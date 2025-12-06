AI 이벤트 개인화: 맞춤형 경험 제공 방법

AI 이벤트 개인화에 대해 알아야 할 모든 것을 자세히 살펴보겠습니다.

이벤트는 항상 연결에 관한 것이었습니다. 사람들은 유용한 것을 배우고, 적합한 사람들을 만나고, 성장에 도움이 되는 아이디어를 발견하기 위해 참석합니다. 문제는 목표와 동기가 매우 다른데도 대부분의 이벤트가 여전히 모두가 동일한 경험을 거치는 것처럼 느껴진다는 점입니다.

그 결과 일부 참석자에게는 효과적이지만, 많은 다른 참석자에게는 관련성이 떨어지는 여정이 만들어집니다.

AI 이벤트 개인화가 그 지형을 바꾸고 있습니다. 참가자들이 자신에게 중요한 세션, 부스 또는 사람을 찾기를 바라는 대신, 주최자는 그들을 더 의미 있는 경험으로 안내할 수 있습니다. 이러한 변화는 가상 컨퍼런스, 무역 박람회, 내부 회사 행사 및 가상 모임 전반에서 일어나고 있습니다. 팀들은 업무 부담을 늘리지 않으면서도 의도적이고 도움이 되는 여정을 제공하고자 합니다.

이 글에서는 AI 이벤트 개인화가 무엇인지, 왜 중요한지, 그리고 팀이 이벤트 라이프사이클 전반에 걸쳐 이를 활용하는 방법을 설명합니다. 또한 ClickUp이 이러한 워크플로우에 어떻게 통합되는지, 그리고 크기에 상관없이 모든 이벤트에 적용 가능한 맞춤형 시스템을 구축하는 방법을 알아보실 수 있습니다.

AI 이벤트 개인화란 무엇인가요?

AI 이벤트 개인화는 참가자의 관심사, 행동, 목표에 대한 데이터를 기반으로 그들의 여정을 맞춤화하는 방식입니다. 모든 사람에게 동일한 일정이나 추천을 제공하는 대신, AI는 각 개인이 관심을 가질 만한 요소를 식별하고 더 관련성 있게 느껴지는 옵션을 제시합니다.

이는 모든 참가자가 동일한 아젠다와 프로모션 이메일을 받는 일반적인 이벤트 경험과는 차별화됩니다.

기존 프로그램은 수천 명의 참가자가 동일한 속도로 통과하는 단일 경로로 이벤트를 구성합니다. 반면 개인화는 다중 경로를 창출합니다. 초참가자에게는 초보자 친화적인 추천 목록이 제공될 수 있습니다. 기술 전문가는 고급 세션으로 유도될 수 있습니다. 반면 고위 의사결정권자에게는 자신의 역할에 부합하는 맞춤형 네트워킹 기회가 제시될 수 있습니다.

참가자들이 이를 중요하게 여기는 이유는 시간과 노력을 절약해주기 때문입니다. 또한 이러한 안내형 경험은 다음에 어디로 가야 할지 고민하는 스트레스를 줄여줍니다. 참가자들은 자신의 목표와 관련성이 느껴지는 콘텐츠를 소비하고 사람들을 만나기 때문에 만족감도 느낄 수 있습니다.

주의력의 한도가 있고 일정이 빽빽한 세상에서 관련성은 강력한 동기 부여 요소입니다.

주최자와 참가자를 위한 이벤트 개인화의 이점

개인화의 영향력은 단순한 편의성을 넘어섭니다. 주최자에게는 이벤트 전반에 걸친 참여도를 혁신적으로 변화시킬 수 있습니다.

더 맞춤화된 프로그램은 종종 세션 참석률 향상으로 이어집니다. 참가자가 자신의 필요에 맞는 추천을 받으면 참석 가능성이 높아집니다. 이는 빈 공간과 과밀 공간을 줄여 이벤트 흐름을 개선합니다. 또한 주최측이 어떤 주제가 관심을 끌고 있는지 파악할 수 있게 하여 실시간으로 조정할 수 있도록 합니다.

맞춤화는 네트워킹 품질에도 영향을 미칩니다. 참석자들이 유사한 역할이나 관심사를 공유하는 동료와 연결되면 대화가 더 생산적입니다. 적합한 연락처를 찾기 위해 방황하는 대신, 시간을 효율적으로 활용할 수 있도록 돕는 의도적인 추천을 받게 됩니다.

콘텐츠 소비 역시 주목할 부분입니다. 많은 대형 컨퍼런스에서 세션 녹화 영상이나 자료 라이브러리를 제공하고 있습니다. 이벤트 후 이러한 자료를 각 참가자에게 맞춤화하여 제공하면, 동일한 일반적인 콘텐츠가 아닌 선별된 콘텐츠를 받는 느낌을 주어 참여도가 높아집니다.

궁극적으로 이 모든 것은 강화된 ROI로 이어집니다. 이는 마케팅 낭비를 줄이고, 참석자 만족도를 높이며, 무엇이 효과적이었는지에 대한 훨씬 명확한 통찰력을 확보할 수 있음을 의미합니다.

AI가 이벤트 라이프사이클 전반에 걸쳐 개인화를 지원하는 방법

AI는 미묘한 방식으로 이벤트의 흐름을 바꿀 수 있습니다.

초기 신호에 주목하고, 참가자의 경험 탐색 방식을 학습하며, 주최자가 관객이 진정으로 관심 있는 요소를 파악하도록 지원합니다. AI는 이벤트를 단절된 순간들의 연속으로 취급하지 않고 연속성을 창출합니다. 그 방식을 살펴보겠습니다:

AI는 배경에서 조용히 일합니다

AI는 참석자가 남기는 신호를 해석함으로써 이벤트 운영 방식을 변화시킵니다. 사소한 행동을 포착하고 학습하여 자연스러운 방식으로 경험을 조정합니다. AI는 자신의 존재를 드러내지 않습니다. 단순히 사람들이 더 적은 노력으로 이벤트에서 더 큰 가치를 얻을 수 있도록 돕습니다.

파리 올림픽은 대회 전 대규모 콘서트에서 AI 비디오 분석 기술을 시험 운영하여 군중 밀집 현상이나 방치된 오브젝트 같은 문제를 감지했습니다. 이 시스템은 객석 관리 기능이 아닌 통제실에서 운영되므로, 대부분의 사람들은 배경에서 작동하는 것을 전혀 눈치채지 못합니다.

작은 신호에서 시작됩니다

이벤트 시작 전, 참석자들은 관심사를 암시하는 정보를 공유합니다. 등록 과정에서 몇 가지 질문에 답하거나, 웹사이트를 둘러보거나, 흥미로운 연사 프로필을 클릭하는 식이죠. 이러한 사소한 행동들이 시스템의 초기 예측 모델 구축에 기여합니다. 이는 스트리밍 플랫폼이 단 몇 번의 선택만으로 사용자의 취향을 파악하기 시작하는 과정과 유사합니다.

ClickUp Brain의 AI 기반 심층 검색으로 작업 공간에서 바로 핵심 신호와 인사이트를 수집하세요.

이벤트 시작 전부터 패턴을 연결하기 시작합니다

이벤트가 다가옴에 따라 AI는 수천 명의 참석자 간 초기 신호를 비교합니다. 주최자가 놓칠 수 있는 연관성을 발견하죠. AI 기반 마케팅 개인화 tools는 특정 기조 연설을 자주 탐색하거나 긴 강연보다 짧은 워크숍을 선호하는 참석자 같은 트렌드를 식별할 수 있습니다. 이러한 패턴은 주최자가 일반적인 제안이 아닌 세심한 배려가 느껴지는 추천을 보내는 데 도움이 됩니다.

프랑스 당국은 데페쉬 모드 콘서트를 포함한 과거 이벤트의 패턴을 분석하여 파리 올림픽 기간 중 주의해야 할 인시던트 유형을 예측했습니다. 이러한 사전 학습 결과는 관중이 도착하기 전에 인력 배치, 카메라 위치 설정 및 경보 규칙 수립에 활용되었습니다.

이벤트 진행 중 실시간 변화에 반응합니다

이벤트가 진행되면 AI는 더욱 활발히 작동합니다. 등록 시 입력한 정보뿐만 아니라 참가자들의 실제 행동을 주시합니다. 만원 상태, 변화하는 관심사, 급작스러운 프로그램 변경에도 유연하게 대응합니다. 세션이 혼잡해지면 대체 옵션을 제안하고, 특정 주제에 관심이 집중되면 관련 세션이나 부스를 강조해 보여줍니다.

스피어의 몰입형 쇼는 AI가 유행어에서 기능적인 제작 도구로 진화하는 방식을 보여줍니다. U2와 피쉬(Phish)는 공연장에 설치된 16K 스크린, 햅틱 시팅(촉각 의자), 공간 음향을 활용해 공연에 실시간으로 반응하는 영상과 사운드를 구현했으며, AI는 엘비스 콜라주나 오즈의 마법사에 대한 새로운 해석과 같은 대형 미디어 콘텐츠를 생성하고 복원하는 데 기여했습니다. 그 결과 초 단위로 정교하게 조율된 콘서트가 탄생했으며, 이 규모로 수동으로 구현하기 불가능한 콘텐츠를 선보였습니다.

이벤트 종료 후에도 계속 작동합니다

이벤트가 종료되면 AI는 분석 단계로 진입합니다. 참가자의 여정을 검토하여 그들에게 가장 중요했던 요소를 식별합니다. 이를 통해 획일적인 요약이 아닌 맞춤형 요약 및 학습 경로를 생성할 수 있습니다. 또한 주최자에게 어떤 주제가 공감을 얻었는지, 어떤 형식이 효과적이었는지, 다음을 위해 개선할 수 있는 부분이 무엇인지에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다.

US 오픈에서 IBM 시스템은 공식 앱의 추적 데이터와 상호작용을 활용해 맞춤형 3D 리플레이와 AI 채팅 경험을 생성했습니다. 초기 몇 번의 탭과 경기 보기만으로도 시스템은 다음에 어떤 클립과 인사이트를 제공할지 결정할 수 있습니다. "공이 어디에 떨어졌는지, 공의 궤적을 다시 확인하고 싶다면 이 tool이 아주 유용합니다." "공이 어디에 떨어졌는지, 공의 궤적을 다시 확인하고 싶다면 이 tool이 아주 유용합니다."

행사 전 과정에 걸쳐 AI는 조용한 안내자 역할을 하며, 참가자가 적합한 세션, 사람, 콘텐츠를 찾을 수 있도록 돕습니다. 주최측에게는 트렌드를 파악하고 추측을 줄이며 팀이 참가자의 요구에 더 신속히 대응할 수 있도록 지원하는 배후의 파트너가 됩니다.

사용 사례 및 전략

AI 이벤트 개인화는 명확하고 실행 가능한 단계와 연계될 때 강력한 효과를 발휘합니다.

개인화를 거대한 시스템으로 생각하기보다는, AI 도구를 활용해 참석자 여정의 각 단계를 지원하는 실용적인 단계로 나누어 접근할 수 있습니다.

이벤트 전

기술적이지 않고 인간적인 느낌의 관심 그룹 구축하기

주최측은 기본적인 참가자 정보를 수집하지만, 이를 유용하고 실행 가능한 형태로 전환하는 경우는 드뭅니다.

AI를 활용하면 팀은 이러한 세부 정보를 명확한 관심 그룹으로 전환할 수 있습니다. 예를 들어 대규모 기업 이벤트에서는 신입 관리자, 차세대 리더, 제품 개발자, 고객 경험 전문가와 같은 클러스터가 존재한다는 사실을 발견할 수 있습니다. 이러한 그룹이 형성되면 나머지 작업은 훨씬 수월해집니다. 각 그룹은 맞춤형 커뮤니케이션, 콘텐츠 추천, 네트워킹 경로를 제공받게 됩니다.

이벤트 콘텐츠를 맞춤형 학습 경로로 전환하세요

이벤트 후 주최자는 AI를 활용해 각 참가자의 관심사에 맞는 소규모 녹화 영상 또는 기사 모음을 구성할 수 있습니다.

참가자에게는 방대한 링크 모음이 아닌 "귀하가 탐색한 내용을 바탕으로 한 간결한 자료 모음을 제공합니다"와 같은 간단한 메시지가 전달됩니다. 이를 통해 요약 자료가 세심하게 준비된 느낌을 주어 더 많은 참가자가 콘텐츠를 재방문하도록 유도합니다.

이벤트 중

목적 지향적 매칭으로 네트워킹 강화

직책이 아닌 행동을 기준으로 참가자를 매칭하세요. 지속가능성이나 공급망 효율성 관련 콘텐츠를 탐색하는 참가자에게 AI가 동일한 관심사를 가진 사람들을 추천할 수 있습니다.

이러한 매칭은 참가자의 배지 정보가 아닌 실제 행동을 반영하기 때문에 자연스럽게 느껴집니다.

주의를 존중하는 행동 유도 기법 활용

참가자들은 이벤트 중 알림으로 넘쳐납니다. 긴 알림 목록을 설정하는 대신, AI가 개입하기 가장 적절한 순간을 파악할 수 있습니다.

적절한 타이밍의 알림은 "방금 참석하신 세션을 즐기신 분들이 근처에서 토론을 진행 중입니다"와 같은 내용을 전달할 수 있습니다. 이는 참석자들에게 부담을 주지 않으면서도 참여도를 유지시켜 줍니다.

적합한 추천으로 전시업체 지원

스폰서들은 적절한 대상 고객에게 노출되기 위해 추가적인 지원이 필요할 수 있습니다.

AI는 입장 게이트 스캔에 의존하지 않고 참가자의 관심 패턴을 기반으로 전시업체를 추천함으로써 도움을 줍니다. 여러 제품 발표를 본 참가자는 관련 데모가 있는 부스로 안내될 수 있습니다. 이는 양측 모두의 대화 생산성을 높입니다.

이벤트 후

참가자의 여정을 반영하는 피드백 수집

일반적인 설문조사는 종종 피상적인 답변을 이끌어냅니다. 개인화를 통해 참석자들은 자신의 실제 경험과 연계된 질문을 받을 수 있습니다. 예를 들어, 여러 워크숍에 참여한 사람에게는 진행 속도와 난이도에 대한 질문이, 네트워킹 공간에서 시간을 보낸 사람에게는 회의의 질에 대한 질문이 제공될 수 있습니다. 이러한 맞춤형 이벤트 피드백 설문조사는 더 풍부한 통찰력을 제공합니다.

더 스마트한 세션 하이라이트 생성

대부분의 이벤트는 참석자들이 스스로 정리하길 바라며 긴 세션 목록을 보냅니다. 더 효과적인 전략은 참석자의 목표와 진정으로 부합하는 세션 3~4개를 강조하는 것입니다.

예를 들어, 경력 성장에 집중하는 참석자에게는 리더십 워크숍, 멘토링 서클, 연사 스포트라이트로 구성된 추천 목록이 제공될 수 있습니다. 이는 참석자를 압도하지 않으며, 오히려 불필요한 정보를 걸러내 신속한 의사 결정을 가능하게 합니다.

이러한 전략은 주최자가 진정한 맞춤화를 실현하도록 돕습니다. 혼란을 줄이고 시간을 절약하며 전반적인 경험을 강화하는 작지만 의미 있는 개선에 초점을 맞춥니다.

🌼 친절한 알림: AI 도구는 이벤트 전문가들이 참석자 데이터, 고객 행동, 역사적 데이터를 분석하여 메시지를 맞춤화하고 선호도를 예측하며 소셜 미디어 게시물까지 생성하는 데 도움을 줄 수 있지만, 신중하게 진행하세요. AI 기술이 발전할수록 데이터 프라이버시 문제도 커집니다. 머신러닝, 자연어 처리, 예측 분석을 활용하기 전에 고객의 명확한 동의 확보, 모든 고객 데이터의 안전한 처리, AI 생성 콘텐츠에 대한 엄격한 통제를 반드시 확인하세요. 스마트한 개인화는 가치 있지만, 고객 신뢰가 보호될 때만 가능합니다.

1. ClickUp (AI 기반 올인원 이벤트 기획 및 개인화에 최적)

ClickUp에서는 AI 지원이 이벤트 워크플로우의 모든 측면에 통합되어 있습니다.

개인화된 이벤트 데이터를 기획 및 실행 과정과 동기화하는 일이 줄타기처럼 느껴져서는 안 됩니다. 참석자 목록, 맞춤형 일정, 세분화된 이메일, 끝없는 세부 사항 사이에서 순식간에 혼란스러워지기 쉽습니다.

ClickUp이 판도를 바꿉니다. 세계 최초의 통합형 AI 작업 공간인 ClickUp은 모든 세부사항, 모든 팀, 모든 워크플로우를 한곳에서 연결하여 이벤트 팀의 지휘 센터 역할을 합니다.

상상해 보세요: ClickUp의 Events로 이벤트 작업 공간을 설정합니다. 즉시 참석자를 VIP, 연사, 일반 참가자 등으로 분류할 수 있으며, 각 그룹에 맞춤형 작업과 워크플로우를 할당할 수 있습니다.

이제 맞춤형 커뮤니케이션을 자동화할 때입니다. 작업 공간 내장형 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain과 ClickUp Agents를 활용하면 맞춤형 이메일 초안 작성 및 발송, 후속 조치 생성, 피드백 요약까지 자동으로 처리하여 모든 참석자에게 개인화된 서비스를 제공할 수 있습니다.

ClickUp Brain에 요청하여 워크플로우를 종단 간 처리하는 맞춤형 에이전트를 구축하세요.

마케팅 팀의 협업이 필요하신가요? ClickUp의 마케팅 기능을 활용해 보세요. ClickUp 내에서 작업 할당, 자산 공유, 캠페인 진행 등 협업을 위한 통합 스페이스를 제공합니다.

초대장 발송부터 행사 후 사후 관리까지, 참가자 여정의 모든 측면이 하나의 통합된 작업 공간에서 관리, 추적 및 개인화됩니다. 대규모로 잊을 수 없는 맞춤형 이벤트 경험을 제공하는 올인원 플랫폼입니다.

AI 에이전트를 활용하여 맞춤형 초대장 발송, 참석 여부 추적, 이벤트 단계별 자동화된 작업 할당을 처리하세요.

ClickUp 통합을 통해 양식 제출 또는 참석자 세그먼트에 기반한 이메일 발송이나 Slack 알림과 같은 맞춤형 커뮤니케이션을 자동화하세요.

사용자 지정 필드와 AI 필드를 활용하여 식이 제한이나 세션 선호도 등 수신 데이터를 자동으로 태그 지정, 분류 및 라우팅하세요.

ClickUp AI(Brain)를 활용하여 다양한 참석자 페르소나 또는 마케팅 채널에 맞춰 맞춤형 브리프, 개요, 프로모션 문구를 작성하세요.

다양한 기능과 맞춤형 설정 옵션으로 인해 신규 사용자에게는 초기 학습 곡선이 발생할 수 있습니다.

G2: 4.7/5 (10,700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

ClickUp은 단순한 할 일 목록으로도 정말 유용합니다! 처음에는 필기 노트를 선호할 거라 생각했지만, 원하는 방식으로 모든 것을 정리하고 마감일을 변경하거나 작업에 첨부 파일을 첨부할 수 있다는 점이 정말 좋습니다. 모든 것이 한 곳에 모여 있어 절대 잊어버리는 일이 없어요. 전체 시스템이 매우 사용자 친화적이며 작업 공유에도 아주 효과적입니다.

ClickUp은 단순한 할 일 목록으로도 정말 유용합니다! 처음에는 필기 노트를 선호할 거라 생각했지만, 원하는 방식으로 모든 것을 정리하고 마감일을 변경하거나 작업에 첨부 파일을 첨부할 수 있다는 점이 정말 좋습니다. 모든 것이 한 곳에 모여 있어 절대 잊어버리는 일이 없어요. 전체 시스템이 매우 사용자 친화적이며 작업 공유에도 아주 효과적입니다.

2. Bizzabo (AI 기반 참석자 네트워킹 및 실시간 참여에 최적)

Bizzabo 제공

비자보(Bizzabo)는 올인원 이벤트 경험 운영 시스템(Event Experience Operating System)으로 위치하며, 모든 이벤트가 개인적이고 가치 있게 느껴지도록 하는 데 중점을 둡니다. 그들의 AI와 웨어러블 기술(Klik SmartBadges™ 등)은 함께 작동하여 인사이트를 생성하고 스마트한 연결을 촉진합니다.

이는 참석자들이 단순히 행사장에 나타나는 것을 넘어, 적절한 사람들과 세션에 지능적으로 매칭되어 만족도를 높이고 스폰서에게 명확한 투자 수익률(ROI)을 입증함을 의미합니다.

AI 기반 매칭 및 1:1 채팅 기능을 활용하여 참석자와 스폰서 간 의미 있고 개인화된 연결을 촉진하세요.

Klik SmartBadges™ 웨어러블 기술을 활용하여 실시간 참여 데이터를 수집함으로써 주최자가 향후 후속 조치를 개인화할 수 있도록 지원합니다.

고급 이메일 세분화 및 스마트 이메일 필드를 제공하여 오픈율을 개선하고 다양한 참석자 그룹에 맞춤형 커뮤니케이션을 구현하세요.

AI 기반 지식 봇인 Copilot의 기능을 통해 일반적인 이벤트 관련 질문에 즉각적이고 맞춤형 답변을 제공합니다.

일부 사용자는 이벤트 마이크로사이트의 맞춤형 디자인 설정 한도가 제한적이어서 고유한 브랜드 미학을 구현하는 데 방해가 된다고 보고합니다.

간단한 셀프서비스 이벤트 도구와 비교했을 때 상당한 구현 및 온보딩 시간이 필요할 수 있습니다.

맞춤형 가격 책정

G2: 4.3/5 (370개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (180개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Bizzabo에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

Bizzabo의 가장 큰 장점 중 하나는 사용자 경험 측면에서 매우 잘 설계되었다는 점입니다. 대규모 컨퍼런스부터 소규모 공개 프로그램 강좌까지 다양한 유형의 이벤트를 생성하고 게시할 수 있습니다. 이벤트 참여자들은 이벤트 정보 확인부터 결제 과정까지 마이크로사이트와 플랫폼을 쉽게 이용할 수 있습니다. 또한 CRM과의 연동도 어렵지 않아 필요 시 구매 내역을 추적할 수 있습니다!

Bizzabo의 가장 큰 장점 중 하나는 사용자 경험 측면에서 매우 잘 설계되었다는 점입니다. 대규모 컨퍼런스부터 소규모 공개 프로그램 강좌까지 다양한 유형의 이벤트를 생성하고 게시할 수 있습니다. 이벤트 참여자들은 이벤트 정보 확인부터 결제 과정까지 마이크로사이트와 플랫폼을 쉽게 이용할 수 있습니다. 또한 CRM과의 연동도 어렵지 않아 필요 시 구매 내역을 추적할 수 있습니다!

3. HubSpot 마케팅 허브 (CRM 통합 맞춤형 설정 및 자동화에 최적)

HubSpot Marketing Hub를 통해

HubSpot Marketing Hub는 이벤트 전략이 전반적인 고객 관계 관리(CRM) 및 마케팅 퍼널과 깊이 연결되어 있다면 이상적인 선택입니다.

HubSpot CRM에서 직접 실행되므로 기존 연락처 데이터를 활용해 놀라운 수준의 개인화를 제공합니다. 이를 통해 자동화 워크플로우를 손쉽게 구축할 수 있으며, 참석자가 접하는 모든 이메일, 페이지, 광고가 해당 개인의 고유한 행동 패턴과 브랜드 또는 이벤트와의 상호작용 이력에 완벽하게 맞춤화되도록 보장합니다.

동적 개인화 필드를 생성하여 알려진 참석자 데이터를 기반으로 이벤트 페이지와 이메일에 관련 콘텐츠를 표시하세요.

옴니채널 마케팅 자동화를 활용하여 참석자 행동에 기반한 맞춤형 이메일, 소셜 게시물 및 광고 리타게팅을 트리거하세요.

예측 리드 스코어링을 활용하여 이벤트 참석자의 이벤트 참여도에 기반한 후속 조치 우선순위를 개인화하세요.

AI 기반 Breeze 시스템을 활용하여 콘텐츠 생성 속도를 높이고 고객 쿼리를 연중무휴 24시간 해결하세요.

가격 책정은 마케팅 연락처 수에 크게 좌우되며, 이는 이벤트 리드 목록이 증가함에 따라 비용을 상승시킵니다.

일부 고급 AI 기능 및 맞춤형 보고서는 타사 도구나 애드온에 의존해야 할 수 있습니다.

Free

스타터: 월 20달러

프로페셔널: 월 890달러

Enterprise: 월 3,600달러

G2: 4.5/5 (14,100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (5,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 HubSpot 마케팅 허브에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

HubSpot 마케팅 허브의 편리함을 좋아합니다. 단일 플랫폼 내에서 모든 마케팅 노력을 원활하게 관리할 수 있기 때문입니다. 제공되는 tools, 리소스, 문서들은 이메일 성과 최적화나 전반적인 마케팅 전략 강화 등 특정 마케팅 요구에 맞춰 인사이트와 지원을 제공하며 경험을 최적화하는 데 매우 유용합니다. 특히 웨비나는 HubSpot 활용법과 신규 기능 이해에 큰 도움이 됩니다. 내장된 워크플로우, 랜딩 페이지, 블로그 기능과 웹사이트 통합 덕분에 마케팅의 모든 측면을 한 곳에서 효과적으로 관리할 수 있습니다. 또한 지난 몇 년간 HubSpot 마케팅 허브의 상당한 발전은 사용성과 기능성을 지속적으로 개선해 왔습니다. 내부 팀과 HubSpot 담당자의 지원으로 원활하게 진행된 초기 설정 덕분에 플랫폼 전환이 매끄럽고 문제없이 이루어져 전반적인 경험이 향상되었습니다.

HubSpot 마케팅 허브의 편리함을 좋아합니다. 단일 플랫폼 내에서 모든 마케팅 노력을 원활하게 관리할 수 있기 때문입니다. 제공되는 도구, 리소스, 문서들은 이메일 성과 최적화나 전반적인 마케팅 전략 강화 등 특정 마케팅 요구에 맞춰 인사이트와 지원을 제공하며 경험을 최적화하는 데 매우 유용합니다. 특히 웨비나는 HubSpot 활용법과 신규 기능 이해에 큰 도움이 됩니다. 내장된 워크플로우, 랜딩 페이지, 블로그 기능과 웹사이트 통합 덕분에 마케팅의 모든 측면을 한 곳에서 효과적으로 관리할 수 있습니다. 또한 지난 몇 년간 HubSpot 마케팅 허브의 상당한 발전은 사용성과 기능성을 지속적으로 개선해 왔습니다. 내부 팀과 HubSpot 담당자의 지원으로 원활하게 진행된 초기 설정 덕분에 플랫폼 전환이 매끄럽고 문제없이 이루어져 전반적인 경험이 향상되었습니다.

4. Dynamic Yield (순수 알고리즘 기반 세션 및 콘텐츠 추천에 최적)

Dynamic Yield 제공

Dynamic Yield는 경험 최적화의 진정한 전문가로서, 강력한 딥러닝 알고리즘을 활용하여 모든 디지털 접점을 예측하고 개인화합니다.

이벤트 주최자에게 이는 참가자의 실시간 참여도에 기반하여 다음에 참석할 세션, 만나야 할 가장 관련성 높은 연사, 다운로드해야 할 콘텐츠에 대한 알고리즘 기반 추천을 제공할 수 있음을 의미합니다. 이를 통해 이벤트 플랫폼은 지속적으로 최적화되는 맞춤형 추천 엔진으로 탈바꿈합니다.

Dynamic Yield의 주요 기능

딥 러닝을 활용해 참석자의 관심사를 알고리즘적으로 예측하여 다음 관련 세션, 연사 또는 제품을 추천합니다.

심리적 특성, 실시간 행동, 구매 이력을 기반으로 한 고급 방문자 세분화 제공자

모든 디지털 접점에서 다변량 A/B 테스트를 활용하여 콘텐츠를 지속적으로 최적화하고 개인화를 제공하세요.

웹, 모바일 앱, 이메일을 아우르는 동일한 개인화 규칙 적용을 가능하게 하는 옴니채널 배포를 지원합니다.

Dynamic Yield의 한도

이 플랫폼은 기업 규모를 위해 구축되었으며 높은 연간 커밋이 필요하므로 소규모 조직에는 접근이 어렵습니다.

구현 과정은 상당히 기술적일 수 있으며 상당한 엔지니어링 리소스가 필요합니다.

Dynamic Yield 가격 정책

시작 요금제: ~월 2,917달러

Enterprise: 맞춤형 가격 정책

Dynamic Yield 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (150개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Dynamic Yield에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

Dynamic Yield는 여러 브랜드에 걸쳐 우리의 개인화 노력을 크게 확장시킨 최고 수준의 개인화 플랫폼입니다. 강력한 세분화 및 타겟팅 tools를 통해 웹, 모바일, 이메일을 아우르는 영향력 있는 데이터 기반 캠페인을 제공하여 원활한 옴니채널 경험을 창출합니다. A/B 테스트 및 다변량 테스트를 포함한 테스트 및 최적화 기능은 지속적인 개선에 핵심적이었으며, 당사 기술 스택과의 원활한 통합은 워크플로우를 간소화합니다. Dynamic Yield의 지원팀은 탁월하여 당사 팀이 자신 있게 혁신할 수 있도록 선제적인 지침을 제공합니다. 전반적으로 개인화를 확장하고 측정 가능한 결과를 이끌어내는 데 있어 귀중한 도구입니다.

Dynamic Yield는 여러 브랜드에 걸쳐 우리의 개인화 노력을 크게 확장시킨 최고 수준의 개인화 플랫폼입니다. 강력한 세분화 및 타겟팅 tools를 통해 웹, 모바일, 이메일을 아우르는 영향력 있는 데이터 기반 캠페인을 제공하여 원활한 옴니채널 경험을 창출합니다. A/B 테스트 및 다변량 테스트를 포함한 테스트 및 최적화 기능은 지속적인 개선에 핵심적이었으며, 당사 기술 스택과의 원활한 통합은 워크플로우를 간소화합니다. Dynamic Yield의 지원팀은 탁월하여 당사 팀이 자신 있게 혁신할 수 있도록 선제적인 지침을 제공합니다. 전반적으로 개인화를 확장하고 측정 가능한 결과를 이끌어내는 데 있어 귀중한 tool입니다.

맞춤형 이벤트 워크플로우 구현 방법

일 공간의 분산은 개인화가 실패하는 가장 큰 이유 중 하나입니다.

참가자 인사이트는 등록 도구에, 콘텐츠는 공유 드라이브에, 이메일 변형은 마케팅 플랫폼에, 발표자 업데이트는 Slack에, 노트는 스프레드시트에 흩어져 있습니다. 정보가 도구와 채널에 분산되면 팀은 플랜보다 대응에 치우치게 되고, 개인화는 급조된 임시방편 작업의 연속이 됩니다.

이벤트 주최자는 참석자 데이터, 콘텐츠 제작, 캠페인 자산, 작업 배정, 성과 추적을 단일 체계화된 시스템으로 통합하는 신뢰할 수 있는 시스템이 필요합니다. 그 결과 예측 가능하고 반복 가능하며 확장성이 훨씬 용이한 개인화 워크플로우가 구현됩니다.

아래는 이벤트 팀이 이를 설정하는 방법과 실제 운영적 가치를 창출하는 이유입니다.

모든 개인화 작업을 하나의 작업 공간에 통합하세요

개인화 일이 분산되면 팀원들은 정보의 위치를 찾거나 세부 사항을 재확인하는 데 시간을 낭비하게 됩니다.

구조화된 참석자 작업 공간에는 다음이 포함될 수 있습니다:

• 관심사, 목표, 선호도, 행동을 추적하는 프로필 데이터베이스 • 이벤트 주제나 세분화 요구사항을 반영하는 사용자 지정 필드 • 사전, 현장, 사후 활동을 위한 목록 • 콘텐츠, 캠페인, 세션 자산을 위한 폴더

ClickUp 프로젝트 계층 구조로 모든 파일을 손쉽게 정리하여 필요할 때마다 간편하게 접근하세요.

ClickUp은 팀에게 단일 정보 소스를 제공하여 모두가 동일한 기반에서 작업할 수 있도록 합니다. 스프레드시트, Slack 스레드, 등록 내역 출력물 사이를 전환하는 대신, 전체 팀이 한 곳에서 전체 맞춤화 플랜을 확인할 수 있게 합니다. 이는 중복 작업을 줄이고, 오래되거나 불일치하는 정보로 인한 실수를 감소시킵니다.

값: 오해 감소, 신속한 플랜, 일관된 참석자 경험.

맞춤형 메시지에 발맞추는 콘텐츠 파이프라인 구축

개인화는 콘텐츠 팀에 파급 효과를 일으킵니다.

일반적인 아젠다는 이메일 한 세트만 필요할 수 있지만, 맞춤형 아젠다는 수십 가지 변형이 필요할 수 있습니다. 체계적인 워크플로우가 없다면 콘텐츠 지연으로 인해 전체 개인화 전략이 지체됩니다.

콘텐츠 파이프라인을 구축하면 팀이 소진 없이 이 같은 양을 생산할 수 있습니다. ClickUp 작업 같은 도구를 활용하면 다음과 같은 사항을 보장할 수 있습니다:

• 모든 자산은 초안, 검토 중, 승인됨, 예정됨과 같은 명확한 상태를 가집니다 • 작가, 디자이너, 검토자가 동일한 작업에서 협업합니다 • 연사 정보, 연구 노트, 브리핑 자료가 콘텐츠에 계속 첨부됩니다 • 준비되지 않은 상태에서 작업이 진행되는 것을 방지하는 의존성 관리가 적용됩니다

이렇게 하면 특정 세그먼트에 별도의 세션 스포트라이트가 필요하거나 특정 관심 그룹을 위한 새로운 메시지가 필요한 경우에도 파이프라인이 요청을 원활하게 처리합니다.

값: 콘텐츠 팀은 체계적으로 업무를 관리하며, 병목 현상으로 인한 개인화 작업 지연이 발생하지 않습니다.

참가자 분류를 자동화하여 Teams가 수동으로 분류하지 않도록 합니다

수동 세분화는 업무 과다의 가장 큰 원인 중 하나입니다. 누군가 목록을 내보내고, 필터링하고, 마케팅팀에 보내고, 다시 편집하고, 다른 tool로 업로드한 후, 새로운 등록자가 생길 때마다 모든 정보를 최신 상태로 유지하려 애쓰게 됩니다.

세분화는 ClickUp의 자동화 기능과 AI 에이전트를 통해 백그라운드에서 실행될 수 있습니다:

참가자가 테마나 목표를 선택하면 ClickUp Agent가 자동으로 태그를 지정합니다.

참가자가 여러 세션에 관심을 보일 경우, 담당자가 해당 참가자를 특정 세그먼트에 할당할 수 있습니다.

신규 등록자가 유입되면 AI 배정 및 AI 우선순위 지정과 같은 기능이 해당 등록자를 올바른 목록으로 자동 분류합니다.

이는 팀이 더 이상 이름 정렬이나 불일치 목록 수정에 시간을 낭비할 필요가 없음을 의미합니다. 대신 세분화가 자동으로 업데이트되고 적절한 작업이나 콘텐츠를 자동으로 트리거하는 워크플로우를 구축할 수 있습니다.

가치: 더 빠른 개인화, 오류 감소, 의미 있는 일에 더 많은 시간 확보.

ClickUp AI를 활용하여 신속한 인사이트와 맞춤형 지원을 통해 개인화된 워크플로우를 가속화하세요

개인화 워크플로우에는 많은 변수가 존재합니다. 초대장, 알림, 후속 조치, 세션 알림, 이벤트 후 요약 등 각각의 단계마다 다양한 대상에 맞춰 여러 버전이 필요합니다.

ClickUp AI는 팀이 다음과 같은 문서를 신속하게 작성할 수 있도록 지원합니다:

• 관심사나 행동 기반 참가자 요약 정보 • 세션 하이라이트 요약 • 각 세그먼트별 이메일 기본 초안 • 참가자의 이벤트 내 활동에 맞춤화된 후속 메시지

지원하는 세그먼트가 많을수록 더 많은 시간을 절약할 수 있습니다. 직접 확인해 보세요!

가치: 품질 저하 없이 더 빠른 콘텐츠 제작.

맞춤형 대시보드로 실시간 개인화 성과를 추적하세요

개인화 노력이 실행되면 팀은 무엇이 효과적이고 무엇이 조정해야 하는지 파악해야 합니다. 귀사의 팀은 다음 사항을 명확히 파악할 수 있어야 합니다:

• 가장 높은 참여도를 보이는 세그먼트는 어디인가 • 어떤 콘텐츠 자산이 활용되고 있는가 • 어떤 세션 추천이 클릭을 유도하는가 • 참가자들이 이탈하는 지점은 어디인가 • 어떤 주제가 주목받고 있는가

ClickUp 대시보드는 이러한 인사이트를 더 빠르게 파악하고 팀이 신속하게 대응할 수 있도록 지원합니다. 특정 세그먼트가 네트워킹 이벤트를 외면한다면 주최측은 메시지를 조정할 수 있습니다. 또는 다른 트렌드가 부상한다면 팀은 관련 세션을 집중 조명할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드로 AI 요약 및 업데이트를 즉시 확인하세요

값: 팀이 사후 설문조사를 기다리지 않고 실시간 데이터를 활용하여 대응할 수 있기 때문에 개인화는 매일 더 스마트해집니다.

이벤트 팀을 위해 제작된 ClickUp 템플릿으로 시작하세요

맞춤화 프레임워크를 처음부터 설정하는 것은 어려운 작업입니다. 워크플로우를 더 빠르게 가동할 수 있는 도구 키트를 소개합니다:

ClickUp 이벤트 마케팅 템플릿

ClickUp 이벤트 마케팅 템플릿으로 하나의 체계적인 hub에서 이벤트 프로모션을 계획하세요. 소셜 게시물, 이메일 캠페인, 연사 자료, 마감일을 계획한 후 팀이 모든 콘텐츠를 제작, 검토, 출시하는 과정을 추적하세요.

📖 더 알아보기: 모든 것을 간소화하는 이벤트 기획 소프트웨어

ClickUp 캠페인 추적 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 캠페인 추적 및 분석 템플릿을 통해 통합된 캠페인 인사이트와 귀사의 목표를 연계하세요.

ClickUp 캠페인 추적 템플릿으로 모든 캠페인을 한눈에 확인하세요. 여러 스프레드시트를 번갈아 가며 관리할 필요 없이 성과 비교, 채널별 진행 속도 모니터링, 소유자, 마감일, 결과 동기화를 유지하세요.

ClickUp 이벤트 마케팅 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 이벤트 마케팅 템플릿으로 모든 이벤트를 손쉽게 플랜하세요.

ClickUp의 이벤트 마케팅 플랜 템플릿으로 단 몇 분 만에 완벽한 이벤트 마케팅 전략을 구축하세요. 목표 설정, 대상 고객 정의, 핵심 메시지 정리, 프로모션 타임라인 구성까지 완료하여 팀 전체가 동일한 플레이북을 기반으로 작업할 수 있도록 합니다.

AI 이벤트 개인화의 과제와 윤리

도전 과제 실제 이벤트에서 어떻게 구현되는지 살펴보세요 윤리적 고려 사항 이벤트 팀이 이를 해결하는 방법 적절한 참가자 데이터 수집 Teams gather too much or too little data, or information is scattered across registration tools, apps, and spreadsheets. 참가자는 어떤 데이터가 수집되는지, 그리고 그 이유를 반드시 알아야 합니다. 데이터 사용 목적을 명확히 전달하고, 필요한 정보만 수집하며, 이를 하나의 보안 시스템에 저장하십시오. 참가자 프라이버시 보호 위치 추적, 행동 데이터 또는 네트워킹 선호도는 충분한 투명성 없이 수집됩니다. 참가자는 데이터 가시성과 선택적 참여(옵트인) 선택에 대한 통제권을 가져야 합니다. 명확한 수신 동의 옵션을 제공하고, 참석자가 가시성을 관리할 수 있도록 하며, 숨겨진 데이터 수집을 방지하세요. 추천 시스템의 편향성 특정 그룹은 불완전한 패턴을 기반으로 더 눈에 띄는 세션 추천이나 네트워킹 매칭을 받습니다. AI 시스템은 사람들을 불공정하게 유도하거나 선택지를 제한해서는 안 됩니다. 세그먼트 정의를 검토하고, 다양한 프로필에 걸쳐 테스트 결과를 확인하며, 인간의 감독 역할을 유지하세요. 과도한 목표 설정과 참석자 피로도 참가자들은 지나치게 많은 알림이나 지나치게 구체적인 제안으로 인해 사생활 침해감을 느끼게 됩니다. 참가자들은 감시당하거나 압박받는 느낌을 받아서는 안 됩니다. 알림을 한도 설정하고, 관련성을 우선시하며, 참석자가 개인화 설정을 조정할 수 있도록 허용하세요. 행동 신호 오해하기 참가자가 실수로 주제를 클릭하거나, 편의를 위해 세션에 체크인하거나, 일정 충돌로 인해 일찍 떠나는 경우가 있습니다. 참가자들은 부정확한 프로필에 갇혀서는 안 됩니다 행동 신호와 참가자가 직접 밝힌 관심사를 결합하고, 참가자가 언제든지 선호도를 업데이트할 수 있도록 하세요. 스폰서 요구와 참가자 편의의 균형 전시업체 추천이 지나치게 상업적으로 느껴지거나, 참석자들이 원하지 않는 영업 대화로 유도하는 경우가 있습니다. 참가자는 스폰서와의 상호작용을 통제할 수 있어야 합니다 스폰서 제안에는 명확한 라벨을 붙이고 강제적인 상호작용은 피하십시오 개인화에 대한 투명성 보장 참가자들은 특정 추천을 받는 이유를 알지 못합니다 사람들은 개인화가 어떻게 일하는지 이해할 권리가 있습니다. "관심을 보인 항목을 기반으로 추천합니다"와 같은 간단한 설명을 제공하세요. 접근성과 공정성 유지 개인화는 디지털 중심 참석자에게 유리하지만, 다른 참석자들은 추천 기회를 놓칠 수 있습니다. AI는 접근성을 높여야 하며 격차를 확대해서는 안 됩니다 인쇄된 요약본 제공, 현장 지원 데스크 운영, 추천 정보 수신 대체 방법 마련 자동화된 결정에 대한 의존성 회피 팀들은 세분화, 콘텐츠 프로모션 또는 매칭을 위해 전적으로 알고리즘에 의존합니다. 중요한 결정은 인간이 계속 책임져야 합니다 특히 VIP, 다양한 그룹 또는 민감한 주제의 경우 인간이 개입할 수 있도록 하십시오. 이벤트 후 데이터를 책임감 있게 처리하기 Teams는 명확한 보존 규칙 없이도 이벤트 종료 후 오랫동안 참석자 행동 데이터를 저장합니다. 참가자는 데이터 보관 기간을 직접 제어할 수 있어야 합니다. 보관 타임라인 설정, 오래된 데이터 익명화, 참가자의 삭제 요청 허용

ClickUp AI로 이벤트를 개인화하세요

맞춤형 이벤트는 더 이상 반가운 깜짝 선물이 아닙니다. 참석자들은 자신의 목표와 연관성이 느껴지고, 쉽게 탐색할 수 있으며, 투자한 시간만큼 가치 있는 경험을 기대합니다. AI는 이벤트 팀이 이를 대규모로 제공할 수 있는 능력을 부여하지만, 이는 배경 작업이 체계적이고 일관되며 연결되어 있을 때만 가능합니다.

바로 여기서 ClickUp이 의미 있는 차이를 만듭니다. 개인화는 깨끗한 데이터, 빠른 콘텐츠 제작, 팀 간 협업, 그리고 참석자 행동 변화에 따른 조정 능력에 달려 있습니다. ClickUp은 이 모든 것을 한곳에 통합합니다. 팀은 프로필 데이터베이스를 구축하고, 세분화된 캠페인을 계획하며, 콘텐츠 파이프라인을 관리하고, 반복 작업을 자동화하며, 실시간으로 성과를 모니터링할 수 있습니다. 모든 것이 하나의 시스템에 존재하므로, 누락과 실수가 줄어들고 참석자의 여정이 더 매끄럽고 의도적으로 설계됩니다.

그 결과, 단순한 트랜잭션이 아닌 세심한 배려가 느껴지는 이벤트가 탄생합니다. 참가자는 자신의 관심사에 맞는 콘텐츠를 발견하고, 전시업체는 더 나은 대화를 나눕니다. 주최자는 더 명확한 인사이트를 얻으며, 전체 경험은 수동 노력 없이도 자연스럽게 흐릅니다.

✅ ClickUp을 사용해 보시고 지금 바로 그 차이를 경험해 보세요!

자주 묻는 질문

참가자 여정을 맞춤화하는 데 도움이 되는 정보만 수집하세요. 일반적으로 관심사, 직무 역할, 세션 선호도, 접근성 요구사항, 그리고 조회한 주제나 저장한 세션과 같은 행동 신호가 포함됩니다. 불필요한 세부 정보 수집은 피하고, 데이터가 어떻게 사용될지 명확히 설명하세요.

네. 참석자들이 자신의 목표에 부합하는 콘텐츠와 추천을 받으면 더 많은 세션에 참여하고, 더 깊이 몰입하며, 더 높은 만족도를 보고합니다. 추천 기능은 전시업체가 자신들의 솔루션에 진정으로 관심 있는 참석자와 연결되도록 도와주므로 전시업체 역시 혜택을 얻습니다.

참가자가 직접 밝힌 관심사와 행동 신호를 결합하고, 다양한 참가자 그룹에 걸친 추천 사항을 검토하며, 핵심 결정 과정에는 반드시 사람이 참여하도록 하십시오. 팀은 제안 사항이 특정 역할, 산업 또는 인구통계학적 집단에 불공정하게 유리하지 않도록 정기적으로 테스트해야 합니다.

물론입니다. 소규모 이벤트일수록 더 큰 효과를 볼 수 있습니다. 참석자들이 제한된 세션이나 짧은 일정을 최대한 활용할 수 있도록 안내를 받기 때문입니다. 맞춤형 아젠다나 세분화된 이메일과 같은 간단한 전략만으로도 복잡한 시스템 없이도 의미 있는 효과를 거둘 수 있습니다.

참가자 행동 변화 시 추천을 즉시 업데이트하세요. 세션 체크인, 북마크 항목, 이벤트 앱 내 활동 후에도 가능합니다. 실시간 업데이트를 통해 참가자는 행사 기간 내 변화하는 관심사에 부합하는 세션과 경험을 지속적으로 발견할 수 있습니다.