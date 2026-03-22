ClickUp이 작업 자동화를 활용하여 수동 프로젝트 업데이트를 없애는 방법

프로젝트 업데이트를 정확하게 유지하기 위해 자신이나 팀 회원에게만 의존하는 것은 피해야 할 최악의 상황입니다.

일이 진행되는 동안에는 업데이트가 이루어지지 않기 때문입니다. 업데이트는 회의가 끝난 후, 결정이 내려진 후, 누군가가 다시 확인해야 한다는 사실을 떠올린 후에야 이루어집니다.

만약 ClickUp에서도 이를 위해 자동화에 의존하고 있다고 말씀드리면 어떻게 생각하시겠습니까?

작업 자동화는 수동으로 번거로운 작업을 수행할 필요 없이 상태를 업데이트하고, 다음 단계를 할당하며, 알림을 발송하고, 일을 원활하게 진행합니다.

어떻게 하는지 궁금하신가요? 계속 읽어보세요.

ClickUp의 연구에 따르면, 일반적인 지식 근로자는 일을 완료하기 위해 평균 약 6명과 연결해야 합니다.

다시 말해, 이들은 맥락을 파악하고 우선순위를 조정하며 일이 원활하게 진행되도록 하기 위해 매일 핵심 연결자들과 소통하고 있습니다.

실제 프로젝트 관리에서 수동 프로젝트 업데이트가 문제가 되는 이유는 다음과 같습니다:

업데이트는 금방 낡아집니다: 최신 작업 상태가 누군가에 의해 직접 게시되는 것에 의존하게 되면, 특히 시간대가 다른 경우 의사 결정이 지연되고 정보가 낡아지게 됩니다.

진행 상황 파악이 주관적으로 변합니다: 수동 업데이트는 결과(무엇이 진전되었는지)보다는 활동(무엇이 일어났는지)을 설명하는 경향이 있어, 이해관계자들이 무엇이 진정으로 계획대로 진행되고 있는지 파악하기 어렵습니다

사소한 보고 누락이 큰 혼란을 초래합니다: 의존성 누락, 소유자 정보 오류, 잘못된 날짜는 금세 재작업, 중복 노력, 그리고 막판에 발생하는 긴급 상황으로 이어집니다

작업 전환은 시간을 잡아먹습니다: 사람들은 행동을 취하기 전에 현재 상황을 파악하기 위해 문서, 채팅 스레드, 스프레드시트 사이를 오가야만 합니다

책임 소재가 불분명해집니다: 다음 단계와 소유자가 일관되게 기록되지 않으면, 장애 요인이 더 오랫동안 숨겨지게 되고, 업무 인계가 더 느려지고 복잡해집니다.

이는 보이지 않는 시간 낭비를 초래합니다: 모든 구성원이 업데이트 내용을 작성하는 데 시간을 할애할 뿐만 아니라, 이를 읽고, 해석하고, 다시 확인하는 데 더 많은 시간을 소비하게 됩니다. 특히 상태 보고, 업데이트 요청, 여러 tool 간 노트 복사 등 반복적인 작업이 쌓일 때 더욱 그렇습니다.

프로젝트 관리에서 작업 자동화란 무엇인가요?

ClickUp 자동화 기능을 통해 일상적인 작업을 자동화하세요

프로젝트 관리에서의 작업 자동화는 소프트웨어 도구, 규칙, 트리거, 그리고 때로는 AI를 활용하여 반복적이고 일상적이며 예측 가능한 작업을 자동으로 수행하는 것을 의미합니다. 이러한 작업들은 자동화되지 않았다면 프로젝트 관리자나 팀 구성원의 수작업이 필요했을 것입니다.

⭐ 보너스: 워크플로우를 자동화하여 매주 5시간 이상을 절약하는 방법

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 43%는 반복적인 작업이 업무 일과에 유용한 구조를 제공한다고 답한 반면, 48%는 이러한 작업이 에너지를 소모시키고 의미 있는 일에 방해가 된다고 답했습니다. 일상적인 업무는 생산성을 높여주는 것처럼 보일 수 있지만, 종종 창의성을 제한하고 의미 있는 진전을 이루는 데 방해가 되기도 합니다. ClickUp은 지능형 AI 에이전트를 통해 일상적인 업무를 자동화하여 이러한 악순환에서 벗어나 심도 있는 업무에 집중할 수 있도록 도와줍니다. 알림, 업데이트, 업무 배정을 자동화하고, '자동 시간 블록' 및 '업무 우선순위'와 같은 기능을 활용하여 가장 집중력이 높은 시간을 확보하세요. 💫 실제 결과: Lulu Press는 ClickUp 자동화 기능을 활용해 직원 1인당 하루 1시간을 절약함으로써 업무 효율을 12% 향상시켰습니다.

ClickUp의 자동화 기능이 수작업 업무를 어떻게 없애는지

ClickUp은 워크플로우를 간소화하고, 업무 인계를 관리하며, 팀의 수작업 노력을 줄여주는 100개 이상의 사전 구축된 자동화 기능을 제공합니다. ClickUp 자동화 기능은 다음과 같은 세 가지 사용자 지정 가능한 구성 요소로 이루어져 있습니다:

트리거: 자동화를 시작하는 이벤트입니다. 예를 들어, 상태가 변경될 때

조건: 자동화가 실행되려면 충족되어야 하는 선택적 기준(일부 플랜에서 사용 가능)

작업: 자동화가 트리거된 후 실행하는 이벤트

매일매일 큰 도움이 되는 ClickUp 자동화 기능들을 소개합니다. 👇

코딩 없이 설정할 수 있는 ClickUp 자동화 기능을 통해 번거로운 작업을 대신 처리하세요

ClickUp 작업을 사용하여 업무를 명확한 상위 작업, 하위 작업 및 의존성으로 세분화합니다. 그런 다음 ClickUp 자동화 애드온을 추가하여 완료된 하위 작업이나 삭제된 의존성과 같은 진행 상황 신호에 따라 상태를 변경합니다.

이 기능이 제공하는 다양한 트리거 중 하나는 ‘하위 작업 해결’입니다. 상위 작업의 모든 하위 작업이 해결되면 자동화 기능이 실행되며, ClickUp은 상위 작업 바로 아래에 있는 하위 작업들을 직접 해결합니다.

더욱이, 작업의 차단 상태가 해제되면 누군가가 의존성 변경 사항을 수동으로 확인하지 않아도 자동으로 다음 단계로 진행할 수 있습니다.

그런 다음 트리거에 상태 변경과 같은 작업을 연결합니다(원한다면 선택적 조건을 추가할 수도 있습니다).

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp의 작업 관리 소프트웨어를 사용하면 단 한 줄의 댓글이나 채팅 내용을 단 몇 초 만에 실행 가능하고 측정 가능한 작업으로 전환할 수 있습니다! ClickUp 작업을 사용하여 댓글이나 채팅을 바로 작업으로 전환하세요 작업 댓글, 수신함 댓글, 심지어 문서 댓글에서도 바로 작업을 생성할 수 있습니다. 또한 ClickUp AI를 사용하면 전체 작업 공간의 맥락을 반영한 작업을 자동으로 생성해 줍니다. ClickUp Brain을 사용하여 전체 작업 공간 컨텍스트가 포함된 작업을 생성하세요

2. 소유자 자동 할당 또는 재할당

소유권 혼란을 빠르게 해소하는 방법은 워크플로우가 다음 소유자를 자동으로 지정하도록 하는 것입니다.

ClickUp 자동화 기능에는 '담당자 변경' 작업이 포함되어 있습니다.

ClickUp 자동화 기능을 사용하여 작업 할당, 알림 및 워크플로우를 자동화하세요

'다중 담당자' ClickApp이 활성화된 경우, '담당자 변경'을 통해 담당자를 추가할 수 있습니다. 활성화되지 않은 경우, 현재 담당자가 대체됩니다.

이 워크플로우 자동화가 왜 효과적인가요?

또한 특정 담당자를 고정적으로 지정해야 하는 데 제한을 받지 않습니다. ClickUp에서는 새로운 담당자를 작업 제작자, 작업 팔로워 또는 자동화 트리거와 같은 스마트 옵션으로 설정할 수 있습니다. 따라서 팀 구성원이 변경되더라도 운영 규칙에 따라 일을 배정할 수 있습니다.

ClickUp 자동화 기능을 활용한 스마트 담당자 지정 옵션을 통해 적절한 담당자에게 작업을 자동으로 할당하세요

🧠 재미있는 사실: ‘로봇(robot)’이라는 단어는 불과 100년 정도밖에 되지 않았습니다. 이 단어는 카렐 차페크(Karel Čapek)의 1920년 연극 《R. U. R.》을 통해 대중문화에 등장했으며, 체코어 robota(일/노역)에서 유래했습니다.

ClickUp 자동화에서 이벤트가 발생하는 시점을 기준으로 마감일을 설정하세요.

예를 들어, 작업이 특정 상태에 도달한 후 일정 일수가 지나면 마감일을 자동으로 설정하거나, 트리거 날짜(또는 특정 시간)에 설정하거나, 정확한 날짜를 지정하거나, 더 이상 적용되지 않을 때 마감일을 삭제할 수 있습니다.

ClickUp 자동화를 사용하여 트리거 및 상태 변경에 따라 동적인 마감일을 설정하세요

이는 마감일이 단계에 따라 달라질 때 유용합니다. 예를 들어, 작업이 검토 단계로 넘어가거나 요청이 승인될 때를 생각해보세요.

우선순위 설정의 경우에도 동일한 방식으로 프로젝트 관리 자동화 기능을 활용할 수 있습니다. 작업이 시의적절하게 처리되어야 하는 단계로 진입하는 즉시, ClickUp은 해당 작업의 우선순위를 자동으로 높여 보기와 대시보드에서 눈에 띄게 표시합니다.

⚡ 여러분과 팀을 위한 가장 효율적인 우선순위 목록을 만들고 싶으신가요? 이 영상을 확인해 보세요 👇

4. 반복 작업 또는 후속 조치 자동 생성

ClickUp 프로젝트 관리 도구가 매우 유용한 이유는 어떤 작업이든 반복 작업으로 전환할 수 있기 때문입니다. 그런 다음 일정을 설정하고 다음 발생 시 어떻게 처리할지 결정하면 됩니다.

더욱 좋은 점은, 달력 주기로 반복할지 아니면 완료 시점에 따라 반복할지 선택할 수 있어 대부분의 후속 워크플로우를 처리할 수 있다는 것입니다.

이는 여러 프로젝트를 관리할 때, 기억력이나 수동 설정에 의존하지 않고도 반복적인 일을 일관되게 유지해야 할 때 특히 유용합니다.

ClickUp의 '반복 작업' 기능을 사용하여 일정대로 또는 완료 후 반복되는 작업을 생성하세요

예를 들어, 작업을 반복하도록 설정할 수 있습니다: 매주, 매월 또는 맞춤형 일정과 같은 일정으로

완료로 표시된 후 정해진 일수가 지나면, 이는 마지막 주기가 끝난 후 진행되어야 하는 후속 조치에 유용합니다

작업이 '완료' 또는 '종료' 상태가 되면

또한 ClickUp의 작업 자동화 기능을 사용하여 다음 실행으로 이월되는 양을 제어할 수 있습니다.

이전 작업의 내역을 그대로 유지하거나 매번 새로운 인스턴스를 생성할 수 있습니다. 또한 담당자, 체크리스트, 첨부 파일, 의존성 등 향후 인스턴스에 포함할 필드를 직접 선택할 수도 있습니다.

반복 작업에 하위 작업이 포함된 경우, 새로운 인스턴스가 생성될 때 하위 작업의 일정을 재설정할 수도 있습니다.

ClickUp 반복 작업을 사용하여 새 인스턴스에서 하위 작업 날짜를 자동으로 재설정하기

반복 작업을 확인하려면 '반복 작업 개요' 섹션으로 이동하기만 하면 됩니다. 정말 간단하죠!

'반복 작업 개요' 탭에서 반복 작업을 관리하세요

⚡ 템플릿 아카이브: Excel 및 ClickUp용 무료 작업 관리 템플릿

5. 변경 사항을 이해관계자에게 자동으로 알리기

작업이 완료된 후에는 어떻게 되나요?

대부분의 팀에서는 여전히 누군가가 관련 담당자에게 알리거나, 배경 정보를 공유하거나, 다음 단계를 확인해야 합니다.

ClickUp의 자동화 엔진이 이를 자동으로 처리합니다. 작업의 상태, 소유자, 우선순위 또는 마감일이 변경되면 ClickUp은 관련 이해관계자에게 즉시 알림을 보냅니다.

업데이트를 트리거할 구체적인 변경 사항을 선택하고 전달 방식(이메일, Slack, 댓글, webhook)을 지정하기만 하면 됩니다.

ClickUp 자동화 기능을 통해 이메일, 댓글 또는 webhook을 통해 이해관계자에게 업데이트 내용을 자동으로 전송하세요

예를 들어, 다음 조건이 충족될 때 이해관계자에게 자동으로 알림을 보낼 수 있습니다:

'검토 대기', '블록됨' 또는 '완료됨'과 같은 특정 상태로 이동

우선순위, 마감일, 담당자 또는 목록/폴더/스페이스 변경

릴리스 버전, 위험 수준, 고객 영향도 등의 사용자 지정 필드 업데이트

설정하려면 해당 목록/폴더/스페이스로 이동하여 '자동화'를 연 다음, 다음과 같이 진행하세요:

변경 사항으로 간주될 조건(상태 변경, 필드 업데이트, 이동, 재할당 등)에 따라 트리거를 선택하세요.

'고객 영향'이 '심각'인 경우나 '상태'가 '블록됨'으로 변경된 경우에만 알림을 받는 등, 불필요한 알림을 방지하기 위해 조건을 추가하세요.

이해관계자에게 알림을 보내는 '작업' 항목에서 '댓글 작성'을 선택하세요. 또한 채팅 채널에 특정 사용자를 @멘션하여 게시물을 추가하거나, webhook을 실행하여 다른 시스템으로 업데이트 내용을 전송할 수도 있습니다.

관계자들이 일 진행 상황을 지속적으로 파악할 수 있도록, 그들을 일 팔로워로 추가하세요. 그러면 해당 일의 활동 및 맥락과 관련된 업데이트를 받아볼 수 있습니다.

팀이 ClickUp의 작업 자동화를 통해 얻는 이점

G2의 한 리뷰어는 다음과 같이 말합니다.

ClickUp은 매우 다재다능하여 사실상 모든 비즈니스 사례나 프로세스에 맞는 솔루션을 만들 수 있습니다. 자동화 기능과 AI 에이전트 또한 매우 강력합니다. 로직이나 AI 프롬프트를 통해 자동 작업을 설정하여, ClickUp에서 상상할 수 있는 거의 모든 작업을 실행할 수 있습니다.

ClickUp은 매우 다재다능하여 사실상 모든 비즈니스 사례나 프로세스에 맞는 솔루션을 만들 수 있습니다. 자동화 기능과 AI 에이전트도 매우 강력합니다. 로직이나 AI 프롬프트를 통해 자동 작업을 설정하여, ClickUp에서 상상할 수 있는 거의 모든 작업을 실행할 수 있습니다.

간단히 말해, 이는 다음과 같은 의미입니다:

✅ 팀은 시스템 관리에 소요되는 시간을 줄입니다: 팀원들에게 수동적인 업무를 기억해 달라고 요청하는 대신, 이러한 관리 업무를 규칙으로 전환합니다. 작업 상태가 변경되면 ClickUp은 담당자, 날짜, 우선순위, 팔로워, 댓글 등을 자동으로 업데이트합니다.

✅ 업무 인계가 명확해집니다: 흔히 발생하는 문제는 작업이 막히는 것이 아니라, 다음 단계 소유자가 명확히 지정되지 않은 경우입니다. 자동화는 작업이 검토 또는 승인 단계에 진입하면 소유자를 재지정하여, 적절한 시점에 올바른 소유자가 표시되도록 함으로써 이 문제를 해결합니다.

✅ 마감일과 긴급도 일관성 확보: 팀은 각 단계에서 합리적인 마감일이 어떻게 설정되어야 하는지 표준화할 수 있습니다. 예를 들어, 작업이 '진행 중' 또는 '승인 필요' 상태로 전환되는 즉시 자동화 기능을 통해 마감일을 설정하고 우선순위를 조정하여, 뷰와 대시보드에 작업이 올바르게 표시되도록 할 수 있습니다.

✅ AI 에이전트를 통해 복잡한 워크플로우를 자율적으로 실행할 수 있습니다: 자동화 기능은 미리 정의된 규칙을 따르는 반면, ClickUp 슈퍼 에이전트는 상황을 파악하고 동적으로 대응할 수 있습니다. 예를 들어, 에이전트는 스페이스 전체의 작업을 모니터링하고, 댓글에 언급된 장애 요인을 식별하며, 문제를 요약한 후 관련 맥락과 함께 적절한 팀 회원에게 알릴 수 있습니다.

ClickUp 슈퍼 에이전트는 상황 인식을 갖춘 AI 팀원으로, 지속적인 사람의 개입 없이도 작업을 수행하고, 의사 결정을 내리며, 일을 반복적으로 개선합니다.

✨ 실제 적용 사례를 확인하고 싶으시다면, 이 비디오에서 Super Agents가 저희 콘텐츠 시스템을 어떻게 구동하는지 자세히 알아보실 수 있습니다.

실제 자동화 예시

그럼 저희 팀(그리고 전 세계의 수많은 다른 팀들)이 ClickUp 자동화 기능을 어떻게 활용하는지 살펴보겠습니다:

1. 마케팅 팀

작가, 에디터, 디자이너, 채널 소유자 모두 동일한 작업을 처리하기 때문에, 상태 변경 작업은 수작업이 쌓이기 가장 쉬운 부분 중 하나입니다.

자동화는 검토가 필요한 마케팅 워크플로우를 원활하게 진행하는 데 도움이 됩니다

따라서 여러 작업 중에서, 마케팅 분야에서 ClickUp 자동화를 어떻게 활용하는지 간략히 소개해 드리겠습니다:

초안이 완성되는 즉시 해당 항목을 초안에서 검토로 이동시켜, 작업 상태를 실제 작업 단계와 일치시킵니다.

상태가 변경되면 자동으로 소유권을 전환하고, 승인을 담당하는 에디터나 이해관계자에게 작업을 배정합니다.

검토 단계로 진입할 때 검토 마감일을 지정하는 것처럼, 단계에 따라 마감일을 설정하는 방법

작업이 검토 단계로 진입하면 해당 작업 내에서 관련 담당자에게 알림을 보내고, 피드백을 한곳에 모아 관리합니다

2. 제품 팀

제품 개발에는 PM, 디자인, 엔지니어링, QA 팀은 물론, 경우에 따라 지원 또는 보안 팀까지 다양한 이해관계자가 참여합니다.

'로드맵에 포함' 체크박스가 선택되면 제품 로드맵 리스트에 작업을 추가하는 자동화 기능을 생성합니다.

제품 팀이 ClickUp 자동화 기능을 활용하는 방법은 다음과 같습니다:

필요한 하위 작업이 완료되면 기능 작업을 ‘QA 준비 완료’ 상태로 이동시켜 부모 작업의 상태를 실제 진행 상황과 일치시킵니다.

작업이 QA나 디자인 검토와 같은 새로운 단계로 진입할 때 소유권을 자동으로 재할당합니다

릴리스 준비나 버그 분류와 같이 시간에 민감한 단계에 접어들면 마감일을 설정하고, 타임라인을 일관되게 유지합니다

무언가가 '블로커'로 표시되면 우선순위를 자동으로 높여, ClickUp 대시보드에서 긴급한 일이 눈에 띄게 합니다

👀 알고 계셨나요? 우리 뇌는 ‘재집중 비용’을 지불하고 있습니다. HBR에 따르면 근로자들은 하루에 약 1,200번 앱이나 웹사이트를 토글하며, 이로 인해 일주일에 4시간 가까이 업무에 다시 집중하는 데 시간을 소비한다고 합니다.

💡 전문가 팁: 자동화 기능이 적용되기 전에 ClickUp AI 필드를 사용하여 산만한 입력 내용을 표준화하세요. 요약, 분류, T-셔츠 크기, 실행 항목과 같은 AI 필드를 운영 목록에 추가하면, 모든 요청에 대해 동일한 핵심 메타데이터(내용, 배정 대상, 크기, 다음 단계)가 자동으로 생성됩니다. 그런 다음 AI가 생성한 필드를 기반으로 ClickUp 자동화 기능을 사용하여 요청을 라우팅하고, 할당하며, 에스컬레이션하세요. 이는 요청이 급증하는 상황에서도 트라이아지(우선순위 분류)가 일관되게 유지되도록 하기 위함입니다.

3. 영업 팀

영업 팀은 신속한 업무 인계에 의존합니다. 잠재 고객이 유입되면 자격 심사를 거쳐 데모 일정을 잡고, 후속 조치를 취하며, 관련 노트는 해당 영업 기회에 지속적으로 연결되어야 합니다. 자동화 기능을 활용하면 영업 담당자와 지역 간에 이러한 업무 흐름을 일관되게 유지할 수 있습니다.

ClickUp 자동화를 사용하여 영업 프로세스의 단계를 자동으로 추적하세요

저희 영업 팀은 다음과 같은 일상적인 워크플로우에 ClickUp 자동화 기능을 활용하고 있습니다:

CRM에서 거래 단계가 변경되면 후속 작업을 자동으로 생성하여, 단계가 변경되는 즉시 다음 단계가 해당 거래 기회와 연동되도록 합니다.

'데모 일정 확정'이나 '제안서 발송'과 같이 영업 기회가 새로운 단계로 진입할 때 일관된 후속 작업을 생성하기

지역, 세그먼트 또는 계정 소유자를 기준으로 작업을 자동으로 할당하기

거래가 '위험' 상태로 표시되거나 중요한 승인 단계에 도달했을 때 관리자나 딜 데스크 관계자에게 알림 전송

4. 운영 팀

운영 업무는 마케팅, 제품, 영업 업무와는 다른 모양을 지닙니다. 업무량이 방대하고 정책이 많으며, 겉보기에는 비슷해 보이는 요청들로 가득 차 있습니다. 하지만 이러한 요청들에는 업무 배정, 시기 조정, 승인 절차가 수반됩니다. 저희 운영 워크플로우에서 자동화 기능은 업무 접수를 체계적으로 관리하고 실행 과정을 일관되게 유지하는 안전장치 역할을 합니다.

리스트 내 특정 작업에 자동화 적용하기

운영 부서에서 ClickUp 자동화 기능을 활용하는 몇 가지 방법:

모든 신규 업무를 필수 필드와 즉시 실행 가능한 체크리스트가 포함된 적절한 템플릿을 적용하여 정의된 작업으로 전환합니다.

드롭다운 메뉴나 요청 유형에 따라 요청을 자동으로 라우팅하여, 수동 분류 과정 없이 적절한 대기열이나 소유자에게 작업을 배정합니다.

일이 '승인' 상태로 이동하면 승인을 강제하고, 해당 단계에 진입하는 즉시 승인자 그룹에 알림을 보냅니다.

요청이 수락된 시점을 기준으로 마감일을 설정하여 SLA 로직을 적용하고, 마감일이 다가오면 우선순위를 상향 조정합니다.

ClickUp에서 자동화된 워크플로우 구축하기 (단계별 안내)

그렇다면 ClickUp에서 AI 워크플로우 자동화는 어떻게 구축할 수 있을까요?

1단계: 자동화할 워크플로우를 지도합니다

설정을 변경하기 전에 다음 세 가지를 먼저 정의해 두세요:

트리거: 어떤 이벤트가 워크플로우를 시작하나요? (예시: 작업이 ‘검토 중’ 상태로 이동함) 조건: 이 작업이 실행되려면 어떤 조건이 충족되어야 합니까? (예시: 해당 작업이 마케팅 목록에 있는 경우에만) 작업: ClickUp이 다음에 무엇을 해야 할까요? (예시: 검토자 지정 및 댓글 추가)

🎯 한 문장으로 작성해 보세요: ‘X가 발생하고, Y가 참일 때, ClickUp은 Z를 수행해야 합니다.’

2단계: 자동화 위치 선택

여기서 중요한 질문은 ‘이 자동화를 하나의 워크플로우에만 적용할 것인가, 아니면 동일한 구조를 공유하는 여러 워크플로우에 적용할 것인가?’입니다.

이 답변에 따라 리스트 수준에서 구축할지, 아니면 그 상위 수준에서 구축할지 결정됩니다. 즉, 👇

리스트 자동화를 활용해야 하는 경우 는 블로그 제작 , 버그 분류, 온보딩 또는 거래 단계 흐름과 같이 단일하고 구체적인 프로세스를 자동화할 때입니다. 리스트 수준 자동화는 테스트와 관리가 가장 용이하기 때문에 최적의 기본값입니다.

폴더 또는 스페이스 자동화를 활용해야 하는 경우: 여러 리스트가 동일한 상태 및 인계 절차를 따르며, 모든 곳에서 일관된 동작을 원할 때입니다. 이를 통해 팀 전반에 걸쳐 “‘검토 중’ 상태가 되면 검토자 그룹에 할당”과 같은 작업을 표준화할 수 있습니다.

우리가 결정하는 간단한 방법:

리스트 = 하나의 팀 워크플로우, 하나의 상태 체계, 예상치 못한 상황 최소화

폴더 = 동일한 방식으로 동작해야 하는 여러 관련 워크플로우

스페이스 = 여러 목록에 걸쳐 공유되는 운영 체계(구조가 일관된 경우에만 해당)

3단계: 자동화 열기

이제 이 프로젝트 관리 소프트웨어의 자동화 빌더를 실제로 살펴보겠습니다. 이 작업은 워크플로우가 관리되는 곳, 즉 목록(리스트), 폴더(폴더), 스페이스(스페이스)(2단계에서 선택한 항목)에서 수행할 수 있습니다.

다시 말해:

선택한 리스트/폴더/스페이스 를 엽니다.

드롭다운 메뉴에서 자동화 (번개 아이콘)를 클릭하세요.

'자동화 생성'을 클릭하거나 미리 구축된 자동화 기능을 '찾아보기'하세요.

4단계: 구축 방법을 선택하세요

이제 '자동화' 화면에 진입하셨다면, ClickUp은 일반적으로 두 가지 방법으로 시작할 수 있도록 안내합니다. 즉, 처음부터 직접 자동화 기능을 추가하거나 미리 정의된 목록에서 찾아볼 수 있습니다.

하지만 어떤 방법을 선택해야 할지 어떻게 알 수 있을까요? 사실 이는 주로 무엇을 자동화하고자 하는지(그리고 그 프로세스가 얼마나 복잡한지)에 따라 달라집니다. 그럼 어떤 해결책이 있는지 살펴보겠습니다:

방법 A: 추천 자동화 기능으로 시작하기 (가장 빠른 방법)

ClickUp은 일반적인 패턴(상태 변경이나 담당자 업데이트 등)을 기반으로 제안 사항을 표시합니다. 필요한 내용과 유사한 항목이 있다면 하나를 선택한 후 세부 사항을 편집하세요.

추천 워크플로우를 활용해 빠르게 시작하고, ClickUp 자동화 기능을 통해 맞춤형 설정을 적용하세요

옵션 B: 맞춤형 자동화 설정 (가장 정밀함)

여기서 수동으로 선택해야 하는 부분은 다음과 같습니다:

트리거 (무슨 일이 일어나는지)

조건 (필터, 선택 사항)

작업 (ClickUp이 수행해야 할 작업)

ClickUp Automations에서 맞춤형 자동화 설정하기

워크플로우에 특정 규칙(사용자 지정 필드, 여러 경로, 예외 사항)이 적용되는 경우, 이 방법을 선택하는 것이 좋습니다.

👉 C 옵션도 있지만, 이에 대해서는 나중에 자세히 알아보기 합시다!

5단계: 트리거 설정

ClickUp 자동화는 항상 트리거(결과로 이어지는 기본 요소)로 시작되며, 트리거를 작업, 하위 작업 또는 둘 모두에 적용할 수 있습니다.

설정 방법은 다음과 같습니다:

자동화 빌더에서 먼저 필수 트리거를 완료하세요.

필수 트리거 추가

원하는 이벤트(예시: 상태 변경)를 선택하세요

이벤트 추가

가능한 경우, 작업, 하위 작업 또는 둘 다에 적용할지 선택하세요.

트리거가 적용되는 위치 결정

우리가 주로 사용하는 트리거와 그 용도:

상태 변경 → 파이프라인에 가장 적합함 (초안 → 검토 → 승인)

작업 생성 → 인티크 워크플로우에 최적 (자동 할당, 템플릿 적용)

담당자 추가/변경 → 업무 인계 및 책임 소재 파악에 최적

사용자 정의 필드 변경 → ‘체크박스가 선택되었는지/드롭다운 메뉴가 변경되었는지’와 같은 논리에 가장 적합

📚 함께 읽어보세요: 프로젝트 관리에서 작업 카테고리 최적화하기

6단계: 관련 조건 설정 및 추가(해당되는 경우)

ClickUp 자동화에서 조건이란 자동화가 진행되기 위해 충족되어야 하는 기준입니다. 트리거가 발생하더라도 조건이 충족되지 않으면 아무 작업도 실행되지 않습니다 🤷.

설정 방법은 다음과 같습니다:

자동화 빌더에서 + 조건 추가 를 클릭하세요.

하나 이상의 필터를 추가하세요(여러 조건을 중첩할 수도 있습니다).

조건으로 태그나 사용자 정의 필드를 선택할 수도 있습니다

그리고 저장 버튼을 누르세요!

ClickUp 자동화에 조건 추가하기

📚 함께 읽어보세요: 시각적 작업 관리 가이드

7단계: 하나 이상의 작업 추가

'액션(Actions)'은 자동화 프로세스에서 '그 다음 이 작업을 수행'하는 단계입니다. 트리거가 작동하고(조건을 추가한 경우 해당 조건이 충족되면) ClickUp은 액션들을 실행합니다.

ClickUp 자동화에 작업 추가하기

자동화 빌더에서:

드롭다운 메뉴를 클릭하여 원하는 작업 을 선택하세요.

ClickUp이 수행할 작업을 선택하세요

필요한 경우 + 작업 추가를 클릭하여 작업을 더 추가하세요.

원하는 작업을 선택하세요

8단계: 이름 지정, 게시 및 검토

이제 거의 완료되었습니다! 이제 자동화가 활성화되어 있고 의도한 대로 작동하는지 확인하기만 하면 됩니다.

간단히 말하면 👇

게시하고 활성화하기: 자동화 모달 창에서 규칙을 생성하고 활성화되었는지 확인하세요. 나중에 동일한 모달 창에서 기존 규칙을 활성화/비활성화하거나 편집할 수도 있습니다.

2분 테스트 해보기: 실제(또는 테스트) 작업에서 선택한 트리거를 한 번 실행해 보세요(예: 상태를 선택한 상태로 변경). 그런 다음 해당 작업이 제대로 수행되었는지 확인하세요(담당자 변경, 댓글 추가 등). 만약 트리거가 작동하지 않는다면 실제(또는 테스트) 작업에서 선택한 트리거를 한 번 실행해 보세요(예: 상태를 선택한 상태로 변경). 그런 다음 해당 작업이 제대로 수행되었는지 확인하세요(담당자 변경, 댓글 추가 등). 만약 트리거가 작동하지 않는다면 자동화 활동 로그를 확인해 보세요. 실행 내역을 확인할 수 있어 신속한 문제 해결에 도움이 됩니다.

자동화 활동 로그에서 자동화 상태 확인하기

💡 당사의 전문가와 상담하여 귀사 팀에 가장 적합한 자동화 워크플로우와 이를 구현하기 위한 자동화 및 AI의 최적 조합을 찾아보세요!

기본 기능을 뛰어넘는 고급 자동화 기능

ClickUp이 기본적인 자동화 기능에만 한도 있다고 생각하시나요? 아닙니다! ClickUp은 매일 여러분의 업무를 조금 더 수월하게 만들어 줄 정교하고 고급스러운 자동화 기능을 지원합니다.

간단히 살펴보면 다음과 같습니다:

1. 사람처럼 여러 단계를 거치는 자동화

ClickUp 자동화 기능은 일상적인 작업을 한 번의 클릭으로 처리하는 데 매우 유용합니다. 이 기능은 작업 관리의 핵심을 아우르며, 그렇지 않으면 댓글, 알림, 후속 조치로 남게 될 반복적인 작업을 자동화해 줍니다.

하지만 워크플로우에 판단력이 필요하거나 여러 단계가 필요한 경우—예를 들어 상황을 파악하고, 결과물을 초안 작성하고, 여러 곳을 업데이트한 후 담당자에게 인계하는 과정 등—이럴 때 바로 ClickUp 슈퍼 에이전트가 등장합니다.

슈퍼 에이전트는 AI 기반의 팀원으로, 전체 작업 공간의 맥락을 파악하여 다단계 워크플로우를 안전하게 실행할 수 있으며, 사실상 인간을 위한 자율적인 동료 역할을 수행합니다.

다음과 같이 활용하실 수 있습니다:

트리거: 작업이 ‘검토 중’ 또는 ‘승인 대기’ 상태로 이동할 때

Super Agent가 수행하는 작업 순서: 작업 또는 연결된 문서에서 관련 정보를 추출하고, 변경 사항을 요약하며, 실행 항목을 생성하고, 다음 단계로 작업을 업데이트한 후, Agent가 파악한 내용을 바탕으로 적절한 소유자에게 작업을 자동으로 할당합니다.

Human-in-the-loop: 검토 가능한 결과물을 승인자/소유자에게 알림으로써 전체 프로세스가 맥락을 파악한 상태에서 진행되도록 하고, 승인자는 판단이 필요한 경우에만 단계적으로 개입하도록 합니다.

또한 이 기능은 매우 유연합니다! DM에서 트리거하거나, 작업/문서/채팅에서 @멘션을 추가하거나, 작업 항목을 직접 할당하거나, 일정대로 또는 자동화를 통해 실행할 수 있습니다.

직접적인 제어가 필요한 경우 수동 트리거를 사용하세요. 예를 들어, 작업이나 채널에서 담당자를 @멘션하거나, 일대일 지원을 위해 DM을 보내거나, 담당자에게 작업을 할당하여 소유권을 부여하고 작업을 시작하게 하는 경우 등이 있습니다.

ClickUp의 '슈퍼 에이전트'로 수동 프로젝트 업데이트를 없애세요

팀원들은 작업 및 문서의 전체 콘텐츠를 불러오고, 채팅 메시지를 조회하며, 작업 공간(및 연결된 앱)을 검색할 수 있을 뿐만 아니라, 메모리(최근 기록 + 기본 설정 + 인텔리전스) 기능을 활용하여 시간이 지남에 따라 업무 효율을 높일 수 있습니다.

ClickUp에서 에이전트를 트리거하는 방법에 대해 더 자세히 알아보려면 이 비디오를 시청해 보세요 👇

2. 공간 간 자동화 트리거

‘스페이스 간’ 자동화는 원활한 업무 인계가 이루어질 때 가장 유용합니다. 요청은 한 팀의 스페이스에서 시작될 수 있지만, 특정 상태에 도달하면 자동으로 다음 팀의 워크플로우로 이동해야 합니다(재분류 작업은 이제 그만😮‍💨).

이를 위해, 우리는 리스트로 이동 (작업이 대상 팀의 리스트로 이동하도록 설정)과 같은 자동화 작업을 활용하거나, '여러 목록의 작업' 기능을 통해 동일한 작업이 두 팀 모두에게 계속 가시성을 유지하도록 할 때는 리스트에 추가 작업을 사용합니다.

ClickUp 자동화 기능을 사용하여 '목록으로 이동' 및 '여러 목록의 작업' 기능을 통해 팀 간 업무를 배정하세요

설계 시 고려해야 할 점은 수신 팀이 단순히 작업을 확인하기만 할지, 아니면 작업을 완전히 수행할지 여부입니다. 단순히 작업을 추적하는 경우라면 해당 작업을 리스트에 추가하는 것만으로도 충분합니다. 하지만 작업 실행 및 진행 상황 보고를 담당하는 경우, 해당 작업을 대상 리스트의 워크플로우로 이동시킵니다.

팀이 매일 사용하는 도구와 ClickUp을 동기화하고 싶을 때는 ClickUp 자동화 통합 기능을 활용하면 됩니다. 이 기능을 통해 GitHub 풀 리퀘스트가 병합되면 ClickUp 작업을 업데이트하거나, 작업의 장애 요인이 해결되면 이메일을 발송하는 등 종단 간 자동화 작업을 실행할 수 있습니다.

ClickUp 자동화 통합 기능을 활용한 엔드투엔드 워크플로우로 GitHub과 이메일 간의 작업을 동기화하세요

더 세밀한 맞춤형 설정이 필요한 경우에는 webhook을 사용합니다. ClickUp은 자동화 기능 내의 ‘webhook 호출 ’ 작업을 지원하여, 작업 이벤트가 외부 엔드포인트로 전송되도록 합니다.

ClickUp 자동화 기능을 사용하여 'webhook 호출'를 통해 작업 이벤트에서 외부 워크플로우를 트리거하세요

webhook을 생성하고, URL을 설정하며, URL에 동적 필드를 삽입하고, 헤더를 추가할 수 있습니다(‘Content-Type’은 기본적으로 ‘application/json’으로 설정됨). 게다가 webhook은 작업 공간 전체에서 재사용할 수 있습니다!

ClickUp 자동화의 일환으로 webhook 생성하기

⚡ 템플릿 아카이브: 프로젝트 커뮤니케이션 플랜 템플릿

4. AI 기반 자동화

기억하시나요? ‘옵션 C’라고 말씀드렸던 것 말입니다. 바로 이것입니다!

시간이 부족하거나(혹은 기운이 없을 때 😴) ‘상태가 ‘검토 중’으로 변경되면 에디터에게 할당하고 코멘트를 추가해 주세요’와 같이 원하는 내용을 평범한 영어로 입력하기만 하면, ClickUp Brain의 일부인 ClickUp AI Automation Builder가 더 빠르게 작동하는 자동화 기능을 설정할 수 있도록 도와줍니다.

ClickUp AI 자동화 빌더를 사용하여 자연어로 정교한 자동화 기능을 구축하세요

실제로 이는 여러분이 이미 ClickUp에서 사용하고 있는 AI 기능과 동일한 범주에 속합니다. Brain은 ClickUp 전반에서 사용할 수 있으며, 사용자 지정 필드 및 @멘션 등 작업 공간 컨텍스트와 연동됩니다.

작업 공간 내 어디서나 ClickUp Brain에 접속하세요

더욱 인상적인 점은, ClickUp이 자동화 결과 내에서 AI 기반 로직도 지원한다는 것입니다. 예시로는 추가 자동화 작업의 일환으로 ‘AI 할당’ 및 ‘AI 우선순위 지정’ 기능을 활용할 수 있습니다.

AI 할당 및 AI 우선순위 지정 기능을 활용한 일 자동 할당 및 우선순위 지정

ClickUp이 최고의 자동화 hub인 이유

공식 발표입니다! 🏆 ClickUp은 여러분이 필요로 하는 최고의 자동화 hub입니다.

요약하자면:

통합 플랫폼: 많은 분들이 ClickUp을 선택하는 이유는 많은 분들이 ClickUp을 선택하는 이유는 업무의 산만함을 해소해 주기 때문입니다. ClickUp Docs에 프로세스(표준 운용 절차 (SOP), 접수 규칙, 의사 결정 기록)를 문서화하고, ClickUp 대시보드를 활용해 전반적인 업무 현황을 파악하세요. 마지막으로 자동화 기능을 실행하여 수동 정리 작업을 없애세요.

사전 구축된 자동화 템플릿 : ClickUp은 이미 '자동화' 모달 창 내에서 바로 사용할 수 있는 사전 구축된 자동화 템플릿을 제공합니다. 즉, '상태가 변경되면 이메일 보내기'와 같은 검증된 패턴으로 시작한 다음, 팀의 상태 및 소유권 규칙에 맞게 조정할 수 있습니다.

원활한 연동: ClickUp은 오늘날의 비효율적인 일 방식을 개선하기 위해 만들어졌습니다! 이것이 바로 ClickUp이 Outlook, HubSpot, Salesforce, GitLab, Zendesk 등 다양한 tools와 연동되는 이유 중 하나입니다.

AI와 자동화: ClickUp 작업 공간 어디서나 사용할 수 있는 ClickUp Brain을 통해 요약, 진행 상황 업데이트, 감정 분석, 번역, 실행 항목 등의 논리적 결과를 생성한 다음, 해당 데이터를 기반으로 자동화 기능을 통해 작업을 라우팅, 할당 및 에스컬레이션할 수 있습니다.

💟 보너스: 작업 현황을 추적하는 방법

작업 업데이트가 누군가의 기억에만 의존한다면, 그 시스템은 이미 제대로 작동하지 않는 것입니다. 작업 진행 상황은 서로 연결되지 않은 메시지나, 누군가 시간이 날 때만 이루어지는 수동 데이터 입력에 의존해서는 안 됩니다.

ClickUp은 일 자체를 업데이트로 전환함으로써 이러한 문제를 해결합니다.

ClickUp 작업은 모든 프로젝트에 소유자, 마감일, 의존성 및 중요 작업에 대한 단일 정보 소스를 제공합니다.

ClickUp 자동화 기능은 상태 업데이트, 다음 소유자 지정, 작업 인계 트리거 등 반복적인 업무를 처리합니다.

또한, 순식간에 맥락을 파악해야 할 때면 ClickUp Brain이 진행 중인 일에서 즉각적인 요약, 답변 및 다음 단계를 추출해 제공합니다.

한 걸음 더 나아가, ClickUp 슈퍼 에이전트는 사용자가 설정한 규칙에 따라 위험 요소를 표시하고, 소유자에게 알림을 보내며, 진행을 방해하는 문제를 상위 단계로 보고합니다.

중요한 것은 단순히 '자동화를 더 많이 도입하는 것'이 아닙니다. ClickUp은 집중력을 유지하고, 작업 진행 상황을 실시간으로 파악하며, 중요한 사항이 업데이트를 기다리는 동안 지연되는 일이 없도록 보장하는 뛰어난 자동화 기능을 갖추고 있습니다. 지금 바로 ClickUp에 가입하여 프로젝트가 스스로 운영되도록 해보세요. ✅