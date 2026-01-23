ClickUp이 양식을 활용해 내부 요청을 표준화하는 방법?

모든 것이 통제되고 있다고 생각할 때마다 새로운 요구사항이 생깁니다.

이 모든 데이터를 한곳에 모아 자동으로 체계적으로 정리해준다면 어떨까요?

데이터 수집(데이터 입력) 불일치를 없애기 위해 설계된 ClickUp 양식을 만나보세요.

AI 기반 사용자 정의 필드, 자동화된 워크플로우, 실시간 업데이트를 통해 양식 제출 수집 및 데이터 정리에 그치지 않고 최적화 단계로 나아갑니다.

이 가이드에서는 ClickUp이 양식을 활용하여 내부 접수 요청을 표준화하는 방법을 단계별로 안내합니다.

문제점: 체계화되지 않은 내부 요청으로 인한 혼란

현재 조직 내에서 요청이 어떻게 처리되는지 살펴보면, 반복적으로 발생하는 동일한 문제점을 발견하게 될 것입니다. 자주 제기되는 문제점 몇 가지를 소개합니다: 👇

소유권 불명 : 채팅이나 이메일로 요청이 발송되면 누가 담당자인지 명확하지 않아 작업이 '유령화'되거나 누군가 마지못해 처리할 때까지 떠돌게 됩니다.

일관된 SLA 부재 : 긴급도, 영향도, 마감일 등에 대한 표준화된 필드가 없으면 내부 SLA를 정의하거나 준수하는 것이 거의 불가능합니다. 따라서 팀이 이미 최대 역량을 발휘하고 있음에도 이해관계자들은 일이 '느리다'고 느끼는 경우가 많습니다.

결정 및 감사 사각지대 : 승인, 배경 정보, 과거 결정 사항이 서로 다른 스레드에 흩어져 있어 '왜 이 프로세스를 변경했는가?' 또는 '지난번 이 접근 권한을 누가 승인했는가?'와 같은 기본적인 질문에 답하기 어렵습니다.

일관성 없는 직원 경험 : '시스템을 잘 아는' 관리자는 신속하고 명확한 지원을 받는 반면, 신입 또는 원격 근무 팀원은 어디로 가야 할지 전혀 알지 못해 내부적으로 불평등과 좌절감이 조용히 쌓입니다.

신뢰할 수 없는 보고: 요청이 구조화되지 않은 형식으로 접수되면, 요청량, 팀별 수요, 용량에 대한 수치를 쉽게 추출할 수 없어 인원 확충을 정당화하거나, 범위를 재협상하거나, 데이터로 근거를 제시하며 거절하기 어렵습니다.

⭐ 추천 템플릿 ClickUp 요청 양식 템플릿은 간소화된 접수 시스템을 제공하여 모든 요청이 정확한 세부 정보와 적절한 시기에 올바른 장소로 전달되도록 합니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp 요청 양식 템플릿으로 접수 절차를 간소화하고 완전하며 시의적절한 요청을 수집하세요. 이 템플릿에는 다음이 포함됩니다: 필수 필드: 요청자 정보, 요청 유형, 긴급도, 지원 세부사항, 첨부 파일

모든 요청에 걸쳐 중요한 정보(우선순위, 부서, 카테고리, 요청자 역할, 관련 시스템 등)를 표준화하여 보고서를 깔끔하게 유지하세요.

소유자 자동 할당, 우선순위 설정, 하위 작업 추가 또는 유형/부서별 자동화를 통한 요청 라우팅

ClickUp 양식이란 무엇인가요?

ClickUp Forms는 ClickUp에 내장된 양식 생성 도구로, 팀원이나 외부 인원으로부터 정보를 수집하고 각 제출 내용을 자동으로 ClickUp 작업으로 전환합니다.

간단히 말해, 누군가 양식을 작성하면 ➜ ClickUp이 모든 답변을 포함한 작업을 생성합니다.

ClickUp Forms로 정보를 수집하고 모든 양식 제출을 실행 가능한 작업으로 전환하세요.

ClickUp으로 양식을 구축할 때, 기본적으로 새 작업의 모습을 디자인하는 것입니다:

하나의 질문이 작업 이름 이 됩니다

더 긴 질문은 작업 설명 란에 기입할 수 있습니다.

드롭다운 메뉴, 번호, 날짜 등은 작업의 사용자 지정 필드 로 변환됩니다.

기본값 담당자, 상태, 우선순위, 리스트, 태그 등을 직접 설정하세요.

ClickUp의 양식으로 자체 접수 프로세스를 만드는 방법을 빠르게 확인하고 싶다면, 준비된 비디오를 참고하세요:

ClickUp의 내부 양식 활용 사례 (+ 예시)

세계 최초의 통합 AI 작업 공간인 ClickUp에서는 매일 양식을 활용합니다.

저희 팀이 이를 얼마나 의존하는지 보면 체계적인 요청 시스템이 얼마나 강력한지 알 수 있습니다. ClickUp 내부 각 부서에서 양식을 활용하는 방식을 자세히 살펴보세요:

1. 마케팅 요청

마케팅 팀은 하루 종일 아이디어, 마감일, 의견 등을 다루며 (대규모 프로젝트 관리를 말합니다). 그래서 그들은 매주 접하는 업무 유형—출시, 캠페인, 콘텐츠, 디자인 지원 등—에 맞춰 커스터마이징 가능한 양식을 제작합니다.

팀원들은 상세하고 철저한 양식 필드를 생성할 수 있습니다. 즉, 마케팅 팀은 요청 사항을 이해하고 노력량을 추정하며 기존 업무와 병행할 수 있도록 충분한 양식 데이터를 확보할 수 있는 질문을 직접 선별합니다.

예를 들어, 일반적인 마케팅 요청 양식은 작업을 '마케팅 접수' 목록으로 전송하며 다음을 요청합니다:

필요한 것: 캠페인, 단일 자산, 콘텐츠 제작물 또는 이벤트 지원

대상: 세그먼트, 고객 그룹 또는 특정 계정

성공의 모습: 가입, 회의, 트래픽 또는 매출 목표

필요 시점: 주요 일정, 출시 기간, 그리고 불가피한 제약 조건

링크 및 파일: 브리프, 초안, 프레젠테이션 자료 또는 과거 예시

양식 응답이 접수되면:

각 제출물은 접수 목록에 도착하여 아이디어에서 완성된 작업까지 진행 상황을 추적하는 데 팀을 지원합니다.

매핑된 필드는 작업명, 채널, 우선순위, 목표 날짜와 같은 작업 세부 정보를 자동으로 채웁니다.

요청 유형별로 그룹화된 ClickUp 보기와 ClickUp 맞춤형 상태는 마케팅 팀에게 진행 중인 일량을 실시간으로 파악할 수 있는 생생한 시각을 제공합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 너무 많은 탭을 처리하는 이상적인 해결책은 무엇일까요? 설문조사 응답자의 33%는 모든 것을 기억하고 필요할 때 다시 불러오는 AI를 원합니다. 일 현장에서 인지적 부담을 덜고자 하는 우리의 갈망이 여기에서 드러납니다: 시스템이 지식을 보관해 주어 우리의 뇌가 그 부담을 지지 않아도 된다고 상상해 보세요.

2. IT 지원 및 접근 권한 요청

IT 팀은 항상 '노트북 고장'이나 '대시보드 작동 안 함' 같은 모호한 티켓에 파묻혀 있습니다.

ClickUp 양식은 사전에 정확한 진단 정보를 수집하여 신속한 분류(끝없는 오락가락 없이)를 가능하게 합니다. 모든 인시던트, 접근 권한 요청 또는 하드웨어 요청은 필터링 및 보고가 가능한 체계적인 접수 절차로 시작됩니다.

예시로, 'IT 지원 또는 접근 요청 양식'에는 다음과 같은 내용이 포함될 수 있습니다:

요청자: 이름, 팀, 연락처 정보, 긴급도

요청 유형: 인시던트, 접근 권한, 신규 하드웨어, 소프트웨어 설치, 네트워크 문제

관련 시스템: ClickUp, Google Workspace, VPN, SSO 또는 기타 도구

발생 중인 상황: 명확한 설명, 일에 미치는 영향, 오류 메시지 및 재현 가능한 단계

유용한 첨부 파일: 스크린샷, 로그, 또는 짧은 비디오

해당 양식이 작업으로 전환될 때:

새 티켓은 유형, 시스템, 영향도가 미리 채워진 상태로 IT 요청 또는 서비스 데스크 목록에 자동 등록됩니다.

ClickUp 자동화는 도구 또는 요청 유형에 따라 티켓을 적절한 소유자에게 전달하고, 우선순위 또는 SLA 마감일을 설정합니다.

ClickUp 자동화로 후속 조치와 알림을 자동화하세요

신입사원에게 여러 tools를 프로비저닝하는 것과 같은 다단계 작업의 경우 하위 작업이 자동으로 생성됩니다.

ClickUp 대시보드는 티켓 처리량, 응답 시간 및 장기 미해결 문제를 보여줌으로써 IT 부서가 병목 현상을 조기에 파악할 수 있도록 지원합니다.

⚡ 템플릿 아카이브: 사내 또는 고객 대상 서비스 요청이 명확한 사전 기대치 설정 부족으로 인해 예상보다 오래 걸리시나요? 체계적인 템플릿은 시작부터 올바른 기대치를 설정하는 데 도움이 됩니다. 선별된 서비스 요청 템플릿을 확인하여 명확성을 높이고 해결 시간을 단축하세요!

3. 인사 요청

인사팀은 이메일을 통해 관리될 경우 분실될 수 있는 민감한 부서 간 일을 처리합니다.

하지만 양식을 사용하면 신입사원 온보딩부터 내부 이동, 휴가 관련 문의까지 모든 것을 접수할 수 있으며, 동시에 IT, 재무, 관리자를 위한 작업을 자동으로 트리거합니다.

예를 들어, '인사 운영 요청 양식'에는 다음과 같은 섹션이 포함될 수 있습니다:

신규 입사자: 역할, 담당 관리자, 시작 날짜, 위치, 부서, 필요한 장비 또는 접근 권한

인사 변경 사항: 프로모션, 팀 변경, 제목 업데이트, 적용일자, 승인자

휴가 또는 휴가: 휴가 유형, 날짜, 부분 근무일, 백업 연락처 및 기타 노트

일반 인사 지원: 정책 문의, 복리후생 문제, 급여 관련 질문 또는 직원 관계 지원

요청이 제출되면:

이 양식은 '신입사원', '변경', '휴가'별로 필터링 가능한 카테고리 필드가 포함된 인사 운영 요청 리스트에 자동 등록됩니다.

양식의 조건부 논리는 사용자가 자신의 상황에 맞는 필드만 볼 수 있도록 보장합니다

ClickUp 자동화는 적절한 HRBP 또는 전문가에게 작업을 할당하고, IT, 급여, 운영팀과 같은 협력 팀을 위한 하위 작업을 생성합니다.

4. 운영 및 팀 간 요청

운영 팀은 다른 모든 팀을 지원하기 때문에, 그들의 업무 처리 과정은 시간이 지남에 따라 체계적이지 않게 될 가능성이 높습니다.

양식은 다양한 임시 요청을 명확히 정의된 요청으로 전환하여 우선순위 지정, 범위 설정 및 적절한 소유자에게 할당할 수 있도록 지원합니다.

운영팀 또는 크로스 팀 요청 양식에는 일반적으로 다음 내용이 포함됩니다:

시설 및 사무실 관련 요청: 책상 이동, 수리, 건물 출입, 회의실 또는 장비 문제, 청소 또는 안전 관련 문의

장비 및 소모품: 하드웨어, 주변기기, 사무용품 또는 회사 기념품(수량 및 필요 날짜 포함)

이벤트 및 물류: 내부 행사, 외부 워크숍, 컨퍼런스 지원, 공급업체 조정 또는 출장 물류

일반 운영 지원: 팀 간에 걸쳐 발생하는 프로세스, 내부 시스템 또는 행정 작업 지원

이러한 요청이 양식을 통해 접수되면:

이들은 '운영 요청' 또는 '팀 요청' 목록에 수집되며, 카테고리, 위치, 예산 추정치, 마감일 등의 필드가 포함됩니다.

양식의 조건부 질문은 시설 관리 시 사무실과 층별, 장비 관리 시 모델과 수량 등 카테고리별로 적절한 수준의 세부 정보를 수집합니다.

ClickUp 양식의 조건부 질문을 통해 카테고리별 세부 정보를 정확하게 수집하세요.

운영팀은 카테고리와 상태별로 그룹화된 보기를 활용하여 작업량을 관리하고, 용량을 보호하며, 이해관계자에게 지속적으로 정보를 제공할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: ClickUp 양식은 조건부 논리를 지원합니다. 즉, 이전 답변에 따라 질문이 표시되거나 사라집니다. 이를 통해 사용자가 관련 없는 필드를 보지 않도록 하고, 불완전하거나 품질이 낮은 제출을 줄일 수 있습니다. ClickUp 양식의 조건부 논리를 활용하여 후속 질문을 동적으로 맞춤형으로 설정하세요. 예를 들어: 요청자가 우선순위에서 ‘긴급’ 을 선택하면 → 마감일 필드 표시

‘접근 요청’을 선택하면 → ‘어떤 시스템인가요?’를 묻는 필드가 표시됩니다. 설정 방법: 지원되는 유형(드롭다운 메뉴, 체크박스, 상태 등)의 질문을 추가하세요. 질문 하단 우측의 논리를 활성화하세요 규칙을 확장하고 정의하세요: IF [조건] → THEN [작업 = 필드 표시] 👉 조건부 논리는 여러 팀에 걸쳐 다양한 요청 유형을 처리하는 공유 접수 양식에 특히 강력합니다.

ClickUp에서 내부 요청 양식 만드는 방법

ClickUp에서 내부 요청 양식을 설정하는 방법은 다음과 같습니다 👇

1. 요청 프로세스 준비하기

ClickUp을 열기 전에 내부 요청 양식이 달성해야 할 목표를 명확히 파악하세요.

양식의 목적을 정의하세요. 스스로에게 물어보세요:

이 양식이 접수해야 할 구체적인 요청 유형은 무엇이며, 어디로 전달해야 할까요? (혼란 방지)

즉시 작업을 시작하기 위해 필요한 정보는 무엇인가요? (이름, 부서, 기기 ID, 자산, 프로젝트 링크 등)

서로 다른 요청 유형에 따라 후속 질문이나 처리 경로가 달라져야 할까요? (조건부 논리나 여러 목록이 필요하다는 신호)

드롭다운 메뉴 또는 필수 입력 항목을 통해 표준화해야 할, 일관성 없는 데이터가 발생하기 쉬운 필드가 있나요? (우선순위, 부서명, 요청 유형 등을 고려하세요)

누가 이 양식을 작성하게 되며, 양식을 정확하게 쉽게 완료할 수 있도록 어떤 용어나 지침이 필요한가요? (특히 여러 팀이 동일한 양식을 사용하는 경우 중요) ClickUp 화이트보드와 ClickUp 마인드 맵은 이러한 프로세스와 단계의 각 측면을 계획하는 데 유용할 수 있습니다. ClickUp 마인드맵으로 복잡한 아이디어를 실행 단계로 전환하세요

다음으로, 모든 요청자의 제공자는 반드시 정확한 정보를 제공해야 하나요?

이 단계를 건너뛰면 나중에 양식을 여러 번 편집해야 할 수 있습니다.

2. ClickUp에 양식 보기 추가하기

이제 양식 제작을 시작할 시간입니다!

수신 요청이 표시될 스페이스, 폴더 또는 리스트으로 이동하세요. 이는 모든 양식이 특정 위치에 연결되기 때문에 중요합니다. 각 제출물은 정확히 그 위치에서 작업으로 전환됩니다.

ClickUp Forms에서 특정 스페이스, 폴더 또는 리스트에 연결된 요청 양식을 생성하세요.

해당 위치에 들어가면 양식을 추가할 수 있습니다:

+ 보기 버튼을 클릭하세요

+ 보기 버튼을 클릭하세요

사용 가능한 보기 유형 갤러리에서 양식을 선택하세요

ClickUp 뷰 목록에서 '양식'을 선택하세요

새 양식 보기에 쉽게 식별할 수 있도록 이름을 지정하세요

템플릿을 선택하거나 처음부터 새로 시작하라는 프롬프트가 표시됩니다.

ClickUp Forms에서 양식 템플릿을 선택하거나 처음부터 새로 시작하세요

⚡ 템플릿 아카이브: 접수 설정 시간을 단축하고 싶으신가요? IT 인시던트부터 마케팅 브리핑, 운영 요청까지 모든 것을 처리하도록 설계된 맞춤형 접수 양식 템플릿을 확인해 보세요.

3. 양식 필드 구축

양식에서 사용자가 작성할 정보와 양식의 흐름을 결정하세요.

먼저 제목과 간단한 설명을 입력하세요. 그런 다음 필요한 필드를 드래그하여 추가하기만 하면 됩니다. ClickUp은 다양한 옵션(텍스트 입력, 드롭다운 메뉴, 날짜, 첨부 파일, 체크박스 등)을 제공하므로 워크플로우에 정확히 필요한 요소를 반영할 수 있습니다.

ClickUp Forms의 사용자 정의 가능한 필드를 활용하여 구조화되고 워크플로우 준비가 완료된 접수 양식을 설계하세요.

주목해야 할 몇 가지 영역은 다음과 같습니다 👇

필수 필드 : 요청자 이름, 부서, 문제 또는 요청 사항에 대한 간략한 설명을 추가하세요.

일관성을 위한 드롭다운 메뉴: '요청 유형'이나 '우선순위' 같은 범주에는 드롭다운 메뉴를 사용하면 가장 깔끔하고 표준화된 데이터 필드를 확보할 수 있습니다.

ClickUp 양식의 드롭다운 메뉴 필드로 요청 데이터를 표준화하고 일관성을 보장하세요

첨부 파일 : 프로세스에 스크린샷, 크리에이티브 브리프 또는 문서가 필요한 경우, 초기 단계에 첨부 파일 필드를 추가하기만 하면 됩니다.

필수 필드: 협상 불가능한 항목은 필수로 표시하여 팀이 업무를 효율적으로 수행하는 데 필요한 내용을 실수로 누락하지 않도록 하세요.

이 외에도 원하는 대로 양식을 맞춤형으로 설정하기 위해 질문을 추가할 수 있습니다.

4. 제출 설정 및 워크플로우 자동화 구성

다음 단계는 모든 제출물이 정확히 필요한 위치에 도달하도록(물론 팀이 필요로 하는 방식으로 작동하도록) 보장하는 것입니다.

양식 보기 오른쪽의 설정 패널을 열고 다음을 수행하세요: ⬇️

목적지 목록 선택: 모든 양식 제출은 작업으로 전환되므로, 해당 요청이 저장될 정확한 목록을 선택하세요. (예: IT 지원, 디자인 요청, 시설 수신함)

기본값 담당자 설정: 모든 요청이 한 사람이나 팀으로 전달되어야 한다면 자동 할당 기능을 활용하세요(수동 처리 시간을 크게 절약해 줍니다).

ClickUp의 양식 설정을 통해 제출물이 도착할 위치를 제어하고 수신 요청을 자동 할당하세요.

작업 템플릿 적용하기 (선택 사항이지만 강력함): 팀에 IT 문제, 크리에이티브 브리프, 버그 리포트 등에 대한 템플릿이 있다면 자동으로 적용하여 모든 새 작업에 다음을 포함시킬 수 있습니다: 하위 작업, 체크리스트, 사용자 지정 필드

하위 작업

체크리스트

사용자 지정 필드

하위 작업

체크리스트

사용자 지정 필드

더 자동화된 프로세스를 구축할 영감이 필요하신가요? AI 워크플로우 자동화 활용 사례를 확인해 보세요.

5. 양식의 스타일과 브랜드 적용

팀원이나 부서 구성원에게 배포하기 전에 양식을 조금만 손봐 주세요. 디자인 탭에서 외관과 느낌을 조정하여 양식이 팀만의 공간처럼 느껴지도록 하세요.

다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

수집하는 정보의 양에 따라 1열 레이아웃과 2열 레이아웃 사이를 전환하세요.

ClickUp Forms로 양식 레이아웃, 브랜딩 및 테마를 맞춤형으로 설정하여 작업 공간에 맞게 조정하세요.

회사 브랜딩에 맞춰 색상, 배경 및 버튼 스타일을 조정하세요

더욱 세련되게 보이게 하려면 맞춤형 배경 이미지를 업로드하세요.

밝은 테마나 어두운 테마를 선택하고 브랜드 색상을 활용하여 양식이 실제로 내부 작업 공간에 어울리는 모습을 연출하세요.

…그 외에도 다양한 기능이 있습니다.

6. 양식을 내부적으로 공유하세요

그리고 이것이 가장 훌륭하고(가장 간단한) 부분입니다! 팀과 ClickUp 양식을 공유하기만 하면 됩니다:

직접 링크: 양식의 공유 가능한 URL을 복사하여 양식의 공유 가능한 URL을 복사하여 ClickUp 채팅 , 이메일 또는 Teams에 붙여넣기만 하면 됩니다. 한 번의 클릭으로 팀원이 요청을 제출할 수 있는 바로 그 장소로 이동합니다.

내부 도구에 삽입하기: 삽입 코드를 가져와 Confluence, SharePoint 또는 사내 인트라넷에 양식을 삽입하세요. 그러면 직원들이 평소 일을 수행하는 중 자연스럽게 양식을 접하게 됩니다.

다양한 방법으로 ClickUp Forms 양식을 공유하세요

접근 제한: 특정 내부 팀과 관련성을 유지하기 위해 양식을 비공개 목록 내에 보관하고, 작업 공간 권한을 활용하여 무작위 외부 회사 제출을 방지하세요.

쉽게 찾을 수 있도록 하세요: 온보딩 문서, 내부 wiki 또는 ClickUp 문서에 링크를 추가하세요. 팀원들이 요청 양식을 찾느라 '월도는 어디에?' 게임을 하지 않도록, 모두가 한 곳에서 확인할 수 있게 하세요.

그게 다예요! 이제 모든 내부 요청을 표준화하셨습니다.

⭐ 보너스 단계: 분석을 위해 ClickUp AI 활용하기

하지만 요청 사항을 수집하는 것은 전체 과정의 절반에 불과합니다. 그 다음에 벌어지는 일에서 문제가 발생하기 마련이죠. 작업이 쏟아지기 시작하면 대부분의 팀은 다시 혼란에 빠져 모두가 지체되는 상황을 반복합니다. 여러분도 잘 아시다시피:

누락된 맥락을 찾아 헤매기

같은 내용을 두 번 묻는 일

반복되는 응답 재작성

모든 것을 수동으로 분류하고 우선순위 지정하기

무슨 일이 벌어지고 있는지 파악하기 위해 tool 사이를 오가며 시간을 낭비하지 마세요

이것은 전형적인 일과 컨텍스트 분산 현상입니다. 하지만 매일 겪는 혼란을 없애기 위해 탄생한 일 AI, ClickUp Brain을 환영합니다.

ClickUp AI로 양식 응답을 분석하세요

요청 시스템을 마법처럼 매끄럽게 만드는 방법은 다음과 같습니다:

맥락 파악: 모든 요청에는 세부사항, 이력, 패턴이 수반됩니다. ClickUp AI 필드는 AI 요약 기능을 통해 이를 즉시 종합하므로, 채팅 기록을 일일이 뒤질 필요가 없습니다.

자동 분류를 지원합니다: Brain은 요청을 분류하고 긴급한 사항을 파악하며 관련 내용을 표면화하는 데 도움을 줍니다.

답변을 제공합니다: ClickUp Brain에 요약, 다음 단계, 설명 또는 초안 업데이트를 요청하면 실제 작업, 문서 및 워크플로우(실제 업무의 실제 컨텍스트)를 기반으로 한 답변을 얻을 수 있습니다.

ClickUp Brain을 통해 워크플로우에 기반한 상황 인식 요약, 다음 단계, 업데이트를 받아보세요.

⭐ 보너스 단계: 대시보드를 통해 양식 제출 내용 분석하기

대시보드를 통해 접수 데이터를 시각화하여 수동 보고 없이도 신속한 의사 결정과 패턴 파악이 가능합니다.

이 기능 애드온을 통해 ClickUp 대시보드는 가장 중요한 메트릭과 트렌드를 실시간으로 보여줍니다.

이를 통해 내부 요청을 한 단계 업그레이드하는 방법은 다음과 같습니다:

접수 목록과 연결된 카드 생성: 양식 작업이 도착하는 목록을 가리키는 작업 목록 카드 를 추가하세요. 그룹화 및 필터(예: 요청 유형, 우선순위, 담당자별)를 활용하여 가장 중요한 사항에 집중하세요.

제출량 및 추세 추적: 계산 카드 (예: 작업 수) 또는 막대/선 차트 카드 를 사용하여 요청 유형이 시간에 따라 어떻게 변화하는지 확인하세요.

진행 중인 작업 모니터링: 상태별 작업량 또는 상태별 총 소요 시간 카드를 추가하여 요청이 정체된 부분이나 순조롭게 진행 중인 부분을 확인하세요 — SLA 또는 SLA 위험 신호에 완벽합니다.

필요 시 상세 정보 보기: 대부분의 대시보드 카드에서 기본 작업으로 이동하여 대시보드를 벗어나지 않고 개별 양식 응답을 확인할 수 있습니다.

계산 카드를 대시보드에 추가하고 위치를 양식 응답 작업이 있는 위치로 설정할 수도 있습니다.

ClickUp 양식으로 요청을 표준화하는 이점

ClickUp 양식을 통한 요청 표준화가 눈에 띄는 효과를 내는 이유는 다음과 같습니다:

요청 우선순위 지정 간소화 : 양식에 드롭다운 메뉴 또는 사전 설정된 우선순위 옵션을 포함할 수 있으므로 팀이 수동으로 타임라인을 해석할 필요가 없습니다. 이러한 일관된 우선순위 입력 덕분에 대시보드나 필터를 더 안정적으로 구축할 수 있으며, 높은 우선순위, 중간 우선순위, 낮은 우선순위로 분류되는 기준을 중심으로 프로세스를 표준화할 수도 있습니다.

팀/역할 간 가시성 향상 : 표준화된 접수 시스템을 통해 경영진과 이해관계자는 통일된 데이터(예: '부서별 요청 건수', '요청 유형별 평균 처리 시간')를 확인할 수 있습니다. 모든 요청이 동일한 방식으로 시스템에 입력되므로 프로세스를 보다 명확하게 문서화하는 데 도움이 됩니다.

브랜드 또는 프로세스 정렬 강화 : ClickUp Forms를 사용하면 레이아웃과 브랜딩('어떤 제품 라인인가?', '어떤 지역인가?' 등)을 맞춤형으로 설정할 수 있어, 접수 양식 자체가 단순히 콘텐츠를 전달하는 것을 넘어 프로세스와 기대치를 강화합니다.

신규 요청자의 빠른 적응 : 양식 필드가 예측 가능하고 표준화되면 신규 팀원이나 외부 요청자(공급업체, 계약업체)가 더 빠르게 업무에 적응합니다(설명 필요 최소화, 오류 감소).

변경 요청의 감사/추적 용이성 : 요청 접수 방식을 표준화하면 모든 구성원이 동일한 분류 체계를 사용하므로, 시간이 지남에 따라 접수된 요청 유형(예: 예산 증액, 범위 변경)을 추적할 수 있습니다.

작업 및 워크플로우와의 향상된 통합: 각 양식 제출이 ClickUp 내 작업(예측 가능한 필드 포함)으로 전환되므로 요청 → 작업 → 완료의 연결 고리가 더욱 원활해집니다. 일회성 요청을 수동으로 작업 시스템에 매핑해야 할 가능성도 줄어듭니다.

ClickUp으로 모든 내부 요청을 표준화하세요

사람들이 여전히 무작위 채팅방, 부분적인 이메일, 복도에서의 대화에 요청을 남기고 있다면, 문제는 팀이 아닙니다. 문제는 도움을 요청할 수 있는 단일하고 신뢰할 수 있는 방법이 없다는 점입니다.

ClickUp Forms는 모든 구성원에게 동일한 간편한 접수 양식을 제공함으로써 이러한 문제를 해결합니다.

모든 요청은 동일한 구조를 따르며, 필요한 질문을 정확히 묻고, 팀이 실제로 실행 가능한 작업으로 적절한 목록에 등록됩니다. 사용자 지정 필드, 조건부 질문, 자동화 기능을 통해 IT, HR, 디자인, 운영 부서가 필요한 세부 정보를 확보할 수 있습니다.

지금 바로 ClickUp에 가입하여 내부 요청을 팀 전체가 신뢰할 수 있는 체계로 전환하세요. ✅

자주 묻는 질문

네. 새 양식 제출이 접수될 때마다 Slack이나 이메일로 자동 알림을 쉽게 보낼 수 있습니다. 이는 내부 요청에 신속히 대응해야 하는 특정 팀원에게 특히 유용합니다. 많은 팀이 Slack에서 ClickUp Forms를 공유한 후, ClickUp 자동화 기능을 활용해 새 제출물을 바로 적절한 채널로 전달합니다.

ClickUp은 기업급 보안, 암호화 및 권한 제어 기능으로 모든 양식 제출을 보호합니다. 데이터 수집 권한, 제출물 열람 권한, 작업 생성 위치를 직접 설정하세요. 역할 기반 접근 권한을 통해 필요 시 크로스 기능 팀 또는 개인에게만 민감한 정보를 제한할 수 있습니다. 더 나아가, 양식 데이터를 저장하는 작업 공간, 리스트, 뷰는 플랫폼 전체에 적용되는 동일한 보안 기준을 상속받습니다. 또한 '계정 인증 양식' 설정을 활성화하면 해당 작업 공간에 가입한 사용자만 양식을 열람하고 제출할 수 있습니다.

물론입니다. 많은 기업들이 ClickUp 사용자 지정 필드와 조건부 논리를 활용해 여러 팀에 활용 가능한 맞춤형 양식을 구축합니다. 예를 들어 마케팅, IT, 인사팀이 하나의 통합 양식으로 요청을 접수하면 ClickUp 규칙이 각 제출물을 해당 팀의 올바른 리스트나 실행 가능한 작업으로 자동 배분합니다. 이는 공유 서비스 데스크나 신입 사원 온보딩에 이상적입니다.

ClickUp의 드래그 앤 드롭 인터페이스로 우선순위, 요청 유형, 부서와 같은 사용자 지정 필드를 손쉽게 추가할 수 있습니다. 이러한 필드가 설정되면 자동화 기능을 활용해 신규 작업이 접수되는 즉시 분류하거나 우선순위를 지정할 수 있습니다. 예를 들어 '긴급' 요청은 담당자에게 자동 할당되고, IT 문제는 전용 대기열로 분류될 수 있습니다.

네. ClickUp Brain(일명 ClickUp AI)은 길거나 불분명한 양식 제출 내용을 요약하고 누락된 세부 사항을 강조하며 작업을 적절한 소유자에게 전달하는 데 도움을 줍니다. 맥락을 이해하기 때문에 원본 제출 내용을 즉시 실행 가능한 작업으로 전환할 수 있습니다.