ClickUp이 ClickUp Brain을 활용하여 데이터를 실행 가능한 통찰력으로 전환하는 방법

우리는 ClickUp Brain을 구축했습니다. 그리고 즉시 업무용 올인원 앱인 ClickUp에서 일 관리를 위해 이를 활용하기 시작했습니다.

재귀적으로 들릴 수 있지만, 끝까지 들어보세요. 우리도 여러분과 똑같은 문제를 겪었습니다: 업무 산재 현상. 수십 개의 프로젝트에 걸쳐 수천 개의 작업이 산재하고, 팀원들은 시간대에 흩어져 있으며, 유용한 정보를 알려줄 수 있는 방대한 양의 역사적 데이터가 수십 개의 앱에 흩어져 있었습니다. 단지 그 정보를 어떻게 활용할지 알기만 하면 되는 문제였죠.

ClickUp Brain은 우리가 실시간으로 파악하지 못했던 연결 고리를 찾아냈습니다. 예를 들어, 어떤 유형의 의존성이 실제로 타임라인을 지연시키는지, 어떤 승인 단계가 병목 현상을 유발하는지, 그리고 어떤 팀이 과도하게 분산되어 있는지 등을 파악할 수 있게 해주었습니다.

이 블로그 글에서는 ClickUp이 ClickUp Brain을 활용해 데이터를 실행 가능한 통찰력으로 전환하는 방법을 살펴봅니다. 저희에게 어떤 변화가 있었는지, 그리고 여러분에게 어떤 변화가 있을 수 있는지 알아보세요. 🪄

ClickUp Brain이란 무엇인가요?

ClickUp 작업과 ClickUp 채팅에서 @멘션으로 간편한 지원을 받으려면 ClickUp Brain에 문의하세요

ClickUp Brain은 ClickUp에 내장된 AI 기반 어시스턴트로, 더 스마트하고 빠르게 작업할 수 있도록 도와줍니다. 팀원을 멘션하듯이 작업 댓글이나 채팅에서 @Brain을 언급하여 ClickUp Brain과 상호작용할 수 있습니다. 주요 기능은 다음과 같습니다:

작업 공간 컨텍스트를 활용하여 지침을 제공하고 질문에 답변하세요.

ClickUp 작업 , 댓글, 채팅, 문서 등 작업 공간 항목을 요약하세요.

작업 생성, 진행 상태 업데이트, 댓글 작성, 작업 또는 문서 요약, 작업 공간 검색 등의 작업을 수행하세요.

작업 공간 내 공개 항목과 (권한 시) 개인 항목 모두에 접근하여 더 관련성 높고 맥락에 맞는 응답을 제공합니다.

작업 공간 내 다양한 위치(툴바, 위치 헤더, 작업, 문서, 채팅 등)에서 ClickUp Brain을 활용할 수 있습니다. 작업 관리부터 요약 생성, 웹 검색에 이르기까지 모든 작업을 지원하도록 설계되었습니다.

ClickUp Brain MAX를 사용하여 컨텍스트 인식 AI를 데스크탑으로 가져오세요

더욱 강력한 기능을 원한다면, ClickUp Brain MAX를 만나보세요. 데스크탑 동반자로서 ClickUp 내부뿐만 아니라 전체 워크플로우에 AI 기반 생산성을 제공합니다.

근로자의 46.5%는 단일 작업을 완료하기 위해 두 개 이상의 AI 도구 사이를 오가야 합니다.

Brain MAX는 모든 AI 도구와 워크플로우를 한곳에 통합하여 AI 확산 현상(AI Sprawl)을 해소합니다. 단일 통합 인터페이스에서 ClickUp, 연결된 업무 앱(Figma, GitHub, Google Drive, SharePoint 등), 웹 전반에 걸쳐 검색, 생성, 실행을 수행할 수 있습니다.

모든 일을 위한 단 하나의 AI입니다.

이 간단한 비디오에서 작동 방식을 확인하세요:

실행 가능한 통찰력이 중요한 이유

방향성이 없는 데이터는 누구에게도 도움이 되지 않습니다. 우리는 활용 가능한 통찰력이 필요합니다—단순히 과거에 무슨 일이 있었는지 보여주는 것이 아니라, 다음에 무엇을 해야 할지 알려주는 통찰력이 필요합니다.

실행 가능한 통찰력이 중요한 이유는 다음과 같습니다. 👇

과잉 및 저이용 현황 파악

일부 팀원은 업무에 쫓겨 과부하 상태인 반면, 다른 팀원들은 용량이 있습니다. 가시성이 없다면 우리는 이런 상황을 완전히 놓치게 됩니다. 실행 가능한 인사이트는 이러한 불균형을 신속하게 드러냅니다.

과중한 일에 시달리는 직원과 추가 일을 맡을 수 있는 직원을 파악할 수 있습니다. 이를 통해 일을 공정하게 재분배하고 번아웃이 발생하기 전에 예방할 수 있습니다.

고효율 일에 우선순위 부여

모든 작업이 동일한 중요성을 지니는 것은 아닙니다. 어떤 작업은 실질적인 변화를 이끌어내고, 다른 작업들은 단순히 우리를 바쁘게 할 뿐입니다.

명확한 통찰력은 우리에게 냉철해질 수 있는 권한을 부여합니다. 어떤 프로젝트가 수익을 증대시킬지, 고객이 간절히 원하는 기능은 무엇인지, 계획 회의에서는 훌륭해 보였지만 6개월 후에는 중요하지 않을 계획은 무엇인지 보여줍니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 13%가 어려운 의사 결정과 복잡한 문제 해결을 위해 AI를 활용하고 싶어 합니다. 그러나 일에서 정기적으로 AI를 사용한다고 답한 비율은 28%에 불과합니다. 가능한 이유: 보안 우려! 사용자는 민감한 의사결정 데이터를 외부 AI와 공유하기를 꺼릴 수 있습니다. ClickUp은 AI 기반 문제 해결 기능을 안전한 작업 공간에 직접 제공함으로써 이 문제를 해결합니다. SOC 2부터 ISO 표준에 이르기까지, ClickUp은 최고 수준의 데이터 보안 기준을 준수하며 작업 공간 전반에서 생성형 AI 기술을 안전하게 사용할 수 있도록 지원합니다.

의사 결정 가속화

결정이 지체되면 추진력은 사라집니다. 손끝에서 바로 얻을 수 있는 통찰력을 통해 지연을 극복하고 필요한 시점에 필요한 정보를 확보합니다. 이를 통해 신속하고 자신 있게 움직여 프로젝트를 정상 궤도에 유지하고 팀의 협업을 강화합니다.

실제로 『 린 애널리틱스』의 저자 앨리스테어 크롤과 벤 요스키비츠는 이렇게 말합니다:

데이터를 설명하느라 바쁘다면, 그 데이터를 활용하느라 바쁘지 않을 것입니다.

ClickUp이 실시한 설문조사에서 직원 5명 중 1명은 단순히 결정 시점을 알기만 해도(더 나은 커뮤니케이션) 업무 속도가 빨라질 것이라고 답했습니다. 그러나 바쁜 하루 속에서 타임라인 전달은 종종 소홀히 다루어집니다.

바로 여기에 ClickUp Brain이 등장합니다. AI 기반 업무 보조자로서 작업, 스레드, 문서의 업데이트를 자동으로 수집하여 일일 요약, 의사 결정 브리핑, 요약 코멘트를 제공합니다. 이제 더 이상 사람(또는 정보)을 쫓아다닐 필요가 없습니다.

📖 함께 읽기: 실시간 데이터 인사이트로 AI 활용하는 방법

실행 가능한 인사이트를 위한 ClickUp Brain의 주요 기능

저희가 ClickUp Brain을 자체 워크플로우에 어떻게 통합하여 더 빠르게 움직이고, 문제를 조기에 발견하며, 팀 간 협업을 유지하는지 알아보세요. 📋

프로젝트 문제가 확산되기 전에 발견하세요

가장 큰 위기는 예상치 못한 위기입니다. 우리는 ClickUp Brain을 활용하여 일반적으로 놓치기 쉬운 경고 신호를 포착합니다.

ClickUp Brain의 '진행이 멈춘 작업 찾기' 기능으로 프로젝트 관리하기

실제 사례를 살펴보겠습니다: 저희 제품팀이 세 개의 상호 연결된 작업 흐름에 의존하는 기능을 출시했습니다. ClickUp Brain의 '막힌 작업 찾기' 기능이 디자인 인수인계 작업이 12일 동안 업데이트되지 않았음을 포착했습니다. 이 단 하나의 경고가 하류 작업에서 2주간의 연쇄적 지연을 막았습니다.

우리는 장애 요인을 포착하고 소유권을 재지정한 덕분에 출시 일정을 유지할 수 있었습니다. 이러한 가시성이 없었다면 스프린트 리뷰 단계에서야 문제를 발견했을 테고, 그때는 이미 회복하기에는 너무 늦은 시점이었습니다.

📌 다음 프롬프트를 시도해 보세요: 'Q4 캠페인' 프로젝트에서 10일 이상 업데이트되지 않은 작업을 찾아 지연 위험이 있는 작업을 강조 표시하세요.

💡 프로 팁: Excel 파일을 새 ClickUp Brain 채팅에 직접 업로드하고 데이터에 대한 질문을 던져보세요. 또한 스프레드시트 링크(예: Google 스프레드시트)를 붙여넣기하여 인사이트를 추출할 수 있습니다. 작업 공간을 벗어나지 않고도 스프레드시트를 즉시 분석하는 데 도움이 됩니다.

수 시간에 걸친 상태 보고를 대체하세요

대부분의 팀은 경영진 요약 보고서 작성에 수시간을 수작업으로 낭비합니다. 이제 저희가 자동으로 생성해 드립니다.

ClickUp Brain을 활용하여 작업 공간 내 작업 및 위치 활동을 요약하세요

스프린트 종료 시마다 우리는 ClickUp Brain에게 개발 스페이스의 현황을 요약해 달라고 요청합니다. 출시된 작업, 진행 중인 작업, 블록된 작업을 강조하여 보여줍니다. 전체 스페이스의 작업 상태, 댓글, 첨부 파일을 종합하여 30분 걸리던 요약 작업을 30초 만에 확인할 수 있는 가독성 높은 업데이트로 정제해 줍니다.

게다가 상사가 요약 보고서를 읽을 때, 단순한 상태 목록이 아닌 실제 진행 상황을 확인할 수 있습니다.

우리는 이렇게 보고합니다: '세 가지 기능을 출시했으며, 백엔드 작업 재배정으로 결제 연동 장애를 해소했고, iOS 빌드에 외부 API 접근 대기 중 차단 요소가 하나 남아 있습니다.' 이것이 바로 의사결정 준비가 된 업데이트입니다.

📌 다음 프롬프트를 시도해 보세요: 지난 스프린트에서 완료된 기능, 진행 중인 문제, 장애 요소를 포함하여 '모바일 앱 개발' 스페이스의 실행 요약을 생성하세요.

균형 잡힌 업무량 결정

불균형한 업무량은 종종 번아웃, 병목 현상, 마감일 미준수로 이어집니다. 우리는 그런 일이 발생하기 전에 ClickUp Brain을 활용해 균형을 재조정합니다.

ClickUp의 작업량 보기가 개인별 용량을 보여주는 반면, AI 어시스턴트는 한 걸음 더 나아갑니다. 작업량, 마감일, 복잡성 신호, 의존성 등 모든 요소를 분석합니다. 따라서 ClickUp Brain이 한 팀원이 긴급 작업 12개를 담당하는 반면 다른 팀원은 4개만 담당하는 상황을 감지하면, 구체적인 작업 재배정을 권장합니다.

ClickUp Brain의 작업량 인사이트를 활용하여 팀 용량을 균형 있게 조정하세요

지난 분기에는 이 방식을 디자인 팀에 적용했습니다.

ClickUp Brain은 한 디자이너가 대부분의 고우선순위 일을 담당하는 반면 다른 디자이너들은 용량이 있음을 발견했습니다. 우리는 전략적으로 일을 재배분했습니다. 이를 통해 핵심 인력의 번아웃을 방지할 수 있었고, 팀 전체에서 일이 더 안정적으로 완료되면서 처리량도 증가했습니다.

📌 이 프롬프트를 시도해 보세요: 디자인 팀의 작업량 보기를 검토하고, 이번 주 균형을 유지하기 위해 작업을 재할당할 수 있는 방법을 제안하세요.

중요한 사항을 알려주는 대시보드를 구축하세요

사람들이 사용하는 대시보드는 가장 복잡한 데이터 분석조차도 아주 간단하게 만들어주는 도구라는 점을 우리는 깨달았습니다. 단순한 숫자 목록을 제공하는 데 그치지 않고, 그 숫자들이 실제로 무엇을 의미하는지에 대한 이해하기 쉬운 해석까지 제공하는 대시보드를 상상해 보세요. ClickUp의 AI 기반 대시보드는 바로 그런 역할을 합니다.

AI 카드는 다음과 같은 데 도움이 됩니다:

AI 팀 스탠드업 카드 로 일정 기간 동안의 팀 활동 업데이트를 자동으로 가져옵니다.

AI 프로젝트 업데이트 카드 를 통해 경영진 스타일의 점수 평가로 프로젝트 현황, 진행 상황 및 다음 단계에 대한 고수준 개요를 생성하세요.

AI 브레인 카드 를 활용해 맞춤형 프롬프트를 생성하여 즉석 인사이트를 얻거나 다양한 작업을 수행하세요.

AI 경영진 요약 카드 로 리더십을 위한 최신 경영진 요약 정보를 제공합니다.

AI 스탠드업™ 카드로 스탠드업 회의나 보고를 위해 최근 활동을 요약하세요.

ClickUp Brain 기반 AI 카드로 대시보드가 여러분을 대신해 생각하게 하세요

우리 마케팅 팀은 매주 Monday 아침마다 대시보드를 새로 고칩니다. 캠페인 진행 상황 요약, 일정보다 뒤처진 항목, 차단된 채널을 평이한 언어로 한눈에 확인할 수 있습니다.

또한 고객 문제, 스프린트 계획 수립, 제품 분석을 위한 AI 기반 대시보드를 구축했습니다. 각 대시보드는 해당 팀이 의사결정에 필요한 핵심 정보를 정확히 제공합니다.

영업 팀 대시보드는 진행 중인 거래와 정체된 거래를 보여줍니다. 엔지니어링 대시보드는 정상적인 서비스와 주의가 필요한 서비스를 보여줍니다. CEO가 프로젝트 현황을 알고 싶어 할 때, 우리는 회의를 잡는 대신 대시보드를 보여줍니다.

🔍 알고 계셨나요? 넷플릭스는 데이터를 기반으로 행동하는 현대 기업의 상징이 되었습니다. 2006년 넷플릭스 상을 출시했을 때, 사용자 선호도를 예측하는 더 나은 알고리즘을 크라우드소싱했습니다. 그 결과 추천 정확도가 8% 향상되었습니다.

자동화와 목표를 통해 인사이트를 실행으로 연결하세요

문제를 발견하는 것만으로는 아무 의미가 없습니다. 우리는 인사이트를 워크플로우의 시작점으로 삼습니다.

Docs 내에서 ClickUp Brain을 활용하여 선제적인 조치를 취하세요

AI가 중요한 연체 작업을 식별하면 ClickUp 자동화 기능이 즉시 프로젝트 관리자에게 알립니다. ClickUp Docs에 사후 분석 교훈을 기록할 때, ClickUp Brain에 핵심 요점을 추출하여 지속적인 개선 목표와 연결하도록 요청합니다.

이 통찰력은 조직의 지식 체계에 통합되며, 실행은 자동화됩니다.

📌 이 프롬프트를 시도해 보세요: 최신 사후 분석 문서를 요약하고 주요 통찰력을 '지속적 개선' 목표와 연결하세요.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 47%는 수동 작업을 처리하기 위해 AI를 사용해 본 적이 없지만, AI를 도입한 응답자의 23%는 AI가 업무량을 크게 줄여주었다고 답했습니다. 이 차이는 단순한 기술 격차를 넘어설 수 있습니다. 얼리 어답터들은 가시적인 성과를 잠금 해제하고 있지만, 대다수는 인지 부하를 줄이고 시간을 되찾는 데 AI가 얼마나 혁신적인 변화를 가져올 수 있는지 과소평가하고 있을 수 있습니다. 🔥 ClickUp Brain은 AI를 워크플로우에 원활하게 통합하여 이러한 간극을 해소합니다. 스레드 요약 및 콘텐츠 초안 작성부터 복잡한 프로젝트 분해 및 하위 작업 생성까지, 저희 AI가 모두 처리합니다. 도구 간 전환이나 처음부터 다시 시작할 필요가 없습니다. 💫 실제 결과: STANLEY Security는 ClickUp의 맞춤형 보고 도구로 보고서 작성 시간을 50% 이상 단축했습니다. 이를 통해 팀원들은 형식 작업에 덜 신경 쓰고 예측 업무에 더 집중할 수 있게 되었습니다.

다양한 AI 모델에 접근

다양한 작업을 처리하기 위해 서로 다른 AI 도구를 활용하면, 때로는 사고 방식을 바꾸는 것이 더 쉬워집니다.

ClickUp Brain에서 단일 인터페이스로 여러 AI 모델을 활용하세요

캠페인 방향을 브레인스토밍할 때는 빠른 속도로 아이디어를 쏟아내야 합니다. 제품 결정을 설계할 때는 깊이 있는 논리적 추론이 필요합니다. 전문적인 주제를 연구할 때는 다른 방식으로 훈련된 도구가 필요할 수 있습니다. 하나의 모델이 이 모든 것을 똑같이 잘 처리한다고 생각하는 것은 잘못된 생각입니다.

Brain MAX를 통해 심층 추론 작업에는 Claude를, 창의적 아이디어 도출에는 ChatGPT를, 전문 분야에는 Gemini를 활용할 수 있습니다. 당장은 해결하려는 과제에 따라 선택합니다.

창의적인 브레인스토밍을 위해 ClickUp Brain MAX 내 ChatGPT 활용하기

제품 팀은 기능 우선순위에 대한 복잡한 타협점을 고민할 때 Claude를 활용하는 반면, 마케팅 팀은 캠페인 방향을 모색할 때 ChatGPT로 전환합니다.

💡 우리에게 효과적인 방법: Brain MAX와 ClickUp 화이트보드를 창의적 작업의 지휘 센터로 활용합니다. 예를 들어, 데스크탑 동반자에서 원시 아이디어를 수집한 후 ClickUp의 화이트보드에 배치합니다. 이후 실시간 시각 자료를 활용하고 이를 작업(Tasks) 및 문서(Docs)에 연결하여 팀이 캔버스를 벗어나지 않고도 아이디어를 재구성하고 다듬으며 실행할 수 있도록 합니다. ClickUp 화이트보드에서 아이디어를 빠르게 브레인스토밍하고 실행 가능한 작업으로 전환하세요.

사용 중인 모든 tool에서 검색하세요

현대 팀은 여러 도구에 걸쳐 업무를 수행합니다: Figma에는 디자인이, GitHub에는 코드가, Google Drive에는 전략 문서가, SharePoint에는 법적 자료가, 그리고 ClickUp에는 그 외 모든 것이 있습니다.

필요한 정보를 찾는다는 것은 탭을 열고, 맥락을 전환하고, 마지막으로 본 위치를 기억하며, 올바른 곳을 찾았기를 바라는 일입니다.

ClickUp Brain MAX에 Figma 또는 Google Drive에서 파일을 위치해달라고 요청하세요

Brain MAX는 모든 앱을 동시에 검색하므로 이 방식을 바꿉니다. '릴리스 2.1의 Figma 디자인을 보여주고 기술 사양 및 고객 피드백과 연결해줘'라고 입력하면 Figma의 모형을 반환하고, ClickUp과 Drive에서 관련 문서를 추출하며, 해당 릴리스에서 고객이 실제로 원하는 바를 논의한 대화 내용을 표면화합니다.

모든 것이 한곳에 표시되며, 모든 것이 연결됩니다.

목소리 내어 말하기로 생산성 향상

우리는 타이핑보다 빠르게 생각하기 때문에, 아이디어가 떠오르는 순간 바로 포착합니다. 키보드를 찾느라 시간을 낭비하며 아이디어를 잃어버리지 않도록 말이죠.

핸즈프리로 업데이트 내용을 음성 입력하는 동안 ClickUp Brain MAX가 사용자의 어휘를 학습하여 더 스마트한 필기를 제공합니다

ClickUp Brain MAX의 음성 입력 기능은 타이핑이라는 제약으로 인해 사고가 느려지지 않아 작업 속도를 4배 빠르게 만들어 줍니다.

우리는 그저 생각을 말할 뿐인데, Brain MAX에서 활용할 수 있도록 형식화되고 체계화된 형태로 생각이 구현됩니다.

또한 맞춤형 사전 덕분에 AI가 우리가 사용하는 이름, 전문 용어, 참조 사항을 정확히 인식합니다. 'Q4 추진', '밥의 API', 'UX 감사' 등. 시스템은 발음대로 해석하지 않고 우리가 말하는 그대로 기록합니다. 이것이 단순한 신기함으로 그치는 음성 입력과 생각을 포착하는 방식으로서의 음성 입력의 차이입니다.

사용자 중 한 명이 ClickUp Brain MAX를 최대한 활용하는 방법을 확인해 보세요:

ClickUp Brain MAX는 제 워크플로우에 놀라운 보탬이 되었습니다. 하나의 플랫폼에서 여러 대규모 언어 모델(LLM)을 결합하는 방식 덕분에 응답 속도가 빨라지고 신뢰도가 높아졌으며, 플랫폼 전반에 걸친 음성 인식 기능은 시간을 크게 절약해 줍니다. 기업급 보안 수준도 매우 만족스럽습니다. 민감한 정보를 다룰 때 안심할 수 있게 해주죠. 가장 두드러지는 점은 회의 요약, 콘텐츠 초안 작성, 새로운 아이디어 브레인스토밍 등 어떤 작업을 하든 불필요한 정보를 걸러내고 더 명확하게 생각할 수 있게 도와준다는 것입니다. 마치 필요한 모든 상황에 맞춰 적응하는 올인원 AI 어시스턴트를 보유한 듯한 느낌입니다.

현실에 기반한 연구 수행

우리는 매일 경쟁사의 동향이나 시장 변화와 같은 정보를 바탕으로 의사결정을 내립니다. 이 정보가 잘못되면 그 아래 모든 것도 잘못됩니다. 정보의 출처를 추적할 수 없다면 그 정보가 정확한지 알 수 없습니다.

ClickUp Brain MAX를 활용해 실시간 웹 인사이트를 추출하고, 모든 답변에 대한 투명한 출처를 함께 확인하세요

Brain MAX는 웹을 검색하여 출처를 명시된 결과를 반환합니다. 모든 출처로 직접 이동할 수 있습니다. 연구를 바탕으로 의사결정을 내릴 때는 해당 내용을 문서에 연결하여 팀원들이 통찰력과 근거를 모두 확인할 수 있도록 합니다.

📌 이 프롬프트를 시도해 보세요: 원격 팀 생산성 동향에 관한 최근 보고서를 찾아 주요 결과를 출처 인용과 함께 요약하세요.

집중 시간을 보호하세요

회의를 보호하듯 집중 시간을 보호합니다. ClickUp Planner 내장된 ClickUp Brain은 여러분의 일정을 파악하고, 심도 있는 작업 블록이 필요한 시점을 이해하여 해당 시간을 자동으로 예약합니다.

ClickUp Planner가 우선순위 작업을 자동으로 차단하고 일정을 동적으로 조정하도록 하세요

더 중요한 것은, 우선순위가 낮은 작업을 보호된 집중 블록에 맞춰 재조정하여 지속적인 업무 분류에 시달리지 않도록 한다는 점입니다.

긴급한 일이 발생해 집중 시간이 위협받을 때, ClickUp Brain은 단순히 엉망인 달력으로 작업을 밀어넣는 대신 지능적으로 재조정합니다. 의존성과 마감일을 이해하므로 내일 마감인 작업을 이동시키거나 다른 일을 방해하지 않습니다.

그 결과, 방해받지 않고 진정한 일에 집중할 수 있는 시간이 확보됩니다.

🧠 재미있는 사실: 1854년 의사 존 스노우(게임 오브 스론즈의 그 인물이 아닙니다)는 런던 콜레라 사망자를 손으로 그린 '질병 지도'를 활용해 발병 원인을 단 하나의 수도 펌프로 추적했습니다. 이는 원시 데이터를 실행 가능한 통찰력으로 전환한 최초의 예시 중 하나로, 말 그대로 생명을 구했습니다.

노트에 매달리지 않고도 회의를 기록하세요

ClickUp AI 노트테이커를 활용하여 기록, 필사 및 후속 조치 할당하기

우리는 회의에 몇 시간을 보내고, 회의 내용을 기억하려고 또 몇 시간을 보냅니다. 대부분은 머릿속에 남지 않습니다. 누군가는 다른 사람들이 지켜보는 가운데 노트를 입력하고 있었고, 이는 회의가 대화보다는 문서 작성에 초점이 맞춰졌음을 의미합니다. 회의 후에는 누군가가 노트를 정리하고, 실행 항목을 추출하고, 작업을 생성하고, 정보를 배포해야 합니다.

그것은 애초에 존재해서는 안 될 일 시간입니다.

ClickUp의 AI 노트 작성기는 통화 중 실행되어 모든 것을 포착합니다:

누가 정확히 어떤 말을 했는지 검색할 수 있도록 제공되는 대본

중요한 내용으로 전화 내용을 요약해 주는 스마트 요약 기능

ClickUp Brain에 프롬프트를 보내 자동으로 할당된 작업으로 전환할 수 있는 실행 항목들

이 모든 내용이 문서에 표시되므로, 노트 앱에 고립되어 잊혀지는 대신 일과 연결됩니다.

우리 팀이 ClickUp Brain을 활용하는 방법

저희 팀에서 ClickUp Brain을 매일 활용하는 방식—실행하는 프롬프트, 해결하는 문제, 그리고 피하는 일들을 소개합니다. 😌

프로젝트 관리 및 운영 팀

ClickUp Brain으로 순식간에 숨겨진 작업을 위치해 보세요

주 초에 PMO 팀은 동일한 프롬프트를 실행합니다: 운영 스페이스에서 7일 이상 업데이트되지 않았고 2주 이내에 마감되는 작업을 찾으세요.

이 기능은 작업이 중단된 상태로 방치된 업무를 포착합니다. 지난달에는 일주일 넘게 손대지 않은 법적 검토 작업이 발견되었습니다. PM은 법무팀이 처리 중이라고 생각했고, 법무팀은 PM의 지시를 기다리고 있다고 여겼습니다. 우리는 이를 조기에 발견하여 제품 출시 일정을 차질 없이 진행할 수 있었습니다.

ClickUp Brain의 활용 분야:

운영 스페이스에서 주간 경영 요약 보고서 생성

누군가 알아차리기 전에 여러 작업 흐름을 블록하는 의존성을 식별합니다.

리더십 검토를 위해 여러 프로젝트의 상태 업데이트를 통합합니다.

💡 우리에게 효과적인 방법: PMO에서는 AI 사용자 정의 필드를 활용해 시간을 절약하고 프로젝트를 계획대로 진행합니다. 요약 AI 필드를 생성해 작업 설명, 댓글, 하위 작업을 자동으로 압축하여 빠른 개요를 제공합니다.

또 다른 AI 필드는 하위 작업과 체크리스트를 분석하여 진행 상황을 추적하므로, 수동으로 업데이트할 필요 없이 항상 작업 현황을 파악할 수 있습니다.

ClickUp의 AI 사용자 정의 필드로 즉시 작업 요약 확인 및 자동 진행 상황 추적

마케팅 및 크리에이티브 팀

ClickUp Brain으로 브랜드 정체성에 맞는 소셜 미디어 게시물(캡션 및 이미지) 생성하기

블로그 콘텐츠, 소셜, 이메일, 유료 광고, 이벤트, 파트너십 등 다양한 채널에서 캠페인을 동시에 운영 중입니다. 누군가 '웨비나 캠페인 상태는 어떻게 되나요?'라고 묻는다면, 우리는 바로 ClickUp Brain에 직접 질문합니다.

저희가 AI 마케팅 tool을 활용하는 방법:

블로그 게시물에 대한 피드백 스레드를 요약하여 작성자가 정확히 무엇을 수정해야 하는지 알 수 있도록 합니다.

여러 데이터 소스의 캠페인 성과 데이터를 하나의 일관된 업데이트로 통합합니다.

출시 후 회고에서 키 교훈을 도출하여 향후 캠페인을 개선합니다.

저희 크리에이티브 팀은 소셜 게시물, 블로그 헤더, 캠페인 비주얼용 이미지 생성에도 ClickUp Brain을 활용합니다. 신속한 컨셉 이미지나 히어로 그래픽이 필요할 때, 팀원들은 요구 사항을 설명하면 ClickUp Brain이 즉시 생성해 줍니다.

이는 특히 초안 작업, 다양한 컨셉의 A/B 테스트, 또는 최종 디자인을 기다리는 동안 임시 이미지를 필요로 할 때 유용합니다.

📖 함께 읽기: ClickUp 마케팅 팀의 ClickUp 활용 사례

제품 팀

기술 문서에 관한 구체적인 질문을 ClickUp Brain에 문의하세요

저희 제품 관리자들은 고객 요청, 기술적 부채, 전략적 계획, 팀 용량을 지속적으로 조율합니다. ClickUp Brain은 제품 개발 프로세스 전반에 걸친 패턴을 파악하는 데 도움을 줍니다.

ClickUp은 AI 기반 Knowledge Manager 시스템을 통해 다음을 지원합니다:

영업 통화, 지원 티켓, 피드백 양식 전반에 걸쳐 언급된 고객의 문제점을 연결합니다.

스프린트 작업에 커밋하기 전에 엔지니어링 팀의 용량을 확인합니다.

시스템 제약 조건을 이해해야 할 때 기술 문서를 요약하는 방법

로드맵을 계획할 때 그들은 다음과 같이 요청합니다: 지난 분기 동안 '기업 고객' 태그가 지정된 모든 기능 요청을 보여주세요. ClickUp Brain은 고객 피드백 작업, 영업 노트, 지원 티켓에서 데이터를 추출하여 반복적으로 발생하는 문제를 보여줍니다.

지난 분기에는 여러 기업 고객이 더 나은 SSO 제어 기능을 요청하고 있다는 사실이 드러났습니다. 우리 팀은 이러한 요청들을 별도로 접수했으며, 모두 동일한 근본적인 요구사항을 가리키고 있다는 점을 인지하지 못했습니다. 우리는 이를 최우선 과제로 삼아 출시했고, 바로 그 기능을 기다려온 고객들로부터 즉각적인 피드백을 받았습니다.

영업 및 고객 성공 팀

우리 영업 팀은 ClickUp Brain을 항상 대기 중인 영업 엔지니어처럼 활용합니다. 데모 전에는 신속한 상황 파악이 필요합니다. 마찬가지로 고객 지원팀도 고객 문의에 답변하기 전에 상황 파악이 필요합니다.

ClickUp Brain으로 리드에 관한 모든 것을 한눈에 파악하세요

따라서 영업 담당자는 잠재 고객과의 통화 전마다 다음과 같이 프롬프트합니다: [회사명]에 대해 우리가 알고 있는 모든 내용을 요약해 주세요. ClickUp Brain은 작업 댓글에 저장된 통화 기록, 동기화된 이메일, 기록된 상호작용에서 정보를 추출합니다. 기존 작업을 뒤지거나 세부 사항을 기억하려 애쓰는 대신, 1분 이내에 완벽한 브리핑을 받을 수 있습니다.

영업 팀 관리자는 다르게 활용합니다. 그들은 이렇게 요청합니다: '제안서 발송' 상태이며 지난 10일간 활동이 없는 거래를 보여줘. 이를 통해 거래가 어디서 막혔는지 정확히 파악할 수 있습니다: 누락된 구매 문서, 잊혀진 후속 조치, 연락이 끊긴 내부 담당자 등.

🔍 알고 계셨나요? 1960년대, 프록터 앤 갬블(P&G)은 브랜드 관리와 소비자 인사이트 추적의 선구자였습니다. 그들의 '브랜드 매니저'는 팀이 소비자 데이터를 수집하고 활용하는 방식을 체계화했습니다. 이는 컴퓨터가 이를 쉽게 만들기 전, 현대 마케팅 분석의 시작이었습니다.

엔지니어링 팀

엔지니어들은 시스템 작동 방식에 대한 '간단한 질문'으로 서로를 끊임없이 방해했습니다. 이제는 먼저 ClickUp Brain에 묻습니다.

엔지니어링 팀의 활용 사례:

개발한 엔지니어를 귀찮게 하지 않고도 시스템 아키텍처를 이해하기

과거 인시던트 보고서와 해결 방안을 찾는 방법

회고회를 위한 포괄적인 스프린트 요약 추출

ClickUp Brain에 요청하여 어떤 ClickUp 목록에서든 장애 요소를 확인하세요

인시던트 발생 시 다음과 같은 질문을 합니다: [시스템명] 관련 과거 인시던트 사례와 해결 방안을 보여주세요. ClickUp Brain은 과거 인시던트 관련 작업, 사후 분석, 수정 내역을 즉시 제공합니다. 매번 처음부터 문제 해결을 시작하지 않아 복구 속도가 빨라집니다.

스프린트 회고 시, 모든 구성원에게 2주 전 일을 기억해내도록 요구하는 대신, ClickUp Brain에 출시된 내용, 발생한 장애 요소, 속도 변화 지점을 요약하도록 프롬프트합니다. 우리는 실제 데이터를 바탕으로 회고에 임합니다.

💡 저희에게 효과적인 방법: ClickUp에서 작업을 열고 Brain에게 하위 작업 생성을 요청합니다. 이를 통해 스프린트나 인시던트 대응을 위한 명확한 단계별 플랜을 얻을 수 있어 세부 사항을 확인하느라 서로의 업무를 방해할 필요가 없습니다. ClickUp Brain으로 작업에 대한 명확한 자동 생성 하위 작업을 얻으세요

인사 및 인적 운영 팀

우리 인사 운영 팀은 ClickUp Brain을 활용하여 정보 접근성을 높이고, 모든 문의에 대한 병목 현상을 방지합니다.

ClickUp Brain은 다음과 같은 방법으로 도움을 줍니다:

정책, 복리후생, 절차에 관한 직원 질문에 즉시 답변합니다.

실제 완료된 업무로부터 성과 평가 데이터를 수집합니다.

팀 간 업무량을 분석하여 채용 결정의 타당성을 입증합니다.

ClickUp Brain으로 직원들이 긴급한 질문에 즉각적인 답변을 받을 수 있도록 보장하세요

신입사원은 ClickUp Brain에 직접 질문합니다: 휴가 정책은 어떻게 되나요? 또는 경비 보고서는 어떻게 제출하나요? 시스템은 Docs에 있는 직원 핸드북에서 정보를 추출하여 적절한 양식으로 안내합니다. 인사팀 답변을 기다릴 필요 없이 즉시 답변을 얻을 수 있습니다.

게다가 ClickUp의 사전 구축 에이전트(예: Answers Agent)는 팀 ClickUp 채팅 채널에서 반복적으로 발생하는 질문에 답변함으로써 추가적인 지원 계층을 제공합니다. 누군가 채팅 스레드에서 에이전트를 태그하고 혜택, 온보딩 단계 또는 역할 기대치에 대해 질문하면, 해당 에이전트는 핸드북, 정책 또는 작업 노트에서 추출한 정확한 정보로 응답합니다.

채팅 내 ClickUp Answers 에이전트로 팀원들에게 소중한 시간을 돌려주세요

모든 답변에는 원본 출처가 포함되어 있으므로 직원들은 정책의 정확한 버전을 확인하고 있음을 알 수 있습니다.

성과 평가 시즌에 관리자들은 다음과 같이 요청합니다: [직원 이름]의 이번 분기 업무를 요약하세요. 완료된 프로젝트, 기여도, 받은 피드백을 포함합니다. ClickUp Brain은 해당 직원의 작업 내용, 결과물에 대한 코멘트, 팀 채널에서의 칭찬 등 모든 정보를 종합합니다.

리뷰는 지난 2주 동안의 일뿐만 아니라 실제 업무를 기반으로 하기 때문에 더 완벽하고 공정해집니다.

💡 저희에게 효과적인 점: ClickUp Brain으로 콘텐츠를 손쉽게 번역하고 현지화합니다. 또한 인사 정책, 직원 핸드북, 제품 가이드, 고객 온보딩 자료를 영어, 프랑스어, 스페인어, 포르투갈어, 독일어, 이탈리아어, 스웨덴어, 네덜란드어, 한국어, 일본어, 중국어, 아랍어 등으로 번역하면서 어조, 의미, 형식을 일관되게 유지합니다.

ClickUp Brain과 ClickUp 기능의 통합

ClickUp Brain은 우리 업무 방식의 핵심에 자리잡고 있습니다. 작업 공간 전반에 걸쳐 존재하므로 모든 정보가 우리가 진행 중인 작업으로 직접 흘러들어갑니다. 🔄

작업 자동화 및 AI 에이전트

우리에게 진정한 변화는 ClickUp Brain이 단순히 정보를 보여주는 것에서 실제로 일을 수행하는 단계로 진화했을 때 찾아왔습니다.

우리는 기본적인 자동화, 즉 상황이 명확한 범주에 속할 때 작동하는 단순한 조건-결과 규칙으로 시작했습니다. 그러다 우리가 자동화하고자 했던 대부분의 일이 실제로 다음에 어떤 조치를 취해야 하는지에 대한 판단을 필요로 한다는 사실을 깨달았습니다.

ClickUp AI 에이전트는 특정 상황을 모니터링하고 수동 개입 없이도 조치를 취합니다.

ClickUp Brain과 통합된 AI 에이전트를 활용하여 컨텍스트 인식 작업을 자동화하세요

고객 피드백 목록에 에이전트가 대기 중입니다. 누군가 양식을 작성하면 에이전트가 내용을 읽고 해당되는 카테고리를 파악한 후, 지원팀이 후속 조치를 취할 수 있도록 작업을 생성합니다.

Another Agent는 각 스프린트 시작 시 실행됩니다. 팀이 구축 중인 내용에 대해 작성한 모든 문서를 수집하고, 핵심 내용을 추출하여 팀원들이 출근하기 전에 팀 채널에 요약본을 게시합니다.

스프린트 계획 수립 첫 시간에 하던 작업이 이제 요약본으로 바로 제공됩니다. 이러한 에이전트들은 맥락을 이해하기 때문에 일합니다.

AI 에이전트 구축은 대화와 유사합니다. 에이전트에게 무엇을 찾아야 하는지, 어떤 정보가 중요한지, 어떤 조치를 취해야 하는지 지시합니다. 노코드 빌더를 통해 팀 내 누구나 기술적 전문성 없이도 데이터 분석을 위한 AI 에이전트를 설정할 수 있습니다.

Clip 트랜스크립션 및 요약

우리는 ClickUp에서 지속적으로 Clip을 기록합니다—엔지니어들이 기술 아키텍처를 설명하고, 디자이너들이 모형을 검토하며, 제품 관리자들이 기능을 시연하고, 고객 성공 팀이 통화 피드백을 공유하는 모습 등이 담깁니다.

Clip(Clip)에서 ClickUp Brain의 자동 트랜스크립션으로 모든 세부 사항을 포착하세요

ClickUp Brain은 생성하는 모든 Clip을 자동으로 텍스트로 변환합니다. 모든 화면 녹화 및 음성 클립이 검색 가능한 텍스트로 변환됩니다. 전체 비디오를 다시 보지 않고도 텍스트를 스캔하고 특정 타임스탬프로 이동하며 발췌문을 복사할 수 있습니다.

엔지니어링 팀은 코드나 시스템 아키텍처를 검토할 때 Clip을 녹화합니다. ClickUp Brain이 핵심 내용을 요약해 팀원이 30초 만에 요약본을 읽고, 더 깊은 맥락이 필요할 때만 전체 Clip을 시청할 수 있도록 합니다.

Clip 요약 기능을 통해 ClickUp Brain으로 즉시 명확한 통찰력을 얻으세요

🔍 알고 계셨나요? 맥킨지 보고서에 따르면, 현재 대부분의 기업이 AI를 비즈니스의 한 분야 이상에서 활용하고 있습니다. 평균적으로 조직들은 세 가지 서로 다른 기능 영역에서 AI를 도입하고 있습니다.

ClickUp Brain의 잠재력을 극대화하는 최고의 실행 방식

다음은 저희 팀이 ClickUp의 AI 도구 잠재력을 극대화하기 위해 활용하는 최고의 실행 방식입니다:

효과적인 프롬프트 저장 및 재사용: 꾸준히 우수한 결과를 내는 프롬프트는 향후 사용을 위해 저장하고 팀과 공유합니다. ClickUp Brain은 재사용 가능한 프롬프트를 지원하므로, 모든 구성원이 반복 작업에서 일관성을 유지하고 시간을 절약할 수 있습니다.

여러 상호작용을 연결하세요: 저희 팀은 한 AI 출력이 다음 작업의 입력으로 이어지는 시퀀스를 계획합니다. 초기 아이디어를 생성한 후 ClickUp Brain에 이를 검토하도록 요청하고, 그 피드백을 바탕으로 개선합니다. 이는 인간의 협업 프로세스를 기계 속도로 구현한 것입니다.

정기적인 검토 및 개선: 기존 ClickUp Brain 프롬프트, 워크플로우, AI 에이전트를 수시로 검토하는 것을 원칙으로 합니다. 지속적인 개선을 통해 AI가 비즈니스 목표와 일치하도록 유지하고 팀의 현재 상황을 반영합니다.

전략적 반대자 역할을 하는 AI 활용: 팀은 전략 수립 후 ClickUp Brain에 결함, 위험 요소, 사각지대를 찾아내도록 프롬프트를 보내고, 실행 전 아이디어를 강화하기 위해 '이것이 실패할 수 있는 가장 큰 세 가지 방법은 무엇인가요?'라고 질문합니다. 예시: '이것이 실패할 수 있는 가장 큰 세 가지 방법은 무엇인가요?'

시나리오 계획 수립을 위한 시간 기반 프롬프트 활용: ClickUp Brain에 '3분기 경제 조건이 악화될 경우 이 전략은 어떻게 수행될까?'라고 질문하여 다양한 미래 시나리오를 모델링합니다. 이러한 선제적 접근 방식은 더 탄력적인 전략 수립에 도움이 됩니다.

AI를 개인적 편향 탐지기로 활용하자: 그런 다음 ClickUp Brain에게 숨겨진 가정, 인지적 편향, 논리적 오류들을 식별하도록 요청합니다. AI는 인간의 판단을 종종 방해하는 정신적 함정들에 대한 객관적인 거울 역할을 합니다.

역할 기반 접근 권한 최적화: 저희 팀은 ClickUp Brain에서 팀 권한을 검토하고 조정하여 모든 구성원이 AI를 효과적으로 활용할 수 있도록 합니다. 관리자와 소유자에게는 완전한 접근 권한을 부여하는 동시에, 게스트 및 제한된 권한 회원은 보안과 워크플로우 일관성을 위해 적절한 제한을 유지합니다.

ClickUp Brain으로 데이터의 연결점을 찾아보세요

ClickUp Brain은 우리의 사고방식을 반영하도록 설계되었습니다. 매일 우리의 직감이 놓치는 부분과 팀이 요청하기 전에 필요한 사항을 파악하도록 돕습니다. 스프레드시트를 분석하거나 업데이트를 쫓는 데 시간을 낭비하지 않습니다. ClickUp Brain과 대화하면, 중요한 답변을 즉시 제공합니다.

우리에게 AI는 일이 숨 쉬는 방식입니다. 문제가 되기 전에 패턴을 포착하고, 결정을 날카롭게 하는 통찰력을 제시하며, 실시간으로 대화를 맥락과 연결합니다. 출시를 계획하거나, 스프린트를 마무리하거나, 이 글과 같은 블로그 포스트를 작성할 때, ClickUp Brain은 모든 결정 뒤에서 정리하고, 다듬고, 알림을 제공합니다.

각 작업, 댓글, 대화는 시스템에 우리의 사고 방식과 품질 기준을 가르칩니다. ClickUp Brain과 Brain MAX는 우리의 일을 통해 학습하며, 그 학습 결과를 더욱 선명한 집중력과 빠른 통찰력으로 되돌려줍니다.

함께 성장하는 일을 경험하고 싶다면, 지금 바로 ClickUp에 가입하세요! ✅

자주 묻는 질문(FAQ)

ClickUp Brain은 ClickUp에 내장된 세계에서 가장 완벽하고 컨텍스트를 인식하는 AI 기반 어시스턴트입니다. 작업 공간의 데이터를 활용하여 질문에 답변하고, 정보를 요약하며, 보고서를 생성하고, 작업을 자동화하여 여러분을 지원합니다. 작업, 채팅, 위치 헤더 또는 도구 모음 등 작업이 허용되는 작업 공간 내 어디에서나 프롬프트를 통해 상호작용할 수 있으며, 즉시 컨텍스트를 인식한 인사이트와 실행 가능한 조치를 제공합니다.

ClickUp Brain은 팀의 업무량을 분석하여 과부하 상태이거나 활용도가 낮은 구성원을 파악합니다. 모든 구성원이 관리 가능한 업무량을 유지할 수 있도록 작업 재배분을 제안하여 팀의 균형과 생산성을 유지하도록 지원합니다.

네. ClickUp Brain은 연체된 항목, 업데이트 부족 또는 병목 현상을 분석하여 지연 위험이 있는 작업이나 프로젝트를 식별하고 경고합니다. 이를 통해 지연이 더 큰 문제로 발전하기 전에 조치를 취할 수 있습니다.

ClickUp Brain이 생성한 실시간 요약, 프로젝트 업데이트, 경영진 개요를 표시하는 AI 기반 카드를 대시보드에 추가할 수 있습니다. 이 카드는 자동으로 업데이트되며 필요한 인사이트를 표시하도록 맞춤형 설정할 수 있습니다.

네. 각 팀에게 가장 중요한 데이터와 인사이트에 집중할 수 있도록 프롬프트, 대시보드 카드, 보고서를 맞춤형으로 설정할 수 있습니다. 이를 통해 모든 팀이 자신들의 필요에 맞춰진 관련성 높고 실행 가능한 정보를 확보할 수 있습니다.