코드 속도를 높이고 싶을 때, 무엇을 선택하시나요?

AI 워크플로우를 활용하세요.

물론 엔지니어링 판단을 대체하는 것은 아니지만, 컴포넌트 스캐폴딩, 훅 초안 작성, 타입 수정, 테스트 생성, 그리고 프로덕션 코드로 모양을 바꿀 수 있는 초기 버전을 얻는 등 반복적인 작업을 빠르게 처리하는 방법입니다.

그 세계에서 GitHub Copilot 코딩 어시스턴트는 자주 듣게 될 이름 중 하나입니다. 에디터 내에 위치하며 프롬프트를 작동하는 프론트엔드 코드로 변환하는 데 도움을 줍니다.

이 가이드에서는 프론트엔드 개발에 Copilot을 활용하여 코드를 깔끔하고 검토 가능하며 실제로 배포 가능한 상태로 유지하는 방법을 보여드립니다.

(⭐ 보너스: AI 코딩 에이전트가 개발 라이프사이클 전반에 걸쳐 프론트엔드 일을 처음부터 끝까지 수행하는 데 어떻게 도움이 되는지 그 비밀도 공개합니다.)

GitHub Copilot이란 무엇인가요?

GitHub Copilot은 GitHub와 OpenAI가 제공하는 AI 기반 코딩 어시스턴트로, 에디터 내에서 실시간 코드 제안을 제공합니다. 반복적인 작업에 소요되는 시간을 줄이고 복잡한 로직에 더 집중하고자 하는 개발자를 위해 설계되었습니다.

프론트엔드 개발자를 위해 JSX, CSS, TypeScript 및 최신 프레임워크 패턴을 이해합니다.

via GitHub Copilot

대규모 공개 코드로 훈련된 대규모 언어 모델(LLM) 을 활용하여 작동합니다. Copilot은 현재 작성 중인 코드, 열려 있는 파일, 주석을 분석하여 다음에 입력할 내용을 예측합니다. 간단한 키 입력만으로 제안 내용을 수락, 수정 또는 무시할 수 있습니다.

최신 버전은 대화형 도움말과 더 넓은 프로젝트 인식 기능을 제공합니다

인라인 제안: 입력하는 즉시 자동 완성되는 코드를 확인하세요. 단일 라인부터 전체 기능까지 지원됩니다.

Copilot 채팅: IDE 내에서 코드베이스에 대한 질문을 평범한 영어로 바로 물어보세요

다중 파일 컨텍스트: Copilot이 프로젝트 내 서로 다른 파일 간의 관계를 이해하므로 더 스마트한 제안 사항을 받아보세요

프레임워크 인식: React, Vue, Angular 및 CSS 패턴을 인식하는 제안 사항을 받아보세요

🧠 재미있는 사실: GitHub의 Octoverse 보고서에 따르면, 매초마다 새로운 개발자가 GitHub에 가입하여 단 1년 만에 3,600만 명 이상의 신규 개발자가 추가되었습니다.

프론트엔드 프로젝트를 위한 GitHub Copilot 설정 방법

먼저 GitHub 계정과 Copilot 접근 권한(무료, 유료 또는 조직을 통한)이 필요합니다. 준비가 완료되면 에디터에 설치하는 것은 간단하고 빠릅니다.

(VS Code)의 경우 다음 단계를 따르세요:

1단계: 사이드바에서 확장 프로그램 보기를 엽니다

2단계: 'GitHub Copilot'을 검색하고 GitHub에서 공식 확장 프로그램을 설치하세요.

Visual Studio Code를 통해

3단계: 다음으로 'GitHub Copilot 채팅'을 검색하여 설치하고 대화 기능을 활성화하세요.

Visual Studio Code를 통해

4단계: 확장 프로그램 권한 부여를 위해 GitHub 계정으로 로그인하라는 프롬프트가 표시됩니다.

프론트엔드 개발을 위한 GitHub Copilot 사용 방법

이제 완료되었습니다! 활성화 후 VS Code UI에서 Copilot을 확인할 수 있습니다(위치 버전마다 다름). 명령 팔레트에서 언제든지 Copilot 채팅을 열 수 있습니다.

그러나 WebStorm 사용자라면 JetBrains 마켓플레이스에서 GitHub Copilot 플러그인을 찾아 설치하고 유사한 로그인 절차를 따를 수 있습니다.

via JetBrain

설치 후 몇 가지 조정만으로 Copilot을 프론트엔드 워크플로우에 최적화할 수 있습니다.

에디터 설정에서 Copilot이 JavaScript, TypeScript, CSS, HTML 및 JSX 파일에 활성화되어 있는지 확인하세요.

키보드 바로 가기를 익히세요. 탭 키는 제안 사항을 수락하는 기본값 바로 가기이며, Alt+] (또는 Option+]) 및 Alt+[ (또는 Option+[) 키를 사용하면 다른 옵션들을 주기적으로 선택할 수 있습니다.

Copilot 채팅 사용 시, 전체 프로젝트의 맥락을 제공하려면 쿼리를 @workspace로 시작하세요.

📮 ClickUp 인사이트: 저희 AI 성숙도 설문조사에 따르면 업무 현장에서 AI 접근성은 여전히 제한적입니다—36%는 전혀 접근할 수 없으며, 단 14%만이 대부분의 직원이 실제로 AI를 활용해 볼 수 있다고 답했습니다. AI가 권한, 추가 도구 또는 복잡한 설정 뒤에 숨겨져 있을 때, 팀은 실제 일상 업무에서 이를 시도해 볼 기회조차 얻지 못합니다. ClickUp Brain은 이미 사용 중인 작업 공간에 AI를 직접 통합하여 이러한 마찰을 제거합니다. 여러 AI 모델을 활용하고, 이미지를 생성하며, 코드를 작성하거나 디버깅하고, 웹 검색을 수행하고, 문서를 요약하는 등 다양한 작업을 도구를 전환하거나 집중력을 잃지 않고 수행할 수 있습니다. 팀 내 누구나 쉽게 접근할 수 있는, 항상 함께 하는 AI 파트너입니다.

GitHub Copilot을 위한 효과적인 프롬프트 작성법

때로는 Copilot이 여러분이 구축하려는 내용을 이해하지 못해, 유지하는 코드보다 삭제하는 코드가 더 많아지는 경우가 발생할 수 있습니다. 이는 주로 충분하지 않은 컨텍스트의 결과입니다.

챗봇과 달리 별도의 창에서 긴 문장으로 Copilot에 프롬프트를 입력할 필요가 없습니다. 코드, 주석, 파일 구조를 통해 프롬프트를 전달하면 됩니다. 프론트엔드 작업에서는 시각적 컴포넌트, 상태 관리, 프레임워크별 패턴 등 명확한 지시가 필요한 요소들을 다루기 때문에 이 방식이 특히 중요합니다.

하지만:

프론트엔드 프로젝트의 컨텍스트 정의하기

프로젝트의 규칙과 패턴을 이해할수록 Copilot은 더 나은 제안을 제공합니다.

관련 파일은 서로 다른 탭에 열어 두세요. Copilot이 더 넓은 맥락을 이해하는 데 활용합니다. 새 컴포넌트를 구축 중이라면 기존 유사 컴포넌트를 열어 Copilot이 그 구조를 학습할 수 있게 하세요. TypeScript 사용 역시 게임 체인저입니다—잘 정의된 타입은 Copilot에게 데이터의 정확한 모양을 알려주는 강력하고 암묵적인 프롬프트 역할을 합니다.

명확하게 기술하세요: 파일과 기능 이름을 명확하게 지정하세요. UserProfileCard.tsx는 Card.tsx보다 Copilot에 더 많은 정보를 제공합니다.

목적 추가: 새 파일 상단에 // 이 컴포넌트는 사용자 프로필 정보를 표시합니다.와 같이 파일의 목적을 설명하는 간단한 주석을 추가하면 Copilot이 고수준 목표를 파악할 수 있습니다.

예시: 새 양식을 작성하기 전에 기존 양식 컴포넌트, 유틸리티 검증 파일, 디자인 시스템의 입력 컴포넌트를 열어보세요. Copilot이 해당 패턴을 자동으로 매칭해줍니다.

복잡한 UI 문제를 분해하세요

Copilot에게 '대시보드를 구축해 달라'고 요청하는 것은 너무 광범위하여 일반적인 코드만 생성됩니다. 문제를 더 작은 단위로 분해하면 훨씬 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 이는 AI를 안내하고 아키텍처를 체계적으로 설계하는 데 도움이 됩니다.

예시: 대시보드를 구축할 때 다음과 같이 분해할 수 있습니다:

먼저, 분석 데이터를 가져오기 위한 맞춤형 훅을 생성하세요. 그런 다음 단일 메트릭을 표시하기 위한 개별 카드 컴포넌트를 구축하세요. 다음으로 CSS 그리드를 활용하여 카드용 반응형 레이아웃을 생성하세요. 마지막으로, 메인 대시보드 컴포넌트에 로딩 및 오류 상태를 추가하세요.

// 클릭 처리와 같은 모호한 주석은 모호한 코드를 낳습니다. 이에 대한 더 나은 대안은 기능, 동작, 제약 조건을 설명하는 주석을 작성하는 것입니다.

요약하자면:

접근성 버튼 컴포넌트 예시: // 로딩 상태, 비활성화 스타일, 키보드 내비게이션을 지원하는 접근성 버튼 컴포넌트

반응형 레이아웃을 위해: // CSS 그리드 레이아웃: 데스크탑 3열, 태블릿 2열, 모바일 1열

단위 테스트 예시: // Jest 테스트: API 호출 실패 시 오류 메시지를 렌더링해야 함

단순한 코멘트로는 부족할 때, 보다 효율적인 협업을 위해 Copilot 채팅을 활용하세요. 복잡한 요청 사항을 대화식으로 논리적으로 설명해야 할 때 유용합니다.

프론트엔드 개발을 위한 GitHub Copilot 활용 사례

Copilot이 코드를 작성할 수 있다는 건 알지만, 실제 프론트엔드 워크플로우에서 가장 많은 시간을 절약해주는 부분은 어디일까요?

자, 살펴보겠습니다:

React 컴포넌트를 더 빠르게 구축하세요

React 컴포넌트 생성은 Copilot의 강점 중 하나입니다. 컴포넌트가 예측 가능한 패턴을 따르기 때문에 Copilot이 대량의 고품질 코드를 생성해 줄 수 있습니다.

설명적인 주석을 작성하는 것으로 시작하세요. 나머지는 Copilot이 처리해 드립니다.

기능 컴포넌트 보일러플레이트(TypeScript props 인터페이스 포함)를 생성할 수 있습니다.

사용자의 설명을 기반으로 useState 및 useEffect 훅을 생성합니다

제어된 입력값과 유효성 검사 로직을 갖춘 전체 양식 컴포넌트를 생성합니다

styled-components나 CSS 모듈을 사용하든, 프로젝트의 스타일링 패턴을 맞춰줍니다.

예를 들어, 카드의 기능을 설명하는 주석 뒤에 export const ProductCard = ({ 라고 입력하기만 하면 됩니다. Copilot이 전체 props 인터페이스와 기본 JSX 구조를 제안해 주므로 직접 모두 입력할 필요가 없습니다.

CSS 및 JavaScript 문제 디버깅

고칠 수 없는 CSS 버그를 멍하니 바라보는 것은 소중한 시간을 낭비하는 일입니다. 끝없이 속성을 조정하는 대신 Copilot 채팅을 사용하여 문제를 진단할 수 있습니다. 문제가 있는 코드를 강조 표시하고 무엇이 잘못되었는지 물어보세요.

다음과 같은 질문을 할 수 있습니다:

"왜 이 플렉스박스 항목이 수직으로 중앙 정렬되지 않나요?"

“z-index가 작동하지 않게 하는 스태킹 컨텍스트 문제를 설명해 주세요.”

“이 CSS를 플로트 대신 현대적인 그리드 속성을 사용하도록 변환하세요.”

자바스크립트에서도 동일하게 적용됩니다. React에서 무한 재렌더링을 유발하는 기능이 있다면, 해당 기능을 선택하고 Copilot에게 원인을 물어보세요. 데이터 흐름을 추적하거나 혼란스러운 오류 메시지를 설명하는 데 도움이 되도록 console.log 문장을 추가해 달라고 요청할 수도 있습니다.

즉각적인 수정이 필요할 때는 채팅창에서 /fix 명령어를 사용하세요.

UI 컴포넌트에 대한 유닛 테스트 작성

테스트 작성은 중요하지만 프론트엔드 개발에서 가장 반복적인 작업 중 하나일 수 있습니다. Copilot은 구조화되고 예측 가능한 형식을 따르기 때문에 유닛 테스트 생성에 유용합니다. Jest, React Testing Library, Vitest, Cypress와 같은 테스트 라이브러리를 이해합니다.

워크플로우는 다음과 같습니다:

컴포넌트 파일을 열고 그 옆에 새 테스트 파일을 생성하세요 테스트 케이스를 설명하는 주석을 작성하세요. 예: // UserCard 컴포넌트가 사용자의 이름과 아바타를 렌더링하는지 테스트 Copilot이 설명을 생성하도록 하고, 렌더링 로직과 어설션을 블록합니다.

Copilot은 DOM 내 요소를 확인하는 어설션 생성에 탁월하며, API 호출이나 컨텍스트 제공자를 모의 테스트하는 데도 도움을 줍니다. 다만 생성된 테스트를 반드시 검토하세요—중요한 경계 사례를 놓칠 수 있습니다.

레거시 프론트엔드 코드 리팩토링

오래된 코드베이스를 현대화하는 것은 흔하면서도 어려운 작업입니다. Copilot 채팅은 이 과정을 가속화하여 리팩토링 시간을 20~30% 단축할 수 있습니다.

다음과 같은 용도로 활용하세요:

훅을 사용하여 기존 React 클래스 컴포넌트를 기능형 컴포넌트로 변환하세요

componentDidMount와 같은 라이프사이클 메서드를 useEffect 훅으로 대체하세요

구식 jQuery 코드를 순수 자바스크립트 또는 React로 업데이트하세요

파일 전체를 JavaScript에서 TypeScript로 변환하고 타입 주석을 추가하세요

리팩토링 전에 Copilot 채팅의 /explain 명령어를 사용해 기존 코드의 기능을 명확히 요약해 보세요. 이를 통해 전환 과정에서 미묘한 논리를 놓치지 않도록 할 수 있습니다.

코드베이스에 대한 문서 생성

팀 전체가 코드베이스를 해석하고 논리적으로 이해하기 위해서는 훌륭한 문서화가 필수입니다. Copilot은 코딩 과정에서 자동으로 문서화를 생성하여 이 부분에서 도움을 줍니다.

기능을 선택하고 /doc을 실행하여 해당 기능의 동작, 매개변수, 반환값을 설명하는 문서 주석(JSDoc 또는 TSDoc 스타일) 초안을 작성하세요.

또한 Copilot에게 컴포넌트의 README 섹션 초안을 작성하도록 요청할 수 있습니다. 예를 들어 props 테이블이나 사용 예시 등이 포함될 수 있습니다. 또한 컴포넌트 API와 예상 상태를 프롬프트로 제공하면 Storybook 스토리와 같은 지원 문서의 기본 구조를 생성하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

프론트엔드 작업 시 GitHub Copilot 사용 시 흔히 저지르는 실수

Copilot은 코드 작성 속도를 높여주지만, 주의하지 않으면 다음과 같은 새로운 문제를 발생시킬 수도 있습니다:

검토 없이 제안 수락하기: 이는 가장 큰 실수입니다. 주니어 개발자의 코드를 검토하듯, Copilot이 제안한 코드는 항상 수락하기 전에 반드시 읽어보세요.

컨텍스트가 너무 부족할 경우: 다른 파일을 열지 않고 단일 파일에서 작업 중이라면 Copilot의 제안은 일반적인 수준에 그칠 수 있습니다. 관련 파일을 열어 프로젝트에 대한 이해도를 높여주세요.

모호한 주석 사용: // 버튼 만들기 같은 주석은 일관성이 없습니다. 반면 // 로딩 스피너가 포함된 접근성 있는 기본 버튼 생성하기 같은 주석은 탁월한 결과를 가져옵니다.

TypeScript 활용 시 이점 무시: Copilot은 타입 정보를 보유할 때 훨씬 더 정확한 제안을 제공합니다. TypeScript를 사용하지 않는다면, 이 도구의 가장 큰 장점 중 하나를 놓치고 있는 것입니다.

아키텍처 설계에 지나치게 의존하기: Copilot은 구현자이지 설계자가 아닙니다. 코드 작성에는 활용하되, 컴포넌트 구조나 상태 관리와 같은 고수준 결정은 본인의 전문성을 바탕으로 내리세요.

접근성 간과: Copilot은 ARIA 속성 추가나 키보드 탐색 보장 같은 접근성 요소를 항상 기억하지 못합니다. Copilot은 ARIA 속성 추가나 키보드 탐색 보장 같은 접근성 요소를 항상 기억하지 못합니다. UI가 모든 사용자에게 접근 가능하도록 하는 책임은 여전히 여러분에게 있습니다.

코딩에 GitHub Copilot을 사용할 때의 한계점

코딩 중 Copilot이 할 수 없는 일을 이해하면 활용 방법을 더 잘 파악할 수 있습니다:

❌ 시각적 이해 불가: Copilot은 화면을 볼 수 없습니다. 작성한 CSS가 실제로 보기 좋은지 알 수 없으므로 항상 출력을 시각적으로 확인해야 합니다.

❌ 구식 패턴: 훈련 데이터가 항상 최신 상태는 아닙니다. 폐기된 API나 오래된 React 패턴을 제안할 수 있으므로 공식 문서를 항상 다시 확인하세요.

❌ 컨텍스트 창 한도: 매우 큰 파일이나 극도로 복잡한 프로젝트에서는 Copilot이 컨텍스트를 추적하지 못하고 관련 없는 제안을 시작할 수 있습니다.

❌ 허구적인 API: 때때로 Copilot은 실제로 존재하지 않는 기능이나 속성을 확신하며 제안할 수 있습니다. 익숙하지 않은 것이 보인다면 직접 확인하세요.

❌ 보안 사각지대: Copilot은 크로스 사이트 스크립팅(XSS) 위험과 같은 보안 취약점이 있는 코드를 생성할 수 있습니다. 보안에 대한 최종 방어선은 여러분입니다.

❌ 프로젝트 전체 리팩토링 불가: Copilot은 파일 단위로 작동합니다. 전체 코드베이스에 걸쳐 대규모 리팩토링을 한 번에 수행할 수 없습니다.

ClickUp으로 개발 워크플로우를 간소화하세요

Copilot과 같은 AI 보조 프로그래머가 코딩 속도를 높여주더라도 팀의 전체적인 작업 속도는 여전히 느리게 느껴질 수 있습니다.

프론트엔드 개발은 단순한 코드 작성을 훨씬 뛰어넘기 때문입니다. 스프린트 플랜 수립, 티켓 개선, 디자인과의 조율, 문서 작성, 리뷰 조정, QA 추적, 이해관계자들과의 소통 유지 등이 포함됩니다.

이들(개발 도구)이 서로 분리되어 여러 도구에서 사용될 때 발생하는 현상이 바로 도구 난립입니다. 의사 결정은 스레드 속에 묻히고, 요구사항은 이를 구현해야 할 코드에서 점점 멀어집니다. 😫

이를 해결하려면 코드 수준 효율성에서 코드와 연계된 워크플로우 수준 효율성으로 전환해야 합니다. 바로 이때 ClickUp을 선택하세요.

ClickUp은 세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로, 프론트엔드 전달 라이프사이클 전체를 한곳에 모아줍니다( 컨텍스트 전환은 이제 영원히 작별입니다).

작업에서 바로 프론트엔드 코드를 배포하세요

Codegen by ClickUp은 ClickUp의 AI 개발자 동료입니다. 자연어 사용으로 작업을 완료하고, 기능을 구축하며, 코드 질문에 답변할 수 있는 외부 AI 에이전트입니다. 또한 프로덕션 준비가 완료된 풀 리퀘스트를 생성하여 더 빠르게 출시할 수 있도록 설계되었습니다.

프론트엔드 팀에게 유용한 점은 작업 인계 방식입니다. 요구사항을 IDE에 복사하고 Copilot에 코드를 요청한 후 티켓을 업데이트하러 돌아오는 대신, Codegen을 사용하면 ClickUp 작업 자체에서 일을 시작할 수 있습니다.

ClickUp의 Codegen으로 프로덕션 준비 완료된 풀 리퀘스트를 코딩하고 배포하세요

즉, 동일한 워크플로우 내에서 Codegen을 연결하고 상호작용할 수 있습니다.

예시: '재사용 가능한 버튼 컴포넌트 구축'이라는 작업이 있다고 가정해 보겠습니다. 이 작업에는 이미 승인 기준, 디자인 노트, 에지 케이스가 포함되어 있습니다. 해당 작업을 Codegen에 할당하거나 코멘트에서 @멘션하여 TypeScript로 컴포넌트를 생성하고, 변형을 포함하며, 기본 테스트를 추가하도록 요청할 수 있습니다. 그런 다음 작업 범위에 맞는 풀 리퀘스트를 준비하도록 지시하세요.

💡 전문가 팁: GitHub를 ClickUp과 연동할 수도 있습니다. 연동 후 ClickUp에서는 복사 가능한 추천 브랜치 이름과 커밋 메시지, 그리고 작업 ID를 표시해 줍니다. GitHub ClickUp 통합을 통해 제안된 브랜치 이름과 커밋 메시지를 복사하세요 그런 다음 Git 활동(브랜치, 커밋 또는 PR)에서 다음과 같은 형식으로 해당 작업 ID를 참조하기만 하면 됩니다: #{task_id} CU-{task_id} {custom_task_id} 이 규칙을 사용하면 개발 활동이 작업과 자동으로 연결되어 검토자와 PM이 별도로 찾아보지 않고도 ClickUp 내에서 바로 커밋, 브랜치 및 PR을 확인할 수 있습니다.

수동 추적 없이 검토 및 QA를 원활하게 진행하세요

ClickUp 슈퍼 에이전트를 활용하여 조정 업무를 처음부터 끝까지 원활하게 진행하세요. 슈퍼 에이전트는 AI 기반의 팀 동료로, 전체 작업 공간 컨텍스트를 이해하며 연구 수행, 제안 제공, 프로젝트 지연 시 알림 기능을 제공합니다.

또한 어떤 도구와 데이터 소스에 접근할 수 있는지, 그리고 작업 공간 내에서 누가 이를 트리거하고 관리할 수 있는지 제어할 수 있습니다.

프론트엔드 작업에 특히 유용한 점은 ClickUp 자동화를 통해 실행할 수 있다는 것입니다. 즉, 작업 상태가 변경되거나, PR 링크가 추가되거나, 마감일이 다가올 때 슈퍼 에이전트를 자동으로 트리거할 수 있습니다.

ClickUp 자동화로 ClickUp 슈퍼 에이전트의 작업을 트리거하세요

예를 들어, 작업이 '검토 중' 상태로 이동하면 슈퍼 에이전트가 검토자가 필요로 하는 모든 자료를 종합해 제공합니다. 여기에는 문서의 최신 승인 기준, 코멘트의 핵심 결정 노트, 연결된 디자인, 그리고 확인해야 할 사항을 요약한 간단한 체크리스트가 포함됩니다.

이후 수정 작업을 위한 후속 하위 작업을 생성하고, 적절한 검토자를 태그하며, 명확한 요약으로 작업을 업데이트할 수 있습니다. 더욱이 지시사항, tool, 지식을 활용해 작동 방식을 자유롭게 구성할 수 있으며, 시간이 지남에 따라 유용한 정보를 기억해 실행할수록 더욱 일관성을 유지합니다.

그리고 ClickUp Brain MAX를 사용해 맥락을 찾는 데 소요되는 시간을 줄이세요.

ClickUp Brain MAX의 음성 입력 기능을 통해 앱과 웹을 손쉽게 검색하세요

Brain MAX는 ClickUp의 AI 기반 데스크톱 도우미로, 업무 앱과 웹 전반을 검색하여 필요한 정보가 한 탭이나 한 tool에 갇히지 않도록 합니다. 또한 '말하기-텍스트 변환' 기능을 지원하여 작업 흐름을 유지하면서 신속한 답변을 얻을 때 유용합니다.

프론트엔드 팀에게 중요한 이유는, 필요한 세부 정보가 열려 있는 파일 안에 있는 경우가 거의 없기 때문입니다. 한 순간에는 최신 승인 기준이 필요하고, 다음 순간에는 UI 결정 사항을 설명하는 적절한 스레드를 찾고 있을 수 있습니다. Brain MAX는 하나의 앱에서 필요한 모든 컨텍스트를 확보할 수 있도록 합니다.

단일 소프트웨어 작업 공간에서 프론트엔드 라이프사이클 전체를 운영하세요

소프트웨어 엔지니어와 PM을 위한 맞춤형 환경이 궁금하다면, 당연히 소프트웨어 팀을 위한 ClickUp이 있습니다. 작업, 지식, 문서, 에이전트, 대시보드 등 모든 것을 아우르는 통합 워크플로우 솔루션입니다.

소프트웨어 팀을 위한 ClickUp으로 작업, 문서, 지식, 대시보드, 에이전트를 하나의 워크플로우에 통합하세요

간단히 살펴보세요:

스프린트 및 백로그 실행을 위한 ClickUp 작업: 사용자 스토리, 버그, 기술 부채를 구조화된 작업으로 기록한 후 동일한 시스템에서 스프린트와 의존성을 실행하세요. ClickUp은 또한 여러 사용자 스토리, 버그, 기술 부채를 구조화된 작업으로 기록한 후 동일한 시스템에서 스프린트와 의존성을 실행하세요. ClickUp은 또한 여러 ClickUp 뷰를 지원하여 팀이 작업을 목록, 보드, 타임라인 등으로 시각화할 수 있습니다.

ClickUp 문서 를 통해 전달과 연계된 사양 관리: PRD, UI 요구사항, 구현 노트를 문서에서 보관하세요. 해당 문서들은 이를 기반으로 하는 작업과 계속 연결된 상태로 유지됩니다.

ClickUp 대시보드 로 높은 수준의 가시성 확보: 주요 전달 지표를 단일 확대된 뷰로 끌어와 진행 상황, 업무량, 장애 요소를 한눈에 파악하세요. : 주요 전달 지표를 단일 확대된 뷰로 끌어와 진행 상황, 업무량, 장애 요소를 한눈에 파악하세요.

…그리고 훨씬 더 많은 기능이 있습니다.

📌 두 tools의 심층 기능 비교는 여기서 확인하세요 👉 GitHub Copilot vs. ChatGPT: 개발자에게 가장 적합한 tool은?

ClickUp으로 AI 기반 프론트엔드 출시 시스템 구축하기

팀이 AI 지원 코딩을 전체 개발 워크플로우에 통합할 때 가장 효과적입니다.

즉, 성공하는 팀은 작업 범위 설정, 코드 검토, 다음 스프린트를 위한 의사 결정 기록 방식에 대해 의견을 일치시킵니다.

이를 위해서는 사양을 작성하고 다듬을 수 있는 단일 공간, 작업과 PR을 추적할 수 있는 단일 시스템, 그리고 프론트엔드 팀의 속도를 늦추는 수동 업데이트를 줄여주는 자동화가 필요합니다.

바로 그 이유로 ClickUp이 존재합니다. AI가 모든 과정을 지원하는 솔루션으로, 로드맵부터 출시까지 프로젝트를 주도합니다.

오늘 바로 ClickUp에서 AI 기반 프론트엔드 워크플로우를 실행하세요. ✅

자주 묻는 질문

Copilot은 에디터 내에서 직접 코드 완성 기능을 제공하는 데 탁월한 반면, ChatGPT는 고수준 논의, 아키텍처 브레인스토밍 또는 복잡한 주제를 대화식으로 설명하는 데 더 적합합니다.

네, 타입스크립트에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 타입 정의가 제안에 명확한 맥락을 제공하기 때문입니다. 또한 React, Vue, Angular, Svelte와 같은 현대적 프레임워크의 패턴도 인식합니다.

Copilot 비즈니스 및 엔터프라이즈 플랜은 사용자 좌석 관리, 정책 설정, 사용량 분석 확인을 위한 팀 기반 기능을 제공하여 GitHub Copilot을 통한 코드 검토 및 표준화, 협업을 지원합니다.