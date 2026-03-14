무료 리드 스코어링 템플릿 10가지 (및 직접 만드는 방법)

팀에서 모든 리드를 똑같은 방식으로 처리하고 있다면, 이미 영업 파이프라인에서 시간이 낭비되고 있는 것입니다. 🕰️

오늘날 리드 스코어링의 핵심은 적합한 리드가 우선적으로 주목을 받고, 후속 조치가 적시에 이루어지도록 보장하는 데 있습니다.

이를 효과적으로 수행하려면 팀이 다양한 소스와 캠페인 전반에 걸쳐 활용할 수 있는 일관된 스코어링 시스템이 필요합니다.

이 글에서는 10가지 무료 리드 스코어링 템플릿과 각 템플릿의 용도, 그리고 여러분의 퍼널에 적합한 설정을 선택하는 방법을 공유합니다.

리드 스코어링 템플릿이란 무엇인가요?

리드 스코어링 템플릿은 영업 팀과 마케팅 팀이 잠재 고객이 실제 고객이 될 가능성을 바탕으로 리드에 숫자 값을 매길 수 있도록 돕는 체계적인 프레임워크입니다. 이 템플릿은 인구통계학적 정보, 회사 정보, 참여 행동, 구매 의도 등 리드 평가에 사용되는 기준을 체계적으로 정리해 줍니다.

예를 들어, 리드는 마케팅 이메일을 열람하거나, 가격 페이지를 방문하거나, 자료를 다운로드하거나, 이상적인 고객 프로필(ICP)에 부합하는 경우 점수를 받을 수 있습니다. 점수가 높을수록 해당 리드는 영업 팀의 연락을 받을 자격이 더 높은 것입니다.

이 프레임워크는 또한 두 가지 주요 차원을 통해 잠재 고객을 평가합니다:

명시적 데이터: 직책, 회사 크기, 업종 등 리드가 직접 제공하는 정보

암시적 데이터: 이메일 열람, 페이지 방문, 콘텐츠 다운로드 등 추적하는 행동 신호

템플릿을 활용한 리드 스코어링 모델 구축 방법

리드 스코어링 템플릿을 찾았지만, 그저 빈 캔버스일 뿐입니다.

템플릿을 효과적으로 활용하려면 영업 팀의 데이터와 ICP에 맞춰 맞춤형으로 수정해야 합니다. 이제 실질적인 결과를 내는 리드 스코어링 모델을 구축하는 방법을 살펴보겠습니다. 🛠️

1. ICP 정의하기

리드 스코어링 모델의 효과는 최고의 고객에 대한 이해도에 달려 있습니다. 먼저, 가장 성공적으로 성사된 거래의 기업 정보 및 인구통계학적 특성을 목록으로 정리해 보세요.

기존 고객 데이터를 면밀히 분석하여 기업 크기, 업종, 직책, 위치별 패턴을 파악하세요.

📝 예시: 프로젝트 관리 SaaS 기업은 직원 수 50~500명의 B2B SaaS 기업에 근무하는 마케팅 관리자나 운영 책임자를 ICP(이상적인 고객 프로필)로 정의할 수 있습니다. 이러한 속성에 부합하는 리드는 리드 스코어링 모델에서 더 높은 적합도 점수를 받게 됩니다.

2. 키 행동 신호 파악하기

모든 행동이 똑같은 것은 아닙니다.

전환으로 이어지는 리드의 여정과 연관된 구체적인 행동 패턴을 파악하세요. 데모 요청이나 가격 페이지 방문과 같은 구매 의향이 높은 신호는, 이메일을 한 번 열람하거나 웹사이트를 잠깐 방문하는 것과 같은 구매 의향이 낮은 신호보다 더 높은 가중치를 부여해야 합니다.

📝 예시: ICP(이상적인 고객 프로필)에 해당하는 리드가 웹사이트를 방문하여 제품 가이드를 다운로드했다고 가정해 봅시다(+5점). 며칠 후, 해당 리드는 제품에 관한 웨비나에 참석하고(+10점), 이어서 가격 페이지를 방문합니다(+15점). 이러한 행동은 관심이 점차 높아지고 있음을 나타내므로, 리드 점수가 상승하며 검증된 리드로 한 걸음 더 가까워집니다.

3. 점수 값 할당

주요 평가 기준을 정했다면 이제 점수를 매길 차례입니다. 각 기준이 성공적인 전환과 얼마나 밀접한 관련이 있는지에 따라 가중치를 부여하세요.

예를 들어, 목표 산업 분야의 '이사' 제목을 가진 리드는 20점의 가치가 있을 수 있는 반면, 블로그 게시물 방문은 2점에 불과할 수 있습니다. 또한 경쟁사의 이메일 도메인에서 온 리드나 당사가 서비스를 제공하지 않는 산업 분야의 리드와 같이 자격 미달 요인에 대해서는 마이너스 점수를 적용해야 합니다.

💡 전문가 팁: 정보 수집 목적의 행동보다는 구매 의도가 담긴 행동에 훨씬 더 높은 점수를 부여하세요. 데모 요청(50점)은 블로그 방문(2점)보다 훨씬 더 높은 점수를 받아야 합니다. 두 행동 간의 행동적 차이가 매우 크기 때문입니다.

4. 기준 점수 설정

점수 체계가 마련되었다면, 각 점수가 실제로 무엇을 의미하는지 정의해야 합니다. 리드가 마케팅 적격 리드(MQL) 또는 영업 적격 리드(SQL)가 되는 시점을 결정하는 명확한 기준 점수를 설정하십시오.

리드를 더 세분화하기 위해 등급을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, "핫(hot)" 리드(80점 이상), "웜(warm)" 리드(50~79점), "콜드(cold)" 리드(50점 미만) 등으로 분류할 수 있습니다. ClickUp에서는 맞춤형 상태 기능을 사용하여 파이프라인에서 이러한 등급을 시각적으로 표현할 수 있습니다.

ClickUp에서 맞춤형 상태를 생성하여 작업을 추적하고 명확성을 유지하세요

📚 함께 읽어보세요: 수요 창출 메트릭

5. 테스트하고 개선하기

리드 스코어링의 최고의 실행 방식 중 하나는 모델을 정기적으로 검증하고 개선하는 것입니다. 30~60일이 지난 후, 스코어링된 리드를 실제 전환 데이터와 비교해 보세요. 점수가 높은 리드가 예상한 비율만큼 전환되지 않는다면, 기준과 점수 값을 조정해야 할 때입니다.

ClickUp 대시보드를 사용하여 각 점수 등급별 전환율을 추적하고, 모델이 성공을 정확하게 예측할 수 있도록 관리하세요.

ClickUp 대시보드를 통해 각 점수 등급별 전환율을 추적하세요

리드 스코어링 템플릿 한눈에 보기

이 가이드에서 다루는 리드 스코어링 템플릿과 각 템플릿의 주요 용도에 대한 간략한 개요는 다음과 같습니다:

최고의 리드 스코어링 템플릿 10선

리드 스코어링 템플릿이 무엇이고 모델을 구축하는 방법은 알고 계시겠지만, 어디서부터 시작해야 할지 막막하지 않으신가요? 선택지가 너무 많아 압도될 수 있으며, 템플릿을 찾느라 몇 시간을 허비했다가 결국은 사용하기 불편한 스프레드시트나 고가의 소프트웨어에만 접근 가능한 템플릿을 발견하게 될 수도 있습니다.

이러한 검색 방식은 일이 산만해지게 만들어 리드 우선순위 설정에 집중하지 못하게 합니다.

더 이상 검색할 필요 없이 바로 제작에 착수할 수 있도록, 최고의 리드 스코어링 템플릿 리스트를 정리했습니다. 이 모음집에는 ClickUp의 완전 통합형 CRM 시스템부터 간단한 스프레드시트 및 전문 워크시트에 이르기까지 모든 것이 포함되어 있어, 팀의 워크플로우에 완벽하게 맞는 템플릿을 찾을 수 있습니다.

함께 살펴보겠습니다:

1. ClickUp의 영업 팀 CRM 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 영업 팀 CRM 템플릿으로 리드 추적, 파이프라인 및 연락처 관리를 수행하세요

점수 산정을 위한 스프레드시트, 연락처를 관리하는 별도의 CRM, 프로젝트 관리를 위한 프로젝트 관리 도구를 동시에 다루다 보면 정보의 단절이 발생하고 팀의 업무 속도가 느려집니다. 이러한 끊임없는 작업 전환으로 인해 세부 정보와 유망한 리드가 항상 누락되기 마련입니다.

ClickUp의 영업 CRM 템플릿을 사용하여 전체 영업 프로세스를 하나의 작업 공간으로 통합하세요. 리드 스코어링, 추적, 파이프라인 관리, 연락처 관리 기능을 결합한 모든 기능을 갖춘 CRM 시스템으로, 서로 연결되지 않은 여러 tools를 사용할 필요가 없습니다.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

ClickUp 사용자 지정 필드를 사용하여 리드 출처, 참여도, 기업 크기, 적합도 점수 등 모든 스코어링 속성을 연락처 정보 및 거래 정보와 함께 한곳에서 수집하고 추적하세요.

리스트, 테이블, 칸반 보드 등 유연한 ClickUp 뷰를 사용하여 점수, 상태 또는 우선순위별로 정리된 리드를 확인하세요.

ClickUp 양식을 통해 새로운 리드를 확보하고, 더 정확하고 일관된 데이터로 CRM에 전송하세요

✅ 적합 대상: 간단한 스코어링 입력만으로 리드 파이프라인을 구축하는 영업 팀 및 매출 운영 관리자.

💡 전문가 팁: ClickUp Super Agents를 사용하여 유입되는 리드를 자동으로 분류하고 배정하세요. 에이전트를 지정하여 새로운 CRM 입력을 모니터링하고, 출처나 참여 활동과 같은 리드 속성을 검토하며, 필드를 업데이트하거나 적절한 영업 담당자에게 후속 작업을 할당할 수 있습니다. 그뿐만이 아닙니다. 이메일 리스트 세그멘테이터 는 참여 이력과 속성을 분석하여 목표 캠페인을 위한 목록을 세분화할 수 있습니다.

Drip 캠페인 빌더를 사용하면 다단계 이메일 시퀀스를 설계하여 리드를 육성하고 퍼널의 다음 단계로 유도할 수 있습니다. ClickUp AI 에이전트 라이브러리를 모두 살펴보고, AI 팀원에게 어떤 업무를 더 맡길 수 있는지 확인해 보세요.

오늘 바로 첫 번째 '슈퍼 에이전트'를 만드는 방법을 알아보세요:

2. ClickUp의 영업 파이프라인 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 영업 파이프라인 템플릿으로 거래 단계를 시각화하고 병목 현상을 신속하게 파악하세요

영업 프로세스를 명확하게 보기만 하면 리드가 어느 단계에서 정체되어 있는지 알 수 있습니다. 한 단계에는 리드가 쌓여 있는 반면, 다른 단계는 비어 있을 수 있습니다. 또한 시각적인 자료가 없다면 병목 현상이 발생하는 지점을 추측할 수밖에 없습니다.

ClickUp의 영업 파이프라인 템플릿으로 필요한 정보를 한눈에 파악하세요. 이 템플릿은 리드의 진행 상황을 한눈에 확인하고 거래가 어디서 정체되고 있는지 신속하게 파악하고자 하는 팀을 위해 설계되었습니다.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

ClickUp 보드 보기에서 리드를 한 단계에서 다음 단계로 드래그 앤 드롭하여 파이프라인 관리를 직관적이고 효율적으로 수행하세요

"신규 리드", "MQL", "SQL", "기회"와 같은 맞춤형 상태를 생성하여 각 자격 분류에 속한 리드 수를 확인하세요.

ClickUp의 의존성 기능을 사용하여 자격 심사 체크리스트가 완료될 때까지 디스커버리 콜(Discovery Call ) 작업의 종료를 차단하는 등, 중요한 자격 심사 단계가 순서대로 완료되도록 보장하세요.

✅ 적합 대상: 리드 검증 단계를 총괄하는 SDR 관리자.

📮ClickUp 인사이트: 전문직 종사자의 16%는 포트폴리오의 일환으로 소규모 비즈니스를 운영하고 싶어 하지만, 현재 실제로 운영하는 사람은 7%에 불과합니다. 모든 일을 혼자서 해야 한다는 두려움은 사람들이 주저하는 많은 이유 중 하나입니다. 1인 창업자라면, ClickUp Brain MAX가 여러분의 비즈니스 파트너가 되어 드립니다. 영업 리드의 우선순위를 정하거나, 아웃리치 이메일을 작성하거나, 재고를 추적하도록 요청하세요. 번거로운 업무는 AI 에이전트가 처리해 드립니다. 서비스 마케팅부터 주문 처리까지 모든 작업을 AI 기반 워크플로우를 통해 관리할 수 있어, 단순히 작업을 처리하는 데 그치지 않고 비즈니스 성장에 집중할 수 있습니다.

3. 빠른 시작: ClickUp의 영업 팀 및 CRM 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 '빠른 시작: 영업 팀 및 CRM 템플릿'으로 빠르게 시작하세요

CRM과 리드 스코어링 시스템을 처음부터 구축하는 것은, 특히 소규모 팀이나 이 분야에 익숙하지 않은 팀에게는 부담스러운 일일 수 있습니다. 사용자 지정 필드, 파이프라인, 자동화 기능을 설정하는 과정이 복잡하면 작업이 지연될 수 있으며, 이로 인해 팀이 비효율적인 수동 방식에 너무 오랫동안 의존해야 할 수도 있습니다.

ClickUp의 '빠른 시작: 영업 및 CRM 템플릿'을 활용해 단 몇 분 만에 팀이 리드를 관리하고 점수를 매길 수 있도록 하세요.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

기본 리드 데이터 및 스코어링을 위한 필드가 미리 설정되어 있어, 즉시 리드 정보를 입력하고 우선순위를 지정할 수 있습니다.

과도한 맞춤형 설정으로 인한 분석 마비를 피하세요. 이 템플릿은 별도의 설정 없이 바로 사용할 수 있는 간단하고 효과적인 구조를 제공합니다.

팀과 프로세스가 발전함에 따라 더욱 정교해진 스코어링 기준, 자동화 기능 및 통합 기능을 활용하세요

✅ 적합한 대상: 리드 스코어링을 처음 도입하는 소규모 영업 팀.

🧠 재미있는 사실: 가장 널리 사용되는 영업 프레임워크 중 하나인 SPIN 세일링은 35,000건의 영업 통화 연구를 바탕으로 개발되었습니다. 이 방법은 말 그대로 “영업은 하되, 증거에 기반을 두라”는 것입니다.

💡 전문가 팁: ClickUp 자동화 기능을 사용하면 상태 업데이트, 리스트 간 작업 이관, 후속 조치 알림과 같은 수동 단계를 제거하여 CRM 관리 및 리드 추적 속도를 높일 수 있습니다. 누군가가 "X가 발생하면 Y를 수행하라"는 규칙을 기억할 필요 없이, 자동화 기능이 이러한 규칙을 일관되게 적용해 줍니다. ClickUp 자동화 기능을 사용하여 작업 할당, 알림 및 워크플로우를 자동화하세요 이 템플릿을 사용하여 다음을 수행하세요: 작업 상태를 자동으로 업데이트하여 리드를 파이프라인을 통해 자동으로 이동시키세요

후속 조치를 표준화하여 누락되는 일이 없도록 하세요

유망한 리드나 즉각적인 조치가 필요한 사항이 있을 경우 관련 이해관계자에게 알리세요

4. ClickUp의 영업 팀 KPI 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 영업 KPI 템플릿을 사용하여 영업 KPI를 추적하고 리드 스코어링 모델의 유효성을 검증하세요.

리드 스코어링 모델을 도입하셨지만, 과연 효과가 있는지 어떻게 알 수 있을까요?

ClickUp의 영업 KPI 템플릿을 사용하면 견적 활동, 매출 신호, 업셀링 성과 등 리드 스코어링 모델을 평가하는 데 활용할 영업 KPI를 추적할 수 있습니다. 각 KPI는 ClickUp 작업으로 설정되며, 진행 상황을 추적할 수 있는 맞춤형 상태 기능이 제공됩니다.

이 템플릿은 리드 스코어링의 효과를 측정하고 이를 영업 팀의 성과와 직접 연계해야 하는 팀을 위해 설계되었습니다.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

ClickUp 대시보드 위젯을 사용하여 리드-기회 전환율, 영업 주기, 계약 성사율 등 가장 중요한 영업 메트릭에 대한 개요 보기를 확인하세요.

다양한 점수 등급별 리드의 전환율을 추적해 보세요. 핫 리드의 전환율이 콜드 리드보다 높지 않다면, 모델을 조정해야 할 시점임을 알 수 있습니다.

사용자 지정 필드를 활용하여 각 점수대별 리드와 관련된 거래 크기를 추적하고, 어떤 기준이 가장 가치 높은 고객을 예측하는지 파악하세요.

✅ 적합 대상: 파이프라인 및 매출 성과와 연계된 주간 KPI 검토를 진행하는 영업 팀 관리자.

5. ClickUp의 영업 전략 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 '영업 전략 가이드 템플릿'을 사용하여 전략과 연결된 작업을 포함한 영업 플레이북을 구축하세요

ClickUp의 '영업 전략 템플릿'은 팀을 위한 영업 전략을 수립하기 위한 문서 중심의 플레이북입니다.

이 템플릿은 ClickUp Docs에 내장되어 있으므로, 동일한 작업 공간에서 전략과 실행을 유기적으로 연결할 수 있습니다. 전략이 발전함에 따라 세그먼트나 지역별 하위 페이지를 추가하고, 문서 내에서 관련 ClickUp 작업을 연결해 보세요.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

효과적인 방법을 파악해 나가면서 버전 기록과 공동 편집 기능을 활용해 문서를 업데이트하세요

인바운드와 아웃바운드를 구분한 전용 페이지, 핵심 요소, 7단계 구축 프로세스, 최고의 실행 방식을 바탕으로 전략을 수립하세요.

ClickUp의 '할당된 댓글' 기능을 사용하여 영업 팀, 마케팅 팀, 제품 팀의 의견을 해당 내용과 직접 관련된 섹션에 수집하세요.

✅ 적합 대상: 반복 가능한 영업 프로세스를 구축하고 성장하는 팀 전체에 이를 적용하는 영업 관리자 및 RevOps 리더.

💡 전문가 팁: 페이지에 아이디어가 가득하지만 아직 체계가 잡히지 않은 상태라면, ClickUp Brain을 활용해 전략 수립 속도를 높여보세요. ClickUp Brain을 사용하면 노트를 요약하고, 섹션을 다듬으며, 문서 내의 결정을 다음 단계로 전환할 수 있습니다. 이 모든 작업을 동일한 ClickUp 작업 공간 내에서 수행할 수 있으니, 진정한 통합의 힘을 경험해 보세요! ClickUp Brain을 사용하여 전략 노트를 요약하고 의사결정을 구체적인 단계로 전환하세요

6. ClickUp의 균형 성과표 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 '균형 성과표(Balanced Scorecards)' 템플릿을 사용하여 화이트보드에서 다차원 리드 스코어링을 시각화하세요.

단순한 1차원 점수 체계는 때때로 너무 경직되어 있을 수 있습니다. 인구통계학적 조건은 완벽히 부합하지만 참여도가 낮은 리드, 또는 그 반대의 경우와 같은 미묘한 차이를 제대로 반영하지 못할 수도 있습니다.

ClickUp의 '균형 성과표(Balanced Scorecards) 템플릿'을 사용하여 다양한 평가 차원을 시각화해 보세요. 이 템플릿은 비전 및 전략을 중심으로, 그 주위에 고객, 재무, 내부 프로세스, 그리고 학습 및 성장이라는 네 가지 성과표 블록을 배치하여 평가 논리를 하나의 ClickUp 화이트보드에 체계적으로 정리해 줍니다.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

템플릿의 4가지 사분면을 인구통계학적 적합성, 참여도, 구매 의도, 예산 결정권 등 다양한 평가 기준에 맞게 조정해 보세요.

점수를 검증할 메트릭을 정의하세요—MQL→SQL 전환율, 탈락률, 생성된 파이프라인, 성사율, 리드 확보 속도

스코어카드를 ClickUp 대시보드에 연결하여 리드가 각 사분면에 어떻게 배포되어 있는지 한눈에 보십시오.

✅ 적합 대상: 리드 스코어링 모델이 파이프라인의 품질을 향상시키고 있는지 시각적으로 입증할 방법이 필요한 수요 창출 팀.

👀 알고 계셨나요? 유명한 4P(제품, 가격, 유통, 프로모션)는 1960년 마케팅 교수 E. 제롬 매카시가 처음 제안했습니다.

7. HubSpot 리드 스코어링 템플릿

이미 HubSpot 생태계에 익숙한 팀에게는 외부 도구에서 스코어링 모델을 구축하는 것이 다소 어색하게 느껴질 수 있습니다.

이럴 때 바로 HubSpot의 리드 스코어링 템플릿이 필요합니다. 이 템플릿은 HubSpot CRM 내에서 직접 스코어링 모델을 구현하기 전에 계획을 세울 수 있는 체계적인 오프라인 도구를 제공합니다.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

이 다운로드 가능한 워크시트는 점수 산정 기준을 정의하고 가중치를 할당하는 과정을 단계별로 안내합니다.

함께 제공되는 계산기를 사용하여 다양한 스코어링 시나리오를 테스트하고, 속성과 행동의 다양한 조합이 리드의 최종 점수에 어떤 영향을 미치는지 확인해 보세요.

워크시트에 사용된 논리와 용어는 HubSpot의 기본 리드 스코어링 기능과 동기화됩니다.

✅ 적합 대상: 리드 스코어링 규칙을 새로 만들거나 수정하는 HubSpot 관리자.

8. Demand Metric의 리드 스코어링 템플릿

때로는 리드 스코어링 프로세스를 시작하기 위해 플랫폼에 구애받지 않는 간단한 tool만 필요할 때가 있습니다.

Demand Metric의 리드 스코어링 템플릿을 통해 플랫폼에 구애받지 않는 요구 사항에 완벽하게 부합하는 클래식한 스프레드시트 기반 솔루션을 만나보세요. 이 템플릿은 익숙한 Excel 또는 Google 스프레드시트 형식으로 바로 사용할 수 있는 프레임워크를 제공합니다.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

인구통계학적, 기업 정보, 행동 기준에 대한 사전 정의된 스코어링 범주가 제공되므로, 처음부터 새로 시작할 필요가 없습니다.

각 평가 기준의 값과 가중치를 조정하여 귀사의 구체적인 비즈니스 요구 사항에 맞출 수 있습니다.

간단한 스프레드시트 형식이기 때문에 데이터를 내보내어 거의 모든 CRM 또는 마케팅 자동화 플랫폼에서 활용할 수 있습니다.

✅ 적합한 대상: CRM 시스템에 구애받지 않는 리드 스코어링 시트가 필요한 마케팅 운영 관리자.

💡 전문가 팁: 학생 이메일 도메인이나 구독 취소와 같은 명백한 부적격 사유에는 과감하게 감점을 적용하세요. 소액 감점보다는 즉시 50~100점을 차감하세요. 이러한 리드는 중간 우선순위 연락처로 남아있기보다는 파이프라인에서 빠르게 제외되어야 합니다.

9. Belkins의 자동화 리드 스코어링 스프레드시트

기본적인 스프레드시트는 유연하지만, 전적으로 수작업에 의존해야 합니다. 점수를 수시로 수동으로 업데이트하는 것은 시간이 많이 소요되고 오류가 발생하기 쉬워, 애초에 스코어링 시스템을 도입한 본래의 목적을 무색하게 만듭니다.

Belkins의 '자동 리드 스코어링 스프레드시트 템플릿'을 사용하여 자동 계산 기능이 포함된 간편한 스프레드시트를 경험해 보세요. 이 Google 스프레드시트 템플릿에는 점수 계산을 대신 처리해 주는 수식이 내장되어 있습니다.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

사전 설정된 수식이 데이터를 입력하는 즉시 리드의 점수를 자동으로 계산합니다

귀사의 고유한 스코어링 모델에 맞게 기준 열을 추가, 삭제 또는 수정하세요

Google 스프레드시트 형식으로 제공되므로 Google 계정이 있는 누구나 쉽게 접근할 수 있으며, 팀원들과 공유하고 협업할 수 있습니다.

✅ 적합 대상: 반복 가능한 영업 프로세스를 구축하고 성장하는 팀 전체에 이를 적용하는 영업 관리자 및 RevOps 리더.

10. 템플릿.net의 영업 리드 자격 평가 매트릭스

특히 빠르게 진행되는 영업 회의에서 숫자 점수는 리드의 우선순위를 전달하는 가장 직관적인 방법이 아닐 수 있습니다. 점수 78점의 리드는 점수 81점의 리드와 크게 다르지 않아 보일 수 있는데, 설령 81점이 SQL(판매 준비 완료) 기준점이라 하더라도 말입니다.

Template.net의 '영업 리드 자격 평가 매트릭스 템플릿'을 통해 점수 기반 평가 방식 대신 간편하고 시각적인 대안을 확인해 보세요. 이 템플릿은 사분면 기반 접근 방식을 선호하는 팀에게 이상적입니다.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

적합도(예: ICP와의 일치도)와 관심도(예: 참여도)를 기준으로 리드를 분석할 수 있는 2축 매트릭스

잠재 고객을 명확한 우선순위 단계로 분류하세요: 적합도 높음/관심도 높음(최우선), 적합도 높음/관심도 낮음(육성), 적합도 낮음/관심도 높음(모니터링), 적합도 낮음/관심도 낮음(제외)

포함된 차트 영역을 활용하여 StandUp 미팅이나 파이프라인 검토 시 최우선 순위 리드를 강조하세요

✅ 적합 대상: 매주 파이프라인 검토를 진행하며 시각적인 스프레드시트 형식의 매트릭스를 원하는 영업 팀 관리자.

💡 전문가 팁: 아직도 리드 관리와 영업 프로세스를 구식 방식으로 운영하고 계신가요? 이 비디오에서는 AI를 활용해 업무를 업그레이드할 수 있는 4가지 쉬운 방법을 소개합니다!

ClickUp으로 리드 스코어링을 더 빠르게 시작하세요

물론, 리드 스코어링 템플릿을 선택할 때 평가 기준과 가중치는 중요합니다. 하지만 그 점수가 실제 후속 조치로 이어지는 과정이야말로 영업 파이프라인에 실질적인 영향을 미치는 요소입니다.

ClickUp을 사용하면 리드 점수가 실행 과정과 직접 연동됩니다. 리드가 지정된 기준에 도달하면, 작업 공간 내에서 해당 리드를 소유자에게 배정하고, 다음 단계를 자동으로 트리거하며, 모든 접점을 동일한 기록에 연결할 수 있습니다.

점수 산정은 한 곳에서, 후속 조치는 다른 곳에서 관리하는 대신, 최초 수집부터 다음 조치, 파이프라인 진행 상황까지 모든 과정이 유기적으로 연결됩니다.

단순한 리드 스코어링을 넘어, 팀이 실제로 따를 수 있는 시스템을 운영해 보세요.

ClickUp에 무료로 가입하세요. ✅

자주 묻는 질문

템플릿은 미리 정의된 필드와 카테고리가 포함된 빈 청사진입니다. 모델은 귀사의 비즈니스를 반영하는 구체적인 기준, 점수 값, 기준값으로 맞춤형화된 완성된 시스템입니다.

가장 효과적인 방법은 과거 성사된 거래 데이터를 분석하여 공통적인 인구통계학적 및 기업통계학적 특성을 파악하는 것입니다. 그런 다음 이러한 성공 요인을 템플릿의 평가 기준에 매칭하고, 판매 성공과 가장 밀접한 상관관계가 있는 항목에 더 높은 값을 부여하세요.

스프레드시트는 소규모 팀이나 초기 리드 스코어링 실험을 진행하는 데 유용합니다. 하지만 리드 수와 팀 크기가 커짐에 따라, 수동 데이터 입력에 매달리지 않고도 실시간 점수 업데이트를 자동화하고 프로세스를 확장하기 위해서는 CRM 기반 시스템이 필수적입니다.

스코어링 모델은 분기당 최소 한 번씩 검토해야 합니다. 무엇보다도, 고득점 리드의 전환 품질이 저하되거나 회사의 시장 진출 전략이 변경될 때마다 검토를 계획해야 합니다.