[연도]에 시도해볼 만한 최고의 Attio 대체 솔루션 11가지

비즈니스 구축 초기 단계는 CRM이 혼란을 가중시키지 않아도 충분히 복잡합니다. 리드를 업로드하고, 몇 가지 필드를 설정하고, 팀을 연결한 다음... 갑자기 문제가 발생합니다. 열이 동기화되지 않거나, 필드 이름을 변경할 수 없거나, 데이터의 절반이 분명히 만들지 않은 폴더로 사라져 버리는 식이죠.

이 단계에서 Attio를 사용해 본 적이 있다면 공감할 수 있을 것입니다.

스프레드시트에서 관리할 때보다 CRM 내에서 고객 데이터 관리가 더 어려워진다면, Attio 대안을 찾아볼 시점입니다.

이 블로그 포스트에서는 Attio의 장점, 단점, 가격 정책 및 적합한 사용자를 포함한 대체 솔루션 리스트를 정리했습니다. 지금 바로 찾아보세요! 🔭

왜 Attio 대안을 선택해야 할까요?

많은 Attio 사용자들이 CRM 도입 과정에서 온보딩 지연, 워크플로우 차질, 맞춤형 설정 한도 등 장애물을 경험한다고 보고합니다 .

팀들이 Attio 대안을 찾는 일반적인 이유를 살펴보겠습니다:

불안정한 데이터 업로드 및 처리: 리드 데이터 업로드 및 처리(계정 한도 내에서도)가 불안정하여 기록 누락, 속성 무시, 고강도 워크플로우 중 시간 낭비가 발생합니다.

시스템 오브젝트 속성의 한도: 기업, 개인 등의 핵심 속성은 이름을 변경할 수 없어, 특수하거나 비전통적인 워크플로우를 가진 기업, 개인 등의 핵심 속성은 이름을 변경할 수 없어, 특수하거나 비전통적인 워크플로우를 가진 영업 팀의 영업 프로세스 개선을 제한합니다.

핵심 AI 기능에 언어 지원 미흡: 통화 녹취, 보강 및 기타 AI 기반 기능은 현재 프랑스어를 지원하지 않아 다국어 팀이 해당 작업을 수동으로 처리해야 합니다.

인터페이스 아래 깊이 부족: 일부 사용자는 Attio가 사용자 친화적인 인터페이스를 갖추고 있지만, AI, 데이터 모델링 또는 고급 분석 및 자동화와 같은 필수 CRM 기능이 부족하다고 느낍니다.

중요한 통합 기능의 공백: Amplitude와 같은 여러 도구와의 연결이 부족하면 원활한 분석 워크플로우에 의존하는 제품 주도형 또는 데이터 기반 팀에게 장애물이 될 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 현대 CRM의 선구자는 로버트와 케이트 케스트바움 부부입니다. 이들은 1980년대에 '데이터베이스 마케팅'을 도입했는데, 이는 고객 정보를 디지털로 저장해 맞춤형 마케팅을 진행한 최초의 사례였습니다.

한눈에 보는 11가지 Attio 대안

다음은 이들 CRM 소프트웨어의 비교 분석입니다:

tool 가장 적합한 대상 주요 기능 가격 정책 ClickUp 통합된 프로젝트 관리, 맞춤형 파이프라인, 프로젝트 간 연결된 협업이 필요한 모든 규모의 팀을 위한 솔루션 내장형 CRM: 맞춤형 파이프라인, 사용자 지정 필드, 목표 설정, ClickUp Brain 기반 AI 인사이트, 단계 업데이트 및 알림 자동화, 실시간 채팅, 문서 협업, Enterprise 검색, 시각적 대시보드 Free Forever; 기업용 맞춤형 설정 가능 HubSpot CRM 공유 데이터, 인바운드 자동화, 고객 라이프사이클 추적이 필요한 영업 및 마케팅 팀을 위한 솔루션 라이브 채팅 및 챗봇을 통한 다중 채널 커뮤니케이션, AI 리드 스코어링, 자동 이메일/전화/로그 동기화가 적용된 활동 타임라인, 이메일 템플릿, 시퀀스, CMS, 그리고 애드온 hub를 통한 마케팅 자동화, AI 콘텐츠 작성기 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 50달러부터 시작 Folk 관계 중심 팀을 위한 솔루션: 인재 파이프라인 관리, 적극적인 고객 접촉, 간소화된 CRM 워크플로우 맞춤형 고객 참여를 위한 스마트 & 매직 필드, 자동화된 캠페인 및 시퀀스, 공유 연락처 목록 및 노트, LinkedIn/Gmail/브라우저에서 원클릭 캡처 기능 유료 플랜은 사용자당 월 25달러부터 시작됩니다. 파이프드라이브 시각적 파이프라인, 거래 관리, 활동 중심 워크플로우를 활용하는 영업 팀 AI 영업 어시스턴트, 맞춤형 파이프라인, 웹 양식 및 챗봇, 일정 관리, 모바일 앱, 활동 추적, 이메일 및 달력 동기화 유료 플랜은 사용자당 월 19달러부터 시작됩니다. Affinity 소개와 관계 인텔리전스에 의존하는 벤처 캐피털 및 투자 회사와 같은 네트워크 중심 팀 AI 노트 작성기, 관계 매핑, 추론된 연결, 강화된 연락처/회사 데이터, 맞춤형 계산을 위한 수식 필드, 공동 작업자 좌석 유료 플랜: 사용자당 연간 $2,000부터 시작 Bigin by Zoho CRM 간단하고 효율적인 파이프라인이 필요한 중소기업 및 프리랜서 내장형 전화 기능, WhatsApp/SMS/소셜 채널, 맞춤형 파이프라인, 모바일 앱, 단계별 자동화, 시각적 대시보드, 역할 기반 접근 제어 및 감사 로그 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $9부터 시작 캡슐 CRM 간단한 연락처 및 영업 관리 도구를 원하는 개인 사용자 및 소규모 팀 인적 자원 및 조직 프로필, 자동화된 작업 시퀀스용 트랙, 칸반 파이프라인, 영업 및 활동 보고, Magical 확장 프로그램을 통한 연락처 관리 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 21달러부터 시작 Salesflare 자동화된 데이터 수집과 최소한의 수동 입력을 원하는 팀 이메일/달력/소셜 프로필로부터의 자동 데이터 보강, 드래그 앤 드롭 방식의 파이프라인, 참여도 추적, 이메일 시퀀스, AI 기반 리드 점수화, 핫니스 알림 유료 플랜은 사용자당 월 39달러부터 시작됩니다. EngageBay CRM + 마케팅 자동화 + 서비스 tools를 하나의 시스템에서 원하는 예산 중심 팀을 위한 솔루션 예약 일정 관리, 랜딩 페이지 및 팝업, 세분화 및 점수화, 파워 다이얼러 및 통화 녹음, 드래그 앤 드롭 방식의 파이프라인, 다중 모듈 보고, 티켓팅 및 실시간 채팅 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $14.99부터 시작 Keap 자동화 중심의 후속 조치 및 클라이언트 워크플로우에 의존하는 서비스 기반 비즈니스 태그 기반 세분화, 자동화된 고객 여정, 내장된 청구서 발행 및 결제 기능, 결제 양식, 활동 타임라인, AI 콘텐츠 어시스턴트 맞춤형 가격 책정 monday. com 유연한 업무 운영 체제(OS)에서 맞춤형 워크플로우가 필요한 개인 및 팀 시각적 보드, 파이프라인 추적, 공유 받은 편지함, Google Workspace 및 Outlook과의 원활한 통합, AI 기반 타임라인 요약, 자동화 트리거, 예측 대시보드 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $12부터 시작

👀 유용한 팁: 모든 영업 파이프라인이 동일하지는 않습니다. 영업 프로세스에 맞게 파이프라인 단계를 맞춤 설정하세요. 예시로는 리드 검증 → 상담 전화 → 제안서 발송 → 협상 → 계약 성사/실패가 있습니다. 무료 영업 파이프라인 템플릿을 확인하여 빠르게 구축을 시작하세요.

사용할 최고의 Attio 대안

이 목록에 포함된 각 도구는 고객 데이터 관리, 신규 클라이언트 온보딩, 파이프라인 추적, 영업 팀 또는 고객 지원팀 지원에 대한 고유한 접근 방식을 제공합니다:

1. ClickUp (CRM, 프로젝트, 협업을 위한 최고의 통합 플랫폼)

현대적인 고객 관계 관리란 복잡한 영업 파이프라인을 통해 거래를 추적하고 후속 작업 워크플로우를 자동화하는 것을 의미합니다. 이는 마케팅과 영업 팀 간의 협업 조정, 고객 상호작용 기록, 그리고 모든 관계에 대한 단일 정보 소스 유지가 필요합니다.

팀이 프로젝트를 관리하고, 고객 문서를 저장하며, 일을 조정하는 곳과 CRM이 분리되어 있다면, 전체적인 상황을 파악하기 위해 끊임없이 tool 간 전환을 해야 합니다.

ClickUp(ClickUp)을 만나보세요!

ClickUp은 모든 업무 앱, 데이터, 워크플로우를 통합하는 세계 최초의 컨버지드 AI 작업 공간입니다.

ClickUp CRM으로 연락처, 고객, 거래 정보를 저장하고 분석하는 이상적인 시스템을 구축하세요.

강력한 영업 CRM이자 완벽한 업무 관리 플랫폼으로 기능합니다. 영업 파이프라인, 고객 데이터, 마케팅 자동화, 영업 운영이 팀이 고객을 지원하기 위해 수행하는 실제 업무와 함께 통합됩니다.

ClickUp은 모든 형태의 업무 분산을 제거하여 어디서든 100% 맥락을 제공합니다. 파이프라인 관리는 프로젝트 전달과 직접 연결됩니다. 고객 대화는 지원 티켓 및 제품 요청과 연동됩니다. 영업 자동화는 독립형 CRM 도구 내에서뿐만 아니라 조직 전체에 걸쳐 워크플로우를 트리거합니다.

ClickUp의 CRM은 훨씬 더 많은 기능을 내장하고 있으니, 자세히 살펴보겠습니다:

일을 손쉽게 정리하고 우선순위를 정하세요

ClickUp 작업은 작업 공간의 중심에 위치하여 유연한 구조로 컨텍스트를 중앙 집중화합니다. 각 작업은 리드, 거래, 활동, 후속 조치 또는 지원 요청을 나타낼 수 있어, 주의가 필요한 사항과 담당자를 명확히 파악할 수 있습니다.

ClickUp 작업에 ClickUp 사용자 지정 필드를 추가하여 CRM 데이터를 정렬하고 필터링하세요

ClickUp의 맞춤형 상태, 담당자 지정, 마감일, 체크리스트 및 영업 자동화 기능을 통해 팀은 모든 상호작용을 명확한 다음 단계로 전환할 수 있습니다.

ClickUp 사용자 지정 필드를 활용해 작업을 풍부하고 동적인 CRM 레코드로 변환하세요. 예를 들어 다음과 같은 항목을 생성할 수 있습니다:

거래 가치(통화) : 각 영업 기회에 대한 예상 수익 추적

리드 출처(드롭다운 메뉴) : 각 리드의 발생 경로(웹 양식, 추천, 이벤트 등)를 분류하기 위한 항목

성사 확률(퍼센트)을 통한 신뢰도 점수로 파이프라인 상태 예측

💡 전문가 팁: Gmail, HubSpot, MailChimp 같은 플랫폼을 ClickUp과 연동해 리드 육성 및 캠페인 추적을 자동화하세요. 리드가 특정 단계(예: '관심 있음' 단계로 이동 시 사례 연구 발송)에 진입하면 자동 이메일 시퀀스를 실행합니다. 이메일 상호작용 기록을 ClickUp 작업 내부에 저장해 쉽게 참조하세요. 1000개 이상의 ClickUp 통합 기능을 통해 모든 작업 공간을 단일 플랫폼으로 통합하세요.

즉시 파이프라인을 최적화하세요

플랫폼의 AI 기반 어시스턴트인 ClickUp Brain이 적극적으로 업무량을 덜어줍니다. 완전히 맥락을 이해하므로, 사용자의 작업, 문서, 과거 대화 및 팀 활동을 파악하여 답변을 제공합니다.

작업 공간 컨텍스트를 기반으로 클라이언트 커뮤니케이션 메시지 초안을 작성하도록 ClickUp Brain에 프롬프트를 보내세요

프로젝트 관리 기능을 통해 파이프라인을 검토하고 병목 현상을 파악하며 업데이트를 작성하고, 거래나 캠페인에 대한 다음 단계를 제안할 수도 있습니다.

예를 들어, 거래가 일주일 동안 진전이 없으면 ClickUp Brain이 이를 표시하고 후속 조치를 초안 작성하며 파이프라인 요약 정보를 업데이트합니다. 또한 다음 영업 팀 스탠드업 회의 전에 간단한 요약 자료를 준비하도록 프롬프트할 수도 있습니다.

다음은 몇 가지 예시 프롬프트입니다: 지난 7일 동안 진전이 없는 모든 거래를 요약하고 다음 조치를 제안하세요.

이번 주에 답장하지 않은 '협상' 단계의 잠재 고객을 위한 후속 메시지를 작성하세요.

팀의 최근 활동을 바탕으로 1분기 아웃리치 캠페인 상태 업데이트 작성

영업 팀에 AI를 활용하는 방법을 명확하게 분석해 보겠습니다: 구체적인 도구, 프롬프트, 템플릿을 소개합니다. 판매 분야 AI가 처음이시거나 대부분의 AI 조언이 과대광고처럼 느껴진다면—이 비디오가 바로 여러분을 위한 필수 가이드입니다.

자동화 기능으로 반복 일을 자동화하세요

ClickUp 자동화는 사용자가 설정한 간단한 맞춤형 트리거로 워크플로우의 예측 가능하고 반복적인 부분을 처리합니다. 예를 들어, 신규 리드가 '자격 있음'으로 표시되면 자동으로 담당자에게 작업을 할당하고 '고우선순위' 태그를 추가한 후 다음 단계로 이동시킵니다.

간단한 '이 경우, 다음을 실행하라' 명령어로 맞춤형 ClickUp 자동화 생성

설정 가능한 자동화 예시는 다음과 같습니다: 새로운 리드를 적절한 단계로 이동시키세요

거래 값이 특정 기준을 초과할 때 팀원에게 자동 알림을 전송하세요

5일 동안 업데이트되지 않은 거래를 계속 가시적으로 표시합니다(작업이 5일 동안 업데이트되지 않은 경우)

AI 에이전트가 영업 팀의 역량을 어떻게 극대화하는가

영업 팀용 AI 에이전트는 팀이 관계 구축과 전략 수립에 집중할 수 있도록 지원하는 도구 상자의 비밀 무기와 같습니다.

ClickUp Autopilot Agents로 시간 소모적인 반복 작업을 자동화하는 맞춤형 트리거 설정

설정 가능한 에이전트 유형은 다음과 같습니다:

리드 스코어링 에이전트 : 데이터 기반 인사이트를 바탕으로 리드를 신속하게 평가하고 우선순위를 지정합니다.

커뮤니케이션 봇 : 초기 고객 상호작용 또는 후속 조치를 관리합니다.

데이터 분석 에이전트 : 데이터를 수집·분석하여 실행 가능한 인사이트를 도출합니다.

경쟁사 인텔리전스 및 분석 에이전트 : 시장 동향과 경쟁사 성과를 모니터링합니다.

스케줄링 에이전트: 회의 조정과 달력 관리를 손쉽게 수행하세요

한눈에 성과와 핵심 성과 지표(KPI)를 모니터링하세요

실시간 대시보드로 영업 성과, 거래 진행 상황, 고객 참여도를 명확하게 파악하세요. 보고 위젯을 활용해 핵심 메트릭을 추적하고, 비즈니스 성과에 영향을 미치기 전에 병목 현상을 식별하세요.

ClickUp 대시보드는 영업 파이프라인의 성과를 실시간으로 한눈에 보여줍니다.

데이터 기반 의사결정을 위한 특정 KPI에 맞춤화된 카드로 개인화된 CRM 대시보드를 생성하세요

다음 카드로 팀의 생생한 지휘 센터가 될 맞춤형 대시보드를 생성할 수 있습니다:

막대 또는 깔때기 차트 : 단계별 거래 값

원형 차트 : 리드 상태별 분포

예측 수익을 위한 계산 카드

갱신 예정 목록 카드

이메일 응답 시간 추적 카드

또한 영업 주기 기간, 고객 감정, 자원 할당, 위험 거래, 마케팅 기여도 등을 모니터링할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 팀에 가장 적합한 방식으로 CRM 데이터를 시각화하려면 목록, 보드, 테이블, 화이트보드 보기를 활용하세요. 관계 열을 사용하여 연락처를 계정 및 거래와 연결하면 탐색과 업데이트가 원활해집니다.

템플릿을 활용하여 첫 번째 CRM을 빠르게 설정하세요

영업 파이프라인 전반에 걸쳐 연락처, 거래, 작업을 관리할 수 있는 출발점으로 ClickUp CRM 템플릿을 활용하세요. 승인 필요, 적격, 일정 확정 등 22가지 맞춤형 상태를 제공하여 거래 및 고객 진행 상황을 세밀하게 추적할 수 있습니다.

또한 CRM 항목 유형, 연락처 이름, 직책 등 8가지 사용자 지정 필드를 통해 상세한 연락처 및 거래 데이터를 수집할 수 있습니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp의 CRM 템플릿으로 체계적인 파이프라인 내에서 리드와 기회를 추적하세요

ClickUp 최고의 기능

즉시 협업하기: ClickUp 채팅으로 거래 관련 대화를 한곳에 모아 업데이트를 공유하고, 모든 메시지를 해당 일과 직접 연결하세요. ClickUp 채팅으로 거래 관련 대화를 한곳에 모아 업데이트를 공유하고, 모든 메시지를 해당 일과 직접 연결하세요.

문서 중앙화: ClickUp Docs 내에서 작업 및 워크플로우와 연결된 실시간 플레이북, 클라이언트 브리프, 내부 지식 기반을 구축하세요.

빠른 답변 찾기: ClickUp Enterprise 검색을 통해 모든 작업, 문서, 댓글 및 연결된 앱을 가로질러 검색하여 필요한 정확한 정보를 몇 초 만에 찾아보세요. ClickUp Enterprise 검색을 통해 모든 작업, 문서, 댓글 및 연결된 앱을 가로질러 검색하여 필요한 정확한 정보를 몇 초 만에 찾아보세요.

후속 조치 자동화: 자율적인 자율적인 ClickUp AI 에이전트가 수동 개입 없이 파이프라인을 모니터링하고 작업을 실행하며 일 흐름을 유지하도록 합니다.

전문적인 콘텐츠 제작: ClickUp Brain의 AI Writer for Work를 ClickUp Brain의 활용해 역할과 프로젝트 상황에 맞춰 메모 작성 , 이메일 초안, 제안서, 보고서, 요약문 등을 AI로 생성하세요.

ClickUp의 한도

다양한 맞춤형 설정 옵션으로 인해 사용자가 익숙해지기 어려울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

이 G2 리뷰가 모든 것을 말해줍니다:

가장 마음에 드는 점은 다양한 프로젝트와 팀의 작업, 문서, 논의, 마감일, 대시보드를 한곳에 집중할 수 있다는 것입니다. 계층 구조(작업 공간 → 스페이스 → 폴더 → 리스트 → 작업), 사용자 정의 필드 및 보기(리스트, 보드, 간트 보기 등) 덕분에 별도의 도구 없이도 매우 다른 워크플로우에 ClickUp을 적용할 수 있습니다. 협업 작업에도 탁월합니다: 댓글, 할당된 댓글, 체크리스트, 자동화 기능을 통해 누가 어떤 작업을 수행하는지 추적하고 복잡한 프로젝트를 관리하기가 훨씬 수월해집니다.

가장 마음에 드는 점은 다양한 프로젝트와 팀의 작업, 문서, 논의, 마감일, 대시보드를 한곳에 집중할 수 있다는 것입니다. 계층 구조(작업 공간 → 스페이스 → 폴더 → 리스트 → 작업), 사용자 지정 필드 및 보기(리스트, 보드, 간트 차트 등) 덕분에 별도의 도구 없이도 매우 다른 워크플로우에 ClickUp을 적용할 수 있습니다. 협업 작업에도 탁월합니다: 댓글, 할당된 댓글, 체크리스트, 자동화 기능을 통해 누가 어떤 작업을 수행하는지 추적하고 복잡한 프로젝트를 관리하기가 훨씬 수월해집니다.

💡 전문가 팁: 영업 관리자는 거래 현황이나 팀 성과를 파악하기 위해 수동으로 보고서를 작성하거나 CRM 기록을 일일이 확인할 필요가 없습니다. ClickUp BrainGPT는 전체 CRM 데이터를 기반으로 파이프라인 상태, 고객 상호작용, 영업 동향에 대한 즉각적인 답변을 제공합니다. 음성으로 노트를 작성하고, 알림을 설정하며, 작업 공간 전체를 검색하세요. 방법은 다음과 같습니다: 모든 고객 접점 검색 : 거래, 작업, 이메일, 회의 노트, 문서를 가로질러 검색하여 특정 고객 대화, 계약 조건 또는 과거 커밋을 즉시 찾으세요.

수동 보고 없이 즉시 제공되는 파이프라인 인사이트 : BrainGPT에게 "이번 분기에 미달될 위험이 있는 거래는 무엇인가요?"라고 질문하면, 실제 거래 단계, 활동 로그, 마감일을 기반으로 한 즉각적인 답변을 작업 공간 전체에서 확인하세요.

음성 기반 CRM으로 이동 중에도 업데이트 : 운전 중이나 약속 사이에도 : 운전 중이나 약속 사이에도 Talk to Text 기능을 활용해 고객 통화 기록을 남기고, 거래 단계를 업데이트하거나, 클라이언트 회의 후 노트를 추가하세요.

다양한 작업에 적합한 AI 모델 선택: BrainGPT는 여러 대규모 언어 모델(LLM)을 제공하므로, 맞춤형 영업 이메일 초안 작성에는 Claude를, 거래 패턴 분석에는 ChatGPT를, 기타 특정 영업 작업에는 다른 모델을 활용할 수 있습니다.

2. HubSpot CRM (대규모 영업 팀 및 마케팅 연계에 최적)

via HubSpot

HubSpot은 마케팅, 영업 팀, 서비스 업무를 통합 관리하려는 팀에 적합합니다. 기본 기능(연락처, 거래, 이메일, 양식)을 제공하는 무료 CRM으로 시작하고, 필요할 때만 추가 기능을 도입하세요. 또한 공유 CRM 데이터베이스를 구축하여 모든 구성원이 동일한 고객 정보를 기반으로 작업할 수 있도록 합니다.

이 플랫폼은 인바운드 접근 방식을 기반으로 구축되어 콘텐츠 중심의 리드 육성, 간편한 자동화, 체계적인 후속 조치를 자연스럽게 지원합니다. 또한 필요에 따라 마케팅 자동화, 영업 시퀀스, 티켓팅, 지식베이스, 데이터 동기화, CMS 기능까지 확장 가능한 hub를 추가할 수 있습니다.

HubSpot CRM 최고의 기능

라이브 채팅과 챗봇으로 웹사이트 방문자와 소통하며 리드 정보를 수집하세요

AI 기반 리드 스코어링과 스마트 인사이트를 활용하여 잠재 고객의 참여도에 따라 우선순위를 설정하세요.

고객 데이터베이스 소프트웨어 내에서 이메일, 통화, 회의, 노트를 자동으로 기록하는 활동 타임라인으로 체계적인 커뮤니케이션 로그를 유지하세요.

마케팅 자료용 콘텐츠를 신속하게 생성할 수 있는 AI 콘텐츠 작성기를 활용하세요.

HubSpot CRM의 한도

일부 기능은 충분히 유연하거나 맞춤 설정할 수 없습니다. 예를 들어, 기술 전문 지식이 있어야만 폰트를 추가할 수 있습니다.

플랫폼 내에서 이메일을 디자인하는 것은 HubSpot 대안들과 달리 사용자 친화적이지 않습니다.

HubSpot CRM 가격 정책

Free

프로페셔널: 사용자당 월 $50

Enterprise: 사용자당 월 $75

HubSpot CRM 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (14,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (4000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 HubSpot CRM에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 평가를 소개합니다:

HubSpot 마케팅 허브가 CRM과 마케팅 플랫폼으로 완벽하게 통합되어 단일 정보 원천 역할을 하는 점이 정말 마음에 듭니다. 이를 통해 마케팅 캠페인, 세그먼트, 보고서, 이메일을 효율적으로 관리할 수 있어 일상 업무에 필수적입니다… 일부 한도는 성장하면서야 명확해집니다. 예를 들어, 동적 콘텐츠 확장이나 복잡한 다중 브랜치 워크플로우 구축은 금방 다루기 어려워질 수 있습니다…

HubSpot 마케팅 허브가 CRM과 마케팅 플랫폼으로 완벽하게 통합되어 단일 정보 원천 역할을 하는 점이 정말 마음에 듭니다. 이를 통해 마케팅 캠페인, 세그먼트, 보고서, 이메일을 효율적으로 관리할 수 있어 일상 업무에 필수적입니다… 일부 한도는 성장하면서야 명확해집니다. 예를 들어, 동적 콘텐츠 확장이나 복잡한 다중 브랜치 워크플로우 구축은 금방 다루기 어려워질 수 있습니다…

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 16%가 포트폴리오의 일환으로 소규모 비즈니스를 운영하고 싶어하지만, 현재 실제로 운영하는 비율은 7%에 불과합니다. 모든 것을 혼자서 해야 한다는 두려움은 사람들을 주저하게 만드는 수많은 이유 중 하나입니다. 솔로 창업자라면 ClickUp Brain GPT가 비즈니스 파트너 역할을 합니다. AI 에이전트가 번거로운 업무를 처리하는 동안 영업 리드 우선순위 지정, 아웃리치 이메일 초안 작성, 재고 추적 등을 요청하세요. 서비스 마케팅부터 주문 처리까지 모든 작업을 AI 기반 워크플로우로 관리할 수 있어, 단순 운영이 아닌 비즈니스 성장에 집중할 수 있습니다.

3. Folk (관계 중심의 팀이 따뜻한 아웃리치를 관리하는 데 최적)

via Folk

Folk는 개인 및 소규모 팀을 위해 설계된 가볍고 관계 중심의 협업형 CRM으로, 사람들을 쉽고 유연하게 관리할 수 있는 방법을 제공합니다. Airtable이나 Notion과 같은 도구에서 익숙한 스프레드시트 스타일의 접근 방식을 채택하여 연락처, 파이프라인, 프로젝트를 간편하게 정리할 수 있습니다.

이 플랫폼은 고객, 후보자, 파트너, 투자자, 협력자 등 모든 유형의 관계를 중앙 집중화합니다. 따라서 영업뿐만 아니라 채용 및 자금 조달에도 동일하게 효과적입니다. LinkedIn, Gmail, 브라우저에서 원클릭으로 연락처를 수집하는 Folk는 네트워크 구축 및 강화 과정의 번거로움을 줄여줍니다.

Folk의 주요 기능

스마트 필드 와 AI 기반 매직 필드 로 잠재고객을 순위화하여 리드 우선순위를 설정하세요

자동화된 시퀀스 와 캠페인 을 활용하여 AI 생성 콘텐츠 제안으로 개인화된 대량 아웃리치를 수행하세요.

연락처 목록, 노트, 상호작용 타임라인을 공유하여 팀원들이 대화의 가시성을 높이고 중복된 연락을 방지하세요.

사용자 한도

다른 Folk CRM 대안들이 제공하는 고급 보고 및 자동화 기능이 부족합니다.

LinkedIn DM은 플랫폼에 통합할 수 없습니다.

민간 가격 정책

표준: 사용자당 월 $25

프리미엄: 사용자당 월 $50

맞춤형: 월 $100부터 사용자당

사용자 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (290개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (40개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Folk에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

리뷰에서 직접 발췌:

Folk CRM은 복잡하지 않아서 마음에 듭니다. 매끄럽게 작동하며, 일일 업무를 쉽게 만들어주는 통합 기능과 맞춤형 기능을 제공합니다… LinkedIn과의 연동은 가끔 불안정할 수 있지만, LinkedIn이 Folk 같은 소규모 업체를 포함한 제3자 플레이어를 차단하려는 노력을 고려하면 예상되는 부분입니다…

Folk CRM은 복잡하지 않아서 마음에 듭니다. 매끄럽게 작동하며, 일일 업무를 쉽게 만들어주는 통합 기능과 맞춤형 기능을 제공합니다… LinkedIn과의 연동은 가끔 불안정할 수 있지만, LinkedIn이 Folk 같은 소규모 업체를 포함한 제3자 플레이어를 차단하려는 노력을 고려하면 예상되는 부분입니다…

🔍 알고 계셨나요? CRM의 흥미로운 선구자(적어도 역사 애호가들에게는) 는 프랭클린 D. 루스벨트 미국 대통령의 선거 운동 관리자 제임스 패럴리가 관리한 패럴리 파일이었습니다. 이 파일은 루스벨트 대통령이 만난 사람들에 대한 생일, 가족 정보 등 개인적·정치적 데이터를 상세히 기록한 것이었습니다. 이를 통해 루스벨트 대통령은 대중과 매우 '가까이' 있는 인상을 주었습니다.

💡 전문가 팁: 새로운 CRM에서 단계(단계)를 맞춤형으로 설정하기 전에 BANT 프레임워크(예산, 결정권, 필요성, 타임라인)로 리드 자격 평가 논리를 검증하세요. 이는 파이프라인 과밀화를 방지하고 CRM이 진정으로 중요한 사항을 추적하도록 보장합니다.

4. Pipedrive (시각적 파이프라인과 거래 추적에 의존하는 영업 팀에 최적)

via Pipedrive

Pipedrive는 영업 팀 중심의 CRM으로, 시각적 파이프라인을 기반으로 설계되어 영업 담당자가 거래를 지속적으로 추진할 수 있도록 지원합니다. 올인원 플랫폼을 지향하지 않고, 깔끔한 거래 보드, 명확한 다음 단계, 관리자 업무를 줄여주는 가벼운 자동화 등 영업 담당자가 필요로 하는 기능에 집중합니다.

칸반 스타일의 파이프라인으로 거래를 단계별로 손쉽게 이동시키고 병목 현상을 파악하며 건강한 퍼널을 한눈에 유지할 수 있습니다. 이는 '영업 담당자가 직접 구축한' 철학에서 비롯된 접근 방식입니다. 플랫폼에는 맞춤형 파이프라인, 연락처 관리, 활동 추적, 이메일 및 달력 동기화, 이동 중 영업에 유용한 강력한 모바일 앱 등 필수 기능이 포함되어 있습니다.

파이프드라이브 최고의 기능

AI 영업 팀 어시스턴트 를 활용하여 지연된 거래를 표시하고, 권장 조치를 확인하며, 반복적인 작업을 처리하세요.

맞춤형 웹 양식과 챗봇으로 리드를 확보하세요

달력 연동 기능을 통해 회의를 예약하세요. 라운드 로빈 스케줄링을 포함합니다.

파이프드라이브의 한도

작업 할당 시 담당자에게 알림을 보내는 자동화 기능이 부족합니다.

Pipedrive 대안과 달리 다단계 조건부 워크플로우 구축이 어렵습니다.

파이프드라이브 가격 정책

라이트: 사용자당 월 $19

성장: 사용자당 월 $34

프리미엄: 사용자당 월 $64

얼티밋: 사용자당 월 $89

파이프드라이브 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (2700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (3000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Pipedrive에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 리뷰어는 이렇게 말했습니다:

Pipedrive의 뛰어난 사용자 인터페이스는 사용성을 크게 향상시키고 상호작용을 매끄럽고 직관적으로 만들어 줍니다. 휴대폰과 컴퓨터 등 다양한 기기에서의 접근 용이성과 클라우드 기반 특성 덕분에 위치에 관계없이 원활한 운영이 가능합니다. 다만 동일 프로젝트 내 다중 거래 처리 방식은 마음에 들지 않습니다. 중복을 피하기 위해 거래를 쉽게 분리하기 어렵습니다.

Pipedrive의 뛰어난 사용자 인터페이스는 사용성을 크게 향상시키고 상호작용을 매끄럽고 직관적으로 만들어 줍니다. 휴대폰과 컴퓨터 등 다양한 기기에서의 접근 용이성과 클라우드 기반 특성 덕분에 위치에 관계없이 원활한 운영이 가능합니다. 다만 동일 프로젝트 내 다중 거래 처리 방식은 마음에 들지 않습니다. 중복을 피하기 위해 거래를 쉽게 분리하기 어렵습니다.

📖 추천 자료: 직원 온보딩 템플릿

5. Affinity (네트워크 기반 거래 관리 및 관계 인텔리전스 최적)

via Affinity

Affinity는 벤처 캐피털 회사, 투자 팀, 딜 데스크처럼 네트워크와 인맥 소개에 크게 의존하는 팀을 위해 맞춤 제작되었습니다. 모든 이메일과 달력 이벤트를 자동으로 수집하여 누가 누구를 알고 있는지에 대한 실시간 지도를 구축함으로써 팀이 가장 강력한 연결 고리를 파악할 수 있도록 가시성을 제공합니다.

이 플랫폼은 직무 변경, 조직 정보 등 최신 데이터로 연락처 및 기업 기록을 풍부하게 합니다. 특히 Affinity는 주요 관계자와의 내부 연결을 자동으로 강조하여 따뜻한 소개 경로를 제시함으로써 팀이 거래를 가속화하는 데 도움을 줍니다.

Affinity의 최고의 기능들

AI 기반 Affinity Notetaker 로 회의 내용을 포착하고 노트로 변환하세요.

스마트 관계 매핑 과 추론된 연결 으로 네트워크를 정량화하세요.

협업자 좌석 을 활용하여 팀 및 외부 파트너와 협업하세요.

Affinity Lists 내에서 Formula Fields를 사용하여 데이터셋 전반에 걸쳐 맞춤형 계산을 수행하세요.

Affinity의 한도

직접적인 LinkedIn 통합 기능 없음

기존 기술 스택의 tools와 연결되지 않는 부족한 문서 관리 기능

어피니티 가격 정책

필수: 사용자당 연간 $2,000

규모: 사용자당 연간 $2,300

고급: 연간 사용자당 $2,700

기업: 맞춤형 가격

친화도 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (리뷰 수가 충분하지 않음)

실제 사용자들은 Affinity에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에서 이렇게 평가했습니다:

벤처 투자자의 사용 사례에 특화되어 개발되었습니다. 이메일 및 달력과의 연동성이 매우 뛰어납니다. 노트 작성 기능과 초기 AI 기능이 매우 효과적입니다. 모바일 앱은 그다지 유용하지 않습니다. 검색 기능은 더 많은 개선이 필요합니다.

벤처 투자자의 사용 사례에 특화되어 개발되었습니다. 이메일 및 달력과의 연동성이 매우 뛰어납니다. 노트 작성 기능과 초기 AI 기능이 매우 효과적입니다. 모바일 앱은 그다지 유용하지 않습니다. 검색 기능은 더 많은 개선이 필요합니다.

🧠 재미있는 사실: 몇 년 전, 웹 2.0과 소셜 미디어의 부상과 함께 소셜 CRM(또는 CRM 2.0)이라는 새로운 패러다임이 등장했습니다. 이를 통해 기업들은 페이스북, Twitter와 같은 소셜 채널을 CRM 전략에 통합할 수 있게 되었습니다.

6. Bigin by Zoho CRM (간소화된 파이프라인이 필요한 중소기업에 최적)

via Bigin

Bigin은 복잡함 없이 직관적인 CRM을 원하는 소규모 기업, 프리랜서, 소규모 팀을 위해 설계되었습니다. 다양한 맞춤형 파이프라인을 지원하므로 다양한 유형의 고객 여정(영업, 온보딩, 지원 등)을 추적할 수 있습니다.

또한 플랫폼을 통해 단계별 자동화를 트리거할 수 있습니다. 거래가 특정 단계로 이동하면 자동으로 이메일을 발송하거나, 작업을 생성하거나, 필드를 재평가할 수 있습니다. Zoho의 PhoneBridge를 통해 지원되는 제공자를 이용해 CRM에서 직접 전화를 걸고 통화 내역을 추적할 수 있습니다.

Bigin 최고의 기능

내장된 전화, WhatsApp, SMS 및 소셜 미디어 채널을 활용하여 고객과 소통하세요.

iOS 및 Android 앱을 통한 모바일 우선 접근 방식을 활용하여 팀이 어디서나 자신의 타임라인을 관리할 수 있도록 지원하세요.

영업 팀 성과, 파이프라인 단계, 팀 활동에 대한 시각적 대시보드와 상세 보고서를 생성하세요.

역할 기반 접근 제어, 감사 로그, 보안 데이터 처리(GDPR, SSO, 다중 인증 지원)로 민감한 정보를 보호하세요.

Bigin의 한도

Zoho 제품군에 속하지 않는 타사 앱과의 한도 있는 통합 기능

자동화 트리거와 대시보드에서 유연성이 부족합니다

Bigin 가격 정책

Free

익스프레스: 사용자당 월 $9

프리미어: 사용자당 월 15달러

Bigin 360: 사용자당 월 $21

Bigin 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (650개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (650개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Bigin에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

사용자 인사이트:

Zoho CRM의 Bigin은 깔끔하고 직관적이며 가벼운 CRM 경험을 제공합니다 — 소규모 및 성장 중인 팀에 완벽합니다. 파이프라인 보기로 거래 추적이 손쉽고, 모바일 앱으로 이동 중에도 모든 정보에 접근할 수 있습니다. Bigin은 단순함 면에서 뛰어나지만, 고급 보고 및 워크플로우 맞춤 설정 옵션이 더 필요할 수 있습니다. Zoho 제품군 외부의 타사 도구와의 연동은 다소 제한적입니다

Zoho CRM의 Bigin은 깔끔하고 직관적이며 가벼운 CRM 경험을 제공합니다 — 소규모 및 성장 중인 팀에 완벽합니다. 파이프라인 보기로 거래 추적이 손쉽고, 모바일 앱으로 이동 중에도 모든 정보에 접근할 수 있습니다. Bigin은 단순함 면에서 뛰어나지만, 고급 보고 및 워크플로우 맞춤 설정 옵션이 더 필요할 수 있습니다. Zoho 제품군 외부의 타사 도구와의 연동은 다소 제한적입니다

📖 추천 읽기: 전문가 및 마케터를 위한 최고의 AI 이메일 작성 도구

7. 캡슐 CRM (개인 사용자 및 소규모 팀에 최적)

via Capsule CRM

Capsule CRM은 연락처, 작업, 영업 기회를 관리하기 위한 안정적이고 사용자 친화적인 시스템이 필요한 중소기업을 위해 설계되었습니다. 연락처 측면에서는 이름, 회사 정보, 노트, 소셜 링크 등 풍부한 프로필을 저장할 수 있으며, 추가 정보로 프로필을 자동으로 보완합니다.

파이프라인 관리는 시각적이고 유연합니다. 칸반 보드에서 거래를 단계별로 드래그할 수 있으며, 다양한 영업 프로세스(예: 신규 비즈니스 vs. 업셀)를 반영하는 다중 파이프라인을 설정하고 거래 값 및 고객 참여도를 추적할 수 있습니다.

또한 견고한 보고 기능을 통해 다양한 영업 및 활동 보고서(성공/실패, 파이프라인 성장, 평균 거래 크기)를 제공하며, 날짜, 사용자 또는 팀별로 필터링할 수 있습니다.

캡슐 CRM 주요 기능

People & Organizations 탭에서 영업 기회를 관리하세요. 간편한 가져오기, 태그, 활동 기록 기능을 활용할 수 있습니다.

Tracks 로 일상적인 영업 및 프로젝트 작업을 자동화하여 순차적인 작업 활성화를 가능하게 합니다.

Capsule '마법 같은' 브라우저 확장 프로그램을 사용하여 LinkedIn, WhatsApp, Gmail, Outlook에서 연락처를 자동으로 수집하세요.

캡슐 CRM의 한도

모바일 앱은 느리고, 기능이 부족하며, 사용하기 불편합니다.

Zapier와 같은 타사 소프트웨어를 사용해야만 기술 스택 내 다른 도구와 연결할 수 있습니다. APTEM, Survey Monkey, Force 24 같은 시스템과의 통합 기능이 부족합니다.

캡슐 CRM 가격 정책

Free

스타터: 사용자당 월 $21

성장: 사용자당 월 $38

고급: 사용자당 월 $60

캡슐 CRM 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (150개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 캡슐 CRM에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

캡슐 CRM에 대한 관점:

캡슐 CRM이 고객 및 잠재 고객과의 대화와 기회를 상세히 기록하는 데 얼마나 중요한 역할을 해왔는지 높이 평가합니다. 캡슐 CRM의 가장 두드러진 기능은 단순함이라고 생각합니다. 불필요한 복잡함 없이 그냥 작동합니다. 캡슐 CRM에는 제가 아직 활용하지 못하는 기능이 많다는 걸 알게 되었습니다. 이러한 추가 기능을 효과적으로 사용하는 방법을 배울 수 있는 비디오가 있다면 도움이 될 것 같습니다.

캡슐 CRM이 고객 및 잠재 고객과의 대화와 기회를 상세히 기록하는 데 얼마나 중요한 역할을 해왔는지 높이 평가합니다. 캡슐 CRM의 가장 두드러진 기능은 단순함이라고 생각합니다. 불필요한 복잡함 없이 그냥 작동합니다. 캡슐 CRM에는 제가 아직 활용하지 못하는 기능이 많다는 걸 알게 되었습니다. 이러한 추가 기능을 효과적으로 사용하는 방법을 배울 수 있는 비디오가 있다면 도움이 될 것 같습니다.

via Salesflare

Salesflare는 수동 데이터 입력을 싫어하는 팀을 위해 설계되었습니다(그 점이 확실히 드러납니다!). 이 플랫폼은 이메일, 달력 회의, 서명, 소셜 프로필, 심지어 웹사이트 방문 기록까지 자동으로 연락처 정보를 수집합니다. 이는 맥락과 관계 이력이 필수적인 B2B 기업에게 특히 매력적입니다.

시각적 파이프라인으로 거래 관리를 손쉽게 처리하는 동시에 자동화 기능이 반복 작업을 처리합니다: 후속 조치 알림, 단계 이동, 이메일 시퀀스 등이 포함됩니다. Salesflare의 참여 추적 기능은 누가 이메일을 열었는지, 링크를 클릭했는지, 웹사이트를 방문했는지 보여줍니다. 이를 통해 육성 캠페인을 성공적으로 수행할 수 있도록 지원합니다.

Salesflare 최고의 기능

드래그 앤 드롭 방식의 영업 파이프라인으로 영업 팀의 프로세스를 시각화하세요

이메일 시퀀스로 후속 워크플로우를 자동화하세요. 행동에 따라 트리거되는 맞춤형 다단계 캠페인을 발송합니다.

AI 기반 리드 스코어링과 핫니스 알림을 활용하여 잠재 고객을 우선순위화하세요

Salesflare의 한도

문서를 CRM으로 직접 전송하는 자동화 기능이 부족하며, 보고 및 대시보드 기능을 제공하지 않습니다.

기본 통합 기능의 한도 때문에 Zapier에 의존해야 합니다.

Salesflare 가격 정책

성장: 사용자당 월 $39

프로: 사용자당 월 $64

Enterprise: 사용자당 월 $124

Salesflare 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (290개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (130개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Salesflare에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 평가:

Salesflare가 이메일, 달력, 소셜 미디어, 전화 기록에서 데이터를 자동으로 추출하는 기능이 마음에 듭니다. 수동 업데이트가 필요 없어 많은 시간을 절약해주죠… 다만 Salesflare는 대규모 기업이나 팀에는 다소 제한적으로 느껴질 수 있습니다. 주로 중소기업에 적합하며, 대기업에서도 활용 가능했으면 합니다.

Salesflare가 이메일, 달력, 소셜 미디어, 전화 기록에서 데이터를 자동으로 추출하는 기능이 마음에 듭니다. 수동 업데이트가 필요 없어 많은 시간을 절약해주죠… 다만 Salesflare는 대규모 기업이나 팀에는 다소 제한적으로 느껴질 수 있습니다. 주로 중소기업에 적합하며, 대기업에서도 활용 가능했으면 합니다.

🔍 알고 계셨나요? 'CRM'의 초기 형태는 말 그대로 롤로덱스였습니다. 1956년 제피어 아메리칸(Zephyr American) 기업의 아놀드 노이슈타터(Arnold Neustadter)와 힐다우르 닐슨(Hildaur Neilsen)이 발명한 이 회전식 카드 휠은 영업사원들이 고객 정보를 저장하는 도구였습니다.

via EngageBay

EngageBay는 CRM, 마케팅 자동화, 영업 파이프라인, 고객 지원에 필요한 도구 모음을 제공합니다. 마케팅 측면에서는 리드 육성, 세분화, 점수화, 다중 채널 캠페인을 위한 시각적 워크플로우를 포함합니다. 고객 행동에 반응하는 타겟팅 시퀀스를 구축할 수 있어 소규모 팀도 정교한 자동화를 운영할 수 있습니다.

반면, 해당 영업 CRM은 드래그 앤 드롭 방식의 파이프라인, 상세한 연락처 프로필, 약속 일정 관리, 내장형 전화 기능을 제공합니다. 또한 플랫폼은 실시간 고객 상호작용을 지원하며, 라이브 채팅, 웹 양식, 지원 티켓을 통해 수집된 모든 정보가 하나의 고객 기록으로 통합됩니다.

EngageBay 주요 기능

맞춤형 회의 링크와 팀 전체 달력 공유를 통해 약속을 예약하고 달력 관리를 자동화하세요.

맞춤형 랜딩 페이지, 웹 양식, 스마트 팝업을 통해 리드를 확보하고 육성하세요.

Power Dialer , 통화 녹음, 실시간 통화 인사이트를 통해 텔레포니를 통합하세요

다중 모듈 보고 기능을 통해 전환을 유도하는 채널, 리드 진행 상황, 병목 현상이 발생하는 지점을 파악하세요.

EngageBay의 한도

사용자들은 모바일 앱에 데스크톱 기능이 부족하다고 불만을 제기합니다.

채용을 위한 전문적인 통합 기능 및 보고 기능이 부족합니다.

EngageBay 가격 정책

Free

기본: 사용자당 월 $14.99

성장: 사용자당 월 $64.99

프로: 사용자당 월 $119.99

EngageBay 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (550개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (900개 리뷰)

실제 사용자들은 EngageBay에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 평가:

매일 수많은 학생 문의가 들어오는데, 예전에는 이를 관리하는 게 상당히 혼란스러웠습니다. EngageBay를 사용하면 모든 것이 체계적으로 정리됩니다. 리드, 이메일, 양식, 알림이 모두 한 곳에 모여 있죠. 자동화 기능은 특히 유용합니다…교육적 요구를 더 잘 지원하기 위해 보고서에 더 자세한 내용이 포함되면 좋겠습니다. 예를 들어, 어떤 배치의 전환율이 더 높은지 추적하거나, 학생들이 입학 절차를 어떻게 진행하는지 모니터링하는 등의 기능이요.

매일 수많은 학생 문의가 들어오는데, 예전에는 이를 관리하는 게 상당히 혼란스러웠습니다. EngageBay를 사용하면 모든 것이 체계적으로 정리됩니다. 리드, 이메일, 양식, 알림이 모두 한 곳에 모여 있죠. 자동화 기능은 특히 유용합니다…교육적 요구를 더 잘 지원하기 위해 보고서에 더 자세한 내용이 포함되면 좋겠습니다. 예를 들어, 어떤 배치의 전환율이 더 높은지 추적하거나, 학생들이 입학 주기를 어떻게 진행하는지 모니터링하는 등의 기능이요.

🔍 알고 계셨나요? 1993년 톰 시벨은 오라클을 떠나 시벨 시스템을 창업했으며, 이 회사는 리드 추적, 영업 작업 자동화, 파이프라인 관리 등을 포함한 '영업 자동화(SFA)' 분야의 선구자가 되었습니다.

10. Keap (자동화 중심의 후속 조치를 활용하는 서비스 기반 비즈니스에 최적)

via Keap

Keap(구 Infusionsoft)는 소규모 비즈니스, 1인 기업가, 서비스 제공자에 맞춤화된 플랫폼입니다. 연락처, 이메일 마케팅, 청구서, 예약, 결제를 통합 관리하며, 이메일 동기화, 통화 기록, 활동 타임라인을 통해 고객 관리 효율성을 높일 수 있습니다.

자동화 빌더가 특히 돋보입니다. 트리거와 액션을 활용해 사용자 행동에 기반하여 후속 조치 발송, 작업 할당, 필드 업데이트, 이메일 시퀀스 시작 등 맞춤형 고객 여정을 생성하세요.

Keap 최고의 기능

태그, 상세 프로필, 상호작용 추적, 노트 기능을 통한 연락처 및 리드 관리 보장

내장된 결제 및 청구 기능을 활용하여 결제 양식 생성, 청구서 발송, 결제 추적 및 자동화 청구 처리

유연한 태그 기반 필터링 및 자동화 트리거로 연락처를 세분화하여 맞춤형 메시지를 전달하세요.

AI 기반 콘텐츠 어시스턴트를 활용하여 맞춤형 마케팅 카피를 생성하세요

Keap의 한도

사용자들은 특히 전자상거래 및 AI 통합과 같은 영역에서 기능 부족을 보고 있으며, 이로 인해 Keap 대안을 찾고 있습니다.

템플릿은 구식이며 유연성이 떨어집니다

Keap 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Keap 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 평점 4.1/5 (1250개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Keap에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 리뷰어는 이렇게 말했습니다:

저는 Keap의 워크플로우 기능을 정말 높이 평가합니다. 업계 최고 수준이라고 생각합니다. 새로운 SMS 마케팅 기능도 유용하게 사용하고 있습니다. 또한 이메일 전송 성공률도 매우 뛰어납니다. 다만 Keap은 상당히 비싼 편인데, 이것이 제가 이 소프트웨어에 대해 가장 문제 삼는 부분입니다. 또한 신규 사용자에게는 복잡할 수 있습니다. 강력한 플랫폼이지만, 이로 인해 가끔 사용이 어려울 때도 있습니다.

저는 Keap의 워크플로우 기능을 정말 높이 평가합니다. 업계 최고 수준이라고 생각합니다. 새로운 SMS 마케팅 기능도 유용하게 사용하고 있습니다. 또한 이메일 전송 성공률도 매우 뛰어납니다. 다만 Keap은 상당히 비싼 편인데, 이것이 제가 이 소프트웨어에 대해 가장 문제 삼는 부분입니다. 또한 신규 사용자에게는 복잡할 수 있습니다. 강력한 플랫폼이지만, 이로 인해 가끔 사용이 어려울 때도 있습니다.

💡 전문가 팁: 팀이 B2B 또는 기업 거래를 처리한다면, MEDDIC(메트릭, 경제적 구매자, 결정 기준, 결정 과정, 문제점 파악, 지지자)를 중심으로 CRM 단계를 설정하세요. 예측 정확도를 높이고 더 명확하며 통찰력 기반의 기회를 창출합니다.

11. monday.com (업무용 OS에서 맞춤형 워크플로우를 원하는 개인에게 최적)

Monday.com은 파이프라인, 워크플로우, 협업에 대한 유연한 맞춤 설정을 제공합니다. 그룹, 열, 보기(테이블, 칸반, 타임라인)를 활용해 시각적 보드를 구축하여 팀에 적합한 구조로 리드, 거래, 연락처를 추적하세요.

이메일 시퀀스, 대량 이메일 발송, 통화 및 회의 기록, 작업 및 거래 이동 자동화 기능을 확인하실 수 있습니다. 대시보드와 예측 도구를 통해 깔때기 차트, 리더보드, 필터를 활용하여 파이프라인 상태, 팀 성과, 거래 결과를 모니터링할 수 있습니다.

monday.com 최고의 기능

공유 받은 편지함과 협업 tools를 통해 커뮤니케이션을 중앙 집중화하세요

내장된 Gmail 및 Outlook 통합 기능을 통해 이메일 커뮤니케이션을 추적하여 발신, 수신 및 실시간 추적이 가능합니다.

감정을 추출하고 실행 가능한 단계에 대한 맞춤형 제안을 얻으며, AI 기반 타임라인 요약으로 거래 성공 또는 실패를 예측하세요.

monday.com의 한도

수식을 사용해 번호를 표시할 수 없으며, 미러링된 정보를 위한 AI 워크플로우 자동화 기능이 부족합니다.

하나의 연락처로 여러 계약을 관리할 때는 Outlook 연동이 도움이 되지 않으므로, monday.com 대안을 찾아보세요.

monday.com 가격 정책

Free

기본: 사용자당 월 $12

표준: 사용자당 월 $14

프로: 사용자당 월 $24

Enterprise: 맞춤형 가격

monday.com 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (17,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (5,600개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 monday.com에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

monday.com 사용자는 이렇게 말했습니다:

monday CRM의 직관적이고 쉬운 사용법이 정말 마음에 듭니다. 매우 시각적이고 직관적이라 팀 전체가 별다른 교육 없이도 바로 활용할 수 있죠… 유일한 단점은 현재 우리가 사용하는 것보다 CRM이 훨씬 더 많은 잠재력을 지녔다고 느껴진다는 점입니다. 아마도 우리는 기본 기능만 겉핥기 수준으로 활용하고 있을 거예요.

monday CRM의 직관적이고 쉬운 사용법이 정말 마음에 듭니다. 매우 시각적이고 직관적이라 팀 전체가 별다른 교육 없이도 바로 활용할 수 있죠… 유일한 단점은 현재 우리가 사용하는 것보다 CRM이 훨씬 더 많은 잠재력을 지녔다고 느껴진다는 점입니다. 아마도 우리는 기본 기능만 겉핥기 수준으로 활용하고 있을 거예요.

CRM 솔루션이 필요하시다면 ClickUp을 사용해 보세요!

다음 고객 관계 관리 플랫폼을 선택할 때 목표는 간단합니다: 업무 속도를 늦추지 않는 솔루션을 찾는 것입니다.

Attio CRM 솔루션에 지치셨다면, 최고의 대안은 일용 앱인 ClickUp입니다.

ClickUp Tasks, 사용자 지정 필드, 대시보드, 자동화, ClickUp Brain이 함께 작동하여 거래, 워크플로우, 팀을 연결하는 단일 플랫폼을 제공합니다. 이를 통해 작업 관리, 영업 운영, 다중 채널 아웃리치를 한 곳에서 더 깔끔하게 처리할 수 있습니다.

의미 있는 고객 관계를 구축할 준비가 되셨나요? 지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅