ClickUp AI로 GitHub Copilot의 활용도를 높여보세요

ClickUp과 Copilot, 둘 중 하나를 고를 필요는 없습니다.

엔지니어링 팀이 AI 코딩 어시스턴트로 GitHub Copilot을 선택했습니다. 이는 ClickUp의 가치를 더욱 높여줍니다.

Copilot은 개발자를 위한 AI 플랫폼입니다. 개발자들은 코드 완성, 자율 코딩, 풀 리퀘스트 자동화, 코드 리뷰를 위해 이 플랫폼을 신뢰합니다. ClickUp AI는 PM, 마케터, HR 담당자, 경영진, 그리고 VS Code를 벗어나 작업할 때의 개발자까지, 조직 전체를 위한 인텔리전스 플랫폼입니다.

Copilot은 풀 리퀘스트 단계에서 끝납니다. ClickUp은 그 풀 리퀘스트를 추적 가능한 결과물, 스프린트 마일스톤, 대시보드 메트릭, 그리고 전 사원이 확인할 수 있는 프로젝트 상태 업데이트로 전환하는 곳입니다.

이 두 가지를 함께 사용하면 AI 기반 일의 모든 영역을 아우를 수 있습니다.

ClickUp AI를 통해 GitHub Copilot을 더욱 효과적으로 활용하는 방법을 알아보세요.

💡 ClickUp AI와 GitHub Copilot을 워크플로우에 어떻게 적용할 수 있을지 고민 중이신가요?

ClickUp AI의 작동 방식

ClickUp AI는 팀이 이미 일을 관리하고 있는 플랫폼에 내장된 포괄적인 AI 기능 세트입니다.

ClickUp은 AI를 업무 맥락과 무관한 별도의 애드온으로 취급하는 대신, 세계 최초의 통합 AI 작업 공간을 제공합니다. 이곳에서 AI는 여러분의 작업, 문서, 대화를 깊이 있게 이해하여 워크플로우의 모든 단계에서 관련성 높고 맥락을 고려한, 시간을 절약해 주는 지원을 제공합니다.

일의 미래는 융합과 AI입니다

이를 가능하게 하는 요소는 다음과 같습니다:

ClickUp Brain

ClickUp Brain은 ClickUp에 내장된 인텔리전스 레이어입니다. 이를 통해 모든 사용자 및 연결된 모든 도구를 위해 전체 작업 공간을 더욱 스마트하게 만들어 줍니다.

ClickUp Brain을 사용하여 코드 스니펫을 생성하고, 프로젝트 개요를 요약하며, 서로 다른 프로그래밍 언어 간에 코드를 변환해 보세요

@멘션 Brain : Brain을 연중무휴 24시간 대기 중인 지능형 비서로 생각하세요. 작업, 문서 또는 채팅에서 팀원처럼 Brain을 태그하여 필요할 때마다 도움을 받을 수 있습니다. : Brain을 연중무휴 24시간 대기 중인 지능형 비서로 생각하세요. 작업, 문서 또는 채팅에서 팀원처럼 Brain을 태그하여 필요할 때마다 도움을 받을 수 있습니다.

Ambient Answers : ClickUp 내에서 AI가 채팅 및 댓글 스레드의 질문에 자동으로 응답하므로, 사용자가 맥락을 전환하여 직접 답변할 필요가 없습니다. : ClickUp 내에서 AI가 채팅 및 댓글 스레드의 질문에 자동으로 응답하므로, 사용자가 맥락을 전환하여 직접 답변할 필요가 없습니다.

컨텍스트 인텔리전스 : Brain의 : Brain의 컨텍스트 AI는 모든 일을 모니터링하여 지식 기반을 지속적으로 수집하고 업데이트합니다.

기업 검색 : 자연어로 질문하면 작업, 문서, 채팅, 댓글, 첨부 파일에서 답변을 얻을 수 있습니다. 작업 공간 권한을 준수합니다. : 자연어로 질문하면 작업, 문서, 채팅, 댓글, 첨부 파일에서 답변을 얻을 수 있습니다. 작업 공간 권한을 준수합니다.

AI 사용자 정의 필드: 작업 콘텐츠에 기반하여 자동으로 채워지는 필드: 감정 분석, 우선순위 점수, 카테고리 분류 및 요약. 별도의 프롬프트 입력 불필요

📮 ClickUp 인사이트: 당사의 AI 성숙도 설문조사에 따르면, 응답자의 33%는 새로운 도구를 거부하는 반면, AI를 신속하게 도입하고 확장하는 비율은 19%에 불과했습니다. 새로운 기능이 또 다른 앱, 또 다른 로그인, 또는 익혀야 할 또 다른 워크플로우의 형태로 제공될 때마다 팀은 거의 즉시 도구 피로감을 느끼게 됩니다. ClickUp Brain은 팀이 이미 계획, 추적, 소통을 수행하는 통합된 작업 공간 내에 직접 통합되어 이러한 격차를 해소합니다. 이 도구는 다양한 AI 모델, 이미지 생성, 코딩 지원, 딥 웹 검색, 즉각적인 요약, 고급 추론 기능을 업무가 실제로 이루어지는 바로 그 장소로 가져옵니다.

📚 함께 읽어보세요: AI 프로젝트를 성공적으로 수행하는 방법: AI 전환 매트릭스

슈퍼 에이전트

ClickUp의 슈퍼 에이전트는 세계 최초의 인간 수준의 에이전트입니다. 이는 마치 인간처럼 복잡한 추론과 자율적인 작업 수행이 가능하다는 것을 의미합니다. 이들을 AI 팀원처럼 활용할 수 있습니다. ClickUp의 슈퍼 에이전트 빌더를 통해 지침, 트리거, 도구, 지식 및 기억을 설정하여 구성해 보세요.

ClickUp의 노코드(No-code) Super Agent Builder를 사용하여 몇 분 만에 맞춤형 에이전트를 실행해 보세요

작업 중인 화면에서 바로 태그를 지정하거나, 작업을 할당하거나, 채팅으로 DM을 보내거나, @멘션을 남길 수 있습니다. 담당자는 할당된 작업을 완료하기 위해 필요한 단계를 스스로 취할 것입니다.

가장 큰 장점은 무엇일까요? 에이전트를 한 번 설정해 두면 매 단계마다 프롬프트를 입력할 필요가 없습니다. 또한 자연스러운 채팅 방식으로 에이전트와 소통하며 결과물을 다듬을 수도 있습니다.

🎥 이 비디오를 시청하여 슈퍼 에이전트 구축 및 활용 방법에 대해 자세히 알아보세요:

ClickUp Accelerator를 통해 귀사의 모든 부서에서 바로 사용할 수 있는 사전 구축된 에이전트 팩을 제공합니다:

부서 에이전트 프로젝트 관리 인테이크 에이전트, 할당 에이전트, PM 에이전트, 라이브 답변 에이전트 마케팅 브리프 에이전트, 콘텐츠 에이전트, 브랜드 에이전트, 라이브 인텔 에이전트 제품 및 엔지니어링 PRD 에이전트, 트라이아지 에이전트, 코드젠 에이전트, 라이브 앤서즈 에이전트 인사 온보딩 에이전트, 펄스 체크 에이전트, 트레이너 에이전트, 라이브 답변 에이전트 리더십 목표 알림 에이전트, 협업 조정 에이전트, 핵심 성과 에이전트, 상태 업데이트 에이전트 영업 팀 영업 팀 워크플로우용 맞춤형 에이전트

Bell Direct의 사례는 ClickUp을 활용하면 기술 팀 없이도 AI를 효과적으로 도입할 수 있음을 보여줍니다.

이 팀은 ClickUp Super Agents를 사용하여 코드를 작성하거나 새로운 tools를 추가하지 않고도 엔드투엔드(end-to-end) 접수 및 분류 워크플로우를 자동화했습니다.

결과:

🌟 운영 효율성 20% 향상📌 매일 800건 이상의 이메일을 실시간으로 분류✅ 정규직 직원 2명이 심도 있는 전략적 일에 전념할 수 있는 용량 확보

💡 팀에서도 이와 같은 효율성 향상을 원하시나요?

오토파일럿 및 앰비언트 에이전트

이 에이전트들은 프롬프트 없이도 백그라운드에서 항상 실행됩니다. 예를 들어:

매일 아침 생성되는 대시보드 요약

체크인 없이 상태 업데이트 전송

작업이 우선순위에 따라 자동으로 분류 및 배정됩니다

기한이 지난 항목 표시 및 상급자에게 보고

작업 공간 전반에 걸쳐 지속적으로 데이터가 보강됩니다

📚 함께 읽어보세요: AI가 프로그래머의 역할을 어떻게 변화시키고 있는지

공인 에이전트

맞춤형 빌드가 필요한 중요한 워크플로우의 경우, ClickUp의 현장 배치 엔지니어가 귀사의 특정 프로세스에 맞춰 에이전트를 설계하고 배포해 드립니다. 인증된 에이전트를 이용하면 세심한 설정 지원과 함께 사용량 제한 없이 서비스를 이용할 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? ClickUp의 인증 에이전트는 실행 가능한 프로젝트 플랜에 대한 직접 벤치마크에서 100점 만점에 96점을 기록했습니다. 가장 근접한 경쟁사는 61점을 기록했으며, 나머지 대부분은 40~50점대에 머물렀습니다. 실질적으로 팀은 최소한의 수작업만으로도 아이디어 → 플랜 → 실행 단계를 한 번에 진행할 수 있습니다. 바로 이 점이 Certified Agent가 이번 벤치마크에서 두각을 나타내는 이유입니다.

AI 회의

ClickUp 달력과 AI 노트 테이커를 사용하면 팀은 상황에 맞춰 회의를 예약하고 노트를 자동으로 기록할 수 있습니다.

ClickUp AI로 회의 일정 잡기부터 회의록 작성 및 요약까지 모든 과정을 자동화하세요

자연어 명령어를 사용하여 팀 달력에서 일정을 확인하고 회의를 예약하세요

탭을 전환하지 않고도 ClickUp 내에서 바로 회의에 참여하세요

ClickUp 받은 편지함에서 발표자 라벨, 요약, 주요 주제 및 결정 사항이 강조 표시된 자동 회의 노트를 받아보세요

AI가 회의 노트에서 실행 항목을 추출하여 추적 가능한 ClickUp 작업으로 변환합니다

후속 조치 추적은 관련 프로젝트와 연결됩니다

요약 내용은 관련 ClickUp 스페이스에 게시됩니다

모든 회의 참가자는 논의된 내용, 다음 단계로 수행해야 할 작업, 그리고 담당자의 가시성을 명확히 파악할 수 있습니다.

하나의 플랫폼에서 다양한 AI 모델 선택 가능

ClickUp은 특정 모델에 구애받지 않습니다. 사용자는 플랫폼을 벗어나지 않고도 ClickUp 도구 모음에서 바로 GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 및 OpenAI, Anthropic, Google의 14가지 AI 모델 간에 토글할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 통해 단 하나의 가격으로 다양한 AI 모델을 활용하세요

Brain은 작업 공간 인텔리전스를 위해 이러한 모델을 사용하며, 슈퍼 에이전트는 사용 가능한 모든 모델을 활용할 수 있습니다. 관리자는 작업 공간별로 사용 가능한 모델을 제한할 수 있습니다.

귀하의 팀은 이미 Copilot을 구동하는 것과 동일한 모델을 전체 워크 그래프(작업, 문서, 채팅, 대시보드, Clip, 목표, 양식)에 적용하여 사용할 수 있습니다.

📚 함께 읽어보세요: ClickUp에서 외부 AI 모델 사용하기

GitHub Copilot이 제공하는 이점

Copilot은 강력한 AI 코딩 플랫폼으로, ClickUp과 함께 사용하면 엔지니어링 팀에 실질적인 가치를 제공합니다:

Copilot Chat : IDE 사이드바에 탑재된 대화형 AI입니다. 코드에 대한 질문을 하고, 테스트를 생성하며, 오류를 디버깅하고, 아키텍처 관련 조언을 받아보세요. GPT-5.4, Claude Opus 4.6, Gemini, o3 등 다양한 모델을 지원합니다.

에이전트 모드 : VS Code 및 JetBrains에서 자율적인 다중 파일 편집 기능을 제공합니다. 수동 개입 없이 편집할 파일을 결정하고, 터미널 명령어를 실행하며, 오류 발생 시 자동으로 재시도합니다.

코딩 에이전트 : 완전 자율적인 백그라운드 작업자입니다. GitHub 문제에 대해 할당하면 Copilot이 브랜치를 생성하고, 코드를 작성하며, 테스트를 실행하고, 풀 리퀘스트를 생성합니다.

코드 리뷰: 변경 사항을 제안하기 전에 : 변경 사항을 제안하기 전에 프로젝트의 전체 맥락을 파악하고 , 제안된 내용을 코딩 에이전트에 전달하여 PR을 자동으로 수정할 수 있는 에이전트 기반 코드 리뷰

Copilot은 MCP(Model Context Protocol)를 통해 ClickUp과 연결됩니다. ClickUp의 MCP 서버를 통해 Copilot은 IDE 내에서 직접 작업, 문서, 댓글, 사용자 지정 필드 및 검색 기능에 대한 전체 액세스 권한을 갖게 됩니다.

이는 긍정적인 변화입니다. MCP를 통해 ClickUp과 연결되는 AI 도구가 늘어날수록, ClickUp은 맥락을 파악하는 핵심 시스템으로서 더욱 필수적인 역할을 하게 됩니다.

💡 전문가 팁: 커밋 메시지나 PR 설명에 작업 ID 뒤에 괄호 안에 상태를 추가하여(예: #abc123[코드 리뷰]), GitHub에서 바로 ClickUp의 작업 상태를 변경할 수 있습니다. ClickUp-GitHub 연동을 사용하면 개발자는 VS Code를 벗어나지 않아도 되며, PM은 즉시 상태 업데이트를 받을 수 있습니다. 또한 ClickUp에서 GitHub 자동화(예: “PR 병합 → 작업을 QA로 이동”)를 설정하여 완전히 자동화할 수도 있습니다. ClickUp GitHub 통합 기능을 통해 커밋, 풀 리퀘스트, 코드 차이점을 작업에 자동으로 연결하세요

📚 함께 읽어보세요: VS Code에서 GitHub Copilot 사용하는 방법

ClickUp과 GitHub Copilot을 함께 사용하면 더 좋은 4가지 이유

AI 기반 코딩은 시작에 불과합니다. GitHub Copilot과 ClickUp AI가 만나면 커밋부터 완료까지 전체 워크플로우가 더욱 스마트해집니다.

1. Copilot으로 코드 작성하고, ClickUp으로 협업하세요

🧑🏻‍💻 Copilot은 기술적 실행에 탁월합니다. 코드 작성, 풀 리퀘스트 검토, 오류 디버깅은 물론 문제에서 풀 리퀘스트로 이어지는 워크플로우 자동화까지 활용하세요. 이것이 바로 AI 코딩 도구가 가장 잘하는 일입니다.

🏆 ClickUp은 코드 관련 업무를 조율하는 중심지입니다. 문제를 생성한 기능 요청. 마일스톤을 추적하는 스프린트 플랜. 경영진에게 릴리스 진행 상황을 보여주는 대시보드. 개발자에게 상황을 확인하러 다니지 않고도 PM이 보낼 수 있는 상태 업데이트.

ClickUp AI를 사용하여 팀 워크플로우 전반에서 AI 제안 사항을 실제 풀 리퀘스트로 자동 전환하세요

Copilot은 무엇을 구축할지 담당합니다. ClickUp AI는 그 중요성, 누가 알아야 하는지, 그리고 다음 단계는 무엇인지 담당합니다.

👉🏼 실제 사례: ClickUp Verified Consultant이자 SystemsIntegrators의 설립자인 Illia Shevchenko는 간단한 Status Sync Super Agent 를 구축하여 웹사이트 대행사의 지속적인 보고 병목 현상을 해결했습니다 . 경영진은 가시성이 필요했지만, 개발자들은 업데이트 내용을 작성하느라 끊임없이 업무를 중단해야 했습니다. 그래서 그는 보고 단계를 하나 더 추가하는 대신, Super Agents를 활용해 이를 자동화했습니다. ClickUp Super Agents로 프로젝트 상태 업데이트를 자동화하세요 에이전트는 일정대로 실행되어 여러 프로젝트의 실제 작업 활동을 분석하고, 명확하고 경영진에게 바로 보고할 수 있는 상태 업데이트를 생성합니다. 이제 수동으로 프로젝트 업데이트를 전달하기 위해 실제 일을 중단할 필요가 없습니다. 에이전트 덕분에 프로젝트 트래커와 상태 문서는 백그라운드에서 자동으로 최신 상태로 유지됩니다.

2. 엔지니어링 팀뿐만 아니라 모든 팀을 위한 조직 전체 AI

🧑🏻‍💻 Copilot은 개발자를 위한 도구입니다. PM, 마케터, HR 담당자 또는 경영진이라면 Copilot을 활용할 수 있는 한도가 있습니다. 이 도구는 IDE와 GitHub.com에서 사용됩니다.

🏆 ClickUp AI는 모든 기능을 제공합니다:

슈퍼 에이전트는 PM, 마케팅, 제품 및 엔지니어링, HR, 리더십, 영업 팀을 위해 설계되었습니다.

Brain은 작업 공간 내 모든 사용자의 질문에 답변합니다

AI 사용자 정의 필드는 별도의 기술적 전문 지식 없이도 작업을 분류하고 정보를 보강합니다

Autopilot 에이전트는 조직 전체를 위해 연중무휴 24시간 가동됩니다

500명 규모의 회사에서 매일 Copilot을 사용하는 개발자는 약 60명 정도일 것입니다. ClickUp AI는 나머지 440명을 지원합니다.

3. 상시 작동하는 인텔리전스 vs. 에디터 트리거 방식의 지원

🧑🏻‍💻 Copilot은 누군가 IDE를 열거나 GitHub에서 문제를 할당할 때 작동합니다. 아무도 VS Code를 열지 않으면 아무 일도 일어나지 않습니다. Coding Agent는 가장 자율적이지만, 사람이 문제를 할당할 때만 실행됩니다.

🏆 ClickUp AI는 누군가 주의를 기울이고 있든 그렇지 않든 상관없이 지속적으로 작동합니다:

Brain 은 백그라운드에서 데이터를 보강합니다: 프로젝트 요약, 사용자 지정 필드 채우기, 지식베이스 업데이트

Autopilot 에이전트 는 작업 공간을 연중무휴 24시간 모니터링하여: 기한이 지난 항목을 표시하고, 새로운 작업을 자동으로 분류하며, 대시보드 집계 정보를 생성합니다.

슈퍼 에이전트는 워크플로우 이벤트(상태 변경, 새 작업 생성, 멘션, 일정) 발생 시 트리거됩니다.

누군가 직접 관리하지 않아도 작업 공간은 매시간 더 스마트해집니다.

4. 코드와 비즈니스 성과를 연결하는 심층적인 맥락 이해

🧑🏻‍💻 Copilot은 코드에 대해 잘 알고 있습니다: 리포지토리, 문제, 풀 리퀘스트, 파일 차이점 등. 하지만 프로젝트 타임라인, 팀 업무량, 부서 간 의존성, 비즈니스 목표에 대해서는 알지 못합니다.

🏆 ClickUp AI는 전체 업무 컨텍스트를 지속적으로 보강합니다: AI가 생성한 요약, AI가 분류한 맞춤형 필드, 체계적인 프로젝트 인사이트, 상태 정보 등입니다. Copilot이 MCP를 통해 연결되면, 이러한 보강된 컨텍스트를 읽어 개발자에게 더 나은 결과를 제공할 수 있습니다.

상승 효과의 선순환:

📚 함께 읽어보세요: 최고의 AI 코딩 도구 및 어시스턴트

GitHub Copilot 대 ClickUp: 용도에 맞는 최적의 tool

사용 사례 최고의 tool 왜 코드 작성 및 편집 Copilot IDE 내재형, 인라인 자동 완성, 다중 모델 문제에서 PR까지 자동화 Copilot 코딩 에이전트 백그라운드 작업자, 테스트, PR 생성 코드 검토 Copilot 전체 프로젝트 컨텍스트를 반영한 에이전틱 리뷰 프로젝트 상태 업데이트 ClickUp AI 실시간 활동 데이터를 기반으로 항상 활성화되어 자동 생성됩니다 스프린트 계획 및 추적 ClickUp AI 업무량 분산, 차단 요인 감지, 대시보드 문서 내 콘텐츠 초안 ClickUp AI 문맥에 맞춰, 브리프 및 작업과 연결됨 일 관련 질문 Brain 작업, 문서, 채팅, 댓글에서 즉시 답변을 확인하세요 작업 배정 및 분류 슈퍼 에이전트 이벤트 기반, 작업 공간 인식, 권한 범위 지정 회의 노트 및 후속 조치 AI 회의 자동 캡처, 작업 항목 생성 백그라운드 모니터링 오토파일럿 에이전트 연중무휴, 프롬프트 없이 항상 가동 중 중요한 맞춤형 워크플로우 공인 에이전트 전용 설계, FDE 지원, 용량 제한 없음 팀 간 가시성 ClickUp AI 리더를 위한 대시보드, 목표, 프로젝트 요약 공유 팀 워크플로우 슈퍼 에이전트 조직 전체에 공개되며, 작업 공간 수준에서 관리됩니다

Copilot은 엔지니어링을 위한 코드 인텔리전스를 담당합니다. ClickUp AI는 회사 전체를 위한 업무 인텔리전스를 담당합니다. 이 두 가지를 결합하면 모든 팀과 모든 사용 사례를 아우를 수 있습니다.

📚 함께 읽어보세요: Teams가 GitHub Copilot과 Agentic AI로 빠르게 전환하는 이유

조직에 미치는 영향

모든 팀 회원들을 위해

ClickUp을 열자마자 바로 사용할 수 있는 AI로, 별도의 IDE 설정이나 터미널 명령어, 코딩 기술이 필요 없습니다. Brain이 질문에 답하고, 에이전트가 반복적인 작업을 처리하며, 사용자 지정 필드가 작업을 자동으로 분류하고, 회의 노트는 자동으로 작성됩니다.

엔지니어링 팀을 위해

코딩, 코드 검토, 이슈 자동화를 위한 Copilot. ClickUp의 MCP 서버를 통해 개발자는 IDE에서 작업 공간에 대한 전체 액세스 권한을 갖게 됩니다. 개발자가 배포한 내용은 ClickUp으로 다시 전송되어 담당자가 이를 추가로 처리하고, 대시보드는 자동으로 업데이트됩니다.

IT 및 경영진을 위한

ClickUp의 다른 서비스와 동일한 SSO, 권한, 규정 준수 체계를 갖춘 단일 통합 AI 플랫폼입니다. AI 관리에 대한 ISO 42001 인증을 획득했으며, AI 파트너로부터 데이터를 전혀 보관하지 않고, 활성화할 모델, 에이전트 및 기능을 중앙에서 관리할 수 있습니다. 이는 엔지니어링 팀에만 AI를 관리하고 조직의 나머지 부분에는 적용하지 않는 Copilot과 대조됩니다.

AI 전략을 위한

ClickUp은 모델에 구애받지 않으며 GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 및 OpenAI, Anthropic, Google의 14가지 AI 모델을 포함합니다. 엔지니어링 팀은 IDE 내 Copilot의 다중 모델 설정을 선호할 수 있지만, 전체 워크 그래프 AI 레이어는 어떤 경우에도 일관성을 유지합니다. ClickUp은 워크플로우를 재구축하거나 에이전트를 재훈련하거나 MCP 연결을 재구성할 필요 없이 최신 모델을 통합합니다.

📮ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 13%는 AI를 활용해 어려운 결정을 내리고 복잡한 문제를 해결하기를 원합니다 . 하지만 일에서 AI를 정기적으로 사용한다고 답한 비율은 28%에 불과합니다. 그 이유 중 하나는 바로 보안 우려입니다! 사용자들은 민감한 의사결정 데이터를 외부 AI와 공유하기를 꺼릴 수 있습니다. ClickUp은 AI 기반 문제 해결 기능을 안전한 작업 공간 내에서 직접 제공함으로써 이 문제를 해결합니다. SOC 2부터 ISO 표준에 이르기까지, ClickUp은 최고 수준의 데이터 보안 표준을 준수하며 작업 공간 전반에서 생성형 AI 기술을 안전하게 사용할 수 있도록 지원합니다.

GitHub Copilot이 MCP를 통해 ClickUp과 연결되는 방식: 아키텍처

코드 인텔리전스와 업무 인텔리전스의 회의

GitHub Copilot은 엔지니어링 팀을 위한 AI 플랫폼입니다. ClickUp AI는 이러한 지능을 조직 전체에서 활용할 수 있게 해줍니다.

Brain은 내부에서부터 작업 공간을 더욱 스마트하게 만듭니다

슈퍼 에이전트는 모든 팀에 연중무휴로 운영되는 AI 팀원을 제공합니다

Copilot은 MCP를 통해 해당 확장된 작업 공간에 연결됩니다

두 가지가 결합되면 시너지를 발휘합니다

저희는 ClickUp AI와 Copilot을 서로 경쟁시키는 것이 아닙니다. 두 도구를 모두 최대한 활용할 수 있는 설정을 제안하는 것입니다. Copilot은 코드를 담당하고, ClickUp AI는 그 외 모든 것을 담당합니다. 이 두 도구를 함께 사용하면 코드 배포에서 결과물 출시까지 더 스마트하고 빠르게 진행할 수 있습니다.