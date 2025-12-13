팀을 위한 최고의 Google Workspace Studio 대안 10선

Google Workspace Studio를 넘어선 팀들은 Gemini 및 기본 협업 도구가 제공하는 것 이상의 기능을 원합니다. 많은 IT 의사 결정권자, 창업자 및 운영 관리자들은 더 깊은 맞춤형 설정이 가능한 도구를 원합니다. 또한 빠르게 성장하는 팀에 적합한 강력한 프라이버시 옵션과 가격 정책을 찾고 있습니다.

이 가이드에서는 AI 기반 에이전트와 체계적인 작업 관리를 제공하는 ClickUp과 같은 플랫폼부터 자체 호스팅 기반의 프라이버시 및 규정 준수에 중점을 둔 ONLYOFFICE 및 Proton과 같은 도구까지, 고려해볼 만한 10가지 Google Workspace Studio 대안을 상세히 분석합니다.

운영 규모를 확장하든 일 방식을 재고하든, 이러한 옵션들은 Studio 단독으로 달성할 수 있는 것보다 더 나은 성과를 내도록 지원합니다.

주요 Google Workspace Studio 대안 한눈에 보기

최고의 Google Workspace Studio 대안을 간략히 개요를 소개합니다. 👇

tool 가장 적합한 대상 주요 기능 가격* ClickUp 크로스-기능 팀, 빠르게 성장하는 기업 및 기업 운영을 위한 구조화된 AI 기반 워크플로우 자동화 컨텍스트 기반 추천을 위한 ClickUp Brain, 자동화된 감시를 위한 ClickUp Agents, 안정적인 워크플로우 실행을 위한 ClickUp Automations, 크로스 앱 지원을 위한 Brain MAX, 즉각적인 아이디어 캡처를 위한 Talk to Text Free Forever; 기업용 맞춤형 설정 가능 Microsoft 365 Windows 인프라를 표준으로 채택한 기업을 위한 엔터프라이즈급 생산성 생태계 상황에 맞는 코파일럿 지원, Power Automate를 통한 크로스 앱 워크플로우 자동화, 자율적인 엣지 에이전트 365, 시각적 문서 비교 기능 체험판; 사용자당 월 $7.20부터 시작 Zoho Workplace 강력한 기본 자동화 기능을 갖춘 통합 생산성 제품군을 찾는 예산에 민감한 팀 이상 탐지, 이메일 정리, 문서 분류를 위한 Zia AI 에이전트와 긴밀한 CRM 및 생태계 통합 기능 제공 무료 체험판; 사용자당 월 $4부터 시작 ONLYOFFICE 작업 공간 보안을 중시하는 조직을 위한 자체 호스팅 방식의 프라이버시 보호 환경을 갖춘 문서 관리 솔루션 세부적인 접근 권한을 가진 맞춤형 AI 에이전트, 다국어 문서 번역, AI 출력을 위한 결과 저장소, 인증된 디지털 서명 Free; 관리자당 월 $30부터 시작 Proton Suite 법률 팀, 의료 그룹, 언론인, 보안 민감 기관 등 프라이버시 보호가 중요한 업무를 수행하는 조직 제로 액세스 암호화 메일, 드라이브, 문서; 데이터 기록 없는 루모 AI; 만료되는 링크; 만료 제어 기능이 있는 암호화 이메일 사용자당 월 $14.99부터 시작 Notion 문서, 데이터베이스, wiki, /AI 지원 지식 hub를 통합한 팀을 위한 고도로 적응 가능한 작업 공간 AI 기반 데이터 추출, 작업 공간 전체 지식 검색, 자동화된 정책 업데이트, 다중 뷰 데이터베이스 구조 Free; 사용자당 월 $12부터 시작 Coda 데이터 기반 워크플로우와 앱 같은 문서를 구축하는 팀을 위한 대화형 문서 시스템 대량 데이터 보강을 위한 AI 열, 예약된 자동화, 연결된 Packs 생태계, 버전 기록 제어 기능 무료; 문서 제작자당 월 $12부터 시작 리브레오피스 온라인 벤더 종속성이나 독점 클라우드 제품군을 피하는 팀을 위한 오픈소스 문서 협업 도구 Writer/Calc/Impress용 브라우저 기반 편집, 마스터 문서 기능, 메일 병합 및 벡터 드로잉 도구 무료 (오픈소스) Bitrix24 CRM, 팀 커뮤니케이션, 작업 관리, 자동화를 결합한 중소기업을 위한 올인원 비즈니스 관리 솔루션 통화 녹취, 구조화된 작업 생성, 콘텐츠 재작성 및 자동화된 CRM 업데이트를 위한 CoPilot AI 무료 체험판; 조직당 월 $61부터 시작 폴라리스 오피스 데스크탑, 모바일, 웹을 넘나드는 팀을 위한 기기 독립적인 문서 워크플로우 자동화된 콘텐츠 생성을 위한 /AI Write, PDF 인사이트, 자동 생성 프레젠테이션 및 모바일 OCR 스캔을 위한 Ask Doc 체험판; 사용자당 월 $7.99부터 시작

Google Workspace Studio 대안에서 무엇을 찾아야 할까요?

AI 생산성 도구를 비교하기 전에 팀 워크플로우에 필수적인 요소를 파악하세요. 훌륭한 대안은 협업, 콘텐츠 제작, 일상 작업 자동화를 지원해야 합니다. 이를 복잡하게 만들지 않으면서 수행해야 합니다.

Google Workspace Studio 대안을 평가할 때 주목해야 할 사항은 다음과 같습니다:

에이전트 구축 제어: 원하는 대로 정확하게 실행되는 정밀한 트리거, 조건 및 다단계 작업을 설정하세요

크로스 앱 접근성: Google Workspace를 넘어 CRM, HR, 지원 및 엔지니어링 도구도 연결하세요

풍부한 컨텍스트 데이터: 에이전트가 추측이 아닌 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있도록 데이터베이스, wiki 또는 API에서 데이터를 가져옵니다.

내장된 거버넌스: 보안 및 규정 준수를 유지하기 위한 감사 로그, 사용량 추적 및 역할 기반 권한 부여 기능을 활용하세요.

기업급 보안: 암호화, 접근 권한 수준, 데이터 보관 위치를 제어하여 안심하세요

노코드 생성: 드래그 앤 드롭 빌더와 재사용 가능한 템플릿을 활용하여 에이전트를 신속하게 설계, 테스트 및 출시하세요

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 10%만이 AI 애플리케이션에 음성 어시스턴트(4%)나 자동화 에이전트(6%)를 사용하는 반면, 62%는 ChatGPT나 Claude 같은 대화형 AI 도구를 선호합니다. 어시스턴트와 에이전트의 낮은 채택률은 이러한 도구들이 주로 핸즈프리 작동이나 특정 워크플로우 같은 특정 작업에 최적화되어 있기 때문일 수 있습니다. ClickUp은 두 가지 장점을 모두 제공합니다. ClickUp Brain은 다양한 사용 사례를 지원할 수 있는 대화형 AI 어시스턴트 역할을 합니다. 반면, ClickUp 채팅 채널 내 AI 기반 에이전트는 질문에 답변하고, 문제를 분류하며, 심지어 특정 작업을 처리할 수도 있습니다!

최고의 Google Workspace Studio 대안

이제 최고의 Google Workspace Studio 대안으로 선정한 제품들을 자세히 살펴보겠습니다. 🎯

ClickUp의 소프트웨어 평가 방식 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 가치를 바탕으로 함을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 설명입니다.

1. ClickUp (통합된 생태계 내에서 구조화된 AI 기반 워크플로우 자동화에 최적)

ClickUp Brain으로 컨텍스트 인식 인사이트를 활용하여 워크플로우를 강화하세요

클릭업의 프로젝트 관리 소프트웨어는 업무 시스템의 핵심입니다. 최초의 통합 AI 작업 공간에서 작업, 프로젝트, 문서, AI, 자동화를 하나로 모읍니다.

Google Workspace Studio의 분산된 워크플로우를 대체합니다. 이제 단일화된 체계적인 시스템을 갖추게 됩니다. 책임 소재가 쉽게 확장됩니다.

상황 인식 AI로 더 빠르게 움직이세요

ClickUp Brain은 추측하지 않습니다. ClickUp 작업 공간을 분석하고 프로젝트를 이해합니다. 이를 통해 표면적인 제안이 아닌 실제 상황에 기반한 지침을 제공합니다.

여러분은 신규 고객 세그먼트를 위한 다양한 온보딩 여정을 관리한다고 가정해 보십시오.

ClickUp Brain에 온보딩 작업 공간 내 작업, 연결된 문서, 최근 댓글의 업데이트를 검토하도록 요청하세요. 세그먼트 간 격차를 식별하고 지원이 필요한 소유자를 강조하며 명확한 다음 단계 순서를 제공합니다. 검토 회의에 들어서면 업무 배정을 위한 준비가 완료된 상태로 일치된 의견을 공유할 수 있습니다.

일상 작업에 AI를 활용하는 방법은 다음과 같습니다:

📌 이 프롬프트를 사용해 보세요: 온보딩 작업 공간을 검토하세요. 각 세그먼트별 부족한 부분을 요약하고, 오늘 제가 할당해야 할 후속 조치 목록을 작성하세요.

AI 에이전트로 워크플로우 지원

ClickUp 에이전트를 활용하여 복잡한 워크플로우를 모니터링하고 운영 관리를 지원하세요

ClickUp 에이전트는 추가 도구 없이도 팀의 운영 업무를 확장할 수 있도록 지원합니다. 작업 공간 활동을 분석하고 패턴을 파악하여 일상적인 작업을 수행함으로써 워크플로우가 안정적으로 진행되도록 합니다.

예를 들어, PMO 팀이 여러 병렬 구현 프로젝트를 추적한다고 가정해 보십시오. 매일 아침 프로젝트 대시보드를 검토하고, 지연된 작업을 식별하며, 주간 계획 작업 내부에 간단한 업데이트를 게시하는 맞춤형 에이전트를 구축할 수 있습니다.

이 비디오를 시청하고 직접 만들어 보세요:

또한 사전 구축 에이전트로 쉽게 시작할 수 있습니다:

라이브 답변 에이전트 는 실제 작업 공간 컨텍스트를 활용하여 팀의 질문에 즉시 답변합니다.

라이브 인텔리전스 에이전트 는 실시간 프로젝트 데이터를 기반으로 인사이트를 도출하고, 새롭게 발생하는 위험을 강조하며, 요약 보고서를 생성합니다.

자동화된 보고 에이전트 는 트리거 또는 일정에 따라 보고서, 상태 업데이트 또는 대시보드 요약 정보를 생성합니다.

작업 생성 에이전트 는 양식, 티켓 또는 메시지 등과 같은 입력을 모니터링하여 적절한 소유자와 메타데이터를 포함한 작업을 자동 생성합니다.

알림 및 경고 에이전트는 기한이 지난 항목, 상태 변경 또는 새 댓글을 감시하고 적절한 담당자에게 알립니다.

🔍 알고 계셨나요? 기업의 79%가 이미 AI 에이전트를 도입 중이라고 답했으며, 이 중 66%는 측정 가능한 생산성 향상을 보고했습니다.

신뢰할 수 있는 프로세스 자동화

ClickUp에서 워크플로우 자동화를 구축하여 프로젝트를 원활하게 진행하세요

ClickUp Automation은 구조화된 워크플로우를 설계하여 자동으로 실행되도록 지원합니다. 수동 점검 단계를 제거함으로써 작업 공간에서 반복 작업을 자동화합니다. 이를 통해 팀은 상태 업데이트 대신 전략 수립에 집중할 수 있습니다.

예를 들어, 기획부터 보고까지 캠페인 실행을 관리하는 마케팅 팀은 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

작업 완료 즉시 업데이트되는 보고 대시보드

캠페인이 새로운 단계로 이동할 때 작업을 자동으로 할당하세요

캠페인 유형에 따라 사전 설정된 체크리스트를 적용하세요

모든 앱에서 작업 공간 컨텍스트를 유지하세요

ClickUp Brain MAX로 작업 중인 모든 앱에 작업 공간 지식을 가져오세요

ClickUp BrainGPT는 데스크탑과 브라우저 전반에서 여러분의 AI 동반자 역할을 합니다.

사이드바를 열고 질문하면 BrainGPT가 작업 공간의 컨텍스트를 활용하여 ClickUp 외부에서 수행하는 일을 지원합니다.

예를 들어, 다른 도구에서 분기별 전략 프레젠테이션 자료를 다듬었다고 가정해 보세요. BrainGPT를 열고 로드맵 전반의 진행 상황을 요약해 달라고 요청합니다. BrainGPT는 여러분의 작업과 문서를 읽고, 완료된 계획과 해결되지 않은 위험 요소를 식별한 후 슬라이드에 담을 내용을 생성해 줍니다.

AI가 실제 일을 따라가므로 집중력을 유지할 수 있습니다.

ClickUp 최고의 기능

모든 일을 한 곳에서 관리하세요: 프로젝트를 구성하고, 소유권을 추적하며, 프로젝트를 구성하고, 소유권을 추적하며, 첨부 파일을 첨부하고, ClickUp 작업으로 일을 진행하세요.

실행이 이루어지는 곳에서 콘텐츠를 생성하세요: ClickUp Docs로 브리프 초안 작성, 스크립트 작성, 가이드라인 저장, 모든 문서를 관련 작업에 직접 연결하여 정보가 단절되지 않도록 하세요. ClickUp Docs로 브리프 초안 작성, 스크립트 작성, 가이드라인 저장, 모든 문서를 관련 작업에 직접 연결하여 정보가 단절되지 않도록 하세요.

작업 공간 전체에서 즉시 모든 것을 찾으세요: ClickUp Enterprise 검색으로 작업, 문서, 채팅, 댓글, 첨부 파일 및 연결된 앱에서 결과를 가져옵니다.

소통을 결과물과 연계하세요: ClickUp 채팅을 활용해 작업 중인 스페이스나 작업 내에서 업데이트를 논의하면, 대화가 일과 분리되어 진행되는 일이 없어집니다. ClickUp 채팅을 활용해 작업 중인 스페이스나 작업 내에서 업데이트를 논의하면, 대화가 일과 분리되어 진행되는 일이 없어집니다.

프로젝트와 성과를 한눈에 확인하세요: ClickUp 대시보드의 맞춤형 카드를 통해 진행 상황, 업무량, 타임라인, 팀 성과 추적 ClickUp 대시보드의 맞춤형 카드를 통해 진행 상황, 업무량, 타임라인, 팀 성과 추적

아이디어를 4배 빠르게 포착하세요: Brain MAX의 Brain MAX의 ClickUp Talk to Text로 업데이트, 창의적인 노트 또는 실행 항목을 음성으로 입력하고 작업 공간 내에서 깔끔한 텍스트로 변환하세요.

ClickUp의 한도

Free Plan은 AI 및 에이전트 사용에 한도가 있습니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 만족한 사용자가 G2에 이 리뷰를 공유했습니다:

ClickUp은 모든 기능을 단일 플랫폼으로 통합하여 모든 업무와 커뮤니케이션을 한곳에 모아 100% 맥락을 제공해 주기 때문에 매우 유용합니다. 이 통합은 프로젝트 관리를 단순화하여 효율성과 명확성을 높여줍니다. 특히 Brain AI 기능이 마음에 드는데, 이는 제 명령어를 실행하는 AI 에이전트 역할을 하여 효과적으로 제 대신 작업을 수행해 줍니다. 이 자동화 기능은 워크플로우를 간소화하고 수동 노력을 줄여주어 매우 유용합니다. 또한 ClickUp의 초기 설정은 매우 직관적이어서 다른 도구에서 원활하게 전환할 수 있었습니다. Slack, Open AI, GitHub 등 제가 사용하는 다른 도구들과도 통합되어 일관된 작업 환경을 조성해준 점도 높이 평가합니다. 종합적으로 이러한 이유로 ClickUp을 적극 추천합니다.

🔍 알고 계셨나요? AI 에이전트에 대한 관심이 폭발적으로 증가하고 있습니다. 62%의 조직이 이미 AI 에이전트를 실험 중이며, 이를 더 스마트하고 빠른 일을 위한 차세대 핵심 도구로 활용하고 있습니다.

2. Microsoft 365 (기존 기업 생태계에 최적)

via Microsoft 365

Microsoft 365는 Copilot AI를 통해 Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams를 연결합니다. Copilot AI는 사용 중인 앱 내에서 상황에 맞게 작동합니다. Power Automate는 시각적 빌더를 통해 애플리케이션 간 워크플로우를 연결합니다. 이메일 데이터를 스프레드시트로 추출하거나, Teams에서 승인 체인을 트리거하거나, SharePoint 문서를 동기화하는 등의 작업을 수행합니다.

Google Workspace Studio 대안은 기존 Windows 인프라를 사용하는 조직에서 자연스럽게 운영되며, 단순히 결합된 느낌이 아닌 원활하게 통합된 시스템을 구축합니다.

자율 에이전트는 사용자가 자율 AI 에이전트를 생성하여 특정 비즈니스 프로세스를 모니터링하고, 트리거에 응답하며, 지속적인 인적 감독 없이 전체 생태계에서 워크플로우를 실행할 수 있도록 함으로써 내부 커뮤니케이션 소프트웨어의 한계를 뛰어넘습니다.

Microsoft 365 최고의 기능

이메일 감정 패턴을 분석하고 수신자가 과거에 메시지에 어떻게 반응했는지에 기반하여 최적의 발송 시간에 대한 AI 추천을 받아보세요.

OneDrive에서 최대 5개의 문서를 나란히 비교하고 키 차이점을 즉시 강조 표시하여 계약서 검토를 효율화하세요.

비즈니스 채팅 또는 비주얼 크리에이터 에이전트 를 통해 자연어 프롬프트로 시각적 자산을 생성하세요.

수동 개입 없이 조건을 모니터링하고 사전 정의된 작업을 실행하는 맞춤형 자율 에이전트를 구축하세요.

Microsoft 365의 한도

Copilot AI는 기본 Microsoft 365 라이선스 외에 추가 구독 계층을 구매해야 합니다.

인터페이스는 수십 개의 상호 연결된 앱에 걸쳐 tools를 배치하여 기본 기능을 찾으려는 신규 사용자를 혼란스럽게 합니다.

Microsoft 365 가격 정책

무료 체험판

Microsoft 365 비즈니스 베이직: 사용자당 월 $7.20

Microsoft 365 비즈니스 스탠다드: 사용자당 월 $15

Microsoft 365 비즈니스 프리미엄: 사용자당 월 $26.40

Microsoft 365 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (5,600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (13,950개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Microsoft 365에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

Microsoft Copilot의 가장 큰 장점은 Word, Excel, Outlook과 같은 Microsoft 365 애플리케이션과 완벽하게 통합된다는 점입니다. 초안을 생성하고, 데이터를 분석하며, 긴 스레드나 문서를 몇 초 만에 요약해 시간을 절약해 줍니다. 자연어 프롬프트 덕분에 기술에 익숙하지 않은 사람도 매우 쉽게 사용할 수 있습니다. 반복적이거나 연구 중심의 작업 시에는 마치 작업 공간에 개인 비서가 내장된 듯한 느낌을 주어 생산성과 집중력 모두를 향상시킵니다.

🧠 재미있는 사실: 하버드 대학의 한 실험에서 킬로봇(Kilobots)이라 불리는 초소형 로봇 떼를 만들었습니다. 한 마리로는 서툴고 느리지만, 천 마리가 함께하면 모양과 패턴을 만들고 거의 살아있는 듯한 조화로운 행동을 보여줍니다. 이는 단순한 개체들이 복잡한 지능을 만들어내는 가장 명확한 사례 중 하나입니다.

3. Zoho Workplace (예산이 적은 운영에 최적)

via Zoho Workplace

Zoho Workplace는 이메일, 문서, 스프레드시트, 프레젠테이션, 채팅, 비디오 회의를 단일 플랫폼으로 통합합니다.

Zia AI는 원격 근무 도구 전반에 걸쳐 지능형 어시스턴트로 작동하며, 패턴을 스캔하고 반복적인 워크플로우를 자율적으로 자동화합니다. 관리자는 ChatGPT, Gemini, Claude 또는 Cohere와 같은 타사 모델을 연결하여 Zia의 기능을 강화할 수 있으며, 각 모델의 강점에 따라 서로 다른 작업을 할당할 수 있습니다.

Zoho의 광범위한 생태계는 고객 데이터와 생산성 도구 간 자연스러운 연결 고리를 형성하여 영업 문의가 수동 전송 없이 CRM으로 직접 흐르도록 합니다. Zia는 이메일을 스캔하고 잠재 고객을 식별하며, 분석한 콘텐츠에 따라 CRM 항목을 자동으로 생성하거나 업데이트할 수 있습니다.

Zoho Workplace 주요 기능

이메일 패턴을 모니터링하고 이상 징후를 탐지하며 자동으로 정리 플랜을 실행하는 자율적인 Zia 에이전트 를 배포하세요.

이메일 내 보안 위협을 탐지하도록 에이전트를 구성하고 관리자를 위한 인시던트 보고서를 자동으로 설정하세요.

에이전트가 법률 문서를 자동으로 분류 및 정리하고, 콘텐츠 분석을 기반으로 검토를 위해 라우팅하도록 합니다.

Zoho Writer의 오프라인 모드를 활용하여 인터넷 연결 없이도 문서 편집을 계속할 수 있으며, 연결이 복원되면 변경 사항이 자동으로 동기화됩니다.

Zoho Workplace의 한도

현대적인 프로젝트 관리 도구와 비교했을 때 시각적 디자인이 다소 구식으로 보이며, 특히 문서 에디터와 스프레드시트 인터페이스에서 두드러집니다.

Zoho 제품 생태계 외부에서는 통합 옵션이 극적으로 제한됩니다.

Zoho Workplace 가격 정책

무료 체험판

5 GB

워크플레이스 스탠다드: 사용자당 월 $4

Mail Lite: 사용자당 월 $1 (연간 결제)

메일 프리미엄: 사용자당 월 $4 (연간 결제)

워크플레이스 프로페셔널: 사용자당 월 $7

워크플레이스 Enterprise: 맞춤형 가격

10 GB

워크플레이스 스탠다드: 사용자당 월 $4

Mail Lite: 사용자당 월 $1.25 (연간 결제)

메일 프리미엄: 사용자당 월 $4 (연간 결제)

워크플레이스 프로페셔널: 사용자당 월 $7

워크플레이스 Enterprise: 맞춤형 가격

Zoho Workplace 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (26,440개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (20개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zoho Workplace에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 의견 공유:

저는 Zoho CRM의 강력한 자동화 기능을 사랑합니다. 리드 후속 조치 및 워크플로우 관리와 같은 반복적인 작업을 간소화하여 많은 시간을 절약해 주니까요. AI 어시스턴트 지아(Zia)는 예측 인사이트와 이상 탐지 기능을 제공하여 잠재력이 높은 리드를 우선순위로 선정하는 데 탁월합니다. Google Workspace와 Mailchimp를 포함한 1,000개 이상의 앱과의 원활한 연동으로 매우 다재다능합니다. 또한 맞춤형 대시보드와 고급 분석 기능은 실시간 인사이트를 제공하여 더 현명한 의사결정을 가능하게 합니다.

4. ONLYOFFICE 작업 공간 (인프라 독립성에 최적)

via ONLYOFFICE 작업 공간

ONLYOFFICE 작업 공간은 자체 서버에서 운영되어 외부 클라우드 제공자에 대한 의존성을 제거합니다.

문서 분석, 콘텐츠 생성, 웹 검색, 작업 공간 관리 작업을 위한 AI 에이전트를 제공합니다. 파일 정리는 물론 팀원 초대도 가능합니다. OpenAI, Anthropic, TogetherAI, OpenRouter 등의 AI 제공자를 해당 에이전트에 연결할 수 있습니다. 이후 MCP 서버를 활성화하면 DocSpace 요소와 직접 상호작용할 수 있습니다.

에이전트는 필요 시 자체 문서에서 인덱스된 지식 기반을 검색하거나 웹에서 정보를 가져올 수 있습니다. 공간 유형에는 공동 작성을 위한 팀 협업 스페이스, 특정 워크플로우용 맞춤형 스페이스, 외부 공유용 공개 스페이스, 데이터 수집용 양식 작성 스페이스, 보안 관리를 위한 가상 데이터룸이 포함됩니다.

ONLYOFFICE 작업 공간 주요 기능

에이전트 관리자 , 콘텐츠 제작자 또는 뷰어 에게 접근 권한을 할당하세요. 특정 지침과 목적을 가진 맞춤형 AI 에이전트 예시를 구축하고,또는에게 접근 권한을 할당하세요.

30개 이상의 언어로 문서를 번역하세요. 텍스트를 외부 tool로 복사할 필요 없이 에디터 내에서 직접 번역할 수 있습니다.

AI 생성 결과를 결과 저장소 에 저장하세요. 여기서 계속 편집하거나 팀과 협업하거나 공개 링크로 공유할 수 있습니다.

법적 효력을 위해 인증서 기반 인증을 사용하여 계약서 및 합의서에 디지털 서명을 추가하세요.

ONLYOFFICE 작업 공간의 한도

사용자 인터페이스는 기능적이지만 현대적이지 않습니다. 클라우드 네이티브 Google Workspace Studio 대안에서 볼 수 있는 시각적 완성도가 부족합니다.

지원 모델은 커뮤니티 채널에 크게 의존합니다. 유용하기는 하지만, 주요 상업적 제공자로부터 기업 팀이 기대하는 신속한 SLA 기반 응답 시간을 제공하지는 않습니다.

ONLYOFFICE 작업 공간 가격

DocSpace

Free

비즈니스: 관리자당 월 30달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Docs Enterprise: 1,500달러부터 시작

ONLYOFFICE 작업 공간 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (60개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (320개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ONLYOFFICE 작업 공간에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2에 공유된 내용:

OnlyOffice에서 가장 마음에 드는 점 중 하나는 문서, 스프레드시트, 프레젠테이션을 효율적이고 효과적으로 생성 및 편집할 수 있는 다양한 기능과 tool 범위입니다. OnlyOffice의 또 다른 뛰어난 특징은 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스로, 문서 작업을 매우 쉽게 만들어 줍니다. 또한 이 소프트웨어는 다양한 플랫폼과 기기에서 원활하게 작동하여 언제 어디서나 일할 수 있게 해줍니다.

🔍 알고 계셨나요? 리더의 57%가 향후 1년 내 측정 가능한 ROI를 기대하지만, 대부분은 이미 혜택이 나타나기 시작했다고 말합니다. 97%는 생산성 향상을, 94%는 수익성 강화를, 91%는 업무 품질 개선을 경험하고 있습니다.

5. Proton Suite (기밀 정보 처리에 최적)

via Proton Suite

Proton Suite는 제로 액세스 암호화에 중점을 둡니다. 이는 데이터가 Proton 서버로 전송되기 전에 사용자의 기기에서 암호화된다는 의미입니다. 메일, 드라이브, 달력, 문서 모두 이 암호화 시스템을 사용합니다.

이들은 미국 감시 규정이 아닌 스위스 프라이버시 보호법의 보호를 받습니다. 프로톤은 대화를 기록하지 않고 저장된 채팅을 암호화하여 누구도 읽을 수 없도록 하는 AI 어시스턴트 '루모(Lumo)'를 추가했습니다. 이는 오픈소스 대규모 언어 모델(LLM)을 기반으로 구축되었으며, 프로톤의 유럽 데이터센터에서 운영되며 OpenAI 같은 제3자 제공자를 사용하지 않습니다.

문서를 Proton Drive에서 직접 업로드하여 원격 서버에 흔적을 남기지 않고 분석할 수 있습니다. 의료 제공자, 법률 전문가, 언론인 및 활동가들은 진정한 기밀성을 신뢰합니다. 그러나 검색 기능은 제한됩니다. 이는 콘텐츠가 암호화된 상태에서는 서버 측 인덱스가 작동할 수 없기 때문입니다.

Proton Suite 주요 기능

Proton Drive에서 파일을 안전하게 업로드하고 Lumo가 요약, 이메일 초안 작성 또는 코드 검토를 수행하도록 하세요—모든 과정이 종단 간 암호화로 보호됩니다.

현재 채팅을 닫으면 영구적으로 사라지고 어디에도 기록이 남지 않도록 고스트 모드를 활성화하세요.

Proton Drive에 파일을 저장하고, 설정된 일수 또는 보기 횟수 이후 만료되는 비밀번호 보호 링크를 통해 공유하세요.

보낸 이메일에 유효 기간을 설정하세요. 이렇게 하면 일정 시간이 지나면 수신자가 메시지에 접근할 수 없게 됩니다.

Proton Suite의 한도

주류 생산성 제품군에 비해 기능 세트가 상당히 뒤처져 있으며, 고급 형식 지정, 템플릿 라이브러리, 정교한 편집 tools가 부족합니다.

협업 기능은 의도적으로 최소화되었습니다. 코멘트 기능과 커서 추적은 제공되지만, 현대적인 팀이 기대하는 실시간 공동 편집 이나 제안 도구는 포함되지 않습니다.

Proton Suite 가격 정책

Proton 비즈니스 suite: 사용자당 월 $14.99

Proton 비즈니스 suite + Lumo AI: 사용자당 월 $27.98

Enterprise: 맞춤형 가격

Proton Suite 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (130개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (115개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Proton Suite에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰 기준:

Protonmail은 플랫폼을 통해 전송되는 이메일에 종단 간 암호화를 지원합니다. 수신자 측의 다른 메일 서비스에서도 암호화가 작동합니다. Gmail 받은 편지함을 쉽게 통합하여 단일 플랫폼에서 간편하게 접근할 수 있습니다. 이메일을 통해 첨부 파일을 안전하게 주고받는 데 사용됩니다.

📖 추천 읽기: Teams를 위한 최고 평가의 Proton Drive 대안

6. Notion (적응형 작업 공간 설계에 최적)

via Notion

Notion은 텍스트, 데이터베이스, 갤러리, 보드, 달력과 같은 블록을 제공합니다.

고정된 문서 유형 대신 맞춤형 작업 공간으로 구성할 수 있습니다. 페이지에는 다양한 방식으로 정보를 동시에 필터링하고 표시하는 데이터베이스를 포함할 수 있습니다. 동일한 데이터가 작업 목록, 칸반 보드, 달력 또는 테이블 보기로 표시될 수 있습니다.

또한 Notion AI는 플랫폼 전반에서 작동합니다. 데이터베이스 페이지 내 속성과 노트에서 정보를 추출하여 질문에 답변합니다. 페이지 간 링크는 내부 문서, 회의록, 작업 추적기, wiki가 손쉽게 연결되는 지식 그래프를 생성합니다.

이 AI는 메일, Box, Outlook, Slack, Google Drive, GitHub 등 외부 도구와 연결하여 해당 서비스로부터 답변을 제공할 수 있습니다.

Notion 최고의 기능

Notion AI의 추출 도구로 복잡한 PDF를 몇 초 만에 구조화된 데이터베이스로 변환하세요

Slack 스레드, 문서, 웹 조사 등 흩어진 입력 자료에서 인사이트를 추출하고, AI가 반복되는 주제를 즉시 도출하도록 하세요.

AI 에이전트에게 작업 공간 전체의 정책 페이지를 찾아서 새 정보로 업데이트하되 형식을 일관적으로 유지하도록 요청하세요.

사전 설정된 속성, 작업 및 구조로 새 항목을 자동 채우는 재사용 가능한 데이터베이스 및 작업 관리 템플릿을 구축하세요.

Notion의 한도

매우 큰 작업 공간에서는 성능이 저하될 수 있으며, 특히 복잡한 다중 관계형 데이터베이스를 사용할 때 더욱 그렇습니다.

오프라인 기능은 여전히 한도가 있으며, 대부분의 작업에는 안정적인 인터넷 연결이 필요합니다.

Notion AI는 글쓰기와 요약에 강점을 보이지만, 고급 AI 작업 공간에서 찾아볼 수 있는 심층적인 운영 맥락과 자동화 기능이 부족합니다.

Notion 가격 정책

Free

추가 혜택: 사용자당 월 $12

비즈니스: 사용자당 월 $24

Enterprise: 맞춤형 가격

Notion 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (6,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Notion에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

Notion은 놀라울 정도로 유연해서 문서, 노트, 작업, 데이터베이스를 모두 깔끔한 하나의 작업 공간에 통합할 수 있습니다. 직관적인 인터페이스와 드래그 앤 드롭 구조로 콘텐츠 재정리가 손쉽고, 다양한 미디어 삽입이나 관련 페이지 연결 기능이 생산성을 크게 높여줍니다. 프로젝트 개요, 작업 목록, 연구 자료 등 모든 것을 시각적으로 체계화하고 쉽게 탐색할 수 있게 해주는 점이 특히 마음에 듭니다. 또한 매우 맞춤 설정이 가능해 경직된 구조에 얽매이지 않고 다양한 워크플로우에 적응할 수 있습니다.

📖 추천 읽기: 최고의 Notion 대안 및 경쟁사

7. 코다 (대화형 문서 엔지니어링에 최적)

via Coda

코다의 지식 관리 소프트웨어는 문서를 기능적인 애플리케이션으로 변환합니다. 여기서는 테이블이 외부 API에 연결되고, 버튼이 다단계 작업을 트리거하며, 수식이 여러 페이지에 걸쳐 계산을 수행합니다.

Packs 생태계는 Slack, Google 캘린더, GitHub, Jira, Salesforce를 포함한 600개 이상의 연결된 서비스를 문서에 직접 통합합니다.

Coda AI는 문서 내에서 직접 작업을 수행하는 연결형 업무 보조 도구로 작동합니다. 이 AI는 연결된 모든 앱의 데이터를 참조하고, 정보를 요약하며, 콘텐츠를 생성하고, 대규모로 반복 작업을 자동화할 수 있습니다. 또한 Formulas를 통해 단순한 스프레드시트 기능을 넘어선 작업을 수행할 수 있습니다: 특정 조건이 트리거되면 Slack 메시지를 전송하거나, 달력 이벤트를 생성하거나, 외부 시스템을 업데이트합니다.

코다의 주요 기능

일정, 트리거 또는 버튼 클릭으로 실행되는 자동화를 구축하여 문서를 앱과 같은 워크플로우로 전환하세요.

AI 열을 활용하여 수백 개의 행에 걸쳐 콘텐츠를 한 번에 풍부하게 만들고, 분류하거나 생성하세요.

팩(Packs)을 통해 600개 이상의 앱과 연결하여 Slack, Jira, Salesforce 또는 Google 캘린더와 같은 tools에서 실시간 데이터를 문서로 직접 가져옵니다.

문서 변경 내역을 시간별로 추적하고, 편집 내용을 되돌려야 할 때 이전 버전을 복원하세요.

Coda의 한도

팩(Packs), 복잡한 수식, 자동화 등과 같은 고급 기능은 학습 곡선이 가파르므로 비기술 팀이 숙달하기 어렵습니다.

대용량 문서나 복잡한 관계형 설정은 시간이 지남에 따라 느려지거나 유지 관리가 어려워질 수 있습니다.

이 모바일 앱은 다른 코다(Coda) 대안들에 비해 편집 기능이 한도입니다.

코다 가격 정책

Free

프로: 문서 Maker 1명당 월 $12

팀: Doc Maker 1인당 월 $36

Enterprise: 맞춤형 가격

코다 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (485개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (95개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 코다에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

코다는 유연성과 체계성을 동시에 제공합니다 – 문서, 데이터, 워크플로우를 한곳에서 관리할 수 있습니다. 여러 tools를 대체하면서도 직관적인 사용성을 유지하는 점이 마음에 듭니다. 실시간 협업, 자동화 기능, 연결된 테이블을 통해 프로젝트 구성과 실행이 원활하고 효율적으로 이루어집니다. 또한 데이터를 연결하고 상호작용 가능한 차트를 생성할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 연구진이 클립보다 가벼운 로봇 곤충 로보비(RoboBee)를 개발했습니다. 이 로봇은 비행, 착륙, 환경 변화에 대한 반응이 가능해 지금까지 만들어진 가장 작은 기능성 에이전트 시스템 중 하나입니다.

8. LibreOffice Online (오픈소스 지지자에게 최적)

via LibreOffice Online

리브레오피스 온라인은 OffiDocs 같은 서비스의 도움으로 데스크탑 엔진을 브라우저로 확장합니다. 이를 통해 사용자는 벤더 종속성이나 독점적 제한 없이 자유롭게 문서를 편집할 수 있습니다. 브라우저 확장 프로그램과 웹 서비스를 활용하여 DOC, XLS, PPT 형식의 문서를 생성, 편집, 보기할 수 있습니다.

이 에디터는 동시 편집, 주석 달기 및 기본 서식 지정이 가능합니다. 또한 Microsoft Office 및 OpenDocument 형식과도 원활하게 호환됩니다. 현대적인 클라우드 제품군보다 실용적인 느낌을 주며, 안정적인 문서 편집 기능을 제공합니다.

리브레오피스 온라인의 주요 기능

브라우저 내에서 직접 Writer 로 문서를, Calc 로 스프레드시트를, Impress 로 프레젠테이션을 작성하고 편집하세요.

여러 개의 개별 파일을 하나의 통합된 문서로 결합하면서도 개별 파일의 편집 가능성을 유지하는 마스터 문서를 생성하세요.

스프레드시트 데이터 소스에서 개인화된 편지, 라벨 또는 봉투를 생성하기 위해 메일 병합을 적용하세요.

문서 에디터 내장 벡터 그래픽 tools를 활용하여 맞춤형 도형 오브젝트와 다이어그램을 디자인하세요.

LibreOffice Online의 한도

인터페이스 디자인은 현대적인 클라우드 오피스 제품군에 비해 구식처럼 보입니다.

AI 지원, 스마트 템플릿 또는 자동화 기능 없음

자체 호스팅 배포는 지속적인 기술적 유지 관리, 보안 업데이트 및 문제 해결 전문성이 필요합니다.

리브레오피스 온라인 가격

무료 (오픈소스)

리브레오피스 온라인 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (265개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (2,230개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 LibreOffice Online에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra의 한 리뷰에는 다음과 같이 적혀 있습니다:

LibreOffice는 강력한 파일 호환성을 갖춘 무료 오피스 제품군입니다. 다만 인터페이스가 다소 투박할 수 있으며, 대용량 문서 처리 시 성능이 저하될 수 있습니다.

📖 추천 읽기: 문서 생성을 위한 LibreOffice 대안

via Bitrix24

Bitrix24는 문서, 작업, 채팅, 영상 통화 같은 일반적인 생산성 tools를 제공하지만, 비즈니스 운영 기능에도 중점을 둡니다. 거래 파이프라인, 리드 추적, 자동화된 영업 워크플로우를 모두 한 곳에서 이용할 수 있습니다. CoPilot은 이러한 모듈 내에서 작동하여 콘텐츠 생성, 정보 분석, 일상적인 프로세스 관리를 수행하므로 팀이 더 빠르게 움직일 수 있습니다.

시각적 워크플로우 빌더가 플랫폼의 다양한 부분을 하나로 연결합니다. 고객의 첫 문의부터 최종 청구서에 이르기까지 모든 것을 아우르는 자동화된 시퀀스를 생성할 수 있습니다.

이 올인원 방식은 사용하는 도구 수를 줄이고자 하는 중소기업에게 매력적입니다. 단점은 Bitrix24가 복잡하게 느껴질 수 있다는 점입니다. 한곳에 너무 많은 기능이 제공되다 보니 일상 업무 중 인터페이스가 혼란스러울 수 있습니다.

Bitrix24의 주요 기능

녹음된 전화 통화를 자동으로 텍스트로 변환하고 CoPilot이 요약하도록 하며, 연락처 또는 거래 필드를 자동으로 채웁니다.

이메일, 제안서, 소셜 게시물의 문법, 어조, 명확성을 개선하여 초안을 정리합니다.

명확한 설명, 하위 작업 및 체크리스트가 포함된 구조화된 작업을 생성하여 프로젝트 설정을 가속화합니다.

Bitrix24의 한도

팀이 여러 모듈을 동시에 사용할 경우 플랫폼 속도가 느려질 수 있으며, 이로 인해 사용자들은 종종 더 가벼운 Bitrix24 대안을 찾게 됩니다.

Free Plan과 유료 플랜 간 경험 차이가 극심하여 지원 품질이 일관되지 않습니다.

Bitrix24 가격 정책

무료 체험판

기본: 조직당 월 61달러 (5명 기준)

스탠다드: 조직당 월 $124 (50명 기준)

프로페셔널: 조직당 월 $249 (100명 기준)

기업: 조직당 월 $499 (250명 기준)

Bitrix24 평가 및 리뷰

G2: 4. 1/5 (585개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.2/5 (975개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Bitrix24에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자가 Capterra에 이렇게 썼습니다:

AI 어시스턴트가 있어 일을 훨씬 간편하게 만들어주니 정말 놀랍습니다. 동료들과 비디오 회의를 통해 지속적인 업무 소통을 손쉽게 할 수 있습니다. [sic] 이 플랫폼은 항상 제게 큰 도움이 됩니다.

🧠 재미있는 사실: 1980년대에 개발된 실제 다중 에이전트 시뮬레이션인 Boids는 새 떼의 군집 행동이 세 가지 간단한 규칙에서 비롯된다는 것을 보여주었습니다: 거리 유지, 속도 일치, 이웃 방향으로 조종. 이 모델은 오늘날에도 에이전트 협조의 기본 원리를 가르치는 데 사용됩니다.

10. 폴라리스 오피스 (기기 독립적인 워크플로우에 최적)

via Polaris Office

폴라리스 오피스는 사용하는 모든 기기에서 일관된 경험을 제공합니다. Windows, Mac, Linux, iOS, Android 또는 브라우저에서 일하더라도 익숙한 인터페이스를 느낄 수 있습니다. 또한 Microsoft Office 파일을 원활하게 처리하므로 형식 문제나 변환 문제로 고생하지 않고도 클라이언트나 팀원과 협업할 수 있습니다.

이 PDF 도구는 단순한 보기 기능을 넘어섭니다. PDF를 직접 편집하고, 다양한 형식으로 변환하며, 모든 파일을 Polaris Drive에 저장할 수 있습니다. Polaris Drive는 여러 기기에서 파일을 동기화하여 항상 최신 상태를 유지해 줍니다.

폴라리스 오피스에는 사용하기 쉬운 AI 작업 공간 도 포함되어 있습니다 . 일상적인 작업을 완료하는 데 필요한 사람들에게 부담을 주지 않으면서도 긴 보고서나 프레젠테이션을 작성할 수 있을 만큼 충분한 기능을 제공합니다.

폴라리스 오피스 최고의 기능

AI Write 도구로 기사, 보고서 또는 기타 콘텐츠를 생성하세요.

Ask Doc 으로 PDF 또는 텍스트 파일에서 요약, 헤드라인 또는 답변을 추출하세요.

주제나 개요를 자동으로 완성된 프레젠테이션 자료로 변환하세요

휴대폰으로 물리적 문서를 스캔하고 OCR을 통해 편집 가능한 텍스트로 변환하세요

폴라리스 오피스 한도

복잡한 매크로와 같은 고급 스프레드시트 기능은 여전히 한도가 있습니다.

무료 버전은 문서 편집 인터페이스 내에 광고를 표시하여 워크플로우를 방해합니다.

일부 사용자는 여러 기기에서 동시에 일할 때 가끔 동기화 문제가 발생한다고 보고합니다.

폴라리스 오피스 가격 정책

무료 체험판

비즈니스: 사용자당 월 $7.99

교육: 맞춤형 가격 책정

폴라리스 오피스 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 폴라리스 오피스에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

이 제품군의 가장 큰 장점은 단순하고 완벽하게 일하기 좋다는 점입니다. 합리적인 가격에 단일 패키지로 필요한 모든 기능을 제공하므로, 워드부터 스프레드시트, 프레젠테이션, PDF에 이르기까지 제품군에서 요구할 수 있는 모든 것이 손쉽게 활용 가능합니다. 특히 여러 사람이 동일한 프로젝트에서 협업할 수 있도록 지원한다는 점이 마음에 들며, 이는 추가적인 장점으로 작용합니다.

🔍 알고 계셨나요? 사무직 근로자의 84%가 일상 업무에서 AI 에이전트 활용을 열망한다고 답했습니다. 이는 더 많은 지원을 받는 AI 기반 역할로의 실질적인 전환을 시사합니다.

Google Workspace Studio 대안에 관한 자주 묻는 질문

Google Workspace Studio는 문서 생성, 협업 및 팀 커뮤니케이션을 위한 생산성 제품군입니다. Gmail, Docs, Sheets, Drive 등을 포함하며, 팀이 클라우드 환경에서 업무를 관리하는 데 일반적으로 사용됩니다.

팀들은 더 깊은 맞춤형 설정, 고급 AI 기능, 강화된 프라이버시 제어, 도구 간 자동화가 필요할 때 대안으로 전환합니다. ClickUp은 통합 플랫폼, ClickUp Brain, 유연한 AI 에이전트를 통해 이러한 모든 요구를 해결합니다.

ClickUp은 다른 도구들이 추가 비용을 청구하는 AI 및 자동화 기능을 포함한 Free Forever 플랜을 제공합니다. 통합된 작업 공간으로 여러 구독이 필요 없어 팀 규모가 커질수록 비용 효율적인 솔루션이 됩니다.

Zoho Workplace는 저렴한 초기 가격을 제공하지만, ClickUp은 특히 요구사항이 증가할수록 달러당 훨씬 더 많은 AI, 자동화 및 프로젝트 관리 가치를 제공합니다. 빠르게 변화하는 팀과 함께 확장되도록 설계되어 가격 단계를 거치지 않아도 됩니다.

ClickUp은 ClickUp Brain, 맞춤형 에이전트, 코드 없이도 작업, 문서, 대시보드를 연결하는 자동화 기능 등 구조화된 AI 기반 자동화 분야에서 선도합니다. 속도와 맥락을 중시하는 팀을 위해 설계되었습니다.

예. ClickUp과 Microsoft 365는 모두 SSO, 감사 추적, 역할 기반 권한 부여를 포함한 기업급 제어 기능을 제공합니다. ClickUp은 이를 맞춤형 워크플로우 및 AI 에이전트와 하나의 생태계에 결합한 점에서 두드러집니다.