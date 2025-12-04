Kissflow vs. ClickUp: 워크플로우 자동화에 더 적합한 것은?

회계팀의 데이브가 시설팀의 데이브에게 전달되어야 할 구매 주문을 승인했습니다. '보류 중'이라는 이름의 담당자가 17개 작업에 배정되었습니다. 인턴이 스프레드시트로 임시 해결책을 만들었고, 이제 3분기 전체 예산이 그곳에 저장되어 있습니다.

현재 워크플로우가 이메일 체인과 문서화되지 않은 지식의 조합으로 운영되고 있다면, 모든 것을 해결해 줄 플랫폼을 찾기 시작했을 것입니다.

그리고 조사를 완료하셨다면, Kissflow와 ClickUp 비교가 브라우저 탭에 적어도 한 번은 떴을 겁니다.

이 두 플랫폼은 완전히 다른 출발점, 기능, 철학으로 워크플로우 자동화에 접근합니다. 어떤 것이 귀사에 적합한지 알아봅시다. 📝

ClickUp vs. 키스플로우 한눈에 보기

각 도구를 자세히 살펴보기 전에, 팀의 운영 요구사항에 맞는 도구를 빠르게 파악할 수 있는 비교 스냅샷을 제공합니다. 🧩

평가 기준 ClickUp Kissflow 주요 기능 통합 프로젝트 관리, 워크플로우, 작업 실행, 문서, 대시보드 및 AI 노코드 워크플로우 빌더 및 경량 비즈니스 애플리케이션 워크플로우 자동화 고급 자동화 기능과 함께 컨텍스트를 분석하고 지능적인 조치를 취하는 AI 에이전트 드래그 앤 드롭 방식의 프로세스 빌더로 라우팅 규칙, 승인 절차 및 조건 설정 가능 작업 및 프로젝트 관리 심층적인 작업 계층 구조, 의존성, 대시보드, 업무량, 타임라인, 목표 기본 프로젝트, 보드, 케이스 및 매트릭스 보기를 통한 운영 일 관리 AI 기능 내장형 ClickUp Brain, 작업 공간 검색, 상황별 답변, Brain MAX 기반 다중 모델 AI 제한적; AI를 위한 광범위한 기능이나 애드온과의 강력한 통합에 의존합니다. 맞춤형 사용자 정의 고도로 맞춤 설정 가능한 필드, 대시보드, 상태, 보기, 권한, 사전 구축된 템플릿 프로세스 흐름 및 앱 내 강력한 맞춤형 커스터마이징; 한도 있는 PM 맞춤형 커스터마이징 협업 작업 공간 내에서 채팅, 댓글, 화이트보드, 문서, 실시간 공동 편집 기능 제공 흐름 내 기본 코멘트 기능; 기본 제공 다중 계층 협업 tool 없음 사용 사례 운영, PMO, 제품, 엔지니어링, HR, IT, 지원 부서가 엔드투엔드 실행을 지원합니다. 승인, 프로세스 관리, 구매 요청, 온보딩 흐름, 로우코드 내부 앱 연동 기능 대규모 생태계 + API + 내장형 AI Google Drive, Slack 등 다양한 소프트웨어와의 연동 가능; 빌더 내에서 더 심층적인 워크플로우 로직 구현

ClickUp이란 무엇인가요?

오늘날의 일 방식은 문제가 있습니다.

우리의 프로젝트, 지식, 커뮤니케이션은 서로 연결되지 않은 tools에 흩어져 있어 업무 속도를 늦추고 있습니다.

ClickUp의 프로젝트 관리 소프트웨어는 프로젝트, 지식, 채팅을 한곳에 통합한 '업무용 올인원 앱'으로 이 문제를 해결합니다. AI 기반 기술이 더 빠르고 스마트한 업무를 지원합니다.

사용자 친화적인 인터페이스로 복잡하고 변화무쌍한 일 측면을 자유롭게 관리할 수 있습니다. 복잡한 프로세스를 지도하고, 모든 진행 상황을 추적하며, 문서를 중앙 집중화하고, 대화를 해당 일과 연결된 상태로 유지할 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? 자동화는 신호 → 습관 → 보상이라는 패턴을 따릅니다. 이는 찰스 두히그가 습관의 힘에서 설명한 것과 동일한 구조입니다 . 운영 측면에서는 트리거 → 워크플로우 → 결과로 표현됩니다. 자동화가 직관적으로 느껴지는 이유는 바로 우리 뇌의 작동 방식을 반영하기 때문입니다 .

ClickUp 주요 기능

ClickUp은 팀의 기존 사고 방식과 운영 방식에 맞춰 조정됩니다. 주요 기능을 자세히 살펴보세요. 💁

기능 #1: 자동화 및 AI 에이전트

운영을 간소화하고, 도구 과다 사용을 줄이며, 프로세스를 확장하려는 팀을 위해 ClickUp은 워크플로우 자동화와 AI 기반 작업 실행을 결합합니다.

간단한 '이 경우, 다음을 실행' 명령어로 맞춤형 ClickUp 자동화를 설정하여 워크플로우 일관성을 구축하세요

ClickUp 자동화 기능이 반복 작업을 대신 처리해 드립니다. 트리거를 설정하면 나머지는 자동으로 진행됩니다. 작업 이동, 소유자 지정, 항목 태그, 알림 전송, 필드 업데이트, 작업의 적절한 목록 이동 등이 포함됩니다. 업무량이 증가해도 프로세스를 일관되게 유지하는 가장 쉬운 방법입니다.

PMO 팀이 신규 프로젝트 요청을 검토한다고 가정해 보겠습니다. 누군가 프로젝트 접수 양식을 작성할 때마다 다음과 같은 워크플로우 자동화 시스템을 설정할 수 있습니다:

선택한 프로젝트 유형을 확인하세요

사용 가능한 프로그램 관리자에게 ClickUp 작업을 할당하세요

비즈니스 영향도에 따라 우선순위 지정 적용

'인테이크 검토' 파이프라인에 바로 추가하세요

지능형 ClickUp AI 에이전트로 의사 결정을 가속화하세요

복잡한 워크플로우를 자동화해야 할 때는 ClickUp AI 에이전트를 활용해 보세요. 단순 트리거 반응이 아닌, 작업을 분석하여 내용을 이해한 후 적절한 조치를 취합니다.

운영 관리자가 내부 프로세스 문제를 분류하고 있다고 가정해 보겠습니다. 새로운 피드백 작업이 도착하면 AI 에이전트는:

설명문을 읽고 워크플로우 간극, 접근 문제, 시스템 오류 중 어떤 유형인지 감지합니다.

문제를 명확하고 표준화된 요약으로 재구성합니다

태그를 사용하여 작업을 올바른 부서에 할당하세요

해당 유형의 문제를 처리하는 소유자에게 할당합니다

팀이 즉시 실행할 수 있도록 권장되는 다음 단계를 간략히 추가합니다.

직접 구축하는 방법을 알아보세요:

기능 #2: 상황 인식 AI

ClickUp Brain으로 작업 공간 내 프로젝트 활동을 통합하세요

플랫폼의 AI 기반 어시스턴트인 ClickUp Brain은 작업, 문서, 프로젝트 구조 내부에 위치합니다. 이 도구는 사용자의 워크플로우, 프로세스 노트, 변경 로그, 운영 결정을 이해합니다.

분기별 프로세스 갱신 작업을 관리한다고 가정해 보겠습니다. 온보딩, 조달, 접근 제어 등을 포함하는 이 프로세스에서 주요 프로젝트 작업을 열고 ClickUp Brain에 해당 워크플로우 전반의 최신 활동 내역을 가져오도록 요청합니다.

변경 로그, 의존성, 소유자 업데이트를 검토한 후 경영진과 공유할 수 있는 정확한 상태 요약 보고서를 생성합니다. 이 출력을 활용해 인수인계 지점을 확인하고, 마감일을 조정하며, 위험 요소를 조기에 파악할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 사용하는 팀은 매주 1.1일을 절약한다고 보고합니다. 이는 사고와 실행이 하나의 프로젝트 관리 소프트웨어에서 함께 이루어지기 때문입니다.

📌 예시 프롬프트: 온보딩, 조달, 접근 제어 워크플로우 전반의 진행 상황을 검토하세요. 현재 상태를 요약하고 지연 사항을 명시하며 각 팀별 다음 단계를 제안하세요.

ClickUp Brain MAX로 AI 확산 방지

프로젝트 컨텍스트를 유지한 채 ClickUp Brain MAX에서 ChatGPT, Claude, Gemini 간 전환 가능

또한 AI 데스크탑 동반자 ClickUp Brain MAX를 활용할 수 있습니다. 이 도구는 ChatGPT, Claude, Gemini와 같은 프리미엄 AI 모델을 하나의 스페이스로 통합합니다. 이를 통해 AI 분산을 방지하고 전체 워크플로우에 걸쳐 통합된 AI 계층을 제공합니다.

시스템 업그레이드 실행 플랜을 IT, 제품, 지원 부서의 의견을 반영하여 준비해야 한다고 가정해 보세요. Claude에게 초안을 깔끔한 단계별 출시 플랜으로 재구성하도록 요청할 수 있습니다. 그런 다음 Brain MAX의 ChatGPT로 전환하여 이해관계자 대상 메시지를 다듬으세요. 마지막으로 Gemini를 활용해 티켓팅 팀을 위한 요약 버전으로 플랜을 압축하세요.

📌 예시 프롬프트: 이 실행 플랜을 세 가지 명확한 단계로 재구성하세요. 그런 다음 이해관계자 소통을 위한 간결한 업데이트 버전을 준비하세요.

🚀 ClickUp의 장점: Brain MAX 내 ClickUp 음성-텍스트 변환 기능은 음성 중심 생산성을 지원하여 운영 지식이 지체 없이 작업으로 전환됩니다. 한 번 말하면 생각을 구조화된 작업으로 변환해 줍니다. ClickUp Brain MAX의 음성 입력 기능으로 작업 속도를 4배 높여보세요 예를 들어, 운영 관리자가 감사 도중 서버실에 들어서서 기술자가 반복되는 장애 패턴을 설명하는 것을 듣습니다. 관리자는 플로팅 Brain MAX 막대를 열거나(또는 바로 가기 키를 누르고) 요약 내용을 말합니다. Talk to Text는 음성을 텍스트로 변환하고, 감사 프로젝트에 하위 작업을 생성하며, 담당 기술자를 자동 멘션 처리하고, 관련 센서 로그 문서를 첨부합니다. 모든 작업이 동일한 작업 공간에서 이루어지므로 후속 조치가 바로 다음 날 진행되어 작업 속도가 빨라집니다.

기능 #3: 작업 및 프로젝트 관리

모든 워크플로우의 중심에는 ClickUp 작업이 있습니다. 수행해야 할 작업, 담당자, 전체 프로세스 내 위치에 대한 단일 정보 소스 역할을 합니다.

ClickUp 작업으로 일을 명확하게 정리하세요

작업 항목은 유연한 컨테이너처럼 작동하여 팀이 일을 진행하는 데 필요한 모든 것을 담을 수 있습니다: 설명, 첨부 파일, 하위 작업, 체크리스트, 사용자 지정 필드, 의존성, 댓글, 심지어 전체 토론 스레드까지 포함됩니다.

요청을 수집하고, ClickUp 사용자 지정 필드로 분류하며, 적절한 소유자를 지정하고, 역사적 맥락을 기록하며, 더 큰 계획과 연결하고, 도구 간 전환 없이 모든 업데이트를 추적할 수 있습니다.

하지만 작업량이 증가하면 개별 작업 내부의 진행 상황만으로는 부족합니다. 패턴을 파악해야 하는데, 바로 이때 ClickUp 대시보드가 유용해집니다.

ClickUp 대시보드로 패턴을 즉시 시각화하세요

대시보드는 작업들이 표면 아래에서 진행 중인 모든 상황을 상향식 관점으로 보여줍니다. 작업별로 진행 상황을 일일이 확인할 필요 없이, 작업 공간 전체에서 실시간 데이터를 수집합니다: 상태, 작업량, 병목 현상, 사이클 시간, 완료율, 팀 용량, 결과 및 기타 프로젝트 관리 핵심 성과 지표(KPI) 등이 포함됩니다.

🔍 알고 계셨나요? 1800년대에는 '데드라인(deadline)'이 감옥 주변의 물리적 경계선을 의미했습니다. 그 선을 넘으면 총살당했죠.

ClickUp 채팅으로 작업 공간 맥락과 연결된 대화를 유지하세요

ClickUp 채팅은 대화를 업무 공간으로 되돌려 놓습니다. 채널과 다이렉트 메시지를 통해 작업 논의, 질문 제기, 파일 공유, 빠른 업데이트 전달이 가능하며, 팀 간 대화를 해당 프로젝트와 직접 연결된 상태로 유지할 수 있습니다.

간단한 음성 또는 비디오 통화로 ClickUp SyncUps를 활용한 스탠드업 회의를 논의하고, @멘션으로 일을 할당하며, 클릭 한 번으로 어떤 메시지도 작업으로 전환하세요. 또한 ClickUp AI(Brain)는 채팅 스레드 요약, 작업 생성, 관련 작업 찾기 등을 도와줍니다.

ClickUp 화이트보드로 아이디어를 실행으로 전환하세요

ClickUp 화이트보드는 워크플로우를 시각화하고, 프로세스를 스케치하며, 프로젝트 단계를 개요화하고, 아이디어를 클러스터링하거나 팀 간 솔루션을 설계할 수 있는 시각적 캔버스입니다. 추진력을 잃지 않고 '논의'에서 '구축'으로 바로 넘어갈 수 있습니다.

예를 들어, 제품 팀이 새로운 온보딩 경험 출시를 계획 중이라고 가정해 보겠습니다. 화이트보드에 고수준 사용자 흐름을 스케치하고, 미해결 질문이 적힌 포스트잇을 붙으며, 피드백 작업에서 추출한 고객 불편 사항을 그룹화합니다.

그런 다음 프로젝트 관리 도구 내에서 모든 포스트잇 메모를 작업으로 전환하고 소유자를 지정하며 마감일을 추가합니다.

아이디어를 정리하고 방향이 명확해지면, 그 개념들을 더욱 다듬어진 결과물로 전환하세요.

ClickUp Docs는 화이트보드에 적힌 아이디어를 체계적인 장문 콘텐츠로 전환하여 팀이 활용할 수 있도록 지원합니다: 표준 운용 절차 (SOP), 프로젝트 개요, 프로세스 문서, 지식 기반, 제안서, 의사 결정 기록, 또는 크로스-기능적 플랜 등이 포함됩니다.

ClickUp Docs 내에서 의사결정을 명확하게 문서화하세요

모든 문서는 작업 항목 및 화이트보드와 동일한 작업 공간에 저장되므로, 작업 항목에 직접 링크하고, 뷰를 임베드하며, 팀원을 태그하고, 문서화를 실행 과정과 연결된 상태로 유지할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 1968년, 3M의 한 과학자가 접착력이 약한 실패한 접착제를 발명했습니다. 이후 다른 직원이 이 접착제로 합창단 찬송가 책의 페이지를 표시하는 데 사용했고, 포스트잇 노트가 탄생했습니다.

ClickUp 가격 정책

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 50%는 특정 요일을 관리자 업무와 집중 업무로 구분해 시간을 관리하지만, 작업을 자동화하거나 위임한다고 답한 비율은 22%에 불과합니다. 수동 시간 관리는 도움이 되지만, 여전히 집중 작업을 방해하는 반복적인 작업을 없애주지는 못합니다. ✔️ ClickUp의 달력, 타임 블로킹, AI 에이전트가 연동되어 시간을 보호합니다. 반복 작업을 자동으로 스케줄링하고, 우선순위에 따라 작업을 이동하며, 알림을 자동으로 실행하여 일주일이 스스로 돌아가게 합니다. 💫 실제 결과: Lulu Press는 ClickUp 자동화 기능을 활용해 직원 1인당 하루 1시간을 절약하며 업무 효율성을 12% 향상시켰습니다.

Kissflow란 무엇인가요?

via Kissflow

Kissflow는 내부 승인 흐름, 요청 프로세스 및 경량 비즈니스 애플리케이션을 구축하고 자동화하는 데 사용되는 노코드 플랫폼입니다.

팀들은 구매 요청 시스템, 직원 온보딩 흐름, 공급업체 관리 프로세스, 출장 승인, IT 티켓팅 설정, 서비스 요청 포털 등을 구축하는 데 이 도구를 자주 활용합니다.

프로세스 내 각 단계를 정의하고, 누가 조치를 취해야 하는지 결정하며, 라우팅 규칙을 설정하고, 양식을 첨부하고, 워크플로우를 통과하는 모든 항목의 상태를 추적할 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? IBM은 1979년 단 5명의 직원으로 재택근무 시범 운영을 시작하며 원격 근무의 선구자가 되었습니다. 이 방식은 매우 효과적이어서 1983년까지 2,000명 이상의 IBM 직원이 원격 근무를 하게 되었으며, 이로써 IBM은 분산 근무를 가장 먼저 도입한 기업 중 하나가 되었습니다.

Kissflow 주요 기능

워크플로우 표준화에 도움이 되는 Kissflow 기능은 다음과 같습니다.

기능 #1: 시각적 프로세스 빌더 및 자동화

Kissflow로 복잡한 프로젝트 중 생산성을 높이는 명확한 비즈니스 프로세스를 구축하세요

Kissflow는 직관적인 시각적 프로세스 빌더를 통해 팀이 워크플로우를 표준화하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 팀은 드래그 앤 드롭 요소로 각 단계를 지도하고, 조건을 정의하며, 작업 수준 규칙을 구성하고, 병렬 브랜치를 추가할 수 있습니다.

예를 들어, 경비 청구는 자동으로 관리자에게 전달되고, 한도를 초과하면 재무팀으로 건너뛰며, 처리 대기 시간이 너무 길어지면 알림이 발동됩니다. 이러한 흐름은 팀이 코드를 작성하지 않아도 더 심층적인 비즈니스 자동화를 지원합니다.

기능 #2: 로우코드 및 노코드 앱 빌더

키스플로우로 가파른 학습 곡선 없이 원활한 앱 개발 프로세스를 보장하세요

Kissflow는 또한 저코드 및 노코드 앱 빌더를 제공하여 팀이 시각적 양식, 데이터 테이블, 워크플로우 및 규칙 기반 자동화를 활용해 맞춤형 내부 솔루션을 구축할 수 있도록 지원합니다.

이를 통해 팀은 코딩 없이도 소규모 내부 재고 추적기나 온보딩 요청 tool을 완전히 구축할 수 있습니다. IT 부서는 여전히 접근 권한을 설정하고 변경 사항을 모니터링할 수 있으며, 비즈니스 사용자는 신속하게 구축하고 반복할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 시릴 노스코트 파킨슨은 '작업은 주어진 시간을 모두 채우도록 확장된다'는 법칙을 발견했습니다. 이는 더 타이트한 워크플로우와 자동화된 SLA를 설계하는 팀이 2~3배 더 빠르게 움직이는 이유를 설명해 줍니다.

기능 #3: 프로젝트, 보드 및 케이스 관리

Kissflow로 Teams 전반의 메트릭을 시각화하여 효율성을 극대화하세요

기존 CRM 워크플로우와 함께 Kissflow는 작업 시각화 선호도에 따라 칸반 보드, 목록 보기, 매트릭스 레이아웃, 상세 프로젝트 스페이스 간 전환이 가능합니다.

이를 통해 팀은 동일한 플랫폼 내에서 구조화된 프로세스와 지속적인 운영 작업을 관리할 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? 대부분의 프로세스 지연은 일 자체 중에 발생하는 것이 아니라 일 사이에서 발생합니다. 연구에 따르면 가장 큰 지연은 팀, 도구 또는 승인 사이의 '공백'에서 발생하는데, 여기서 정보가 막히고 소통이 단절되며 작업이 단순히 대기 상태에 놓입니다.

Kissflow 가격 정책

기본: 월 $2,500부터 시작

기업: 맞춤형 가격

🔍 알고 계셨나요? 체크리스트는 1935년 보잉 299형 항공기의 비극적인 추락 사고 이후 탄생했습니다. 이 사고는 이륙 전 점검 단계가 누락되어 발생했습니다. 항공기의 복잡성으로 인해 기억에만 의존하는 것이 불가능해지자, 보잉은 세계 최초의 공식 체크리스트를 만들었습니다. 이 체크리스트는 현재 항공, 의료, 현대적 워크플로우 설계 분야에서 표준 안전 관행으로 자리잡았습니다.

ClickUp vs. Kissflow: 기능 비교

프로세스 자동화와 체계적인 워크플로우 관리를 모색하는 팀들은 작업 조직화와 운영 효율화에 모두 도움이 되는 ClickUp과 Kissflow를 자주 비교합니다.

ClickUp은 AI 기반 프로젝트 실행, 심층적인 작업 관리, 작업·문서·대시보드 간 협업에 중점을 둡니다. Kissflow는 시각적 노코드 빌더를 활용한 체계적인 승인 흐름 및 경량 내부 앱 구축에 특화되어 있습니다.

두 플랫폼의 기능별 비교는 다음과 같습니다:

기능 #1: 워크플로우 맞춤형 설정 및 유연성

먼저, 팀의 고유한 업무 방식에 맞춰 프로세스를 구성할 때 ClickUp과 Kissflow가 어떻게 비교되는지 살펴보겠습니다.

ClickUp

ClickUp은 팀이 실제 업무 흐름에 맞는 워크플로우를 자유롭게 설계할 수 있도록 합니다. 상태, 필드, 보기, 작업 유형, 대시보드, 권한을 맞춤 설정할 수 있습니다. 빠르게 진행되는 프로젝트를 구축하는 팀은 업무 조직, 추적, 확인 방식을 완벽하게 통제할 수 있어 우선순위가 변경될 때도 쉽게 적응할 수 있습니다.

Kissflow

Kissflow는 구조화된 양식 기반 워크플로우에 중점을 둡니다. 프로세스나 승인 체인의 단계를 맞춤 설정할 수 있지만, 주로 선형 워크플로우를 지원합니다. 로우코드 tools는 구매 주문서나 인사 요청과 같은 고정된 비즈니스 프로세스에 적합합니다.

🏆 승자: 동점입니다! ClickUp은 유연한 프로젝트 관리 기능을 제공하는 데 탁월한 반면, Kissflow는 팀이 체계적이고 프로세스 중심의 워크플로우가 필요할 때 빛을 발합니다.

기능 #2: 협업 및 지식 공유

이 도구들은 업무 시간 내내 팀원들이 서로 조율되고 연결된 상태를 유지하도록 어떻게 돕나요? 알아봅시다:

ClickUp

ClickUp은 작업 자체 내에서 협업을 중앙화합니다. 팀원들은 작업 내 실시간 채팅, 스레드형 댓글 추가, 첨부 파일, 문서 또는 화이트보드 임베딩이 가능합니다. 모든 논의는 특정 프로젝트나 결과물에 연결되어 유지되므로 팀이 맥락을 잃지 않습니다.

또한 ClickUp Docs를 통해 팀은 작업 공간 내에서 핸드북, 표준 운용 절차 (SOP), 플랜 및 내부 지식 기반을 구축할 수 있습니다. Docs는 작업, 프로젝트 및 목표와 직접 연결되어 의사 결정, 계획 및 실행을 통합합니다. 팀은 문서 저장을 위한 별도의 도구가 필요하지 않습니다.

Kissflow

Kissflow는 워크플로우 내부에 댓글 기능을 포함하지만, 협업은 프로세스 흐름에 부차적입니다. 대부분의 커뮤니케이션은 플랫폼 외부에서 이루어져 팀이 논의, 피드백 또는 브레인스토밍을 위해 외부 tools를 사용하도록 강요합니다. 승인 작업에는 적합하지만 프로젝트 중심의 팀워크에는 적합하지 않습니다.

또한 Kissflow는 워크플로우 설명 내부에 기본적인 문서화를 제공하지만, 깊이 있는 상호 연결된 문서나 장문 콘텐츠는 지원하지 않습니다.

🏆 승자: ClickUp 통합 협업 기능과 완벽하게 통합된 문서 관리 시스템으로 선두를 달리고 있습니다.

기능 #3: 강력한 자동화 기능

자, 이제 자동화와 각 도구가 반복 작업을 어떻게 처리하는지 살펴보겠습니다.

ClickUp

ClickUp 자동화 및 AI 에이전트는 작업 할당, 상태 변경부터 알림 일정 및 인수인계 단계에 이르기까지 모든 작업을 가속화합니다. 리스트, 스페이스, 워크플로우 전반에 걸쳐 자동화를 연결할 수 있어 구조화된 작업과 동적인 작업 모두를 지원합니다.

여러 부서에 걸쳐 확장 가능한 자동화가 필요한 팀을 위해 설계되었습니다.

Kissflow

Kissflow는 재무 승인이나 구매 워크플로우 같은 구조화된 프로세스 자동화에 탁월합니다. 그러나 자동화가 양식과 사전 정의된 경로에 의존하기 때문에 창의적이거나 비선형적인 프로젝트 작업에는 적합하지 않습니다.

🏆 승자: ClickUp 복잡한 워크플로우와 일상적인 프로젝트 요구사항 모두에 유연하게 대응하는 자동화 시스템으로 승리를 거둡니다.

기능 #4: 보고 및 가시성

마지막으로, 팀이 진행 상황을 파악할 수 있도록 지원하는 실시간 보고 기능을 비교해 보겠습니다.

ClickUp

ClickUp은 대시보드, 카드, 작업량 차트, 스프린트 메트릭, 시간 추적 등 리더가 진행 상황을 모니터링하는 데 필요한 모든 기능을 제공합니다. 가시성은 부서, 프로젝트, 팀 전반에 걸쳐 확장되어 운영의 명확성을 확보하는 데 이상적입니다.

Kissflow

Kissflow의 보고 기능은 프로세스 감사 및 승인 병목 현상 파악에 강점을 보이지만, 상세한 프로젝트 가시성이나 팀 간 보고 기능을 제공하지 않습니다. 지속적인 프로젝트 일보다는 비즈니스 운영에 더 적합합니다.

🏆 승자: ClickUp 팀 전체 가시성을 위한 포괄적인 보고 기능과 실시간 대시보드로 이번 라운드에서 승리합니다.

📖 추천 읽기: 최고의 Kissflow 대안 및 경쟁사

레딧에서 ClickUp vs. Kissflow 비교

사용자들이 ClickUp과 Kissflow를 어떻게 평가하는지 파악하기 위해 레딧을 꼼꼼히 살펴보았습니다. 두 tool을 직접 비교하는 스레드는 많지 않지만, 각 tool에 대한 대화는 사람들이 이를 어떻게 인식하는지에 대한 명확한 통찰을 제공합니다.

ClickUp 사용자는 이 도구가 에이전시의 일상 업무를 어떻게 근본적으로 변화시켰는지 공유했습니다:

저희 에이전시는 약 반년 동안 ClickUp으로 운영해 왔는데, 솔직히 예상치 못한 방식으로 업무 방식을 바꿔 놓았습니다… 그들의 문서 시스템이 조용히 저희 Google Docs 작업 대부분을 대체했죠. 문서가 프로젝트와 동일한 공간에 존재할 때 모든 것이 훨씬 원활하게 흐릅니다.

또한 ClickUp Brain이 회의론자의 우려에서 실용적인 시간 절약 도구로 어떻게 발전했는지도 강조했습니다:

처음엔 ClickUp Brain을 망설였는데… 특히 긴 클라이언트 이메일을 요약하거나 초안을 작성해야 할 때 지루한 글쓰기 작업에서 저를 구해주더군요.

또 다른 레딧 사용자가 Kissflow의 매력을 명확히 요약했습니다:

사용 편의성, 유연성, 강력한 기능을 한데 결합한 tool을 원한다면 Kissflow가 적합할 것입니다. Kissflow는 비기술 사용자가 직접 애플리케이션을 개발할 수 있도록 특별히 설계되어… 포괄적인 규모의 업무 효율화 요구를 충족시키는 강력한 솔루션입니다.

레딧 전반에 걸쳐 일관된 패턴이 관찰됩니다. 체계적인 프로세스 앱, 양식 중심 워크플로우, 직관적인 시민 개발을 원하는 팀은 Kissflow를 선호합니다. 프로젝트 관리, 문서화, AI 기반 실행을 단일 작업 공간에서 원하는 팀은 ClickUp이 장기적으로 더 적합하다고 평가합니다.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp 내 사전 구축된 AI 에이전트 로 일상적인 작업을 자동화하세요. 추천 기능은 다음과 같습니다: 자동 응답 에이전트 는 팀 채팅을 모니터링하고 정확한 답변을 제공합니다

일일 및 주간 보고서 담당자 가 작업 공간을 스캔하여 진행 상황, 장애 요소 및 예정된 작업에 대한 명확한 요약 정보를 공유합니다.

라이브 인텔리전스 에이전트 는 작업 진행 상황을 주시하며 위험 요소, 지연 또는 업무량 문제를 강조 표시합니다.

프로세스 모니터링 에이전트 는 상태 변경, 문서 업데이트 또는 작업 항목 발생 시 반응하여 후속 단계를 자동으로 수행합니다.

작업 생성 에이전트: 회의 노트나 문서 작업 항목을 소유자, 마감일, 맥락이 포함된 체계적인 작업으로 전환합니다. ClickUp 자동 응답 에이전트로 모든 질문에 정확한 답변을 받아보세요

어떤 워크플로우 자동화 tool이 최고일까요?

결과가 나왔습니다. 확실한 승자가 있습니다. 💪

ClickUp이 최고입니다! 🤩

Kissflow는 체계적인 승인 흐름, 양식 기반 프로세스, 기본적인 노코드 앱에 적합합니다. 라우팅, 양식, 간단한 프로세스 단계만 필요한 운영 팀에게 효과적인 솔루션을 제공합니다.

