AI로 문서 작업을 자동화하여 매주 수 시간을 절약하는 방법

연구에 따르면 일반적인 지식 근로자는 일을 완료하기 위해 매일 6명의 사람과 연결하며, 이러한 연결마다 처리해야 할 문서 작업이 추가로 발생합니다.

하지만 중요한 점은: AI로 문서 작업을 자동화하는 법을 배우는 건 생각보다 훨씬 간단하다는 것입니다. ClickUp 같은 tool(그리고 올바른 전략)를 활용하면 수시간 걸리던 수동 작성을 단 몇 분의 스마트 자동화로 바꿀 수 있습니다.

바로 시작해 보세요! 💪🏼

문서화 자동화가 중요한 이유

늘 같은 내용을 반복해서 작성하는 데 지치셨나요? 저희도 잘 압니다. 수동 프로젝트 문서 작업은 정말 최악이죠.

시간을 잡아먹습니다 ⏳

반복적인 작업이죠 📋

실수하기 너무 쉬워요 ❌

이제 상상해 보세요:

업데이트는 자동으로 이루어집니다

필요한 데이터가 tools 간에 즉시 동기화됩니다

모두가 항상 같은 페이지에 있습니다

이것이 바로 자동화의 힘입니다. 실시간으로 정보를 수집하고 일관성을 유지하며, 팀의 업무 속도를 늦추고 인적 오류 위험을 높이는 기존 수동 프로세스와 달리, 정신적 집중력이 필요한 전략적 일에 집중할 수 있는 시간을 확보해 줍니다.

AI 문서화 tools는 인공 지능을 활용해 비즈니스 문서를 자동으로 생성하고 정리하는 소프트웨어입니다.

이러한 AI 기반 tools는 자연어 처리, 컴퓨터 비전, 광학 문자 인식(OCR), 머신러닝 등의 기술을 활용하여 비정형 데이터와 스캔 문서에서 관련 정보를 정확히 식별하고 체계적으로 정리합니다.

수동 데이터 입력 대신 이메일, 프로젝트 문서, 고객 티켓 등 다양한 출처에서 데이터를 추출할 수 있습니다. 영상 통화, 프로젝트 관리 시스템, 팀 커뮤니케이션 등 모든 정보가 AI로 통합됩니다.

작성 보조 tool은 정보를 분석하고 키 포인트를 식별한 후 선호하는 형식에 맞춰 문서화를 생성합니다.

AI로 문서 작업을 자동화하는 방법

그렇다면 /AI로 문서 작업을 자동화하는 방법은 무엇일까요?

프로젝트 관리, 지식 관리, 채팅 기능을 AI로 통합하여 더 빠르고 스마트하게 일할 수 있도록 지원하는 업무용 모든 것 앱 ClickUp을 활용해 단계별로 알아보겠습니다.

한 가지 예시를 살펴보겠습니다: 제품 팀이 새 기능을 출시했고, 여러분은 이 릴리스를 문서화하고, 상황이 변함에 따라 업데이트하며, 다른 팀과 공유하고자 합니다.

문서 라이프사이클 관리를 자동화하는 정확한 방법을 소개합니다. 💁

단계: 작성 전에 명확한 구조 설정하기

먼저 팀이 릴리스에 필요한 프로세스 문서 유형을 플랜하세요.

신규 기능을 위해 다음과 같은 일반적인 문서 유형이 있습니다: 제품 개요

릴리스 노트

QA 및 테스트 요약

알려진 문제 및 문제 해결

고객 피드백 추적기

사용자 매뉴얼

표준 운영 절차

ClickUp Docs로 문서 작업을 명확하고 편집 가능한 섹션으로 체계화하세요

해당 기능에 대한 ClickUp 문서를 생성하고 각 섹션별로 중첩된 페이지로 구성하세요. 이렇게 하면 문서가 쉽게 탐색되고 추가 정보가 들어올 때마다 업데이트하기 편리합니다. 문서를 기능별 ClickUp 작업에 연결하면 항상 작업과 연결된 상태를 유지할 수 있습니다.

이 문서들은 문서 허브 내 체계적으로 정리된 파일 및 폴더 구조의 일부가 되어 팀들이 필요할 때마다 참조할 수 있게 합니다.

단계 #2: 실제 작업 데이터를 기반으로 릴리스 콘텐츠 초안 작성

문서가 준비되면 작성 작업을 시작할 때입니다. 모든 내용을 수동으로 작성하는 것은 팀의 업무 속도를 늦추며, 특히 키 세부사항이 이미 작업 내부에 존재할 때는 더욱 그렇습니다.

프롬프트 ClickUp Brain에 지능형 문서 처리 워크플로우 업데이트 초안 작성을 요청하세요

릴리스 노트 페이지로 이동하여 내장된 AI 기반 어시스턴트인 ClickUp Brain을 활용해 초안을 생성하세요. '/'를 입력하고 Write with AI를 선택하거나, AI 아이콘을 클릭한 후 '연결된 작업의 세부 정보를 바탕으로 릴리스 노트 초안 작성'과 같은 프롬프트를 입력하세요.

플랫폼의 방대한 콘텐츠 작성 템플릿 라이브러리를 활용하면 릴리스 노트, 버그 수정 사항 또는 기능 문서를 신속하게 구성할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 활용해 오류가 적은 초안 완성형 릴리스 문서를 작성하세요

ClickUp Brain은 작업 내용, 변경 내역, 개발자 노트, 내부 코멘트를 분석하여 깔끔한 요약본을 생성합니다. 검토 및 편집 후 별도의 tool 전환 없이 바로 페이지에 적용하여 워크플로우 자동화를 실현하세요.

clickUp Brain MAX는 음성 입력을 위해 설계된 데스크톱 최적화 AI입니다. 긴 런북, 회의 녹음 파일 또는 문서 일괄 업데이트 작업을 처리할 때는 ClickUp Brain MAX를 사용하세요 — Brain의 데스크톱 최적화 버전입니다. 주요 기능은 음성 인식 텍스트 변환*입니다: 데스크탑에서 녹음 내용을 음성으로 입력하거나 업로드하면 Brain MAX가 이를 구조화된 검색 가능한 문서(제목, 글머리 기호 요약, 제안된 작업)로 변환합니다.

모든 것을 검색하고 무엇이든 물어보세요: 새로운 ClickUp Brain MAX가 여러분의 모든 일, 앱, AI 모델을 손끝에 제공합니다

빠른 성과:

회의 노트를 음성 입력하거나 화면 녹화 파일을 업로드하세요 → 타임스탬프가 포함된 초안이 즉시 생성됩니다

형식이나 맥락을 잃지 않고 긴 대본을 대량 처리하세요

검토 준비가 된 요약본과 작업 제안을 받아보세요. 이를 릴리스 문서에 바로 적용할 수 있습니다

단계 #3: 문서화를 진행 중인 일과 연계하여 관리하세요

문서는 팀과의 연결이 유지될 때 가장 유용합니다. 문서를 작업에 연결하면 항상 실제 진행 상황과 맥락을 반영할 수 있습니다.

ClickUp 문서를 작업에 연결하여 고객 상호작용 전반의 데이터를 분석하세요

ClickUp에서는 문서와 작업 간에 관계를 생성할 수 있습니다. 이 기능을 활용해 릴리스 문서를 메인 작업 및 개발, QA, 피드백 관련 하위 작업에 연결하세요. 이렇게 연결된 작업 링크는 사이드바에 표시되어 팀원이 문서와 실행 항목을 한 번의 클릭으로 전환할 수 있게 합니다.

예를 들어 지원팀이 관련 티켓이 급증하는 상황을 마주했다고 가정해 보세요. 그들은 문서를 열고 문제 해결 섹션을 확인한 후, 새로운 지원 작업을 해당 문서에 바로 연결할 수 있습니다. 이는 문서 품질을 향상시키고 고객 서비스 수준을 높여줍니다.

💡 전문가 팁: 분석 도구(또는 /AI 소프트웨어에 문의)를 활용해 트래픽은 높지만 참여도가 낮은 문서를 식별하세요. 이러한 문서가 명확성 개선, 풍부한 미디어 추가 또는 레이아웃 업그레이드가 필요한 최적의 후보입니다.

기능 작업이 완료됨으로 표시되면 릴리스 노트를 업데이트하거나, 다른 팀에 알리거나, 후속 조치 체크리스트를 생성해야 할 수 있습니다. 이 모든 작업을 자동화할 수 있습니다.

ClickUp 자동화로 수동 입력 의존도를 줄이세요

ClickUp 자동화 기능을 활용하여 작업 상태에 따라 문서화 작업을 트리거하고, 중복되는 수동 프로세스를 제거하세요.

예를 들어: 작업이 '완료됨' 상태로 이동할 때

AI를 트리거해 작업을 요약하다

요약을 릴리스 노트 페이지에 삽입하세요

문서가 업데이트되었음을 지원 채널에 알립니다

이제 개발자가 작업을 완료하면 자동화된 문서 처리 솔루션이 스스로 업데이트하고 모든 관계자에게 알림을 전송합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 직원의 4명 중 1명은 일 맥락을 파악하기 위해만 4개 이상의 tools를 사용합니다. 키 정보가 이메일 한 줄에 묻혀 있거나, Slack 스레드 끝에 길게 기록되어 있거나, 별도의 tools에 문서화되어 있어 팀들은 일을 완료하기보다 정보 찾기에 시간을 낭비하게 됩니다. ClickUp은 모든 워크플로우를 하나의 통합 플랫폼으로 모읍니다. ClickUp 이메일 프로젝트 관리, ClickUp 채팅, ClickUp 문서, ClickUp Brain 같은 기능으로 모든 것이 연결되고 동기화되며 즉시 접근 가능합니다. "일 about 일"은 이제 그만하고 생산적인 시간을 되찾으세요. 💫 실제 결과: 팀원들은 ClickUp을 통해 구식 지식 관리 프로세스를 없애고 매주 5시간 이상을 되찾을 수 있습니다—이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 추가로 확보된 일주일 분량의 생산성으로 팀이 무엇을 창조할 수 있을지 상상해 보세요!

단계 #5: 관련 작업에서 인사이트를 자동으로 가져오기

기능이 출시된 후 고객 피드백, 버그, 내부 요청 등 새로운 작업이 발생할 것입니다. 문서화용 AI는 수동 재작성 없이도 이를 반영해야 합니다.

ClickUp의 AI 필드를 활용해 작업 단위 인사이트를 생성하세요

ClickUp 목록 보기에서 AI 필드를 활용해 각 관련 작업에 대한 요약, 피드백 기록 또는 다음 단계를 자동 생성하세요. 그런 다음 해당 결과를 '출시 후 인사이트'나 '고객 피드백 하이라이트' 같은 문서의 새 섹션으로 끌어오세요.

예시, 지원팀이 피드백 작업 5건을 등록하면 /AI 필드를 설정해 각 작업을 요약하고 해당 요약본을 문서에 바로 붙여넣기를 할 수 있습니다.

6단계: 처음부터 다시 시작하지 않고 문서 검토 및 업데이트하기

방치된 문서는 금방 낡아집니다. 따라서 정기적인 검토 주기를 마련하여 상황이 변화함에 따라 팀이 콘텐츠를 개선할 수 있도록 하세요.

ClickUp에서 반복 작업을 설정해 팀원들이 매월 릴리스 문서를 검토하도록 알림을 보내세요. 정해진 시기가 되면 문서 내 ClickUp Brain을 활용해 오래된 섹션을 재작성하거나, 긴 페이지를 요약하거나, 구식 표현을 정리하세요.

ClickUp Brain을 활용한 문서 검토로 문서를 최신 상태로 유지하고 효과적으로 관리하세요

예시: 팀이 패치나 소규모 업데이트를 출시할 때 문서의 기존 섹션을 선택하고 Brain에게 새 작업 데이터를 활용해 재작성하도록 프롬프트하세요. 몇 초 만에 깔끔하게 업데이트된 콘텐츠를 얻을 수 있습니다.

💡 전문가 팁: '문서화 피라미드' 프레임워크를 적용하세요. 지식을 계층적으로 구조화하십시오: 레이어 1: 빠른 답변 (자주 묻는 질문, 한 줄 답변)

레이어 2 : 방법론 및 표준 운용 절차 (SOP)

레이어 3: 심층적 맥락 (백서, 근거 설명) 데이터가 명확하게 구조화되고 일관된 형식으로 구성될 때, AI는 모든 데이터를 더 효과적으로 처리할 수 있습니다.

문서 자동화를 위한 최고의 /AI 소프트웨어

여러 tools를 활용하면 문서화 프로세스의 각 단계를 자동화할 수 있습니다. 일부는 콘텐츠 생성에도 중점을 두는 반면, 다른 tools들은 문서화를 프로젝트 일과 연계합니다.

체계적이고 확장 가능한 문서화를 구축하려는 팀을 위한 몇 가지 옵션입니다. 📋

1. Grammarly

Grammarly는 일 중에도 문장을 다듬어 줍니다. 어조, 문법, 명확성에 대한 개선 사항을 제안하여 복잡한 문서도 깔끔하고 이해하기 쉽게 유지합니다. 제품 사양서, 제안서, 이메일도 작성할 때, Grammarly는 Google Docs, Slack, Gmail 같은 tools 전반에서 메시지가 전문적이고 일관되게 전달되도록 보장합니다.

Grammarly 최고의 기능

문법, 맞춤법, 구두점 문제를 실시간으로 감지합니다

문맥에 맞게 어조를 조정합니다—공식적, 친근한, 자신감 있는

명확성과 간결성을 위해 문장 재작성을 제안합니다

브라우저, 이메일, 협업 앱 전반에서 일합니다

Grammarly의 한도

창의적이거나 대화 글쓰기를 지나치게 수정할 수 있음

전체 기능을 이용하려면 인터넷 연결이 필요합니다

Grammarly 가격 정책무료프리미엄: 월 30달러비즈니스: 맞춤형 가격

Grammarly 평가 및 리뷰G2: 4.7/5 (11,000개 이상 리뷰)Capterra: 4.7/5 (7,000개 이상 리뷰)

2. Zapier

Zapier는 여러 앱을 연결해 tool 간 작업을 자동화합니다. 콘텐츠 업데이트 시 팀원에게 알림 설정, 양식 입력값을 문서로 자동 이동, 후속 작업 트리거, 문서 버전 기록 확인까지 가능합니다.

Zapier 최고의 기능

ClickUp, Slack, Google 스프레드시트 등 6,000개 이상의 앱과 연동됩니다

복잡한 자동화를 위한 다단계 워크플로우('Zaps')

고급 라우팅을 위한 조건부 논리

사전 구축된 템플릿으로 코딩 없이 설정 가능

Zapier 한도

복잡한 자동화는 규모가 커질수록 비용이 많이 들 수 있습니다

대용량 데이터 세트의 경우 가끔 동기화 지연 발생

Zapier 요금제무료 스타터: 월 29.99달러프로페셔널: 월 73.50달러팀: 월 103.50달러기업: 맞춤형 요금

Zapier 평가 및 리뷰G2: 4.5/5 (1,800개 이상의 리뷰)Capterra: 4.7/5 (2,600개 이상의 리뷰)

3. Speechify

Speechify는 작성된 콘텐츠를 음성으로 듣거나 자신의 말을 편집 가능한 텍스트로 변환하는 데 도움을 줍니다. 이동 중에도 노트 필기, 브레인스토밍, 아이디어 개요 작성에 완벽합니다. AI 기반 음성 옵션을 통해 웹과 모바일에서 문서를 자연스럽게 읽거나 받아쓰기할 수 있습니다.

Speechify 주요 기능

자연스러운 /AI 음성으로 텍스트를 음성으로 변환합니다

말해진 노트를 편집 가능한 텍스트로 변환합니다

브라우저, 휴대폰, PDF에서 모두 일합니다

재생 속도 및 음성 스타일 조절 가능

Speechify 한도

고급 음성 기능 및 높은 음성 인식 정확도는 유료 플랜이 필요합니다

일부 기기에서 한도 오프라인 기능

Speechify 가격 무료 프리미엄: $11.58/월 (연간 결제) 오디오북 이용: 맞춤형 가격

Speechify 평가 및 리뷰 G2: 4.6/5 (150개 이상 리뷰) Capterra: 4.7/5 (80개 이상 리뷰)

4. ClickUp

ClickUp은 문서화 프로세스를 실제 일과 동일한 공간으로 통합합니다. 콘텐츠를 작업, 타임라인, 팀과 연결하여 문서가 항상 관련성 있고 실행 가능한 상태를 유지하도록 합니다.

ClickUp에서 제공하는 추가 문서 자동화 소프트웨어 기능은 다음과 같습니다:

ClickUp의 한도

다양한 기능으로 인해 첫 번째 사용자가 겪는 학습 곡선은 가파릅니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰 G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰) Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

ClickUp은 프로젝트 관리, 브레인스토밍 옵션, 작업 관리, 프로젝트 계획, 문서 관리 등 다양한 기능을 한곳에서 제공합니다. 사용이 간편하고 UI가 잘 설계되어 팀 내 협업 및 타 팀과의 협업이 용이해 일의 효율이 크게 향상되었습니다. 업무 관리가 원활해지고 작업 추적 및 보고가 쉬워졌으며, 일일 진행 상황 점검을 바탕으로 향후 플랜 수립도 수월해졌습니다.

ClickUp은 프로젝트 관리, 브레인스토밍 옵션, 작업 관리, 프로젝트 계획, 문서 관리 등 다양한 기능을 한곳에서 제공합니다. 사용이 간편하고 UI가 잘 설계되어 팀 내 협업 및 타 팀과의 협업이 용이해 업무 효율이 크게 향상되었습니다. 업무 관리가 원활해지고 작업 추적 및 보고가 쉬워졌으며, 일일 진행 상황 점검을 바탕으로 향후 플랜 수립도 수월해졌습니다.

자동화된 문서화를 위한 최고의 실행 방식

문서화를 자동화하는 몇 가지 기법을 소개합니다. 👀

암묵적 지식을 검색 가능한 자산으로 전환하세요: 프로젝트 사후 분석에서 도출된 의사 결정 근거, 해결 방안, 교훈을 자동으로 문서화하여 암묵적 전문성을 포착하세요.

예측형 문서 관리 워크플로우 생성: /AI를 활용하여 계절적 패턴, 팀 구성 변경 또는 비즈니스 성장 단계에 따라 업데이트가 가장 필요한 프로세스를 식별한 후, 사전 검토를 위해 해당 항목을 자동으로 표시합니다.

동적 교육 자료 설정: 학습 스타일과 경험 수준에 맞춰 문서가 자동으로 조정되도록 구축하세요. 독자의 역할과 배경에 따라 복잡성과 예시를 자동으로 조절합니다.

자동화된 고객 인사이트 문서화 구현: 고객 피드백, 지원 티켓, 영업 팀 대화를 실행 가능한 비즈니스 인텔리전스로 전환하세요

💡 전문가 팁: 규정 준수를 위해 AI 기반 콘텐츠 검토 기능을 활용하여 공개 또는 공유 문서 게시 전에 민감한 데이터(예: 개인 식별 정보(PII), 보안 인증 정보)를 표시하거나 삭제하세요. 이는 고객 대상 지식 베이스에 특히 유용합니다.

ClickUp으로 문서 작업을 자동화하세요

수동 문서 작업은 팀의 속도를 늦추고 오류를 유발하며 핵심 일에 집중할 수 없게 만듭니다. 모든 프로세스, 의사 결정, 업데이트가 중앙 집중식 시스템을 통해 흐름이 있을 때 협업은 향상되고 실행은 가속화됩니다.

ClickUp은 구조화된 문서, 즉각적인 AI 지원, 강력한 자동화를 하나의 통합되고 사용자 친화적인 인터페이스에 결합합니다. 팀은 일과 함께 진화하는 생생하고 검색 가능하며 실행 가능한 지속적으로 업데이트되는 문서를 생성합니다.

자, 무엇을 망설이고 계신가요? 지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅