무료 AI 프롬프트 워크플로우 템플릿 10가지

오늘날 많은 팀이 AI 도구를 활용하고 있습니다. 하지만 프롬프트가 표준화되지 않으면 출력 결과가 매우 일관성이 없어 막대한 재작업이 필요하다는 문제가 발생합니다.

딜로이트의 'AI 현황 보고서'도 이를 뒷받침합니다. 조직의 37%는 여전히 표면적인 수준에서 AI를 사용하고 있으며, 프로세스 변화는 거의 없거나 전혀 없습니다.

이 글에서는 AI 프롬프트 워크플로우 템플릿이 실제로 무엇인지, 그리고 왜 이것이 팀과 신뢰할 수 있는 AI 출력물 사이의 누락된 연결 고리인지 자세히 설명합니다. 또한 콘텐츠, 프로젝트 관리, 엔지니어링, 인사, 재무 등 다양한 분야에 걸쳐 바로 사용할 수 있는 10가지 옵션을 단계별로 안내합니다.

AI 프롬프트 워크플로우 템플릿이란 무엇인가요?

AI 프롬프트 워크플로우 템플릿은 검증된 프롬프트 구조와 이를 둘러싼 워크플로우 단계를 결합한 재사용 가능한 문서입니다. 여기에는 역할, 컨텍스트, 제약 조건, 출력 형식 등을 위한 자리 표시자가 포함되어 있어, AI 출력이 필요할 때마다 매번 프롬프트를 처음부터 작성할 필요가 없습니다.

표준화가 이루어지지 않으면, '프로젝트 진행 상황 업데이트 이메일을 작성해 주세요'라는 동일한 요청에도 50단어에서 500단어 사이의 다양한 범위의 결과물이 나오며, 어조와 세부 수준도 천차만별인 팀을 종종 볼 수 있습니다. 어떤 프롬프트가 실제로 효과가 있는지 아무도 알 수 없습니다.

훌륭한 AI 프롬프트 워크플로우 템플릿은 다음 세 가지를 하나로 묶어 제공합니다:

프롬프트 뼈대: 대상, 어조, 결과물 유형과 같은 변수를 입력할 수 있는 빈칸이 명확하게 표시된 구조화된 형식

워크플로우의 맥락: 프롬프트를 실행하는 트리거, 결과물을 검토하는 담당자, 그리고 결과의 다음 단계

반복 개선 노트: 무엇이 변경되었고 그 이유는 무엇인지, 이를 통해 템플릿이 시간이 지남에 따라 개선됩니다

🎥 워크플로우 템플릿을 살펴보기 전에, AI에 효과적으로 질문하는 기본 원리를 이해하는 것이 도움이 됩니다. 이 비디오에서는 AI 도구로부터 더 나은 응답을 얻기 위한 필수 기법을 단계별로 안내합니다:

📚 함께 읽어보세요: AI 워크플로우를 위한 ClickUp PromptOps 템플릿

AI 프롬프트 템플릿이 팀의 시간을 절약해 주는 이유

이제 모든 팀이 업무 현장에서 AI를 사용하고 있습니다. 하지만 대부분은 AI를 어떻게 사용할지에 대한 합의 단계를 생략하고 있습니다. 맥킨지 조사에 따르면, 조직의 3분의 1 미만이 적절한 생성형 AI 도입 및 확장 관행을 따르고 있는 것으로 나타났습니다.

AI 프롬프트 템플릿을 사용하면 다음과 같은 다양한 이점을 얻을 수 있습니다:

일관된 결과물 품질: 모든 구성원이 동일한 프롬프트 템플릿을 사용하면, 신입 사원도 베테랑 팀 회원과 동일한 수준의 초안을 작성할 수 있습니다.

더 빠른 변경: 명확한 자리 표시자를 사용하면 처음부터 다시 작성할 필요 없이 대상, 어조 또는 결과물을 몇 초 만에 변경할 수 있습니다.

지속적으로 활용되는 지식: 훌륭한 프롬프트는 귀중한 자산입니다. 템플릿을 사용하면 한 사람의 수식을 이직이 발생해도 사라지지 않는 공유 자산으로 전환할 수 있습니다.

도구 전환 감소: 프롬프트 템플릿을 프로젝트 관리와 작업을 수행하는 동일한 작업 공간 내에 보관하면, 앱 간을 오가며 발생하는 번거로움을 줄일 수 있습니다

📮ClickUp 인사이트: 응답자의 절반이 AI 도입에 어려움을 겪고 있습니다. 23%는 어디서부터 시작해야 할지 모르겠다고 답했으며, 27%는 고급 기능을 활용하기 위해 더 많은 교육이 필요하다고 답했습니다. ClickUp은 마치 텍스트 메시지를 보내는 것처럼 친숙한 채팅 인터페이스를 통해 이 문제를 해결합니다. 팀은 간단한 질문과 요청으로 바로 시작할 수 있으며, 많은 사람들이 주저하게 만드는 복잡한 학습 과정 없이도 진행하면서 자연스럽게 더 강력한 자동화 기능과 워크플로우를 발견할 수 있습니다.

📮ClickUp 인사이트: 응답자의 절반이 AI 도입에 어려움을 겪고 있습니다. 23%는 어디서부터 시작해야 할지 모르겠다고 답했으며, 27%는 고급 기능을 활용하기 위해 더 많은 교육이 필요하다고 답했습니다. ClickUp은 마치 텍스트 메시지를 보내는 것처럼 친숙한 채팅 인터페이스를 통해 이 문제를 해결합니다. 팀은 간단한 질문과 요청으로 바로 시작할 수 있으며, 많은 사람들이 주저하게 만드는 복잡한 학습 과정 없이도 진행하면서 자연스럽게 더 강력한 자동화 기능과 워크플로우를 발견할 수 있습니다.

최고의 AI 프롬프트 워크플로우 템플릿 10선

이 템플릿 중 일부는 ClickUp용으로, 일부는 ChatGPT 또는 Copilot용으로 제작되었으며, 하나는 Microsoft Lists를 사용하여 프롬프트를 정리합니다. 여러분의 환경에 맞는 것을 선택해 보세요. 👀

1. ClickUp의 블로그 게시물용 AI 프롬프트 및 가이드

무료 템플릿 받기 ClickUp의 '블로그 게시물용 AI 프롬프트 및 가이드 템플릿'으로 블로그 작성 단계를 표준화하세요

ClickUp의 이 '블로그 게시물용 AI 프롬프트 및 가이드 템플릿'은 콘텐츠 팀이 블로그 개요, 초안 및 브리핑을 위한 반복 가능한 프롬프트 워크플로우를 제공합니다.

👀 프롬프트 예시: “당신은 시니어 콘텐츠 전략가입니다. [대상 독자]를 목표로 한 [주제]에 대한 1,200단어 분량의 블로그 게시물 개요를 작성하세요. 대화체로 작성하고, H1 제목, 5개의 H2 섹션, 그리고 [행동 유도 문구]로 마무리하는 CTA를 포함하세요. 이론보다는 실천 가능한 조언을 우선시하세요.”

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

주제, 대상, 어조, SEO 키워드, CTA를 미리 입력해 둔 필드를 통해 프롬프트 작성 시 시행착오를 줄입니다

ClickUp 작업과 연결되어 모든 게시물이 초안 작성, 검토, 게시 단계를 거치는 과정을 추적할 수 있습니다.

역할 지정 및 출력 제약 조건과 같은 프롬프트 엔지니어링의 기본 원칙을 반영하여, 초안부터 일반적인 결과물이 아닌 바로 활용 가능한 결과물을 얻을 수 있습니다

🚀 적합한 대상: 정기적인 게시 일정을 따르는 콘텐츠 마케팅 팀.

📚 함께 읽어보세요: 무료 AI 사용 정책 워크플로우 템플릿

2. 프로젝트 관리를 위한 ChatGPT 프롬프트

무료 템플릿 받기 '프로젝트 관리를 위한 ChatGPT 프롬프트' 템플릿을 활용하면 업무 효율을 높이고 전문가처럼 여러 프로젝트를 능숙하게 관리할 수 있습니다

ClickUp의 '프로젝트 관리를 위한 ChatGPT 프롬프트' 템플릿은 프로젝트 개요 작성, 상태 요약, 리스크 레지스터 구축, 에픽을 하위 작업으로 분할하는 데 사용할 수 있는 미리 만들어진 ChatGPT 프롬프트를 제공합니다. 각 프롬프트에는 프로젝트 이름, 타임라인, 팀 규모, 결과물을 입력할 수 있는 빈칸이 포함되어 있습니다.

👀 프롬프트 예시: “프로젝트 관리자가 되어, 경영진을 대상으로 다음 프로젝트 진행 상황을 세 가지 요점으로 요약해 주세요. 다음 내용을 강조해 주세요: (1) 마일스톤 대비 진행 상황, (2) 주요 리스크, (3) 다음 주 우선순위. 프로젝트 진행 상황: [진행 상황 붙여넣기]. ”

구조화된 입력란을 사용하면 AI에 필요한 맥락을 반드시 제공하게 되므로, 첫 번째 출력 결과도 막연하고 일반적인 내용이 아닌 바로 활용 가능한 결과를 얻을 수 있습니다. 또한 복사-붙여넣기 단계를 완전히 생략하고 싶다면, ClickUp Brain을 통해 기존 작업 데이터에서 직접 요약 및 작업 세부 내역을 생성할 수 있습니다.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

전체 PM 라이프사이클을 포괄합니다: 브리핑, 업데이트, 리스크 레지스터, 에픽 분할

프로젝트별 세부 정보를 입력할 수 있는 빈칸이 있어 프롬프트 수정 횟수를 줄일 수 있습니다

프롬프트는 장황한 문단이 아닌, 경영진에게 바로 제출할 수 있는 결과물을 내놓을 수 있도록 구성되었습니다.

작업 데이터를 자동으로 가져오려면 ClickUp Brain과 자연스럽게 연동됩니다

🚀 적합한 대상: 프로젝트 관리 도구와 함께 ChatGPT를 사용하는 프로젝트 관리자 및 팀 리더

🚀 적합한 대상: 프로젝트 관리 도구와 함께 ChatGPT를 사용하는 프로젝트 관리자 및 팀 리더

💡 전문가 팁: ClickUp Brain을 사용하면 빈칸을 완전히 생략할 수 있습니다. 이 목록에 있는 모든 템플릿에는 프로젝트 이름, 대상, 타임라인, 결과물 등 수동으로 입력해야 하는 [빈칸]이 있습니다. 이 방법도 효과가 있지만 시간이 오래 걸리고, 컨텍스트 수집 작업을 직접 해야 합니다. ClickUp Brain은 이미 작업 이름, 담당자, 마감일, 설명 및 연결된 앱의 데이터를 파악하고 있습니다. Brain은 프롬프트에 컨텍스트를 직접 붙여넣는 대신, 작업 공간에서 직접 가져옵니다. ChatGPT에서는 복사-붙여넣기에 5분이 걸리는 상태 업데이트 프롬프트도, ClickUp에서는 컨텍스트가 이미 준비되어 있어 몇 초 만에 완료됩니다. ClickUp Brain의 컨텍스트 기반 AI로 작업 공간 전반에서 몇 초 만에 답변을 얻으세요

3. 제품 관리를 위한 ChatGPT 프롬프트

무료 템플릿 받기 '제품 관리용 ChatGPT 프롬프트 템플릿'을 사용하여 작업을 자동화하고 업무의 모든 측면을 완벽하게 숙달하세요

ClickUp의 '제품 관리용 ChatGPT 프롬프트 템플릿'은 PRD( 제품 요구 사항 문서 ), 사용자 스토리 초안, 고객 피드백 주제, 릴리스 노트를 다룹니다. 프롬프트는 제품 라이프사이클 단계별로 정리되어 있어, 적절한 프롬프트를 찾기 위해 긴 목록을 일일이 스크롤할 필요가 없습니다.

각 프롬프트에는 역할별 컨텍스트가 내재되어 있으며, "~로서, 나는 ~하고 싶다. 그래서..."라는 사용자 스토리 형식은 이미 제품 관리자를 위한 AI 프롬프트의 표준으로 자리 잡았습니다. 이를 템플릿에 포함시킴으로써, 팀이 이미 사용하고 있는 구조 그대로 출력이 제공되므로 별도의 서식 조정이 필요하지 않습니다.

👀 프롬프트 예시: “당신은 제품 관리자입니다. [기능 설명] 기능을 위해 ‘[사용자 유형]으로서, [결과]를 얻기 위해 [행동]을 원합니다’ 형식으로 5개의 사용자 스토리를 작성하세요. 예상 사용자 영향도에 따라 우선순위를 정하십시오.”

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

프롬프트는 실제 제품 단계인 탐색, 정의, 개발, 출시 단계에 맞춰 구성됩니다.

사용자 스토리 산출물은 기본 제공되는 업계 표준 형식을 따릅니다.

단순히 문서를 작성하는 것뿐만 아니라 고객 피드백의 주요 주제를 종합하는 프롬프트도 포함되어 있습니다

모든 프롬프트에 역할별 맥락을 포함함으로써 AI가 일반적이고 피상적인 답변을 내놓는 것을 방지합니다

🚀 적합한 대상: 백로그와 로드맵을 관리하는 제품 관리자 및 제품 운영 팀.

🚀 적합한 대상: 백로그와 로드맵을 관리하는 제품 관리자 및 제품 운영 팀.

🚀 이 AI 프롬프트들은 PM들이 더 나은 사고를 하고, 더 빠르게 움직이며, 매번 처음부터 시작해야 하는 번거로움을 피할 수 있도록 도와줍니다.

4. 엔지니어링용 ChatGPT 프롬프트

무료 템플릿 받기 '엔지니어링용 ChatGPT 프롬프트' 템플릿을 사용하여 일에서 ChatGPT의 이점을 누려보세요

ClickUp의 '엔지니어링용 ChatGPT 프롬프트 템플릿'은 코드 검토 체크리스트, 기술 문서, 버그 보고 템플릿, 아키텍처 결정 기록 등을 다룹니다. 각 프롬프트에는 언어, 프레임워크, 대상의 기술 수준 등을 입력할 수 있는 빈칸이 포함되어 있어, 실제 스택에 맞는 결과를 얻을 수 있습니다.

아래와 같은 프롬프트의 '번호 매기기' 제약 조건은 방대한 텍스트 대신 한눈에 파악하고 실행 가능한 피드백을 유도합니다. 이것이 바로 실제로 활용되는 AI 결과물과 대충 훑어보고 닫아버리는 AI 결과물의 차이입니다.

👀 프롬프트 예시: “[LANGUAGE]로 작성된 다음 코드 스니펫을 검토해 주세요. (1) 잠재적인 버그, (2) 성능 문제, (3) 가독성 개선 사항을 찾아주세요. 각 발견 사항에 대해 한 문장으로 설명해 주세요. 코드: [코드 붙여넣기]. ”

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

프롬프트는 코드 검토, 문서, 버그 보고서, ADR에 이르기까지 엔지니어링 워크플로우 전반에 걸쳐 활용됩니다.

언어 및 프레임워크 설정 항목을 통해 출력 결과가 사용자의 기술 스택에 적합하도록 유지됩니다

번호가 매겨진 출력 제약 조건을 통해 AI 피드백을 쉽게 확인하고 실행에 옮길 수 있습니다

대상별 설정을 통해 엔지니어나 비기술적 이해관계자를 위한 문서를 생성할 수 있습니다

🚀 적합한 대상: 소프트웨어 엔지니어, 엔지니어링 매니저 및 DevOps 팀.

💡 전문가 팁: ClickUp Brain MAX를 사용하면 어디서든(음성으로도) 프롬프트를 입력할 수 있습니다. 프롬프트 템플릿은 우연히 적절한 브라우저 탭을 열어둔 상태일 때가 아니라, 영감이 떠오를 때 바로 활용할 수 있어야만 유용합니다. Brain MAX는 시스템 트레이에 상주하며 단축키 하나로 실행되는 데스크톱 AI 도우미입니다. 이 도구를 사용하면 프롬프트를 실행하고, ClickUp 및 Google Drive, GitHub, SharePoint와 같은 연결된 앱에서 검색하며, 창을 전환하지 않고도 답변을 얻을 수 있습니다. 자세한 프롬프트를 직접 입력하는 것이 번거롭게 느껴진다면, Brain MAX의 'Talk to Text' 기능을 통해 자연스럽게 프롬프트를 음성으로 입력할 수 있습니다. 동료에게 작업을 설명하듯이 말하기만 하면, 나머지는 AI가 알아서 처리합니다.

5. 인사(HR)용 ChatGPT 프롬프트

무료 템플릿 받기 ClickUp의 HR용 ChatGPT 프롬프트 템플릿

ClickUp의 이 'HR용 ChatGPT 프롬프트 템플릿'은 직무 설명서, 면접 질문 모음, 온보딩 체크리스트, 직원 설문조사 요약 등 핵심 인사 관리 프로세스를 처리합니다. 여기에는 "성 중립적인 언어를 사용하라" 및 "해당 역할에 꼭 필요한 요건이 아닌 것은 피하라"와 같은 가이드라인이 포함되어 있습니다.

'편향 방지 가이드레일' 지침은 AI가 배제적인 언어 패턴을 기본적으로 사용하도록 방치하는 것을 막아, 흔히 발생하는 AI 관련 문제를 해결하는 데 도움을 줍니다. 이 지침이 없다면 생각보다 훨씬 더 자주 이런 일이 발생합니다.

👀 프롬프트 예시: “[기업 규모] [업종] 기업에서 [직책명]을 위한 직무 설명서를 작성해 주세요. 여기에는 역할 요약, 5가지 주요 업무, 필수 자격 요건, 우대 자격 요건을 포함하세요. 전체적으로 성 중립적인 언어를 사용해 주세요.”

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

채용, 온보딩, 직원 참여도 향상, 퇴사 지원에 이르는 인사 운영(People Ops)의 전체 주기를 다룹니다.

편향 방지 안전 장치가 기본적으로 프롬프트에 내장되어 있습니다

면접 질문 프롬프트는 단순히 역할이 아닌 역량별로 구성됩니다

설문조사 요약 프롬프트를 사용하면 직원 피드백을 빠르게 주제별로 정리할 수 있습니다

🚀 적합한 대상: 인사 관리자, 채용 담당자 및 인사 운영 팀.

6. 금융 분야용 ChatGPT 프롬프트

무료 템플릿 받기 금융 분야용 ChatGPT 프롬프트

ClickUp의 '재무용 ChatGPT 프롬프트' 템플릿은 예산 편차 설명, 경영진용 서술 요약, 비용 분류 규칙, 공급업체 비교 매트릭스를 처리합니다. 각 템플릿에는 보고 기간, 통화, 대상 직급을 입력할 수 있는 빈칸이 포함되어 있습니다.

아래와 같은 프롬프트에 포함된 단락별 출력 지침은 팀이 이미 경영진에게 제출하는 프로젝트 관리 형식을 그대로 반영합니다. AI가 생성한 텍스트를 다시 다듬어 발표 가능한 형태로 만들 필요 없이, 프레젠테이션 자료에 바로 삽입할 수 있는 체계적인 서술문을 얻을 수 있습니다.

👀 프롬프트 예시: “다음 분기 예산 데이터를 3단락으로 구성된 경영진 보고서로 요약해 주세요. 1단락: 플랜 대비 전체 실적. 2단락: 주요 변동 요인 3가지. 3단락: 권장 조치. 데이터: [데이터 붙여넣기]. ”

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

프롬프트는 원시 데이터 덤프가 아닌 경영진을 대상으로 구성되었습니다

보고 기간, 통화, 직급을 입력할 수 있는 빈칸이 있어 출력물을 바로 프레젠테이션에 사용할 수 있습니다

벤더 비교 프롬프트는 장문의 설명이 아닌 나란히 비교할 수 있는 매트릭스를 생성합니다

변동성 설명 프롬프트를 사용하면 숫자 뒤에 숨겨진 '이유'를 설명할 수 있습니다

🚀 적합한 대상: 재무 분석가, 재무 관리자 및 FP&A 팀.

💟 보너스: 최고의 프롬프트를 항상 가동되는 슈퍼 에이전트로 만들어 보세요! 주간 상태 요약이나 버그 분류 체크리스트처럼 효과적인 프롬프트를 찾았다면, 더 이상 수동으로 실행하지 마세요. 대신 이를 기반으로 ClickUp 슈퍼 에이전트를 구축하세요. 슈퍼 에이전트는 ClickUp 내에 상주하며 전체 작업 공간의 맥락을 파악하는 AI 기반 팀원입니다. 작업 상태 변경, 일정, 또는 간단한 @멘션으로 트리거되어 연중무휴 24시간 다단계 워크플로우를 실행할 수 있습니다. 사용자가 액세스할 도구와 데이터 소스, 트리거 권한이 있는 사용자, 그리고 운영 범위를 직접 제어할 수 있습니다. 이는 사용자가 기억해야만 사용할 수 있는 프롬프트와, 절대 잊지 않는 자율적인 프로세스의 차이입니다. Super Agents에 대해 자세히 알아보기 👇

7. 글쓰기를 위한 ChatGPT 프롬프트

무료 템플릿 받기 글쓰기용 ClickUp ChatGPT 프롬프트 템플릿

ClickUp의 '글쓰기용 ChatGPT 프롬프트 템플릿'은 기본적인 콘텐츠 생성 과정을 넘어 이메일, 소셜 미디어 게시물, 내부 메모, 제안서 서술문까지 다룹니다. 여기에는 브랜드의 어조를 보여주는 샘플을 붙여넣고 AI가 이를 따라하도록 요청하는 '스타일 모방' 패턴이 포함되어 있습니다.

스타일 모방은 AI를 활용해 브랜드 인지도를 높이는 데 가장 덜 활용되는 기법입니다. "전문적이면서도 친근한"과 같은 추상적인 표현으로 브랜드의 목소리를 설명하는 대신, AI에게 구체적인 예시를 보여주면 됩니다. 이렇게 하면 초안부터 브랜드 정체성에 더 부합하는 결과를 얻을 수 있습니다.

👀 프롬프트 예시: “[대상]을 위한 [주제]에 관한 [형식: 이메일 / LinkedIn 게시물 / 내부 메모]를 작성해 주세요. 어조: [어조]. 분량: [단어 수]. 이 샘플의 문체를 따라 작성해 주세요: [샘플 붙여넣기]. ”

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

이메일, 소셜 미디어 게시물, 메모, 제안서 등 모든 일반적인 업무 형식을 다룹니다.

스타일 모방 프롬프트를 사용하면 긴 어조 설명 없이도 브랜드에 맞는 결과를 얻을 수 있습니다

형식, 대상 독자, 단어 수 입력란을 통해 출력을 간결하고 목표에 맞게 조정할 수 있습니다

마케팅 팀뿐만 아니라 글을 작성하는 모든 팀에 적합합니다

🚀 적합한 대상: 마케팅 팀, 커뮤니케이션 전문가, 그리고 업무상 글을 작성하는 모든 분.

8. ClickUp의 Gemini 프롬프트

무료 템플릿 받기 ClickUp의 Gemini 프롬프트를 통해 Gemini를 최대한 활용하세요

ClickUp의 'Gemini 프롬프트 템플릿'은 비즈니스 기능별로 분류된 Google Gemini용 사전 작성된 프롬프트 600개가 포함된, 바로 사용할 수 있는 ClickUp 문서입니다.

마케팅 문구 작성, 데이터 분석, 프로젝트 계획 수립, 고객 커뮤니케이션 등 어떤 분야가 필요하든, 처음부터 직접 작성할 필요 없이 바로 사용할 수 있는 프롬프트가 준비되어 있습니다.

또한 이 템플릿은 ClickUp 문서에 저장되므로, 팀원들은 협업하여 편집하고 노트를 추가하며 워크플로우에 가장 적합한 프롬프트를 기반으로 내용을 확장할 수 있습니다.

👀 프롬프트 예시: “다음 고객 피드백 데이터를 분석하여 가장 자주 반복되는 5가지 주제를 파악하십시오. 각 주제에 대해 한 문장으로 요약하고, 그 감정을 긍정적, 중립적, 부정적 중 하나로 평가하십시오. 데이터: [피드백 붙여넣기]. ”

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

다양한 비즈니스 기능에 걸쳐 600개의 프롬프트가 제공되므로, 백지 페이지에서 시작할 필요가 없습니다.

ClickUp 문서 형식으로 제공되어 팀원들과 쉽게 공유하고, 편집하며, 맞춤형 설정할 수 있습니다.

초보자도 바로 사용할 수 있는 프롬프트로, 별도의 프롬프트 엔지니어링 경험이 필요하지 않습니다.

ClickUp Brain과 자연스럽게 연동되어, 하나의 작업 공간에서 다양한 AI 모델(Gemini 포함)을 이용할 수 있습니다.

🚀 적합한 대상: Google Gemini를 사용 중이며, 시간이 지남에 따라 맞춤형으로 수정할 수 있는 방대하고 체계적인 프롬프트 라이브러리를 원하는 팀.

📚 함께 읽어보세요: ClickUp이 작업 자동화를 통해 수동 프로젝트 업데이트를 없앤 방법

9. ClickUp 템플릿을 활용한 이메일 자동화

무료 템플릿 받기 ClickUp의 이메일 자동화 템플릿으로 이메일 자동화 프로세스를 간소화하세요

이 ClickUp 템플릿을 활용한 이메일 자동화 기능은 AI 프롬프트 워크플로우와 ClickUp 자동화 기능을 결합합니다. 자동화 기능은 트리거, 조건, 액션으로 구성되며, 이 템플릿은 기존 작업 워크플로우에 이메일 자동화 기능을 통합하는 방법을 안내합니다. ✨

작업 상태가 '완료'로 변경되면, 자동화 기능이 작업의 이름, 담당자 및 설명을 컨텍스트로 사용하여 ClickUp Brain을 트리거하고, 작성된 이메일 초안이 검토를 위해 연결된 ClickUp Doc에 저장됩니다.

상태가 변경되면 자동으로 작성되므로, 업데이트 이메일을 작성해야 한다는 사실을 따로 기억할 필요가 없습니다.

👀 프롬프트 예시: “아래의 작업명, 담당자, 완료일, 설명을 바탕으로 전문적인 클라이언트 업데이트 이메일을 작성해 주세요. 작업이 완료되었음을 확인하고, 제공된 내용을 요약하며, 다음 마일스톤에 대해 명시해 주세요. 어조는 따뜻하지만 전문적으로 유지해 주세요.”

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

작업이 '완료' 상태가 되는 즉시 이메일 초안이 자동으로 작성됩니다

실제 작업 데이터(이름, 담당자, 설명)를 프롬프트로 자동 가져옵니다

초안은 발송 전 검토를 위해 연결된 문서에 저장되므로, 확인되지 않은 상태로 발송되는 일이 없습니다

클라이언트 커뮤니케이션에서 가장 소홀히 하기 쉬운 단계, 즉 업데이트 내용을 직접 작성하는 과정을 없애줍니다.

🚀 적합한 대상: 반복적인 업데이트 이메일을 발송하는 고객 대응 팀 및 계정 관리자

📚 함께 읽어보세요: AI를 활용해 문서 작업을 자동화하고 매주 수 시간을 절약하는 방법

10. Microsoft의 Copilot 프롬프트 갤러리

Microsoft의 'Copilot 프롬프트 갤러리'는 Microsoft 365 Copilot에서 바로 사용할 수 있는 프롬프트를 워크플로우(진행 상황 파악, 생성, 분석, 코드 작성, 실행, 일정 관리 등)별로 분류하여 제공하며, 사용자가 직접 찾아볼 수 있는 라이브러리입니다. 빈 채팅 창을 멍하니 바라보는 대신, 작업 기반의 프롬프트를 선택하면 Copilot이 사용자의 이메일, 회의, 문서 및 프로젝트를 분석하여 해당 프롬프트를 실행합니다.

이 프롬프트는 Microsoft 365 데이터에서 자동으로 컨텍스트를 가져옵니다. "회의 내용 확인" 프롬프트는 실제 달력의 결정 사항과 실행 항목을 요약해 줍니다. "답장 대기 중인 이메일 확인" 프롬프트는 실제 받은 편지함을 스캔합니다. 프롬프트가 여러분을 대신해 컨텍스트를 수집합니다.

👀 프롬프트 예시: “최근 회의에서 놓친 내용, 주요 결정 사항, 실행 항목 및 다음 단계 등을 파악할 수 있도록 도와주세요.”

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

프롬프트는 워크플로우(진도 파악, 생성, 분석, 코드 등)별로 정리되어 있어 필요한 내용을 빠르게 찾을 수 있습니다

각 프롬프트는 이메일, 회의, 문서, 프로젝트 등 Microsoft 365 데이터에서 실시간 컨텍스트를 가져옵니다.

주간 요약 및 이메일 분류부터 코드 번역 및 경쟁사 분석에 이르기까지 다양한 작업을 포괄합니다

갤러리가 구조를 자동으로 처리하므로 프롬프트 엔지니어링이 필요하지 않습니다. 클릭 한 번으로 바로 시작할 수 있습니다.

🚀 적합한 대상: 이미 SharePoint 또는 Microsoft 365를 사용 중인 조직.

📮ClickUp 인사이트: 응답자의 62%가 ChatGPT나 Claude와 같은 대화형 AI 도구를 활용하고 있습니다. 친숙한 챗봇 인터페이스와 콘텐츠 생성, 데이터 분석 등 다양한 기능을 갖춘 점이 다양한 역할과 산업 분야에서 이 도구들이 큰 인기를 끄는 이유일 수 있습니다. 하지만 사용자가 AI에게 질문할 때마다 다른 탭으로 전환해야 한다면, 이에 따른 전환 비용과 컨텍스트 전환 비용이 시간이 지남에 따라 누적됩니다. 하지만 ClickUp Brain은 다릅니다. ClickUp Brain은 여러분의 작업 공간 내에 바로 위치해 있으며, 현재 진행 중인 작업을 파악하고, 일반 텍스트 프롬프트를 이해하며, 여러분의 작업과 매우 관련성 높은 답변을 제공합니다! ClickUp으로 생산성을 2배 향상시켜 보세요!

AI 프롬프트 워크플로우 최고의 실행 방식

템플릿을 확보하셨다면, 이제 팀 전체에서 이를 실제로 정착시키는 방법을 알아보세요. 👀

프롬프트 버전 관리: 모든 템플릿에 버전 번호와 변경 내역을 지정하세요. ClickUp Docs에서는 버전 이력을 통해 모든 편집 사항이 자동으로 추적되므로, 새 버전의 성능이 기대에 미치지 못할 경우 이전 버전으로 되돌릴 수 있습니다.

프롬프트 소유자 지정: 각 템플릿을 관리할 소유자가 필요합니다. 소유권이 없으면 프롬프트가 오래되어 쓸모없어집니다. 다음 한 줄을 추가하세요: “소유자: [이름]. 최종 검토일: [날짜]”

다양한 AI 모델에서 테스트하기: GPT-4o에서는 훌륭한 성과를 내는 프롬프트가 Claude나 Gemini에서는 실패할 수도 있습니다. 팀이 사용하는 다양한 모델에서 테스트하고 어떤 조합이 가장 효과적인지 확인하세요.

먼저 워크플로우를 설계하세요: 먼저 먼저 워크플로우 자동화를 설계하세요. 프롬프트를 실행하는 트리거, 결과물을 검토할 담당자, 그리고 결과물의 다음 이동 경로를 결정하세요. ClickUp Automations를 사용하여 트리거 및 라우팅 단계를 자동화하면, 사람이 직접 검토해야 할 작업만 남게 됩니다.

예상치 못한 결과 대비 플랜: 모든 템플릿에는 AI가 기대에 미치지 못할 경우 사용자가 취해야 할 조치(예: 대체 프롬프트, 사람 검토자, 재생성 단계)가 명시되어 있어야 합니다.

작업이 이루어지는 곳에 프롬프트를 저장하세요: 별도의 앱에 프롬프트 라이브러리를 두면 별도의 앱에 프롬프트 라이브러리를 두면 tools가 산재하게 되어 업무 중복이 발생하고 조직의 AI 사용 가시성이 낮아집니다. 한 도구에서 프롬프트를 찾아 다른 도구에서 실행한 뒤, 세 번째 도구로 결과를 붙여넣기해야 합니다. 효율성을 극대화하려면 프롬프트를 실제 업무와 연결해 두세요.

💡 전문가 팁: 채팅 창과 프로젝트 보드 간에 맥락을 전환할 필요가 없습니다. ClickUp 문서에서 프롬프트를 저장하고, ClickUp 작업에 연결한 다음, ClickUp Brain으로 실행하세요. 모든 작업을 하나의 작업 공간에서 처리할 수 있습니다.

프롬프트 작성은 그만두고, 워크플로우 구축을 시작하세요.

프롬프트 템플릿은 훌륭한 출발점이지만, 여전히 수동적인 작업입니다. 진정한 변화는 프롬프트에 컨텍스트가 내재되고, 기억에 의존하지 않고 트리거에 의해 실행되며, 각 단계를 일일이 관리하지 않아도 서로 연동될 때 일어납니다.

이 부분에서 ClickUp의 통합 AI 작업 공간이 두각을 나타냅니다.

ClickUp Brain은 작업 맥락을 자동으로 파악하여, 첫 출력부터 더 스마트한 프롬프트를 제공합니다. Brain MAX를 사용하면 데스크탑의 어디서든 키보드나 음성으로 프롬프트를 실행할 수 있습니다. 또한 반복해서 사용할 만한 프롬프트를 발견하면, Super Agents가 이를 항상 대기 중인 팀원으로 변환하여 전체 워크플로우를 실행해 주므로, 사용자는 실제로 사람의 손길이 필요한 일에 집중할 수 있습니다.

AI 도입의 어려움을 극복한 팀은 가장 화려한 모델을 보유한 팀이 아닙니다. 그들은 AI와 소통하는 방식을 표준화하고, 이를 일이 수행되는 바로 그 공간에 자연스럽게 통합한 팀입니다.

ClickUp으로 무료로 시작해 보세요. 🙌

AI 프롬프트 워크플로우 템플릿에 대한 자주 묻는 질문

AI 프롬프트 템플릿과 프롬프트 라이브러리의 차이점은 무엇인가요?

프롬프트 템플릿은 특정 작업에 맞춰 채워 넣을 수 있는 자리 표시자가 포함된 재사용 가능한 단일 구조를 제공하여 AI 프롬프트를 작성하는 데 도움을 줍니다. 프롬프트 라이브러리는 다양한 템플릿을 체계적으로 정리하고 분류하여 팀이 어떤 사용 사례에도 적합한 템플릿을 찾을 수 있도록 하는 모음입니다. 이는 마치 파일 캐비닛과 그 안에 들어 있는 개별 문서의 관계와 같습니다.

네. 대부분의 프롬프트 템플릿은 특정 도구에 구애받지 않으며 ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude 또는 ClickUp Brain과 호환됩니다. 데이터 입력 자동화 기능을 사용하여 업무 데이터를 참조할 때 수동으로 복사-붙여넣기하는 과정을 없애세요. ClickUp Brain은 작업 공간 내에서 실행되며, 작업, 문서 및 프로젝트 컨텍스트에 대한 전체 액세스 권한을 갖습니다.

여러 부서 간에 AI 프롬프트 워크플로우를 공유하려면 어떻게 해야 하나요?

ClickUp 문서나 Microsoft Lists 프롬프트 라이브러리 템플릿과 같이 모든 부서가 액세스할 수 있는 공유된 중앙 위치에 템플릿을 저장하여 확장 가능한 지식 전달 프로세스를 구축하세요. 각 템플릿에 부서와 사용 사례를 태그로 지정하여 사용자가 관련 내용을 쉽게 필터링할 수 있도록 하세요.

AI 프롬프트 템플릿은 AI 모델에 따라 성능이 달라지나요?

대부분의 비즈니스 작업에서 효과적인 AI 프롬프트 기법은 모델 선택보다 더 중요하지만, 일부 모델은 테이블, 코드 또는 장문의 서술과 같은 특정 출력 형식을 다른 모델보다 더 잘 처리합니다. 여러 모델에서 템플릿을 테스트하고 그 결과를 템플릿 자체에 기록해 두세요.