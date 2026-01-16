노코드 앱 개발을 위한 최고의 Bubble.io 템플릿

훌륭한 앱을 만들기 위해 기술 전문 지식이 필요하지 않습니다.

하지만 현명한 시작점이 필요합니다.

대부분의 창업자와 노코드 개발자에게 아이디어는 문제가 아닙니다. 실행이 문제죠. 빈 Bubble 프로젝트에서 시작하면 속도가 느려집니다. 그리고 인증, 워크플로우, 사용자 역할, 대시보드 중 무엇을 먼저 구축할지 결정하려는 시도는 종종 불필요한 마찰을 일으킵니다.

이것이 바로 템플릿이 중요한 이유입니다. 적합한 Bubble 노코드 앱 개발 템플릿은 첫날부터 핵심 앱 기능을 갖춘 작동 기반을 제공하므로, 설정 대신 맞춤화에 집중할 수 있습니다.

이 가이드는 오늘 바로 시작할 수 있는 무료 Bubble.io 템플릿과 함께, 구축을 계획하고 작업을 추적하며 더 빠르게 출시할 수 있는 ClickUp 템플릿을 공유합니다.

자신 있게 노코드 앱을 출시할 수 있도록 도와줄 템플릿을 찾아보세요.

무료 Bubble.io 템플릿 한눈에 보기

좋은 Bubble.io 노코드 앱 개발 템플릿의 조건은 무엇인가요?

노코드 앱을 구축할 때 속도와 명확성이 가장 중요합니다. 우수한 Bubble.io 템플릿은 설정 시간을 단축하고 아이디어에서 출시까지 명확한 경로를 제공합니다.

노코드 앱용 Bubble.io 템플릿을 선택할 때 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다. 👇

첫날부터 명확한 앱 구조: 논리적으로 명명된 페이지, 합리적인 데이터 유형, 예측 가능한 워크플로우를 갖춘 템플릿을 선택하세요

실제 사용 사례를 위해 제작됨: 사용자 온보딩, 결제, 대시보드 또는 관리자 패널을 중심으로 설계된 템플릿을 우선적으로 활용하세요

기본 구조를 깨지 않고 쉽게 맞춤 설정: 필드 이름 변경, 워크플로우 조정, 기능 추가가 가능하면서도 기본 구조를 유지하는 템플릿을 선택하세요.

깔끔하고 가독성 높은 워크플로우: 추적과 감사가 용이한 워크플로우를 갖춘 템플릿을 선택하세요

앱 성장에 맞춰 확장 가능하도록 설계: 구조화된 데이터와 재사용 가능한 로직을 활용하여 시간이 지남에 따라 앱을 발전시킬 수 있습니다

기본적으로 반응형 디자인: 다양한 화면 크기(데스크탑, 태블릿, 모바일)에서 잘 작동하는 템플릿을 선택하세요

유용한 문서 또는 앱 내 가이드: 개발 시 상당한 시간을 절약해 주는 유용한 노트나 단계별 안내를 제공하는 템플릿을 선택하세요. 특히 Bubble 플랫폼을 처음 사용한다면 더욱 그렇습니다.

노코드 앱 개발을 위한 무료 Bubble.io 템플릿

불필요한 복잡성 없이 앱의 기본 버전을 출시하는 데 도움이 될 Bubble 마켓플레이스의 인기 템플릿 몇 가지를 소개합니다.

1. 버블 스타트업 랜딩 페이지 템플릿

버블 스타트업 랜딩 페이지 템플릿은 앱 아이디어를 검증하고 출시 전 테스트할 수 있도록 제작된 완성형 랜딩 페이지입니다. 방문자를 매끄럽고 논리적인 흐름으로 앱 스토리를 안내하며, 눈길을 사로잡는 앱 비주얼로 시작해 기능 설명으로 이어지고, 스크린샷, 팀 소개, 가격 정책 등 신뢰도를 높이는 섹션으로 마무리됩니다.

명확한 행동 유도 문구와 시각적 미리보기를 통해 본격적인 개발에 시간과 비용을 투자하기 전에 초기 가입자를 확보하고 사용자나 투자자에게 자신 있게 아이디어를 공유할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

대기 목록 가입자 수나 베타 사용자 수를 강조하는 유연한 숫자 섹션을 활용해 성장세를 보여주세요.

가격 정책을 테스트해 보세요: 플랜, 범위 또는 '출시 예정' 오퍼를 실험해 보되, 너무 일찍 커밋하지 마세요

소셜, SaaS, 마켓플레이스, 유틸리티 앱 등 다양한 앱 컨셉에 걸쳐 프레임워크를 재사용하세요.

✅ 이상적인 대상: 전체 제품 구축 전에 앱 아이디어를 선보이고자 하는 창업자, 노코드 빌더, 초기 단계 팀

👀 알고 계셨나요? 구매자의 49%에게 실제 구매 결정을 내리게 하는 것은 체험판, 리뷰, 마케팅 페이지보다도 실시간 제품 데모입니다.

💡 전문가 팁: 소프트웨어 및 노코드 앱 개발에서 AI는 더 이상 선택 사항이 아닙니다. 이미 일상 업무의 일부입니다. Google Cloud의 DORA 보고서에 따르면: 75% 이상의 전문가들이 코드 작성, 논리 설명, 일 요약 등의 작업을 위해 매일 AI를 활용합니다.

또한 AI 사용량이 25% 증가하면 문서 품질이 7.5% 향상됩니다. 동일한 증가율은 코드 품질을 3.4%, 코드 검토 속도를 3.1% 각각 개선합니다. 노코드 빌더에게 가장 큰 이점은 구축 전에 AI를 활용해 명확하게 계획하는 것입니다. ClickUp Brain과 같은 AI 도구를 사용하면 앱 개발 일을 계획하고 가속화할 수 있습니다. 작업 인식 AI 어시스턴트처럼 작동하여 여러분의 작업, 문서, 프로젝트 맥락을 이해합니다. 이를 통해 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다: 워크플로우 로직 생성

API 또는 JavaScript 스니펫 작성

앱 흐름을 위한 머메이드 다이어그램을 생성하고,

예상대로 동작하지 않을 때 논리 디버깅도 가능합니다 예를 들어, 다음과 같은 프롬프트를 사용하세요: '이 기능(이메일 검증을 통한 사용자 가입)에 대한 사용자 흐름을 생성하고 문서화에 사용할 수 있는 Mermaid 다이어그램을 제공하세요.'

2. Instagram 스타일 소셜 미디어 Bubble 템플릿

Instagram과 같은 사진 및 비디오 공유 앱 플랫폼을 구축하려면 Bubble의 'Instagram 스타일 소셜 미디어' 템플릿이 좋은 선택입니다. 사용자 계정, 프로필, 게시물, 그리고 Instagram과 유사하게 구성된 작동하는 피드가 포함되어 있습니다.

이 템플릿은 이미 Bubble 데이터베이스를 통해 게시물, 사용자, 상호작용을 연결하므로 좋아요, 댓글, 태그, 팔로워 같은 기능이 즉시 작동합니다. 또한 각 게시물은 제작자와 연결되어 실시간으로 참여도가 업데이트되며, 프로필 페이지에는 사용자 콘텐츠와 활동이 자동으로 표시됩니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

피드 탐색, 참여 유도, 프로필 관리, 콘텐츠 생성을 아우르는 완벽하게 연결된 사용자 여정을 활용하세요.

내장된 팔로우, 언팔로우 및 상호 연결 로직으로 동적인 사용자 관계를 관리하세요

정기적인 게시물 외에도 사용자가 빠르고 일시적인 업데이트를 공유할 수 있는 시간 기반 스토리를 게시하세요

✅ 이상적인 대상: 소셜 미디어 MVP 또는 Instagram 스타일 앱을 출시하려는 창업자, 스타트업, 소셜 미디어 제작자

3. Bubble 이벤트 관리 마켓플레이스 템플릿

버블 이벤트 관리 마켓플레이스 템플릿은 버블에서 이벤트브라이트 스타일의 이벤트 플랫폼을 구축하기 위한 완벽한 노코드 스타터 키트입니다. 주최자는 이벤트를 생성하고 홍보할 수 있으며, 방문자는 목록을 쉽게 탐색하고, 한눈에 이벤트 세부 정보를 파악하며, 이벤트를 자신의 달력에 저장할 수 있습니다. 직관적인 레이아웃으로 초보자도 손쉽게 이벤트를 발견할 수 있습니다.

이 템플릿에는 Stripe 및 PayPal을 통한 내장형 티켓 구매 기능도 포함되어 있어 사용자가 탐색에서 결제까지 원활하게 이동할 수 있으며, 출시 첫날부터 수익 창출을 시작할 수 있도록 지원합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

이벤트를 카테고리와 위치별로 필터링하여 방문자가 끝없는 스크롤 없이 관심 있는 내용을 빠르게 찾을 수 있도록 하세요.

사용자가 한 번의 클릭으로 달력에 이벤트를 추가할 수 있게 하여 플랜을 기억하고 제시간에 참석하도록 돕습니다.

작동하는 MVP를 빠르게 출시하여 지역적 또는 틈새 아이디어를 테스트하고, 소규모 이벤트로 시작하여 성과를 확인한 후 확장하세요.

✅ 이상적인 대상: 틈새 시장이나 지역 이벤트 마켓플레이스를 빠르게 출시하려는 제작자 및 이벤트 커뮤니티

📊 통계 알림: 이벤트 참가자의 65%가 모바일 이벤트 앱이 전체 경험의 성패를 좌우한다고 답했습니다. 이는 고객 만족도에 있어 이벤트 앱의 사용자 경험(UX)이 얼마나 중요한지 보여줍니다.

4. Bubble 반응형 웹앱 (Flexbox) 템플릿

Bubble 반응형 웹앱(Flexbox) 템플릿은 Bubble의 새로운 Flexbox 반응형 엔진을 사용하여 구축된 현대적인 SaaS 대시보드 UI 프레임워크입니다. 깔끔한 디자인, 부드러운 간격, 그리고 분석 대시보드, 관리자 패널 또는 내부 비즈니스 소프트웨어와 유사한 느낌의 레이아웃을 확인할 수 있습니다.

이 템플릿은 또한 단일 페이지 애플리케이션(SPA) 스타일 구조를 기반으로 구축되었습니다. 단일 페이지 애플리케이션에서는 사용자가 별도의 페이지 사이를 계속해서 이동하지 않습니다. 대신, 주요 구조는 동일하게 유지된 채 콘텐츠만 변경되기 때문에 앱이 더 부드럽게 느껴집니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

사용자, 수익, 가입자 또는 기타 중요한 메트릭을 위한 미리 제작된 카드 구성 요소를 활용하여 핵심 메트릭을 강조하세요.

실제 데이터를 위한 스페이스와 레이아웃이 미리 계획된 두 가지 차트 구성 요소를 사용하여 트렌드를 시각화하세요.

사용자, 서비스, 카테고리 또는 성과 순위에 재사용 가능한 '인기 상품' 섹션으로 주요 상품을 소개하세요.

✅ 이상적인 대상: Bubble에서 전문적인 대시보드 UI를 빠르게 제작하고자 하는 창업자 및 SaaS 팀

👀 알고 계셨나요? 현재 평균적인 기업은 동시에 약 101개의 서로 다른 소프트웨어 앱을 사용합니다. 실질적으로 이는 대부분의 조직이 더 이상 소수의 도구에만 의존하지 않으며, CRM, 마케팅, 재무, 인사, 지원, 분석, 내부 협업 등을 위한 다양한 앱을 활용하고 있음을 보여줍니다. tool 과다 사용으로 인해: Teams는 매일 여러 대시보드 사이를 오가게 됩니다

데이터가 여러 도구로 배포됩니다

접근, 보안 및 비용 관리가 점점 더 어려워집니다

5. Bubble Tasky – 프로젝트 관리 템플릿

Bubble Tasky - 프로젝트 관리 템플릿은 Bubble 기반으로 구축된 노코드 프로젝트 및 작업 관리 앱입니다. 사용자가 프로젝트 생성, 프로젝트 내 작업 추가, 팀원에게 업무 할당, 대시보드에서 진행 상황 추적, 댓글을 통한 협업이 가능한 완전한 시스템입니다.

‘금요일까지 제안서 제출’이나 ‘화요일 클라이언트 검토’와 같은 명확한 마감일을 설정하면 팀원들이 긴급한 사항을 파악하고 업무량을 더 효율적으로 계획할 수 있습니다. 또한 작업 완료 시 완료로 표시하고 변경이 필요할 경우 재개할 수 있어 현실적이고 유연한 워크플로우를 구현합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

중요한 프로젝트에 업보트를 통해 우선순위를 부여하고 정렬하여 먼저 일할 항목을 결정하세요

내장 필터와 검색 기능을 활용해 확장되는 작업 공간을 체계적으로 관리하고 프로젝트를 더 빠르게 찾으세요

관리자 수준의 가시성으로 사용자, 프로젝트, 작업을 모니터링하여 더 나은 감독을 수행하세요

✅ 이상적인 대상: 업무를 체계화하고 진행 상황을 추적할 프로젝트 관리 앱을 찾는 프로젝트 팀 또는 에이전시

📊 통계 알림: 프로젝트 관리 협회(PMI)의 글로벌 설문조사에 따르면, 조직들은 지난 12개월 동안 약 8%의 프로젝트가 실패했다고 보고했습니다. PMI는 목표를 달성하지 못하거나 기대 가치를 제공하지 못한 프로젝트를 실패로 정의합니다. 이는 더 나은 도구와 관행이 실패를 줄일 수 있음을 강조합니다. 프로젝트 및 작업 관리 앱은 다음과 같은 방법으로 도움을 줍니다: 목표, 우선순위, 진행 상황을 가시화하세요

비즈니스 성과와 작업 정렬하기

팀 간 협업 향상

위험을 늦게가 아니라 조기에 포착하세요

📚 더 알아보기: 최고의 제품 관리 tools

노코드 앱 개발에 Bubble을 사용할 때의 한계점

Bubble은 특히 MVP(최소 기능 제품)를 위한 노코드 웹 및 모바일 앱 출시를 위한 강력한 기능을 제공합니다. 그러나 리뷰 플랫폼과 Bubble 커뮤니티 전반의 사용자 피드백을 보면 앱이 초기 단계를 넘어 성장함에 따라 더욱 두드러지는 몇 가지 한계점이 드러납니다. 예를 들어:

특히 워크플로우와 데이터베이스 로직이 복잡해질 때, 단순한 노코드 tools에 비해 학습 곡선이 가파릅니다.

앱이 확장됨에 따라 요금제는 예측하기 어려울 수 있습니다. 기능 잠금 해제를 위한 추가 결제와 업무량 기반 비용 증가가 발생할 수 있습니다.

사용자 수, 데이터 양, 워크플로우 복잡성이 증가함에 따라 성능 및 속도 문제가 발생할 수 있습니다

협업 기능은 규모가 크거나 기술적인 팀에게는 제한적으로 느껴질 수 있습니다

📚 더 알아보기: Bubble 외에도 플랫폼 제약 없이 더 스마트한 워크플로우를 구축할 수 있는 노코드 AI 도구 전체 컬렉션을 살펴보세요.

Bubble 템플릿의 대안: 기획과 출시를 위한 ClickUp

노코드 앱을 구축할 때 개발은 여정의 일부에 불과합니다. 무엇을 구축할지, 기능 간 연결 방식, 담당자 배정, 출시까지의 진행 상황 등을 명확히 파악해야 합니다. 계획과 실행이 산만해지기 시작하는 이 단계에서 많은 Bubble.io 노코드 프로젝트가 속도가 느려집니다.

이것이 바로 많은 Bubble 개발자와 노코드 빌더들이 앱 제작 도구에 ClickUp을 함께 사용하는 이유입니다. ClickUp은 노코드 앱 빌더는 아니지만, 동일한 워크플로우에서 핵심적인 역할을 수행합니다. 앱 로직 설계, 기능 관리, 진행 상황 추적, 아이디어에서 출시까지의 과정을 훨씬 더 체계적이고 가시적으로 진행할 수 있도록 지원합니다.

팀과 협업하고 ClickUp을 사용하여 타임라인과 업무량을 관리하세요.

📝 노트: 더 자세한 안내가 필요하시다면, 전체 설정을 상세히 설명하는 소프트웨어 개발을 위한 ClickUp 사용 가이드를 읽어보세요.

노코드 개발의 기획 및 실행 측면에서 Bubble 템플릿의 강력한 대안이 되는 ClickUp 소프트웨어 개발 템플릿을 살펴보겠습니다:

1. ClickUp 신제품 개발 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 신제품 개발 템플릿으로 모든 제품 마일스톤과 결과물을 계획대로 진행하세요.

ClickUp 신제품 개발 템플릿은 혼란 없이 아이디어에서 개발까지 제품을 원활하게 진행하도록 돕습니다. 이 템플릿을 사용하면 제품 개발 프로세스의 모든 단계를 논리적인 순서로 계획하고 다양한 단계별 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

이 템플릿의 기능은 작업의 복잡성, 소요 노력, 전체 제품에 미치는 영향 등을 평가할 수 있게 하여 계획에 실질적인 맥락을 더합니다. 이를 통해 우선순위 설정이 더 현실적으로 이루어지며, 모든 작업을 동등하게 취급하는 대신 팀이 진정으로 중요한 일에 집중할 수 있도록 돕습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

모든 작업을 제품, 엔지니어링, 영업 팀, 법무 팀, QA 팀 또는 운영 팀과 같은 특정 팀에 매핑하여 소유권을 할당하세요.

ClickUp 간트 보기를 사용하여 타임라인을 계획하고 의존성을 관리하세요. 작업이 날짜별로 배치되고 서로 연결됩니다.

시작 날짜와 마감일을 활용해 작업 기간을 자동 계산하고, 타임라인 변경 시에도 정확한 스케줄을 유지하세요.

✅ 이상적인 대상: 타임라인이나 의존성을 통제하지 못한 채 신제품을 계획하고 출시하려는 제품 관리자, 스타트업 창업자, 크로스-기능 팀

📮 ClickUp 인사이트: 직원의 4명 중 1명은 업무 맥락을 파악하기 위해 4개 이상의 도구를 사용합니다. 핵심 정보가 이메일 한 줄에 묻혀 있거나, Slack 스레드에 길게 펼쳐져 있거나, 별도의 도구에 문서화되어 있어 팀원들은 업무를 수행하기보다 정보 찾기에 시간을 낭비하게 됩니다. ClickUp은 모든 워크플로우를 하나의 통합 플랫폼으로 모읍니다. ClickUp 이메일 프로젝트 관리, ClickUp 채팅, ClickUp 문서, ClickUp Brain 같은 기능으로 모든 것이 연결되고 동기화되며 즉시 접근 가능합니다. "업무에 관한 업무"는 이제 그만하고 생산적인 시간을 되찾으세요. 💫 실제 결과: 팀은 ClickUp을 활용해 구식 지식 관리 프로세스를 제거함으로써 매주 5시간 이상을 되찾을 수 있습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 추가로 확보된 일주일 분량의 생산성으로 팀이 무엇을 창조할 수 있을지 상상해 보세요!

2. ClickUp 소프트웨어 개발 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 소프트웨어 개발 템플릿으로 이니셔티브, 스쿼드, 출시 상태를 체계화하여 소프트웨어 로드맵을 한눈에 파악하세요.

로드맵 계획 수립부터 스프린트 실행, 버그 추적, QA, 출시 후 모니터링에 이르기까지 소프트웨어 개발 라이프사이클 전체를 지원하는 시스템이 필요하다면, ClickUp 소프트웨어 개발 템플릿이 바로 여러분에게 필요한 템플릿입니다.

메인 개요 대시보드는 차단된 작업, 기한이 지난 작업, 우선순위가 높은 버그를 강조 표시하므로 팀은 일일 StandUp 회의 중에 문제를 발견하기보다 조기에 해결할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

팀 업무량과 전달 상태를 모니터링하여 과부하를 조기에 발견하고 번아웃을 방지하세요

사이클 시간 인사이트로 전달 속도를 추적하여 일이 지연되는 지점을 파악하고, 일이 시작부터 완료까지 이동하는 속도를 개선하세요.

내장된 양식으로 명확한 설명, 링크, 스크린샷, 보고자 정보를 수집하여 버그 보고를 표준화하고 신속한 분류를 수행하세요.

긴급한 생산 문제를 전용 기술 지원 흐름으로 분리하되, 주요 제품 로드맵과의 연결성을 유지하세요.

✅ 이상적인 대상: 단일 시스템으로 로드맵 계획, 스프린트 운영, 버그 추적, QA 관리, 릴리스 배포를 원하는 소프트웨어 개발 팀 및 제품 관리자

소프트웨어 개발에 ClickUp을 사용한 실제 사용자의 경험담:

ClickUp은 버그 추적과 신제품 개발 모두에서 구식 워크플로우를 혁신하며 우리 팀에 게임 체인저 역할을 했습니다. 작업 진행 상황을 정확히 반영하는 구조화된 상태를 생성할 수 있어 혼란을 없애고 프로젝트 전반의 가시성을 개선했습니다. 예전에는 Redmine에 있던 버그 추적 시스템은 단절된 느낌이었고 가시성이 전혀 없었습니다. ClickUp으로 새 시스템을 구축한 후에는 원활하게 출시할 수 있었고, 분류부터 해결까지 훌륭한 워크플로우를 유지하며 누락되는 사항이 없도록 하고 있습니다. 팀이 시간 소모적인 수작업에서 벗어나도록 자동화를 쉽게 구현했는데, 이는 정말 큰 도움이 되었습니다.

ClickUp은 버그 추적과 신제품 개발 모두에서 구식 워크플로우를 혁신하며 우리 팀의 판도를 바꿨습니다. 작업 진행 상황을 정확히 반영하는 체계적인 상태를 생성할 수 있어 혼란을 없애고 프로젝트 전반의 가시성을 높였습니다. 예전에는 Redmine에 있던 버그 추적 시스템은 단절된 느낌이었고 가시성이 전혀 없었습니다. ClickUp으로 새 시스템을 구축한 후에는 원활하게 출시되었으며, 분류부터 해결까지 훌륭한 워크플로우를 유지하며 누락되는 사항이 없도록 하고 있습니다. 팀을 시간 소모적인 수작업에서 해방시켜 주는 자동화를 쉽게 구현하여 정말 큰 도움이 되었습니다.

📚 더 알아보기: 템플릿을 넘어 더 넓은 시각을 원하신다면, 현대적 제품 팀이 사용하는 소프트웨어 개발 도구에 대한 심층 분석을 확인해 보세요.

3. ClickUp 앱 개발 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 앱 개발 플랜 템플릿을 활용하여 연구, 기획, 디자인, 개발, 테스트에 걸친 앱 개발 프로세스를 체계적으로 관리하세요.

ClickUp 앱 개발 플랜 템플릿은 앱 구축에 필요한 모든 작업의 종합 목록을 제공합니다. 예를 들어 앱 목표 정의, 경쟁사 조사, 와이어프레임 제작, QA 테스트 실행 등이 포함됩니다. 또한 작업과 설명을 빠르게 편집하고, 소유자를 지정하며, 우선순위를 변경하고, 날짜를 업데이트하며, 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

작업이 추가되면 상태 보드 보기를 통해 시각적으로 관리할 수 있으며, 작업은 할 일에서 완료로 원활하게 이동합니다. 또한 프로젝트 일정 간트 보기로 작업 타임라인을 현실적으로 계획할 수 있으며, 여기서는 의존성과 전체 프로젝트 흐름을 확인할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

개발자, 디자이너, 테스터, 제품 팀이 각자의 작업을 제출할 수 있도록 작업 양식 링크를 공유하여 실시간 협업을 활성화하세요.

작업 상태를 특정 프로젝트 단계와 결합하여 작업을 더 지능적으로 시각화하세요. 작업이 연구, 기획, 디자인, 개발, 테스트 또는 배포 단계 중 어디에 있는지 확인할 수 있습니다.

완료율(%) 필드를 사용하여 진행 상황을 자동으로 추적하면 작업이 얼마나 진행되었는지 한눈에 파악할 수 있습니다.

✅ 이상적인 대상: 작업과 책임 범위의 가시성을 잃지 않으면서 성공적인 앱 프로젝트를 구축하고 출시하고자 하는 제품 관리자 및 개발 팀

📚 자세히 알아보기: 앱 구축을 처음부터 끝까지 지원하는 tools가 무엇인지 이해하려면, 현대적인 앱 개발 tools와 각 tools의 역할에 대한 개요를 살펴보세요.

4. ClickUp 제품 로드맵 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 제품 로드맵 템플릿으로 분기별 제품 계획과 우선순위를 검토하세요.

제품 로드맵에서 가장 어려운 부분은 우선순위가 변해도 일관성을 유지하는 것입니다.

ClickUp 제품 로드맵 템플릿은 맞춤형 보기를 활용하여 일을 논리적으로 우선순위화하는 데 도움을 줍니다.

분기별 로드맵 보기는 계획된 기능, 마일스톤, 이니셔티브를 분기별로 그룹화하여 중기 계획 수립에 이상적입니다. 이니셔티브별 로드맵은 칸반 보드 보기로, 프로젝트 활동이 카드 형태로 표시되며 간단한 드래그 앤 드롭 기능으로 진행 단계 간 이동이 가능합니다.

제품 마스터 백로그 보기에는 제품 아이디어 및 우선순위 목록 보기와 영향-노력 매트릭스가 포함되어 백로그 혼란을 방지하고 타협점을 가시적으로 보여줍니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

피드백을 실행 가능한 작업으로 자동 전환하는 제품 요청 양식을 통해 제품 아이디어를 포착하세요.

수식 기반 점수화 및 영향력-노력 매트릭스와 같은 시각적 tools를 활용해 일의 우선순위를 정하고, 의사결정을 투명하고 반복 가능하게 만드세요.

수동 노력 없이 모든 것을 동기화 상태로 유지하는 스마트한 ClickUp 자동화를 통해 백로그에서 실행까지의 흐름을 자동화하세요.

✅ 이상적인 대상: 제품 아이디어를 우선순위화하고 이해관계자와 로드맵을 공유하고자 하는 제품 관리자 및 크로스-기능 팀

💡 프로 팁: ClickUp 화이트보드를 사용하면 팀이 제품 비전을 시각적으로 탐색하고 우선순위를 매길 수 있습니다. 이는 특히 제품 로드맵 예시를 검토하거나 생성할 때 유용하며, 다양한 접근 방식을 비교하여 제품에 가장 적합한 것을 결정하는 데 도움이 됩니다. ClickUp 화이트보드로 제품 전략을 명확히 하고 협업으로 비전을 구체화하세요.

5. ClickUp 개발 일정 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 개발 일정 템플릿을 활용하여 제품 단계별 개발 타임라인과 작업 기간을 계획하세요.

ClickUp 개발 일정 템플릿은 항상 세 가지 핵심 질문에 답함으로써 제품 개발을 관리하는 데 도움을 줍니다: 현재 진행 중인 작업은 무엇인가, 해당 작업이 속한 단계는 어디인가, 완료까지 얼마나 걸릴 것인가.

개발 과정 전체를 요구사항 정의, 기능 설계, 기능 구축, 테스트, 출시 준비와 같은 작은 작업으로 분할할 수 있으며, 모든 작업이 단계별로 깔끔하게 그룹화되어 제품의 현재 상태와 다음 단계를 항상 파악할 수 있습니다.

또한 작업이 진행됨에 따라 템플릿은 유연하게 유지됩니다. 필수 노트를 추가하고, 참조 파일을 업로드하며, 타임라인을 업데이트하고, 작업을 단계 간에 이동할 수 있습니다. 이를 통해 진행 상황을 쉽게 추적하고 병목 현상을 놓치기 어렵게 만듭니다. 특정 단계에서 작업이 쌓이기 시작하거나 아무것도 진행되지 않는다면 즉시 확인하고 지연으로 이어지기 전에 문제를 해결할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

'비고' 필드에 명확한 노트를 추가하여 중요한 결정 사항이나 작업이 지연된 이유를 설명하세요.

예상 기간과 실제 기간 필드를 활용해 계획된 타임라인과 실제 노력을 비교하여 계획의 정확도를 확인하세요.

작업 의존성을 설정하여 작업이 올바른 순서로 진행되도록 하고, 팀이 전제 조건이 완료되기 전에 작업을 시작하지 않도록 하세요.

✅ 이상적인 대상: 개발 라이프사이클을 명확한 단계별로 보기 원하는 제품 관리자, 창업자 및 개발 팀

📊 통계 알림: 제품 개발 과정은 아이디어 구상부터 출시까지 평균 약 22개월, 즉 거의 2년이 소요됩니다. 따라서 올바른 프로세스, 템플릿, 도구 및 점검 포인트를 갖추는 것이 중요합니다. 이를 통해 팀은 초기 탐색 단계부터 최종 출시까지 일관성을 유지할 수 있습니다.

🎥 제품 개발 전 과정에 걸쳐 일과 진행 상황을 체계화하는 방법에 대한 간단한 가이드입니다.

6. ClickUp 애자일 스프린트 계획 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 애자일 스프린트 계획 템플릿으로 다양한 단계에 걸친 스프린트 작업을 관리하세요

ClickUp 애자일 스프린트 계획 템플릿은 백로그 항목을 명확한 소유자가 있는 정확히 산정된 작업으로 전환하여 팀이 더 자신 있게 스프린트를 계획할 수 있도록 지원합니다. 모든 작업, 버그, 사용자 스토리, 개선 사항 및 기능이 우선순위에 따라 정렬되므로 팀은 스프린트 기간 동안 가장 큰 가치를 제공하는 작업에 항상 집중할 수 있습니다.

이 템플릿의 가장 큰 장점은 일상적인 스프린트 작업을 더 큰 제품 목표와 연결한다는 점입니다. 작업은 UI/UX 업데이트, 파일 관리, 인증과 같은 에픽으로 그룹화됩니다. 또한 (예상 시간 - 추적 시간) 수식을 사용하여 계획된 노력과 실제 노력 간의 차이를 추적하므로, 신속하게 범위를 조정하고 막판에 발생하는 예상치 못한 상황을 피할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

유형, 에픽, 추정 작업량, 소유권을 통해 모든 백로그 항목을 명확히 하여, 미완성 상태로 스프린트에 진입하는 일이 없도록 하세요.

개발 상태 단계(예: 할 일 → 구현 → 검토 → 배포됨)를 활용하여 진행 상황을 깔끔하게 추적하세요.

스프린트 시작 전 과부하를 방지할 수 있도록 ClickUp 작업량 보기로 스프린트 용량을 균형 있게 관리하세요

✅ 이상적인 대상: 현실적인 스프린트를 계획하고 과도한 약속을 피하고자 하는 애자일 제품 및 엔지니어링 팀

⚡ 템플릿 아카이브: 스프린트 계획 및 운영 방식에 더 많은 유연성을 원한다면, ClickUp의 스프린트 계획 템플릿이 다양한 애자일 스타일과 팀 요구사항에 맞춰 미리 구성된 설정을 제공합니다. 백로그 정제 및 용량 계획부터 스프린트 실행과 회고까지, 이 템플릿들은 팀이 현실적인 목표를 유지하고 예측 가능한 결과물을 제공하도록 돕습니다.

7. ClickUp 프로젝트 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 관리 템플릿을 사용하여 하나의 포트폴리오 보기에서 여러 프로젝트를 모니터링하세요.

프로젝트 관리에서 팀은 종종 범위 확대와 보이지 않는 과부하로 어려움을 겪습니다. ClickUp 프로젝트 관리 템플릿 은 완벽한 프로젝트 실행 시스템으로 작동합니다.

모든 프로젝트 관련 일은 기획, 발견, 디자인, 개발, 테스트, 납품과 같은 프로젝트 단계에 따라 체계적인 폴더로 깔끔하게 정리됩니다. 각 작업은 명확한 소유자, 우선순위, 마감일, 맥락을 가진 결과물, 수정 사항, 개선 사항 또는 마일스톤 관련 활동을 나타냅니다.

이 템플릿을 기본 프로젝트 체크리스트보다 한 단계 업그레이드하는 핵심은 ClickUp 사용자 지정 필드의 활용입니다. 이 필드들은 추가 라벨 및 추적 입력값 역할을 하여 모든 작업을 더욱 의미 있게 만듭니다.

예를 들어, '우선순위' 필드를 추가해 가장 먼저 처리해야 할 작업을 표시하거나, '작업량' 필드로 업무의 난이도를 나타내거나, '담당 부서' 필드로 작업 주관을 담당하는 팀을 표시할 수 있습니다. 또한 동일한 작업 공간 내에서 문서화와 맥락 공유를 장려함으로써 더 강력한 협업을 지원합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

간트 차트, 타임라인 달력 보기로 타임라인과 의존성을 시각화하여 위험을 조기에 파악하고 현실적인 플랜을 수립하세요.

시간 추정치와 시간 추적을 통해 노력을 정확하게 추적하여 예측을 개선하고 예산 또는 마감일 초과를 방지하세요.

자동화 기능을 통해 반복적인 후속 조치를 자동화하여 수동 알림을 줄이고 일이 원활하게 진행되도록 하세요.

✅ 이상적인 대상: 프로젝트 관리를 하고 지속적인 확인 없이도 모든 구성원의 협업을 유지할 수 있는 올인원 시스템이 필요한 프로젝트 관리자 및 크로스-기능 팀

💡 프로 팁: 소프트웨어 프로젝트에서는 요구사항이 변경되고 버그가 발견되며 스프린트 중간에 결정이 내려지기 때문에 맥락이 쉽게 사라질 수 있습니다. ClickUp 채팅을 사용하면 개발 팀이 논의 내용을 작업, 스프린트, 릴리스와 직접 연결하여 관리할 수 있습니다. ClickUp 채팅으로 개발 팀의 일과 대화를 한곳에 모아 관리하세요

8. ClickUp 사용자 스토리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 사용자 스토리 템플릿을 사용하여 사용자 요구사항을 활동, 작업 및 출시 단계로 세분화하세요.

ClickUp 사용자 스토리 템플릿은 애자일 팀이 사용자의 실제 요구와 직접 연결된 사용자 스토리를 작성할 수 있도록 설계되었습니다.

첫째, 사용자가 누구이며 무엇을 달성하고자 하는지 정의할 수 있게 합니다. 예를 들어, 사용자는 주문 추적, 예약 예약, 보고서 다운로드 또는 지원 센터에 전화하지 않고 비밀번호 재설정 등을 원할 수 있습니다.

해당 템플릿은 사용자의 예상 행동을 단계별로 매핑하여 팀이 실제 상황에서 기능이 어떻게 사용되어야 하는지 이해하도록 돕습니다. 예를 들어 목표가 '주문 추적'이라면, 활동에는 앱 실행, 주문 페이지 이동, 주문 선택, 배송 업데이트 확인, 알림 수신 등이 포함될 수 있습니다.

명확한 승인 기준을 통해 '완료됨' 상태를 정의함으로써, 불분명한 기대치로 인한 재작업을 줄일 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

명확한 기능과 성과를 정의하여 모든 구성원이 구축해야 할 사항과 사용자에게 성공이 어떤 모습인지 정확히 알 수 있도록 하세요.

영향력, 노력, 긴급도를 기준으로 스토리를 우선순위화하여 지금 일해야 할 것과 기다릴 수 있는 것을 결정하세요.

단계별 플랜을 수립하여 가치를 조기에 제공하면서도 향후 개선 사항을 가시화하고 일관성을 유지하세요.

✅ 이상적인 대상: 사용자 요구사항을 재작업이나 범위 확대 없이 테스트 가능한 스토리로 전환하고자 하는 제품 및 애자일 팀

⚡ 템플릿 아카이브: 마케팅 캠페인을 플랜하기 위한 ClickUp 제품 마케팅 템플릿을 살펴보세요

✈️ ClickUp의 장점: 사용자 스토리 아이디어는 종종 논의 도중이나 피드백 검토 중에 떠오릅니다. 그럴 때 메모를 위해 기다릴 필요가 없습니다. Talk-to-Text 기능을 사용하면 사용자 요구사항이 떠오르는 즉시 바로 기록할 수 있습니다. 말씀하신 모든 것은 ClickUp 내에서 즉시 구조화된 텍스트로 변환됩니다. 이는 타이핑보다 빠르게 생각하는 애자일 팀의 사용자 스토리에 AI를 활용하기에 완벽한 방법입니다.

📹 ClickUp의 음성 인식 기능을 자세히 알아보기 위해 이 비디오를 시청하세요.

9. ClickUp 버그 및 문제 추적 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 버그 및 문제 추적 템플릿을 사용하여 버그 보고, 분류, 해결의 전체 워크플로우를 지도하세요.

ClickUp 버그 및 이슈 추적 템플릿은 명확한 접수 및 분류 흐름을 통해 버그를 처리하는 시스템을 제공하여 팀이 실제 결함과 중복 문제 또는 기능 요청을 구분하는 데 도움을 줍니다.

버그가 확인되면 중앙 결함 마스터 목록으로 이동하며, 심각도(버그의 심각성)와 우선순위(우선 처리해야 할 사항)가 더 현명한 의사결정을 안내합니다. 팀 간 소유권이 명확하게 유지되며, 수정부터 출시까지 진행 상황을 확인할 수 있습니다.

이 템플릿에는 알려진 한도와 해결 방법을 문서화할 스페이스도 포함되어 있어 팀이 예상 동작을 재논의하는 데 시간을 낭비하지 않도록 합니다. ClickUp Docs에 명확히 정리된 팀 프로세스는 특히 팀이 성장할수록 모든 구성원이 동일한 방향으로 움직이도록 합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

요약, 상세 단계, 스크린샷, 예상 결과를 포함한 전용 버그 제출 양식으로 버그 보고서를 수집하세요.

중복 문제를 조기에 식별하고 분류 과정에서 기존 결함과 연결하세요

할당부터 출시까지 정의된 단계를 통해 모든 결함을 완벽한 가시성으로 추적하세요

✅ 이상적인 대상: 버그를 보고, 분류, 우선순위 지정 및 해결하기 위한 체계적인 프로세스가 필요한 제품 및 QA 팀

📌 알고 계셨나요? 조직의 50%는 생산 환경에 도달한 버그의 비용을 측정하지 않습니다. 실제로 이러한 비용을 추적하는 곳은 30%에 불과하며, 20%는 추적 여부조차 확신하지 못합니다. 이는 버그가 출시되고 사용자에게 영향을 미치지만, 수익, 이탈률, 엔지니어링 시간에 대한 실제 영향은 숨겨진 채로 남는다는 것을 의미합니다.

10. ClickUp 기능 요청 리스크 템플릿

무료 템플릿 받기 복잡도에 따라 기능 요청을 검토하고, ClickUp 기능 요청 위험 템플릿으로 소싱하세요.

ClickUp 기능 요청 리스크 템플릿은 기능 요청을 한곳에 모아 체계적인 제품 결정으로 전환하는 데 도움을 줍니다. 모든 기능 요청은 ClickUp에서 작업(Task)으로 전환되며, 해당 작업에는 팀이 필요로 하는 모든 필수 세부 정보가 포함됩니다.

이 템플릿에는 모든 기능 요청이 일관된 형식으로 저장되는 마스터 데이터베이스가 있습니다. 고객 이메일, 지원 티켓, 영업 통화 또는 내부 팀원 등 다양한 출처에서 요청이 들어와도 모든 정보가 동일한 필드를 사용하는 동일한 시스템에 통합됩니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

기능 요청을 난이도 수준(레벨 1 – 쉬움, 레벨 2 – 보통, 레벨 3 – 어려움)별로 그룹화하여 노력, 불확실성 및 제공 위험을 명확하게 평가하세요.

제품 기능별로 요청을 정리하여 수요 동향, 공백, 사용성 문제를 파악하세요

기능 요청을 시각적으로 우선순위화하여 타협점을 명확히 하고 허위 긴급성을 피하세요

내장된 표준 운용 절차 (SOP)로 전체 워크플로우를 표준화하여 팀 간 의사결정을 일관되게 유지하세요

✅ 이상적인 대상: 엔지니어링 시간을 커밋하기 전에 기능 요청을 평가하고 승인할 위험 인식 방식이 필요한 제품 및 운영 팀

11. ClickUp 제품 출시 체크리스트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 제품 출시 체크리스트 템플릿으로 다양한 제품 출시 작업을 추적하세요

제품 출시에는 일반적으로 연구, 메시징, 가격 책정, 캠페인, 영업 팀 준비, 내부 조정, 출시일 실행 등 많은 변수가 포함됩니다. ClickUp 제품 출시 체크리스트 템플릿은 제품 출시를 관리 가능한 작은 작업으로 분할한 후 다양한 출시 카테고리로 그룹화합니다.

시장 분석을 통해 수요를 검증하고, 경쟁사를 파악하며, 실제 데이터와 고객 인사이트를 활용해 적절한 타겟 고객층을 식별하는 것으로 시작합니다. 이후 가격 책정과 가치 포지셔닝을 확정하고, 시장에서 제품을 어떻게 위치시키고 설명할지 정의합니다.

실행 중심의 작업(가동 점검, 웹페이지 업데이트, 출시, 캠페인 론칭 등)이 명확하게 구성됩니다. 출시 후에는 초기 메트릭을 추적하고 고객, 영업 팀, 지원팀의 피드백을 수집하는 데 템플릿이 도움을 줍니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

마일스톤 보기를 활용해 주요 출시 점검 포인트를 추적하면 경영진이 승인 및 준비 상태 같은 결과물에 집중할 수 있습니다.

작업 내 직접 협업: 댓글 달기, 팀원 태그하기, 첨부 파일 첨부하기를 통해 출시 관련 모든 논의 내용을 한곳에 모아 관리하세요.

간트 차트와 타임라인 보기로 작업 순서, 의존성, 전체 출시 흐름을 한눈에 파악하며 명확하게 타임라인을 계획하세요.

✅ 이상적인 대상: 제품 출시를 계획하고 추적할 단계별 시스템을 원하는 제품 관리자 및 크로스-기능 출시 팀

⚡ 템플릿 아카이브: 여러 제품 출시를 계획 중이거나 시간이 지남에 따라 프로세스를 개선하고 있다면, ClickUp의 제품 출시 템플릿 아카이브가 다양한 출시 스타일과 팀 요구사항에 맞는 즉시 사용 가능한 설정을 제공합니다. 특히 반복 가능한 출시 프로세스를 원하면서도 유연성을 유지하고 싶을 때 유용합니다.

ClickUp으로 노코드 앱을 출시된 제품으로 전환하세요

버블 템플릿은 노코드 앱 개발을 더 쉽게 만들어줍니다. 복잡한 코딩 지식 없이도 아이디어를 작동하는 제품으로 전환할 수 있는 완성된 구조와 견고한 기반을 제공합니다. MVP 및 초기 출시 시 시간과 노력을 절약해줍니다.

하지만 앱 구축은 작업의 절반에 불과합니다. 진행 과정에서 명확한 플랜 수립, 기능 추적, 체계적인 관리가 여전히 필요합니다. 바로 이때 ClickUp의 고도로 맞춤 설정 가능한 템플릿이 빛을 발합니다. 출시를 앞두고 앱 로직을 설계하고 실행 과정을 체계적으로 관리하는 데 도움을 줍니다.

Bubble과 ClickUp을 함께 사용하면 아이디어 구상부터 출시까지 더 원활한 노코드 워크플로우를 구축할 수 있습니다.

ClickUp에 가입하여 노코드 프로젝트를 계속 진행하세요.