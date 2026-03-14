소셜 미디어 콘텐츠 필러: 나만의 콘텐츠 필러 구축 방법

지난 2년 동안 콘텐츠 수요는 두 배로 증가했지만, 모든 콘텐츠가 기대에 부응하는 것은 아닙니다. 사실, 무작위 게시물은 소셜 미디어 성공의 적입니다.

이 글에서는 핵심 주제를 선정하고 이를 적절한 플랫폼에 매핑하는 것부터, 개별 게시물에 집착하기보다 콘텐츠 기둥 단위로 성과를 측정하는 방법에 이르기까지, 실제로 효과가 있는 콘텐츠 기둥 프레임워크를 구축하는 과정을 단계별로 안내합니다.

소셜 미디어 콘텐츠 필러란 무엇인가요?

수많은 소셜 미디어 팀과 이야기를 나눠본 결과, 그들은 모두 Monday 아침이면 똑같은 당혹감을 느낀다고 말합니다. 바로 일주일 치 콘텐츠를 작성해야 하는데 빈 콘텐츠 달력만 멍하니 바라보게 되는 상황입니다. 이로 인해 콘텐츠가 무작위적이고 서로 연결되지 않은 채, 실질적인 추진력을 얻지 못하는 소극적이고 혼란스러운 콘텐츠 전략이 만들어집니다. 이러한 끊임없는 허둥지둥은 창의적인 에너지를 낭비할 뿐만 아니라, 일관성이 없고 기억에 남지 않는 소셜 미디어 이미지를 남기게 됩니다.

소셜 미디어 콘텐츠 필러는 이러한 혼란을 해소하는 해결책입니다. 이는 여러분이 제작하는 모든 콘텐츠를 이끌어가는 3~5개의 기초적인 주제나 테마입니다. 이를 개별 게시물이 아닌, 게시물이 속하게 될 전략적인 주제 범주로 생각하십시오.

이 프레임워크는 브랜드의 전문성과 메시지에 충실하면서도, 콘텐츠가 항상 타겟 고객이 중요하게 여기는 부분에 집중할 수 있도록 보장합니다.

👀 알고 계셨나요? CoSchedule의 트렌드 보고서에 따르면, 체계적인 마케팅 담당자는 그렇지 않은 동료들보다 성공을 보고할 확률이 674% 더 높습니다.

무작정 콘텐츠를 쏟아붓고 무언가 효과가 있기를 바라는 대신, 체계적인 콘텐츠 프레임워크를 구축할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: ClickUp Docs를 활용해 전략을 중앙 집중화하고 추측에 의존하는 과정을 없애보세요. 각 필러를 정의하는 '살아있는 문서'를 생성한 다음, 이를 콘텐츠 작업과 직접 연결하면 모든 게시물이 전반적인 목표와 명확하게 연계되도록 할 수 있습니다.

추천 템플릿 콘텐츠 매트릭스를 작성하면 제작한 콘텐츠를 체계적으로 정리하고 추적하는 데 큰 도움이 됩니다. ClickUp의 '콘텐츠 매트릭스 화이트보드 템플릿'을 사용하면 콘텐츠 필러를 손쉽게 계획하고 정리할 수 있으며, 어떤 전략이 효과적인지, 어떤 전략이 그렇지 않은지 쉽게 파악할 수 있습니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp의 콘텐츠 매트릭스 화이트보드 템플릿을 활용해 계획된 콘텐츠를 시각화하고 적절한 균형을 맞추세요.

소셜 미디어 전략에서 콘텐츠 필러가 중요한 이유

콘텐츠 전략이 분산되어 있으면 숨겨진 비용이 빠르게 누적됩니다. Teams원들은 매주 수 시간을 들여 과거 콘텐츠를 찾거나 이미 어딘가에 존재하는 자산을 다시 제작하는 데만 시간을 소비하게 됩니다.

업무의 분산 (서로 연동되지 않는 도구와 시스템에 걸쳐 파편화된 업무 활동)은 노력의 중복을 초래하고, 브랜드 메시지가 일관성을 잃게 하며, 소셜 미디어 마케팅의 가치를 입증하는 데 어려움을 겪게 합니다.

콘텐츠 필러는 아이디어 구상부터 성과 분석에 이르기까지 전체 워크플로우를 일관되게 조정합니다. 이는 브랜드 일관성을 유지하고 궁극적으로 콘텐츠 ROI를 측정하는 데 필요한 구조를 제공합니다.

명확하게 정의된 콘텐츠 기둥을 중심으로 소셜 미디어 전략을 수립할 때 얻을 수 있는 이점은 다음과 같습니다:

플랫폼 전반에 걸친 일관된 메시지 전달

브랜드 목소리의 일관성 상실은 실제로 발생합니다. 세 명의 팀원이 공유된 가이드라인 없이 각기 다른 플랫폼에 게시물을 올릴 경우, 고객은 마치 세 개의 서로 다른 브랜드를 마주하는 듯한 느낌을 받게 됩니다.

이러한 일관성 부족으로 인해, 고객이 어디서 귀사를 접하든 귀사를 알아보고 충성스러운 팔로워를 확보하는 것은 거의 불가능해집니다.

콘텐츠 기둥을 마련해 두면 모든 채널에 걸쳐 소셜 미디어 전략을 일관되게 조정하기가 더 쉬워집니다.

ClickUp의 소셜 미디어 템플릿을 사용하면 한 곳에서 소셜 미디어 활동을 효율적으로 관리할 수 있습니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp 소셜 미디어 템플릿을 사용하여 모든 소셜 미디어 채널에서 일관성을 유지하세요 이 콘텐츠가 마음에 드실 이유는 다음과 같습니다: 콘텐츠 단계 보기 를 활용하여 각 소셜 미디어 플랫폼별로 어떤 콘텐츠를 제작할지 플랜을 세워 보세요.

카테고리를 분류하고 속성을 추가하여 소셜 미디어 콘텐츠를 관리하고, 사용자 지정 필드를 활용해 각 게시물의 진행 상황을 쉽게 시각화하세요.

'취소됨', '완료', '승인 대기', '수정 필요', '진행 중' 등 다양한 맞춤형 상태를 사용하여 각 작업의 진행 상황을 추적하세요.

콘텐츠 달력 보기를 통해 콘텐츠를 게시할 시기와 장소를 플랜하세요.

💡 전문가 팁: ClickUp 사용자 지정 필드를 사용하여 모든 콘텐츠 작업에 해당 필러를 태그하면 플랫폼 간 일관성을 유지할 수 있습니다. 이를 통해 모든 채널에서 콘텐츠 구성이 균형 잡혀 있는지 한눈에 확인할 수 있습니다. 예를 들어, TikTok에는 프로모션 콘텐츠만 가득한 반면 LinkedIn에는 교육용 게시물이 부족한 경우를 즉시 파악하고, 전략을 조정하여 모든 채널에서 통일된 브랜드 목소리를 전달할 수 있습니다. ClickUp의 AI 사용자 정의 필드를 사용하여 중요한 세부 정보를 수집하고 기록하세요

효율적인 콘텐츠 기획 및 생성

빈 콘텐츠 달력을 멍하니 바라보는 것은 주를 시작하는 데 있어 두려움만 키우고 비생산적인 방법이지만, 탄탄한 콘텐츠 생성 워크플로우라면 이 문제를 해결할 수 있습니다.

팀에 명확한 주제가 정해져 있지 않으면 브레인스토밍 세션이 방향성을 잃게 되어, 막판에 급하게 작성된 저품질 게시물이 양산되고 결국 팀원들의 소진으로 이어집니다. 매번 새로운 아이디어를 무에서 유로 창조해야 하는 이러한 지속적인 압박은 창의력과 자원을 크게 소모시킵니다.

이러한 기둥은 팀에 명확한 기준을 제공하여 콘텐츠 기획 과정을 더 빠르고 집중적으로 진행할 수 있게 해줍니다.

💡 전문가 팁: ClickUp의 달력 보기를 활용해 콘텐츠를 계획하면 "무엇을 게시해야 할지"에 대한 고민을 덜 수 있습니다. 한 달 전체의 핵심 주제 배포를 시각화하고, 각 주제별로 콘텐츠를 일괄 생성하며, 플랜 수립 과정을 간편한 드래그 앤 드롭 작업으로 전환할 수 있습니다.

팀 간 협업 및 방향성 강화

“이것이 최종 버전인가요?” “이것에 대한 브랜드 가이드라인은 어디에 있나요?” 콘텐츠 워크플로우가 체계적이지 않으면, 작가, 디자이너, 소셜 미디어 매니저 간의 업무 인계 과정에서 끝없는 오고 가는 소통과 마감일 미준수가 빈번하게 발생합니다.

이러한 마찰은 전체 제작 주기를 지연시키고 팀 전체에 좌절감을 안겨줍니다.

필러를 중심으로 워크플로우를 구축하여 원활한 업무 인계를 실현하세요. 모두가 공통된 언어를 공유하면 팀 협업이 훨씬 수월해집니다.

💡 전문가 팁: 통합 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain은 문서에서 핵심 가이드라인을 자동으로 추출하고 과거의 성과가 좋았던 게시물을 찾아내어, 모든 팀원이 작업하는 바로 그 자리에서 필요한 맥락을 파악할 수 있도록 도와줍니다. 하지만 그게 전부가 아닙니다. Brain은 여러분과 함께 콘텐츠 아이디어를 브레인스토밍하고, 게시물 초안도 작성해 줄 수 있습니다. ✨ ClickUp Brain을 활용하여 콘텐츠 전략을 구상하고, 게시물 아이디어를 도출하며, 완성도 높은 콘텐츠 초안을 작성해 보세요.

📮ClickUp 인사이트: 일반적인 지식 근로자는 일을 완료하기 위해 평균 6명의 사람과 소통해야 합니다. 즉, 매일 6명의 핵심 연결에게 연락하여 필수적인 맥락을 파악하고, 우선순위를 조율하며, 프로젝트를 진행해야 한다는 의미입니다. 이 문제는 실재합니다. 끊임없는 후속 조치, 버전 혼란, 그리고 가시성 사각지대는 팀의 생산성을 저해하며, 집중 일 중에도 직원들은 2분마다 방해받습니다. Connected Search와 AI Knowledge Manager 기능을 갖춘 ClickUp과 같은 중앙 집중식 플랫폼은 필요한 맥락 정보를 즉시 손쉽게 확인할 수 있도록 지원함으로써 이러한 과제를 해결합니다.

성과 추적 및 최적화 용이성

'좋아요'와 댓글 수는 추적하고 있지만, 왜 어떤 게시물은 성공하고 다른 게시물은 실패하는지 이유를 모르시나요? 전략적 프레임워크가 없다면, 분석 데이터는 그저 번호의 바다에 불과하며, 무엇이 청중의 공감을 얻는지에 대한 실질적인 통찰을 제공하지 못합니다.

이로 인해 정보에 기반한 의사결정을 내릴 수 없게 되어, 다음에 어떤 전략이 효과가 있을지 추측만 하게 됩니다.

콘텐츠 필러를 활용하면 의미 있는 성과 분석을 위한 프레임워크를 보다 쉽게 구축할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: ClickUp 대시보드를 활용해 필러별 메트릭을 보여주는 맞춤형 보기를 생성해 보세요. 작업 공간 데이터를 시각적인 차트로 변환하면, "‘교육’ 필러가 ‘비하인드 스토리’ 필러보다 웹사이트 클릭을 더 많이 유도하는가?"와 같은 중요한 질문에 답할 수 있으며, 이러한 인사이트를 바탕으로 진정한 콘텐츠 최적화를 실현할 수 있습니다. ClickUp의 마케팅 대시보드를 사용하여 실시간 메트릭을 확인하세요

일반적인 소셜 미디어 콘텐츠 필러 유형

필러가 필요하다는 건 알지만, 구체적으로 무엇을 설정해야 할지 막막하신가요? 대부분의 팀이 바로 이 지점에서 막혀버리고, 그 결과 무작위 게시물 올리기 패턴으로 되돌아가는 경우가 많습니다. 너무 복잡하게 생각하지 마세요. 검증된 콘텐츠 카테고리부터 시작해 브랜드에 맞게 조정해 나가면 됩니다.

이러한 일반적인 기둥 유형은 엄격한 수식이 아닌 출발점입니다. 이를 참고하여 타겟 고객에게 도움이 되고 비즈니스 목표를 달성할 수 있는 콘텐츠 조합을 구성해 보세요.

교육 콘텐츠

이 기둥은 '도움이 되는 콘텐츠'에 중점을 둡니다. 여기에는 사용법 가이드, 튜토리얼, 간단한 팁, 자주 묻는 질문에 대한 답변, 업계 인사이트 등이 포함됩니다.

이는 브랜드를 신뢰할 수 있는 전문가로 위치시키며, 특히 B2B 기업이나 사용법을 익혀야 하는 제품을 보유한 브랜드에 효과적입니다.

링크드인에서는 교육용 콘텐츠가 프로모션 콘텐츠보다 지속적으로 더 좋은 성과를 내고 있으며, 특히 '방법'을 다루는 게시물은 제품 발표 게시물보다 3배 더 많은 참여도를 이끌어냅니다.

영감을 주는 콘텐츠

브랜드 스토리텔링을 통해 고객과 정서적 연결을 형성하세요. 이 기둥에는 고객 성공 사례, 동기 부여가 되는 명언, 포부를 불러일으키는 콘텐츠, 그리고 브랜드의 사명과 가치를 강조하는 게시물이 포함됩니다.

주의할 점: 이 핵심 주제를 단순히 겉만 번지르르한 '기분 좋은' 게시물을 만드는 데 그치지 말고, 영감을 주는 데 활용하십시오.

프로모션 콘텐츠

이곳에서는 제품과 서비스에 대해 소개합니다. 프로모션 콘텐츠에는 제품 하이라이트, 출시 공지, 특별 할인 행사, 회사 소식 등이 포함됩니다. 필수적이긴 하지만, 이 기둥은 절제해서 사용해야 합니다. 전체 콘텐츠 구성의 20% 미만으로 유지하는 것이 좋은 기준입니다.

커뮤니티 및 참여 유도 콘텐츠

팔로워를 수동적인 시청자에서 적극적인 참여자로 전환하세요. 커뮤니티 참여에 중점을 둔 이 기둥은 청중의 상호작용을 촉진하기 위해 고안되었으며, 사용자 제작 콘텐츠(UGC), 설문조사, Q&A, 콘테스트, 고객 소개 등을 포함합니다.

이는 소셜 프루프를 생성하고 가장 충성도가 높은 팬들과 강력한 관계를 구축하는 데 매우 효과적입니다.

비하인드 스토리 콘텐츠

브랜드를 움직이는 사람들과 그 과정을 보여줌으로써 브랜드에 인간적인 면모를 더하세요. 이 필러는 귀사의 기업 문화를 엿볼 수 있게 하고, 팀원을 조명하며, 제품이 어떻게 만들어지는지 보여줍니다.

이는 진정성과 투명성을 구축하여 현대 브랜드가 차별화되는 데 기여합니다.

📚 함께 읽어보세요: 소셜 미디어 프로젝트 관리 가이드

소셜 미디어 콘텐츠 필러를 만드는 방법

콘텐츠 필러를 수립하는 것은 어떤 팀이라도 따라 할 수 있는 실용적인 단계별 과정입니다. 이는 일회성 작업이 아니라는 점을 기억하세요. 콘텐츠 필러는 고객과 비즈니스의 변화에 따라 진화하는, 전략의 살아 숨 쉬는 일부가 되어야 합니다.

1단계: 타겟 고객과 목표 정의하기

누구에게 말하고 있는지, 무엇을 달성하고자 하는지 모른다면 공감을 불러일으키는 콘텐츠를 만들 수 없습니다. 콘텐츠 기둥은 타겟 고객의 관심사와 비즈니스 목표가 만나는 지점에 위치해야 합니다.

예를 들어, 타겟 고객이 지속 가능성을 중요하게 여기고 제품 인지도를 높이는 것이 목표라면, “우리 업계의 지속 가능한 실천”에 초점을 맞춘 필러가 그 간극을 효과적으로 메워줄 수 있습니다.

2단계: 기존 콘텐츠 점검

새로운 필러를 구상하기 전에, 이미 제작한 콘텐츠를 살펴보세요. 어떤 주제가 자연스럽게 부각되었나요? 어떤 게시물이 가장 좋은 성과를 냈나요? 콘텐츠에 어떤 공백이 있나요? 과거 콘텐츠를 점검하면 처음부터 다시 시작할 필요가 없으며, 종종 청중이 무엇을 좋아하는지에 대한 놀라운 패턴을 발견할 수 있습니다.

3단계: 핵심 주제 3~5개 선정하기

필러의 이상적인 수는 3~5개입니다. 3개 미만이면 콘텐츠가 반복적으로 느껴질 수 있고, 5개 이상이면 초점이 흐려져 관리가 어려워질 수 있습니다. 각 필러는 수십 가지의 게시물 아이디어를 도출할 수 있을 만큼 포괄적이면서도, 다른 필러와 뚜렷하게 구별될 수 있을 만큼 구체적이어야 합니다.

각 잠재적 핵심 주제에 대해 간단한 테스트를 해보세요. 이 주제에 맞는 게시물 아이디어를 최소 10개 이상 떠올릴 수 있나요? 만약 어렵다면, 해당 주제가 너무 좁을 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 팀원들을 한자리에 모아 콘텐츠 필러와 관련 아이디어를 도출해 보세요. AI 기반 ClickUp 화이트보드를 활용하면 아이디어 공유가 쉬워질 뿐만 아니라, 클릭 한 번으로 아이디어를 작업으로 전환할 수 있어 이 과정을 간편하게 진행할 수 있습니다. ClickUp 화이트보드를 활용해 콘텐츠 아이디어를 브레인스토밍하고 실행에 옮기세요 마인드 맵을 작성하고, 다른 브랜드의 영감을 주는 스크린샷을 추가하며, 작업 공간에서 콘텐츠를 구체화하기 전에 팀원들과 함께 콘텐츠 프레임워크를 설계할 수 있습니다. 🛠️ Dragonfruit Media가 ClickUp 화이트보드를 활용해 콘텐츠 기획을 혁신한 방법을 확인해 보세요 👇

4단계: 필러를 콘텐츠 형식과 채널에 매핑하기

모든 콘텐츠 기둥이 모든 소셜 미디어 플랫폼에서 똑같이 좋은 성과를 내는 것은 아닙니다. 예시로, 심층적인 교육 콘텐츠는 LinkedIn 캐러셀에는 완벽할 수 있지만, 15초짜리 TikTok 비디오로는 실패할 가능성이 높습니다.

마찬가지로, 재미있는 비하인드 비디오는 Instagram 스토리에선 큰 호응을 얻을 수 있지만, 기업 블로그에서는 어울리지 않을 수 있습니다.

각 필러를 적합한 소셜 채널 및 형식과 연결하는 간단한 매트릭스를 작성하여 이러한 불일치를 방지하세요.

💡 전문가 팁: ClickUp의 테이블 보기를 활용하면 스프레드시트 형식으로 이를 체계화할 수 있습니다. '핵심 주제', '채널', '형식' 열을 생성하여 콘텐츠 배포 플랜을 명확하고 실행 가능하며, 팀 전체가 쉽게 따라할 수 있도록 구성해 보세요. ClickUp의 자동 업데이트되는 사전 구축된 테이블 보기를 통해 콘텐츠 플랜을 시각화하세요

5단계: 콘텐츠 캘린더 작성하기

주요 주제를 정의하고 계획한 후에는 콘텐츠 캘린더를 작성할 차례입니다. 목표는 시간이 지남에 따라 균형 잡히고 다양한 콘텐츠를 구성하는 것입니다. 이를 통해 한 주에 모든 프로모션 게시물을 집중시키거나 한 달 내내 특정 주제를 소홀히 하는 등의 실수를 방지할 수 있습니다.

ClickUp 달력 보기와 같은 도구를 통해 필러 콘텐츠의 배포를 시각화하고 일정을 손쉽게 재조정하는 방법을 이미 확인하셨을 것입니다. 콘텐츠 작업을 새로운 날짜로 드래그 앤 드롭하여 균형 잡힌 구성을 유지할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 이를 체계적으로 운영하려면 ClickUp 자동화 기능을 설정하세요. 예시로는 다음 주 일정에 특정 핵심 주제가 포함되지 않았을 경우 콘텐츠 담당자에게 알림을 보내는 자동화 규칙을 만들어, 문제가 발생하기 전에 미리 파악할 수 있도록 하세요.

마케팅 팀이 ClickUp 자동화 기능을 어떻게 활용하는지 자세히 알아보기:

🦸🏻‍♀️ ClickUp 슈퍼 에이전트 팀을 구성하여 모든 단계에서 도와드리겠습니다. 이들은 여러분의 일과 연결된 앱의 전체 맥락을 파악하여 24시간 연중무휴로 지원해 주는 AI 동료들입니다. 콘텐츠 갭 분석기 — 귀사의 사이트와 경쟁사의 콘텐츠 범위 및 키워드 수요를 비교하여 놓치고 있는 콘텐츠 기회를 파악합니다.

키워드 리서치 애널리스트 — 검색 의도, 난이도, 기회 요소를 바탕으로 키워드 클러스터를 생성하고 주제의 우선순위를 정합니다.

소셜 트렌드 스포터 — 소셜 플랫폼을 모니터링하여 타겟 고객이 관심을 가질 만한 새로운 주제와 대화를 발굴합니다.

콘텐츠 달력 플래너 — 추천 주제, 게시 날짜, 배포 채널을 포함한 편집 달력을 작성합니다.

블로그 게시물 초안 작성 도구 — 주제 개요나 키워드를 바탕으로 체계적인 블로그 게시물 초안을 작성합니다.

브랜드 보이스 작가 — 일관된 브랜드 어조와 메시지를 유지하면서 다양한 형식의 마케팅 콘텐츠를 제작합니다.

콘텐츠 재활용 전문가 — 하나의 콘텐츠 자산을 다양한 채널에 맞게 여러 형식으로 변환합니다

콘텐츠 관리 담당자 — 기존 콘텐츠를 검토하고 최적화나 업데이트가 필요한 콘텐츠를 선별합니다.

마케팅 분석 에이전트 — 마케팅 성과 데이터를 통합하여 콘텐츠의 효과를 추적하고 개선 기회를 파악합니다. ClickUp의 마케팅용 AI 에이전트 전체 라이브러리에서 여러분의 다음 AI 팀원을 찾아보세요!

실제 브랜드의 콘텐츠 필러 예시

유명 브랜드들이 소셜 미디어 콘텐츠를 어떻게 구성하는지 살펴보면 콘텐츠 필러라는 개념을 훨씬 쉽게 이해할 수 있습니다. 다음은 유명 브랜드들이 소셜 미디어 전략을 추진하기 위해 콘텐츠 필러를 활용하는 방식입니다. 각 브랜드의 필러가 고유한 타겟 고객과 브랜드 정체성에 맞춰 어떻게 설계되었는지 주목해 보세요.

듀오링고(Duolingo): 이 언어 학습 앱은 콘텐츠를 유머와 커뮤니티 참여 에 집중함으로써 틱톡(TikTok)과 Instagram에서 가장 눈에 띄는 소셜 미디어 입지를 구축했습니다. 그들의 콘텐츠 기둥은 엔터테인먼트, 제품 교육, 대중문화 해설을 절묘하게 조화시킨 모범 사례입니다. 상징적인 올빼미 마스코트는 언어 학습이라는 핵심 가치 제안을 미묘하게 강화하는, 입소문을 타고 밈으로까지 번질 만한 콘텐츠를 이끌어냅니다.

글로시어(Glossier): 이 뷰티 브랜드는 교육, 엔터테인먼트, 커뮤니티, 프로모션이라는 네 가지 기둥을 중심으로 콘텐츠를 구성합니다. 실제 고객의 사진과 경험을 재게시하는 등 사용자 제작 콘텐츠(UGC) 에 중점을 둔 덕분에 커뮤니티는 이 브랜드의 가장 두드러진 기둥이 되었습니다.

HubSpot: B2B 마케팅 및 영업 플랫폼인 HubSpot은 마케터와 비즈니스 팀을 위한 마케팅 팁, 템플릿, 웨비나, 활용 가이드와 같은 교육용 콘텐츠 기둥 에 크게 의존합니다. 또한 제품 교육을 통한 프로모션 콘텐츠 와 기업 문화 및 팀의 활동을 보여주는 비하인드 스토리 콘텐츠 도 포함하고 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 HubSpot은 제품 공급업체이기 전에 신뢰할 수 있는 업계 교육자로서의 위치를 확고히 하고 있습니다.

Gymshark: 이 피트니스 의류 브랜드는 커뮤니티 및 참여 유도 콘텐츠(사용자가 제작한 운동 콘텐츠 및 인플루언서 협업), 영감을 주는 콘텐츠(피트니스 여정 및 '66일 챌린지'와 같은 도전 과제), 그리고 신제품 출시와 관련된 프로모션 콘텐츠를 결합합니다. 제작자와 고객의 콘텐츠를 적극적으로 확산함으로써, Gymshark는 자사의 청중을 진정성 있는 브랜드 스토리텔링의 지속적인 원천으로 전환합니다.

콘텐츠 필러 프레임워크를 구축한 후에는 전략을 효율적으로 실행하기 위해 적합한 소셜 미디어 관리 tools를 선택하는 것이 매우 중요합니다. 이 비디오에서는 에이전시가 여러 클라이언트와 채널에 걸쳐 콘텐츠 필러 워크플로우를 간소화하는 데 도움이 되는 다양한 플랫폼을 살펴봅니다.

콘텐츠 필러 성과 측정 방법

필러 수준의 분석은 전술적인 소셜 미디어 관리와 전략적인 콘텐츠 마케팅을 구분해 줍니다. 이를 통해 어떤 주제가 실제로 비즈니스 결과를 이끌어내는지 파악할 수 있으므로, 효과가 있는 부분에는 집중하고 효과가 없는 부분은 과감히 제거할 수 있습니다.

허영 메트릭에 휩쓸리지 말고, 각 콘텐츠 기둥에 대해 다음 키 성과 지표를 추적하는 데 집중하세요:

메트릭 이를 통해 알 수 있는 점 주제별 참여율 어떤 주제와 내용이 고객층에게 가장 깊은 공감을 불러일으키나요? 주제별 콘텐츠 분량 시간이 지남에 따라 건전하고 균형 잡힌 콘텐츠 구성을 유지하든 주제별 전환율 리드나 영업 팀의 매출과 같은 실질적인 비즈니스 결과를 이끌어내는 데 가장 효과적인 주제는 무엇일까요?

이 데이터를 매월 또는 분기별로 검토하는 것은 일일 변동에 집착하는 것보다 훨씬 더 큰 전략적 가치를 제공합니다. 추측에 의존하는 것을 멈추고 콘텐츠 전략에 대해 데이터 기반의 의사결정을 내릴 수 있습니다.

ClickUp 콘텐츠 관리 템플릿은 콘텐츠를 계획, 정리 및 추적하기 위한 신뢰할 수 있고 효과적인 시스템을 구축하는 데 도움을 줍니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp의 콘텐츠 관리 템플릿을 사용하여 모든 콘텐츠를 한 곳에서 체계적으로 정리하고 관리하세요. 맞춤형 상태 및 필드와 같은 내장 기능을 통해 아이디어 구상 단계부터 게시까지 각 콘텐츠의 진행 상황을 분류하고 모니터링할 수 있습니다.

ClickUp으로 콘텐츠 전략을 수립하고 실행하세요

콘텐츠 필러는 수많은 소셜 미디어 팀을 괴롭히는 산만하고 일관성 없으며 사후 대응적인 접근 방식에 대한 해결책입니다. 이는 콘텐츠에 체계와 목적을 부여하는 전략적 프레임워크를 제공하며, 아이디어 구상과 생성부터 협업 및 성과 측정에 이르기까지 모든 과정을 이끌어 줍니다.

하지만 이러한 핵심 주제는 팀이 이를 꾸준히 적용할 때만 효과를 발휘합니다.

마지막 걸림돌은 종종 도구의 분산입니다. 핵심 주제 정의는 한 문서에, 달력은 다른 앱에, 할 일 목록은 또 다른 곳에, 분석 데이터는 또 다른 플랫폼에 흩어져 있습니다. 팀이 서로 연결되지 않은 앱에서 정보를 찾느라 시간을 낭비하고 여러 플랫폼에 걸쳐 업데이트를 반복해야 하는 이러한 맥락의 분산은 생산성을 저해합니다. ClickUp의 통합 AI 작업 공간에서 모든 것을 한곳에 모아보세요.

Docs의 전반적인 플랜부터 달력의 세부 작업, 대시보드의 성과 분석에 이르기까지 전체 콘텐츠 필러 전략을 한곳에서 체계적으로 관리할 준비가 되셨나요? 지금 바로 ClickUp을 무료로 시작해 보세요. ✨

자주 묻는 질문

대부분의 브랜드는 3~5개의 핵심 주제를 통해 성공을 거두고 있습니다. 우선 3개의 확실한 주제로 시작하고, 콘텐츠 생성 프로세스가 원활하게 정착되면 5개로 확장하는 것을 고려해 보세요.

기본 구조는 동일하지만, 핵심 주제는 달라집니다. 예시로, B2B 소프트웨어 회사의 경우 “생산성 향상 팁”이나 “통합 가이드”와 같은 주제를 핵심으로 삼을 수 있는 반면, B2C 패션 브랜드는 “오늘의 코디”나 “지속 가능한 소재”를 활용할 수 있습니다.

이 핵심 주제를 요리책의 레시피로, 콘텐츠 캘린더를 주간 식단 플랜으로 생각해보세요. 핵심 주제는 무엇을 제작할지 안내해 주고, 달력은 청중의 참여를 유도하기 위해 언제 공유할지 결정합니다.