.

Zorg er wel voor dat je dit subsidievoorstel personaliseert met je eigen unieke flair. Het wordt geleverd met lettertypen en een kleurenschema uit de doos, maar voel je vrij om dit document aan te passen zodat het lijkt alsof het echt van jouw organisatie is. Deze sjabloon downloaden

Scoor subsidies en beheer projecten op één platform

Als je voor het eerst een subsidie schrijft, kan het voelen alsof je veel werk voor de boeg hebt. Onthoud dat het niet alleen gaat om het presenteren van feiten: Dit is je kans om je visie en verhaal over te brengen. 🔮

Richt je op de kern van je boodschap en laat deze sjablonen het zware werk voor je doen. De 10 sjablonen in deze gids stroomlijnen je boodschap, besparen tijd en maken fondsenwerving eenvoudiger.

Maar wat doe je als je eenmaal financiering hebt?

Na een broodnodige viering en een dutje sluit u uw communicatie, taken, deadlines, sjablonen en notities voor vergaderingen aan op ClickUp.

Zie zelf het verschil: Maak in enkele seconden een gratis ClickUp account aan .