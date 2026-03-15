2026년 최고의 Amazon Q 대안 10선

Amazon Q는 AWS 환경에서 작업하는 개발자를 지원하기 위해 설계된 AI 도구로, 코드 생성 및 클라우드 관련 쿼리와 같은 작업을 돕습니다. 하지만 개발 작업이 AWS를 벗어나면 그 유용성이 제한될 수 있습니다.

한 G2 리뷰어가 언급했듯이,

Amazon Q Developer는 AWS 생태계 밖에서는 유용성이 떨어지며, AWS를 사용하지 않거나 프론트엔드 비중이 높은 프로젝트에는 제한적인 가치를 제공합니다.

Amazon Q Developer는 AWS 생태계 밖에서는 유용성이 떨어지며, AWS를 사용하지 않거나 프론트엔드 비중이 높은 프로젝트에는 제한적인 가치를 제공합니다.

여러 기술 스택을 아우르는 개발을 진행하거나 광범위한 개발 워크플로우를 관리하는 팀의 경우, AWS 중심의 tool만으로는 부족할 수 있습니다.

이 블로그 게시물에서는 개발 워크플로우를 관리하고 소프트웨어 프로젝트 전반에서 AI를 더 효과적으로 활용할 수 있도록 도와주는 최고의 Amazon Q 대안들을 살펴보겠습니다. 🏁

🧠 알고 계셨나요? “컴퓨터 버그(computer bug ) ”라는 용어는 🐞 실제 곤충이 컴퓨터 연구실에 나타난 사건에서 유래했습니다. 1940년대, 그레이스 호퍼(Grace Hopper)의 팀은 하버드 마크 II(Harvard Mark II)에 나방이 끼어 있는 것을 발견하고 이를 “버그가 발견된 최초의 실제 사례”로 기록했으며, 그 이후로 이 이름은 소프트웨어(및 하드웨어) 결함을 지칭하는 용어로 자리 잡았습니다.

주요 Amazon Q 대안 한눈에 보기

여러분이 옵션을 더 빠르게 평가할 수 있도록, 아래 테이블에서는 핵심 기능과 가격을 기준으로 주요 Amazon Q 대체 도구들을 비교했습니다.

Tool name 주요 기능 가장 적합한 대상 가격* ClickUp 실시간 작업 관리, 스프린트 계획 수립, ClickUp Brain을 활용한 AI 기반 콘텐츠 생성, Automations 및 AI Super Agents를 통한 워크플로우 자동화 스타트업, 중견 팀 및 기업을 위한 소프트웨어 개발 워크플로우, 작업, 문서화, 협업 및 자동화를 관리할 수 있는 엔드투엔드 AI 작업 공간 Free Forever; 기업용 맞춤형 설정 가능 Microsoft Copilot Microsoft 365 앱 전반에 걸친 AI 지원, 조직 내 데이터에 대한 AI 기반 검색, 인라인 코드 완성 및 기능 생성을 위한 GitHub Copilot, 콘텐츠 생성, 그리고 Microsoft 도구 내 앱 생성 이미 Microsoft 365, GitHub, Azure를 사용하고 있으며, 생산성 및 개발 도구 전반에 AI 지원을 통합하고자 하는 조직 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 약 25달러부터 시작합니다. 사용자당 월 20달러 커서 VS Code 기반으로 구축된 AI 기반 코드 에디터로, 자연어 프롬프트를 활용한 대화형 코딩, 에이전트/수동/질문 상호작용 모드, BYOK(Bring Your Own Model)을 통한 모델 선택, 브랜치 생성 및 풀 리퀘스트와 같은 작업을 위한 백그라운드 에이전트 기능을 제공합니다. 코드베이스와의 심층적인 상호작용과 자동화 기능을 갖춘 AI 네이티브 코딩 환경을 원하는 개발자 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $20부터 시작합니다 Tabnine IDE 내 인라인 AI 코드 완성, 코드베이스와 표준에 맞춰 조정되는 Enterprise 컨텍스트 엔진, 규칙 기반 코딩 정책, Jira 기반 코드 생성 및 검증, 온프레미스 및 에어갭 환경을 포함한 보안 배포 내부 코드베이스와 개발 관행에 맞춤화된 안전한 AI 코드 완성 기능을 원하는 규제 산업 유료 플랜은 사용자당 월 39달러부터 시작합니다. IBM Watsonx Code Assistant 기업용 코드 생성 및 변환, COBOL-to-Java 현대화 지원, Ansible 및 Red Hat OpenShift용 IT 자동화 스크립트 생성, 라이선스 리스크를 위한 코드 유사성 검사, 그리고 엔터프라이즈급 보안 제어 기능 레거시 시스템과 대규모 코드베이스를 현대화하는 기업 팀, 특히 레거시 언어나 복잡한 IT 자동화 워크플로우를 사용하는 팀 맞춤형 가격 Moveworks 단일 인터페이스에서 다단계 업무 작업, 기업용 검색 및 작업 실행을 수행하는 에이전트 기반 추론 엔진, 서비스 요청 및 액세스 관리 자동화, 채팅, 브라우저, 인트라넷 및 서비스 포털 전반에서 이용 가능한 다국어 어시스턴트 비즈니스 애플리케이션 전반에 걸쳐 IT 지원, 직원 서비스 요청 및 내부 워크플로우를 자동화할 AI 어시스턴트를 원하는 기업 팀 맞춤형 가격 Kore.ai AI 에이전트 및 워크플로우 자동화 플랫폼, 구조화 및 비구조화 데이터를 아우르는 에이전트 기반 기업 검색, 노코드/로우코드 도구를 갖춘 AI 에이전트 빌더, 다중 에이전트 오케스트레이션, 그리고 Teams 및 Slack과 같은 협업 도구와의 연동 기업 워크플로우, 지식 접근 및 내부 서비스 운영을 자동화하기 위해 AI 에이전트를 구축하는 조직 맞춤형 가격 Qodo 리포지토리 컨텍스트 엔진, 자동화된 버그 탐지 및 검증, 거버넌스 규칙을 통한 코딩 표준 준수, 자동화된 코드 검토 워크플로우를 위한 CI/CD 및 Git 통합 기능을 갖춘 AI 기반 코드 검토 플랫폼 대규모 코드베이스 전반에 걸쳐 자동화된 코드 검토, 버그 탐지 및 코드 품질 관리를 원하는 개발 팀 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $38부터 시작합니다 ChatGPT Enterprise 추론, 연구, 글쓰기, 코딩을 위한 고급 AI 모델 이용, 내부 워크플로우를 위한 맞춤형 GPT 생성, GitHub, SharePoint, Google Drive와 같은 도구와의 연동, 기업급 보안 및 관리자 제어 기능 연구, 코딩 지원, 문서화 및 생산성 향상을 위한 범용 AI 어시스턴트를 찾는 기업 맞춤형 가격 Windsurf 단계별 개발 작업을 위한 Cascade 에이전트, 대규모 코드 블록 생성을 위한 Supercomplete, 프로젝트 컨텍스트를 위한 지속적 AI 메모리, 코딩 지원을 위한 내장 웹 및 문서 검색 기능을 갖춘 AI 기반 코딩 환경 프로젝트 전반에 걸쳐 코드를 생성하고 다듬는 데 도움을 주는 에이전트가 포함된 AI 네이티브 코딩 환경을 원하는 개발자 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $15부터 시작합니다

ClickUp의 소프트웨어 리뷰 방식 저희 편집팀은 투명하고, 철저한 조사를 바탕으로 하며, 특정 업체에 치우치지 않는 과정을 따르고 있으므로, 저희가 추천하는 내용이 실제 제품의 가치를 반영한 것임을 믿으셔도 좋습니다. 다음은 ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법에 대한 자세한 안내입니다.

왜 Amazon Q 대안을 선택해야 할까요?

Amazon Q는 AWS 생태계 내에서 작업하는 개발자들에게 유용한 기능을 제공하지만, 많은 개발 팀은 더 광범위한 엔지니어링 프로세스를 지원하거나 AWS 중심 환경을 넘어서는 AI 기능을 제공하는 대안을 찾고 있습니다.

Amazon Q의 대안을 평가할 때 확인해야 할 주요 기능은 다음과 같습니다:

전 과정 개발 워크플로우 지원: 계획 수립과 스프린트 추적부터 자동화 및 코딩에 이르기까지 모든 것을 단일 플랫폼에서 관리할 수 있도록 지원합니다.

팀 간 협업: 제품 관리자와 개발자가 동일한 작업 공간에서 공유된 작업과 토론을 통해 협업할 수 있도록 지원합니다

클라우드 개발을 넘어선 AI 지원 : AI를 활용하여 문서를 생성하고, 토론 내용을 요약하며, 프로젝트 관련 질문에 답변하고, 전체 작업 공간 전반의 개발 작업을 지원합니다.

워크플로우 자동화 및 지능형 에이전트: 버그 분류, 작업 배정, 상태 업데이트, 검토 조정 등 반복적인 개발 작업을 자동화합니다.

기존 도구와의 유연한 연동: 개발 환경을 Git 저장소 및 문서화 시스템과 같은 도구와 연결합니다

통합된 지식 및 프로젝트 컨텍스트: 하나의 검색 가능한 작업 공간에서 작업, 문서, 대화, 프로젝트 업데이트에 액세스할 수 있어 컨텍스트 전환을 줄일 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 62%가 ChatGPT나 Claude와 같은 대화형 AI 도구를 사용하고 있습니다. 익숙한 챗봇 인터페이스와 콘텐츠 생성, 데이터 분석 등 다양한 기능을 갖춘 점이 다양한 역할과 산업 분야에서 이 도구들이 큰 인기를 끄는 이유일 수 있습니다. 하지만 사용자가 AI에게 질문할 때마다 다른 탭으로 전환해야 한다면, 이에 따른 전환 비용과 맥락 전환 비용이 시간이 지남에 따라 누적될 수 있습니다. 하지만 ClickUp Brain은 다릅니다. 이 도구는 여러분의 작업 공간 내에 바로 위치해 있으며, 현재 진행 중인 작업을 파악하고, 일반 텍스트 프롬프트를 이해하며, 여러분의 업무와 밀접하게 연관된 답변을 제공합니다! ClickUp으로 생산성을 2배 향상시켜 보세요!

사용해 볼 만한 최고의 Amazon Q 대안

이제 주요 기능, 제한 사항, 가격, 평가 및 리뷰와 함께 최고의 Amazon Q 대안들을 살펴보겠습니다.

1. ClickUp (개발 워크플로우 전반에 걸쳐 AI 기반 컨텍스트를 활용한 통합 업무 관리에 최적)

소프트웨어 개발은 한 가지 도구만으로 이루어지는 경우가 거의 없습니다. 프로젝트 관리 시스템에서 작업을 추적하고, 다른 곳에서 문서를 작성하며, 채팅 앱을 통해 협업하고, 코딩 지원을 위해 별도의 AI 도구를 활용합니다.

이러한 도구들을 계속 전환하다 보면 개발 속도가 느려지고 팀원 간의 협업이 어려워질 수 있습니다. ClickUp은 소프트웨어 팀을 위한 통합 AI 작업 공간 에서 작업, 문서, 협업, AI 기반 워크플로우를 하나로 모아 이러한 문제를 해결합니다.

ClickUp 소프트웨어 개발 플랫폼이 팀의 개발 워크플로우를 하나의 통합된 AI 작업 공간으로 통합하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보겠습니다.

제품 아이디어를 추적 가능한 개발 작업으로 전환하세요

다음 릴리스를 계획할 때, 일반적으로 제품 요구 사항을 스프린트에 적합한 작업으로 세분화하여 일을 배정하고, 발생하는 버그를 추적합니다. ClickUp 작업을 사용하면 이 모든 것을 한 곳에서 관리할 수 있습니다.

기능이나 개선 사항을 위한 작업을 생성하고, 담당 개발자에게 배정하며, 마감일을 설정하고, 문서 및 업데이트 내용을 작업 내에서 직접 관리하세요.

현대적인 소프트웨어 팀을 위해 설계된 ClickUp 작업을 통해 한 곳에서 스프린트를 계획하고, 업무를 배정하며, 진행 상황을 추적하세요.

개발이 진행됨에 따라 15가지 이상의 맞춤형 보기를 활용해 백로그를 정리하고 의존성을 추적할 수 있습니다. 스프린트 보드, 간트 차트 또는 작업량 보기 간에 전환하여 팀의 워크플로우에 맞는 형식으로 작업을 관리하는 동시에, 모든 작업을 전체 릴리스 주기와 연결할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 채팅이나 이메일을 오가며 버그 세부 정보를 확인하느라 시간을 낭비하지 마세요. ClickUp Forms를 사용하여 버그 보고서나 기능 요청을 수집하고 이를 직접 ClickUp 작업으로 전환하세요. 조건부 논리를 통해 양식은 각 응답에 따라 후속 질문을 제시하므로, 개발자가 문제를 백로그로 더 빠르게 이동시키는 데 필요한 정확한 세부 정보를 수집하는 데 도움이 됩니다. ClickUp 양식을 사용하여 버그 보고서와 기능 요청을 즉시 수집하고, 이를 실행 가능한 작업으로 전환하세요.

즉각적인 답변을 얻고 콘텐츠를 생성하세요

개발 작업에서는 스프린트 논의와 기술 문서부터 작업 업데이트 및 프로젝트 결정에 이르기까지 끊임없이 정보가 생성됩니다. 내장형 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain을 사용하면 도구를 전환하지 않고도 정보를 검색하고 콘텐츠를 생성할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 사용하면 다음과 같은 기능을 이용할 수 있습니다:

스프린트 업데이트와 작업 관련 대화를 요약하여 진행 상황을 빠르게 파악하세요

"이번 스프린트에 어떤 장애 요인이 영향을 미치고 있나요?"와 같은 자연어 질문을 던지면, 작업 및 토론 내용을 바탕으로 즉시 답변을 얻을 수 있습니다.

코드 스니펫을 작성하고, 복잡한 알고리즘을 설명하며, 코드 개선을 위한 리팩토링을 수행하여 소프트웨어 개발 작업을 지원하세요

기존 프로젝트 컨텍스트를 활용하여 엔지니어링 노트 초안을 작성하거나 기술 문서를 공개하세요

ClickUp Brain을 통해 실시간 코드 제안과 개발 인사이트를 즉시 확인하세요

또한 ClickUp Brain을 사용하면 프로그래밍 언어 간 코드 변환이 가능하므로, 기존 구현 내용을 다른 기술 스택에 더 쉽게 적용할 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 프로그래밍 언어 간 코드 변환을 더 빠르게 수행하세요

소프트웨어 팀을 위한 AI는 작업 공간의 맥락을 이해하므로, 대화 기록이나 문서를 검색하는 데 드는 시간을 줄이고 개발 업무에 더 집중할 수 있습니다.

💟 보너스: AI 생산성을 한 단계 더 높이고 싶으신가요? ClickUp Brain MAX는 모든 업무 도구에서 AI, 검색, 자동화 기능을 통합하여 AI 분산 현상을 해소해 주는 AI 데스크탑 동반자입니다. ClickUp 작업 공간, 연동된 앱, 웹 검색을 연결하여 진정한 상황 기반 AI 지원을 제공합니다. Brain MAX는 다음과 같은 강력한 기능들을 한곳에 모아 제공합니다: 작업에 따라 GPT, Claude, Gemini와 같은 주요 AI 모델을 자유롭게 전환하세요

일반적인 웹 검색 결과가 아닌, 업무 데이터에서 상황에 맞는 답변을 얻으세요

ClickUp, Google Drive, GitHub, Figma 등 모든 업무용 앱을 검색하세요

Talk-to-Text 기능을 활용한 음성 우선 AI를 사용하여 아이디어를 구술하고, 작업을 할당하고, 이메일 초안을 작성하거나, 회의 내용을 더 빠르게 요약해 보세요 ClickUp BrainMAX를 사용하여 프로젝트에 대한 질문을 하고, 문서를 생성하며, 업무 속도를 높여보세요.

ClickUp 자동화는 개발 주기 전반에 걸쳐 반복되는 규칙 기반 워크플로우를 처리합니다. 예를 들어, 버그가 보고되면 자동으로 작업을 생성하고, 해당 팀원에게 할당하며, 라벨을 적용하고, 버그 분류 대기열로 이동시킬 수 있습니다. 풀 리퀘스트가 검토 준비가 되면 시스템이 검토자에게 알림을 보내고 스프린트 워크플로우의 다음 단계를 실행할 수 있습니다.

ClickUp 자동화를 통해 작업을 트리거하여 개발 워크플로우를 자동으로 진행하세요

ClickUp 슈퍼 에이전트는 이러한 워크플로우에 지능을 더해 한 단계 더 발전시켰습니다. 단순히 규칙을 따르는 데 그치지 않고, 이 코딩용 AI 에이전트는 작업과 대화 전반의 활동을 모니터링하여 질문에 답변하고 프로젝트 간 작업을 조율할 수 있습니다.

ClickUp Super Agents로 프로젝트 상태 업데이트를 자동화하세요

기획과 코드 간의 간극을 해소하세요

새로운 기능이나 버그 수정 뒤에는 구현을 기다리는 작업이 있습니다. 올바른 워크플로우를 통해 그 작업은 아이디어 단계에서 구현 단계로 나아갈 수 있습니다.

ClickUp CodeGen Agent는 작업 공간 내에서 직접 자연어 명령을 사용하여 코드를 작성하고 프로그래밍 관련 질문에 답변해 주는 AI 개발자 동료와 같은 역할을 합니다. 프로젝트 관리 도구와 AI 코딩 도우미 사이를 오갈 필요 없이, ClickUp에서 바로 개발 작업을 위임할 수 있습니다.

ClickUp CodeGen Agents를 사용하여 기능 아이디어와 버그 보고서를 더 빠르게 실행 가능한 코드로 전환하세요

예를 들어, CodeGen 에이전트에 작업을 할당하거나 코멘트에 멘션하여 코드 관련 작업을 실행할 수 있습니다. 팀이 결과물을 검토하고 마무리하는 동안 에이전트는 코드를 다듬고 개발 작업을 지원할 수 있습니다.

🏁 빠른 시작: CodeGen은 다음 세 가지 간단한 방법으로 트리거할 수 있습니다: CodeGen에 작업을 할당하여 에이전트를 트리거하고 구현 작업을 시작하게 하세요

코딩 작업이나 프로그래밍 관련 질문이 있을 때는 작업 댓글에 @mention CodeGen을 태그하여 도움을 요청하세요.

특정 워크플로우 조건이 충족되면 자동화 기능을 사용하여 작업을 CodeGen에 위임하세요. 참고: CodeGen 에이전트는 기존의 담당자와는 다릅니다. 작업을 할당하면 에이전트가 작업을 수행하지만, 작업 검토 및 완료에 대한 책임은 여전히 인간 팀원이 집니다.

ClickUp의 주요 기능

대화 관리 및 협업: 팀원과 채팅을 나누고, 팀원과 채팅을 나누고, ClickUp 채팅을 통해 StandUp 미팅이나 토론 스레드를 즉시 실행 가능한 작업으로 전환하세요.

엔지니어링 문서를 한곳에 통합하세요 : PRD, 사양서, 표준 운용 절차 (SOP)를 검색 가능한 작업 공간에 저장하고 : PRD, 사양서, 표준 운용 절차 (SOP)를 검색 가능한 작업 공간에 저장하고 ClickUp Docs를 통해 개발 작업과 연결하세요

스프린트 성과 모니터링: ClickUp 대시보드를 통해 실시간 인사이트를 활용하여 속도, 릴리스, 스프린트 및 버그 진행 현황을 추적하세요.

회의 내용을 자동으로 기록하세요: AI 기반 AI 기반 ClickUp AI Notetaker를 사용하여 스탠드업 미팅과 레트로스펙티브를 녹화하고, 주요 결정을 문서화하며, 후속 단계를 추적하세요.

워크플로우 시각화 및 계획 수립: 디지털 캔버스에서 아이디어를 브레인스토밍하고, 디지털 캔버스에서 아이디어를 브레인스토밍하고, ClickUp 화이트보드를 통해 이를 실행 가능한 작업으로 바로 전환하세요

ClickUp의 한도

신규 사용자는 플랫폼에 익숙해지는 데 시간이 조금 걸릴 수 있습니다

ClickUp 가격

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (11,160개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,540개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 의 리뷰에 따르면:

UI가 마음에 듭니다. 모듈화된 플랫폼이라서 제품 관리자가 스프린트를 구성하고 팀원에게 작업을 할당하여 마일스톤을 달성하는 데 도움이 됩니다. 또한 프로젝트 진행 상황, 목표, 마일스톤을 추적하는 데도 유용합니다. GitHub 및 GitLab과 같은 CI/CD 도구와의 연동 기능도 갖추고 있습니다.

UI가 마음에 듭니다. 모듈화된 플랫폼이라서 제품 관리자가 스프린트를 구성하고 팀원에게 작업을 할당하여 마일스톤을 달성하는 데 도움이 됩니다. 또한 프로젝트 진행 상황, 목표, 마일스톤을 추적하는 데도 유용합니다. GitHub 및 GitLab과 같은 CI/CD 도구와의 연동 기능도 갖추고 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 개발 분야에서 AI가 부상하고 있음에도 불구하고, 여전히 맥락 파악은 어려운 과제입니다. 리팩토링에 AI를 사용하는 개발자의 약 65%와 테스트, 코드 작성 또는 검토에 AI를 사용하는 개발자의 거의 60%가 AI 코딩 도우미가 여전히 중요한 맥락을 놓치고 있다고 말합니다.

Microsoft Copilot 제공

이미 Microsoft 365, GitHub, Windows 또는 Azure를 사용하고 있다면, Microsoft Copilot은 해당 환경 내에서 바로 작동합니다. Word, Excel, Outlook, Teams 및 개발 도구 내에서 이 기능을 활용하여 애플리케이션을 종료하지 않고도 대화를 요약하고 데이터를 분석할 수 있습니다.

GitHub Copilot을 사용하면 인라인 완성 및 함수 생성을 포함하여 IDE 내에서 AI가 생성한 코드 변환 기능을 이용할 수 있습니다. 이러한 설정은 GitHub 기반 개발 워크플로우와 잘 어울리는 반면, Amazon Q의 개발자 기능은 다른 AWS 서비스와 더욱 긴밀하게 통합되어 있습니다.

이 tool은 Azure Active Directory 및 역할 기반 액세스 제어(RBAC)와 같은 Microsoft의 보안 및 ID 프레임워크 내에서 작동합니다. Microsoft 인프라를 표준으로 사용하는 조직의 경우, 기존 시스템을 통해 AI 액세스 및 거버넌스를 관리할 수 있습니다.

Microsoft Copilot의 주요 기능

프롬프트나 회사 브랜드 키트를 활용해 아이디어를 디자인된 문서, 비디오, 팟캐스트 또는 설문조사로 전환하여 콘텐츠를 빠르게 생성하세요.

업무 데이터를 활용해 몇 분 만에 맞춤형 앱을 구축하여 작업을 효율화하고, 바로 사용할 수 있으며 팀원들과 쉽게 공유할 수 있는 tools를 만들어 보세요

People Agent를 사용하여 역할이나 기술별로 팀원을 찾고 주요 협력자를 파악하여 동료들과 효율적으로 연결하세요

Microsoft Copilot의 한도

Microsoft 생태계와의 긴밀한 연동은 유용하지만, 여러 플랫폼에서 일하는 팀에게는 제약으로 느껴질 수도 있습니다

긴 문맥이나 다층적인 추론이 필요한 복잡한 시나리오에서는 응답 내용이 일반화될 수 있습니다.

Microsoft Copilot 가격

개인

Microsoft 365 Personal: 월 $9.99

Microsoft 365 Family: 월 $12.99

Microsoft 365 Premium: 월 $19.99

Microsoft Copilot 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (230개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (20개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Microsoft Copilot에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 후기는 다음과 같습니다:

매일 Copilot을 사용하면서 가장 마음에 드는 점은 IDE 및 코딩 흐름과 얼마나 자연스럽게 통합되는지입니다. 인라인 제안은 수락하거나 거부하기가 간편하며, 사용자 인터페이스는 전반적으로 자연스럽고 방해되지 않는 느낌입니다. 마치 제 곁에 조용한 조력자가 있는 것 같아서, 평소의 워크플로우를 변경할 필요 없이 필요할 때 언제든지 도움을 받을 수 있습니다.

매일 Copilot을 사용하면서 가장 마음에 드는 점은 IDE 및 코딩 흐름과 얼마나 자연스럽게 통합되는지입니다. 인라인 제안은 수락하거나 거부하기가 간편하며, 사용자 인터페이스는 전반적으로 자연스럽고 방해되지 않는 느낌입니다. 마치 제 곁에 조용한 조력자가 있는 것 같아서, 평소의 워크플로우를 변경할 필요 없이 필요할 때 언제든지 도움을 받을 수 있습니다.

⚡ 템플릿 아카이브: 프로젝트 일정을 수립할 수 있는 무료 소프트웨어 개발 플랜 템플릿

3. Cursor (개발 환경 내에서 직접 AI 기반 코드를 작성하기에 가장 적합)

Cursor는 Visual Studio Code를 기반으로 구축된 AI 기반 코드 에디터입니다. 개발 환경에 AI를 직접 통합하여 자연어 입력을 통해 코드를 작성하고 디버깅할 수 있게 해줍니다.

내장된 채팅 기능은 다단계 대화를 지원하며 이미지 입력도 가능하므로, 익숙하지 않거나 복잡한 프로젝트를 진행할 때 유용합니다. Amazon Q가 광범위한 기업용 어시스턴트로 포지셔닝된 반면, Cursor는 특히 실무적인 코딩 작업에 중점을 둡니다.

세 가지 상호작용 모드가 있습니다. 에이전트 모드에서는 AI가 여러 파일의 코드를 읽고 편집할 수 있습니다. 수동 모드에서는 변경 사항을 제안하며, 사용자는 이를 검토한 후 적용할 수 있습니다. 질문 모드는 읽기 전용으로, 코드를 수정하지 않고 이해하거나 탐색하는 데 적합합니다.

이러한 파일 수준의 자율성과 제어된 편집 모델은 Amazon Q의 일반적인 대화형 지원 방식보다 더 세분화되어 있습니다.

Cursor의 주요 기능

@references를 사용하여 구체적인 맥락을 참조하면 AI가 정확한 파일이나 과거 대화를 파악하여 일관된 응답을 제공할 수 있습니다.

GPT-4o, Claude 3 등 선호하는 언어 모델을 선택하고, 사용 및 구성에 대한 더 큰 제어권을 위해 자체 API 키(BYOK)를 가져오세요.

백그라운드 에이전트를 실행하여 GitHub 브랜치 생성 및 풀 리퀘스트 열기와 같은 워크플로우를 최소한의 수동 개입으로 자동화하세요

커서 한도

특히 복잡한 논리나 극단적인 시나리오를 다룰 때, 때때로 부정확하거나 지나치게 단정적인 제안을 생성할 수 있습니다.

커서 가격

개인 플랜:

Hobby: 무료

Pro: 월 $20

Pro+: 월 $60

Ultra: 월 $200

비즈니스 플랜:

Teams: 사용자당 월 $40

기업: 맞춤형 가격

커서 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 커서(Cursor)에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자가 자신의 경험을 바탕으로 다음과 같이 공유했습니다:

CursorAI를 2개월간 매일 사용해 본 결과, 자신 있게 말할 수 있습니다. 이 도구를 그저 도구로서 활용하고, 무엇을 해야 할지 정확히 알고 있다면 그 가치는 충분히 있습니다. CursorAI 없이 프로젝트를 진행할 경우 MVP 프로젝트에 일주일이 걸립니다. CursorAI를 사용하면 같은 프로젝트를 하루 만에 완료할 수 있으며, 코드도 더 깔끔하고 구조도 더 탄탄해집니다.

CursorAI를 2개월간 매일 사용해 본 결과, 자신 있게 말씀드릴 수 있습니다. 이 도구를 그저 도구로서 활용하고, 무엇을 해야 할지 명확히 알고 있다면 그 가치는 충분히 있습니다. CursorAI 없이 작업할 때는 MVP 프로젝트에 일주일이 걸립니다. CursorAI를 사용하면 같은 프로젝트를 하루 만에 완료할 수 있으며, 코드도 더 깔끔하고 구조도 더 탄탄해집니다.

📮 ClickUp 인사이트: 사용자의 34%는 AI 시스템을 완전히 신뢰하며 사용하는 반면, 그보다 약간 더 많은 비율(38%)은 “신뢰하되 검증하라”는 접근 방식을 고수합니다. 업무 맥락을 잘 모르는 독립형 도구는 부정확하거나 만족스럽지 못한 응답을 생성할 위험이 더 높은 경우가 많습니다. 이것이 바로 저희가 ClickUp Brain을 개발한 이유입니다. ClickUp Brain은 작업 공간 전반에 걸쳐 프로젝트 관리, 지식 관리, 협업을 연결하고 타사 도구를 통합하는 AI입니다. 번거로운 전환 과정 없이 상황에 맞는 답변을 받아보세요. Seequent의 클라이언트들처럼 업무 효율이 2~3배 향상되는 경험을 하실 수 있습니다.

4. Tabnine (기업용 코드베이스에 최적화된 안전한 AI 코드 완성 기능 제공)

Tabnine 제공

AI 코드 완성 도우미인 Tabnine은 IDE 내에서 작동하며, 사용자가 코드를 입력할 때 자동으로 코드를 제안합니다. 채팅 인터페이스보다는 인라인 완성 기능에 중점을 두어, 개발 환경을 벗어나지 않고도 더 빠르게 코드를 작성할 수 있도록 도와줍니다.

이 플랫폼은 기업 컨텍스트 엔진(Enterprise Context Engine)을 통해 귀사의 개발 설정에 맞춰 조정될 수 있습니다. 일반적인 훈련 데이터에만 의존하는 대신, 내부 코드베이스, 아키텍처, 프레임워크 및 코딩 표준을 학습합니다. 이를 통해 제안 사항이 팀의 실제 개발 관행과 일치하도록 보장합니다.

또한 인프라 요구 사항에 따라 다양한 방식으로 tool을 배포할 수 있습니다. SaaS 서비스로, 사내 인프라에서, 또는 완전히 에어갭(air-gapped)된 환경에서 실행할 수 있습니다. 이러한 옵션을 통해 조직은 보안 및 규정 준수 요건을 충족하면서 개발 데이터를 통제된 시스템 내에 안전하게 보관할 수 있습니다.

Tabnine의 주요 기능

코딩 표준과 정책을 강제 적용 가능한 규칙으로 전환하여 AI의 제안 방향을 안내하고 코드베이스 전반에 걸쳐 일관성을 유지하세요

Jira 문제에서 코드를 생성하고, 해당 코드가 문서화된 요구 사항과 일치하는지 확인하여 Jira 요구 사항을 자동으로 구현하고 검증하세요.

TLS(전송 계층 보안), 종단 간 암호화, 코드 비보관 정책, 데이터 처리 규정 준수 등 내장된 보안 기능을 통해 개발 데이터를 보호하세요.

Tabnine의 한도

이 플랫폼은 JavaScript UI 프레임워크, 특히 Vue.js를 사용할 때 신뢰성이 다소 떨어질 수 있습니다. 제안된 내용이 때로는 잘못된 구현 패턴으로 이어질 수 있습니다.

Tabnine 가격

Tabnine Code Assistant: 사용자당 월 $39 (연간 결제)

Tabnine Agentic Platform: 월 $59/사용자 (연간 결제)

Tabnine 평가 및 리뷰

G2: 4. 1/5 (40개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Tabnine에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

다음은 한 사용자의 후기입니다:

Tabnine은 소프트웨어 개발자를 위한 훌륭한 코딩 보조 도구입니다. 제 경력 동안 이 도구가 절약해 준 시간은 엄청납니다. 덕분에 생산성이 크게 향상되었습니다. 더 이상 지루한 클래스 모델링을 직접 작성할 필요가 없습니다. Tab 버튼을 누르기만 하면 모든 코드가 자동으로 완료됩니다. 또한 코드 에디터와 통합하기도 매우 쉽습니다.

Tabnine은 소프트웨어 개발자를 위한 훌륭한 코딩 보조 도구입니다. 제 경력 동안 이 도구가 절약해 준 시간은 엄청납니다. 덕분에 생산성이 크게 향상되었습니다. 더 이상 지루한 클래스 모델링을 직접 작성할 필요가 없습니다. Tab 버튼만 누르면 모든 코드가 자동으로 완료됩니다. 또한 코드 에디터와의 연동도 매우 간편합니다.

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5. IBM Watsonx Assistant (기업용 코드 현대화 및 레거시 시스템 전환에 최적)

IBM Watsonx Assistant를 통해

IBM watsonx Code Assistant는 소프트웨어 개발 및 코드 현대화를 위한 AI 도구입니다. 이 도구는 사전 훈련된 전문 모델을 활용하여 기업 환경에서 코드를 생성하고 변환함으로써 기본적인 코드 완성 기능을 뛰어넘습니다.

이 도구는 팀이 구형 시스템을 최신 기술로 업데이트하거나 마이그레이션하는 현대화 프로젝트를 지원합니다. 예를 들어, COBOL과 같은 레거시 코드를 Java와 같은 최신 언어로 변환할 수 있어, 핵심 애플리케이션을 처음부터 다시 구축하지 않고도 점진적으로 전환할 수 있습니다.

이 플랫폼은 IT 자동화 작업도 지원하여 업무 효율성을 높여줍니다. 운영 작업을 자연어로 설명하면, 어시스턴트가 Ansible 및 Red Hat OpenShift와 같은 플랫폼을 위한 자동화 스크립트를 생성해 줍니다.

IBM Watsonx Assistant의 주요 기능

코드의 유사성을 스캔하여 잠재적인 라이선스 위험을 감지하고 원본 출처 및 라이선스에 대한 참조 정보를 제공하세요.

IBM Granite를 통해 모델 훈련 시 코드 사용 금지 및 지적 재산권(IP) 면책 조항을 포함한 엄격한 보안 관행을 적용하여 독점 코드를 보호하세요.

현대화 과정에서 핵심 비즈니스 로직을 보존하여 핵심 규칙과 애플리케이션 동작이 그대로 유지되도록 하십시오

IBM Watsonx Assistant의 한도

맞춤형 옵션의 한도가 있어, 고도로 전문화된 개발 프로젝트에는 적합하지 않을 수 있습니다.

JavaScript, Python, Rust와 같은 언어에 대한 지원 한도가 제한적입니다.

IBM Watsonx Assistant 가격

맞춤형 가격

IBM Watsonx Assistant 평가 및 리뷰

G2: 4. 2/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 IBM Watsonx Assistant에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자가 다음과 같은 의견을 공유했습니다:

저는 IBM Watsonx Code Assistant의 인상적인 엔지니어링이 정말 마음에 듭니다. 이 tool은 레거시 코드, 특히 문서화가 제대로 되어 있지 않은 코드를 이해하는 데 큰 도움이 되는데, 이는 저와 같은 개발자에게 있어 매우 중요한 장점입니다. 또한 메인프레임에서 CPU 부하를 크게 주지 않으면서도 글로벌 코드를 효율적으로 처리할 수 있는 점도 높이 평가합니다. 이러한 기능들 덕분에 이 tool은 제 프로젝트에 있어 귀중한 자산이 되었습니다.

저는 IBM Watsonx Code Assistant의 뛰어난 엔지니어링이 정말 인상적이라 이 tool을 매우 좋아합니다. 이 tool은 레거시 코드, 특히 문서화가 제대로 되어 있지 않은 코드를 이해하는 데 큰 도움이 되는데, 이는 저와 같은 개발자에게 있어 매우 중요한 장점입니다. 또한 메인프레임에서 CPU 부하를 크게 주지 않으면서도 글로벌 코드를 효율적으로 처리할 수 있는 점도 높이 평가합니다. 이러한 기능들 덕분에 이 tool은 제 프로젝트에 있어 귀중한 자산이 되었습니다.

🚀 ClickUp의 장점: Amazon Q의 대안을 찾는다고 해서 반드시 다른 도구를 선택해야 하는 것은 아닙니다. 때로는 기성 개발 워크플로우가 더 나은 출발점이 될 수 있습니다. 예를 들어, ClickUp의 소프트웨어 개발 템플릿은 전략 및 제품 로드맵부터 스프린트 계획 및 릴리스 추적에 이르기까지 전체 개발 라이프사이클을 관리할 수 있는 체계적인 시스템을 팀에 제공합니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp 소프트웨어 개발 템플릿으로 개발 워크플로우를 간소화해 보세요 이 도구에는 백로그 관리, 결함 추적, 사용자 조사, 스프린트 워크플로우, QA 테스트 시나리오를 위한 사전 구축된 프로세스와 더불어 보안 인시던트 및 지원 요청을 위한 작업 목록이 포함되어 있습니다.

6. Moveworks (Enterprise AI를 활용한 직원 지원 및 서비스 워크플로우 자동화에 최적)

Moveworks는 직원들이 다양한 비즈니스 애플리케이션에서 정보를 찾고 작업을 완료할 수 있도록 지원하는 기업 AI 어시스턴트입니다.

에이전트 기반 추론 엔진은 직원의 요청을 단계별로 분할하고 연결된 시스템 전반에 걸쳐 작업을 수행함으로써 이를 처리합니다. 이를 통해 어시스턴트는 시스템 접근 권한 부여나 서비스 요청 해결과 같은 다단계 작업을 완료할 수 있습니다.

이 tool은 기업용 검색 기능과 작업 실행 기능을 하나의 인터페이스에 통합했습니다. 직원들은 도구를 전환할 필요 없이 지식베이스나 내부 시스템에서 정보를 검색하고 즉시 조치를 취할 수 있습니다. 채팅, 브라우저, 인트라넷, 서비스 포털을 통한 접근과 다국어 지원 덕분에 어디서든 이 어시스턴트를 활용할 수 있습니다.

Moveworks의 주요 기능

ISO 27001, SOC 2, HIPAA, GDPR, FedRAMP와 같은 내장된 보안 조치 및 표준을 통해 기업급 보안과 규정 준수를 보장하세요.

사전 구축된 템플릿과 MCP를 활용하여 비즈니스 애플리케이션 전반의 복잡한 워크플로우를 자동화할 수 있는 맞춤형 AI 에이전트를 배포하세요.

AI를 활용해 지원 티켓을 분석하고 유용한 인사이트를 추출하여 문서를 자동으로 생성하세요

Moveworks의 한도

심층적인 통합 및 구성에는 시간이 소요될 수 있으며, 특히 핵심 ServiceNow 환경 외부의 경우 더욱 그렇습니다.

Moveworks 가격

맞춤형 가격

Moveworks 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Moveworks에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자가 자신의 경험을 다음과 같이 설명했습니다:

최근에 시간을 내어 Movework AI Copilot을 살펴보고 그 기능을 체험해 보았습니다. AI 개발자로서, Movework가 IT 지원 및 기타 지원 업무와 관련된 필수적인 일상 작업을 어떻게 자동화하는지 확인하는 것은 즐거운 경험이었습니다. 아주 훌륭합니다.

최근에 시간을 내어 Movework AI Copilot을 살펴보고 그 기능을 체험해 보았습니다. AI 개발자로서, Movework가 IT 지원 및 기타 지원 업무와 관련된 필수적인 일상 작업을 어떻게 자동화하는지 확인하게 되어 기뻤습니다. 아주 훌륭합니다.

7. Kore.ai (AI 에이전트 구축 및 기업 워크플로우 자동화에 최적)

Kore의 Enterprise AI 플랫폼을 사용하면 비즈니스 운영을 위한 AI 에이전트와 자동화된 워크플로우를 구축할 수 있습니다. 이러한 에이전트를 배포하여 기업 데이터에 액세스하고, 연결된 시스템 및 애플리케이션 전반에서 작업을 수행할 수 있습니다.

이 플랫폼은 구조화 및 비구조화 기업 데이터 소스 모두에서 답변을 검색하는 에이전트 기반 검색을 지원합니다. 또한 역할 기반 접근 제어를 적용하여 사용자가 접근 권한이 있는 데이터만 볼 수 있도록 하면서 실시간 정보를 제공할 수 있습니다.

AI Agent Builder는 노코드 방식과 개발자 기반 방식을 모두 지원합니다. 에이전트를 생성하고 배포할 수 있을 뿐만 아니라, 에이전트 간의 조율된 상호작용을 통해 여러 에이전트가 협업하여 복잡한 워크플로우를 처리할 수 있도록 지원합니다.

Kore.ai의 주요 기능

투명성을 위해 감사 로그를 유지하면서 계층형 관리자 역할을 사용하여 팀과 작업 공간 전반에 걸쳐 AI 에이전트를 관리하세요

프롬프트로 AI 에이전트를 트리거하거나, 기업 기능을 위해 설계된 200개 이상의 에이전트 템플릿을 활용해 미리 만들어진 템플릿을 사용하세요.

채팅, 음성 또는 AI 어시스턴트를 통해 AI 에이전트에 접속하고, Microsoft Teams, Slack 또는 Copilot과 같은 협업 도구에 통합하세요.

Kore.ai의 제한 사항

워크플로우 내에서 언어를 전환하는 과정이 항상 원활한 것은 아니며, 대화 도중 사용자가 맥락을 다시 파악해야 할 수도 있습니다.

Kore.ai 가격

맞춤형 가격

Kore.ai 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (460개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Kore.ai에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자가 자신의 경험을 공유했습니다:

저는 오랫동안 Kore.ai를 사용해 왔습니다. Kore.ai 플랫폼을 활용해 클라이언트를 위한 여러 기업용 챗봇을 개발했습니다. 매우 인상적인 프론트엔드를 갖춘 챗봇을 쉽게 구축할 수 있습니다. Kore.ai를 사용하면서 챗봇을 위한 자연어 처리(NLP) 설계 방법을 익혔고, 챗봇 설계 역량도 향상되었습니다. Kore.ai가 최고의 AI 챗봇 플랫폼 중 하나라는 점에는 의심의 여지가 없습니다.

저는 오랫동안 Kore.ai를 사용해 왔습니다. Kore.ai 플랫폼을 활용해 클라이언트를 위한 여러 기업용 챗봇을 개발했습니다. 매우 인상적인 프론트엔드를 갖춘 챗봇을 쉽게 구축할 수 있습니다. Kore.ai를 사용하면서 챗봇을 위한 자연어 처리(NLP) 설계 방법을 익혔고, 챗봇 설계 역량도 향상되었습니다. Kore.ai가 최고의 AI 챗봇 플랫폼 중 하나라는 점에는 의심의 여지가 없습니다.

🧠 알고 계셨나요? 세계 최초의 컴퓨터 프로그래머는 1800년대에 살았습니다. 영국의 수학자 아다 러브레이스는 현대식 컴퓨터가 등장하기 훨씬 전인 1843년에 최초의 컴퓨터 프로그램으로 여겨지는 코드를 작성했습니다. 그녀는 찰스 배비지의 '분석 엔진'을 위해 베르누이 수를 계산하는 알고리즘을 개발했으며, 이로 인해 역사상 최초의 컴퓨터 프로그래머로 널리 인정받고 있습니다.

8. Qodo (AI 기반 자동화 코드 검토 및 품질 관리에 최적)

복잡한 코드베이스를 다루다 보면 초기 단계에서 일관된 코드 품질을 유지하는 것이 어려울 수 있습니다. Qodo는 개발 워크플로우 전반에 걸쳐 오류를 탐지하고 소프트웨어의 안정성을 향상시킬 수 있도록 설계된 AI 기반 코드 리뷰 플랫폼입니다.

컨텍스트 엔진은 파일과 리포지토리 간의 관계를 분석하여, 여러 서비스나 시스템의 일부에 영향을 미칠 수 있는 위험 요소를 파악할 수 있게 해줍니다. 여러 리포지토리에서 검증된 자동화된 검증 및 코드 업데이트를 통해 문제의 근본 원인을 해결할 수 있습니다.

이 플랫폼은 또한 여러 가지 전문 AI 에이전트를 활용하여 버그 탐지, 테스트 커버리지 확인, 문서 업데이트, 변경 내역 생성 등의 작업을 자동화합니다.

Amazon Q가 주로 개발자에게 코드 제안을 제공하는 반면, Qodo는 소프트웨어 개발 라이프사이클 전반에 걸쳐 자동화된 코드 검토 및 코드 표준 준수를 지원하는 데 중점을 둡니다.

Qodo의 주요 기능

거버넌스 규칙과 정책을 자동화된 코드 검토에 통합하여 조직 고유의 코딩 표준을 준수하도록 하세요

시스템 안정성에 영향을 미치는 불필요한 리뷰 정보를 걸러내어 중요한 버그와 보안 위험을 우선순위로 지정하세요

Git 및 CI/CD 워크플로우에 AI 코드 검토 기능을 통합하여 GitHub, GitLab 및 기타 개발 파이프라인 전반에서 변경 사항을 자동으로 검증하세요.

Qodo의 한도

매우 구체적이거나 틈새 시장 성격의 코드 시나리오의 경우, 플랫폼이 제안하는 내용이 때때로 기대에 미치지 못할 수 있습니다.

Qodo 가격

개발사: 무료

Teams: 월 $38/사용자

기업: 맞춤형 가격

Qodo 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (60개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Qodo에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자가 다음과 같이 공유했습니다:

저는 코딩 루틴의 필수적인 부분으로 거의 매일 Qodo를 사용합니다. 뛰어난 안정성과 꾸준한 가치를 제공해 주어 제 IDE에서 없어서는 안 될 도구로 자리 잡았습니다. Qodo 설정은 놀라울 정도로 간단했습니다. Visual Studio Code와 완벽하게 통합되어 복잡한 설정 과정 없이도 바로 기능을 사용할 수 있었습니다.

저는 코딩 루틴의 필수적인 부분으로 거의 매일 Qodo를 사용합니다. 뛰어난 안정성과 꾸준한 가치를 제공해 주어 제 IDE에서 없어서는 안 될 도구로 자리 잡았습니다. Qodo 설정은 놀라울 정도로 간단했습니다. Visual Studio Code와 완벽하게 통합되어 복잡한 설정 과정 없이도 바로 기능을 사용할 수 있었습니다.

9. ChatGPT Enterprise (연구, 글쓰기, 코딩, 분석 등 기업 전사적 AI 지원에 최적)

ChatGPT Enterprise 제공

ChatGPT의 기업 버전인 ChatGPT Enterprise는 연구, 글쓰기, 코딩, 데이터 분석 등의 작업에 AI를 활용하는 데 도움을 줍니다.

복잡한 추론과 다단계 문제 해결이 가능한 고급 AI 모델을 제공할 수 있습니다. 단일 대화 내에서 상세한 쿼리에 대한 답변을 얻거나 기술적 문제를 세분화하여 해결할 수 있습니다.

또한 이 플랫폼을 사용하면 단일 프롬프트로 에이전트를 실행하여 복잡한 작업을 처리할 수 있습니다. 예를 들어, 코딩 작업은 Codex에 맡기고 심층적인 조사를 수행하거나, 하나의 워크플로우 내에서 여러 단계로 구성된 프로젝트를 관리할 수 있습니다.

ChatGPT Enterprise의 주요 기능

특정 작업과 내부 지식 기반에 맞춰 맞춤형 GPT를 구축하고 배포하세요

내장된 앱이나 Microsoft SharePoint, GitHub, Google Drive, Box와 같은 tools와의 맞춤형 연동을 통해 ChatGPT를 회사 데이터에 연결하세요.

기업급 보안 기능을 통해 회사 데이터를 보호하고 관리하여, 데이터가 모델 훈련에 사용되지 않도록 하고, 관리자 제어 기능을 통해 액세스를 관리하세요.

ChatGPT Enterprise의 한도

일부 답변은 특정 코드 문제에 대해 너무 일반적일 수 있으며, 추가적인 맥락이 필요할 수 있습니다.

ChatGPT Enterprise 가격

맞춤형 가격

ChatGPT Enterprise 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (1,850개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (310개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ChatGPT Enterprise에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

다음 사용자 리뷰를 확인해 보세요:

저는 ChatGPT가 사용하기 쉽고 빠르다는 점이 마음에 듭니다. 코딩, 문서 작성, 이메일과 관련된 질문을 간편하게 할 수 있고, 즉시 명확한 답변을 얻을 수 있기 때문입니다. 또한 문제를 단계별로 체계적으로 고민할 수 있게 도와주어, 워크플로우에 복잡성을 더하지 않으면서도 생산성을 높여준다는 점이 좋습니다. 더불어 필요한 내용과 정확히 일치할 때까지 후속 질문을 하고 답변을 다듬을 수 있다는 점도 마음에 듭니다.

저는 ChatGPT가 사용하기 쉽고 빠르다는 점이 마음에 듭니다. 코딩, 문서 작성, 이메일과 관련된 질문을 간편하게 할 수 있고, 즉시 명확한 답변을 얻을 수 있기 때문입니다. 또한 문제를 단계별로 체계적으로 파악할 수 있게 도와주어, 워크플로우에 복잡성을 더하지 않으면서도 생산성을 높여준다는 점이 좋습니다. 더불어 필요한 내용과 정확히 일치할 때까지 후속 질문을 하고 답변을 구체화할 수 있다는 점도 마음에 듭니다.

🧠 재미있는 사실: 존 백커스는 컴퓨팅 분야에서 자신의 진정한 열정을 발견하고, 최초로 널리 사용된 고수준 프로그래밍 언어인 포트란(Fortran)을 개발했습니다. 그의 일은 프로그래밍을 복잡한 기계어 명령어에서 사람이 실제로 작성하고 이해할 수 있는 형태로 변화시키는 데 기여했습니다.

10. Windsurf (에이전트 기반 개발 워크플로우를 활용한 AI 지원 코드 작성에 최적)

Windsurf는 개발자가 코드를 작성하고 관리하는 과정을 지원하기 위해 설계된 AI 기반 코딩 환경입니다.

Cascade의 AI 에이전트는 개발 작업을 단계별로 수행하며, 코딩 과정에서 코드를 생성하고 구현 내용을 개선해 나갑니다. 자연어로 만들고 싶은 내용을 설명하면, 에이전트가 작업이 완료될 때까지 요청을 반복 처리합니다.

'Supercomplete' 기능은 개발자의 의도를 예측하고 프로젝트 컨텍스트를 기반으로 기능 같은 더 큰 코드 블록을 생성합니다. 단순히 다음 코드 줄만 제안하는 대신, 코드베이스의 패턴을 분석하여 더 완성도 높은 구현을 도출할 수 있도록 지원합니다.

또한, 지속형 AI 메모리 기능을 통해 이 도구는 프로젝트 규칙과 개발자 설정을 유지할 수 있습니다. 이를 통해 AI는 정해진 표준을 따르고 코드베이스와 일관성을 유지할 수 있습니다.

Windsurf의 주요 기능

웹과 문서를 검색하여 페이지를 분석하고 분할함으로써, Cascade가 코딩 작업에 필요한 관련성 높고 최신 정보를 얻을 수 있도록 지원합니다

단 하나의 제안으로 파일 전반에 유형 및 구조 변경 사항을 반영하여 코드베이스 전체의 스키마와 인터페이스를 업데이트하세요

IDE에서 직접 웹사이트를 미리 보고 요소를 선택하여 Cascade로 전송하면 즉시 업데이트하거나 세부 사항을 조정할 수 있습니다.

Windsurf의 한도

SWE-1 모델은 응답 속도가 느릴 수 있어 결과를 받기까지 더 오랜 시간이 소요될 수 있습니다

Cascade 터미널에서 명령어를 실행할 때 안정성에 영향을 미치는 버그가 발생할 수 있습니다

Windsurf 가격

Free

Pro: 월 $15

Teams: 사용자당 월 $30

기업: 맞춤형 가격

Windsurf 평가 및 리뷰

G2: 4. 2/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Windsurf에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

최근 한 사용자의 리뷰에 따르면:

이미 코딩에 대한 기술적 지식과 이해가 있다면, Windsurf는 코드를 디버깅하고 재작성하는 데 유용한 플랫폼이 될 수 있습니다. 저는 전문 프로그래머가 아니기 때문에 코딩 역량을 확장하는 데 큰 도움이 되었습니다. 수동으로 시도하는 것보다 훨씬 빠르게 기본 코드와 기능을 개선할 수 있었습니다.

이미 코딩에 대한 기술적 지식과 이해가 있다면, Windsurf는 코드를 디버깅하고 재작성하는 데 유용한 플랫폼이 될 수 있습니다. 저는 전문 프로그래머가 아니기 때문에 코딩 역량을 확장하는 데 큰 도움이 되었습니다. 수동으로 시도하는 것보다 훨씬 빠르게 기본 코드와 기능을 개선할 수 있었습니다.

🧠 알고 계셨나요? AI는 개발자들의 일상적인 동반자가 되어가고 있습니다. 약 82%의 개발자가 매일 또는 매주 AI 코딩 어시스턴트를 사용하고 있으며, 59%는 개발 워크플로우를 지원하기 위해 3개 이상의 tools를 동시에 활용하고 있습니다.

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여러 도구를 오가며 개발 작업을 관리하면 팀의 업무 속도가 느려질 수 있습니다. 많은 Amazon Q 대안들이 코딩이나 자동화를 지원하지만, 대개 개발 라이프사이클의 한 부분만 다루는 경우가 많습니다.

ClickUp은 모든 것을 하나의 통합된 AI 작업 공간에 모아줍니다. 로드맵 계획 수립과 스프린트 작업 관리부터 워크플로우 자동화 및 AI를 활용한 문서 생성에 이르기까지, ClickUp은 소프트웨어 개발 프로세스의 모든 단계를 한곳에서 연결해 줍니다.

ClickUp 작업, Brain, 자동화, AI 에이전트, CodeGen과 같은 기능을 통해 팀은 도구를 전환할 필요 없이 아이디어 구상부터 구현까지 원활하게 진행할 수 있습니다. 개발 작업을 체계적으로 관리하고 자동화하며 AI의 힘을 활용할 수 있는 단일 플랫폼을 경험해 보세요.

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