워크플로우 자동화를 위한 10가지 최고의 노코드 AI tools

과거에는 앱을 개발하려면 끝없는 스프레드시트, 코드, 그리고 불편한 tools들이 필수적이었습니다.

현재, 신규 앱의 70%가 저코드 또는 노코드 tools로 개발될 것으로 예상됩니다—2020년 대비 약 3배 증가한 수치입니다. 현대적인 AI 플랫폼 은 개발자 여부와 관계없이 누구나 강력한 자동화 워크플로우를 만들 수 있도록 지원합니다.

하지만 수많은 옵션 중에서 적합한 tool을 찾는 것은 쉽지 않습니다. 팀의 기술 수준에 맞고, 기존 시스템과 통합되며, 실질적인 값을 제공하는 tool이 필요합니다.

바로 이 때문에 우리는 최고의 10가지 노코드 AI 자동화 tools를 엄선해 소개합니다. 이 목록을 통해 자신 있게 선택할 수 있도록 도와드리겠습니다.

최고의 노코드 AI 도구들에 대한 모든 것을 알아보세요:

*tool 가장 적합한 키 기능 가격 ClickUp AI 기반 작업 및 프로젝트 관리 AI 작업 생성, AI 스탠드업™, 프로젝트 건강 상태 요약, 자동화 빌더, 맞춤형 앱, ClickUp Brain 통합 Free; Enterprise 맞춤형 가격 책정 가능 Akkio 예측 분석 및 /AI 인사이트 노코드 AI 모델 빌더, 스프레드시트 통합, 리드 스코어링, 결정 자동화 맞춤형 가격 DataRobot 기업급 AutoML 다중 모델 테스트, LLM 지원, 보안 배포, 클라우드 유연성 맞춤형 가격 Zams (Obviously AI) 노코드 AI 예측 + 자동화 Agentic AI, SOC 2 및 HIPAA 준수, 시간 시리즈 및 분류 모델 맞춤형 가격 Amazon SageMaker 확장 가능한 /AI 모델 배포 자동화된 모델 튜닝, 실시간 협업, 클라우드 간 배포 맞춤형 가격 Levity /AI AI 기반 이메일 자동화 이메일 읽기, 워크플로우 트리거, 드래그 앤 드롭 빌더, Zapier 통합 맞춤형 가격 Google Teachable Machine 드래그 앤 드롭 tools를 사용한 AI 모델 훈련 이미지/오디오/포즈 입력으로 모델을 훈련시키고, TensorFlow/Arduino로 내보내기 Free Microsoft Lobe 코드 없이 머신러닝 모델을 구축하세요 실시간 이미지 분류, 시각적 훈련, 수출 준비 완료 모델 맞춤형 가격 RunwayML /AI 기반 비디오 및 이미지 편집 텍스트를 비디오로 변환, 제3세대 모델 편집, 입술 동기화, 배경 제거, 화질 향상 무료; 유료 플랜은 $15/월부터 시작됩니다 Nanonets 문서 처리 자동화 구조화/비구조화 문서에서 데이터를 추출하고, QuickBooks/Xero와 통합되며, 워크플로우 자동화 기능을 제공합니다 유료 플랜은 페이지당 $0.30부터 시작됩니다 (첫 500페이지 무료)

적합한 노코드 AI 플랫폼을 찾는 것은 어려울 수 있습니다. 그러나 키 기능을 중점적으로 살펴보면 선택 범위를 좁힐 수 있습니다.

다음 사항을 확인하세요:

사전 구축된 구성 요소: AI 프롬프트 템플릿과 모델이 포함된 앱 빌더를 찾아보세요. 사전 훈련된 옵션도 포함되어 개발 시간을 수주 단축할 수 있습니다

데이터 통합: *기존 데이터 소스와 쉽게 연결되고 데이터 전처리 작업을 자동으로 처리하는 tools를 선택하세요

*맞춤형 옵션: 콘텐츠, 기능, 또는 모델을 비즈니스 요구사항에 맞게 조정할 수 있는 플랫폼을 찾아보세요—예를 들어 특정 워크플로우에 맞는 모바일 앱을 맞춤 제작하는 것처럼

사용자 인터페이스: 명확하고 직관적인 대시보드를 우선순위로 삼아 코드 대신 포인트 앤드 클릭 동작으로 쉽게 구축할 수 있도록 합니다

*보안 기능: 데이터 보호를 위한 강력한 /AI 기술 (예: 암호화 및 액세스 제어)을 확인하세요

드래그 앤 드롭 빌딩: 시각적 에디터를 갖춘 시각적 에디터를 갖춘 노코드 앱을 선택하여 요소를 드래그 앤 드롭으로 배치해 워크플로우를 구축할 수 있습니다—맞춤형 챗봇을 빠르게 만들기에 이상적입니다

👀 알고 계셨나요? 비IT 개발자가 저코드 tool 사용자의 최대 80%를 차지하고 있으며, 이는 이러한 플랫폼이 Teams와 산업 전반에 걸쳐 얼마나 널리 채택되었는지 보여줍니다.

📖 관련 기사: 최고의 AI 협업 tools

ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법 우리 편집팀의 팔로워는 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 값에 기반을 두고 있음을 신뢰할 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 자세한 안내입니다.

노코드 개발 플랫폼이 게임의 룰을 바꾸고 있습니다—코딩 지식 없이도 구축, 자동화, 혁신을 실현하세요! 워크플로우를 극대화할 최고의 tools를 소개합니다.

1. ClickUp (AI 기반 작업 및 프로젝트 관리에 가장 적합한 도구)

ClickUp은 프로젝트 관리, 지식 관리, 채팅을 한 곳에 통합한 모든 것을 위한 앱으로, AI를 기반으로 더 빠르고 스마트하게 일할 수 있도록 도와줍니다.

AI와 머신러닝을 기반에 내장함으로써 팀이 프로젝트를 관리하는 방식을 완전히 혁신했습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 최근 조사 결과, 지식 근로자의 약 33%가 필요한 맥락을 얻기 위해 매일 1~3명에게 메시지를 보낸다는 사실이 밝혀졌습니다. 하지만 모든 정보가 문서화되어 즉시 접근 가능한다면 어떨까요? ClickUp Brain의 AI Knowledge Manager가 함께라면 컨텍스트 전환은 과거의 일이 됩니다. 작업 공간에서 질문을 입력만 하면 ClickUp Brain이 작업 공간 및 연결된 제3자 앱에서 관련 정보를 즉시 검색해 제공합니다!

ClickUp Brain: 항상 함께 하는 프로젝트 보조 도구

즐겨찾기 앱을 쉽게 연결하고 Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce 등 모든 파일과 역사적 데이터 소스에서 지식을 액세스하여 ClickUp Brain에 통합하세요

이 플랫폼의 핵심은 ClickUp Brain — 전체 작업 공간에서 일하는 원생 AI 엔진으로, 프로젝트 관리의 모든 측면을 조금 더 스마트하게 만들어줍니다.

ClickUp Brain을 당신의 지치지 않는 프로젝트 보조 도구로 생각해 보세요.

프로젝트 플랜을 수립해야 하나요? 원하는 목표를 설명만 하면 AI가 상세한 작업 리스트, 설명, 팀 할당을 포함한 플랜을 자동으로 생성해 드립니다—즉시 실행 가능!

복잡한 제품 출시를 관리 중이신가요? 이 도구는 워크플로우를 분석하고 가장 효율적인 작업 순서를 제안하여 모든 것이 원활하게 진행되도록 도와줍니다.

다음은 몇 가지 예시입니다: *

ClickUp Brain을 노코드 AI 어시스턴트로 사용해 할 일 목록을 즉시 우선순위화할 수 있습니다. 단순히 집중해야 할 사항을 물어보면, 마감일, 업무량, 긴급도를 분석해 명확한 시작점을 제공합니다.

ClickUp Brain이 내 일을 우선순위화하고 콘텐츠를 요약하며 시간을 최대한 활용해 드립니다

또 다른 스마트한 활용 방법은 지난 달에 놓친 작업을 식별하는 것입니다. 간단한 프롬프트로 ClickUp Brain은 ClickUp 작업 공간을 스캔하고 놓친 작업을 찾아냅니다.

ClickUp Brain을 통해 일, 문서 등과 관련된 즉각적인 답변을 받으세요

ClickUp Brain은 당신의 역할에 맞춰 조정됩니다. 모델을 설계하는 엔지니어, 타임라인을 수립하는 프로젝트 관리, 메모를 작성하는 HR 담당자 등 어떤 역할이든, 몇 초 만에 지능형 시작점을 제공합니다. 왜 ClickUp이 최고의 노코드 솔루션일까요? 간단합니다—플랫폼의 모든 부분을 쉬운 드래그 앤 드롭 tools로 맞춤형으로 설정할 수 있기 때문입니다.

맞춤형 앱을 구축하고 워크플로우를 통합하며, 자원 플랜부터 품질 관리(QA)까지 모든 것을 간소화하세요. 코드는 필요 없습니다. 결과만 있습니다.

🔊 ClickUp Brain Max: 음성으로 구축하세요 손가락 하나 움직이지 않고 아이디어를 자동화로 전환하고 싶으신가요? ClickUp Brain Max는 제품 출시 플랜이나 맞춤형 앱을 디자인할 때도 텍스트로 말하는 기능을 통해 워크플로우를 현실로 만들어줍니다. 작업, 앱, 또는 자동화를 음성으로 설명하면 ClickUp Brain Max가 작업 공간의 모든 맥락을 반영해 구조화합니다. 클릭이나 토글 없이, 빠르고 원활한 구축이 가능합니다. 🎤 적합한 대상: 단독 창업자, 바쁜 관리자, 그리고 타이핑보다 빠르게 생각하는 모든 비즈니스. 🚀 Brain Max를 체험해 보고 더 스마트하고 빠르게, 손쉽게 구축하세요.

ClickUp 관리자로서, ClickApp과 ClickUp API를 통해 ClickUp 작업 공간에 대한 완전한 통제권을 갖게 됩니다. ClickApp를 사용하면 시각적, 코드 없는 tools를 활용해 ClickUp 작업 공간을 맞춤형으로 설계하여 업무 관리, 협업, 조직화, 보고를 위한 내부 애플리케이션을 한 곳에서 만들 수 있습니다.

ClickUpApps를 사용하여 일 방식을 맞춤형으로 설정하고 작업을 시각화하세요

더 스마트한 프로젝트를 플랜하세요—자동으로

자동화 분야에서는 ClickUp Brain과 ClickUp Automations가 강력한 팀을 이룹니다.

ClickUp Brain은 일반적인 영어로 맞춤형 ClickUp 자동화를 구축하는 데 도움을 제공합니다. 단순히 간소화하려는 워크플로우를 설명하면 AI가 트리거, 액션, 조건 설정을 단계별로 안내해 드립니다. 기술적 전문 지식이나 복잡한 설정은 필요 없습니다.

ClickUp Brain을 사용하여 맞춤형 자동화 프롬프트를 생성하고 워크플로우를 가속화하세요

더 좋은 점은? ClickUp Brain의 AI 기능을 Automations와 결합하여 외부 tools를 통합할 수 있습니다. 이로써 내부 프로세스부터 제3자 앱까지 모든 것이 단일하고 효율적이며 확장 가능한 시스템에서 원활하게 작동합니다. 더 이상 연결되지 않은 tools를 관리하는 번거로움은 없습니다. 깨끗하고 협업적인 워크플로우가 마치 잘 윤활된 기계처럼 원활하게 작동합니다.

🎥 노코드 AI를 실제로 보고 싶으신가요? 이 짧은 비디오에서는 ClickUp 자동화가 간단한 트리거와 액션을 통해 코딩 없이 업무를 간소화하는 방법을 보여줍니다. 더 빠르고 스마트한 워크플로우를 구축하는 데 완벽합니다. 지금 바로 시청하세요 →

ClickUp AI 에이전트를 사용하여 반복적인 업무를 자동화하세요

ClickUp AI 에이전트는 사용자의 대신 자율적으로 행동함으로써 노코드 자동화를 한 단계 더 발전시킵니다. 단일 트리거와 작업을 설정하는 대신, 작업 공간을 모니터링하고 주도적으로 행동하며 수동 작업을 줄이는 스마트 에이전트에게 반복적인 책임을 할당할 수 있습니다.

작업 캠페인 AI 에이전트 설정

clickUp에서 AI 에이전트를 사용하는 방법:*

일일 StandUp : 팀 업데이트를 자동으로 정리하고 장애 요소를 표시합니다—누군가를 상기시키지 않고도

상태 점검*: 프로젝트 상태를 모니터링하고 마감일이 위험에 처했을 때 알림을 제공합니다

콘텐츠 검토 : 문서의 톤, 명확성, 또는 누락된 부분을 스캔하고 편집을 제안합니다

작업 분류*: 작업량, 마감일, 또는 맞춤형 논리에 따라 새로운 작업을 할당합니다

지식 관리*: 내부 문서 및 파일 기반으로 팀의 질문에 답변하세요

코드 필요 없음. 미세 관리 필요 없음. 팀과 함께 성장하는 더 스마트한 워크플로우. *

💡 전문가 팁: AI 에이전트와 ClickUp Brain Max의 Talk-to-Text 입력을 결합하여 음성에서 실행까지 프로세스를 완전히 자동화하세요.

ClickUp의 주요 기능

작업 요약, 프로젝트 업데이트, 비즈니스 데이터 분석, 또는 고객 감정 분석으로 사용자 지정 필드를 자동으로 채워보세요

Google 스프레드시트나 GitHub와 같은 연결된 앱을 검색하여 내부 및 외부 데이터를 결합한 해결책을 찾아보세요

내장된 타이머를 사용하여 시간을 추적하고, 수동 입력을 추가하며, 메모를 첨부하세요

AI 기반 작업 생성 기능을 통해 자연어를 상세한 프로젝트 플랜으로 변환하세요

AI가 생성한 즉각적인 요약으로 프로젝트 상태를 파악하세요

회의를 자동으로 텍스트로 변환하고 실행 항목을 추출하세요

ClickUp의 한도

플랫폼에 제공되는 다양한 기능으로 인해 약간의 학습 곡선이 있을 수 있습니다

ClickUp 가격

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

자동화 및 AI 도구는 반복적인 작업에 소요되는 시간을 크게 절약해줍니다. 프로젝트 스페이스, 작업, 자동화를 설정하는 과정이 예상보다 훨씬 원활했습니다. 팀원들은 몇 번의 짧은 교육 세션 후 바로 익숙해졌습니다. 또한 도움말 문서 및 실시간 채팅 지원이 매우 신속하게 응답해 주어 장시간 막히는 일이 없었습니다. 우리가 한 것 중 하나는 ClickUp을 Google Drive와 몇 번의 클릭만으로 통합한 것으로, 시간 절약과 도구 전환을 피할 수 있었습니다.

자동화 및 AI 도구는 반복적인 작업에 소요되는 시간을 크게 절약해줍니다. 프로젝트 스페이스, 작업, 자동화를 설정하는 과정이 예상보다 훨씬 원활했습니다. 팀원들은 몇 번의 간단한 교육 세션 후 바로 익숙해졌습니다. 또한 도움말 문서 및 실시간 채팅 지원이 매우 신속하게 응답해 주어 장시간 막히는 일이 없었습니다. 우리가 한 것 중 하나는 ClickUp을 Google Drive와 몇 번의 클릭만으로 통합한 것으로, 시간 절약과 도구 전환을 피할 수 있었습니다.

💡 전문가 팁: 업데이트를 쫓지 마세요—AI 스탠드업™는 진행 상황, 장애 요인, 다음 단계를 자동으로 수집하여 팀이 실시간으로 일치된 상태를 유지합니다. ”

2. Akkio (예측 분석 및 /AI 기반 인사이트에 가장 적합)

via Akkio

데이터 기반 결정을 내리는 데 코딩 전문 지식은 필요 없습니다. Akkio를 통해 광고 대행사는 비기술 사용자를 위해 설계된 노코드 플랫폼에서 강력한 머신러닝 기능을 활용할 수 있습니다.

이 플랫폼은 스프레드시트와 데이터베이스를 분석하여 트렌드를 예측하고 패턴을 식별하는 데 이상적입니다. 예시, 영업 팀은 Akkio에 과거 판매 데이터를 입력하여 미래 매출을 예측할 수 있으며, 마케팅 팀은 어떤 리드가 가장 높은 전환율을 보일지 식별할 수 있습니다. Akkio는 HubSpot, Snowflake, BigQuery와 같은 tools와 통합되어 데이터 파이프라인을 간소화합니다.

Akkio의 주요 기능

간단한 드래그 앤 드롭 인터페이스를 사용하여 /AI 모델을 구축하고 배포하세요

기존 데이터 소스 및 비즈니스 tools와 AI 모델을 통합하세요

AI 기반 인사이트로 의사결정 프로세스를 자동화하세요

Akkio의 한도 사항

구조화되지 않은 데이터와의 일일 호환성이 낮아 이미지나 비디오 처리에는 적합하지 않습니다

Akkio 가격 정책

개인 사용자용 AI 분석 스위트: *맞춤형 가격

enterprise AI 분석 플랫폼: *맞춤형 가격

Akkio 평가 및 리뷰

G2: 평가가 충분하지 않습니다

Capterra: 평가가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Akiko에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

Akkio는 제 마케팅 에이전시에서 새로운 가능성을 잠금 해제하고 일의 생산성을 크게 향상시켜줍니다.

Akkio는 제 마케팅 에이전시에서 새로운 가능성을 잠금 해제하고 일의 생산성을 크게 향상시켜줍니다.

3. DataRobot (Enterprise급 자동화 머신러닝에 가장 적합한 도구)

dataRobot을 통해

머신러닝 모델을 구축하고 배포하는 것은 복잡할 필요가 없습니다. DataRobot은 모든 기술 수준의 사용자를 위해 설계된 노코드 환경을 통해 이를 더 쉽게 만듭니다. 순수한 노코드 플랫폼은 아니지만, 모델 선택, 테스트, 튜닝과 같은 작업을 자동화하여 머신러닝 전문 지식이 없는 기술 사용자도 접근할 수 있도록 합니다. 이는 대규모로 보안을 유지하며 안전하게 모델을 운영화하려는 Enterprise 분석 Teams에 이상적입니다.

이 플랫폼은 오브젝트 인식 등 다양한 AI 활용 사례를 지원하며, 딥러닝 모델을 훈련시켜 비디오 스트림 내의 오브젝트를 식별할 수 있습니다.

DataRobot의 주요 기능

수백 개의 알고리즘을 동시에 테스트하여 신뢰할 수 있고 정확한 결과를 얻으세요

최신 대규모 언어 모델(LLMs)을 활용해 기업급 애플리케이션을 구축하세요

어떤 클라우드, 개인 서버, 또는 관리형 서비스에나 배포 가능합니다

DataRobot의 한도

Enterprise 중심의 가격 정책은 소규모 기업에게는 너무 높을 수 있습니다

DataRobot 가격 정책

맞춤형 가격

DataRobot 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 평가가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 DataRobot에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

레딧 리뷰에 따르면:

DataRobot은 확률적으로 현재 가장 우수한 자동 머신러닝(autoML) 솔루션 중 두 번째로 우수할 것입니다(저는 편향되어 있다는 점을 인정합니다). 참고로, 저는 향후 2~10년 동안 DataRobot과 같은 tools를 활용해 조직을 거의 분석이 없는 상태에서 기본적인 머신러닝 수준으로 끌어올리는 구현 전문가들의 니치 시장이 형성될 것이라고 생각합니다.

DataRobot은 확률상 현재 가장 우수한 자동 머신러닝(autoML) 솔루션 중 두 번째로 우수할 것입니다(저는 편향되어 있다는 점을 인정합니다). 참고로, 저는 향후 2~10년 동안 DataRobot과 같은 tools를 활용해 조직을 거의 분석이 없는 상태에서 기본적인 머신러닝 수준으로 끌어올리는 구현 전문가들의 니치 시장이 형성될 것이라고 생각합니다.

🧠 재미있는 사실: Microsoft와 같은 기업들은 클라이언트 쿼리 처리와 작업 일정을 관리할 수 있는 자율형 AI 에이전트를 도입했습니다. 이러한 ‘AI 직원’은 코딩 전문 지식 없이도 생성할 수 있으며, 코드로 AI를 활용한 비즈니스 프로세스 자동화의 잠재력을 보여줍니다.

4. Zams (이전 명칭: Obviously AI) (노코드 데이터 분석 및 AI 예측에 가장 적합한 도구)

zams를 통해

Zams(이전 명칭: Obviously AI)를 사용하면 단순히 AI 모델을 구축하는 것이 아니라, 속도, 보안, 거버넌스를 갖춘 AI 에이전트를 생성하여 백오피스 작업을 자동화할 수 있습니다.

다른 노코드 AI 플랫폼과 달리 Zams는 데이터 분석을 넘어섭니다. Zams의 “Agentic AI”는 예측을 넘어 워크플로우를 트리거하고, 작업을 라우팅하거나 출력을 자동으로 생성하는 의사결정 에이전트를 구축할 수 있도록 합니다. 이는 비즈니스가 AI를 단순한 데이터 보고 도구에서 벗어나 운영적 우위로 전환할 수 있도록 돕습니다.

Zams의 주요 기능

Agency AI를 통해 Enterprise 솔루션으로 운영을 빠르게 확장하세요

분류, 회귀, 시간 시리즈 모델을 구축하여 의사결정을 최적화하세요

SOC 2 Type II, GDPR, 및 HIPAA 준수 통해 데이터 보안을 확보하세요

Zams의 한도 사항

저가 플랜의 저장소 한도는 데이터량이 많은 작업에 적합하지 않을 수 있습니다

Zams 가격 정책

맞춤형 가격

Zams 평가 및 리뷰

G2: 평가가 충분하지 않습니다

Capterra: 평가가 충분하지 않습니다

📖 관련 기사: 웹사이트에 AI를 통합하는 방법

5. Amazon SageMaker (확장 가능한 /AI 모델 배포에 가장 적합)

via Amazon SageMaker

통합 플랫폼으로 돋보이는 Amazon SageMaker는 AWS 머신러닝 및 분석 tools를 한 곳에서 제공합니다. 다양한 소스의 데이터에 중앙 집중화된 액세스를 제공하며, 라벨, 훈련, 배포를 위한 내장 tools를 포함합니다.

Enterprise 보안으로 머신러닝 워크플로우 전반에 걸쳐 데이터와 모델이 안전하게 보호됩니다.

Amazon SageMaker의 주요 기능

SageMaker Autopilot을 사용하여 모델 선택 및 튜닝을 자동화하여 빠른 결과를 얻으세요

통합된 개발 환경에서 협업하고 /AI 솔루션을 더 빠르게 구축하세요

모델 훈련부터 배포까지 AI 교육 과정 의 범위를 활용하세요

S3, Redshift 및 제3자 데이터 소스의 데이터를 연결하세요

Amazon SageMaker의 한도

초보자에게는 학습 곡선이 가파를 수 있습니다

가격 구조가 소규모 Teams에게는 복잡할 수 있습니다

Amazon SageMaker 요금

맞춤형 가격

Amazon SageMaker 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Amazon SageMaker에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

G2 리뷰어의 평가:

내장된 알고리즘 및 프레임워크 제공. 많은 경우 예측 문제의 원인은 데이터에 있습니다. 데이터가 정확할 경우 내장된 알고리즘을 기반으로 한 예측은 선형, 로지스틱, 분류 기술에서 우수한 성능을 발휘했습니다. 다른 데이터 과학자와의 협업이 용이합니다. 데이터가 S3 버킷에 저장되어 있을 경우 Salesforce와 같은 관련 시스템과의 통합이 간편하며 고객 지원도 매우 신속합니다.

내장된 알고리즘 및 프레임워크 제공. 많은 경우 예측 문제의 원인은 데이터에 있습니다. 데이터가 정확할 경우 내장된 알고리즘을 기반으로 한 예측은 선형, 로지스틱, 분류 기술에서 우수한 성능을 발휘했습니다. 다른 데이터 과학자와의 협업이 용이합니다. 데이터가 S3 버킷에 저장되어 있을 경우 Salesforce와 같은 관련 시스템과의 통합이 간편하며, 고객 지원도 매우 신속합니다.

6. Levity AI (AI 기반 이메일 자동화에 가장 적합한 도구)

levity AI를 통해

이메일로 인해 업무가 과부하되셨나요? Levity AI는 물류 및 화물 Teams가 받은 편지함의 혼란을 자동화된 작업으로 전환하여 업무 효율성을 높여줍니다.

새로운 이메일 도착 시, Levity는 이메일을 읽고 키 내용을 추출한 후 적절한 작업을 트리거합니다. 예를 들어, 주문을 TMS에 입력하거나 문서를 적절한 팀으로 전달하는 등의 작업을 트리거합니다.

Levity AI의 주요 기능

드래그 앤 드롭 인터페이스를 통해 Gmail, Slack, Outlook 등 다양한 플랫폼에서 반복적인 일을 쉽게 자동화할 수 있습니다

Levity는 들어오는 이메일을 분석해 키 내용을 추출하고, 작업을 트리거합니다. 예를 들어 TMS에 주문을 입력하거나 고객 문의에 태그를 지정하거나 CRM에 기록을 업데이트하는 등의 작업을 트리거합니다

Gmail, Outlook, Slack, Zapier 등과 통합하여 데이터의 흐름을 원활하게 유지하세요

Levity /AI의 한도

가격이 소규모 Teams나 예산에 민감한 Teams에는 적합하지 않을 수 있습니다

Levity AI 가격 정책

맞춤형 가격

Levity AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

google Teachable Machine을 통해

Google Teachable Machine은 기술적 전문 지식이나 코딩 경험이 필요 없이 AI 모델을 구축할 수 있는 브라우저 기반 플랫폼으로 돋보입니다.

직관적이고 시각적인 인터페이스를 통해 기술적 전문 지식 없이도 모델을 훈련시켜 이미지, 소리, 자세를 인식할 수 있습니다. 이는 AI 생성을 탐구하는 실용적이고 흥미로운 방법입니다.

AI의 작동 원리를 탐구하거나 교육 또는 데모 목적으로 작은 테스트 가능한 모델을 구축하는 데 이상적입니다.

모델을 TensorFlow.js, Coral, 또는 Arduino로 내보낼 수 있지만, 이들은 비즈니스 워크플로우 자동화를 위해 설계되지 않았습니다.

Google Teachable Machine의 주요 기능

AI 사전 교육 없이 이미지, 오디오, 신체 위치 활용하세요

Microsoft Lobe를 사용하여 새로운 예시에서 훈련된 모델을 빠르게 및 효율적으로 테스트하세요

TensorFlow.js, Coral, 및 Arduino와 호환되는 형식으로 모델을 내보내어 간편하게 배포하세요

Google Teachable Machine의 한도

처리 성능은 기기의 사양에 의존합니다

Google Teachable Machine 가격

Free

Google Teachable Machine 평가 및 리뷰

G2: 평가가 없습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

8. Microsoft Lobe (코딩 없이 맞춤형 머신러닝 모델을 구축하는 데 가장 적합한 도구)

microsoft Lobe를 통해

데이터 과학 배경이 없지만 직관적인 드래그 앤 드롭 인터페이스를 통해 맞춤형 머신러닝 모델을 만들고 싶다면 Microsoft Lobe가 최적의 선택입니다. 이 도구는 모델 훈련 및 최적화 등 복잡한 기술적 작업을 자동으로 처리하여 머신러닝을 누구나 쉽게 이용할 수 있도록 합니다.

데이터를 쉽게 수집하고 라벨한 후 실시간 결과를 확인할 수 있습니다. 또한 Lobe는 다른 Microsoft tools와 통합되어 시작부터 끝까지 원활한 경험을 제공합니다.

Microsoft Lobe의 주요 기능

몇 번의 클릭만으로 이미지 분류 모델을 훈련하세요—사진을 import하고 라벨을 지정하기만 하면 됩니다

예시와 수정을 추가할 때마다 실시간으로 개선 효과를 확인하세요

CoreML 및 TensorFlow와 같은 모바일 플랫폼을 앱과 웹사이트에서 사용하기 위해 수출하세요

Microsoft Lobe의 한도

현재는 이미지 분류만 지원하고 있지만, 향후 더 많은 모델 유형이 플랜에 포함되어 있습니다

Microsoft Lobe 가격 정보

맞춤형 가격

Microsoft Lobe 평가 및 리뷰

G2: 평가가 없습니다

Capterra: 평가가 없습니다

9. RunwayML (AI 기반 비디오 및 이미지 편집에 가장 적합한 도구)

runwayML을 통해

RunwayML은 제작자들에게 전문적인 비디오 및 이미지 편집 tools을 제공하며, 멀티미디어 콘텐츠 생성에 초점을 맞춘 원활한 워크플로우를 특징으로 합니다. 이 플랫폼은 Gen-1, Gen-2, Gen-3 Alpha 등 생성형 AI 모델을 통해 더 나은 비디오 편집, 이미지 생성, 모션 그래픽을 가능하게 합니다.

Gen-2 모델로 시각적 콘텐츠를 생성하거나 몇 번의 클릭으로 배경을 제거하는 등, Runway는 고급 편집 기능을 누구나 쉽게 사용할 수 있도록 제공합니다. 브라우저에서 직접 음성에 입술 움직임을 동기화하거나 비디오를 4K로 업스케일링하는 것도 가능합니다.

또한 인기 있는 창의적 tools와 통합되어 예술가, 디자이너, 영화 제작자들이 AI 기반 기능을 활용해 프로젝트를 향상시킬 수 있는 원활한 워크플로우를 제공합니다.

RunwayML의 주요 기능

텍스트 프롬프트를 사용하여 완전히 새로운 비디오를 생성하거나 스타일 전환을 통해 기존 비디오를 변환하세요

음성과 입 모양을 완벽하게 동기화하여 자연스러운 음성 복원(Lolemo)을 구현하세요

비디오를 4K 해상도로 업스케일링하고 품질 저하 없이 비디오 길이를 연장하세요

RunwayML의 한도 사항

일부 고급 기능은 상위 구독이 필요합니다

RunwayML 가격 정책

Free

표준: $15/사용자당 월별

프로: $35/사용자당 월별

Unlimited: $95/사용자당 월별

enterprise:* 맞춤형 가격

RueyML 평가 및 리뷰

G2: 평가가 충분하지 않습니다

Capterra: 평가가 충분하지 않습니다

🧠 재미있는 사실: RunwayML은 오스카상 수상 영화 모든 것 everywhere All At Once에서 키 역할을 했습니다. VFX 아티스트 에반 할렉은 AI 기반 그린 스크린 tool을 사용하여 배경을 정확히 제거했으며, 이는 전통적인 방법보다 종종 더 우수한 결과를 보여줍니다.

10. Nanonets (AI를 활용한 문서 처리 자동화에 가장 적합한 도구)

nanonets를 통해

Nanonets는 자연어 처리(NLP)와 고급 AI 기술을 활용해 문서에서 데이터를 추출하는 작업을 최대 99%의 정확도로 자동화합니다. Nanonets의 구조화 및 비구조화 문서 모두를 일할 수 있는 독특한 능력은 이 도구의 차별화된 특징입니다.

정리된 PDF 파일이나 어지러운 손글씨 파일이라도 AI는 키 정보를 지능적으로 식별하고 추출한 후 검증하여 QuickBooks, Xero, NetSuite와 같은 tools로 직접 수출할 수 있습니다.

또한 승인 흐름과 오류 검사 단계를 설정할 수 있으며, 코딩이 필요 없습니다.

Nanonets의 주요 기능

코드 없이 문서 유형에 맞는 맞춤형 AI 모델을 훈련하세요

여러 문서를 처리하고 데이터를 QuickBooks, Xero, NetSuite와 같은 tools로 수출하세요

데이터 검증 후 수출을 포함한 엔드투엔드 프로세싱을 위한 자동화된 워크플로우를 생성하세요

Nanonets의 한도

일부 사용자는 복잡한 맞춤형 모델을 생성할 때 학습 곡선이 있다고 보고했습니다

Nanonets 가격 정책

맞춤형 가격

Nanonets 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (90개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.9/5 (50개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Nanonets에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

G2 리뷰에 따르면:

Nanonets는 복잡하거나 비표준 레이아웃의 청구서에서도 데이터를 정확히 추출하는 고급 알고리즘을 사용합니다. AI는 지속적으로 학습하고 추출 정확도를 개선하여 수동 데이터 입력 오류를 줄이고 팀의 시간을 크게 절약합니다. 이 플랫폼은 사용자가 청구서를 자동으로 라우팅하고 승인을 트리거하며 특정 규칙에 따라 작업을 수행하는 고도로 맞춤형 워크플로우를 생성할 수 있도록 지원합니다.

Nanonets는 복잡하거나 비표준 레이아웃의 청구서에서도 데이터를 정확히 추출하는 고급 알고리즘을 사용합니다. AI는 지속적으로 학습하고 추출 정확도를 개선하여 수동 데이터 입력 오류를 줄이고 팀의 시간을 크게 절약합니다. 이 플랫폼은 사용자가 청구서를 자동으로 라우팅하고 승인을 트리거하며 특정 규칙에 따라 작업을 수행하는 고도로 맞춤형 워크플로우를 생성할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp으로 구동되는 더 스마트한 워크플로우

노코드 tools는 모든 크기의 팀이 자동화를 더 쉽게 구현할 수 있도록 도와줍니다. 더 스마트한 워크플로우, 더 빠른 인사이트, 또는 원활한 통합이 필요하든, 이 tools들은 적은 노력으로 더 많은 일이 완료됨을 보장합니다.

ClickUp은 AI 기능, 자동화 예시, 강력한 프로젝트 및 작업 관리 기능을 갖춘 우수한 솔루션을 제공합니다.

ClickUp을 사용하면 업무 프로세스를 간소화하고 귀중한 인사이트를 얻으며, 적은 노력으로 더 많은 성과를 달성할 수 있습니다.

왜 기다리시나요? 오늘 바로 ClickUp에 가입하세요!