출력 품질 향상을 위한 최고의 /AI 프롬프트 기법

제품 출시 이메일 초안 작성이나 경쟁사 분석을 위해 /AI에 요청했지만 결과물이 평범하고 일반적입니다. 그래서 문장을 수정하고 맥락을 더 추가해 다시 시도합니다. 그래도 여전히 만족스럽지 않네요. 😕

AI의 성능은 프롬프트의 질에 달려 있기 때문입니다.

일반적인 답변과 진정한 사고 파트너의 차이는 질문 방식에 달려 있습니다.

이 가이드는 실용적인 AI 프롬프팅 기법을 단계별로 안내하며, 콘텐츠, 제품, 운영 팀이 이를 활용해 더 날카롭고 미묘한 응답을 얻는 방법을 제시합니다.

📌 알고 계셨나요? 맥킨지 글로벌 설문조사에 따르면, 65%의 기업이 최소 한 가지 비즈니스 기능에서 생성형 AI를 활용하고 있다고 보고했습니다.

프롬프트 엔지니어링이란 무엇인가요?

프롬프트 엔지니어링은 AI 도구, 특히 GPT와 같은 대규모 언어 모델(LLM)으로부터 원하는 출력을 얻기 위해 명확하고 구체적인 지시를 제공하는 실천 방법입니다.

이 모델들은 자연어 처리를 통해 사용자의 지시를 해석합니다. 즉, 사용자의 표현이 명확할수록 AI 응답의 모양도 향상됩니다.

이는 마치 한 번도 가본 적 없는 사람에게 길을 안내하는 것과 비슷합니다. ‘북쪽으로 가면 찾을 수 있을 거예요’라고 말하고 그들이 도착하기를 바랄 수도 있습니다. 아니면, 그들이 찾아야 할 거리 이름, 랜드마크, 정확한 집 번호(house number)를 알려줄 수도 있습니다.

프롬프트 엔지니어링 측면에서 이는 다음과 같습니다:

모델을 압도하지 않으면서도 충분한 세부 정보를 제공하세요

복잡한 작업과 요청을 더 작고 구체적인 작업으로 분해하여 효과적으로 전달하세요.

모델의 응답을 예측하고, 모델이 오해하거나 간과할 수 있는 부분을 포함하세요.

📊 통계 알림: 스탠퍼드 AI 인덱스에 따르면: 59%의 기업이 AI 도입과 직접적으로 연결된 매출 성장을 보고했습니다.

AI를 사용하는 조직의 42%가 운영 비용 절감을 경험했습니다

핵심 AI 프롬프트 기법 (예시 포함)

효과적인 프롬프트 엔지니어링은 예술과 과학의 결합입니다. 예술적 측면은 오직 연습을 통해서만 숙달할 수 있지만, 과학적 측면(즉, 기술)을 배우려면 아래로 스크롤하여 AI에게 질문하는 방법을 알아보세요 👇

제로샷 프롬프트링

제로샷 프롬프팅은 프롬프트 엔지니어링에서 가장 간단한 기법입니다. AI에게 작업을 수행하도록 직접 프롬프트를 제공하지만, 수행 방법에 대한 예시는 제공하지 않습니다.

현대적인 대규모 언어 모델은 다양한 언어 패턴, 추론 및 지식으로 훈련되기 때문에 명시적인 예시 없이도 특정 작업을 독립적으로 수행할 수 있습니다(이를 제로샷 학습이라고 합니다).

예시: ClickUp Brain에 제공한 이 프롬프트를 살펴보세요:

AI가 재치 있는 광고 문구의 예시를 보여주지 않았음에도 즉시 광고 문구를 생성한 것을 보셨나요? 바로 제로샷 프롬프팅이 일한 것입니다.

💡 전문가 팁: 완벽하지 않아도 빠르게 완료되어야 할 때는 제로샷 프롬프트 기법을 활용하세요. 예시: 작가들은 이를 창작 글쓰기에 활용하여 나중에 다듬을 수 있는 빠른 초안을 생성할 수 있습니다. 또는 이 기법을 활용해 사실 확인 질문을 하거나 요약을 생성하세요.

2. 소량 데이터 프롬프트

"원조 프롬프트 엔지니어"로 알려진 샌더 슐호프는 분류 정확도를 측정하는 통제된 테스트에서 프루샷 프롬프팅 기법이 정확도를 0%에서 90%까지 향상시킬 수 있다고 강조합니다.

제로샷과 달리, 피우샷 프롬프트는 유사한 작업을 완료하도록 요청하기 전에 AI에 예시를 제공해야 합니다. 이러한 '샷'은 모델이 기대되는 답변을 제공하기 위해 따라야 할 형식이나 논리를 보여줍니다.

인스턴스, AI가 소셜 미디어 댓글을 감정 분석을 위해 분류하도록 하려면, 단순히 '감정을 분석하라'고 요청하기보다 먼저 다음과 같이 라벨된 예시를 통해 AI를 안내할 수 있습니다:

위에서 볼 수 있듯이, 예시들은 AI 시스템이 고객 피드백을 어떻게 라벨링해야 하는지 이해하도록 돕는 지침 역할을 했습니다.

💡 전문가 팁: 예시가 짧고 명확할 때 소량 프롬팅(Few-shot prompting)이 가장 잘 일합니다. AI에 너무 많은 예시를 주거나 상충되는 예시를 제공하면 결과물이 영향을 받을 수밖에 없습니다. 올바른 방법: 짧은 텍스트 작업에는 간결하고 명확하며 일관된 예시 3~5개를 고수하세요. 장문 작업은 예시 수가 적어도 더 풍부한 예시가 필요할 수 있습니다. 이렇게 하면 모델이 원하는 출력을 생성할 수 있습니다.

📌 빠른 노트: Google 연구진은 LLM이 몇 가지 신중하게 선택된 예시만으로 특정 행동을 모방하는 방법을 가르치기 위해 '나노 바나나 프롬프트'를 개발했습니다. 이는 아주 작은 양의 고품질 샘플만으로도 모델의 정확도를 획기적으로 높일 수 있음을 보여줍니다. 이는 예시의 질이 양보다 더 중요하다는 점을 입증합니다.

3. 사고의 사슬(COT) 프롬프트

사유 과정 프롬프트 기법에서는 기본적으로 /AI에게 이렇게 말합니다: ‘단순히 답만 주지 마세요. 그 답에 도달한 과정을 설명해 주세요.’

생산성 앱의 새 기능인 '작업 우선순위 지정'을 알리는 이메일 제목을 작성한다고 가정해 보겠습니다. 관련성 높은 이메일 제목을 생성하기 위해 사고의 사슬 프롬프팅을 활용하는 방법은 다음과 같습니다:

AI에게 복잡한 추론 과정을 설명하도록 요청하면, AI가 이메일 제목을 구상할 때 따랐던 단계를 살펴보고, 정확히 어디서 AI가 오류를 범했는지 파악할 수 있습니다.

이렇게 하면 최종 답변에 대한 신뢰도가 높아질 뿐만 아니라, 재프롬프트가 필요할 때 더 명확한 지시사항으로 재시도할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 단계별 사고 과정을 생성하는 것은 시간이 많이 소요됩니다. 속도가 중요한 작업에서는 사고 과정 프롬프트의 오버헤드가 큰 단점이 될 수 있습니다. 또한 AI가 생성한 추론 경로는 항상 그 진정한 내부 과정을 반영하지는 않습니다. 위 예시에서 볼 수 있듯이, AI는 실제 단계별 분석이 아닌 추론의 '요약'만을 제공했습니다. 이는 특히 더 복잡한 작업에서 투명성에 대한 잘못된 인식을 초래할 수 있습니다. 따라서 사슬형 프롬프팅은 구조화된 추론이 반드시 필요한 문제(예: 다단계 수학, 논리 퍼즐, 분석적 분해)에만 활용하세요. 단순하거나 시간에 민감한 작업에는 직접 프롬프트가 더 효과적입니다.

4. 자기 일관성

AI에 질문을 하면 일반적으로 하나의 추론 경로를 따라 가장 가능성이 높은 답변을 제공합니다. 하지만 그 경로가 최선이 아닐 때는 어떻게 해야 할까요?

바로 이것이 자기일관성 프롬프팅이 해결하는 부분입니다. 이 기법에서는 AI에게 여러 추론 경로를 생성하도록 요청하여 가장 신뢰할 수 있고 관련성 높은 경로를 선택합니다.

이해를 돕기 위해 동일한 이메일 제목 예시를 사용해 보겠습니다. CoT에서 했던 것처럼 /AI에게 제목을 생성하고 그 과정을 설명해 달라고 요청하는 대신, 여러 제목을 한 번에 생성하고 가장 적합한 옵션을 식별하도록 요청했습니다:

지시 시, AI는 생성된 여러 옵션을 비교하여 가장 강력한 것을 선택할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 최상의 결과를 얻으려면 자기 일관성 프롬프트에 마지막 지침을 추가하세요: '선택한 답변이 최선인 이유를 설명해 주세요.' 이는 AI가 자신의 추론을 검토하고 결론을 정당화하도록 강제하여, 더 투명하고 신뢰할 수 있는 답변을 생성합니다.

5. 생각의 나무

여러 개의 완료된 답변을 생성한 후 하나를 선택하는 대신, '생각의 나무(Tree of Thoughts)' 프롬프팅은 AI가 문제를 단계별로 분해하도록 강제합니다. 각 단계에서 AI는 가능성을 생성하고 평가하여 최적의 해법을 찾은 후 응답을 생성합니다.

복잡하게 들리나요? 프롬프트를 약간 수정하여 이메일 제목 예시를 다시 살펴보겠습니다.

예시 프롬프트: 역할 및 작업: 당신은 시니어 제품 마케터입니다. '생각의 나무(Tree of Thoughts)'를 활용하여 사전 구축된 AI 에이전트 기능 출시를 알리는 이메일 제목을 작성하세요. 제약 조건 대상: 일 현장에서 AI 도입을 검토 중인 바쁜 운영 및 제품 리더

어조: 자신감 넘치고 실용적이며 과장되지 않음

길이: 55 문자 이하

스팸성 표현과 대문자만 사용한 텍스트는 피하세요

즉각적인 값(시간 절약, 신속한 실행)을 반드시 암시해야 합니다. 프로세스 (ToT) 브랜치: 목록 5가지 접근법: 이점 중심, 결과/속도, 사용 사례/해결 과제, 위험 감소, 사회적 증거 확장: 각 주제당 3개 항목 평가: 각 항목을 명확성/관련성/독창성/길이 기준으로 점수화하세요 (1–5점) 정리: 각 주제별로 최상의 결과물 1개만 유지하세요 수정: 55자 이하로 줄이고, 동사 표현을 선명하게 하세요 선택 기준: 상위 3개 결과물 + 프리헤더 및 선택 이유 (각 항목 1줄 이내) 출력 형식 (숨겨진 사고 과정 없음): 최종 상위 3개 와 프리헤더

각도 목록과 간단한 근거

테이블: 각도 | 주제 | 길이 | 점수 | 근거

여기서 우리는 /AI 시스템에 제약 조건을 고려하고, 프로세스를 정의하며, 심지어 출력 형식까지 지정하도록 요청했습니다.

💡 전문가 팁: 생각의 나무는 각 결정 지점이 명확하고 독립적일 때 가장 잘 일합니다. 따라서 단일 결정 지점 내에 여러 단계를 포함하면(예: /AI에게 대상과 이점을 동시에 식별하도록 요청하는 경우), 브랜치가 복잡해지고 출력이 초점을 잃게 됩니다.

👀 알고 계셨나요? '생각의 나무(Tree of Thoughts)' 프레임워크를 적용하면, GPT-4의 " 24의 게임(Game of 24 )" 작업 성공률이 표준 사고의 사슬(Chain-of-Thought) 프롬프트 사용 시 4%에 불과했던 것이 '생각의 나무' 사용 시 74%로 급상승합니다. 모델 자체를 변경하지 않고 프롬프트 방법만 바꾼 결과 70점이나 점수가 상승했습니다. 이는 사용하는 모델만큼 프롬프트가 중요할 수 있음을 보여줍니다.

6. 프롬프트 체이닝

이 프롬프트 엔지니어링 기법에서는 작업을 논리적 순서를 가진 더 작은 하위 작업으로 분할하여 반복적 프로세스를 만듭니다. 각 단계는 이전 단계를 기반으로 하며, 한 단계의 출력이 다음 단계의 입력으로 사용됩니다.

이메일 제목 예시를 (마지막으로 한 번 더) 살펴보고 프롬프트 체이닝이 출력에 어떤 영향을 미치는지 확인해 보겠습니다. 먼저 AI에게 대상 고객층을 식별하도록 요청합니다:

프롬프트 예시: 목표: 사전 구축된 AI 에이전트를 알리는 이메일 제목을 작성하세요. 단계 1: 키 이점 추출 제품 및 운영 리더를 위한 신규 사전 구축형 AI 에이전트의 핵심 혜택 5가지를 목록으로 작성하세요. (출력: 빠른 설정, 즉각적인 자동화, 의존성 감소, 표준화, 신속한 출시) 단계 2: 다양한 각도 생성 이러한 장점을 바탕으로 이메일 제목에 사용할 5가지 메시지 각도를 제안하세요. (출력: 속도, 편리함, 생산성, 신뢰성, 혁신) 단계 3: 제목 작성하기 각각의 각도별로 3개의 제목을 작성하세요. 55 문자 이내로 유지하세요. (예시: "사전 구축된 AI 에이전트 — 준비 완료" 등) 단계 4: 최적의 선택 명확성과 관련성을 기준으로 점수를 매기세요. 프리헤더와 함께 상위 3개를 반환하세요.

프롬프트를 연결함으로써, 기본적으로 수동으로 수행할 것과 동일한 과정을 AI가 따르도록 안내하는 것입니다:

키 혜택 추출 ➡️ 메시징 각도 생성 ➡️ 제목 작성 ➡️ 최적의 옵션 선택

💡 전문가 팁: 프롬프트 체이닝을 활용해 AI의 '인지 과부하'를 줄이세요. 큰 작업을 작은 단계로 나누면 AI가 과정을 따라가도록 유도할 수 있어, 단일 제로샷 프롬프트보다 최종 결과가 더 정교하고 일관성 있게 나옵니다.

7. 자동 프롬프트 엔지니어(APE)

APE는 대규모 언어 모델이 동일한 AI 모델에 최적화된 새로운 프롬프트를 생성하고 개선하는 고급 기법입니다. 이는 마치 AI가 "원하는 바를 말해 주면, 이상적인 답변을 얻을 수 있는 최적의 질문 방식을 찾아내겠다"고 말하는 것과 같습니다.

APE 프롬프팅 기법에서는 /AI에게 다음과 같이 요청합니다:

원하는 작업이 완료됨 상태로 되도록 프롬프트를 설계하세요

이러한 프롬프트의 성능을 예측하세요

테스트해 보세요

최적의 프롬프트를 선택하여 실행하세요

예시: SaaS 제품에 '맞춤형 대시보드'라는 신규 기능을 출시할 준비를 하고 있다고 가정해 보겠습니다. 팀을 위한 설득력 있는 메시징 가이드를 만들고 싶지만, 독자들에게 공감을 불러일으킬 수 있는 방식으로 메시지를 표현하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

이러한 경우, /AI에게 스스로에 대한 상세한 프롬프트를 생성하도록 요청할 수 있습니다:

예시 프롬프트: 당신은 자동 프롬프트 엔지니어입니다. 작업: 신규 기능인 '맞춤형 대시보드'를 위한 메시징 가이드를 생성하는 데 도움이 될 프롬프트를 작성하세요. 당신의 단계: 5개의 후보 프롬프트 생성

B2B 구매자에게 가장 설득력 있고 명확한 문구를 생성할 수 있는 방법을 예측하세요

각 프롬프트를 샘플 입력으로 테스트하세요

가장 성능이 우수한 프롬프트를 선택하여 완전히 실행하세요

결과물: 성공적인 프롬프트 + 생성된 메시징 가이드

그러면 AI가 고품질 메시징 가이드를 생성하기 위해 수정하고 실행할 수 있는 프롬프트 목록을 제공할 것입니다:

💡 전문가 팁: AI가 생성한 다양한 프롬프트를 평가할 점수 기준표를 만드세요. 이 기준표를 모델과 공유하고 각 프롬프트에 해당 점수를 매기도록 요청할 수 있습니다. 이렇게 하면 자신의 기준에 따라 프롬프트 옵션을 평가하기가 훨씬 쉬워집니다.

대규모 언어 모델은 인간 수준의 프롬프트 엔지니어라는 제목의 연구 논문에 따르면, "APE로 설계된 프롬프트를 표준 컨텍스트 학습 프롬프트 앞에 단순히 추가함으로써 모델을 진실성 및/또는 정보성 방향으로 유도하고, 소량 학습 성능을 향상시킬 수 있음을 보여줍니다."

8. ReACT

'ReAct'는 노트북에 커피를 쏟았을 때 하는 행동처럼 들리지만, 프롬프트 엔지니어링에서는 '추론(Reason) + 실행(Act)'의 약어입니다. 이는 AI 모델이 사고(추론)와 실행(행동)을 번갈아 가며 수행하는 또 다른 고급 프롬프트 기법입니다.

즉시 최종 답변을 제공하는 대신, AI에게 다음과 같이 프롬프트합니다:

이유: 문제를 단계별로 꼼꼼히 분석하세요

행동: 외부 tools이나 지식 기반과 상호작용하여 더 많은 정보를 수집하세요

다시 이유를 설명하세요: 새로운 정보를 활용하여 AI의 사고를 정교화하십시오

이 과정은 AI가 확신을 가지고 충분히 지원된 답변에 도달할 때까지 반복됩니다.

예를 들어, 새로운 '대시보드' 기능을 출시할 플랜이며 경쟁사가 유사한 기능에 대해 자사 웹사이트에서 어떤 내용을 전달하는지 파악하고자 한다고 가정해 보겠습니다. 이 예시에서는 우리가 귀사의 경쟁사이며, 귀사가 ClickUp 대시보드에 대한 상세 정보를 알고 싶어 한다고 가정합니다.

ReACT를 사용하면 프롬프트를 다음과 같이 구성할 수 있습니다:

예시 프롬프트: 당신은 ReACT(Reason + Act) 접근법을 사용하는 경쟁력 있는 제품 마케터입니다. 당신의 작업: ClickUp이 자사 웹사이트에서 대시보드 기능을 어떻게 위치하는지 조사하고 요약하세요. 이 루프를 따라 완료됨까지 기다리세요: 생각해 보세요: 다음에 찾아야 할 내용을 적어보세요 (예: 값 제안, 사용 사례, 혜택, 시각 자료, CTA) 실행: ClickUp 사이트(https://clickup.com/features/대시보드)를 검색하여 관련 정보만 추출하세요. 관찰: 발견한 내용을 노트하세요 반복: 필요한 정보를 모두 얻을 때까지 계속하세요 마지막으로, 다음을 포함한 구조화된 요약문을 제공자가 제공하세요: 핵심 위치 문구

3~5가지 주요 이점

3가지 키 활용 사례

대시보드를 시각적으로 어떻게 표현하는지

행동 유도 문구의 스타일과 어조

이 프롬프트는 논리적이고 단계별 프로세스를 통해 AI를 안내하며 주제를 벗어나지 않습니다. 이제 AI가 이 프롬프트에 어떻게 응답했는지 살펴보겠습니다:

💡 전문가 팁: ReACT 프롬팅은 AI가 신뢰할 수 있는 온라인 정보에 접근하여 정확한 관찰을 할 수 있을 때 가장 잘 일합니다. 'Act(실행)' 단계에서 잡음이 많거나 오래된 데이터를 가져오면, 그에 따른 추론은 필연적으로 결함이 생깁니다.

9. 지식 프롬프트 생성

AI가 먼저 지식 체계를 명시적으로 수집하거나 구축하기 위해 일시 정지할 때, 더 정확하고 일관된 결과를 내는 경향이 있습니다.

이것이 '지식 생성 프롬팅(Generate Knowledge Prompting)'의 핵심 원리입니다. /AI에 여러 프롬프트를 제공하여 먼저 관련 사실을 도출하게 한 후, 이를 활용해 적절한 응답을 생성하도록 하는 방식입니다.

혼란스러우신가요?

다음 예시를 고려해 보세요: 프리랜서를 위한 새로운 프로젝트 관리 tool을 출시합니다. 마케팅 전략을 수립해야 하지만, 메시지가 공감을 얻도록 어떤 문제점을 집중해야 할지 확신이 서지 않습니다.

지식 생성 프롬프팅을 활용하면 먼저 AI에게 목표의 목표 고객의 좌절감에 관한 관련 인사이트 목록을 제공하도록 지시할 수 있습니다:

이렇게 생성된 통찰력을 다음 프롬프트의 입력값으로 활용하면, /AI가 이상적인 마케팅 전략을 제안하도록 유도할 수 있습니다:

따라서 최종 결과물은 투명하고 구체적인 논리에 기반하여 구축됩니다.

💡 전문가 팁: 철저히 조사된 권위 있는 AI 응답이 필요할 때는 '지식 생성 프롬프트(Generate Knowledge Prompting)'를 사용하세요. 이는 기사 작성, 상세한 보고서 작성, 데이터 정확성이 중요한 프레젠테이션 준비 등에 완벽합니다.

10. 능동적 프롬프트

능동적 프롬프트는 /AI를 능동적인 학습자로 전환하는 기술입니다.

AI가 학습해야 할 예시(또는 샷)를 추측하는 대신, 다양한 예시 세트를 제공하세요. 그러면 AI가 가장 어렵거나 모호한 사례를 스스로 식별합니다. 이후 AI는 자체 훈련을 위해 해당 특정 사례에 대해서만 정답을 제공해 달라고 요청할 것입니다.

이것을 쉽게 이해하려면, 영업 팀이 신제품 기능에 대한 고객의 일반적인 목표를 처리하는 데 도움이 될 프레임워크를 만들고 싶다고 상상해 보세요.

이미 고객 피드백과 오브젝트 목록을 보유하고 있으며, 영업 팀이 재사용할 수 있는 효과적이고 브랜드 정체성에 부합하는 응답을 작성하도록 /AI를 훈련시키고자 합니다.

예시 프롬프트: 당신은 사용자 문제를 연구하는 선임 제품 마케팅 전략가입니다. 작업: 프로젝트 관리 tool 없이 일하는 프리랜서 제품 관리자가 겪는 명확한 좌절감 또는 문제점 4가지를 생성하세요. 상황: 여러 클라이언트를 동시에 관리하며 원격으로 근무하고, 전담 지원팀 없이 혼자서 프로젝트를 처리하는 경우가 많습니다. 제약 조건: 각 문제점을 1~2문장으로 작성하세요

감정적 영향(스트레스, 압도감, 번아웃, 혼란 등)을 강조하세요.

비즈니스적 결과를 보여주세요 (기한 미준수, 작업 누락, 불만족 클라이언트)

"체계적이지 못함"과 같은 모호한 표현은 피하고 구체적으로 표현하세요. 출력 형식: 번호 매겨진 목록

각 항목: 문제점 → 결과 (괄호 안)

💡 전문가 팁: 성공적인 프롬프트를 저장할 때 성공했던 점과 그 이유를 노트해 두세요. 이렇게 하면 재사용 가능한 코드 모듈처럼 다양한 작업에 재사용하고 적용할 수 있는 '프롬프트 패턴' 내부 라이브러리를 구축할 수 있습니다.

다양한 사용 사례를 위한 프롬프트

프롬프트 엔지니어링 기술을 활용할 준비가 되셨나요?

일 현장에서 즉시 적용할 수 있는 일반적인 프롬프트 엔지니어링 예시를 살펴보겠습니다.

콘텐츠 팀을 위한

콘텐츠 분야에서 일한다면, 당신은 기본적으로 창의적인 조립 라인을 운영하고 있는 셈입니다. 지루할 수 있지만, 효과적인 프롬프트를 만드는 방법을 안다면 이야기가 달라집니다.

1. 프롬프트 체이닝을 활용한 블로그 개요 작성

AI에게 '[주제]에 대한 블로그 개요를 작성해줘'라고 지시하는 대신, 이 과정을 하위 단계로 나누어 순차적으로 수행하세요:

프롬프트 예시: 월요일 우울증을 극복하는 블로그를 위한 주제 아이디어 5가지를 제시해 주세요. 중간 관리자를 대상으로 하며, 각 제목에 적용한 프레임워크도 함께 공유해 주세요. 다음으로 주제를 H2, H3, H4 태그로 나누고 각 태그 아래에서 다루어야 할 내용을 알려주세요.

2. 소량 데이터 프롬프트 엔지니어링을 통한 메타데이터 생성

기존 글에서 메타 제목과 메타 설명 3~4개를 추출하여 AI가 메타 설명을 작성하도록 훈련시키는 예시 또는 '샷'으로 활용하세요.

3. 생성형 AI 기법을 활용한 블로그 SEO 최적화

검색 엔진 최적화를 원하는 저조한 블로그 콘텐츠가 있다면, AI에 입력하여 모델이 간과했을 수 있는 키워드를 '추출'하도록 요청하세요. AI가 이 목록(즉, 생성된 지식)을 생성하면, 생성된 지식을 텍스트에 자연스럽게 통합하도록 지시할 수 있습니다.

제품 및 개발 팀을 위한

새로운 기능을 출시하거나 버그를 수정하기 위해 /AI와 계속해서 주고받는 것은 인생에서 정말 필요한 도움이 아닙니다. 프롬프트 엔지니어링은 그 과정을 훨씬 덜 지치게 만들 수 있습니다:

프롬프트 체이닝을 활용한 기능 사양 설명

프롬프트 체이닝을 활용하면 기능 사양서를 단계별로 작성할 수 있어 개발자가 혼란 없이 이를 기반으로 구축할 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다:

프롬프트 체이닝을 통해 기능 사양서의 목표를 이해하세요

대시보드에 필요한 기능 요구사항 목록을 생성하십시오.

대시보드에 대한 승인 기준 생성

대시보드의 프론트엔드 및 백엔드 의존성을 목록으로 작성하세요.

2. 제로샷 프롬프트 엔지니어링으로 피드백을 개발 작업으로 전환하기

고객 피드백을 복사하여 붙여넣기만 하면, AI가 명확한 제목과 설명이 포함된 개발자 작업으로 변환해 줍니다:

고객 피드백을 개발 작업으로 전환하세요

3. 소량 프롬프트를 활용한 테스트 케이스 작성

잘 작성된 테스트 케이스 4~5개를 예시로 제공하여 AI 모델이 즉시 귀하의 스타일을 학습하고 원하는 테스트 케이스를 생성하도록 하십시오:

잘 작성된 테스트 케이스 예시

영업 팀 및 마케팅을 위해

영업 및 마케팅 팀에게 가장 중요한 것은 개인화입니다. 그러나 이를 대규모로 제공하는 것은 지루한 작업입니다. 프롬프트 엔지니어링 기법이 이 과정을 어떻게 가속화할 수 있는지 살펴보겠습니다:

소량 데이터 프롬프트 엔지니어링을 통한 이메일 회신 작성

맞춤형이나 잠재 고객의 이메일에게 어떻게 답장할지 몇 가지 예시를 AI에 보여주면, AI가 최신 이메일에게 답장을 정확히 여러분이 작성한 방식 그대로 초안으로 작성해 줄 것입니다:

소량 프롬프트 엔지니어링 기법을 활용하여 이메일 답장을 작성하세요

2. 자동 프롬프트 엔지니어링을 통한 값 제안 생성

강력한 값 제안서 초안 작성에 도움이 필요하신가요? 프롬프트를 다듬는 데 시간을 낭비하지 말고, /AI에게 다음과 같이 요청하세요:

제품을 위한 값 제안을 생성하세요

운영을 위해

운영 업무를 담당 중이라면 SOP 작성이나 내부 문서 제작 같은 시간 소모적인 작업에 시달리고 있을 것입니다. 하지만 걱정하지 마세요. 아래 제시된 프롬프트를 활용해 업무량을 스마트하게 줄여보세요:

회의 요약 작성 - 지식 생성 + 자체 일관성 확보

회의 요약문을 자동 생성하는 tool이 없으신가요? 걱정 마세요! 회의 녹취록을 AI 채팅창에 붙여넣기하고, 핵심 내용(요약 또는 실행 항목)을 추출해 달라고 요청하세요.

회의 기록에서 요약 또는 실행 항목 목록 생성하기

출력 정확도를 높이기 위해 AI에게 요약본을 여러 버전으로 시도해 보고 가장 좋은 것을 선택하도록 지시할 수 있습니다.

3. 생성 지식 기법을 통한 표준 운용 절차 (SOP) 생성

‘X에 대한 SOP를 작성해줘’라는 프롬프트는 최상의 결과를 보장하지 못할 수 있습니다. 대신 먼저 정확히 포함되어야 할 내용을 결정하세요. AI가 해당 목록을 제공하면 이를 수정하고, 완성된 SOP를 생성하도록 모델에 다시 전달하세요.

프롬프트 예시 1단계: 귀하는 프로세스 문서화 전문가입니다. [X 프로세스]에 대한 표준 운용 절차 (SOP)를 작성하는 데 필요한 모든 키 단계, 작업, tools 및 승인을 식별하십시오. 각 단계의 책임자, 사용 tools, 해당 단계를 완료됨으로 표시하기 위한 키 성공 기준을 포함하십시오. 2단계: 이 단계별 절차, 역할, tools 및 기준 목록을 활용하여 [X 프로세스]에 대한 상세한 표준 운영 절차를 작성하십시오. 제목, 목적, 범위, 단계별 절차, 역할 및 책임, tools/자원, 승인 및 검토 지침 섹션을 포함하십시오. 사전 교육 없이도 누구나 따라할 수 있도록 명확하고 실행 가능한 언어를 사용하십시오.

이것이 쉬워 보일지라도, 표준 운용 절차 (SOP)를 생성할 때마다 AI 글쓰기 프롬프트를 처음부터 작성해야 하는 것이 번거로울 수 있다는 점을 잘 알고 있습니다(같은 프롬프트가 모든 SOP에 적합하지 않을 수 있기 때문입니다).

흔히 저지르는 프롬프트 실수 (및 해결법)

프롬프트 작성 방식에 대한 몇 가지 작은 습관이 '와, 완벽하네'라는 결과물을 얻는 것과 텍스트 블록을 멍하니 바라보며 무엇이 잘못됐는지 고민하는 것 사이의 차이를 만들 수 있습니다.

그럼 이제 흔히 저지르는 프롬프트 엔지니어링 실수와 프롬프트를 최적화하는 방법을 살펴보겠습니다:

방법 설명 없이 /AI에게 '그냥 해'라고 요청하기

'블로그 글을 작성해줘'나 '이 내용을 요약하다' 같은 프롬프트는 AI의 해석에 크게 의존하게 됩니다. 결과는? 지나치게 일반적인 블로그 글이나 기대에 못 미치는 요약문이 나올 수 있습니다.

수정: 명확한 지침과 맥락을 담은 효과적인 프롬프트를 작성하세요. 예시: 블로그 글을 작성할 때는 원하는 어조, 목표 독자층, 글의 길이, 목적 등을 정의하는 것을 고려하세요.

예시:

❌ 잘못된 프롬프트: ‘새로운 ‘맞춤형 대시보드’ 기능에 대한 이메일을 작성하세요.’ ✅ 좋은 프롬프트: ‘생산성 tool [tool명]의 신규 ‘맞춤형 대시보드’ 기능을 영업 팀에 알리는 내부 이메일을 작성하세요. 이메일은 간결해야 하며, 영업 담당자에게 가장 중요한 세 가지 키(예: ROI 입증, 거래 성사 가속화)을 강조하고, 교육 비디오로 연결되는 행동 유도 문구를 포함하세요. 자신감 있고 격려하는 어조를 사용하세요.’

2. 한 번에 너무 많은 작업으로 /AI에 과부하를 주지 마세요

너무 많은 세부사항이나 작업을 하나의 거대한 프롬프트에 집어넣는 것도 혼란스러운 결과를 초래할 수 있습니다. AI는 혼란스러워하거나 모든 것을 한꺼번에 처리하려 할 것입니다(그리고 제대로 처리하지 못할 것입니다).

수정: 초기 프롬프트를 작은 단계로 나누어 순차적으로 실행하세요. 예시: 먼저 개요를 요청하세요. 만족스럽다면 각 섹션별 콘텐츠 작성을 /AI에게 요청하세요. 다음으로 어조를 다듬도록 지시하는 식으로 진행하세요.

❌ 잘못된 프롬프트: ‘‘품질 관리 시스템 구현 방법’이라는 제목의 블로그 포스트에 사용할 SEO 키워드 10개를 생성해 주세요. 이 키워드를 활용한 SEO 친화적 개요를 제안하고, 블로그를 위한 100단어 분량의 서론을 작성해 주세요.’ ✅ 좋은 프롬프트: '품질 관리 시스템 구현 방법'이라는 제목의 블로그 포스트를 위한 SEO 키워드 10개를 생성해 주세요. 이 블로그 포스트의 목표 독자는 비즈니스 소유자, CEO 및 최고 경영진입니다. 이제 생성된 키워드를 활용하여 이 블로그 포스트를 위한 상세하고 SEO 친화적인 개요를 작성하세요. 태그에 키워드가 자연스럽게 배치되도록 하고 과도하게 사용하지 않도록 주의하세요. 생성된 개요와 SEO 키워드를 고려하여 이 블로그를 위한 100단어 분량의 소개문을 작성하세요.

3. 모델이 기억한다고 가정하기

대부분의 대규모 언어 모델은 상태를 유지하지 않으며, 현재 프롬프트에 명시적으로 포함시키지 않는 한 정보를 저장하지 않습니다. 이로 인해 이전 컨텍스트를 무시하거나 이전 지시사항과 모순되는 결과의 응답이 자주 발생합니다.

수정: 새로운 프롬프트마다 키 컨텍스트, 제약 조건 및 목표를 재진술하여 모델이 정확하게 응답하는 데 필요한 모든 정보를 확보하세요.

❌ 나쁜 프롬프트: ‘이제 우리가 앞서 논의한 개요를 바탕으로 서론을 작성해 주세요.’ ✅ 좋은 프롬프트: 앞서 작성한 블로그 개요(서론, 장점, 활용 사례, 결론)를 바탕으로 100단어 분량의 서론을 작성하세요. 대화체로 작성하고, 우리 생산성 tool이 해결하는 일반적인 문제점을 강조하여 독자의 관심을 끌도록 하세요.

팀을 위한 프롬프트 라이브러리 구축하기

좋은 프롬프트는 시간을 절약해 줍니다. 공유 프롬프트 라이브러리는 모두가 사용하므로 시간을 더 많이 절약할 수 있습니다. 구축 방법은 다음과 같습니다:

모든 프롬프트를 저장할 공유 문서를 생성하세요

ClickUp Docs를 활용해 팀원이 나중에 사용할 수 있는 가장 효과적인 프롬프트를 정리하세요. 이러한 프롬프트를 부서별로 분류하고, 더 나아가 작업 유형(예: 콘텐츠 생성, 시장 조사, 데이터 분석 등)별로 세분화할 수 있습니다.

각 프롬프트에는 다음을 포함하세요:

프롬프트 자체

프롬프트의 목적, 사용 시점, 피해야 할 사항 등을 간략히 설명하는 내용입니다.

명확한 기대치를 설정하기 위한 AI 출력 예시

2. 표준화된 프롬프트 템플릿 설계

회의 노트를 요약하거나 블로그를 최적화하는 등의 일반적인 작업의 경우, 모두가 반드시 따라야 할 표준 프롬프트 전략을 수립할 수 있습니다. 원하는 스타일의 응답을 생성하기 위해 정확한 AI 프롬프트 템플릿과 사용 시점/방법에 대한 지침을 포함시킬 수 있습니다.

이를 통해 모든 팀 회원이 동일한 프롬프트 작성 최고의 실행 방식을 따르도록 하여 일관된 결과물 품질을 보장합니다.

3. 협력과 피드백의 문화를 조성하세요

팀들이 이 프롬프트 라이브러리를 활용할 뿐만 아니라 개선에도 기여하도록 독려하세요. 이를 위해 다음을 수행해야 합니다:

팀원들이 프롬프트를 평가할 수 있는 간단한 등급 시스템을 도입하세요. 프롬프트의 등급이 높을수록 그 효과도 더 큽니다.

팀 회원이 개선 제안을 남기고 비효율적인 프롬프트를 표시할 수 있도록 문서를 열어두세요.

4. 프롬프트 라이브러리에 문제 해결 팁을 추가하세요

AI가 기대에 못 미치는 결과나 예상치 못한 출력을 생성하는 경우가 있을 수 있습니다. 팀이 문제를 진단하고 해결할 수 있도록, 흔히 발생하는 AI 프롬프트 오류와 그 해결책을 다루는 문제 해결 섹션을 추가하는 것을 고려하십시오.

다음과 같은 형태가 될 수 있습니다:

문제: 출력이 너무 일반적입니다 원인: AI는 가장 흔한 훈련 데이터에 의존하는 경향이 있어 안전하지만 평범하거나 창의성이 부족한 응답을 생성할 수 있습니다. 해결책: 제약 조건이나 구체적인 지시를 추가하여 올바른 방향으로 /AI를 유도하세요 예시: '100단어 미만으로 유지해 주세요'

📚 더 알아보기: 프롬프트 엔지니어가 되는 방법

자주 묻는 질문

