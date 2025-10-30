ChatGPT vs. Google AI 모드: 생산성과 연구에 더 효과적인 것은?

어떤 날은 머리가 마라톤을 뛰는 것 같습니다. 보고 초안을 작성하다가 사실 확인을 위해 자료를 찾아다니는 등, 본업에서 벗어나지 않으려 애쓰는 사이 정신없이 바쁘게 움직입니다.

바로 여기서 AI가 숨 돌릴 틈을 제공합니다. 하지만 여러분은 어떤 선택을 하시겠습니까? 맥락을 기억하고 아이디어를 모양으로 만드는 데 도움을 주는 생성형 AI 동반자 ChatGPT를 선택하시겠습니까, 아니면 최신 정보를 즉시 제공하는 정보 탐색 도우미 Google AI Mode를 선택하시겠습니까?

이 블로그 글에서는 ChatGPT와 Google AI 모드를 비교하여 두 도구가 여러분의 워크플로우에 어떻게 적용되는지, 생산성과 연구에 미치는 영향은 무엇인지, 그리고 ClickUp이 어떻게 이 두 도구의 장점과 그 이상을 한데 모아 제공하는지 살펴보겠습니다. 💪

ChatGPT vs. Google AI 모드 한눈에 보기

다음은 이들 AI 검색 엔진을 비교한 테이블입니다:

기능 ChatGPT Google AI 모드 (작업 공간 내 Gemini) 주요 기능 글쓰기, 브레인스토밍, 코드, Q&A를 위한 대화형 AI Google 앱에 내장된 AI 어시스턴트 작업 관리 내장된 작업 관리 기능은 없지만, 작업 목록/체크리스트를 생성할 수 있습니다. 이메일/문서에서 작업 항목을 자동 생성할 수 있지만, 완전한 작업 관리 기능은 제공되지 않습니다. 일정 관리 일정을 제안하지만 달력과 직접 연결되지는 않습니다 Google 캘린더와 연동되어 회의 시간 제안, 알림 설정, 이벤트 자동 스케줄링을 지원합니다. 협업 공유 가능한 채팅과 문서 기능은 제공되지만, 실시간 공동 편집이나 기본적인 팀워크 기능은 없습니다. 작업 공간 내에서 심층적인 협업: 실시간 편집, 추천 답변, 팀 노트 통합 기능 외부 tools용 플러그인 및 API; 설정 필요 Gmail, 달력, 드라이브, 회의, 문서와 기본적으로 연결됨; 외부 통합에 한도가 있음 AI 기능 다양한 AI 모델을 활용해 창의적 생성(콘텐츠, 코드, 브레인스토밍)에 탁월합니다. Google 작업 공간 내 컨텍스트 기반 지원 기능 (요약하다, 초안 작성, 회의 노트, 스마트 회신) 가격* Free 버전, 유료 버전은 사용자당 월 $20부터 시작 Free 버전, 유료 버전은 사용자당 월 $19.99부터 시작합니다.

ChatGPT란 무엇인가요?

ChatGPT는 OpenAI가 개발한 고급 대화형 AI로, 딥러닝 및 기타 AI 기술을 활용해 인간과 유사한 텍스트를 이해하고 생성하도록 훈련되었습니다.

via ChatGPT

질문에 답변하고, 콘텐츠 초안을 작성하며, 아이디어를 브레인스토밍하고, 복잡한 주제를 단순화하며, 심지어 코드를 작성하거나 언어 간 번역까지 가능해 생산성과 창의성을 모두 지원하는 다재다능한 어시스턴트입니다.

GPT-4o 및 GPT-5와 같은 모델로 구동되며, 맥락과 어조에 맞춰 놀라울 정도로 자연스럽고 지능적인 응답을 제공합니다.

ChatGPT 기능

가장 독특하고 눈에 띄는 세 가지 기능을 살펴보겠습니다.

기능 #1: 다중 모드 입력 및 출력

ChatGPT로 파일 분석 및 시각 자료 해석하기

ChatGPT는 사용자가 직접 입력하거나 이미지, PDF 및 CSV 파일 등을 업로드하거나 인터페이스와 직접 대화할 수 있게 합니다. 차트를 해석하고, 문서에서 정보를 추출하며, 스프레드시트를 분석하고, 시각적 콘텐츠를 생성하거나 설명합니다.

이 다중 모드 기능은 포괄적인 보고서 발표, 데이터 중심 프레젠테이션 간소화, 동적 데이터 분석 세션 지원과 같은 분야에서 특히 유용함을 입증합니다.

기능 #2: 메모리, 맞춤형 GPT, 개인화된 음성

대화 전반에 걸쳐 ChatGPT의 메모리 활용하기

ChatGPT는 사용자의 일 스타일에 맞춰 조정됩니다. 내장된 메모리 기능으로 선호도를 추적하고, 이름을 기억하며, 진행 중인 프로젝트의 세부 사항을 저장하여 맥락에 맞는 답변을 제공합니다.

특정 작업(예: 글쓰기 가이드 또는 코딩 지원)에 집중하는 맞춤형 GPT를 설정할 수도 있습니다. 모바일 앱을 사용 중이라면 음성 입력 및 출력 기능이 대화를 더욱 자연스럽게 만들어주고, 손을 사용하지 않고도 상호작용할 수 있는 방법을 제공합니다.

기능 #3: 웹 브라우징, 추론 및 tool 통합

ChatGPT 내에서 답변을 정교화하려면 다양한 검색 모드를 선택하세요

최신 정보를 수집하고 출처 및 참고 자료를 요청하여 연구에 ChatGPT를 활용하세요 . 논리적 추론, 요약하다, 언어 번역과 같은 작업에도 의존할 수 있습니다.

더 나아가 코드 실행과 다양한 tools 연동 같은 고급 기능을 통해 더 복잡한 워크플로우도 처리할 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? 한 대규모 연구에 따르면, AI를 활용한 연구자들은 AI tools를 사용하지 않은 동료들보다 논문을 67% 더 많이 발표했으며, 인용 횟수는 3배 증가했고, 팀 리더로 승진하는 시기도 약 4년 앞당겼습니다.

ChatGPT 가격 정책

Free Plan

추가 혜택: 사용자당 월 $20

팀: 사용자당 월 $30

프로: 사용자당 월 200달러

Google AI 모드란 무엇인가요?

Google AI 모드는 Google에 내장된 지능형 검색 엔진으로, 대화 방식으로 다층적이고 맥락이 풍부한 쿼리를 처리하도록 설계되었습니다.

via Google

Gemini의 고급 버전으로 구동되는 이 기능은 복잡한 질문을 분석하고, 다양한 출처에서 정보를 추출하여, 여러 페이지를 클릭하며 이동할 필요 없이 검색 인터페이스 내에서 직접 종합적이고 정확한 답변을 제공합니다.

다양한 지역의 Search Labs를 통해 이용 가능하며, 음성, 이미지, 텍스트 입력을 지원하여 검색을 더욱 유연하고 지능적이며 반응적으로 만들어 줍니다.

Google AI 모드 기능

주요 기능은 다음과 같습니다.

기능 #1: 다중 모드 AI와 적응형 추론

검색 결과와 함께 참조 출처를 직접 보기를 하세요

말하거나, 입력하거나, 카메라를 가리키기만 하면 AI 모드가 모든 것을 처리합니다. 텍스트, 음성, 이미지(또는 PDF 업로드)로 질문하더라도 다양한 형식의 정보를 이해하고 종합합니다.

Google Gemini의 다중 모달 기능과 '쿼리 팬아웃(query fan-out)' 전략을 활용하여 복잡한 프롬프트를 하위 질문으로 분할하고, 이를 병렬로 검색한 후 결과를 요약하여 통합합니다.

💡 전문가 팁: 답변의 관련성을 유지하려면 구체적인 시기를 명시하세요. 2019년과 2023년 사이에 무엇이 달라졌는지 묻거나 팬데믹 이후의 발전 상황을 구체적으로 지정하세요. 이렇게 하면 모델이 구식 정보와 최신 정보를 구분 없이 혼합하는 것을 방지할 수 있습니다.

기능 #2: 캔버스 및 지속적 작업 공간

더 구체적인 검색 기능을 위해 첨부 파일을 업로드하세요

AI 모드의 사이드 패널 '캔버스'는 살아있는 작업 공간 역할을 하여 AI를 활용한 계획 수립, 다단계 작업 또는 시장 조사에 이상적입니다. 플랜을 초안으로 작성하고, 문서를 업로드하며, 후속 질문으로 아이디어를 다듬은 후 나중에 중단한 부분부터 이어서 작업할 수 있습니다.

이는 Google 검색을 일회성 조회에서 시간이 지남에 따라 발전하는 협업 세션으로 효과적으로 전환합니다.

기능 #3: 실시간 검색 및 Chrome 통합

통합된 Google Lens를 통해 검색 쿼리 전송

눈앞의 내용을 해석하는 데 도움이 필요하신가요? AI 모드는 '실시간 검색'을 통해 Google Lens와 실시간 AI를 통합합니다. 모바일 카메라로 오브젝트나 도표를 가리키기만 하면 해당 내용에 대해 질문할 수 있습니다.

데스크탑에서 Chrome의 새로운 '이 페이지에 대해 Google에 물어보기' 옵션을 사용하면 컨텍스트에 민감한 사이드바에서 페이지 콘텐츠를 탐색할 수 있습니다.

Google AI 모드 가격 정책

Free Plan

Google AI Pro: 사용자당 월 $19.99

Google AI Ultra: 사용자당 월 $249.99

🔍 알고 계셨나요? AI는 아이디어 생성 작업의 약 57%를 자동화할 수 있습니다. 최고의 연구자들은 이를 활용해 제안 검토 및 개선에 집중함으로써 발견을 44%, 특허를 39%, 신제품을 17% 더 많이 창출합니다.

💡 전문가 팁: 질문할 때마다 '그리고 그것이 비즈니스에 왜 중요한지 설명해 주세요' 또는 '그리고 실제 적용 사례는 무엇인지 알려주세요'와 같은 문구를 추가하세요. 이렇게 하면 LLM 검색 엔진이 표면적인 지식을 넘어 깊이 있는 답변을 제공합니다.

ChatGPT vs. Google AI 모드: 기능 비교

ChatGPT는 진정한 다중 모드 입력/출력, 메모리 기능, 자율 에이전트, 그리고 풍부한 생산성 tools로 인상적입니다.

한편 Google AI 모드와 AI 개요는 적응형 추론, Chrome/검색과의 원활한 통합, Canva 같은 고급 플랜 tools, 심층 생태계 연동으로 두각을 나타냅니다.

이제 직접 비교해 보겠습니다:

주요 기능 #1: 맞춤형 설정 및 유연성

Google AI 모드와 ChatGPT 모두 사용자 맞춤형 경험을 제공하지만, 접근 방식은 서로 다릅니다.

ChatGPT

ChatGPT는 검색을 더 자유롭게 맞춤 설정할 수 있는 여지를 제공합니다. 코딩 없이도 맞춤형 GPT를 구축하고, 자체 데이터로 모델을 미세 조정하며, Canva, Notion, HubSpot 같은 타사 tools와 연동할 수 있습니다.

개발자를 위해 ChatGPT는 API와 커넥터를 제공하여 심층적인 자동화와 특정 산업에 맞춤화된 솔루션을 가능하게 합니다.

Google AI 모드

반면 Google AI Mode는 AI Studio를 통해 맞춤 설정에 집중합니다. 개발자는 여기서 Gemini 모델로 프로토타입을 제작하고 일들을 앱으로 내보낼 수 있습니다. 이는 기술 팀에 유용하지만, 일반 사용자는 ChatGPT의 Custom GPT가 제공하는 플러그 앤 플레이 방식의 유연성을 누릴 수 없습니다.

🏆 승자: ChatGPT, 개인과 비즈니스 모두에게 맞춤형 서비스를 제공하기 때문입니다.

기능 #2: 에이전트형 tool 및 자동화

자동화 측면에서 두 기술의 차이가 가장 뚜렷하게 드러납니다.

ChatGPT

ChatGPT는 연구, 코드 작성, 프레젠테이션 제작, 웹 UI 탐색 등 복잡한 작업을 독립적으로 수행할 수 있는 에이전트를 출시했습니다.

ChatGPT 에이전트와 심층 연구 tool 같은 기능은 단순한 질문 답변을 넘어 작업 실행까지 가능하게 하여, 능동적인 지원이 필요한 팀의 시간을 절약해 줍니다.

Google AI 모드

Google AI 모드는 자동화보다는 연구 및 조직화 지원에 중점을 둡니다.

Canva는 체계적인 학습 플랜 수립, 노트 정리, PDF 요약하는 등의 기능을 제공합니다. 강력한 계획 보조 도구이지만, ChatGPT가 보여주는 독립적인 작업 수행 및 워크플로우 자동화 능력에는 미치지 못합니다.

🏆 승자: ChatGPT, 손쉬운 맞춤형 자동화 기능으로.

💡 전문가 팁: 프롬프트 루프를 활용하세요: 질문하고, 다듬고, 반박하고, 정제하세요. 네다섯 번 반복하면 표면적인 결과물보다 전문가 수준의 종합에 가까운 답변을 얻을 수 있습니다.

기능 #3: 프라이버시 및 메모리 제어

두 플랫폼은 데이터 문제를 해결하면서 개인화 기능을 개선하고 있지만, 서로 다른 철학을 바탕으로 합니다.

ChatGPT

ChatGPT는 메모리 활성화/비활성화, 맞춤형 지침 추가, 데이터 저장 방식 제어 기능을 제공합니다. 투명성을 보장하지만 메모리 기능은 아직 발전 중이며 수동 관리가 필요한 경우가 있습니다.

Google AI 모드

이 인트라넷 검색 엔진은 사용자 친화적인 프라이버시에 더욱 강력한 입장을 취합니다.

72시간 후 자동 삭제되는 임시 채팅, 선택적 개인 컨텍스트 메모리, 명확한 활동 제어 기능을 제공합니다. 이러한 기능들은 장기적인 데이터 우려 없이 개인화를 보장하며 사용자에게 더 직관적인 프라이버시 설정을 제공합니다.

🏆 승자: Google AI 모드, 보다 직관적이고 프라이버시 중심의 메모 기능을 제공하는 제공자입니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 10%만이 AI 애플리케이션으로 음성 어시스턴트(4%)나 자동화 에이전트(6%)를 사용하는 반면, 62%는 ChatGPT나 Claude 같은 대화형 AI tools를 선호합니다. 어시스턴트와 에이전트의 낮은 채택률은 이러한 tools들이 핸즈프리 작동이나 특정 워크플로우와 같은 특정 작업에 최적화되어 있기 때문일 수 있습니다. 클릭업은 두 가지 장점을 모두 제공합니다. ClickUp Brain은 대화형 AI 어시스턴트로, ChatGPT 활용 사례의 범위를 지원합니다. 반면 ClickUp 채팅 채널 내 AI 에이전트는 질문에 답변하고, 문제를 분류하며, 심지어 특정 작업을 처리할 수 있습니다!

💡 전문가 팁: 모델이 모르는 용어를 사용하면 도전하세요. 그 용어가 어디서 유래했는지, 널리 인정받는 용어인지, 논란이 있는지 물어보세요. 이렇게 하면 사고력을 유지하고 허황된 아규먼트에 근거한 논리를 세우는 것을 피할 수 있습니다.

레딧에서 ChatGPT vs. Google AI 모드

기능을 검토하고 성능을 비교해 보았지만, 실제 사용자들은 ChatGPT와 Google AI 모드에 대해 어떻게 생각할까요?

필터링되지 않은 생생한 보기를 얻기 위해 우리는 레딧을 살펴보았습니다. 초기 사용자들이 두 tools에 대한 직접 체험담을 공유하는 곳입니다.

레딧 사용자들이 ChatGPT에 대해 남긴 의견은 다음과 같습니다:

제게는 ChatGPT가 모든 면에서 승리합니다. 다른 대규모 언어 모델(LLM)을 여러 번 사용해 봤지만, ChatGPT가 항상 최고였습니다. 가장 큰 사용자 기반을 보유하고 있으며, LLM은 지속적인 학습을 위해 그 기반이 필요합니다. ChatGPT는 완료함을 제공하는 것 같습니다. 무언가를 검색하거나 도움이 필요할 때마다 ChatGPT는 명확한 설명과 논리적인 사고 흐름을 바탕으로 최상의 답변을 제시합니다. Gemini 2.5 Pro(현재 최고 수준)도 사용해봤지만, 설명 방식이 다소 어색하게 느껴졌습니다. *

그리고 사용자가 Google의 AI 모드에서 발견한 점:

새로운 AI 모드는 기존 검색 결과 페이지(SERP)보다 ChatGPT나 Gemini와 훨씬 유사합니다. SEO 순위가 매겨진 페이지가 아닌, 대규모 언어 모델(LLM)이 참조한 출처로의 링크만 제공됩니다… Google의 기존 검색 평균 클릭률(CTR)은 약 8-9%인 반면, AI 검색 엔진의 CTR은 3%-7%로 보고됩니다. 사용자들은 AI 검색 결과 내 링크를 클릭하려는 경향이 훨씬 낮은 것으로 보입니다.*

일부 전문가들은 두 tool 모두 AI와 검색 기술의 발전 단계에서 아직 초기 단계라고 덧붙입니다:

/AI와 검색은 새롭고 유망한 산업입니다… 현재 OpenAI는 AskJeeves와 동등한 위치에 있습니다. Google은 IBM화(IBMification)의 길을 걷고 있습니다. *

💡 전문가 팁: 모순점을 염두에 두고 프롬프트를 입력해 보세요. 예시: 정의를 얻은 후 '이 정의는 실제 상황에서 어디서 한계가 드러날까요?'라고 물어보세요. 이는 모델이 교과서적인 설명을 넘어 사고하도록 유도합니다.

ClickUp 회의: ChatGPT와 Google AI 모드의 최고의 대안

ChatGPT는 다중 모드 콘텐츠 생성에도 적합하며, Google AI 모드는 적응형 추론과 Chrome 통합 기능을 제공합니다.

그러나 두 tool 모두 중요한 한계를 공유합니다: 독립형 보조 도구로만 작동한다는 점입니다. 직접 프로젝트를 관리하거나 지식을 중앙화하거나 통찰력을 워크플로로 전환하지는 않습니다. 이로 인해 업무 분산 현상이 발생합니다 . 사용자는 업무를 수행하기 위해 여러 tool, 앱 또는 페이지 사이를 계속 이동해야 합니다.

ClickUp은 AI를 작업 공간에 직접 통합하는 차별화된 접근 방식을 취합니다. 세계에서 가장 완료된 일 AI입니다.

작업 공간 전반의 진행 상황 업데이트는 ClickUp Brain에 문의하세요

ClickUp Brain을 통해 콘텐츠 생성, 기업 검색, 지식 관리, 자동화를 한곳에서 통합하세요. 별도의 도구 간 전환 없이, 작업, 문서, 프로젝트와 연결되는 AI 어시스턴트를 활용하면 자연스럽게 워크플로우에 녹아듭니다.

게다가 ClickUp Brain 사용자는 ChatGPT, Gemini, Claude 같은 프리미엄 외부 AI 모델을 작업 공간에서 바로 이용할 수 있어 항상 맥락에 맞는 답변을 완전히 안전하게 받을 수 있습니다.

기업 검색 소프트웨어의 차별화된 설정을 자세히 살펴보세요.

ClickUp의 One Up #1: AI와 자동화

ClickUp Brain은 작업 공간의 맥락을 이해하므로, 생성된 콘텐츠가 진행 중인 프로젝트와 직접 연결됩니다.

프롬프트 ClickUp Brain에 프로모션 캠페인 지도를 요청하세요

캠페인 런칭 브리프 작성을 요청하면, 해당 도구는 작업 항목에서 결과물을 추출하고, ClickUp 문서에서 톤 가이드라인을 가져오며, 로드맵에서 마감일을 확인합니다. 초안은 팀이 이미 협업 중인 작업 공간 내에 생성되어 정보를 정확하고 실행 가능하게 유지합니다.

제품 출시를 준비 중인 마케팅 매니저를 예로 들어보겠습니다. 연결된 AI는 제품 노트, 지식베이스에서 승인된 표현, 팀이 커밋한 마감일을 이미 반영한 보도 자료를 생성합니다. 매니저는 정보를 모으는 대신 서사 구조를 다듬는 데 시간을 할애할 수 있습니다.

ClickUp AI가 일의 모든 부분과 어떻게 통합되는지 이 비디오를 확인하세요:

복잡한 프로젝트 진행 중에도 흐름을 유지하기

Brain MAX에서 ClickUp Brain, Gemini, ChatGPT를 전환하여 작업을 완료하세요

ClickUp Brain MAX는 이러한 기능을 완전한 데스크톱 동반자로 확장합니다. ClickUp 데이터, 연결된 앱, 웹 결과를 하나의 AI 스페이스로 통합합니다.

복잡한 프로젝트에 대한 심층적인 지원을 중점으로 하여 단순한 주문형 글쓰기 tool을 넘어서는 기능을 제공합니다.

주요 차이점은 유연성입니다: 사용자는 앱을 벗어나지 않고도 ClickUp Brain, ChatGPT, Gemini, Claude 및 기타 지원 대규모 언어 모델 (LLM) 간에 전환할 수 있습니다. 이는 특정 AI 모델에 얽매이지 않고 당면한 작업에 가장 적합한 엔진을 선택할 수 있음을 의미합니다.

리더십을 위한 위험 평가를 준비하는 프로젝트 관리자를 생각해 보세요. Brain MAX는 작업 타임라인을 분석하고, 의존성을 노트하며, 최근 업데이트에서 표시된 장애 요소를 파악합니다. 이후 지원 파일을 포함한 체계적인 보고서를 생성합니다. 이 보고서는 정적 요약이 아닌 프로젝트의 실시간 상태를 반영합니다.

더 나은 점은? Brain MAX는 '음성 입력' 기능을 통해 텍스트 입력을 지원하므로, 핸즈프리 상호작용이 중요한 워크플로우에 완벽히 부합합니다. Brain MAX의 마법을 자세히 알아보기 위해 이 비디오를 시청하세요:

지연 없이 프로젝트를 진행하세요

100개 이상의 ClickUp 자동화 템플릿 중에서 선택하여 워크플로우를 간소화하세요

ClickUp 자동화는 팀의 업무 속도를 늦추는 반복적인 단계를 제거합니다. 자동화는 상태 변경, 마감일 또는 사용자 지정 필드와 같은 조건에 따라 작업을 트리거하여 수동 개입 없이도 프로젝트가 진행되도록 보장합니다.

예를 들어, 개발팀이 기능을 완료하고 작업을 'QA 준비 완료' 상태로 전환하면 자동화 기능이 해당 작업을 QA 리더에게 할당하고, 테스트 마감일을 설정하며, 테스터에게 알릴 수 있습니다. QA 과정에서 차단 요소가 발견되면 동일한 자동화 프로세스가 해당 작업을 재개하고 개발자에게 태그를 지정하며 제품 관리자에게 알림을 보냅니다. 이로써 지식 관리 소프트웨어 내에서 업무 인수인계 누락이나 작업 지연 가능성을 줄이며 워크플로우가 끊김 없이 이어집니다.

ClickUp의 One Up #2: 기업 검색

ClickUp Enterprise 검색으로 더 빠르게 답변 찾기

ClickUp 엔터프라이즈 검색은 드라이브, Notion, Slack, 지메일, 내부 문서 및 작업까지 전체 생태계에 걸쳐 통합된 AI 기반 검색 기능을 제공합니다.

이 지식 기반 검색의 구체적인 기능은 다음과 같습니다:

연결된 검색: 파일 이름 이상의 정보를 추출하여 완료한 답변, 실행 가능한 항목 및 상세한 요약 제공

심층 검색: ClickUp 내 숨겨진 콘텐츠(작업, 문서, 채팅)를 탐색하세요. 심지어 오래된 자료나 묻혀 있던 내용도 찾아냅니다.

상황별 Q&A 및 요약: 전체 맥락을 검토하여 회의를 요약하고, 작업과 댓글에서 인사이트를 추출하여 즉시 제시합니다.

웹 검색은 쿼리를 인터넷으로 확장하므로, 내부 지식과 동일한 보기에 연구 및 경쟁사 인사이트를 확인할 수 있습니다.

📣 고객의 목소리: Seequent의 빅토리아 베리먼이 공유합니다: 팀 프로세스 문서와 작업 관리를 한곳에 통합함으로써 정보 검색 시간을 절약할 수 있습니다. 또한 정보에 대한 단일 신뢰할 수 있는 출처를 제공합니다 팀 프로세스 문서와 작업 관리를 한곳에 통합함으로써 정보 검색 시간을 절약할 수 있습니다. 또한 정보에 대한 단일한 신뢰할 수 있는 출처를 제공합니다

ClickUp의 One Up #3: 지식 관리

ClickUp AI Knowledge Manager로 흩어진 문서를 즉각적인 답변으로 전환하세요

ClickUp AI 지식 관리 기능을 통해 팀은 wiki를 생성하고 지식 기반을 구축하며 이를 연결된 작업과 직접 연결할 수 있습니다. 이는 AI 기반 출력이 단절된 정보가 아닌 회사 승인 자료를 활용함을 의미합니다.

예시: 고객 성공 팀이 Docs에서 플레이북을 관리할 경우 이를 지원 티켓과 연결할 수 있습니다. ClickUp Brain이 클라이언트 응답을 생성할 때 자동으로 해당 플레이북을 참조합니다. 회사의 표준에 부합하는 일관된 답변이 유지되며, 플레이북 업데이트는 향후 출력물의 질을 향상시킵니다.

📖 함께 읽기: 생산성과 효율성 향상을 위한 ClickUp AI 활용법

ClickUp 통합 기능은 외부 플랫폼을 연결하여 과거 지식을 작업 공간으로 손쉽게 가져올 수 있게 합니다.

ClickUp 통합 기능을 활용해 다른 tool에서 가져와 팀의 지식을 한데 모으세요

기본 제공되는 임포터로 팀은 다른 tool에서 스프레드시트와 문서를 안전하게 가져올 수 있습니다. 모든 것이 동일한 형식으로 이전되므로 전환 과정에서 소중한 정보가 손실되지 않습니다.

팀이 Google 스프레드시트로 제품 요구사항을 관리하고 Confluence에 정책을 저장한다고 가정해 보세요. ClickUp의 임포터를 사용하면 두 자료를 모두 ClickUp으로 이동시키고 활성 작업과 연결된 상태로 유지할 수 있습니다. 이렇게 하면 자동화나 AI 기능이 실행될 때, 이전에는 흩어져 있던 tools에 존재하던 동일한 지식을 활용합니다. Slack이나 Figma 같은 통합 기능과 결합하면, 새로운 일과 레거시 지식 모두 하나의 연결된 공간에 존재하도록 보장합니다.

⚙️ 보너스: 팀이 빠르게 시작할 수 있도록 ClickUp은 일반적인 사용 사례에 대한 미리 만들어진 구조를 제공하는 지식 기반 템플릿을 제공합니다.

ClickUp으로 검색 사일로를 없애세요

ChatGPT는 명확하고 체계적인 답변으로 두각을 나타내는 반면, Google AI 모드는 요약 기능으로 검색 방식을 혁신하고 있지만 아직 사용자 참여도를 완전히 확보하지는 못했습니다.

둘 다 유용하지만, 여전히 일상 일의 일부라기보다는 '추가 tools'처럼 느껴집니다.

반면 ClickUp은 일을 위한 모든 것 앱으로, 작업, 문서, 목표, 협업을 한곳에 통합합니다.

ClickUp Brain과 Brain Max를 통해 AI가 워크플로우에 직접 통합되어, 여러 tools을 가로지르는 검색, 상황에 맞는 답변, 그리고 사일로를 없앤 자동화를 제공합니다.

ClickUp에 가입하고 / AI가 진정한 의미로 작업 공간의 일부가 되었을 때 일이 어떻게 달라지는지 경험해 보세요.