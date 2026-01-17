참여도를 높이는 가상 이벤트 플랫폼 선택 방법

가상 이벤트는 글로벌 관객에게 다가가는 기본 형식이 되었습니다.

기업들은 제품 출시, 웨비나, 내부 타운홀 미팅, 대규모 컨퍼런스 등을 위해 이 플랫폼들을 활용합니다. 가상 이벤트의 중요성이 커짐에 따라, 플랫폼 선택은 몇 년 전보다 훨씬 더 중요해졌습니다.

표면적으로는 대부분의 tools가 동일한 것을 약속합니다: 빠른 설정, 저렴한 비용, 그리고 간편한 실시간 진행 방법.

하지만 현실적으로 자체 제작 가상 이벤트 소프트웨어는 방송 기능은 처리할 수 있어도 주변 요소들은 제대로 처리하지 못할 수 있습니다. 기술적 문제, 낮은 참여도, 한도 있는 보고 기능은 이벤트 종료 후에도 오랫동안 그 영향력을 약화시킬 수 있습니다.

아래에서는 단순한 기술 지원 제공을 넘어서는 가상 이벤트 플랫폼을 선택하는 방법을 안내합니다. 이를 통해 가상 이벤트를 매력적이고 보안이 철저하며 측정 가능한 경험으로 탈바꿈시킬 수 있습니다.

가상 이벤트 플랫폼이란 무엇인가요?

가상 이벤트 플랫폼은 조직이 온라인에서 이벤트를 개최, 관리 및 측정할 수 있도록 지원하는 소프트웨어입니다.

기본적으로 가상 이벤트 플랫폼은 가상 행사장 역할을 합니다. 참석자들이 등록하고, 실시간 또는 사전 녹화된 세션에 참여하며, 채팅, 설문조사, 질의응답을 통해 상호작용하고, 현장 이벤트에서처럼 세션 간 원활하게 이동할 수 있도록 지원합니다.

고급 플랫폼은 단순한 스트리밍을 넘어섭니다. 관객 참여 유도, 이벤트 진행 관리, 분석 기능, 마케팅 또는 CRM 도구 연동, 사후 보고 등의 기능을 제공하여 팀이 효과적인 부분을 파악하고 개선점을 도출할 수 있도록 지원합니다.

📌 가상 이벤트 플랫폼 예시 마케팅 팀이 신제품 출시를 위한 글로벌 가상 컨퍼런스를 개최한다고 상상해 보세요. 현대적인 가상 이벤트 플랫폼을 통해 그들은 다음과 같은 일을 할 수 있습니다: 성능 문제 없이 여러 시간대에 걸쳐 실시간 및 주문형 세션을 동시에 운영하세요

라이브 채팅, 설문조사, Q&A, 소그룹 토론실을 활용해 참가자의 참여도를 높여보세요.

모더레이션 도구, 연사 관리, 브랜드화된 가상 공간을 통해 경험을 통제하세요

참석 데이터, 세션 참여도, 이탈 지점을 통해 이벤트 성과를 추적하세요

마케팅 및 CRM 도구와 연동하여 리드를 확보하고 이벤트 후 후속 조치를 자동화하세요 결과: 참가자들의 참여도가 유지되고 세션이 원활하게 진행되며, 향후 가상 및 대면 이벤트를 개선하는 방법에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

올바른 가상 이벤트 플랫폼 선택이 중요한 이유는 무엇인가요?

가상 이벤트 플랫폼을 평가할 때 핵심 질문은 간단합니다: 참석자와 주최자 모두의 경험을 향상시키나요?

올바른 가상 이벤트 플랫폼 선택이 중요한 이유입니다.

관객 참여도와 유지율에 영향을 미칩니다

강력한 가상 이벤트 플랫폼은 단순히 비디오를 스트리밍하는 것을 넘어, 참가자들의 적극적인 참여를 유도합니다.

📌 예시: 제품 출시 웨비나에서 플랫폼은 실시간 투표, 진행자 관리형 Q&A, 참여를 유도하는 채팅 프롬프트를 지원하여 수동적인 시청이 아닌 적극적인 참여를 가능하게 합니다.

참가자들은 세션 간 이동이 가능하며, 발표자와 상호작용하고 이벤트 내내 몰입감을 유지할 수 있습니다.

이벤트 확장성과 경험 품질을 결정합니다

참가자가 늘어날수록 사소한 기술적 한도가 큰 문제로 부각됩니다.

적합한 가상 이벤트 플랫폼은 소수의 참가자부터 수백 명까지 지연, 음향 문제, 세션 중단 없이 원활하게 처리합니다. 동시에 진행되는 여러 세션, 발표자 전환, 실시간 진행 관리도 사용자 경험을 방해하지 않으면서 지원합니다.

🌍 큰 그림: 비용과 도달 범위를 넘어, 가상 이벤트는 환경적 영향도 줄입니다. 미시간 대학 연구에 따르면 가상 컨퍼런스는 대면 행사보다 이산화탄소 배출량이 66% 적습니다.

✅ 팩트 체크: 웨비나 참가자의 약 3분의 1은 실시간 참석 후에도 다시보기 콘텐츠를 시청합니다. 청중은 다시보기를 통해 키 내용을 재확인하고, 놓친 부분을 보충하며, 소중한 순간을 공유함으로써 가상 이벤트의 영향력을 실시간 세션을 훨씬 넘어 확장할 수 있습니다.

ROI와 이벤트 후 인사이트에 영향을 미칩니다

가상 이벤트는 세션이 닫히면 끝나는 것이 아닙니다. 그 값은 이후에 얻는 학습에서 비롯됩니다.

고급 플랫폼은 이벤트 전반에 걸쳐 참석률, 세션 참여도, 이탈 지점, 상호작용 수준을 추적합니다. 소그룹 세션이 기조 연설보다 참석자를 더 오래 유지하거나, 질의응답 위주 세션이 후속 요청을 더 많이 유도한다는 사실을 발견할 수 있습니다.

이러한 통찰력은 팀이 향후 이벤트를 개선하고 콘텐츠 형식을 발전시키며 데이터 기반의 이벤트 예산 지출을 정당화하는 데 도움이 됩니다.

브랜드 인지도와 전문성에 영향을 미칩니다

가상 이벤트 환경은 브랜드를 반영합니다. 원활한 등록 흐름, 브랜드화된 가상 공간, 안정적인 스트리밍, 체계적으로 운영되는 세션은 전문성과 세심한 배려를 보여줍니다.

반면 로그인 문제, 부실한 운영 관리, 기술적 결함은 신뢰를 순식간에 무너뜨릴 수 있습니다.

외부 이벤트에서는 이러한 인식이 잠재 고객이 제품이나 회사를 보는 시각에 직접적인 영향을 미칩니다. 내부 이벤트에서는 직원들의 자신감과 참여도에 영향을 줍니다.

가상 이벤트 플랫폼 평가 핵심 기준

G2를 잠깐 살펴보면 무려 210개의 가상 이벤트 플랫폼이 존재한다는 사실을 알 수 있습니다! 압도적이지 않나요?

적합한 플랫폼을 찾는 과정을 어떻게 좁혀 나갈 것인가? 👇

관객 참여 기능: 플랫폼이 실시간 채팅, 설문조사, 진행자 관리 Q&A, 소그룹 회의실, 세션별 상호작용을 지원하는지 확인하세요.

확장성과 성능 안정성: 참가자 수가 증가할 때 플랫폼의 성능을 테스트하세요. 또한 플랫폼이 장애를 어떻게 처리하는지 평가하세요—실시간으로 문제가 발생할 때 자동 재연결, 세션 복구, 백업 스트림이 중요합니다.

다중 세션 및 아젠다 유연성: 동시 진행 세션, 발표자 교체, 아젠다 변경을 지원하면서도 참가자 경험을 방해하지 않는 플랫폼을 찾으세요. 이는 가상 컨퍼런스와 하이브리드 이벤트에 매우 중요합니다.

분석 및 보고 기능의 깊이: 플랫폼이 세션 참여도, 이탈 지점, 설문 응답, Q&A 참여도, 온디맨드 시청 횟수 등을 추적하여 이벤트 효과를 측정하는 데 도움이 되는지 평가하세요.

이벤트 후 인사이트 및 데이터 접근성: 참여 데이터를 CRM 또는 마케팅 도구로 내보내거나 통합할 수 있는지 확인하세요. 이러한 인사이트는 후속 조치, 콘텐츠 재활용, ROI 보고를 주도합니다.

주최자와 참가자를 위한 사용자 경험: 참가자가 세션에 쉽게 참여할 수 있는지, 주최자가 기술적 마찰 없이 발표자 관리, 진행, 실시간 변경 사항을 처리할 수 있는지 평가하세요.

실시간 이벤트 중 지원 및 안정성: 이벤트 중 실시간 지원 여부를 문의하세요. 세션 도중 문제가 발생할 경우, 기능 목록보다 신속한 대응 속도가 더 중요합니다.

투자 규모는 이벤트 크기, 개최 빈도, 참여도 요구사항, 보고 깊이에 따라 결정됩니다.

기본 플랜: 무료 – 월 $100

소규모 팀이 가끔씩 웨비나나 내부 이벤트를 운영할 때 유용합니다.

이 등급에는 일반적으로 다음이 포함됩니다:

라이브 비디오 스트리밍

기본 채팅 및 Q&A

참가자 한도

최소한의 브랜딩

기본 참석자 보고

✅ 적합한 대상: 내부 회의, 소규모 웨비나 또는 초기 단계 이벤트 프로그램. 고급 참여 기능과 사후 분석 기능이 부족합니다.

프로페셔널 플랜: 월 $100 – $500

정기적인 가상 이벤트를 운영하는 성장 중인 조직을 위해 설계되었습니다.

이 등급은 일반적으로 다음을 추가합니다:

더 높은 참가자 한도

투표 및 진행자 관리 Q&A와 같은 상호작용 기능

세션 녹화 및 주문형 접근

맞춤형 브랜딩 및 등록 페이지

심층 분석 및 마케팅 도구와의 통합

✅ 최적 대상: 제품 출시, 고객 웨비나 또는 교육 프로그램이 이 범위에 해당됩니다.

기업 플랫폼: 월 1,000달러 이상 또는 맞춤형 가격

대규모 컨퍼런스, 다중 트랙 이벤트 및 기업 마케팅 프로그램을 위해 설계되었습니다.

Enterprise 가격 정책에는 다음이 포함됩니다:

무제한 또는 매우 높은 참가자 제한

다중 세션 및 다일 이벤트

고급 참여 및 운영 도구

상세한 참석자 및 참여도 분석

CRM 통합 및 기여도 보고

전담 지원 및 서비스 수준 계약(SLA)

✅ 최적 대상: 글로벌 가상 컨퍼런스, 이벤트 주도형 성장 프로그램, 그리고 가상 기업 행사가 영업 기회 창출, 브랜드 구축 또는 직원 참여를 위한 핵심 채널인 조직.

💡 전문가 팁: 가상 이벤트 플랫폼을 비교할 때는 ClickUp의 AI 필드를 활용해 평가 점수표를 생성하면 인사이트를 자동으로 도출할 수 있습니다. AI Fields는 요약 생성, 요구사항 분류, 또는 귀사의 기준(예: 참여 유도 기능, 분석 깊이, 통합 기능)에 기반한 플랫폼 강점 및 약점 표시가 가능합니다.

적합한 가상 이벤트 플랫폼 선택 방법

어디서부터 시작해야 할지 고민되시나요? 여기서 시작하세요. 👇

1단계: 이벤트 목표와 대상 청중 정의하기

tools를 비교하기 전에, 이벤트를 개최하는 목적과 대상을 명확히 하세요. 다음과 같은 질문을 던져보세요:

이벤트의 초점은 리드 생성, 고객 교육, 훈련, 또는 내부 커뮤니케이션 중 어디에 있나요?

성공의 기준은 무엇인가요: 등록자 수, 실시간 참석률, 참여도, 영업 파이프라인 영향력, 아니면 지식 공유인가요?

이벤트는 어느 정도 상호작용성이 필요합니까?

이번 이벤트는 일회성 이벤트인가요, 아니면 반복 가능한 프로그램인가요?

웨비나, 가상 컨퍼런스, 워크숍 또는 하이브리드 이벤트를 운영하고 계신가요?

💡 전문가 팁: 이 단계에서 측정 가능한 성공 기준 3~5가지를 작성하세요. 이벤트 목표의 예시: 참가자의 25%가 설문조사나 Q&A에 참여합니다.

14일 이내에 주문형 보기가 실시간 참석자 수를 초과합니다

영업 팀은 참여 의사를 보인 모든 참석자에게 48시간 이내에 후속 조치를 취합니다.

2단계: 주요 플랫폼 기능 평가

실제로 운영할 이벤트 유형에 따라 가상 이벤트 플랫폼을 평가하세요. 이를 필수 기능과 선택적 기능으로 세분화하십시오.

📌 예시: 주요 목표가 브랜드를 위한 더 많은 유망 고객을 확보하는 것이라면, 플랫폼은 참석자 데이터를 쉽게 수집하고, 풍부하게 만들고, 활용할 수 있도록 지원해야 합니다.

필수 기능:

통합 등록 양식 또는 네이티브 CRM 통합

참가자 수준에서의 참석률 및 참여도 추적

후속 워크플로우를 위한 자동화된 데이터 내보내기 또는 동기화

추가적으로 있으면 좋은 기능:

사용자 정의 가능한 랜딩 페이지 또는 테마

세션 중 또는 세션 후 브랜드화된 CTA

참여도를 높이기 위한 가벼운 게임화

📌 예시: 네트워킹과 커뮤니티 구축에 중점을 둔 이벤트의 경우, 방송 품질보다 상호작용의 질이 더 중요합니다.

필수 기능:

1:1 또는 소규모 그룹 비디오 네트워킹

참가자 간 간편한 매칭 또는 테이블 기반 네트워킹

명확한 진행 및 시간 관리

추가적으로 있으면 좋은 기능:

참가자 프로필 및 관심사

이벤트 후 메시지 또는 후속 조치 도구

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 절반 이상이 매일 세 개 이상의 도구에 입력하며 " 앱 확산 "과 분산된 워크플로우와 싸우고 있습니다.

3단계: 통합 및 자동화 기능 평가

가상 이벤트는 고립되어 존재하지 않습니다. 이벤트 전후로 마케팅, 영업 팀, 인사, 운영 워크플로우와 연결됩니다.

평가:

등록 및 참석 데이터가 CRM 또는 마케팅 도구와 동기화되나요?

참여 신호(투표, Q&A, 시청 시간)가 후속 조치의 트리거가 될 수 있나요?

참가자의 행동 패턴에 따라 세분화할 수 있나요?

통합 기능은 기본적으로 제공되는지, 아니면 수동 내보내기에 의존하는지?

사용자 정의가 필요한 경우 API 또는 webhook 접근이 가능한지

통합 기능이 이벤트 관리 소프트웨어의 핵심 기능인 이유는 무엇일까요? 이는 이벤트 데이터가 후속 조치, 보고, 향후 계획 수립으로 원활하게 흐르도록 보장하기 때문입니다.

🚀 ClickUp의 차별화된 장점: 가상 이벤트 플랫폼이 실시간 경험을 처리하는 동안, 마케팅 Teams를 위한 ClickUp은 이를 둘러싼 운영의 중추 역할을 합니다. Teams use ClickUp to: 이벤트 기획, 승인 절차 및 타임라인 조율

연사 준비, 콘텐츠 생성 및 리허설 관리

이벤트 후 후속 조치, 콘텐츠 재활용, 보고 등의 활동을 추적하세요.

마케팅, 영업 팀, 운영 부서 간 업무 인계를 자동화하여 누락되는 일이 없도록 하십시오. 마케팅 팀을 위한 ClickUp으로 마케팅 프로그램을 브레인스토밍하고, 플랜을 작성하고, 실행하세요. 스프레드시트, 이메일 스레드, 작업 도구를 따로따로 관리하는 대신, ClickUp은 모든 이벤트 작업과 이벤트 데이터로 추진되는 작업을 하나의 연결된 작업 공간에 통합합니다.

4단계: 사용자 경험 및 지원 검토

기능과 성능을 넘어, 사용하기 쉬운 플랫폼을 원하실 것입니다.

파일럿 테스트를 실행하여 참가자들이 마찰 없이 쉽게 참여할 수 있는지 확인하세요. 플랫폼은 주최자와 진행자 모두에게 직관적인 인터페이스를 제공해야 합니다.

📌 추천 테스트: 커밋 전 실제 발표자와 소규모 청중을 대상으로 시범 운영을 진행하세요. 참가 흐름, 진행자 제어 기능, 세션 중 예상치 못한 문제 발생 시 플랫폼의 대응 방식을 테스트하십시오.

5단계: 예산, 확장성 및 투자 수익률(ROI) 고려

마지막으로, 비용과 장기적 가치를 비교하여 평가하십시오.

월별 요금만 보지 말고 다음을 고려하세요:

참가자 수가 증가함에 따라 플랫폼이 확장 가능합니까?

향후 이벤트 개선에 도움이 되는 인사이트를 제공합니까?

수동 노력을 줄여줄 것인가, 아니면 새로운 운영 부담을 발생시킬 것인가?

💰 가상 이벤트 개최 시 경영진이 주목하는 ROI:

단순 등록 비용이 아닌 참여자당 비용

외부 대상 이벤트의 파이프라인 또는 전환율 영향

녹화본, 리플레이, Clip을 통한 콘텐츠 재사용 값

설정, 진행, 보고, 후속 조치에 소요되는 시간 절감

탐색해볼 만한 최고의 가상 이벤트 플랫폼

인기 있는 가상 이벤트 플랫폼 목록입니다. 👇

1. ClickUp

이 목록에 있는 다른 가상 이벤트 운영 도구들과 비교했을 때, ClickUp은 운영의 중추 역할을 합니다. 세계 최초의 통합 AI 작업 공간 인 이곳에서 라이브 이벤트의 성공을 이끄는 작업을 계획하고, 조정하고, 추적하고, 자동화하고, 성과를 측정할 수 있습니다.

ClickUp의 이벤트 관리 소프트웨어 활용 방법 👇

ClickUp으로 모든 문서, 프로젝트, 대화 등을 하나의 통합 플랫폼에서 관리하세요

전용 작업 공간 내에서 이벤트를 계획하고 구성하세요

가상 이벤트 또는 이벤트 캠페인을 위한 전용 ClickUp 스페이스를 생성하는 것으로 시작하세요. 이 스페이스는 기획과 실행과 관련된 모든 것의 지휘 센터가 됩니다.

각 이벤트는 스페이스 내 리스트로 관리됩니다. 연사 섭외, 아젠다 확정, 프로모션 콘텐츠, 리허설, 후속 조치 등 활동을 아우르는 개별 작업을 추가하세요.

ClickUp의 프로젝트 계층 구조 내에서 타임라인 관리, 연사 조정, 승인 절차, 자산 관리 및 이벤트 후 후속 조치를 체계적으로 구성하세요.

사용자 지정 필드는 이벤트 유형, 대상, 소유자, 지역, 이벤트 날짜와 같은 핵심 세부 정보를 추적합니다. 사용자 지정 상태는 접수, 기획, 프로모션, 이벤트 당일, 사후 관리와 같은 단계를 나타냅니다.

이러한 계층 구조를 통해 단발성 이벤트나 대규모 반복 프로그램도 손쉽게 관리할 수 있습니다.

양식을 사용하여 요청 및 의견을 수집하세요

ClickUp 양식을 활용해 이벤트가 시스템에 입력되는 방식을 표준화하세요. 마케팅, 인사 또는 내부 팀이 명확한 목표, 대상자 정보, 타임라인, 성공 메트릭을 포함한 요청서를 제출합니다.

각 양식 제출 시 사전 정의된 필드, 소유자, 상태를 포함한 구조화된 이벤트 작업이 자동 생성됩니다. 이를 통해 모든 이벤트가 명확한 시작점을 확보하고 일 전 불필요한 의사소통을 제거합니다.

이벤트 후에도 참가자 피드백, 내부 회고, 발표자 평가를 수집하기 위해 양식을 활용하며, 이를 통해 얻은 인사이트를 작업 공간에 직접 반영합니다.

AI 에이전트와 BrainGPT를 활용한 플랜 및 분석

ClickUp의 슈퍼 에이전트와 BrainGPT는 이벤트 라이프사이클 전반에 걸쳐 상황 인텔리전스를 제공합니다.

기획 단계에서 팀은 Brain을 활용해 요구사항을 요약하고, 진행 순서 문서를 작성하며, 작업 간 의존성을 기반으로 위험 요소를 도출합니다.

슈퍼 에이전트는 작업과 문서 내에서 직접 프로모션 문구 생성, 피드백 요약부터 이벤트 후 성과 데이터 분석에 이르기까지 워크플로우를 종단 간 처리할 수 있습니다.

사용 사례에 맞게 사전 구축된 또는 맞춤형 슈퍼 에이전트를 활용하세요

Brain은 컨텍스트 인식 기능을 갖추고 있어 실제 작업 공간 데이터를 활용하여 "이번 달 위험에 처한 이벤트는 무엇인가요?" 또는 "지난 웨비나에서 가장 높은 참여도를 이끌어낸 요인은 무엇이었나요?"와 같은 질문에 답변합니다.

ClickUp Brain을 사용하여 작업 공간 및 연결된 앱에서 상황별 데이터를 추출하세요.

ClickUp AI 및 자동화 기능을 통한 이벤트 실행 자동화

ClickUp 이벤트 관리 시스템의 핵심은 코딩 없이 구현 가능한 자동화 기능입니다. 이 기능들은 반복적인 조정 업무를 처리하여 팀이 영향력 있는 기획과 실행에 집중할 수 있도록 합니다.

이벤트 퍼널이 정의되면 ClickUp 자동화 기능은 수동 업데이트가 아닌 실제 트리거를 기반으로 작업을 자동으로 진행합니다.

📌 예시: 이벤트 아이디어 양식이 제출되면 ClickUp이 자동으로 새 이벤트 작업을 생성하고 상태를 접수(Intake)로 설정합니다.

모든 사전 이벤트 하위 작업이 완료로 표시되면, 상위 작업은 별도의 개입 없이 자동으로 '프로모션 진행 중' 상태로 전환됩니다.

이벤트 일정이 종료되면 ClickUp은 상태를 '이벤트 후속 조치'로 업데이트하고 피드백 수집 및 내부 보고 작업을 할당합니다.

ClickUp의 AI는 지능형 작업 할당 및 일정 관리에도 도움을 줍니다.

팀이 여러 지역에서 이벤트를 관리하는 경우, 미국 이벤트 관련 작업은 한 소유자에게, 영국 이벤트 관련 작업은 다른 소유자에게 배정할 수 있습니다. AI는 작업과 하위 작업의 마감일을 자동 설정하여 모든 기한이 이벤트 타임라인과 일치하도록 관리합니다.

ClickUp이 지능형 작업 할당을 어떻게 지원하는지 알아보려면 이 비디오를 시청하세요 👇

ClickUp의 가상 이벤트 프로젝트 템플릿을 활용하여 계획을 중앙 집중화하세요

최적의 가상 이벤트 플랫폼을 선택했다면, 다음 과제는 혼란 없이 플랜을 실행으로 옮기는 것입니다. 바로 ClickUp의 가상 이벤트 프로젝트 템플릿을 활용하세요.

이 템플릿은 전체 이벤트 라이프사이클을 위한 체계적인 실행 가이드 역할을 하며, 모든 작업, 타임라인, 소유자 및 결과물을 단일 작업 공간에 통합합니다.

무료 템플릿 받기 웨비나, 팟캐스트, 온라인 컨퍼런스 등 어떤 형태의 이벤트를 주최하든, ClickUp의 가상 이벤트 프로젝트 템플릿을 활용하여 성공적인 가상 이벤트를 기획하고 실행하세요.

이 템플릿을 통해 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

마일스톤 설정 : 연사 확정, 리허설, 출시 일정 등

작업을 체계화하세요 : 운영, 콘텐츠 생성, 마케팅, 기술 설정을 위한

의존성 설정 을 통해 필수 조건이 완료되기 전에는 아무것도 시작되지 않도록 하십시오

트랙 소유권 과 마감일을 한눈에 확인할 수 있는 통합 보기

제작, 마케팅, 운영 부서 간 일 조정

ClickUp 최고의 기능

ClickUp SyncUps를 활용해 발표자 준비, 리허설, 내부 리허설, 이벤트 후 평가를 진행하세요. 자동으로 노트를 기록하고, 도구를 전환하지 않고도 결정을 작업으로 전환할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드를 통해 여러 이벤트의 작업 완료 현황, 다가오는 마감일, 후속 조치, 작업량을 한눈에 파악하세요.

초기 기획 단계에서 ClickUp 화이트보드를 활용하면 이벤트 아젠다, 세션 흐름, 관객 여정, 비상 플랜을 시각적으로 매핑할 수 있습니다.

ClickUp 채팅은 이벤트 대화를 맥락에 맞게 유지합니다. 메시지가 작업, 문서, 타임라인 옆에 표시되므로 결정 사항이 Slack 스레드나 이메일 체인 속에서 사라지지 않습니다.

ClickUp의 한도

다양한 기능 세트는 신규 사용자에게 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

ClickUp 고객의 생생한 경험담을 들어보세요:

ClickUp을 사용하면 사전 제작 단계부터 이벤트 당일까지 모든 팀원이 하나의 프로그램에서 함께 일할 수 있습니다. 또한 이벤트 당일에도 모든 세부 사항이 한 곳에 통합되어 있다는 확신을 가지고 실행할 수 있습니다.

2. Zoom 이벤트

via Zoom 이벤트

Zoom Events는 올인원 가상 이벤트 플랫폼입니다. 소규모 세션부터 다일 컨퍼런스, 기업 정상회의 같은 대규모 가상 이벤트에 이르기까지 몰입감 넘치는 온라인 이벤트를 제공할 수 있도록 지원합니다.

단일 가상 이벤트 환경에서 등록, 티켓팅, 네트워킹 및 세션 관리를 통합합니다.

Zoom의 tools는 참가자가 쉽게 참여하고 상호작용할 수 있도록 하며, 고급 기능은 참여도와 분석을 지원하여 주최자가 관객의 행동과 결과를 이해하는 데 도움을 줍니다.

Zoom Events의 주요 기능

참가자 흐름을 원활하게 하는 등록, 티켓팅, 로비 네트워킹 기능을 갖춘 이벤트 hub

대규모 가상 컨퍼런스를 위한 다중 세션 및 브랜드화된 이벤트 관리

참여도 추적 및 인사이트 도출을 간소화하는 AI 기반 요약 및 자동화 tool

Zoom Events의 한도

참가자는 Zoom 계정이 없어도 Zoom 이벤트에 참여할 수 있지만, 주최자 또는 호스트는 일반적으로 Zoom 이벤트 기능을 구매하거나 활성화하기 전에 (Workplace를 통해) Meetings 라이선스가 포함된 유료 Zoom 플랜이 필요합니다.

Zoom 이벤트 가격 정책

기본 : 무료

프로 : 월 16.99달러

Business: 월 21.99달러

Enterprise: 맞춤형 가격 책정

참고: 이는 Zoom Workplace 가격 정책입니다.

Zoom 이벤트 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (350개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (6,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zoom 이벤트에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 생생한 경험담을 들어보세요:

Zoom의 가장 큰 장점은 다른 플랫폼과 연동되어 회의 내용을 텍스트로 변환하는 기능입니다. 저희는 회사 회의를 녹화하기 위해 Fellow를 사용하는데, 설정 과정에서 단 한 번도 문제가 발생한 적이 없습니다. 또한 다양한 필터 옵션과 설정 기능을 매우 만족스럽게 사용하고 있습니다. 다른 플랫폼들은 비교조차 되지 않습니다.

🧩 ClickUp의 장점: ClickUp의 통합 생태계는 핵심 업무 스택을 연결하여 계획, 실행, 후속 조치의 흐름이 마찰 없이 원활하게 이루어집니다. 달력 이벤트, CRM 데이터, 마케팅 자동화 트리거, 파일 라이브러리, 커뮤니케이션 앱 및 분석 시스템을 ClickUp에 직접 동기화하세요. ClickUp의 Zoom 통합 기능을 사용하면 ClickUp 작업, 문서 또는 채팅에서 바로 Zoom 회의를 시작하거나 참여할 수 있습니다 . 회의 링크, 녹화본 및 세부 정보는 관련 일에 계속 연결됩니다. 이를 통해 발표자 리허설, 내부 리허설 및 사후 이벤트 브리핑을 맥락 속에서 관리할 수 있습니다. 여러 도구를 넘나들며 링크나 노트를 찾아 헤매는 대신, 팀원들은 Zoom 관련 활동을 이벤트 작업 및 타임라인과 직접 연결하여 관리합니다. 이를 통해 이벤트 전후의 조정 공백을 줄일 수 있습니다.

3. Goldcast

via Goldcast

Goldcast.io를 활용하면 웨비나, 다중 세션 가상 서밋, 하이브리드 이벤트, 지속적인 시리즈를 개최할 수 있습니다. 이 플랫폼은 라이브 세션을 넘어 팀이 이벤트 콘텐츠를 재활용하고 관객 도달 범위를 확장하도록 지원합니다.

골드캐스트는 행동 의도를 포착하고 기존 기술 스택과 통합할 수 있는 tools를 통해 이벤트 참여도를 측정 가능한 영업 파이프라인 영향력으로 전환하는 데 도움을 줍니다.

골드캐스트는 투표, 비디오 Q&A, GIF 등을 통해 참여도를 높일 수 있도록 지원합니다.

이벤트 기획자로서 Goldcast 대시보드를 활용하면 이벤트 성과에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 참석자 분포, 기업별 분포 등 고급 분석 데이터에 접근할 수 있습니다.

골드캐스트의 주요 기능

콘텐츠 랩을 통해 이벤트 콘텐츠를 대규모로 재활용하세요. AI를 활용해 세션을 짧은 클립, 블로그, 소셜 미디어용 콘텐츠로 전환하여 이벤트 ROI를 확장합니다.

내장형 녹화 스튜디오로 팟캐스트, 데모, 사전 녹화 강연 등 고품질 세션을 녹화 및 제작하세요.

AI 에이전트를 통해 콘텐츠 분석 및 최적화를 자동화하여 주요 순간을 도출하고 인사이트를 생성하세요

골드캐스트의 한도

주요 사용 사례가 빈번한 소규모 웨비나나 내부 회의라면 Goldcast는 과잉 투자로 느껴질 수 있습니다.

골드캐스트 가격 정책

맞춤형 가격 책정

골드캐스트 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Goldcast에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 생생한 경험담을 들어보세요:

대규모 동시 이벤트를 호스팅할 수 있어야 합니다. 이벤트의 시간적 분산은 제작 비용 측면에서 타이밍 워크플로우를 단순화합니다.

4. Livestorm

via Livestorm

Livestorm은 웨비나, 온라인 회의, 대규모 가상 이벤트를 원활하게 진행할 수 있도록 설계된 브라우저 기반 가상 이벤트 플랫폼입니다. 참석자와 이벤트 주최자는 추가 다운로드나 복잡한 설정이 필요하지 않습니다.

이 플랫폼은 유연한 참여 도구, 명확한 분석 기능, 강력한 통합 기능을 제공하여 팀이 완성도 높은 이벤트를 진행하고 실행 가능한 인사이트를 수집할 수 있도록 지원합니다.

라이브스톰은 인터랙티브 기능과 강력한 마케팅 및 CRM 연결을 결합하여 정기적인 웨비나, 제품 데모, 고객 교육 프로그램에 적합합니다.

해당 플랫폼의 AI 및 라이브 스트리밍 기능은 효율적인 콘텐츠 생성과 배포를 지원하여 팀이 각 이벤트의 가치를 극대화할 수 있도록 돕습니다.

Livestorm의 주요 기능

Livestorm AI로 자동화 된 요약, 자막 및 콘텐츠 추천을 받아보세요

내장형 리스트리밍 기능으로 도달 범위를 확장하여 주최자가 라이브 세션을 여러 목적지로 동시에 방송하고 더 넓은 관객을 확보할 수 있도록 합니다.

각 이벤트 룸에 맞춤형 브랜딩(색상, 로고, 배경 이미지)을 적용하세요

Livestorm의 한도

고급 맞춤형 설정 및 브랜딩 옵션은 상위 플랜에서 이용 가능합니다

Livestorm 가격 정책

Pro: 월 105유로 (연간 결제)

비즈니스: 맞춤형 가격 책정

Enterprise: 맞춤형 가격 책정

Livestorm 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (1,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Livestorm에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 생생한 경험담을 들어보세요:

저는 온라인 회의, 웨비나, 가상 이벤트 운영에 Livestorm을 사용합니다. 라이브 프레젠테이션과 상호작용형 교육 세션을 위한 저희의 주력 플랫폼이기 때문입니다. 최고의 가상 이벤트 플랫폼은 단순함과 적절한 기능성을 균형 있게 조화시키는 점이 마음에 듭니다. Livestorm의 초기 설정은 상당히 매끄럽고 직관적이었습니다. 또한 다른 tool과 함께 사용할 때 통합 기능이 저희의 워크플로우를 효율화하는 데 도움이 됩니다.

5. Airmeet

via Airmeet

에어밋(Airmeet)은 참여도와 운영 통제가 필요한 인터랙티브 웨비나, 컨퍼런스, 하이브리드 이벤트를 운영하는 팀을 위해 설계된 가상 이벤트 플랫폼입니다.

AirIntel을 통해 참여 동향, 참석자 행동, 성과 메트릭을 파악함으로써 주최자가 효과적인 요소를 이해할 수 있도록 지원합니다. 이 데이터는 향후 계획 수립과 후속 조치에 활용됩니다.

라이브 세션은 AirStudio를 통해 제작됩니다. AirStudio는 호스트가 레이아웃, 미디어, 스트리밍 요소를 정밀하게 제어할 수 있는 프로덕션 등급 인터페이스입니다.

배경에서 AirControl은 이벤트 구성, 접근 관리, 일정 관리 및 실시간 운영을 중앙 집중화합니다.

Airmeet의 주요 기능

내장된 접근성 지원으로 포용성을 강화하여 모든 사용자에게 자막, 키보드 탐색 및 보조 기능이 제공되도록 보장하세요.

AX360을 활용하여 이벤트 운영을 간소화하세요. Airmeet의 통합 경험 플랫폼인 AX360은 플랜, 실행, 분석을 한곳에서 제공합니다.

화이트 라벨링 기능을 통해 완전히 브랜딩된 가상 환경을 제공하세요

Airmeet의 한도

Airmeet의 온보딩 과정은 신규 사용자, 특히 기술에 익숙하지 않은 발표자나 참석자에게 까다로울 수 있습니다.

Airmeet 가격 정책

프리미엄 웨비나: 월 $199부터 시작

이벤트: 맞춤형 가격 책정

관리형 이벤트: 맞춤형 가격 책정

Airmeet 평가 및 리뷰

G2: 4. 6/5 (700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4. 4/5 (150개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Airmeet에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 생생한 경험담을 들어보세요:

가장 마음에 드는 점은 네트워킹 기능입니다. 가상 테이블 사이를 이동하며 실시간 비디오 채팅을 할 수 있어 독특한 컨퍼런스 같은 분위기를 연출합니다. 다른 대부분의 플랫폼보다 대면 경험을 더 잘 재현해 줍니다.

가상 이벤트 플랫폼 선택 시 피해야 할 흔한 실수들

주의해야 할 몇 가지 흔한 함정은 다음과 같습니다:

❌ 1. 실제로 사용하지도 않을 기능을 과대평가하는 것

많은 플랫폼이 데모에서는 모든 기능을 선보이기 때문에 인상적으로 보입니다. 실제로는 이벤트 목표를 직접 지원하는 소수의 기능만 활용하게 됩니다.

모든 기능을 갖춘 플랫폼을 구매하는 것은 종종 복잡성, 낮은 채택률, 라이브 이벤트 중 혼란으로 이어집니다. 1단계에서 설정한 성공 메트릭과 연결되지 않는 기능은 결정에 영향을 미쳐서는 안 됩니다.

❌ 2. 이벤트 후 워크플로우를 무시하는 것

팀들은 종종 라이브 경험에 집중하는 나머지, 가상 이벤트의 진정한 가치가 세션 자체를 넘어선다는 사실을 잊곤 합니다.

플랫폼이 참여 데이터 접근, 참석자 세분화, 트리거된 후속 조치 실행 또는 녹화물 재사용을 어렵게 만든다면, 이는 투자 수익률(ROI)의 한도를 설정하는 것입니다.

❌ 3. 통합 격차 과소평가

일부 플랫폼은 통합 기능을 주장하지만 수동 내보내기에 크게 의존하거나 부분적인 데이터 동기화만 제공합니다.

이러한 격차는 후속 조치를 지연시키고 보고를 왜곡하며 마케팅, 영업 또는 인사 팀에 추가 일을 발생시킵니다. 시간이 지남에 따라 이러한 분산은 이벤트 데이터에 대한 신뢰도를 떨어뜨리고 의사결정 능력을 약화시킵니다.

❌ 모바일 경험 간과하기

참가자의 상당수는 모바일 기기로 가상 이벤트에 참여합니다. 플랫폼의 모바일 경험이 불편하거나 탐색이 어렵다면 참여도는 급격히 떨어집니다.

🧠 재미있는 사실: 세계경제포럼(WEF) 연례 회의는 전 세계에서 가장 비싼 이벤트 중 하나로, 일반 티켓 가격은 1인당 약 4만 달러에 달합니다.

Tool 선택 시 유용한 추가 팁

저희 경험을 바탕으로 활용할 수 있는 추가 팁을 소개합니다:

1. 참가자 여정을 처음부터 끝까지 테스트하세요

참가자의 원활한 경험은 이벤트의 성패를 좌우합니다. 다음 사항을 확인하세요:

등록 > 확인 > 이벤트 접속 (이 흐름을 데스크탑과 모바일 모두에서 테스트하세요)

로그인 요구사항, 앱 다운로드, 혼란스러운 탐색과 같은 마찰 요소가 있는지 확인하세요.

"이벤트 참여" 클릭 후 입력 속도를 평가하세요

다양한 브라우저 유형에 따른 참여 경험

기억하세요, 여정에 2~3회 이상의 클릭이 필요하면 이탈률이 크게 증가합니다.

📊 전략적 통찰: 가상 부스는 구매자가 공급업체를 평가하는 방식을 변화시킵니다. 오프라인 이벤트에서는 부스 방문이 위치, 유동인구, 사회적 역학에 의해 결정됩니다. 가상 이벤트에서는 부스 방문이 의도에 의해 결정됩니다.

2. 스트레스 테스트를 실시하여 다양한 기기에서의 스트리밍 품질을 확인하세요

자체 팀을 대상으로 스트레스 테스트를 실행하세요. 피크 시간대, 저대역폭 환경, 모바일 핫스팟, 브라우저 변경 시 스트리밍 성능을 확인하십시오. 다음 사항을 신중하게 평가하세요:

오디오 지연 현상이 발생하나요?

비디오는 얼마나 빨리 안정화되나요?

인터넷 연결이 불안정한 경우를 대비한 대체 방안이 마련되어 있나요?

💡 전문가 팁: 플랫폼의 CDN 배포 지도를 요청하세요. 글로벌 CDN 노드를 사용하지 않으면 해외 참가자들이 버퍼링 문제를 겪을 수 있습니다.

3. 실제 통합 깊이 평가

선택한 플랫폼의 목록에는 50개의 연동 기능이 있지만, 그중 80%는 일방향 연동일 수 있습니다. 예를 들어 반드시 확인해야 할 사항은 다음과 같습니다:

CRM 데이터가 양방향으로 동기화되나요?

분석 후 어떤 필드를 데이터베이스로 전송할 수 있나요?

해당 플랫폼은 실시간 동기화를 지원합니까?

참여 메트릭이 연락처 기록에 매핑되어 있나요?

체크리스트: 플랫폼 평가 시 해야 할 것과 하지 말아야 할 것

✅ 이렇게 하세요 ❌ 이렇게 하지 마세요 도구를 선정하기 전에 명확한 이벤트 목표를 정의하세요 성공의 기준을 모른 채 데모를 시작하지 마세요 가상 플랫폼을 이벤트 유형(웨비나, 컨퍼런스, 하이브리드)에 맞춰 선택하세요 모든 이벤트 형식에 동일한 플랫폼이 효과적이라고 가정하지 마십시오 목표와 연계된 참여 유도 기능을 우선순위로 설정하세요 사용하지도 않을 화려한 기능으로 tools를 선택하지 마세요 실제 연사와 워크플로우로 현실적인 시범 운영을 진행하세요 완벽하게 다듬어진 영업 팀 데모에만 의존하지 마십시오 참가자 접속 흐름과 운영자 제어 기능을 테스트하세요 실시간 압박 속에서의 이벤트 주최자 경험을 무시하세요 참석자 수를 넘어선 분석 지표를 평가하세요 등록 및 참석률을 충분한 메트릭으로 간주하십시오 체험판 운영 기간 동안 CRM 및 마케팅 통합 기능을 검증하세요 "통합"이란 원활한 데이터 흐름을 의미한다고 가정합니다. 현재뿐만 아니라 향후 이벤트를 위한 확장성을 평가하세요. 현재 관객의 크기에 맞춰 최적화하세요 운영 노력과 숨겨진 비용을 고려하세요 가격만으로 플랫폼을 비교하지 마세요 이벤트 후 워크플로우 및 후속 조치 플랜 수립 이벤트를 일회성 실행으로 취급하지 마십시오

ClickUp으로 영향력 있는 가상 이벤트 운영하기

가상 이벤트 플랫폼 선택 방법은 결국 한 가지로 귀결됩니다: 팀의 일을 더 쉽게 만들어주는 도구를 찾는 것입니다.

이벤트 전, 진행 중, 이후에 발생하는 모든 일을 지원하는 플랫폼이 필요합니다.

ClickUp이 이를 가장 잘 구현합니다.

가상 이벤트 소프트웨어가 실시간 경험을 처리하는 동안, ClickUp은 기획, 조정, 자동화, 성과 측정을 한곳에서 통합합니다.

AI, 자동화, 에이전트가 단일 작업 공간에 통합된 ClickUp은 크기에 상관없이 모든 가상 이벤트의 운영 기반이 됩니다. ClickUp에 무료로 가입하세요.

자주 묻는 질문

가상 이벤트 플랫폼에 반드시 필요한 기능은 다음과 같습니다: 안정적인 라이브 스트리밍, 채팅, 투표, Q&A와 같은 내장형 관객 참여 도구, 유연한 등록 및 접근 제어, 온디맨드 시청이 가능한 세션 녹화, 그리고 고급 분석 기능입니다.

가상 이벤트 플랫폼은 마케팅 및 CRM 도구와 연동됩니다. 이는 네이티브 통합, API 또는 webhook을 통해 이루어집니다. 이러한 연동을 통해 등록, 참석 및 참여 데이터가 자동으로 동기화됩니다. 이는 수동으로 데이터를 내보내지 않고도 참석자를 세분화하고, 후속 조치를 트리거하며, 결과를 추적하기가 더 쉬워지기 때문에 중요합니다.

주요 추적 메트릭으로는 참여도 수준, 세션 유지율, 데모 요청이나 콘텐츠 다운로드 같은 후속 조치, 온디맨드 시청 등이 있습니다. 참여자당 비용을 계산하고 이벤트 인사이트가 향후 형식, 메시징, 전반적인 성과 개선에 어떻게 기여하는지 평가할 수도 있습니다.

웨비나 플랫폼은 단순한 단일 세션 네트워킹 이벤트를 위해 설계되었습니다. 기본적인 상호작용으로 콘텐츠를 방송합니다. 가상 컨퍼런스 플랫폼은 다중 세션, 복잡한 아젠다, 발표자 관리, 트랙 간 풍부한 참여를 지원합니다. 이벤트가 병행 세션을 포함하거나 여러 날에 걸쳐 진행된다면 컨퍼런스 플랫폼이 일반적으로 더 적합합니다.

ClickUp은 팀이 가상 이벤트와 관련된 모든 것을 관리할 수 있도록 지원합니다. 이벤트 플랫폼이 호스팅과 참여를 담당하는 동안, ClickUp은 하나의 작업 공간에서 계획 타임라인 관리, 연사 조정, 승인 절차, 협업, 그리고 사후 후속 조치를 지원하여 이벤트 실행을 더욱 일관성 있게 만들고 확장하기 쉽게 합니다.