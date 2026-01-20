디자인 및 크리에이티브 팀에 적합한 AI 스택은 무엇인가요?

AI 도구는 Monday 아침 디자인 리뷰보다 더 빠르게 늘어나고 있습니다. 🚀

각 tool은 디자인 시간을 절반으로 줄여주거나, 고품질 자산을 즉시 생성하거나, 창의성을 10배로 잠금 해제해 준다고 약속합니다. 진짜 문제는, 정말 그 모든 tools가 필요한가 하는 점입니다.

아니요.

진정으로 필요한 것은 서로 잘 연동되며 창의적 프로세스를 처음부터 끝까지 지원하는 몇 가지 AI 애플리케이션입니다. 즉, AI 스택이 필요합니다.

이 설정을 자세히 살펴보고 팀에 딱 맞는 스택을 구축하거나 선택하는 방법을 알아봅시다!

창작 팀을 위한 AI 스택의 핵심 구성 요소

팀의 목표와 우선순위에 따라 AI 기술 스택에 포함될 구체적인 도구는 달라질 수 있습니다.

그렇다고 해도, 모든 창의적 일을 위한 훌륭한 AI 스택은 항상 다섯 가지 핵심 구성 요소를 갖추고 있습니다:

이 AI 소프트웨어들은 단 몇 분 만에 창의적인 자산을 빠르게 브레인스토밍하고, 생성하고, 편집할 수 있도록 도와줍니다. 결과물은 보통 약간의 다듬기가 필요하지만(바로 사용해도 항상 완벽하지는 않음), 콘텐츠 제작 속도를 크게 높여줍니다.

추가 고려해볼 만한 일반적인 AI 콘텐츠 생성 도구는 다음과 같습니다:

텍스트 및 글쓰기 보조 도구: 광고 카피, 소셜 미디어 캡션, 블로그 게시물, 이메일 초안, 요약문, 메타 설명, 광고 카피, 소셜 미디어 캡션, 블로그 게시물, 이메일 초안, 요약문, 메타 설명, 제품 브리프 , 표준 운용 절차 (SOP) 등을 생성하는 데 활용하세요.

이미지 및 디자인 생성기: /AI 아트 생성기로 소셜 미디어 그래픽, 제품 모형, 이벤트 포스터, 일러스트레이션, 스토리보드 등을 제작하세요.

비디오 생성 도구: 짧은 홍보 비디오, 제품 데모, 설명 비디오 또는 빠른 릴 생성에 완벽합니다. 대본을 애니메이션 비디오나 발표자 스타일 클립으로 변환할 수도 있습니다.

콘텐츠 연구 및 최적화 tools: 주제 아이디어를 브레인스토밍하고, 콘텐츠 공백을 발견하며, 적절한 키워드로 블로그를 최적화하고, SEO 브리프를 생성하며, 경쟁사 중 최고 성과 콘텐츠를 분석하세요.

오디오 및 음성 도구: 대본을 자연스러운 음성으로 변환하고, 인터뷰를 텍스트로 변환하며, 소셜 미디어용 오디오 클립을 생성하고, 비디오 및 광고용 내레이션 또는 보이스오버를 제작하세요.

웹 디자인 제작자: 신속한 프로토타이핑에 탁월하며, 더 빠르게 반복 작업을 수행할 수 있게 합니다. 홈페이지 및 랜딩 페이지 레이아웃 생성, UI 모형 제작, 브랜드 요소로 페이지 자동 스타일링에 활용하세요.

📝 참고: AI 콘텐츠 생성 도구들은 기존 AI(기계 학습 및 예측 분석 등)와 최신 생성형 AI 모델을 결합합니다. 예를 들어, Grammarly는 문법 및 어조 점검과 같은 편집 작업에 기존 AI를 사용하지만, 새로운 기능들은 생성형 AI를 활용해 완전히 새로운 콘텐츠를 처음부터 생성합니다.

AI 자산 라이브러리

자주 언급되지는 않지만, AI 기술 스택에서 가장 중요한 부분 중 하나입니다.

AI 자산 라이브러리는 업로드 즉시 자산을 자동으로 태그 지정하고 그룹화하며 분류합니다. 이를 통해 모든 크리에이티브 파일을 손쉽게 저장하고 정리할 수 있습니다.

파일 검색도 훨씬 간편해집니다! 정확한 파일명을 기억하거나 폴더 위치를 일일이 뒤질 필요 없이, 다음과 같은 자연어 쿼리를 입력하세요: "빨간색 배경의 모든 휴일 캠페인 이미지를 보여줘." 그럼 바로 결과가 나타납니다!

또 다른 큰 장점은? 이 tools는 중복 자산을 삭제할 수 있어 수동으로 저장소를 정리하는 데 시간을 낭비하지 않아도 된다는 점입니다.

✅ 사실 확인: 직원의 83%가 이미 존재하는 파일을 다시 만들어 내고 있습니다! 왜일까요? 현재 시스템에서 원본 파일을 찾을 수 없기 때문입니다. 이러한 지속적인 중복 작업은 생산성을 크게 저하시킵니다. 바로 이 때문에 AI 자산 라이브러리가 필수적입니다—즉시 검색 문제를 해결해 주니까요.

인공지능은 두 가지 주요 방식으로 팀 커뮤니케이션을 간소화합니다:

모든 것을 하나로 통합합니다: 채팅, 이메일, 회의 도구 사이를 오갈 필요가 없습니다. AI가 이 모든 것을 통합하므로, 중앙 집중식 공간에서 어떤 대화나 커뮤니케이션 채널에도 접근할 수 있습니다.

소통을 더 쉽게 만들어줍니다: AI는 긴 채팅 스레드를 요약하고, 메시지를 번역하며, 회의 내용을 텍스트로 변환하고, 오디오 녹음에서 핵심 내용을 추출할 수 있습니다. 이는 팀과 대화하고 협업하는 것이 단순히 쉬울 뿐만 아니라 훨씬 더 스마트하고 빠르며 효율적으로 이루어질 수 있음을 의미합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 약 20%가 매일 50건 이상의 인스턴트 메시지를 보냅니다. 이처럼 많은 양은 팀이 끊임없이 빠른 소통으로 분주하다는 신호일 수 있습니다. 속도 면에서는 좋지만, 동시에 커뮤니케이션 과부하가 발생하기 쉬운 환경이기도 합니다. ClickUp 채팅과 ClickUp 할당 댓글 같은 통합 협업 도구로 대화 내용이 항상 관련 작업과 연결되어 가시성을 높이고 불필요한 후속 조치를 줄일 수 있습니다.

디자인 팀도 엔지니어링이나 제품 팀만큼이나 스마트한 프로젝트 관리 시스템이 필요합니다. 특히 여러 클라이언트를 동시에 관리하는 에이전시라면—AI가 혼란을 대신 정리해 줄 수 있습니다.

AI 기반 프로젝트 관리 tool을 사용하면 자동으로 다음을 수행할 수 있습니다:

팀 역량을 분석하고 가용 회원에게 일을 할당하세요

프로젝트 타임라인 예측 및 비용 산정

작업 상태 업데이트, 알림 발송, 실시간 진행 상황 모니터링

📚 더 읽어보기: 제품 매니저를 위한 최고의 AI 도구 10가지를 직접 테스트해봤습니다

창의적 팀을 위한 AI 스택 구축 및 선택 방법

AI 스택을 처음부터 구축해야 할지, 아니면 하나를 선택해야 할지 고민이신가요?

선택을 돕는 간단한 원칙을 알려드립니다:

다음과 같은 경우 직접 구축하세요: 복잡한 맞춤형 요구사항이 있는 대기업이나 에이전시 관리해야 할 매우 민감한 자산이 있는 경우 * 널리 사용 가능한 AI 도구와 통합할 수 없는 독점 소프트웨어를 보유한 경우

다음과 같은 경우 기존 솔루션을 선택해야 합니다: 중소기업을 운영 중이거나 AI 스택 구축을 위한 예산이나 자원이 한도이며 * 즉시 AI를 활용하고자 하는 경우

결정을 내렸다면, 이제 실행에 옮길 때입니다.

AI 스택을 실제로 구축하거나 선택하는 방법을 단계별로 안내해 드리겠습니다:

1단계: 요구 사항 정의하기

팀이 가장 자주 제작하는 자산 유형을 파악하세요.

순수 콘텐츠 중심 팀을 이끌고 계신가요? 블로그 포스트와 카피를 주로 제작하며 가끔 시각적 요소를 추가하시나요? 그렇다면 가벼운 디자인 스택으로 충분합니다. 간단한 AI 이미지 생성 기능을 제공하는 스택이면 됩니다.

아니면 팀이 디자인 중심인가요? 브랜드 아이덴티티, 캠페인 비주얼, UI 모형, 제품 일러스트레이션을 제작하나요? 그렇다면 빠른 반복 작업과 다중 출력 워크플로우를 지원할 제품 디자인 tools가 기술 스택에 필요합니다.

각 AI 도구가 근본적으로 수행해야 하는 핵심 기능 하나를 기준으로 비교해 보세요.

📌 예시: 목록에 텍스트-이미지 생성기가 다섯 개 있다면, 각각의 이미지 생성 속도와 정확도를 비교해 보세요.

기억하세요. 아무도 사용하지 않는 복잡한 tool은 돈만 낭비하는 것입니다. 디자이너, 작가, 에디터 등이 몇 주가 아닌 몇 분 안에 바로 사용할 수 있는 사용자 친화적인 tool을 선택하세요.

다음으로, 향후 작업량과 팀 용량을 충족할 수 있는 확장성과 추가 비용을 고려하세요.

데이터 프라이버시 역시 여기서 중요합니다. 해당 tool이 암호화, 규정 준수 인증, 세분화된 사용자 권한을 제공하는지 확인하세요. AI 모델 훈련을 위한 데이터 공유를 쉽게 제한할 수 있는지 반드시 확인하십시오.

하지만 진짜 결정적 요소가 무엇인지 아시나요? 바로 통합 기능입니다.

AI 스택에 추가하는 모든 도구는 다른 도구 및 기존 시스템과 통합되어 원활한 데이터 흐름을 보장해야 합니다.

📮ClickUp 인사이트: 응답자의 70%가 "나중에 다시 확인하겠다"는 이유로 탭을 열어둔다고 답했습니다. 익숙한 이야기죠. 🤭 아이러니하게도, 예를 들어 브라우저 충돌로 이전에 열었던 탭을 모두 잃어버린다면 오히려 안도할 것이라고 응답한 사람이 30%에 달합니다. 바로 제이가르닉 효과가 작용하는 것입니다. 우리의 뇌는 미완성 작업에 집착하여 모든 탭을 클리프행거로 만듭니다. 실제로 진전이 없어도 바쁘게 느껴지는 이유죠. 통합형 AI 작업 공간인 ClickUp은 여러분의 우선순위를 최우선으로 합니다. ClickUp Brain에게 매일 또는 매주 중요한 업무를 알려달라고 요청하거나, 실시간 웹 검색을 실행해 필요한 순간에 바로 관련 정보를 찾아보세요. 이제 작업을 마무리하지 않고도 탭을 닫을 수 있습니다. 🕊️

3단계: 통합 오케스트레이션으로 AI 워크플로우 연결하기

디자인 AI 기술 스택에 여러 도구를 도입하면 도구 과잉 현상이 발생합니다. 이는 생산성, 예산, 집중력을 고갈시키며, 결국 업무 과잉으로 이어집니다. 파일, 업데이트, 결정 사항이 앱, 채팅 스레드, 받은 편지함 등 여러 곳에 흩어져 관리가 어려워지는 상황이 발생하죠.

이 문제의 영향이 얼마나 클까요? 매년 전 세계 생산성에서 무려 2조 5천억 달러라는 어마어마한 손실이 발생합니다.

이를 방지하려면 AI 스택이 가동된 후에는 도구와 부서 간 노력을 연결할 단일 오케스트레이션 계층이 필요합니다.

ClickUp이 바로 그 오케스트레이션 레이어가 됩니다.

세계 최초의 통합형 AI 작업 공간이 앱과 워크플로우를 하나의 플랫폼으로 연결합니다.

그게 여러분에게 어떤 의미일까요? 👇

📮 ClickUp 인사이트: 성과가 낮은 팀은 15개 이상의 tools를 동시에 사용하는 경우가 4배 더 많습니다. 반면 성과가 높은 팀은 도구 세트를 9개 이하로 제한하여 효율성을 유지합니다. 그렇다면 단일 플랫폼을 사용하는 건 어떨까요? 업무를 위한 올인원 앱인 ClickUp은 작업, 프로젝트, 문서, 위키, 채팅, 통화를 단일 플랫폼에 통합하며 AI 기반 워크플로우를 제공합니다. 더 스마트하게 일할 준비가 되셨나요? ClickUp은 모든 팀에 적합하며 업무를 가시화하고, AI가 나머지를 처리하는 동안 중요한 일에 집중할 수 있게 합니다.

4단계: 스택을 배포하고 팀을 훈련시키세요

AI 스택을 준비한 후에는 도입과 성능 테스트를 원활하게 진행하기 위해 단계적으로 배포하세요.

즉각적인 가치를 제공하는 작업부터 시작하세요. 사용자 검색 결과 통합이나 디자인 인수인계 과정의 일부 자동화 등이 될 수 있습니다. 그런 다음 워크플로우를 개선하세요.

팀 규모가 작다면, 단일 프로젝트에 AI 스택을 적용해 보세요.

AI 도입을 확대하기 전에 이러한 성과를 활용하여 이해관계자의 지지를 확보하세요.

💡 전문가 팁: ClickUp Clips를 활용해 화면 녹화를 빠르게 캡처하고 팀원 교육을 위한 제품 사용법 동영상을 제작하세요. 이 Clips를 ClickUp 작업이나 문서에 바로 삽입하거나 링크로 공유할 수 있습니다. ClickUp Clips를 활용해 짧은 비디오 메시지로 팀과 컨텍스트 및 피드백을 신속하게 공유하세요.

5단계: 성과 모니터링 및 반복 개선

결정적 순간! 반드시 물어봐야 할 질문들:

당신의 AI 스택은 얼마나 잘 작동하고 있나요?

이것이 정말로 팀이 크리에이티브를 더 빠르게 제작하고 전달하는 데 도움이 되었나요?

디자인 일의 질과 양이 증가하는 것을 느끼고 계신가요?

AI 시스템이 수정 횟수를 줄였나요, 아니면 오히려 늘렸나요?

첫날부터 진행 상황을 추적하세요—초기 시범 운영 기간뿐만 아니라 지속적으로 관찰해야 합니다. 이렇게 하면 특정 tools가 효과적으로 작동하지 않을 때나 더 진보된 솔루션이 필요한 새로운 요구사항이 발생할 때를 선제적으로 파악할 수 있습니다.

⭐ 보너스: 반드시 추적해야 할 키 메트릭은 다음과 같습니다: 관계자 만족도, 고객 인사이트, 또는 피드백 점수

프로젝트당 처리 시간 (AI 도입 전 vs. 도입 후)

필요한 수정 주기

반복 작업으로 절약되는 시간

주/월별 제작되는 크리에이티브 콘텐츠 양

정시 납품률

2026년 디자인 및 크리에이티브 팀을 위한 AI 스택 예시

디자인 및 크리에이티브 팀을 위한 핵심 AI 기술 스택을 엄선했습니다. 필요에 따라 tools를 추가하거나 교체해도 좋습니다:

1. 아이디어 구상과 콘텐츠 생성

이 레이어는 초기 단계의 창의적 사고를 촉진하고 디자인 팀의 콘텐츠 생성 속도를 높여줍니다. 시각적 방향성, 캠페인 아이디어, 카피 초안 등 어떤 작업이든 디자이너가 빈 캔버스에서 사용 가능한 컨셉으로 더 빠르게 전환할 수 있도록 지원합니다.

ChatGPT

디자인 컨셉, 캠페인 아이디어, 마케팅 로드맵, 크리에이티브 방향성 등을 브레인스토밍할 때는 ChatGPT부터 시작하세요.

주요 기능:

캠페인, 레이아웃, 디자인 테마를 위한 아이디어 생성

랜딩 페이지, 마이크로카피, 크리에이티브 브리프용 카피 초안

개념을 빠르게 반복하기 위한 대화형 프롬프트

가격: 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 20달러부터 시작

Midjourney

빠른 이미지 또는 아트 생성을 위한 기본 AI 디자인 도구로 Midjourney를 활용하세요. 입력하는 모든 프롬프트에 대해 즉시 네 가지 이미지 변형을 생성하므로 초기 단계의 신속한 반복 작업에 탁월합니다.

주요 기능:

빠른 시각적 탐색을 위한 텍스트-이미지 생성

프롬프트와 참고 자료를 활용한 스타일 및 미적 실험

피치, 무드보드, 영감을 위한 고품질 컨셉 비주얼

가격: 사용자당 월 $10부터 시작

Jasper

Jasper로 전환하여 광고 카피, 소셜 미디어 캡션, YouTube 스크립트, 제품 설명, 이력서, LinkedIn 게시물 등 다양한 콘텐츠를 생성하세요.

주요 기능:

일관된 메시지 전달을 위한 브랜드 목소리 및 소리 톤 설정

헤드라인, 제품 카피, 캠페인 콘텐츠용 템플릿

창의적인 카피를 검토하고 다듬기 위한 협업 기능

가격: 사용자당 월 $69부터 시작

📚 더 읽어보기: 2025년 생산성을 유지하는 최고의 AI 마케팅 도구 20선

2. 디자인 및 편집

이 레이어는 개념에서 실행까지 더 빠르게 진행할 수 있도록 지원합니다. 반복적인 디자인 작업을 자동화하여 다양한 형식과 채널에 걸쳐 신속한 반복 작업을 가능하게 합니다.

Figma AI

Figma AI를 활용해 레이아웃을 생성하고, 컴포넌트를 개선하며, 핵심 디자인 환경을 벗어나지 않고도 반복 작업을 가속화하세요.

주요 기능:

AI 생성 레이아웃, 컴포넌트 및 디자인 제안

프레임 내에서 스마트 텍스트 재작성 및 콘텐츠 채우기

자동 크기 조정 및 디자인 개선을 통한 빠른 반복 작업

가격: Free; 유료 플랜은 사용자당 월 20달러부터 시작

Adobe Firefly

Adobe 사용자라면 Adobe Firefly를 통해 Adobe 생태계 내에서 이미지, 비디오 클립, 스토리보드, 브랜드 자산, 마케팅 템플릿 등을 생성하고 편집할 수 있습니다.

주요 기능:

창의적 자산을 위한 텍스트-이미지 및 텍스트-벡터 생성

생성형 채우기 및 확장 기능으로 빠른 편집과 다양한 변형 구현

Adobe tools에 통합된 상업적으로 안전한 출력물

가격: 사용자당 월 $9.99부터 시작

Canva 매직 스튜디오

Canva의 Magic Studio는 빠른 그래픽 생성, 대량 편집, 신속한 콘텐츠 생성에 유용합니다.

주요 기능:

프롬프트나 콘텐츠를 기반으로 즉각적인 레이아웃을 만드는 매직 디자인

매직 편집과 배경 제거로 빠른 시각적 변경 구현

브랜드 키트로 폰트, 색상, 스타일을 일관되게 적용하세요

가격: 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $12.99부터 시작

3. 협업 및 프로젝트 추적

프로젝트 관리에 능숙하지 않다면 창의적인 워크플로우를 관리하는 것이 압도적으로 느껴질 수 있습니다. 마감일이 계속 바뀌고, 클라이언트가 요구사항을 업데이트하며, 팀원들은 끝없는 피드백 루프에 갇혀 있습니다.

이 모든 것을 관리하려면 일용 앱, ClickUp을 시작해 보세요.

ClickUp의 디자인 프로젝트 관리 소프트웨어는 바로 이를 위해 만들어졌습니다.

강력한 디자인 AI 기술 스택의 핵심 구성 요소가 모두 사전 구축되어 있어, 디자인 프로세스의 모든 단계를 연결하고 AI의 무분별한 확장을 줄여줍니다.

ClickUp의 크리에이티브 요청 양식 템플릿으로 시작해 모든 크리에이티브 요청을 손쉽게 수집, 모니터링, 관리하세요.

무료 템플릿 받기 ClickUp 크리에이티브 요청서 템플릿으로 전체 크리에이티브 프로세스를 자동화하고 추적하세요

ClickUp 작업으로 프로젝트를 간단하고 실행 가능한 항목으로 분할하세요. 각 항목에 마감일, 의존성, 담당자, 맞춤형 상태를 추가하여 모든 구성원이 자신의 책임과 마감일을 명확히 파악할 수 있도록 하세요.

그런 다음 통합 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain을 활용해 아이디어를 브레인스토밍하고 다듬으며, 체계적인 디자인 브리프를 생성하고, 이동 중에도 마케팅 콘텐츠를 제작하세요.

자연어 프롬프트만으로 시각 디자인 모형, 무드보드, 컨셉 스케치를 생성하도록 지시할 수도 있습니다. 복잡한 프롬프트 엔지니어링은 필요 없습니다.

ClickUp Brain으로 작업 공간 내에서 AI 아트를 생성하세요

게다가 ClickUp Brain은 대부분의 디자인 주기 동안 발생하는 과도한 작업 부담을 없애줍니다.

AI 어시스턴트가 작업 공간을 이해하므로, 브리프의 의도를 설명하거나 피드백 트렌드를 요약하거나, 자산의 V2 버전과 V8 버전 간 변경 사항을 강조할 수 있습니다.

📌 이 프롬프트를 시도해 보세요: 홈페이지 배너 V3부터 V5까지의 모든 피드백을 요약하고, 아직 처리되지 않은 사항을 목록으로 나열하며, 브랜드 가이드라인 문서와 충돌하는 부분이 있는지 알려주세요.

ClickUp 채팅은 여러분의 새로운 최애 인스턴트 메시징 플랫폼이 될 수 있습니다. ClickUp 작업 공간에 바로 통합되어 있으므로, 다른 사람들과 연결하기 위해 더 이상 일을 중단할 필요가 없습니다.

⭐ 보너스: ClickUp 자동화를 설정하여 내부 프로세스에서 반복적이고 수동적인 작업을 제거하세요. 예를 들어, 작업 상태가 업데이트될 때마다 승인자에게 즉시 알림을 보내는 노코드 자동화를 만들 수 있습니다. 이렇게 하면 아무도 업데이트를 계속 확인하느라 시간을 낭비할 필요가 없습니다. 트리거와 조건을 기반으로 맞춤형 자동화를 생성하고, '이 경우라면 저렇게' 규칙을 적용하세요

가격:

4. 피드백과 버전 관리

이 도구들은 디자인 팀이 혼란이나 재작업 없이 한 곳에서 입력을 수집하고, 버전을 추적하며, 자산을 승인 단계로 진행할 수 있게 해줍니다.

Frame.io

비디오 자산 검토에는 Frame.io를 사용하세요. 프레임 단위 주석을 추가할 수 있으며, 정확한 타임스탬프가 포함된 코멘트로 비디오에 직접 그리기까지 가능합니다.

주요 기능:

비디오 및 모션 디자인에 타임스탬프가 적용된 코멘트

반복 작업 간 변경 사항 추적을 위한 버전 비교

외부 검토자와 클라이언트를 위한 보안 공유 링크

하지만 콘텐츠 카피 같은 다른 유형의 크리에이티브에 대한 피드백 관리나 일반적인 팀 커뮤니케이션에는 한계가 있습니다.

가격: 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $15부터 시작

ClickUp 교정

여러분(또는 클라이언트)이 비디오, 이미지, 문서에 상세한 코멘트를 추가할 수 있을 뿐만 아니라, ClickUp은 실제로 모든 피드백을 중앙 집중화하여 메인 작업 공간에 직접 연결합니다.

ClickUp의 교정 기능을 사용하면 검토자가 ClickUp을 벗어나지 않고도 모든 PNG, GIF 또는 PDF 파일에 대한 코멘트를 추가, 할당 또는 해결할 수 있습니다.

디자인 검토를 위한 ClickUp을 사용하면, 댓글 자체에서 팀 회원에게 직접 피드백을 할당하여 수동적인 제안을 실행 가능한 항목으로 전환할 수 있습니다.

ClickUp의 교정 기능을 활용해 창작물의 특정 요소에 대한 피드백을 받고 세밀하게 조정하세요

주요 기능:

디자인 파일에 대한 인라인 코멘트 및 주석

작업 및 워크플로우와 직접 연결된 버전 기록

검토 단계에서 최종 단계로 일을 진행하기 위한 상태 기반 승인

가격: ClickUp 비즈니스 및 엔터프라이즈 플랜 이용 시 무료

5. 자산 관리 및 전달

창작 자산을 체계적으로 관리하고 재사용 가능하게 유지하고 싶으신가요? 이 레이어가 그 해결책입니다. 이렇게 하면 폴더를 계속 뒤지거나 오래된 링크를 처리할 필요 없이, 적절한 자산을 적절한 사람에게 전달할 수 있습니다.

Bynder

Bynder는 방대한 양의 크리에이티브 자산을 체계화하고 저장하며 관리하는 디지털 자산 관리(DAM) 시스템입니다. 팀과 클라이언트 간에 이미지, 비디오, 로고, 브랜딩 자료를 저장하고 공유할 수 있습니다.

주요 기능:

메타데이터 및 태그 기능이 포함된 중앙 자산 라이브러리

승인된 파일만 사용하도록 보장하는 버전 관리

내부 팀 및 외부 파트너를 위한 통제된 공유

ClickUp 문서

ClickUp 문서와 ClickUp Brain을 함께 활용해 브랜드 가이드라인, 디자인 시스템, 크리에이티브 브리프, 납품 노트를 생성하고 저장하세요.

Docs + Brain을 활용해 디자인 브리프와 표준 운용 절차 (SOP) 생성하기

주요 기능:

브랜드 가이드라인, 디자인 시스템, 자산 인수인계를 위한 중앙 집중식 문서 관리(버전 관리 및 사용자 권한 포함)

핵심 업데이트, 변경 사항 또는 승인 사항을 강조하는 AI 기반 요약

작업 내용, 댓글, 과거 작업물을 활용하는 컨텍스트 인식형 글쓰기 및 편집

가격: 모든 ClickUp 플랜에서 무료로 이용 가능

Google Drive 및 Dropbox와의 연동으로 모든 자산을 번개처럼 빠르게 업로드하고 접근할 수 있습니다.

아이디어, 작업, 파일, 피드백, 승인 등 모든 프로젝트 정보가 ClickUp 내에 저장되므로 팀은 항상 모든 단계에 대한 명확하고 검색 가능한 기록을 확보할 수 있습니다.

⭐ 보너스: 작업 공간에서 파일을 수동으로 올바른 폴더에 분류하거나 중복 파일을 병합할 필요가 전혀 없다고 상상해 보세요? ClickUp 슈퍼 에이전트라면, 그건 완전히 가능합니다! 예를 들어, ClickUp에서 파일 분류 슈퍼 에이전트를 생성하면 파일 콘텐츠와 메타데이터를 자동으로 분석하여 파일을 올바른 폴더로 분류할 수 있습니다. 더 자세히 알아보고 싶으신가요? ClickUp에서 슈퍼 에이전트를 설정하는 것이 얼마나 쉬운지 이 비디오를 통해 확인해 보세요!

6. 보고 및 인사이트

퍼즐의 마지막 조각은 무엇일까요? 팀 용량을 모니터링하고, 프로젝트 성과를 추적하며, 핵심 인사이트를 보고하는 데 도움이 되는 강력한 프로젝트 분석 tool입니다.

ClickUp 대시보드는 이를 위한 완벽한 방법을 제공합니다(별도의 분석 도구 없이도 가능).

간편한 드래그 앤 드롭 위젯과 AI 카드로 맞춤형 프로젝트 관리 대시보드를 구축하여 팀 성과 전반을 추적하세요.

이러한 통찰력을 한곳에 모아두면, AI 기술 스택이 속도, 결과물 품질, 팀 내 도입률, 협업 측면에서 성과를 내고 있는지 신속하게 평가할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드에서 AI 카드로 실시간 업데이트 생성 및 AI 기반 요약 제공

다양한 AI 카드를 활용해 맞춤형 시각화를 구축하여 AI 기술 스택의 모든 부분을 추적하고 최적화할 수 있습니다. 몇 가지 예시는 다음과 같습니다:

원형 차트 를 통해 디자인 작업 시간이 프로젝트, 클라이언트, 또는 소셜, 웹, 비디오와 같은 자산 유형별로 어떻게 분배되는지 확인하세요.

막대 차트 를 활용해 팀별 주간 또는 월간 디자인 산출량, 수정 횟수, 처리 시간을 비교하세요

진행 중인 디자인 작업, 검토 단계 또는 승인 준비 상태를 모니터링하는 배터리 차트

내장된 AI 카드를 활용하면 피드백 주기가 느려지는 지점, 검토 단계에 묶인 자산, 과부하 상태인 디자이너 등 인사이트를 파악할 수 있습니다. AI 카드는 비정상적으로 높은 수정 횟수나 미달성된 마감일 같은 이상 징후도 감지합니다.

대시보드가 자동으로 새로고침되고 예약된 요약 보고서를 발송할 수 있기 때문에, 디자인 리더들은 장애 요인을 파악하기 위해 상태 회의를 따로 열 필요가 없습니다.

가격: ClickUp 비즈니스 및 엔터프라이즈 플랜 이용 시 무료

⭐ 보너스: ClickUp의 작업량 보기는 각 팀원의 현재 작업을 보여줍니다. 누가 과중한 업무를 맡고 있는지 파악하여 자원을 적절히 배분할 수 있습니다. 빨간색은 과잉 용량을, 녹색은 최적 용량을, 주황색은 추가 일 수용 여력이 있음을 나타냅니다. ClickUp의 작업량 보기를 활용해 각 팀원의 가용성을 평가하고 업무를 효율적으로 할당하세요

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp 통합 기능을 통해 모든 크리에이티브 도구를 하나의 작업 공간으로 모으세요. ClickUp은 Figma, Adobe, Canva부터 Slack, Google Drive, Dropbox, Notion에 이르기까지 1,000개 이상의 tool과 원활하게 연결됩니다. 파일, 피드백, 달력, 메시지, 디자인 프로토타입까지 모든 작업이 하나의 통합된 작업 공간으로 자연스럽게 흐르며, 여러 도구를 오가며 발생하는 혼란을 없애줍니다. 작업 인계를 자동화하고, 업데이트를 즉시 동기화하며, 모든 크리에이티브 자산을 적절한 작업이나 프로젝트에 연결하세요. 스택을 재구축할 필요도, 작업 전환을 할 필요도 없습니다. 그저 더 매끄럽고 스마트한 엔드투엔드 워크플로우를 경험하세요. ClickUp 통합 기능을 활용해 크리에이티브 팀을 위한 통합 AI 기술 스택 구축하기

7. ClickUp의 워크 오케스트레이션 레이어

디자인 및 크리에이티브 팀을 위한 AI 스택에서 워크플로우 오케스트레이션 레이어가 모든 것을 통합하며, ClickUp이 바로 그 역할을 수행합니다.

ClickUp BrainGPT는 바로 이를 위해 만들어졌습니다—AI 도구의 과도한 확산을 없애기 위해서입니다.

다양한 AI 기능을 하나의 데스크탑 작업 공간에 통합하여 디자이너가 아이디어 구상, 글쓰기, 검색, 업데이트를 위해 별도의 tools를 번갈아 사용할 필요가 없습니다.

디자인 팀이 이를 활용하는 방법은 다음과 같습니다:

한 곳에서 다양한 AI 모델 활용: ClickUp을 벗어나지 않고도 ChatGPT로 초안 작성, Gemini로 연구 및 체계적 사고, Claude로 스토리 및 컨셉 다듬기에 활용하세요.

더 빠른 아이디어 포착을 위해 음성 입력 을 활용하세요: 브리핑, 피드백, 작업 업데이트를 즉시 음성으로 입력하세요. 디자이너는 영감이 떠오르는 순간 바로 아이디어를 말로 표현할 수 있어 흐름을 끊고 타이핑할 필요가 없습니다.

엔터프라이즈 검색 전체 디자인 스택을 아우르는: 자연어 질문으로 작업, 문서, 댓글, 파일, 연결된 도구, 심지어 웹까지 횡단하여 정보를 찾으세요. 폴더나 앱을 뒤질 필요가 없습니다. 자연어 질문으로 작업, 문서, 댓글, 파일, 연결된 도구, 심지어 웹까지 횡단하여 정보를 찾으세요. 폴더나 앱을 뒤질 필요가 없습니다.

BrainGPT를 통해 ClickUp은 디자인 작업의 지휘 센터가 됩니다. 아이디어는 작업으로 전환되고, 피드백은 실행으로 이어지며, 수동 조정이나 지속적인 상태 확인 없이도 자산이 전달 단계로 이동합니다.

한 레딧 사용자의 표현을 빌리자면:

“ClickUp에 접근할 수 있어 일을 훨씬 효율적으로 만들어줍니다. 작업 생성 및 업데이트 등이 간편합니다. 매우 유용하죠… 다양한 AI 모델을 활용할 수 있는데, 일부 사용자에게는 큰 장점일 수 있지만 제게는 그다지 중요하지 않습니다. 그래도 이 점은 크레딧을 줍니다… 다른 앱에도 접근할 수 있습니다. 예를 들어, 제 드라이브가 동기화되어 있어서 스프레드시트 등을 찾을 때 Brain Max를 통해 검색하는 것이 (sic) 드라이브를 열고 직접 찾는 것보다 훨씬 빠릅니다.”

이미 너무 많은 AI 도구를 사용하고 있다면, 상황이 통제 불능 상태로 빠지기 전에 해결하는 방법은 다음과 같습니다 👇

창작 팀을 위한 통합 AI 기술 스택의 이점

창작 일을 위한 AI 스택이 실제로 생산성을 높여줄지 궁금하실 수도 있습니다.

아니면, 몇 가지 도구만 구매할 수 있는데도 왜 크리에이티브 팀을 위한 통합 AI 스택을 구축해야 하는지 의문이 드시나요?

AI 기술 스택이 수익 성장을 가속화하는 방법과 그 가치가 왜 투자 대비 효과를 발휘하는지 알아보세요.

더 빠른 컨셉에서 결과물까지의 타임라인 단축

생성형 AI, 지능형 자동화, 중앙 집중식 프로젝트 관리가 결합되어 창의적 업무 운영을 가속화합니다.

이를 통해 각 팀은 캠페인을 더 빨리 시작하고, 트렌드에 적시에 대응하며, 더 많은 아이디어를 테스트하고, 영업 팀이 최대한 활용할 수 있는 판매 기회를 활용할 수 있습니다.

피드백 주기 감소와 마감일 미준수

적합한 AI 도구를 활용하면 단 한 번의 작업으로 거의 완성된 초안을 얻을 수 있습니다. 이는 수정 단계를 획기적으로 줄여 캠페인을 예정된 시기에(또는 예정보다 앞서) 출시하는 데 도움이 됩니다.

👀 알고 계셨나요? 오늘날의 AI 아트 생성기보다 훨씬 이전에, 영국 출신 예술가 해럴드 코헨은 최초의 자율적 예술 창작 프로그램 중 하나인 AARON을 개발했습니다. 그의 AI가 생성한 그림들은 테이트 갤러리를 비롯한 주요 미술관에서 전시되었습니다.

AI 협업을 통한 향상된 창의적 영감

대부분의 크리에이티브 팀이 시간을 낭비하는 곳이 어디인지 아시나요? 아이디어 브레인스토밍, 리서치, 그리고 추상적인 생각을 구체적인 예술로 구현하는 과정입니다.

통합된 AI 스택은 팀이 브레인스토밍 세션 중 새로운 방향을 신속히 탐색하고 협업할 수 있도록 지원함으로써 이러한 창의적 장애물을 제거하여 훨씬 더 나은 아이디어를 도출합니다.

🧠 재미있는 사실: 비플(Beeple)의 'The First 5000 Days' — 5,000개의 이미지로 구성된 디지털 콜라주가 크리스티 경매에서 6,900만 달러에 낙찰되었습니다. 흥미로운 점은 입찰이 고작 100달러에서 시작되었음에도, 누구나 온라인에서 쉽게 복사하거나 볼 수 있는 디지털 파일임에도 불구하고 결국 엄청난 금액에 가져오기되었다는 사실입니다.

캠페인과 자산 전반에 걸친 가시성 향상

캠페인에 대한 가시성이 부족할 때만큼 창의적인 결과물을 방해하는 것도 없습니다.

도구 간 전환, 파일 찾기, 팀원 간 정보 공유에 시간을 할애할수록 아이디어와 에너지는 점점 사라집니다.

통합된 AI 스택이 해결책입니다. 단일 통합 작업 공간을 제공하여 자산을 자동으로 정리하고 진행 상황을 추적하므로, 마침내 진짜 일에 집중할 수 있습니다.

플랫폼 전반에 걸친 일관된 브랜드 스토리텔링

AI는 브랜드 규칙을 준수하고, 톤을 유지하며, 색상과 스타일을 일관되게 관리하고, 잘못된 자산을 표시하며, 모든 채널에서 브랜드 정체성을 유지하는 콘텐츠를 생성할 수 있습니다.

이러한 브랜드 일관성은 캠페인 성과를 향상시키고 고객을 더 효율적으로 확보하는 데 도움이 됩니다.

🧠 재미있는 사실: 날카롭고 풍자적인 벽화로 유명한 익명의 영국 거리 예술가 뱅크시는 한때 자신의 작품을 권한 없이 대영박물관에 몰래 설치한 적이 있습니다. " 월 아트 또는 펙햄 록 "이라는 이 작품은 직원들이 무단 설치임을 알아차리기 전까지 3일간 그곳에 걸려 있었습니다.

📚 더 읽어보기: 매출 증대를 위한 최고의 전자상거래 AI 도구

마무리하기 전에, 창의적인 AI 스택을 구성할 때 반드시 피해야 할 세 가지를 간단히 살펴보겠습니다:

❌ 흔히 저지르는 실수 ✅ 솔루션 사소한 작업마다 별도의 AI 도구를 구비하는 것 여러 요구사항을 충족시키면서 기존 워크플로우에 자연스럽게 통합되는 tools를 평가하고 선택하세요. 한꺼번에 모든 것을 교체하기 AI 기술 스택을 단계적으로 도입하세요. 하나의 워크플로우나 팀부터 시작하여 성공을 확인한 후 확장해 나가세요. 성능 점검 생략 AI 스택을 핵심 투자처럼 관리하세요: 정기적으로 ROI를 측정하고, 핵심 메트릭을 추적하며, 기대에 미치지 못하는 tools를 조정하세요.

📚 더 읽어보기: 제조 팀과 프로젝트를 위한 AI 도구

ClickUp으로 창의적인 워크플로우를 강화하세요

생성형 AI로 누구나 쉽게 디자인과 크리에이티브를 제작할 수 있게 된 지금, 진짜 질문은 이것입니다: 당신은 어떻게 차별화할 것인가?

해답은 간단합니다: 창의적 워크플로우의 모든 단계에서 인공지능을 현명하게 활용하는 것입니다.

AI를 업무에 스마트하게 통합하면, 다른 모두가 만드는 평범한 AI 생성 콘텐츠를 더 이상 제공하지 않게 됩니다. 대신 AI가 비효율적인 커뮤니케이션, 반복적인 작업, 프로젝트 관리를 대신해 팀의 최대 잠재력을 발휘하고 창의성의 정점에 도달할 수 있습니다.

ClickUp을 사용하면 추가 도구를 설치하지 않고도 AI를 손쉽게 도입하고 워크플로우의 다양한 부분을 자동화할 수 있습니다.

아이디어를 브레인스토밍하고, 팀과 협업하며, 크리에이티브를 디자인하고, 클라이언트에게 피드백을 요청하고, 프로젝트를 추적하고, 인사이트를 보고하세요—모두 단일 AI 기반 작업 공간에서 가능합니다.

시작하려면 ClickUp에 무료로 가입하세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

AI 스택은 아이디어 구상, 디자인 또는 콘텐츠 생성, 협업, 교정, 자산 관리, 프로젝트 전달 등 창의적 워크플로우의 모든 단계를 지원하기 위해 함께 작동하는 AI 도구 세트입니다. 여러 독립형 도구를 사용해 맥락 전환을 유발하는 대신, 팀이 더 빠르게 작업할 수 있도록 돕는 연결된 작업 공간이라고 생각하세요.

AI는 브레인스토밍 속도를 높이고 초안을 생성해 시간을 절약합니다. 또한 대량 편집, 파일 정리, 상태 업데이트, 알림 발송, 진행 상황 공유 같은 반복 작업도 처리할 수 있습니다.

디자인 협업을 위한 AI 도구를 선택할 때는 통합 커뮤니케이션 및 교정 기능을 우선 고려하세요. 디자인 팀의 실시간 협업과 중앙 집중식 피드백을 간소화하려면 ClickUp 사용을 권장합니다. 예를 들어 여러 팀원이 동시에 ClickUp 화이트보드를 활용해 창의적인 아이디어를 브레인스토밍할 수 있습니다. ClickUp 채팅을 통해 개별 회원에게 즉시 메시지를 보내거나 프로젝트별 전용 채널을 생성할 수 있습니다. ClickUp의 교정 기능은 검토자와 클라이언트가 이미지, 비디오, 문서 등 크리에이티브 자산에 주석을 추가할 수 있게 합니다.

ClickUp은 모든 크리에이티브 작업의 중심 허브 역할을 합니다. 디자인 도구, AI 도구, 작업, 자산, 브리프, 피드백을 한곳에서 연결합니다. 이를 통해 팀은 여러 플랫폼을 오가며 관리할 필요 없이 단일 시스템으로 크리에이티브 프로세스의 다양한 단계를 계획하고, 추적하고, 협업하고, 자동화할 수 있습니다.

팀은 AI를 최종 답안이 아닌 출발점으로 활용함으로써 창의성을 유지합니다. AI는 창의적 막힘을 해소하고 새로운 방향을 제시하며 반복 작업을 처리하는 데 도움을 주지만, 아이디어를 이끌고 개념을 다듬으며 최종 결과물에 인간적 판단을 더하는 것은 여전히 팀의 몫입니다. AI는 과정을 가속화할 뿐, 창의적 사고를 대체하지 않습니다.