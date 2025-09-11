팀을 위한 10가지 최고 평가 프로톤 드라이브 대안

확률로, 대부분의 사람들이 그렇듯, 프라이버시 때문에 프로톤 드라이브를 사용하기 시작하셨을 겁니다.

보안하고 간편합니다. 하지만 일이 커질수록 요구사항도 늘어났습니다.

프로톤 캘린더의 한도 공유 옵션, 실시간 협업 부재, 프로톤 메일의 기기 간 불편한 동기화 등 장애물에 부딪힌 적이 있을 수 있습니다.

이런 상황이라면, 다른 대안을 살펴볼 때입니다.

이 블로그 포스트에서는 더 많은 제어권, 스마트한 기능, 그리고 더 원활한 워크플로우를 제공하는 최고의 프로톤 드라이브 대안을 살펴보겠습니다. 🎯

프로톤 드라이브 대안에서 무엇을 찾아야 할까요?

프로톤 드라이브가 모든 요구사항을 충족시키지 못한다면, 이제 딱 맞는 대안을 찾아보세요.

새로운 디지털 플랫폼을 사용하기 전에 다음 사항을 고려하세요. 👀

*보안 및 프라이버시: 데이터가 민감한 경우 강력한 암호화(이상적으로는 종단 간 암호화), 다중 인증, GDPR 또는 HIPAA와 같은 표준 준수를 확인하세요

속도와 성능: 대용량 파일을 일하거나 빠른 접근이 필요한 경우, 지연 시간이 짧고 전 세계에 데이터 센터가 배포된 제공자를 선택하세요

장기 저장소 용량: *제공자가 확장 가능한 옵션을 제공하도록 하여 저장소 수요 증가 시 다시 전환할 필요가 없도록 하세요

데이터 백업 및 중복 저장: 하드웨어 장애나 예상치 못한 문제 발생 시 매우 유용한, 데이터를 여러 지역에 자동으로 복제하는 서비스를 찾아보세요

파일 관리 기능: *작업 효율성에 큰 영향을 미치는 버전 관리, 파일 공유, 자동 백업과 같은 편리한 부가 기능을 찾아보세요

통합 및 접근성: 모든 기기에서 일할 수 있는지 고려하세요. 기존 tools(CRM, 프로젝트 관리 앱, 생산성 제품군 등)와 연동 가능한지 확인하세요

💡 전문가 팁: 제로 트러스트 모델을 도입하세요—내부 사용자의 요청도 포함해 모든 파일 접근 요청이 검증됩니다. 마치 모든 출입문에 보안 검문소가 설치된 것과 같습니다.

한눈에 보는 최고의 프로톤 드라이브 대체 서비스 10선

다음은 최고의 프로톤 드라이브 대체 서비스 10가지에 대한 간략한 요약입니다. ⚒️

프로톤 드라이브를 대체할 최고의 10가지 솔루션

프로톤 드라이브를 대체할 수 있는 최고의 10가지 대안을 살펴보겠습니다. 💁

1. ClickUp (강력한 검색 기능을 통한 스마트 파일 관리에 최적)

지금 바로 사용해 보세요 ClickUp은 AI 기반의 단일 통합 플랫폼으로 모든 일을 한곳에 모아줍니다

Proton Drive는 파일을 저장할 공간을 제공하지만, 프로젝트, 작업, 노트, 커뮤니케이션은 어떻게 관리할까요?

모든 일이 별도의 tool에서 이루어지면 일 is 느려지고, 분절되며, 산만해집니다—이는 일 확산과 싸우는 것과 같습니다.

ClickUp이 해결합니다. 프로젝트, 지식, 채팅을 한곳에 통합한 업무용 올인원 앱으로, AI 기반의 모든 기능을 통해 더 빠르고 스마트하게 일할 수 있도록 지원합니다.

AI 엔진, ClickUp Brain으로 시작하세요. '클라이언트 데이터 보안 프로토콜은 무엇인가요?' 같은 질문을 하면, 해당 정보가 체크리스트나 댓글 스레드 깊숙이 있더라도 태스크, 문서, wiki에서 답을 찾아냅니다.

프로톤 드라이브가 프라이버시와 파일 저장소를 위해 설계된 반면, ClickUp Brain은 AI 기반 자동화로 지식 관리를 한 단계 발전시킵니다. 문서를 업로드한 후 잊어버리는 대신 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

*긴 문서, 기사 또는 회의 노트를 자동 요약하다

콘텐츠, 마감일 또는 대화 업데이트를 기반으로 작업이나 문서 생성 같은 스마트 자동화를 트리거하세요

외부 소스나 기존 문서에서 데이터를 추출하여 보고, 가이드, 온보딩 자료를 더 빠르게 구축하세요

콘텐츠를 여러 언어로 번역하여 글로벌 협업을 지원하세요

aPI 연결을 통해 기존 tools와 통합하여 자동화된 파일 처리 및 다중 도구 워크플로우를 구현하세요

하지만 정보가 실제로 체계화되어 있을 때만 답변이 일합니다. ClickUp AI Knowledge Manager가 바로 여기서 해결합니다.

자원을 wiki, SOP 라이브러리 또는 팀 플레이북으로 그룹화할 수 있습니다. 각 항목은 연결된 작업, 업데이트 및 문서로 연결되므로 정보가 고립되어 떠다니지 않습니다. 가장 큰 장점은? ClickUp의 AI 에이전트가 거의 또는 전혀 도움 없이도 여기서 모든 것을 운영할 수 있다는 점입니다. 👇🏼

해당 구조를 구축한 후에는 ClickUp Docs가 협업 기능을 더합니다. 이는 작업, 프로젝트, 워크플로우에 완전히 통합된 실시간 협업 공간입니다. AI가 생성한 인사이트를 상세 브리핑, 표준 운용 절차 (SOP), 회의 노트 등으로 전환할 수 있습니다. 이후 이를 작업에 직접 연결하고 기여자를 할당한 후, 한 곳에서 실시간 협업을 활용하세요.

물론 팀에서는 이미 다른 tools로 파일을 저장하고 있을 것입니다. ClickUp 통합 기능을 통해 Google Drive, OneDrive, iCloud Drive, Dropbox 같은 tools를 워크플로우에 직접 연결하세요. 탭 전환이나 버전 손실 없이 작업 및 문서 내에서 해당 파일을 연결하거나 미리 볼 수 있습니다.

ClickUp Enterprise 검색으로 모든 일 맥락을 한곳에서 확인하세요

마지막으로, ClickUp 엔터프라이즈 검색이 모든 것을 하나로 연결합니다. 워크플로우의 다양한 부분을 연결하여 컨텍스트 인식 검색을 손쉽게 만들어주므로, 특정 문서, 팀 리더의 코멘트, 또는 3개월 전의 작업 업데이트를 빠르게 찾을 수 있습니다.

📌 예시: 직원이 지능형 검색 시스템을 활용해 콘텐츠 관리자가 블로그 게시물 마감일에 대해 남긴 코멘트를 즉시 찾아냅니다. 디자이너가 그래픽 수정과 관련해 공유한 관련 작업 업데이트도 확인할 수 있습니다. 모든 내용이 원본 'Q2 캠페인 전략' 문서와 연결되어 있어, 언제 어디서 생성되었든 쉽게 접근할 수 있습니다.

clickUp 최고의 기능*

실시간 협업: 라이브 편집, 문서 내 댓글, 크로스-기능 팀워크를 위한 작업 할당으로 wiki를 최신 상태로 유지하세요

*문서 허브에서 모든 것을 찾으세요: 검증된 wiki, 사용자 정의 가능한 템플릿, 간편한 검색·정렬·필터 옵션을 통해 모든 지식을 한곳에 통합하세요

작업 간편 실행: *지휘 센터 바로 가기로 앱 실행, 클립보드 기록 확인, 클릭 한 번으로 콘텐츠 생성

어디서나 검색 접근: 작업 흐름에 맞춰 지휘 센터, 글로벌 액션 막대 또는 데스크탑에서 검색을 시작하세요

*clickUp의 한도

플랫폼의 방대한 기능 세트와 맞춤형 설정 옵션은 신규 사용자에게 부담스러울 수 있습니다

clickUp 가격 정책*

clickUp 평가 및 리뷰*

G2: 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요? *

G2 리뷰어의 ClickUp에 대한 평가:

다른 tools에서 가장 불편했던 점은 분산된 작업 환경이었습니다… ClickUp이 차별화되는 점은 작업 관리와 실시간 메시징, 협업을 매끄럽게 결합한다는 것입니다. 작업에서 채팅 앱으로 전환할 필요 없이, 작업 항목을 클릭하기만 하면 바로 그 자리에서 토론을 시작할 수 있습니다. 모든 댓글, 파일, 업데이트는 필요한 곳에 정확히 위치하며, 작업 자체에 첨부 파일로 첨부됩니다.

💟 보너스: 이메일, 파일, 작업을 여러 앱에서 동시에 처리하는 데 지치셨나요? Brain MAX를 만나보세요 — 10개 이상의 앱에 일의 흩어짐을 막아주는 AI 기반 데스크톱 도우미입니다. 프로톤은 보안 이메일과 저장소에는 탁월하지만, 브레인 맥스는 그 이상을 제공합니다: 메시지, 문서, 프로젝트 등 모든 일들을 하나의 통합된 스페이스 for one unified space로 모아줍니다. 생각이나 할 일을 말하기만 하면, 브레인 맥스가 음성 우선 AI로 모든 것을 포착하고 정리해줍니다.

2. Nextcloud (완전한 통제권을 가진 자체 호스팅 클라우드 구축에 최적)

via Nextcloud

넥스트클라우드(Nextcloud)는 파일 저장, 동기화 및 협업을 위한 개인 클라우드 구축이 가능한 오픈소스 플랫폼입니다. 단일 제공자가 호스팅하는 닫힘 시스템인 프로톤 드라이브와 달리, 이 플랫폼은 사용자에게 완전한 데이터 소유권을 부여합니다.

자체 서버나 신뢰할 수 있는 제공자에 호스팅할 수 있어, 디지털 주권과 데이터 프라이버시를 중시하는 개인, 팀 또는 대기업에 이상적입니다.

넥스트클라우드의 차별점은 규정 준수, 맞춤 설정, 통합에 대한 깊은 집중입니다. HIPAA 및 GDPR 준비가 완료되었으며, 종단 간 암호화를 지원하고 Microsoft tools부터 로컬 네트워크 드라이브까지 모든 것과 연결됩니다. 넥스트클라우드 톡, 파일, 어시스턴트 같은 앱을 통해 단순한 저장소 이상의 기능을 원하는 사용자를 위해 설계되었습니다.

넥스트클라우드 최고의 기능

통합 tools를 활용해 팀원과 문서를 공유, 동기화, 편집하며 팀 협업을 강화하세요

Nextcloud Flow로 워크플로우를 자동화하여 승인, 파일 태깅, 알림 및 기타 일상적인 프로세스를 간소화하세요

Nextcloud Talk로 보안 커뮤니케이션을 구현하고, 제3자 추적이나 벤더 종속성 없이 암호화된 영상 통화, 웨비나, 채팅을 호스팅하세요

내장된 AI 어시스턴트를 활용하여 토론 내용을 요약하고, 메시지를 번역하며, 글쓰기 속도를 높여보세요

넥스트클라우드의 한도점

새 버전 업데이트로 인해 기능이 중단되거나 특정 플러그인 및 앱이 호환되지 않을 수 있습니다

비기술 사용자가 보안 설정, 권한 및 통합을 적절히 구성하려 할 때 사용이 어렵습니다

넥스트클라우드 가격 정책

넥스트클라우드 파일스(Nextcloud Files) 스탠다드: €67.89/년(약 $77)/사용자당 프리미엄: €99.99/년(약 $113.59)/사용자당 얼티밋: €195/년(약 $221.52)/사용자당

넥스트클라우드 톡 스탠다드: 사용자당 연간 €40부터 (약 $45.44)

넥스트클라우드 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (120개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.6/5 (440개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Nextcloud에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

전반적으로 소프트웨어는 우리가 필요로 했던 특정 작업을 수행하므로 전체적으로 불만은 없습니다. 다만 언급된 바와 같이, 몇 가지 "있으면 좋은" 기능들이 추가된다면 훨씬 더 나아질 것입니다. 우리는 파일 수신 기능(예: 파일 드롭 서비스)이 필요했는데, Nextcloud로 쉽게 구현할 수 있었습니다. 설정도 상당히 간단했고 매우 잘 일했습니다. Microsoft 365 인증 같은 통합 기능이 더 잘 내장되었으면 합니다. 일부 지원은 있지만 매우 번거롭습니다. 한동안 일하다가 갑자기 중단되었습니다. 무슨 일인지 전혀 알 수 없었습니다. 실제 운영 환경에서 그런 위험을 감수하고 싶지 않아 당분간 해당 기능을 비활성화하고 별도의 계정을 생성했습니다. 또한 더 나은 로컬 암호화 옵션도 있었으면 합니다

3. MEGA (대용량 암호화 파일 간편 전송에 최적)

via Mega

프라이버시를 중시하는 클라우드 스토리지 플랫폼을 찾고 있다면 메가를 신뢰할 수 있습니다. 2013년 악명 높은 메가업로드의 정신적 후계자로 출시된 메가는 강력한 종단 간 암호화 기술로 명성을 쌓아왔습니다.

이는 귀하의 파일이 MEGA 서버가 아닌 귀하의 기기에서만 암호화 및 복호화된다는 것을 의미합니다.

플랫폼 자체도 사용자의 콘텐츠에 접근할 수 없어, 프라이버시에 민감한 사용자에게 큰 장점입니다. 특히 눈에 띄는 기능은 내장형 비밀번호 관리자인 MEGA Pass로, 강력한 비밀번호를 손쉽게 생성, 자동 입력 및 관리할 수 있습니다.

Mega 최고의 기능

API 사용에 대한 숨겨진 비용 없이 무제한 S3 호환 오브젝트 데이터를 관리하세요

대부분의 유료 플랜에 포함된 빠른 WireGuard 기반 VPN과 로그 미보관 정책으로 최대 5대의 기기를 보호하세요

수신자의 가입 없이도 누구나에게 파일이나 폴더를 전송하고, 비밀번호를 추가하며, 링크 만료일을 설정하고, 접근 권한 수준을 관리하세요

기기 간 데이터 백업, 실시간 폴더 동기화, 제로 지식 암호화로 완벽한 프라이버시 유지

메가 한도 사항

Google이나 Microsoft처럼 광범위한 생태계에 통합되지 않아 워크플로우가 더 번거로울 수 있습니다

비밀번호를 잊어버리면 접근 권한을 복구하는 것이 매우 어렵고 저장된 모든 파일에 대한 접근 권한을 잃을 위험이 있습니다

메가 가격 정책

Free

Pro I: 월 $11.70/사용자당

Pro II: 사용자당 월 $23.40

Pro III: $35.11/월(사용자당)

비즈니스: 사용자당 월 $17.55

메가 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.5/5 (150개 이상의 리뷰)

*실제 사용자들은 Mega에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰어가 평가한 Mega에 대한 의견은 다음과 같습니다:

메가는 매우 직관적이고 사용하기 쉽습니다. 또한 비용 효율적인 클라우드 스토리지이며 높은 수준의 보안과 데이터 보호에 대해 확신을 가지고 있습니다. 방문자가 로그인 없이 콘텐츠를 업로드할 수 있는 공개 드롭존 생성 기능은 더 이상 제공되지 않습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 지식 근로자는 정보를 검색하는 데 하루 평균 25개의 메시지를 보내며, 직원 5명 중 거의 1명은 50개 이상의 메시지를 보냅니다. 그건 협업이 아니라 혼란입니다. ClickUp은 모든 것을 중앙 집중화된 검색 가능한 작업 공간에 통합합니다. 작업, 댓글, 문서, 프로젝트 개요, 표준 운용 절차 (SOP)까지 모두 연결되어 쉽게 찾을 수 있으며, 특히 ClickUp Brain이 이를 지원합니다.

4. Filen (자동화된 종단 간 암호화 백업에 최적)

via Filen

Filen은 불필요한 복잡함 없이 파일을 원활하고 안전하게 관리하고자 하는 모든 사용자를 위해 설계된 깔끔하고 유능한 클라우드 스토리지 솔루션입니다. 클라이언트 측 암호화를 제공하여 데이터 보안을 유지할 뿐만 아니라, 디지털 콘텐츠를 정리하고 동기화하며 공유하는 간편하고 효율적인 tool입니다.

또한 대역폭 한도나 숨겨진 기능 벽에 대한 걱정도 없습니다.

독일에서 개발되고 오픈소스로 설계된 Filen은 복잡함을 최소화하면서도 투명성과 견고한 데이터 처리를 제공합니다. 자체 WebDAV 서버를 호스팅하거나 로컬 인스턴스를 실행할 수도 있어 워크플로우에 대한 통제력을 높이고자 하는 분들에게 이상적입니다.

파일의 최고의 기능

Filen의 네트워크 드라이브와 스마트 동기화 기능을 통해 디지털 파일을 마치 컴퓨터에 있는 것처럼 접근하고 정리하세요

암호화 손실 없이 기기 간 일방향, 양방향 또는 맞춤형 동기화 중에서 선택하세요

Markdown, 체크리스트 또는 소스 코드 블록을 사용하고 실시간으로 협업하세요

보안 공개 링크 생성 또는 플랫폼 내에서 개인 협업 가능

*파일 한도

현재 Filen은 독립적인 보안 감사를 받지 않았으며, 검증된 보안 조치를 우선시하는 사용자에게는 우려 사항이 될 수 있습니다

IOS 모바일 앱은 사진 및 비디오 백업을 위해 수동으로 시작해야 하며, 자동 백업 기능이 부족합니다

파일 가격 정책

Pro I: 월 1.99유로/사용자 (약 2.26달러)

Pro II: €399/월(사용자당, 약 $4.53)

Pro III: 월 €8.99/사용자 (약 $10.21)

Pro X: 월 39.99유로/사용자당 (약 45.43달러)

파일 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Filen*에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

G-evil 사진/드라이브를 대체할 E2EE 클라우드 스토리지를 찾고 있었습니다. Nordlocker와 ProtonDrive를 사용해 봤는데, 300GB에 가까운 사진/파일 업로드 속도가 극도로 느렸습니다. 일부 기업들이 업로드 속도를 제한해 고객들이 업로드 완료됨을 기다리게 하는 방식에 매우 실망했습니다. 파일렌 리뷰를 읽고 10GB 무료 계정으로 테스트한 후 Pro II(500GB)로 업그레이드했습니다. 덕분에 해당 파일/사진을 12시간도 안 되어 업로드할 수 있었죠. 작년 이후로 만족스러운 고객입니다.

5. Internxt Drive (다양한 플랫폼에서 제로 지식 파일 저장소에 최적)

via Internxt Drive

Internxt는 모든 기기에서 클라이언트 정보를 저장, 동기화, 공유하기 쉬운 세련된 클라우드 스토리지 옵션입니다. 백그라운드에서 보안을 유지하지만, 가장 눈에 띄는 점은 사용감이 얼마나 매끄럽고 간편한지입니다.

이 tool은 또한 크로스 디바이스 접근, 스마트 백업, 그리고 워크플로우를 좀 더 맞춤형으로 설정하고 싶어하는 사용자를 위한 명령줄 인터페이스(CLI) 같은 기능도 제공합니다.

Internxt 주요 기능

첨단 암호화를 통해 장기 데이터가 신흥 양자 위협으로부터 보호되도록 하십시오

맞춤형 다운로드 권한으로 파일을 전송하고 민감한 링크가 노출되지 않도록 하세요

명령줄 tools로 백업, 파일 작업 및 원격 동기화를 스크립팅하여 CLI 및 WebDAV 지원으로 작업을 자동화하세요

로컬 폴더를 버전 관리 저장소로 백업하여 중요한 디렉터리를 자동 저장하고 클라우드에 동기화된 사본을 유지하세요

Internxt의 한도점

최대 저장소 한도는 2TB로, 대용량 파일을 다루는 기업 사용자나 크리에이티브 전문가에게는 부족할 수 있습니다

미디어 파일의 썸네일이나 미리보기가 제공되지 않아 파일 탐색 및 선택 속도가 느려집니다

Internxt 가격 정책

Free

에센셜: 월 $1.50/사용자 (연간 결제)

프리미엄: 사용자당 월 $3 (연간 결제)

얼티밋: 사용자당 월 $4.50 (연간 결제)

Internxt 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4. 1/5 (20개 리뷰)

*실제 사용자들은 Internxt에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰어가 Internxt에 대해 어떻게 평가했는지 살펴보겠습니다:

경제성과 값. 이 소프트웨어는 데이터 보호에 도움을 줍니다. 파일 접근자의 활동도 추적할 수 있습니다. 업로드 속도가 상당히 느립니다. 때로는 오류가 발생해 아예 업로드되지 않을 때도 있습니다. 그러다가 새 버전이 출시되면 다시 일하죠. 하지만 일할 때조차 업로드 속도는 느립니다.

6. Tresorit (기업급 규정 준수 및 안전한 협업에 최적)

via Tresorit

Tresorit는 안전한 파일 저장소, 공유 및 협업을 필요한 전문가를 위해 구축된 안전한 클라우드 협업 플랫폼입니다.

민감한 계약서부터 기밀 프로젝트 데이터까지, 저장 중, 전송 중, 기기 내 모든 것이 암호화로 보호됩니다. Teams는 엄격한 데이터 보호 요건을 준수하면서 여러 위치에서 일할 수 있습니다.

누가 무엇을 볼 수 있는지, 어떻게 공유되는지, 어디에 저장되는지를 직접 제어할 수 있어 규제 산업에서 일하는 경우 특히 유용합니다.

트레소리트 최고의 기능

비밀번호, 만료일, 워터마크, 다운로드 한도 등을 설정하여 외부 파일 공유를 완료하세요

EU eIDAS 기준을 충족하는 보안하고 공인된 디지털 서명을 추가하여 제3자 서명 앱이 필요 없도록 합니다

내장된 암호화 이메일 워크플로우를 통해 한 번의 클릭으로 민감한 정보와 첨부 파일을 보호하세요

12개 이상의 글로벌 데이터 센터 중에서 선택하여 현지 규정이 요구하는 지역(사용자 수준까지)에 콘텐츠를 저장하세요

Tresorit의 한도

Mac에서 발생하는 불안정한 성능 문제(앱 멈춤 현상 및 전체 시스템 충돌 포함)

특수 문자(예: , '|')가 포함된 파일의 동기화 문제

Tresorit 가격 정책

개인용 라이트: 월 $5.99/사용자당

개인 필수: 월 $13.99/사용자당

개인용 프로: 월 $33.99/사용자당

비즈니스: 사용자당 월 $24

Tresorit 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (230개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (120개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 트레소리트에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

Tresorit는 사용 편의성을 희생하지 않으면서도 기밀성을 유지할 수 있게 해줍니다. 저는 모든 접점에서 신중함을 기대하고(그리고 당연히 받아야 하는) 고위험 전문가들과 함께 일합니다. Tresorit는 최고 수준의 윤리 및 프라이버시 기준을 준수하면서도 원활하고 현대적인 경험을 제공합니다. 암호화된 단일 스페이스에서 문서 공유, 서명 요청, 안전한 클라이언트 포털 관리를 모두 수행할 수 있다는 점은 효율성을 유지하기 위해 가치를 타협할 필요가 없다는 뜻입니다. 이는 매우 드문 일입니다. 또한 고객 지원은 다른 회사에서 경험한 것보다 훨씬 뛰어납니다. 이렇게 신속하고 친절하며 진정으로 도움이 되는 지원팀은 처음입니다. 그들은 무엇이 중요한지 이해하며, 그 점이 그들의 대응 방식, 소통 방식, 그리고 사용자 대우에 고스란히 드러납니다.

🔍 알고 계셨나요? 지식 관리 소프트웨어 시장 크기는 2030년까지 387억 달러에 달할 것으로 프로젝트되었습니다. 이는 예측 기간(2024-2030년) 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 12.3%로 성장할 것임을 의미합니다.

7. Box (비즈니스 워크플로우와 파일 저장소 통합에 최적)

via Box

Box는 계약서, 온보딩 문서, 연구 파일, 영업 프레젠테이션 등 비정형 데이터를 보유한 팀을 위한 지능형 콘텐츠 관리 플랫폼입니다.

Box Shield와 같은 /AI 연결 tools는 위협 탐지 및 스마트 접근 제어를 제공하며, Box Governance는 법적 보존, 보존 일정, 방어 가능한 처분 기능을 통해 규정 준수를 보장합니다.

또한 Box Zones는 콘텐츠를 특정 글로벌 지역에 저장하여 데이터 거주지 요건을 회의할 수 있도록 지원하며, Box KeySafe는 암호화 키에 대한 통제권을 제공합니다.

Box의 주요 기능

내부 및 외부 팀과 문서를 공동 작업하면서 권한, 접근, 버전 기록에 대한 완전한 통제권을 유지하세요

Box Relay, 양식, 문서 생성을 활용하여 청구서, 계약서, 보고서 등의 파일에서 키 데이터 포인트를 자동으로 추출하세요

드래그 앤 드롭 tools로 전용 포털, 대시보드 또는 보기를 생성하여 사용자가 문서를 찾고 상호작용하는 방식을 간소화하세요

/AI 기반 보안으로 이상 징후를 감지하고, 악성 코드를 차단하며, 대규모 환경에서 콘텐츠 분류 및 접근 제어를 적용하세요

Box 한도

태그와 같은 기능이 가끔 오작동하거나 일시적으로 사라져 워크플로우에 영향을 미칠 수 있습니다

사용자들은 OneDrive 같은 다른 저장소 tool과 비교해 파일 업로드 속도가 느리다고 보고했습니다

*박스 가격

개인용: 무료

스타터: 사용자당 월 $5

개인용 프로: 월 $10/사용자당

비즈니스: 사용자당 월 $20

Business Plus: 사용자당 월 $25

기업: 사용자당 월 $35

box 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (4,900개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.4/5 (5,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Box에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?*

G2 사용자의 평가는 다음과 같습니다:

클라우드 기반 버전(Mac 파인더 내)은 보안 네트워크에서도 동기화 버그/문제 발생 빈도가 높습니다

💡 전문가 팁: 임시 접근 링크로 파일 자동 만료 설정하기. 일회성 다운로드란 적은 위험과 더 안심할 수 있는 상태를 의미합니다.

8. pCloud (평생 저장소 제공 및 내장 미디어 재생 기능으로 최적)

via pCloud

pCloud는 문서 처리를 간소화하고 맞춤형 비즈니스 프로세를 지원하고 내부 및 외부 협업을 원활하게 할 수 있도록 설계된 보안을 갖춘 클라우드 콘텐츠 및 지식 관리 시스템입니다. 기본 전자 서명, 세분화된 권한, 콘텐츠 거버넌스를 통해 콘텐츠 운영 hub를 완료합니다.

이 플랫폼은 최대 365일 동안 확장된 파일 기록을 통해 이전 파일 버전과 삭제된 콘텐츠가 복구 가능하도록 합니다. 또한 내장 미디어 플레이어를 통해 클라우드 스토리지에서 직접 오디오 또는 비디오 파일을 미리 보고 스트리밍할 수 있습니다.

pCloud 주요 기능

각 팀 회원 또는 외부 파트너별로 상세한 권한 설정을 통해 구조화된 계층으로 파일과 폴더를 체계적으로 정리하세요

PCloud Drive로 클라우드 스토리지를 가상 드라이브로 마운트하여 로컬 디스크 스페이스를 사용하지 않고 일하세요

브랜드 다운로드 링크, 로고, 메시지로 파일 공유를 맞춤형으로 설정하여 세련된 클라이언트 경험을 제공하세요

내장된 스마트 정렬 기능을 통해 문서, 이미지, 오디오, 비디오, 아카이브 등 저장된 콘텐츠를 빠르게 필터링하세요

pCloud 한도

기본 비디오 플레이어에서 재생 속도 옵션(예: 1.25배속, 1.75배속)이 부족하며, 특히 모바일 환경에서 두드러집니다

군사 등급 암호화(pCloud Crypto)는 추가 요금이 부과되며, 기본적으로 제공되는 암호화는 서버 측 암호화만 포함됩니다

pCloud 가격 정책

울트라 10TB: 사용자당 월 $19.99

프리미엄 플러스 2TB: 월 $9.99/사용자당

프리미엄 500GB: 사용자당 월 $4.99

pCloud 평가 및 리뷰

G2: 4. 2/5 (150개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (150개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 pCloud에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

pCloud는 평생 구독 옵션과 로컬 저장소를 절약하는 pCloud Drive를 제공합니다. 강력한 보안 기능(클라이언트 측 암호화), 견고한 파일 공유 및 미디어 재생 기능, 사용자 친화적인 인터페이스의 크로스 플랫폼 호환성, 파일 버전 관리 및 자동 백업(소셜 미디어 통합 포함)을 지원합니다.

🧠 재미있는 사실: 최초로 알려진 문서들은 디지털도, 심지어 종이도 아니었습니다! 고대 수메르인들은 기원전 2400년경부터 점토판에 의학 처방을 기록했습니다. 한편 이집트인들은 편두통 치료와 정신 건강 관리를 위해 파피루스 두루마리를 사용했습니다.

9. 동기화.com (세부 권한 설정이 가능한 안전한 팀 공유에 최적)

Sync는 세분화된 권한 설정, 파일 링크 보안, 브랜드화된 클라이언트 포털을 통해 내부 및 외부 사용자 간 파일 공유를 중앙 집중화하는 클라우드 협업 tool입니다.

실시간 백업, 파일 버전 복구, 데스크탑 통합 기능을 통해 랜섬웨어나 실수로 인한 손실 상황에서도 팀의 업무 연속성과 보호를 보장합니다. 사용자의 데이터 손실 없이 파일을 즉시 복원하거나 이전 버전으로 롤백할 수 있으며, 장기 보관도 가능합니다.

게다가 데스크탑과 모바일에서 원활하게 일하며 Microsoft Office 같은 플랫폼과도 통합됩니다.

동기화.com 최고의 기능

역할 기반 권한, 원격 삭제, 암호 보호, 파일 유효 기간을 통해 접근 권한을 제어하세요

로고 표시, 맞춤형 메시징, 전체 분석 기능을 갖춘 브랜딩된 클라이언트 포털을 통해 파일을 공유하세요

Windows 및 macOS용 Sync CloudFiles를 사용하여 필요할 때만 파일을 액세스하며 로컬 저장소를 무료로 확보하세요

이중 인증 (2FA) 적용, 사용량 추적, 중앙 집중식 청구 기능을 갖춘 관리자 대시보드로 팀을 온보딩하고 관리하세요

Sync.com의 한도

Sync.com은 Windows와 Mac을 지원하지만, Linux 사용자는 웹 버전 사용에 한도가 있으며, 이 버전은 완전한 기능을 제공하지 않습니다

앱 내에서 아이콘이나 인터페이스 색상에 대한 한도의 맞춤 설정 옵션

동기화.com 가격 정책

개인용: 월 $5/사용자 (연간 결제)

팀: 사용자당 월 $6 (연간 결제)

개인용: 월 $8/사용자 (연간 결제)

팀즈 무제한: 사용자당 월 $18

프로페셔널: 사용자당 월 $24

기업: 맞춤형 가격

동기화.com 평가 및 리뷰

G2: 4.0/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 4. 4/5 (50개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 동기화.com에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?*

Capterra 리뷰어의 평가:

제가 경험한 유일한 큰 단점은 리눅스 기반 애플리케이션이 없다는 점입니다(윈도우와 맥만 지원합니다). 리눅스에서도 웹 브라우저로 동기화.com에 접속할 수는 있지만, 네이티브 애플리케이션과는 차이가 있습니다. 그럼에도 불구하고 여전히 훌륭한 솔루션입니다.

🤝 친절한 알림: 모든 사람이 안전한 파일 공유 방법을 알고 있다고 가정하지 마세요. 분기마다 간단한 보안 교육 시간을 마련하세요—큰 도움이 됩니다.

10. 크립티 (개인 문서 및 사진 저장소 최적)

via Cryptee

Cryptee는 사용자의 측에서 완전히 암호화되어, Cryptee가 아닌 오직 사용자만이 자신의 데이터에 접근할 수 있습니다.

직관적인 인터페이스로 리치 텍스트 편집, markdown, LaTeX, 암호화된 PDF 처리까지 지원하여 일반 사용자와 전문가 모두에게 적합합니다. 또한 플랫폼의 오픈소스 특성은 투명성을 보장하여 사용자가 보안 조치를 직접 확인할 수 있게 합니다.

Cryptee 주요 기능

개인 정보 입력 없이 사용자 이름만으로 익명 계정을 생성하세요

고스트 폴더로 민감한 콘텐츠를 보호하여 원치 않는 시선으로부터 파일을 숨겨보세요

프라이버시에 대한 걱정 없이 문서, 노트, 미디어를 위한 무제한 저장소를 관리하세요

Cryptee의 한도

팀 회원들은 문서를 동시에 편집할 수 없습니다

다른 권한 수준으로 폴더를 공유하거나 관리되는 팀 환경에서 협업할 수 있는 기능이 부족합니다

Cryptee 가격 정책

100 MB: 무료

10 GB: 사용자당 월 $3

400 GB: 사용자당 월 $9

2000 GB: 사용자당 월 $27

Cryptee 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 크립티에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰에 따르면 :

크립티(Cryptee)는 에스토니아 기반의 프라이버시 중심, 종단 간 암호화 노트 앱입니다. 안전한 파일 저장소, 오프라인 기능, 다중 기기 동기화를 제공합니다. 완전한 오픈소스는 아니며 전체 검색 기능이 부족하지만, 사용이 간편하며 프라이버시와 보안을 최우선으로 하는 사용자에게 이상적입니다. 다양한 파일 형식을 지원하며 문서 태그 및 연결된 기능과 같은 유용한 기능을 제공합니다. 주요 단점은 암호화 키를 분실할 경우 파일을 복구할 수 없다는 점입니다.

📖 추천 읽기: Google Docs 정리 방법

검색을 멈추고 ClickUp을 선택하세요

Proton Drive 대안을 선택하는 것은 종종 더 많은 유연성, 협업 및 제어 기능에 대한 필요성으로 귀결됩니다.

각 tool은 각자의 분야에서 탁월하지만, ClickUp은 선택이 명백합니다. 분산된 워크플로우를 없애고 모든 것—작업, 파일, 커뮤니케이션—을 하나의 통합 플랫폼으로 모으는 점에서 두각을 나타냅니다.

ClickUp Brain(ClickUp Brain), AI 기반 지식 관리(Knowledge Management), 연결된 검색(Connected Search)을 통해 다른 기기에서도 정보를 효율적으로 접근하고 정리할 수 있으며, 동시에 생산성을 높일 수 있습니다.

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅

*자주 묻는 질문

1. Proton Drive는 Google Drive만큼 좋을까요?

프로톤 드라이브는 모든 파일에 대한 종단 간 암호화를 제공하며 프라이버시와 보안에 중점을 둡니다. 구글 드라이브는 더 많은 협업 tools, 통합 기능 및 더 큰 무료 저장소를 제공하지만, 종단 간 암호화를 지원하지 않으며 광고나 분석을 위해 데이터를 분석할 수 있습니다. 프라이버시를 중시한다면 프로톤 드라이브가 이상적이며, 생산성과 협업을 중시한다면 구글 드라이브가 더 적합합니다.

2. 프로톤 드라이브가 Dropbox보다 더 나은가요?

프로톤 드라이브는 기본적으로 종단 간 암호화를 제공하여 프라이버시를 중시하는 사용자에게 강력한 선택지입니다. Dropbox는 사용자 친화적인 인터페이스, 협업 기능, 타사 통합으로 유명하지만 기본적으로 종단 간 암호화를 제공하지 않습니다. 프로톤 드라이브는 프라이버시에 최적화된 반면, Dropbox는 협업과 통합 기능에서 탁월합니다.

3. ProtonMail보다 안전한 서비스는 무엇인가요?

프로톤메일은 종단 간 암호화와 강력한 프라이버시 보호 기능을 갖춘 가장 보안이 뛰어난 이메일 서비스 중 하나입니다. 다른 보안 대안으로는 투타노타(오픈소스 및 암호화), 메일펜스(암호화 및 디지털 서명), 스타트메일(프라이버시 중심, 추적 없음)이 있습니다. 가장 안전한 옵션은 특정 요구사항에 의존성이 있지만, 프로톤메일과 투타노타는 모두 높은 평가를 받고 있습니다.

4. Proton Drive와 pCloud의 차이점은 무엇인가요?

Proton Drive는 기본적으로 종단 간 암호화를 제공하며, 프라이버시와 보안을 중점으로 스위스에 기반을 두고 있습니다. 또한 스위스에 기반을 둔 pCloud는 미디어 재생 및 파일 공유와 같은 더 많은 기능과 다양한 저장소 옵션을 제공합니다. 그러나 pCloud의 완전한 암호화는 유료 애드온(pCloud Crypto)으로만 이용 가능하며, 모든 파일이 기본적으로 암호화되지는 않습니다.