중소기업을 위한 AI 스택

미국 상공회의소 보고서에 따르면, 중소기업의 58%가 4개 이상의 플랫폼을 동시에 사용하고 있는 것으로 나타났습니다. 그 결과는 뻔합니다. 글쓰기 보조 도구는 한 탭에, 프로젝트 업데이트는 다른 탭에, 클라이언트 관련 정보는 어쩐지 어느 쪽에도 제대로 정리되지 않은 채 방치되곤 합니다.

이러한 문제를 해결하기 위해, 이 가이드에서는 중소기업을 위한 간결하고 연결된 AI 스택을 구축하는 과정을 단계별로 안내합니다.

어떤 레이어가 실제로 중요한지, 각 레이어에 어떤 tools가 필요한지, 그리고 팀의 기존 일에 지장을 주지 않으면서 이를 모두 도입하는 방법을 다룰 예정입니다. 🙌

간단한 답변: 실제로 효과가 있는 최소한의 AI 스택

성장 중인 팀 대부분은 중복되는 AI 도구를 너무 많이 구매하거나, 단 하나의 챗봇에만 의존하며 이를 전략이라고 부릅니다. 이로 인해 운영 책임자와 창업자들은 도구의 무분별한 확대로 인한 비용을 감당해야 합니다.

기술 스택을 다음과 같이 구성할 수 있습니다:

1단계: 초안 작성과 아이디어 구상을 위한 초안 작성과 아이디어 구상을 위한 생성형 AI 어시스턴트 1개

2단계: 작업, 문서, 커뮤니케이션이 한곳에 모이는 중앙 업무 hub

3단계: 리드 추적 및 후속 조치를 위한 단일 클라이언트 대응 CRM

4단계: 마케팅 및 콘텐츠 게시를 위한 AI 도구

5단계: 수동 노력 없이 도구 간에 데이터를 이동시키는 자동화

아래에서는 각 계층을 단계별로 살펴보고, 구체적인 tools를 추천하며, 주별 도입 플랜을 제시해 드리겠습니다.

BCG의 AI 연구에 따르면, AI 성과가 우수한 기업들은 평균 3.5개의 활용 사례에 집중하는 반면, 다른 기업들은 6.1개에 집중하며, 활용 사례에 집중하는 선도 기업들은 2.1배 더 높은 ROI를 기대하고 있습니다.

이러한 AI의 무분별한 확산으로 인해 결과물이 여러 곳에 흩어져 있어, 팀원들이 기본적인 맥락을 파악하기 위해 끊임없이 탭을 전환해야 하는 상황이 발생합니다. AI 스택이 필요한 이유는 다음과 같습니다:

서로 연결되지 않은 여러 tools를 번갈아 사용하느라 애쓰지 말고, AI 기능을 한곳에 통합하세요.

단일 정보 소스를 통해 데이터 일관성을 향상시킵니다

통합된 인사이트를 통해 의사결정을 가속화합니다

비즈니스 성장에 따라 시스템을 재구축할 필요 없이 AI 도입을 확장할 수 있습니다

단편적인 작업이 아닌, 전체 프로세스를 자동화합니다

중복된 도구와 기능 중복을 제거하여 비용을 절감합니다

📮 ClickUp 인사이트: 성과가 저조한 팀은 15개 이상의 tools를 동시에 사용하는 경우가 4배 더 많은 반면, 성과가 우수한 팀은 사용하는 tools의 한도를 9개 이하로 제한하여 효율성을 유지합니다. 그렇다면 하나의 platform만 사용하는 것은 어떨까요? 업무용 올인원 앱인 ClickUp은 AI 기반 워크플로우를 통해 업무, 프로젝트, 문서, 위키, 채팅, 통화 등을 하나의 플랫폼으로 통합합니다. 더 스마트하게 일할 준비가 되셨나요? ClickUp은 모든 팀에 적합하며, 업무 현황의 가시성을 높이고, AI가 나머지 업무를 처리하는 동안 여러분은 중요한 일에 집중할 수 있게 해줍니다.

AI 스택이 팀을 위해 실제로 수행해야 할 역할

겉보기에는 훌륭해 보이지만 팀의 업무 방식을 완전히 뒤흔들어 놓는 인상적인 AI 데모에 쉽게 현혹되기 쉽습니다. 팀에 새로운 프로세스를 강제로 도입하면 도입률이 낮아지고 예산이 낭비되며, 전담 관리자가 필요한 가파른 학습 곡선을 겪게 됩니다.

다음과 같은 AI 스택을 구축하세요:

기존 워크플로우에 자연스럽게 통합: 새로운 규칙을 만들 필요 없이 팀의 기존 업무 방식에 그대로 적용됩니다

수작업 제거: 현재 누군가가 수작업으로 수행하고 있는 특정 작업에 소요되는 시간을 확실하게 절약해 줍니다.

연동 기능: 스택 내의 다른 도구와 최소 한 곳 이상 연결되어 데이터가 자연스럽게 흐르도록 합니다

관리자 개입이 전혀 필요하지 않습니다: 설정에 대한 추가 지원이 필요 없으며, 팀에서 직접 도구를 유지 관리할 수 있습니다.

데이터 보안: 클라이언트 정보가 어디로 전송되는지, 누가 접근할 수 있는지 정확히 파악할 수 있도록 보장합니다.

If a tool fails to meet at least three of these criteria, it does not belong in your stack.

AI 스택의 구성 요소

효과적인 AI 스택이란 입력을 결과물로 전환하기 위해 서로 협력하는 일련의 체계적인 계층 구조를 말합니다. 이 섹션에서는 현대적인 AI 스택의 키 계층과 각 계층의 역할을 자세히 살펴보겠습니다.

이 과정에서 세계 최초의 통합 AI 작업 공간인 ClickUp이 각 계층에 어떻게 적용되어 작업, 문서, 자동화, AI를 하나의 통합 시스템으로 결합하는지 살펴보겠습니다. 🤩

통합 시스템에 대한 자세한 내용:

1단계: 사고와 초안 작성을 위한 핵심 AI 어시스턴트

빈 페이지를 멍하니 바라보는 것만으로도 매주 귀중한 시간을 몇 시간씩 낭비하게 됩니다. 팀원들이 제안서를 작성하거나 긴 스레드를 처음부터 요약해야 할 때, 실제 전략적 일에 집중할 수 있는 추진력을 잃게 됩니다. 이를 통해 다음이 가능해야 합니다:

초안 작성: 시작점이 필요한 이메일, 제안서 및 내부 문서 생성

요약: 회의 노트, 긴 스레드, 조사 결과를 핵심 내용으로 요약하기

브레인스토밍: 캠페인 접근 방식, 기능 이름, 문제 재구성 아이디어 도출

간단한 데이터 분석: 스프레드시트 데이터를 붙여넣기하여 패턴을 파악하고 옵션을 비교하기

어조 조정: 대상에 따라 동일한 메시지를 재작성하기

고려해 볼 만한 tools:

tool 강점 가장 적합한 대상 주의할 점 ChatGPT 다재다능한 플러그인 생태계 폭넓은 기능 상세한 프롬프트 없이 일반적인 내용으로 작성 가능 Claude 긴 문맥 추론 대량의 문서 작업 더 간소화된 통합 생태계 Gemini Google Workspace와의 긴밀한 연동 Google 생태계 사용자 복잡한 작업 수행에는 아직 발전이 필요한 단계입니다

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp Brain MAX를 통해 단일 인터페이스에서 작업 공간 및 웹과 함께 ChatGPT, Claude, Gemini와 같은 모델에 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 팀은 매번 도구를 전환하거나 처음부터 다시 시작할 필요 없이, 실제 상황에 맞춰 작업에 적합한 모델을 선택하여 업무를 진행할 수 있습니다. ClickUp Brain MAX를 사용하면 AI 스택의 레이어 1에 포함된 모든 tools를 하나의 인터페이스에서 이용할 수 있습니다. 예를 들어, 출시 플랜을 수립 중인 제품 마케터는 ChatGPT를 사용하여 초안을 빠르게 작성한 다음, Claude로 전환하여 긴 PRD나 고객 조사 문서를 요약할 수 있습니다.

AI의 무분별한 확장을 방지하세요:

2단계: AI가 내장된 중앙 업무 hub

대부분의 팀은 서로 연동되지 않는 문서, 스프레드시트, 채팅 앱, 프로젝트 보드 등 제각각의 도구들을 뒤섞어 사용하며 일을 운영합니다. 이러한 업무의 분산으로 인해 모든 구성원은 끊임없이 앱을 전환해야 하며 , 그 결과 GitHub과 Google Drive 사이에서 업데이트 내용이 누락되기도 합니다.

ClickUp은 프로젝트, 문서, 대화, 분석 기능을 한곳에 통합한 보안이 강화된 편리한 플랫폼을 제공하며, 업무 내용을 실제로 이해하는 지능형 레이어로 AI가 내장되어 있습니다.

이 작업 공간에 직접 통합된 AI 레이어인 ClickUp Brain을 사용하여 모든 작업, 문서, 대화를 검색하고 일상적인 업무를 자동화하세요. ClickUp Brain은 계정 내의 모든 작업, 문서, 대화를 검색하여 플랫폼을 벗어나지 않고도 일상적인 업무를 자동화합니다.

ClickUp Brain을 통해 기술 스택 전반에서 정보를 수집하는 상황 인식형 AI를 활용하세요

다음과 같은 도움을 드립니다:

휴가 후 업무 복귀: 프로젝트 전반의 변경 사항을 요약하여 불필요한 채팅의 반복을 피하세요

상태 업데이트 작성: 최근 완료된 작업을 불러와 몇 초 만에 편집할 수 있는 요약문을 작성해 줍니다.

숨겨진 의사결정 사항 찾기: 문서와 댓글 전반에 걸쳐 문서와 댓글 전반에 걸쳐 ClickUp Enterprise 검색을 활용하여 답변을 즉시 찾아냅니다

수신 요청 자동 분류: 과거 패턴을 기반으로 담당자와 우선순위를 제안합니다

회의록 작성: ClickUp AI Notetaker를 사용하여 모든 스탠드업 ClickUp AI Notetaker를 사용하여 모든 스탠드업 회의에 대한 상세한 요약과 구체적인 실행 항목을 제공합니다.

초안 작성: 이메일, 마케팅 문구, 블로그, 에세이, 표준 운용 절차 (SOP) 등 팀이 필요로 하는 모든 문서의 초안을 작성하는 데 도움을 줍니다.

3단계: AI 기반 CRM 또는 고객 커뮤니케이션 tool 1가지

잠재 고객을 추적하고 고객에게 후속 조치를 취하는 과정은 종종 산만한 수신함과 포스트잇이 뒤엉킨 복잡한 상황으로 이어집니다. 고객 정보가 분산되어 있으면 영업 담당자는 후속 조치를 잊어버리기 쉽고, 유망했던 거래는 완전히 무산되고 맙니다.

최고의 CRM이란 팀이 실제로 꾸준히 사용할 수 있는 시스템입니다:

자동 작성 후속 이메일: 영업 담당자가 매주 같은 메시지를 40번씩 작성하는 수고를 덜어줍니다

리드 스코어링: 참여 패턴을 기반으로 가장 유망한 잠재 고객을 선별합니다 참여 패턴을 기반으로 가장 유망한 잠재 고객을 선별합니다

회의 요약 기록: 수동으로 노트할 필요 없이 핵심 내용과 후속 단계를 기록합니다.

스마트 알림: 잠재 고객이 사라지기 전에 관심을 잃어가는 기회를 미리 파악하세요

다음은 사용해 볼 만한 tools입니다:

tool 가장 적합한 대상 AI 기능 연결 가능 HubSpot CRM 무료 시작 가이드 이메일 초안 작성, 리드 스코어링 대부분의 주요 플랫폼 Pipedrive 영업 팀 중심 소규모 팀 거래 예측 Zapier, 주요 이메일 제공자 Zoho CRM 예산에 민감한 팀 워크플로우 제안 Zoho Suite, 타사 앱

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp 대시보드를 사용하여 고객 데이터를 실시간 시각화 보고서로 변환함으로써, CRM 레이어를 실행 단계와 직접 연결하세요. 사용자 정의가 가능한 카드는 관계 추적 및 대응의 핵심 요소로 작용하며, 실제 작업 공간 데이터를 동적으로 불러옵니다. 예를 들어, 막대 차트 카드로 거래 단계를 표시하고, 계산 카드로 예상 매출을 예측하며, 작업 목록 카드로 미처리 후속 조치를 관리하는 대시보드를 만들 수 있습니다. 실제로 이를 통해 영업 팀이나 계정 관리팀이 클라이언트와의 소통을 준비하는 방식이 달라집니다. ClickUp 대시보드의 ClickUp Brain을 활용해 데이터를 요약한 자료를 미리 공유해 회의에 참석하세요

또한, ClickUp Brain은 이 기능을 ‘데이터 확인’에서 ‘데이터 설명’으로 확장합니다. ‘Executive Summary’나 ‘Project Update’와 같은 AI 카드를 활용하면, 해당 클라이언트 계정 전반에서 진행 중인 상황을 간결하게 요약한 보고서를 자동으로 생성할 수 있습니다.

대시보드 구축하기:

콘텐츠를 지속적으로 게시해야 한다는 압박감 때문에 소규모 팀은 다음에 무엇을 게시할지 고민하느라 허둥대기 일쑤입니다. 명확한 시스템이 없다면 인바운드 리드는 줄어들고 브랜드 가시성은 급락하게 됩니다.

Squarespace, Wix, Webflow와 같은 최신 웹사이트 빌더는 이제 기본적으로 AI 지원 디자인, 콘텐츠 생성, SEO 제안 기능을 제공합니다. 대부분의 중소기업(SMB)의 경우, 웹사이트 플랫폼 자체만으로도 예전에는 별도의 tools가 필요했던 작업의 상당 부분을 처리할 수 있습니다.

자연 유입 트래픽이 중요하다면, Surfer, Clearscope, Semrush와 같은 tools를 활용하면 팀이 사람들이 실제로 검색하는 내용에 부합하는 콘텐츠를 작성하는 데 도움이 됩니다. 하지만 매월 최소 2~4개의 콘텐츠를 게시하지 않는다면, 아직은 구독할 가치가 없습니다.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp Docs를 사용하여 전체 콘텐츠 파이프라인을 원활하게 작성, 편집 및 협업하세요. 이 문서 기능은 중첩 페이지, 실시간 협업, 작업 삽입 및 다양한 형식을 지원합니다. 즉, 블로그 초안, 랜딩 페이지 문구, 캠페인 개요를 타임라인, 소유자 및 상태 업데이트와 함께 한곳에서 관리할 수 있습니다. ClickUp Docs 내에서 ClickUp Brain을 활용해 마케팅 문안을 작성해 보세요 ClickUp Brain(ClickUp 내에 바로 내장되어 있습니다!)과 함께 사용하면, 내장된 글쓰기 및 편집 기능을 활용할 수 있습니다. 블로그 게시물의 초안을 생성하거나, 명확성이나 어조를 위해 특정 부분을 재작성하거나, 긴 콘텐츠를 요약하거나, 대략적인 노트를 체계적인 기사로 확장하도록 프롬프트를 보낼 수 있습니다. 이 시스템은 귀하의 작업 공간 컨텍스트에 접근할 수 있으므로, 일반적인 프롬프트가 아닌 실제 프로젝트를 기반으로 결과를 도출합니다.

📌 예시 프롬프트: 소기업 소유자를 대상으로 ‘과도한 비용 지출 없이 AI 스택을 구축하는 방법’에 관한 1,200단어 분량의 블로그 게시물을 작성해 주세요. 실용적이고 기술 용어를 배제하는 어조를 유지해 주십시오. 흔히 저지르는 실수, 간단한 4단계 프레임워크, 실행 가능한 도구 추천에 대한 섹션을 포함해 주세요. 짧은 서론, 명확한 소제목, 간결한 결론을 추가해 주십시오.

5단계: AI 스택을 연결하는 간편한 자동화

서로 다른 소프트웨어 플랫폼 간에 데이터를 수동으로 이동시키면 팀원들이 마치 통합 작업자처럼 일하게 됩니다. 많은 플랫폼에는 기본 자동화 빌더가 탑재되어 있습니다. 예를 들어, 클라이언트가 CRM에서 계약서에 서명하면 기본 자동화 기능을 통해 즉시 온보딩 프로젝트를 생성하고, 팀을 배정하며, 마감일을 설정할 수 있습니다.

서로 다른 앱 간의 연결을 위해서는 Zapier나 Make와 같은 tools가 그 간극을 메워줍니다. 웹사이트에서 양식을 제출하면 CRM에 리드가 생성되고, 동시에 작업 공간에 작업이 생성될 수 있습니다.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp 자동화 기능을 사용하여 반복적인 업무 인계를 즉시 처리하세요. 트리거 기반 규칙을 통해 아무도 버튼을 누르지 않아도 작업을 이동하고, 일을 할당하며, 알림을 보내고, 필드를 업데이트할 수 있습니다. ClickUp Automations를 사용하여 간단한 ‘이 경우, 저렇게 하라’ 규칙으로 맞춤형 자동화 워크플로우를 생성하세요

수동적인 비즈니스 프로세스를 자동화하기 위한 간단하지만 강력한 워크플로우는 다음과 같을 수 있습니다:

웹사이트에서 새로운 잠재 고객이 데모 요청 양식을 작성합니다

제출 시 ClickUp 작업이 자동으로 생성됩니다

이 기능은 이름, 회사명, 요구 사항 등 수집된 모든 세부 정보를 추가합니다.

사전 정의된 규칙에 따라 해당 작업이 적합한 영업 팀 담당자에게 배정됩니다.

이 리드는 리드 유형(고관심)으로 태그되며, 24시간 이내에 후속 조치를 취해야 하는 마감일이 지정됩니다.

'중소기업을 위한 AI 플레이북'에서는 AI를 활용하여 복잡한 업무 프로세스를 간소화하고, 일의 효율성을 높이며, 불필요한 도구 과다 사용을 방지하는 방법을 설명합니다.

중소기업을 위한 AI 가이드북

새로운 소프트웨어를 평가하다 보면 종종 기술 스택이 과도하게 부풀어 올라 팀 전체를 혼란스럽게 만들곤 합니다. 아무도 이해하지 못하는 복잡한 tools에 비용을 지출하면 예산이 낭비될 뿐만 아니라 팀의 사기도 떨어지게 됩니다.

선택하기 전에 다음 질문들을 스스로에게 물어보세요:

이것이 수작업을 대체할 수 있을까요?: 매주 수작업으로 처리하던 일을 없애줍니다

연결 가능?: 스택 내의 다른 도구 중 최소 한 가지와 연결됩니다

배우기 쉬운가요?: 팀원들이 1시간 이내에 익힐 수 있도록 보장합니다

관리자가 필요할까요?: 별도의 관리자가 필요하지 않습니다

확장 가능할까요?: 크기가 두 배로 커진다면 타당합니다

도구가 이 질문 중 두 개 이상에 부합하지 못한다면, 그것은 '필수'인 척하는 '있으면 좋은' 도구일 뿐입니다. 비즈니스 프로세스에 GenAI를 도입하는 데 도움이 되는 최고의 도구들을 북마크해 두고 6개월 후에 다시 확인해 보세요.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp 슈퍼 에이전트를 통해 AI 스택을 수동적인 지원에서 능동적인 실행으로 확장하세요. 이 AI 에이전트는 단순히 응답을 생성하는 데 그치지 않고, ClickUp 작업 공간 전반에서 직접 작업을 수행할 수 있습니다. 업무, 문서, 워크플로우와 연동되도록 설계된 이 도구들은 활동을 모니터링하고, 작업을 트리거하며, 상황에 따라 다단계 프로세스를 처리함으로써 AI를 운영 레이어로 전환합니다. 수동 개입 없이 워크플로우를 관리할 수 있는 맞춤형 ClickUp 슈퍼 에이전트를 생성하세요 워크플로우를 지속적으로 모니터링하고 조건이 충족되면 즉시 개입하세요. 예를 들어, 작업이 기한을 넘겼을 때 이를 감지하여 해당 담당자에게 자동으로 알림을 전달하는 방식입니다.

중소기업(SMB) AI 스택을 위한 간단한 도입 플랜

기술 스택 전체를 한꺼번에 도입하면 직원들에게 부담이 되고 일상 업무에 차질을 빚게 됩니다. 너무 빠른 속도로 너무 많은 변화를 주면 tools가 제대로 활용되지 못하고 부서 간에 심각한 마찰이 발생합니다.

비즈니스에서 AI를 효과적으로 활용하는 방법은 다음과 같습니다:

진행 중인 프로젝트를 단계별로 ClickUp으로 이전하여 원활하게 서비스를 도입하세요 처음 2주 이내에 AI 어시스턴트를 선택하고 진행 중인 프로젝트를 진행 중인 프로젝트를 중앙 hub로 이전하세요 기존 작업을 가져오고 시스템이 작업 공간을 인덱스화하도록 하여 첫날부터 질문에 바로 답변할 수 있도록 준비하세요 2주 차가 끝날 무렵에는 팀 회원들이 업무에 익숙해지도록 하세요 CRM을 연결하고 연락처를 가져오세요 3주 차와 4주 차에 첫 자동화 설정하기 웹사이트 빌더의 AI 기능을 설정하고, 마케팅 도구가 필요한 경우 콘텐츠 한 개를 게시해 보세요. 아직 최적화는 하지 말고, 우선 파이프라인을 구축하는 데 집중하세요. tools 간에 가장 빈번하게 발생하는 업무 인계 과정을 파악하고, 5주 차부터 8주 차까지 해당 과정을 자동화하세요 간단한 회고(retrospective)를 진행하여 효과적인 부분을 확인하고 업무에 방해가 되는 요소는 제거하세요.

🔍 알고 계셨나요? 공식 명칭이 'Clippit'인 클리피( Clippy)는 Microsoft가 Office 97의 'Office Assistant' 기능의 일환으로 선보였으며, 업무 현장에서 널리 알려진 최초의 AI 어시스턴트였습니다. 컴퓨팅을 더 친근하게 만들고 형식 지정과 같은 작업을 돕기 위해 고안되었지만, 이제는 사용자의 의도나 맥락을 이해하지 못해 실패한 '의식을 가진 사무용품'으로 기억되고 있습니다.

시간과 비용을 낭비하게 만드는 AI 스택의 실수

기업들은 종종 해결하고자 하는 문제가 무엇인지조차 파악하지 못한 채 소프트웨어를 구매하곤 합니다. 이러한 매몰비용의 덫 때문에 팀들은 이미 비용을 지불했다는 이유만으로 서로 연동되지 않는 tools를 계속 사용해야만 합니다.

비용을 절감하려면 다음 실수를 피하세요:

워크플로우를 정의하기 전에 도구를 구매하는 것: 먼저 먼저 워크플로우 관리 프로세스를 수립한 다음, 이를 지원하는 도구를 도입해야 합니다.

서로 연결되지 않은 AI 도구를 전체 전략으로 간주하는 것: 비즈니스 맥락이 반영되지 않은 챗봇은 그저 화려한 자동 완성 기능에 불과합니다.

비효율적인 프로세스 자동화: 팀에 일관된 업무 습관이 정착되기 전에 자동화를 도입하면 혼란만 더 빨리 초래할 뿐입니다

연결 테스트 생략: 개별적으로 사용되는 도구는 도구 과다 현상을 줄이는 것이 아니라 오히려 더 악화시킵니다.

보안 소홀: 데이터 프라이버시를 보장하기 위해, 클라이언트 데이터를 대면 AI 시스템에 입력하기 전에 해당 데이터가 어디로 전송되는지 정확히 파악하십시오.

사용하지 않는 도구 유지: 이미 비용을 지불했다는 이유로 구독을 계속 유지하면 예산이 낭비됩니다

🔍 알고 계셨나요? 1890년, 허먼 홀러리스의 타블레이팅 머신은 천공 카드를 사용하여 인구 조사 데이터 처리를 자동화함으로써, 10년이 걸리던 수작업 노력을 단 2년으로 단축했습니다.

중소기업을 위한 AI 스택 체크리스트

어떤 tools가 정말 필요한지, 어떤 tools가 그저 불필요한 복잡함만 더하는지 추적하기란 쉽지 않습니다. 필수적인 레이어를 놓치면 워크플로우에 공백이 생기고, 기능이 중복되는 tools를 사용하면 비용이 낭비됩니다.

핵심 업무가 원활하게 운영되도록 하여 설정을 손쉽게 점검해 보세요:

초안 작성과 사고를 돕는 하나의 AI 어시스턴트

작업, 문서, 채팅이 하나로 통합된 중앙 업무 허브

고객 커뮤니케이션 및 파이프라인 추적을 위한 통합 CRM

게시물을 관리할 수 있는 하나의 마케팅 tool

핵심 도구를 연결하는 5개 이하의 자동화 기능

모든 도구는 적어도 하나의 다른 도구와 연결됩니다

완전히 똑같은 기능을 하는 tools는 없습니다

팀은 분기별로 스택을 검토합니다

Auregen BioTherapeutics의 비임상 개발 이사인 존 왓슨(John Watson)이 ClickUp에 대해 다음과 같이 말했습니다:

저희 회사는 소규모 바이오테크 기업으로, 개발 프로그램의 진행 상황을 계획하고 모니터링하기 위해 전사적으로 ClickUp을 사용하고 있습니다. 이를 통해 제조부터 테스트, 임상 연구에 이르는 다양한 활동을 조정하고, 일정을 계획하며, 직원들에게 업무를 배정할 수 있습니다. 또한 우선순위를 설정하고 자원을 집중시켜 핵심 목표를 최대한 신속하게 달성할 수 있습니다.

저희 회사는 소규모 바이오테크 기업으로, 개발 프로그램의 진행 상황을 계획하고 모니터링하기 위해 전사적으로 ClickUp을 사용하고 있습니다. 이를 통해 제조부터 테스트, 임상 연구에 이르는 다양한 활동을 조정하고, 일정을 계획하며, 직원들에게 업무를 배정할 수 있습니다. 또한 우선순위를 설정하고 자원을 집중시켜 핵심 목표를 최대한 신속하게 달성할 수 있습니다.

‘AI’n’t ClickUp The Best?

AI 스택의 각 계층이 신중하게 설계되면, 팀은 여러 요소를 연결하는 데 드는 시간을 줄이고 실제 일 진행에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

이것이 바로 ClickUp이 돋보이는 점입니다. 기존 스택에 또 다른 tool을 추가하는 대신, 모든 것을 한곳에 통합하여 전체 카테고리를 대체합니다.

Docs를 사용하면 콘텐츠와 계획이 실행과 유기적으로 연결되며, 대시보드를 통해 CRM 및 고객 관련 정보가 가시성을 갖추고 즉시 활용 가능합니다. 또한 ClickUp Brain과 Super Agents를 통해 AI는 단순한 초안 작성 단계를 넘어 실제 의사 결정을 지원하고 워크플로우를 주도하는 단계로 발전합니다.

자주 묻는 질문

비용은 팀 크기 및 필요한 계층에 따라 크게 달라집니다. 많은 중소기업은 여러 기능을 통합한 소프트웨어를 선택하여 다양한 플랜의 도구를 조합해 실용적인 스택을 구축합니다.

네, 내장형 AI가 초안 작성, 검색, 요약, 자동화 기능을 처리하므로 각 기능마다 별도의 구독이 필요하지 않기 때문입니다. 이를 통해 여러 스택 계층을 하나의 통합 시스템으로 효과적으로 통합할 수 있습니다.

ChatGPT는 귀사의 프로젝트, 클라이언트, 내부 문서에 대한 이해가 없는 범용 보조 도구입니다. 스택은 비즈니스 전반에 걸쳐 맥락을 공유하는 전용 도구들을 연결하여, 실제 일에 기반한 결과를 도출합니다.

물론입니다. 소규모 팀일수록 업무 전환과 수동적인 업무 인계에 따른 어려움을 훨씬 더 크게 느끼기 때문입니다. 번거로운 업무를 위임할 사람이 없는 소규모 팀에게 있어, 간결하고 유기적으로 연결된 스택은 가장 높은 효과를 기대할 수 있는 투자 중 하나입니다.