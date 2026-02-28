팀원들은 생성형 AI에 열광하지만, 모두가 서로 다른 tools를 아무런 감독 없이 사용하고 있습니다. 명확한 가이드라인이 없다면, 회사는 AI 확산 (AI 도구, 모델, 플랫폼이 계획 없이 무분별하게 증가하는 현상)에 노출될 위험이 있습니다. 이는 감독, 전략, 통제 없이 발생하는 문제입니다.

이는 직원들이 자신도 모르게 기밀 정보를 공개 AI 모델에 입력함으로써 데이터 프라이버시 위험, 일관성 없는 업무 품질, 그리고 주요 규정 준수 문제로 이어집니다.

이로 인한 책임 소재의 공백은 해결하기 어렵고 시간이 많이 소요되며, 69%의 기업이 직원들이 금지된 AI 도구를 사용한 것으로 의심하거나 증거를 확보한 상태입니다.

이 글은 문서화된 지침을 실행 가능하고 추적 가능한 프로세스로 전환하는 10가지 무료 AI 사용 정책 워크플로우 템플릿을 단계별로 안내합니다.

10가지 무료 AI 사용 정책 워크플로우 템플릿 한눈에 보기

AI 사용 정책이란 무엇인가요?

AI 사용 정책은 혼란을 막는 공식 문서입니다. 직원들이 일에서 AI 도구를 어떻게 사용할 수 있고, 사용할 수 없는지를 정확히 명시하는 단일 정보원입니다. 이는 단순한 비공식 지침이 아닌, 조직을 보호하는 문서화된 강제 가능한 기준입니다.

기업을 위한 효과적인 AI 정책은 일반적으로 다음 사항을 다룹니다:

승인된 AI 도구: 사용이 허용된 플랫폼의 명확한 목록

금지된 사용 사례: 공개 채팅봇에 민감한 고객 데이터를 입력하는 것과 같이 명시적으로 금지된 활동

데이터 처리: AI 시스템과 공유할 수 있는 정보 유형에 대한 규칙

출력물 검토: AI 생성 콘텐츠 사용 전 인간 감독 요건

책임 소재: 정책 시행과 요청 처리를 담당하는 주체를 명확히 하는 지휘 체계

📮ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 88%가 개인 업무에 AI를 사용하지만, 50% 이상은 일에서 AI 사용을 꺼립니다. 주요 장벽 세 가지는? 원활한 통합 부족, 지식 격차, 보안 우려입니다. 하지만 AI가 작업 공간에 내장되어 이미 보안이 확보되었다면 어떨까요? ClickUp Brain, ClickUp의 내장형 AI 어시스턴트가 이를 현실로 만듭니다. 평이한 언어로 된 프롬프트를 이해하며, 작업 공간 전반에 걸쳐 채팅, 작업, 문서, 지식을 연결하면서 AI 도입의 세 가지 우려 사항을 모두 해결합니다. 한 번의 클릭으로 답변과 통찰력을 찾아보세요!

팀에 AI 사용 정책 워크플로우가 필요한 이유

AI 허용 사용 정책을 작성하셨군요. 문제는 이제 그 정책이 공유 드라이브에 방치되어 디지털 먼지만 쌓이고 있다는 점입니다. 아무도 읽지 않는 정책은 정책이 없는 것과 다름없으며, 위험한 행동이 계속되는 동안 허위의 보안을 조성할 뿐입니다.

사람들이 규칙을 기억하기를 바라는 대신, 규정 준수를 일상 업무에 직접 내재화해야 합니다. 이것이 효과적인 AI 정책 시행의 키입니다.

워크플로우 템플릿은 정책을 수동적인 문서에서 능동적이고 자동화된 프로세스로 전환하여 다음과 같은 명확한 이점을 제공합니다:

일관성: 모든 팀원이 AI 도구 요청, 승인 및 인시던트 보고를 위해 정확히 동일한 단계를 따릅니다

가시성: 경영진은 AI가 누구에 의해, 어떤 목적으로 사용되는지에 대한 실시간 경영진은 AI가 누구에 의해, 어떤 목적으로 사용되는지에 대한 실시간 감사 추적 기록을 확보합니다

적응성: AI 규정이 변경될 경우 워크플로우를 한 번만 업데이트하면, 새로운 프로세스가 즉시 모든 사용자에게 배포됩니다. 전사적 재교육이 필요하지 않습니다.

책임성: 검토, 예외 처리 및 규정 준수 감사를 위한 명확한 작업 소유권을 통해 누락되는 사항이 없습니다

💡 전문가 팁: ClickUp은 AI 프로젝트 워크플로우와 함께 정책 생성, 추적 및 협업을 중앙화하여 도구 분산을 줄이고 거버넌스를 강화합니다.

AI 사용 정책에는 무엇이 포함되어야 할까요?

템플릿을 선택하기 전에, 효과적인 템플릿의 기준을 이해해야 합니다. 팀원들은 간단한 규칙 몇 개만 작성하려는 유혹을 받을 수 있지만, 허술한 정책은 아예 없는 것과 다름없이 취약점을 노출시킵니다. 포괄적인 AI 업무 정책은 AI 무분별한 확산과 규정 준수 위험에 대한 첫 번째 방어선입니다.

이 목록을 활용하여 정책이 모든 핵심 영역을 포괄하도록 하십시오.

적용 범위 및 대상: 정책이 적용되는 직원, 계약자 및 부서를 명확히 명시하십시오

승인 도구 목록: 승인된 AI 플랫폼의 동적 목록을 유지하고, 새로운 플랫폼을 요청하고 심사하는 절차를 관리합니다

금지된 활동: 공개 AI 도구에 개인 식별 정보(PII) 또는 기밀 클라이언트 데이터를 입력하지 않는 것과 같은 명확한 경계를 정의하십시오

데이터 분류: 직원이 정보의 민감도에 따라 AI 시스템에서 안전하게 사용할 수 있는 정보를 판단할 수 있는 간단한 프레임워크를 제공합니다

인간의 감독 요구 사항: AI가 생성한 출력이 사용 전에 반드시 AI가 생성한 출력이 사용 전에 반드시 인간의 검토 및 검증을 받아야 하는 시점을 명시하십시오

인시던트 보고: 직원들이 직원들이 정책 위반 사항이나 잠재적인 AI 관련 보안 문제를 신고할 수 있는 간단한 절차를 마련하세요

교육 및 확인: 직원들이 정책에 대해 어떻게 교육을 받을지, 그리고 정책을 읽고 이해했음을 어떻게 확인할지 문서화합니다

검토 주기: 새로운 기술 및 규정 변화에 대응하기 위해 정책을 검토하고 업데이트할 빈도를 정의합니다

📮ClickUp 인사이트: 사용자의 34%는 AI 시스템에 완전히 신뢰하며 운영하지만, 약간 더 많은 그룹(38%)은 "믿되 검증하라"는 접근 방식을 유지합니다. 업무 환경을 이해하지 못하는 독립형 tool은 부정확하거나 만족스럽지 못한 응답을 생성할 위험이 더 높습니다. 이것이 바로 저희가 ClickUp Brain을 개발한 이유입니다. ClickUp Brain은 작업 공간과 통합된 타사 tools를 가로질러 프로젝트 관리, 지식 관리, 협업을 연결하는 AI입니다. 전환 비용 없이 상황별 응답을 얻고, Seequent의 클라이언트처럼 업무 효율성을 2~3배 향상시켜 보세요.

10가지 무료 AI 사용 정책 워크플로우 템플릿

AI 거버넌스를 백지 페이지에서 시작하려면 상당한 시간과 노력이 필요합니다. 무엇을 포함해야 할지, 어떻게 구조화할지, 어떻게 실행 가능하게 할지 고민하게 됩니다. 이는 지연을 초래하여 회사의 위험 노출 기간을 연장시킵니다.

이 AI 사용 정책 워크플로우 템플릿은 포괄적인 거버넌스 프레임워크를 신속하게 구축하는 데 필요한 구조를 제공합니다. 스타트업이든 기업이든, 처음부터 시작하지 말고 조직의 특정 요구 사항에 맞게 이 템플릿을 조정하세요.

1. ClickUp™의 직원 핸드북, 정책 및 절차 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 직원 핸드북, 정책 및 절차 템플릿으로 명확한 기대치를 설정하고 직원들이 업무를 수행하는 방법을 안내하세요

ClickUp의 직원 핸드북, 정책 및 절차 템플릿은 새로운 AI 사용 가이드라인을 포함한 모든 회사 정책을 중앙 집중화되고 쉽게 접근 가능한 한 위치에서 문서화할 수 있는 포괄적인 프레임워크입니다.

처음으로 공식적인 AI 정책을 수립하거나 흩어진 지침을 단일한 권위 있는 핸드북으로 통합하려는 조직에 완벽합니다.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

사전 구축된 정책 섹션: 데이터 분류, 승인된 도구 목록, 인시던트 보고를 다루는 12개의 즉시 사용 가능한 정책 조항으로 시작하세요—해당 업계에 맞게 문구를 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.

버전 관리: 내장된 개정 내역으로 AI 정책의 모든 업데이트를 자동으로 추적하여 변경 사항과 시점을 항상 명확하게 기록합니다

확인 추적: 시스템 내에서 직접 정책을 검토하고 수락한 직원을 모니터링하여 서명을 추적하는 번거로움을 없애세요

ClickUp 사용자 지정 필드: 부서, 위험 수준 또는 다음 검토 일자로 태그 지정하여 정책을 체계화하고, 손쉬운 필터링 및 보고를 가능하게 합니다 부서, 위험 수준 또는 다음 검토 일자로 태그 지정하여 정책을 체계화하고, 손쉬운 필터링 및 보고를 가능하게 합니다

📚 추천 자료: AI 사용 정책을 위한 견고한 지식 기반 구축하기

2. ClickUp의 회사 정책 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 회사 정책 템플릿을 사용하여 회사 정책을 쉽고 접근하기 쉬운 한 위치에서 생성하고 관리하세요

ClickUp의 회사 정책 템플릿을 사용하여 명확한 구조와 내장된 승인 워크플로우가 포함된 집중적이고 개별적인 AI 사용 정책 문서를 생성하세요.

전체 직원 핸드북 관리의 복잡성 없이 전용 AI 허용 사용 정책이 필요한 팀에 이상적입니다.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

정책 개요 섹션: 정책의 목적, 범위 및 적용 대상을 맨 위에 정의하여 독자가 즉시 적용 범위를 이해할 수 있도록 합니다

승인 워크플로우: 내장된 내장된 ClickUp 작업 할당 기능을 통해 이메일 교환을 없애고, 정책을 법무, 인사, 경영진에게 자동으로 전달하여 서명을 받습니다.

유효일 추적: ClickUp 사용자 지정 필드를 사용하여 정책 시행 시점을 기록하고, 다음 검토 시기가 다가올 때 자동화를 통해 알림을 설정하세요

연결된 리소스: 교육 자료, FAQ 또는 외부 규정 준수 문서를 정책에 직접 첨부하여 모든 것을 연결된 상태로 유지하세요

3. ClickUp의 거버넌스 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 거버넌스 플랜 템플릿을 사용하여 IT 리소스에 접근할 때 회사의 정책 및 절차를 위한 기준을 마련하세요

ClickUp의 거버넌스 계획 템플릿은 전략적 계획 템플릿으로, 시간이 지남에 따라 AI 정책을 생성, 시행 및 업데이트하는 데 필요한 완전한 조직적 프레임워크를 구축하는 데 도움을 줍니다.

역할, 책임 및 의사 결정 프로세스가 정의된 공식적인 AI 거버넌스를 구현하는 조직에 가장 적합합니다.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

거버넌스 구조 매핑: 경영진 스폰서부터 부서별 책임자에 이르기까지 AI 정책 결정 권한을 가진 주체를 시각적으로 정의합니다

위험 평가 섹션: 잠재적 AI 위험과 이를 해결하기 위해 사용할 완화 전략을 문서화할 중앙 저장소를 생성하세요

회의 주기 추적기: 반복적인 거버넌스 위원회 검토를 일정화하고 관리하여 일관된 감독을 보장합니다

결정 로그: 향후 참조를 위해 근거와 결과를 포함한 주요 거버넌스 결정에 대한 감사 가능한 기록을 유지합니다

💡 프로 팁: ClickUp에서 사용자가 정책을 독립적으로 이해하고 셀프 서비스를 할 수 있도록 지원하세요. ClickUpDocs로 모든 정책을 단일 hub에 통합하고, 중요한 정책은 wiki로 지정하세요. ClickUp의 기업 검색 기능은 검색자가 필요할 때 신속하게 답변과 AI 요약본을 얻을 수 있도록 보장합니다. 지식 관리 기능이 포함된 문서 허브 아래 비디오는 AI를 내부 검색 도구로 활용하는 방법을 보여줍니다.

4. ClickUp의 IT 보안 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp IT 보안 템플릿으로 모든 IT 보안 프로토콜을 시각화하고 관리하세요

접근 제어, 데이터 보호 조치, 공급업체 보안 프로토콜을 문서화하여 AI 거버넌스의 기술적 기반을 구축하세요. ClickUp의 IT 보안 템플릿은 데이터 입력 제한 및 도구 검증과 같은 AI 사용의 기술적 측면을 우선시하는 IT 및 보안 팀을 위해 설계되었습니다.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

접근 제어 문서: 역할 기반 접근을 시행하기 위해 누가 어떤 AI 도구를 어떤 권한 수준에서 사용할 수 있는지 정확히 정의합니다

데이터 분류 매트릭스: 데이터 민감도 수준을 특정 AI 사용 권한에 매핑하여 직원들에게 공유 가능한 정보에 대한 명확한 지침을 제공합니다

인시던트 대응 절차: AI 관련 보안 침해 사고 발생 전에 선제적으로 단계별 처리 절차를 문서화하세요

공급업체 평가 체크리스트: 신규 AI 도구 제공자를 회사의 보안 요구사항에 맞춰 평가하는 방식을 표준화하세요

5. ClickUp의 프로세스 및 절차 템플릿

무료 템플릿 받기 이 ClickUp 프로세스 및 절차 템플릿을 사용하여 단계별 프로세스를 명확하게 문서화하세요

추상적인 정책 선언을 직원들이 추측 없이 따를 수 있는 구체적이고 반복 가능한 절차로 전환하세요. ClickUp의 프로세스 및 절차 템플릿은 직원들에게 일상 업무에서 AI 도구를 요청, 사용, 보고하는 방법을 정확히 보여줘야 하는 팀에 완벽합니다.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

단계별 작업 분해: 초기 요청부터 최종 결과물 검토까지 AI 도구 사용 워크플로우의 각 단계를 정의하세요

역할 할당: 절차의 각 단계별 책임자를 명확히 하여 혼란을 방지하고 책임 소재를 확실히 합니다

ClickUp 체크리스트: 각 단계에서 완료해야 하는 중첩된 체크리스트를 사용하여 규정 준수 점검 항목을 절차에 직접 포함시키세요 각 단계에서 완료해야 하는 중첩된 체크리스트를 사용하여 규정 준수 점검 항목을 절차에 직접 포함시키세요

프로세스 흐름 시각화: 다이어그램을 활용해 절차를 시각적으로 지도하여 누구나 한눈에 쉽게 이해할 수 있도록 합니다

6. ClickUp의 구현 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 구현 관리 템플릿은 AI 서비스 구현을 한 곳에서 관리할 수 있도록 설계되었습니다.

AI 정책 배포를 명확한 마일스톤, 작업, 마감일이 있는 공식 프로젝트처럼 관리하여 출시 과정에서 누락되는 사항이 없도록 하세요. ClickUp의 '구현 관리 템플릿'은 새로운 AI 업무 정책을 도입하는 팀을 위해 설계되었으며, 초안 작성부터 교육 및 정착에 이르기까지 모든 진행 과정을 관리할 수 있습니다.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

롤아웃 타임라인: ClickUp 간트 차트 에서 의존성과 마감일을 명확히 가시성 있게 확인하며 정책 출시를 단계별로 계획하세요

관계자 커뮤니케이션 추적기: 여러 부서에 대한 모든 연락 내용을 기록하고, 그들의 확인 상태를 한 곳에서 추적하세요

교육 작업 관리: 관련 직원 모두를 대상으로 AI 정책 교육 세션의 할당 및 완료 상태를 모니터링합니다

도입 메트릭: 출시 후 조직 전체의 정책 인지율 및 준수율을 추적하기 위해 ClickUp 사용자 지정 필드를 활용하세요

💡 전문가 팁: 채팅 채널에서 사용 가능한 사전 구축된 자동화 에이전트인 Ambient Answers는 팀의 질문에 상세하고 정확하며 상황에 맞는 답변을 제공합니다. ClickUp의 AI 답변으로 쿼리에 대한 신속한 해결책을 얻으세요

7. ClickUp 내부 감사 체크리스트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 내부 감사 체크리스트 템플릿을 통해 품질 기준을 보장함으로써 직원 및 고객 보호를 강화하세요

ClickUp의 내부 감사 체크리스트 템플릿으로 정해진 정책에 따라 회사의 AI 사용 현황을 주기적으로 검토하세요. 이 템플릿은 정기적으로 AI 정책 감사를 수행해야 하는 규정 준수, 리스크, 내부 감사 팀을 위해 설계되었습니다.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

감사 기준 체크리스트: 각 AI 정책 감사 시 확인해야 할 사전 정의된 항목으로 시간을 절약하고, 검토 전반에 걸쳐 일관성을 보장합니다

증거 수집: 각 감사 항목에 직접 증빙 서류, 스크린샷 또는 로그를 첨부 파일로 첨부하여 완전하고 방어 가능한 기록을 생성합니다

분류 찾기: 심각도(예: 높음, 중간, 낮음) 및 필요한 조치로 문제를 태그하여 시정 노력의 우선순위를 정하는 데 도움을 줍니다

시정 조치 추적: 감사 결과에 대한 시정 조치를 할당하고 완전히 해결될 때까지 상태를 모니터링합니다

8. ClickUp의 내부 통제 체크리스트 템플릿

무료 템플릿 받기 이 ClickUp 내부 통제 체크리스트 템플릿으로 규정 준수 및 위험 관리를 강화하세요

사후 대응형 감사에서 사전 예방적 통제 모니터링으로 전환하세요. AI 안전장치가 의도한 대로 작동하는지 정기적으로 검증함으로써 가능합니다. ClickUp의 내부 통제 체크리스트 템플릿은 팀이 AI 정책 위반을 사후에 탐지하는 것보다 발생하기 전에 예방할 수 있도록 지원합니다.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

통제 목표: 각 내부 통제가 방지하거나 탐지하도록 설계된 사항을 명확히 정의합니다(예: "개인 식별 정보(PII)가 공개 AI 도구에 입력되는 것을 방지함").

테스트 절차: 각 통제 수단이 올바르게 작동하는지 확인하는 데 필요한 정확한 단계를 문서화하십시오

소유자 지정 관리: 각 안전장치를 부서별 특정 개인 또는 팀에 할당하여 책임 소재를 명확히 합니다

예외 기록: 통제가 우회된 인스턴스를 추적하고 비즈니스 정당성을 문서화하는 공식 프로세스를 수립합니다

9. ClickUp 감사 정책 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 감사 정책 템플릿을 사용하면 조직의 고유한 요구 사항에 맞춤화된 효과적이고 통일된 감사 정책을 쉽게 생성할 수 있습니다.

AI 정책 감사가 어떻게, 언제, 누가 수행할지 공식화하여 거버넌스 프로그램의 메타 레이어를 구축하세요. ClickUp AI의 감사 템플릿은 문서화된 기준과 일정으로 규정 준수 검토 접근 방식을 표준화할 준비가 된 조직을 위한 것입니다.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

감사 범위 정의: 감사 검토 대상에 포함되는 AI 활동, tool 및 팀을 명시하십시오

감사 빈도: 분기별, 연간 또는 신규 tool 도입과 같은 특정 이벤트 발생 시 트리거되는 등 명확한 검토 주기를 설정하세요

감사자 자격 요건: AI 정책 감사를 수행할 권한이 부여된 개인에게 요구되는 기준과 교육을 정의합니다

보고 요건: 감사 결과가 문서화되고 경영진 및 기타 이해관계자에게 전달되는 형식을 표준화하십시오

💡 프로 팁: 직장에서 기존 AI 정책을 수정하는 데 도움이 필요하신가요? ClickUp Brain의 생성형 AI가 해결해 드립니다. 프롬프트만 입력하면 필요한 대로 문구를 수정해 줍니다. ClickUp Brain을 글쓰기 보조 도구로 활용하세요

10. HubSpot의 스타트업용 AI 사용 정책 템플릿

HubSpot을 통해

HubSpot for Startups의 AI 사용 정책 템플릿으로 처음부터 만들지 않고도 빠르게 시작할 수 있는 AI 정책을 확보하세요. 소규모 팀과 스타트업을 위해 설계된 즉시 사용 가능한 문서입니다. 지금 당장 거버넌스를 수립해야 하지만 전담 법무 또는 규정 준수 인력이 부족한 초기 단계 기업에게 탁월한 선택입니다.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

스타트업 친화적 언어: 본 정책은 전문적인 규정 준수 전문성이 없는 팀을 염두에 두고 작성되었습니다

핵심 정책 섹션: 허용되는 사용 범위, 데이터 제한 사항, 공개 요구사항 등 필수 사항을 포함합니다

맞춤형 설정 안내: 해당 템플릿에는 특정 산업이나 비즈니스 모델에 맞게 각 섹션을 조정하는 방법에 대한 유용한 노트가 포함되어 있습니다

신속한 배포: 빠른 구현을 위해 설계되어 최소한의 수정만으로 기본 정책을 마련할 수 있습니다

ClickUp AI가 업무 생산성 향상에 기여하는 모든 방법을 간략히 요약하면 다음과 같습니다:

ClickUp으로 효과적인 AI 거버넌스 프로세스 구축하기

AI 거버넌스는 정적인 문서 이상의 것이 필요합니다. 정책을 일상 운영에 내재화하고, 명확한 소유권을 부여하며, 정기적인 검토를 수행하는 워크플로우가 필수적입니다. 체계적인 정책 없이 AI를 도입하는 팀은 AI 확산, 규정 준수 위험, 일관성 없는 관행에 직면하게 됩니다.

AI 워크플로우 템플릿은 처음부터 구축하지 않고도 AI 사용을 통제할 수 있는 기반을 제공합니다. AI 역량이 확장되고 규제가 강화됨에 따라 문서화되고 시행 가능한 정책을 갖춘 조직은 뒤늦게 따라잡으려는 조직보다 더 빠르게 적응할 것입니다.

ClickUp으로 무료로 시작하여 오늘 바로 AI 사용 정책 워크플로우를 구축하세요.

자주 묻는 질문

AI 사용 정책은 직원들의 일상적 규칙을 정의하는 반면, AI 거버넌스 정책은 조직이 AI 위험과 전략을 관리하는 방법에 대한 상위 프레임워크입니다. 사용 정책은 '무엇을' 관리하는 것이고, 거버넌스 정책은 '어떻게 그리고 왜' 관리하는 것이라 생각하십시오.

워크플로우 템플릿은 정책을 상호작용 가능한 프로세스로 전환합니다. 규정 준수 점검점과 승인을 일상 작업에 직접 통합하여 자동 감사 추적을 생성하고, 기억력에 의존하지 않고도 규칙이 준수되도록 보장합니다.

기업 AI 사용 정책은 회사 시스템이나 데이터에 접근하는 모든 직원, 계약직, 제3자 공급업체를 포함해야 합니다. 기본적으로 조직을 위해 일 과정에서 AI 도구를 사용할 가능성이 있는 모든 사람이 포함되어야 합니다.

대부분의 조직은 분기별로 또는 새로운 AI 도구 도입, 주요 규제 업데이트, 보안 인시던트 발생과 같은 중대한 변경 사항이 있을 때마다 AI 사용 정책을 검토합니다. 정책이 구식이 되지 않도록 정의된 검토 주기를 포함해야 합니다.