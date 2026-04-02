2026년 최고의 Kuse AI 대안 10선

Kuse AI의 대안을 찾고 계신다면, AI 프로젝트 관리에 있어 한 차원 더 높은 기능을 원하고 계실 것입니다.

더 정확한 예측, 비용 가시성 향상, 여러 프로젝트에 걸친 체계적인 협업, 아니면 이 모든 것이 필요하신가요?

대규모 프로젝트가 단 한 번의 극적인 실패로 무너지는 경우는 거의 없습니다. 시간이 지남에 따라 누적되는 사소한 재정적 사각지대들로 인해 점차 무너져 내리기 때문입니다.

스탠디시 그룹(Standish Group)의 CHAOS 보고서에 따르면, 프로젝트의 31%만이 예정된 기한과 예산 내에서 완료됩니다. 재무 책임자, 프로젝트 관리자 및 운영 팀에게 이는 기존의 감독 방식과 표면적인 AI 지원만으로는 부족하다는 신호입니다.

이 블로그에서는 AI 기반 인사이트를 통해 예산 초과를 조기에 예측하고, 비용을 선제적으로 관리하며, 재무 의사결정을 강화하는 데 도움이 되는 플랫폼들을 살펴보겠습니다.

Kuse AI 대안을 선택해야 하는 이유

Kuse AI는 AI 기반의 아이디어 구조화 및 지식 정리 기능을 갖춘 무한 캔버스를 통해 흥미로운 패러다임의 전환을 제시합니다.

하지만 여러 프로젝트를 관리하는 팀에게는 브레인스토밍만으로는 부족합니다. 더 심층적인 예측, 예측 가능한 비용, 그리고 측정 가능한 성과가 필요합니다.

🚩 주요 플랫폼에 공개된 사용자 리뷰 없음: 신뢰할 수 있는 출처의 투명한 사용자 피드백이 없으면, 비즈니스에 필수적인 워크플로우에 대한 실제 성능, 한도 및 장기적인 확장성을 평가하기 어렵습니다.

🚩 AI 사용량이 많은 경우 크레딧 기반 요금제: 팀이 AI가 생성한 인사이트를 자주 활용하거나 대규모 데이터 처리를 수행하는 경우, 사용 크레딧을 관리하는 것이 예산 편성 및 비용 관리에 어려움을 줄 수 있습니다.

🚩 고급 AI 기능은 상위 플랜에서만 이용 가능: 일부 핵심 기능은 프리미엄 플랜에서만 제공될 수 있으며, 이는 성장 중인 조직의 비용 예측에 영향을 미칠 수 있습니다

🚩 통합 기능 및 장문 처리 기능은 검증 필요: 복잡한 작업을 수행하는 팀의 경우, 심층적인 통합 및 비디오 분석 기능을 기업 전체에 도입하기 전에 추가 테스트가 필요할 수 있습니다.

📖 함께 읽어보세요: AI 지식 기반을 구축하고 최적화하는 방법

Kuse AI 대안 한눈에 보기

다음은 각 도구를 한눈에 파악할 수 있도록 도와주는 비교 테이블입니다. 아래에서 각 도구에 대해 자세히 알아보겠습니다.

tool 가장 적합한 대상 주요 기능 가격* ClickUp AI 통합 프로젝트 관리 AI 슈퍼 에이전트 , 통합 AI 작업 공간, ClickUp Brain, 지식 관리, AI 노트 테이커 Free Forever; 기업용 맞춤형 설정 가능 Notion AI 산발적인 연구 자료를 체계적인 콘텐츠 hub로 전환하기 AI 회의 노트, 작업 공간 Q&A, 데이터베이스 자동 입력, 어조 조정, 콘텐츠 초안 작성 무료; Plus 요금제: 사용자당 월 $12; 비즈니스 요금제: 사용자당 월 $24; Enterprise 요금제: 맞춤형 Mem 직관적인 탐색 기능을 갖춘 지식 작업 공간 AI 모델 선택, 무제한 심층 검색(Pro), 연결된 이메일, 컬렉션, API 액세스 무료; 프로 $12/월; Teams 맞춤형 요금제 Obsidian 프라이버시 및 로컬 우선 지식 관리 로컬 볼트 저장소, Canva, 동기화(종단 간 암호화), 게시, 플러그인 생태계 Free; 동기화 월 $5; Publish 월 $10; Catalyst $25 (일회성); Commercial 연간 $50 Glean AI 어시스턴트를 통한 기업 검색 통합 Enterprise AI 어시스턴트, 100개 이상의 연동 기능, 거버넌스 제어, 에이전트 관리 맞춤형 가격 타나 정리되지 않은 노트를 체계적인 지식으로 바꾸기 슈퍼태그, 구조화된 보기, 음성 워크플로우, AI 크레딧, 그래프 스타일 연결 무료; 플러스 $10/월; 프로 $18/월 감마 아이디어를 완성도 높은 문서, 프레젠테이션, 미니 사이트로 구현하세요 AI 기반 문서/프레젠테이션 생성, 협업, 분석, 접근 제어 무료; Plus 월 $12; Pro 월 $25; Ultra 월 $100 Converse AI 옴니채널 대화형 AI 어시스턴트 봇 빌더, 캠페인 자동화, 보고 대시보드, 모바일 관리 맞춤형 가격 고민해 보세요 구조화된 AI 추론 및 다단계 연구 워크플로우 AI 추론 워크플로우, 구조화된 문제 분해, 상황 기반 연구 분석, 다단계 사고 프레임워크, 협업형 지식 탐색 Free; 캐주얼: 월 $10; 플러스: 월 $30; 프로: 월 $60 Scholarcy 긴 문서를 인용하기 쉬운 요약으로 변환하기 AI 플래시카드 요약, 연구 내용 추출, 문헌 매트릭스, 참고문헌 생성 Free; Scholarcy Plus 월 $4.99

ClickUp의 소프트웨어 리뷰 방식 저희 편집팀은 투명하고, 철저한 조사를 바탕으로 하며, 특정 업체에 치우치지 않는 과정을 따르고 있으므로, 저희가 추천하는 내용이 실제 제품의 가치를 반영한 것임을 믿으셔도 좋습니다. 다음은 ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법에 대한 자세한 안내입니다.

사용해 볼 만한 최고의 Kuse AI 대안

다음은 고려할 만한 최고의 AI 도구 목록으로, 주요 활용 분야, 예시, 맞춤형 수준, 협업 흐름, AI 기능, 연동 기능, 가격 및 주요 장단점을 다룹니다.

1. ClickUp (최고의 AI 통합 프로젝트 관리 소프트웨어)

ClickUp의 통합 AI 작업 공간에서 프로젝트, 작업, 문서, 커뮤니케이션을 한곳에 모아보세요

ClickUp은 AI를 별도의 레이어로 취급하는 대신, 작업, 토론, 진행 상황 추적을 한곳에서 연결해 주는 통합 AI 작업 공간으로 작동합니다.

가장 큰 장점은 무엇일까요? 업무 분산 (너무 많은 앱에 걸쳐 흩어진 업무)과 AI 분산 (부분적인 맥락만 가진 고립된 AI 도구가 너무 많은 상황)을 줄여주므로, 팀은 최신 의사결정을 파악하는 데 드는 시간을 줄이고 실제 결과물을 출시하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 산발적인 개발 컨텍스트를 명확한 다음 단계로 전환하세요

요구사항은 한 곳에, 구현 노트는 다른 곳에, 결정 사항은 채팅에 흩어져 있다면, 의도를 제대로 반영하지 못한 채 "올바른" 정보를 전달하는 경우가 흔합니다. ClickUp Brain은 바로 그런 순간을 위해 만들어졌습니다.

상황을 파악하는 AI로서, 이 도구는 여러분의 작업 공간에 자리 잡고 ClickUp의 작업, 문서, 채팅에 담긴 지식을 여러 도구 간에 세부 정보를 복사할 필요 없이 실행 가능한 인사이트로 전환할 수 있도록 도와줍니다.

ClickUp Brain을 활용할 수 있는 실용적인 방법 몇 가지를 소개합니다:

긴 작업 스레드를 "무엇이 변경되었는지, 왜 변경되었는지, 무엇이 블록인지"를 요약한 짧은 보고서로 정리하여 StandUp 미팅 및 비동기 업데이트에 활용하세요

분산된 수용 기준과 에지 케이스를 정리하여, 풀 리퀘스트 검토 시 검증할 수 있는 명확한 체크리스트로 전환하세요

기존 작업 컨텍스트를 바탕으로 기술 노트를 초안 작성하여, 문서 생성이 제품 출시 속도를 따라갈 수 있도록 하세요

SOC 2 준수, 데이터에 대한 제3자 훈련 금지, 제3자 데이터 보존 금지 등 ClickUp의 보안 및 프라이버시 기능을 통해 팀 전체에 AI를 안전하게 도입하세요.

단일 권한 및 제어 체계 하에서 다중 모델 지원을 활용하여, 팀이 민감한 컨텍스트를 여러 AI 도구로 분산시키는 일이 없도록 하세요

노코드 에이전트를 구축하여 일의 흐름을 원활하게 유지하세요

ClickUp의 슈퍼 에이전트로 워크플로우를 가속화하세요

ClickUp Super Agents를 사용하여 일관된 작업 수행을 유지하세요.

이들은 작업 공간의 맥락을 활용하여 다단계 워크플로우를 실행하도록 설계된 ClickUp AI 기반 팀원입니다. 이들은 '앰비언트(ambient)' 방식으로 작동하여 작업 공간과 프로젝트의 맥락을 깊이 이해하고 있으며, 접근 권한을 유지하면서 지속적으로 운영될 수 있습니다.

ClickUp의 자연어 빌더를 사용하여 트리거와 액션을 정의하고, 이를 올바른 지식베이스에 매핑하기만 하면 됩니다!

수동 업데이트를 AI 기반 자동화로 대체하세요

ClickUp의 AI 할당, AI 우선순위 지정, AI 카드 기능을 활용하여 작업 관리를 자동화하고 실시간 인사이트를 즉시 확인하세요

AI가 인사이트와 요약 작업을 처리해 주더라도, 팀원들은 여전히 상태 업데이트, 소유자 지정, 작업 우선순위 설정, 워크플로우 조정과 같은 '사소한 업무'에 시간을 낭비하고 있습니다.

ClickUp은 자동화와 AI 기반 의사결정을 결합하여 이 문제를 해결하므로, 작업 공간이 실시간으로 스스로를 능동적으로 정리하고 최적화합니다. AI 할당 기능을 사용하면 상황과 업무량을 기반으로 작업을 자동으로 배정할 수 있으며, AI 우선순위 지정 기능은 마감일, 의존성, 긴급 신호를 활용해 가장 중요한 작업을 지속적으로 파악해 줍니다.

AI Fields는 대화 및 문서에서 핵심 정보를 자동으로 채워 업무를 더욱 효율적으로 만들어 주며, AI Cards는 원시 업무 데이터를 위험 요소, 현황, 다음 단계가 명확히 드러나는 체계적인 인사이트로 변환합니다. 동시에 자동화 규칙은 업무 진행에 따라 실행, 현황 업데이트, 워크플로우 간 업무 이동, 이해관계자 알림 등을 처리합니다.

이를 통해 작업 공간은 정확성을 유지하고, 우선순위가 명확하며, 끊임없이 발전할 수 있습니다. AI가 단순히 무엇을 해야 할지 제안하는 데 그치지 않고, 자동화 기능을 통해 실제로 업무가 완료되도록 보장합니다.

ClickUp 문서로 사양과 중요한 내용을 손쉽게 찾아보세요

ClickUp 문서를 사용하여 사양을 검색 가능하게 유지하고, 팀원이 쉽게 찾을 수 있는 곳에 스니펫을 저장하세요

ClickUp Docs는 문서를 실행 과정과 직접 연계하도록 설계되어, 검토자가 구현 방안을 논의하기 전에 의도를 명확히 이해할 수 있도록 합니다.

ClickUp 문서 기능을 사용하면 팀은 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

댓글과 인라인 피드백을 통해 실시간으로 협업하고, 문서 섹션을 추적 가능한 작업으로 전환하세요

문서 허브를 모든 워크플로우 문서의 중앙 라이브러리로 활용하여, 검토 과정에서 필요한 사양, 결정 사항 또는 참고 자료를 쉽게 찾을 수 있습니다.

ClickUp의 주요 기능

ClickUp의 한도

다양한 기능과 맞춤형 설정 옵션이 많아 처음에는 사용하기가 다소 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 요금제:

ClickUp 평가 및 리뷰:

G2: 4.7/5 (11,030개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,530개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

이 레딧 리뷰가 모든 것을 말해줍니다:

“처음에는 ClickUp Brain에 대해 망설였습니다. 그저 또 다른 AI 마케팅 전략처럼 보였거든요. 하지만 이 도구는 지루한 글쓰기 작업, 특히 긴 클라이언트 이메일을 요약하거나 초안을 작성해야 할 때 큰 도움이 되었습니다. ”

“처음에는 ClickUp Brain에 대해 망설였습니다. 그저 또 다른 AI 마케팅 전략처럼 보였거든요. 하지만 이 도구는 지루한 글쓰기 작업, 특히 긴 클라이언트 이메일을 요약하거나 초안을 작성해야 할 때 큰 도움이 되었습니다. ”

2. Notion AI (산발적인 연구 자료를 체계적인 콘텐츠 hub로 전환하는 데 최적)

팀의 가장 큰 고민이 “AI 노트는 있는데 나중에 아무도 찾을 수가 없다”라면, Notion AI가 실용적인 선택입니다.

이 솔루션의 AI 회의록 워크플로우 자동화 기능은 회의 내용을 기록하고 통화가 종료되는 즉시 요약문을 생성합니다. 또한 회의록, 결정 사항, 실행 항목을 작업 공간에 저장하여, 산발적으로 흩어진 메모가 아닌 검색 가능한 형태로 관리할 수 있게 해줍니다.

이는 이해관계자 인터뷰, 고객 통화, 내부 동기화 내용을 종합할 때 유용합니다. 원본 자료 옆에 조사 내용, 논의 사항, 초안을 보관해 두었다가 브리핑 자료 작성 시 재사용할 수 있습니다.

Notion AI의 주요 기능

긴 페이지를 요약하고, AI가 생성한 대략적인 노트를 명확한 핵심 내용으로 정리하세요

문서 및 wiki 내에서 직접 마케팅 콘텐츠를 작성하고 수정하세요

데이터베이스를 자동 채우고 비정형 텍스트에서 정형화된 필드를 추출하세요

Notion 작업 공간의 맥락을 활용하여 질문에 답변하세요

필요할 때 글로벌 팀을 위해 번역하고 어조를 조정하세요

Notion AI의 한계

높은 수준의 맞춤형 설정이 팀의 업무 속도를 늦출 수 있으므로 설정 및 거버넌스에 시간을 할애합니다

대규모 작업 공간이나 대용량 데이터베이스에서 성능 저하가 발생합니다

Free Plan의 제약 사항(예: 파일 업로드 한도 등)에 부딪히게 됩니다

Notion AI 요금

Free

추가 혜택: 사용자당 월 $12

비즈니스: 사용자당 월 $24

Enterprise: 맞춤형 가격

Notion AI 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,600개 이상의 리뷰)

사용자들이 Notion AI에 대해 남긴 후기

한 Reddit 사용자는 다음과 같이 멘션했습니다:

“Notion의 AI 도구는 한동안 직접 사용해 보고 자신에게 도움이 되는지 확인해 볼 만한 가치가 있다고 생각합니다.”

“Notion의 AI 도구는 한동안 직접 사용해 보고 자신에게 도움이 되는지 확인해 볼 만한 가치가 있다고 생각합니다.”

📖 함께 읽어보세요: AI에서 지식 기반 에이전트 활용 방법

3. Mem (직관적인 검색 기능을 갖춘 지식 작업 공간을 찾는 팀에 최적)

"AI 노트는 있는데 나중에 찾을 수가 없다"는 점이 가장 큰 고민이라면, Mem은 바로 그 문제를 해결하기 위해 만들어졌습니다. 흩어져 있는 회의 노트와 문서를 중요한 순간에 실제로 검색할 수 있는 형태로 바꿔줍니다.

Mem은 개인 사용자에게는 가볍게 사용할 수 있도록 설계되었지만, 모델 선택, 심층 검색, 전반적인 AI 연결과 같은 '고급' 기능도 제공하므로, 지식 관리 정보를 여러 곳에 흩어 놓지 않아도 됩니다.

여러 프로젝트, 이해관계자, 후속 조치에 걸쳐 수많은 스레드를 동시에 처리해야 할 때, 노트 작성을 별도의 업무로 만들지 않으면서도 정보를 더 빠르게 찾아볼 수 있도록 도와줍니다.

Mem의 주요 기능

다양한 AI 도구 간 연동을 위한 AI 모델 선택

Pro 플랜을 통해 콘텐츠 전반에서 더 빠르게 정보를 검색할 수 있는 무제한 심층 검색 기능

Pro 플랜에서 무제한 이메일 연동으로 업무 맥락을 더욱 가까이에서 관리하세요

팀과 주제 전반에 걸쳐 반복적인 일을 체계적으로 관리할 수 있는 컬렉션과 템플릿

Pro 요금제에서 무제한 API 키를 통해 더욱 정교한 맞춤형 설정과 접근 권한 관리를 경험하세요

메모리 한도

현재 Mem은 Google 로그인이 필요하며, 귀사의 조직이 Google 계정을 사용하지 않는 경우 이용에 제약이 있을 수 있습니다.

현재 지원되는 언어는 영어뿐이므로, 글로벌 출시 시에는 우회 방법이 필요할 수 있습니다.

현재 안드로이드 앱이 없어 일부 운영 팀의 모바일 접근성이 제한됩니다

Mem 가격

Free

Pro : 월 $12

Teams: 맞춤형 가격

Mem 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

📮ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자 중 AI 애플리케이션에 음성 비서(4%)나 자동화 에이전트(6%)를 사용하는 비율은 10%에 불과한 반면, 62%는 ChatGPT나 Claude와 같은 대화형 AI 도구를 선호합니다. 어시스턴트 및 에이전트의 도입률이 낮은 이유는 이러한 tools가 주로 핸즈프리 작동이나 특정 워크플로우와 같은 특정 작업에 최적화되어 있기 때문일 수 있습니다. ClickUp Brain MAX는 워크플로우를 원래의 맥락과 음성 우선 워크플로우에 연결해 주므로, 도구 간에 업데이트 내용이 누락되는 일이 없습니다. ClickUp Brain MAX로 작업 업데이트를 검토 가능한 요약본으로 변환하세요 업무에 적합한 AI 모델 선택하기: 출력 요구 사항에 따라 ChatGPT, Gemini, Claude 중에서 모델을 전환하여 선택하세요. 한 모델은 간결한 상태 요약에, 다른 모델은 심층 분석에, 또 다른 모델은 검토자 노트 재작성에 활용하세요. Talk to Text로 진행 상황을 더 빠르게 기록하세요: “상태, 장애 요인, 다음 단계, 소유자, 마감일”과 같은 간결한 업데이트 내용을 말로 전달하세요. Talk to Text가 이를 체계적인 작업 업데이트로 변환해 주므로, 긴 노트를 직접 입력할 필요 없이 업무 추진력을 유지할 수 있습니다. 업무 흐름 전반을 명확하게 파악하세요: ClickUp Brain MAX에 “어떤 작업이 위험에 처해 있으며 그 이유는 무엇인가요?”와 같은 질문을 해보세요. 모든 목록을 일일이 확인하지 않아도 명확한 보기를 얻을 수 있습니다. ClickUp Enterprise Search로 의사 결정의 근거를 찾아보세요: 누군가 “왜 이걸 변경하는 거죠?”라고 묻는다면, Enterprise Search를 사용하여 해당 일의 근거가 된 초기 사양, 댓글 스레드 또는 문서를 찾아보세요. 이를 통해 추측을 배제하고 검토 과정을 더 빠르게 진행할 수 있습니다.

📖 함께 읽어보세요: 문제를 효율적으로 해결하기 위한 의사결정용 AI 도구

4. Obsidian (프라이버시 및 로컬 우선 지식 관리에 최적)

출처: Obsidian

Obsidian은 로컬 파일을 기반으로 구축되어, 지식 관리를 위한 AI가 플랫폼에 갇히지 않고 여러분의 손에 그대로 남아 있습니다.

이러한 '로컬 우선' 접근 방식 덕분에 Obsidian은 모든 워크플로우를 단일한 '일률적인' 시스템에 강제로 맞추지 않으면서도 여러 프로젝트에 걸쳐 지속 가능한 문서를 관리하고자 하는 팀에게 실용적인 선택지가 됩니다.

아이디어를 보다 시각적으로 연결하고 싶다면, Obsidian의 그래프 기반 탐색 및 게시 애드온을 활용하면 문서를 복잡한 프로세스 계층으로 만들지 않고도 인사이트를 공유할 수 있습니다.

Obsidian의 주요 기능

Obsidian의 핵심 기능 중 하나인 Obsidian Canvas를 사용하면 모든 노트, 조사 자료, 다이어그램, 아이디어를 한곳에 모아둘 수 있습니다.

데이터를 로컬에 저장하고 텔레메트리 데이터를 수집하지 않아 사용자가 데이터를 완전히 통제할 수 있습니다

엔드투엔드 암호화와 버전 이력을 지원하는 옵셔널 옵시디언 동기화로 더 안전한 크로스 디바이스 일을 경험해 보세요

플랫폼을 옮기지 않고도 팀 문서를 관리할 수 있도록 지원하는 AI인 Obsidian Sync를 통한 공유 금고 협업

가벼운 “문서 사이트”가 필요할 때, 전체 텍스트 검색 및 그래프 탐색 기능을 통해 웹에 노트를 게시할 수 있는 Obsidian Publish

Obsidian의 한도

협업 및 게시 기능은 애드온이므로, 팀 규모가 커짐에 따라 비용이 증가할 수 있습니다

Publish의 가격은 사이트당 적용되므로, 다수의 클라이언트 또는 제품 지식 hub가 필요한 경우 한도가 될 수 있습니다.

상업용 라이선스는 선택 사항이지만, 조직 내 사용을 권장하며, 대규모 조직의 경우 별도의 예산 항목으로 편성될 수 있습니다.

Obsidian 가격

Free

동기화 : 월 $5

게시: 월 $10

Obsidian 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 4.8/5 (40개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Obsidian에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 Reddit 사용자는 다음과 같이 멘션했습니다:

“노트와 작업을 관리하는 데 있어 가장 가볍고 사용자 정의가 자유로운 프로그램이라고 생각합니다.”

“노트와 작업을 관리하는 데 있어 가장 가볍고 사용자 정의가 자유로운 프로그램이라고 생각합니다.”

Glean은 다양한 외부 데이터 소스를 통합하여 팀이 일상 업무에서 실제로 활용할 수 있는 형태로 답변을 제공합니다.

기본적으로, 귀사의 업무 환경에 기반을 둔 AI 어시스턴트에게 질문을 던지는 것이므로, 여러 앱을 오갈 필요 없이 요약하고, 설명하며, 핵심 스레드를 정확히 파악할 수 있습니다.

실제 팀은 실제 기술 스택 속에서 활동하기 때문에, Glean은 100개 이상의 앱 연동을 포함한 폭넓은 연결성을 강조합니다. 이를 통해 지식 관리가 "나중에 추가하자"는 말로 끝나지 않도록 합니다.

주요 기능 살펴보기

기업 내 맥락을 활용하여 질문 답변 및 요약 기능을 제공하는 전사적 어시스턴트

다양한 비즈니스 앱을 아우르는 커넥터를 통해 100가지 이상의 원활한 통합 옵션 제공

AI 및 에이전트를 위한 정책 및 보호 계층이 포함된 내장형 거버넌스 체계

민감 데이터 제어 및 권한 기반 액세스 기능을 통해 정보 과다 공유 위험을 줄이세요

광범위한 “Work AI Platform” 접근 방식의 일환으로 에이전트 구축 및 관리 지원

Glean의 한도

가격 정보는 단순한 셀프 서비스 등급 목록 형태로 공개되지 않으므로, 영업 팀의 안내에 따라 평가 과정을 진행하게 될 것입니다.

조직 전체에 배포하는 데 중점을 두고 있어, 단일 팀을 위한 가벼운 AI 도구만 필요한 경우 추가적인 부담이 될 수 있습니다.

일부 고급 거버넌스/에이전트 제어 기능은 소규모 tool보다 IT/보안 부서와의 사전 조율이 더 필요할 수 있습니다

Glean 가격 정보

맞춤형 가격

평가와 리뷰 확인하기

G2 : 4.7/5 (140개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Glean에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 G2 사용자는 다음과 같이 멘션했습니다:

“Glean이 특정 자료를 수집하여 포괄적인 요약을 제공하는 기능은 업무상 중요한 지식에 접근할 때 시간을 절약해 주므로 정말 유용합니다. ”

“Glean이 특정 자료를 수집하여 포괄적인 요약을 제공하는 기능은 업무상 중요한 지식에 접근할 때 시간을 절약해 주므로 정말 유용합니다. ”

📖 함께 읽어보세요: 최고의 Glean 경쟁사 및 대안

6. Tana (정리되지 않은 노트를 체계적인 지식으로 변환하는 데 최적)

팀이 회의, 조사, 그리고 빠르게 진행되는 프로젝트에 매달려 있다면, Tana는 사고의 흐름을 체계적으로 정리하면서도 이를 번거로운 일로 만들지 않도록 설계되었습니다. Tana는 노트를 문서, 플랜, 후속 조치 전반에 걸쳐 재사용할 수 있는 구성 요소로 취급하는 현대적인 지식 관리 앱입니다.

Tana의 가장 큰 장점은 “자유로운 글쓰기”와 구조의 조화입니다. 원시적인 생각을 기록한 후, Tana의 블록(슈퍼태그 및 보기 등)을 활용하여 이를 쿼리하고 지속적으로 관리할 수 있는 형태로 변환할 수 있습니다.

또한 항상 이용 가능한 AI 어시스턴트를 원하신다면, Tana는 대화를 더 명확한 결과물로 전환하고 일 맥락을 유지하는 데 도움이 되는 AI 기능을 제공합니다.

Tana의 주요 기능

노트를 워크플로우 전반에서 재사용할 수 있는 구조화된 오브젝트로 변환해 주는 Supertags

여러 프로젝트를 동시에 진행 중일 때 동일한 정보를 다양한 방식으로 분석할 수 있도록 도와주는 보기

회의 노트를 기록하고 이를 더 빠르게 활용 가능한 결과물로 전환하는 데 도움이 되는 음성 워크플로우

Free Plan에는 AI 기능이 포함되어 있으며(월간 AI 크레딧 제공 포함), 선결제 없이 AI 도구를 테스트해 볼 수 있습니다.

데이터가 늘어남에 따라 맥락이 묻히지 않도록 아이디어를 연결하는 유연한 그래프 기반 접근 방식

Tana의 한도

팀이 구조화된 노드와 태그보다 정형화된 폴더를 선호한다면, 적응하는 데 상당한 시간이 걸릴 수 있습니다

협업은 이 제품의 핵심 기능이 아니므로, 특정 워크플로우에 따라 실시간 협업 기능의 깊이에 대한 검증이 필요할 수 있습니다.

AI 사용은 크레딧 기반으로 운영되므로, 대량의 요약 작업이나 빈번한 생성 작업의 경우 사용 한도를 고려한 플랜 수립이 필요할 수 있습니다.

Tana 가격

Free

추가 혜택 : 월 $10

Pro: 월 $18

Tana 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Tana에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 Reddit 사용자는 다음과 같이 멘션했습니다:

“‘일일 노트’ 기능이 이렇게 잘 작동하는 건 처음 봐요. 모든 것을 잃어버리거나 다음 날 잊어버릴까 봐 걱정하지 않아도 될 만큼 믿음이 가네요.”

“‘일일 노트’ 기능이 이렇게 잘 작동하는 건 처음 봐요. 모든 것을 잃어버리거나 다음 날 잊어버릴까 봐 걱정할 필요가 없을 정도로 믿음이 가네요.”

📖 함께 읽어보세요: 최고의 기업 검색 소프트웨어 솔루션

7. 감마 (아이디어를 완성도 높은 문서, 프레젠테이션 자료, 미니 사이트로 구현하는 데 최적)

감마는 한 번 살펴볼 만한 가치가 있습니다. 문서, 슬라이드 데크 또는 가벼운 웹 페이지 역할을 하는 “카드”를 만들고 공유할 수 있도록 설계되었습니다.

또한 팀 협업에도 탁월합니다. 링크를 통해 공유하고, 보기/댓글/편집 권한을 제어하며, 버전 관리를 유지한 채 작업 공간 내에서 협업할 수 있습니다.

또한 결과물에 중점을 둔다면, Gamma에는 조회수, 참여도, 체류 시간을 추적할 수 있는 분석 기능이 포함되어 있어, 결과물이 제대로 전달되었음을 입증하고자 하는 프로젝트 관리자 및 운영 팀에게 유용합니다.

감마의 주요 기능

공유 가능한 링크와 권한 설정이 포함된 단일 작업 공간에서 문서, 프레젠테이션, 웹사이트를 생성하세요

작업 공간 수준의 액세스 제어 기능을 갖춘 실시간 협업

고유 방문자 수, 카드 보기 수, 카드당 체류 시간 등 내장 분석 기능

브랜드 일관성, 중앙 집중식 청구 및 좌석 관리 기능을 위한 팀 및 비즈니스 옵션

게시된 콘텐츠에 대한 비밀번호 보호 및 웹 검색 가능성 제어와 같은 계획 기반 제어 기능

감마의 한도

전체 분석 기능은 Pro 플랜에서만 이용 가능합니다(하위 플랜은 한도 또는 이용 불가능이 있습니다).

분석 데이터 내보내기는 지원되지 않습니다(스크린샷 또는 수동 보고가 필요합니다).

일부 공유/보안 옵션(예: 비밀번호 보호)은 상위 플랜에서만 제공됩니다

감마 가격

Free

추가 혜택 : 월 $12

Pro : 월 $25

Ultra: 월 $100

감마 평가 및 리뷰

G2 : 4.1/5 (리뷰 20개 이상)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 감마에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 G2 사용자는 다음과 같이 멘션했습니다:

“Gamma AI는 아이디어를 완성도 높고 체계적인 프레젠테이션으로 매끄럽게 변환해 줍니다.”

“Gamma AI는 아이디어를 완성도 높고 체계적인 프레젠테이션으로 매끄럽게 변환해 줍니다.”

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8. Converse /AI (옴니채널 대화형 AI 어시스턴트에 최적)

많은 비즈니스가 플랫폼 간 고객 대화를 통합하고 이를 의미 있는 상호작용으로 전환하는 데 어려움을 겪고 있습니다. Converse AI는 팀이 채팅을 관리하고, 응답을 자동화하며, 실시간으로 고객 참여를 강화할 수 있는 단일 인터페이스를 제공함으로써 이러한 격차를 해소하도록 설계되었습니다.

WhatsApp을 통한 고객 지원, 웹사이트 라이브 채팅, 또는 능동적인 메시징 캠페인을 운영하든, Converse AI는 고객이 어디에 있든 소통할 수 있도록 도와줍니다. 커뮤니케이션과 고객 참여를 위한 AI 도구에 중점을 둔 이 솔루션은 자동화 및 대화형 워크플로우가 전략의 핵심이라면 확실한 선택이 될 것입니다.

또한, 이 플랫폼은 간편한 배포와 명확한 보고 기능을 강조하므로, 팀은 여러 시스템을 통합하는 데 드는 시간을 줄이고 모든 상호작용에서 가치를 창출하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

Converse AI의 주요 기능

WhatsApp , 웹 채팅 및 기타 채널을 지원하는 옴니채널 대화형 봇 빌더

사용자 행동에 따라 자동화로 실행되는 참여 유도 캠페인

대화 및 상담원 성과 보고 기능이 포함된 대시보드

사용자 정의 가능한 응답 규칙 및 캠페인 자동화

이동 중에도 모니터링하고 대응할 수 있는 모바일 관리

Converse AI의 한계

가격 정보가 투명하게 목록에 포함되어 있지 않으므로, 정확한 기업용 가격을 확인하려면 영업 팀에 문의해야 할 가능성이 높습니다.

다른 에이전트 프레임워크와 비교했을 때, 백엔드에서 어떤 AI 모델이 구동되고 있는지 항상 명확하지는 않습니다

고급 RAG (Retrieval-Augmented Generation)나 지식 관리와 같은 심층 기능은 전용 AI 에이전트 플랫폼에 비해 뒤처질 수 있습니다

Converse AI 가격

맞춤형 가격

Converse AI 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

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9. Ponder (구조화된 AI 추론 워크플로우 및 연구 기반 의사결정 시스템 구축에 최적)

기존의 프롬프트 기반 tools를 뛰어넘는 대안을 찾고 계신다면, Ponder는 팀이 체계적인 AI 워크플로우와 추론 기반 애플리케이션을 구축할 수 있도록 설계된 플랫폼입니다.

This tool focuses on organizing how models process information, reason through problems, and generate decisions within a broader system. It does not treat AI outputs as isolated responses.

이러한 접근 방식 덕분에 Ponder는 AI를 활용한 연구, 분석 및 구조화된 추론 워크플로우를 실험하는 팀에게 특히 유용합니다. 이 플랫폼을 사용하면 AI 모델이 문제를 분해하고, 맥락을 분석하며, 반복적으로 답변을 다듬는 워크플로우를 설계할 수 있어, 단순한 프롬프트 상호작용에서 벗어나 보다 신중하고 단계적인 사고 방식으로 나아갈 수 있도록 도와줍니다.

주요 기능 살펴보기

단일 프롬프트 응답 대신 다단계 사고 과정을 통해 AI 모델을 안내하는 구조화된 추론 워크플로우

반복적 추론과 맥락적 평가를 통해 복잡한 연구 및 분석 작업을 체계화하는 tools

복잡한 질문을 더 작은 추론 단계로 분해하는 AI 시스템 설계 지원

팀이 AI 기반 의사결정 프레임워크를 자유롭게 실험할 수 있도록 돕는 워크플로우 중심의 인터페이스

모델 추론 및 추적 가능성이 중요한 연구 중심 또는 분석용 시나리오를 위해 설계되었습니다

한도 점을 고려해 보세요

가벼운 AI 채팅 도구와 비교했을 때 간단한 프롬프트 생성 작업에는 다소 적합하지 않습니다

효과적으로 활용하려면 AI 워크플로우나 추론 프레임워크에 대한 깊은 이해가 필요합니다

아직 플랫폼으로서 발전 중인 단계이므로, 대규모 AI 워크플로우 플랫폼에 비해 생태계 연동 기능이 다소 한도가 있을 수 있습니다.

가격 정책 검토

Free

캐주얼 : 월 $10

추가 혜택 : 월 $30

Pro: 월 $60

평가와 리뷰를 꼼꼼히 살펴보세요

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

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10. Scholarcy (긴 문서를 인용하기 쉬운 요약문으로 변환하는 데 가장 적합)

팀원들이 PDF, 학술 논문, 보고서 등에 파묻혀 허덕이고 있다면, Scholarcy는 맥락을 놓치지 않으면서도 AI가 생성한 인사이트가 필요한 순간을 위해 만들어졌습니다.

이 도구는 긴 글을 구조화되고 훑어보기 쉬운 '플래시카드' 형식의 요약으로 압축하는 데 중점을 두어, 나중에 저장하고 검색하며 다시 확인할 수 있게 해줍니다. 덕분에 데이터를 10개나 되는 탭에 흩어 놓을 필요가 없습니다.

또한 연구 중심 일을 위해 설계되었기 때문에, 출처 인용, 반복적인 노트 관리, 그리고 여러 프로젝트에서 참조할 수 있는 간결한 개인 라이브러리 구축에 특히 유용합니다.

Scholarcy의 주요 기능

콘텐츠를 요약하고 키 인사이트를 추출하여 읽기와 검토 속도를 높여보세요

하이라이트, 노트 작성, 텍스트 편집 워크플로우를 활용하여 연구 자료를 분석하세요

저장된 요약 내용을 검색 가능한 플래시카드 및 컬렉션 라이브러리로 정리하세요

필요에 따라 연구 결과를 다른 앱으로 내보내고 통합하세요

문헌 매트릭스를 생성하고 원클릭으로 참고문헌 목록을 만들어보세요(구조화된 리뷰에 유용함).

Scholarcy의 한도

무료 기사 요약기는 사용에 한도가 있습니다(요약 및 플래시카드 내보내기 한도 포함).

무제한 요약 및 “고급 요약” 기능을 이용하려면 유료 구독이 필요합니다.

이 사이트는 월간/연간 유료 플랜의 정확한 USD 금액을 페이지 텍스트에는 명시하지 않습니다. 결제 시 최종 가격을 확인하실 수 있습니다.

Scholarcy 요금

Free

Scholarcy Plus: 월 $4.99

Scholarcy 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Scholarcy에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 G2 사용자는 다음과 같이 멘션했습니다:

“사용하기 쉽고 직관적인 UI를 갖추고 있습니다. 사용자는 몇 초 만에 도표 데이터 요약, 테이블 요약 등을 맞춤형으로 설정하고 수행할 수 있습니다.”

“사용하기 쉽고 직관적인 UI를 갖추고 있습니다. 사용자는 몇 초 만에 도표 데이터 요약, 테이블 요약 등을 맞춤형으로 설정하고 수행할 수 있습니다.”

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ClickUp: 사용자와 함께 성장하는 지식 플랫폼

이제 진정으로 중요한 요소, 즉 예측의 깊이, 체계적인 지식 관리, 측정 가능한 AI 기반 인사이트, 그리고 혼란 없이 여러 프로젝트를 지원하는 기능을 바탕으로 Kuse AI의 대안을 더 명확하게 평가할 수 있습니다.

적합한 플랫폼은 팀이 여기저기 흩어진 포스트잇, 서로 연결되지 않은 파일, 표면적인 자동화 단계를 넘어설 수 있도록 도와야 합니다. 예측 분석, 철저한 비용 관리, 강력한 협업, 혹은 더 진보된 AI 기능 중 무엇이 우선순위이든, 목표는 하나입니다. 바로 확신에 찬 의사결정을 이끌어내는 명확성입니다.

특정 프로젝트 하나부터 시작해 보세요. 해당 tool이 실제 데이터, 실제 논의, 실제 비즈니스 제약 조건을 얼마나 잘 처리하는지 테스트해 보세요. 그런 다음 단순히 신기함 때문이 아니라, 실제로 생산성을 향상시키는 부분에서 확장해 나가세요.

하지만 일, 맥락, 실행 과정을 한곳에서 관리하고 싶다면 ClickUp을 시작해 보세요. 지금 바로 가입하세요!