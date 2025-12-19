확장 가능한 마케팅을 위한 AI 기반 콘텐츠 재활용 자동화 방법

판매를 성사시키기 위해서는 8~ 50개의 접점이 필요합니다. 즉, 잠재 고객이나 비활성 사용자를 활성 고객으로 전환하는 데 이 정도 접점이 소요됩니다.

콘텐츠 팀의 팀원으로서, 모두가 그 어느 때보다 바쁘다는 사실을 잘 알고 있습니다. 더 많은 콘텐츠를 만드는 것이 해결책이 아닙니다.

콘텐츠 재활용이 해결책이 됩니다. AI가 모든 이에게 더 쉽게 만들어줍니다.

믿기 어려울 정도로 좋은 이야기인가요? 아래에서 자원이나 시간을 낭비하지 않고 AI를 활용해 콘텐츠 재활용을 자동화하는 방법을 보여드리겠습니다.

⭐ 추천 템플릿

여러 팀원과 마감일별로 재활용 프로젝트를 추적하는 데 어려움을 겪고 계신가요? ClickUp의 콘텐츠 계획 템플릿을 활용하여 초기 생성부터 최종 게시까지 모든 콘텐츠를 중앙 집중화하세요. 4가지 이상의 다양한 보기로 콘텐츠 타임라인을 시각화하고, 하나의 통합 대시보드에서 진행 상황을 추적하세요.

무료 템플릿 받기 ClickUp의 콘텐츠 계획 템플릿으로 콘텐츠 생성, 배포 및 그 사이의 모든 과정을 관리하세요.

콘텐츠 재활용이란 무엇인가(그리고 왜 지금 그 어느 때보다 중요한가)

콘텐츠 재활용이란 특정 콘텐츠를 전략적으로 다양한 형식으로 변환하여 여러 플랫폼에 적용하는 과정입니다. 예시로는 성과가 좋은 블로그 글을 독자들이 선호하는 콘텐츠 유형에 따라 뉴스레터 시리즈, 소셜 미디어 게시물 또는 인터랙티브 비디오로 전환하는 방식이 있습니다.

현명한 마케터들은 이를 활용해 고가치 콘텐츠 자산의 전체 수명을 연장합니다.

AI를 활용한 콘텐츠 재활용의 가장 큰 장점은 누구나 활용할 수 있다는 점입니다: 신입 마케터부터 중간 관리자와 고위 경영진까지 모두 가능합니다.

여러분과 팀이 콘텐츠를 재활용해야 하는 이유는 다음과 같습니다:

다양한 고객층 확보 : 기존 콘텐츠를 여러 형식으로 변환하여 목표 고객이 선호하는 소비 방식(비디오, 소셜 미디어, 짧은 글, 긴 글)에 맞춰 접근하세요. 연구 및 전략 일을 중복하지 않고도 가능합니다.

생성 비용 절감 : 기존 콘텐츠를 다양한 형식으로 변환하여 신규 콘텐츠 개발에 소요되던 비용의 일부만으로 활용할 수 있습니다.

일관된 메시지 구축 : 재활용된 콘텐츠는 모든 접점에서 동일한 느낌을 주지 않으면서도 핵심 가치 제안을 강화합니다.

콘텐츠 ROI 극대화 : 리퍼포징은 영구적인 콘텐츠를 여러 수익 창출 자산으로 전환하여 콘텐츠 투자에서 최대 가치를 추출하는 데 도움이 됩니다.

SEO 성과 향상: 재활용된 콘텐츠는 여러 진입점과 내부 링크 기회를 창출하여 전반적인 디지털 존재감을 높일 수 있습니다.

📚 더 읽어보기: SEO 프로젝트 관리 및 워크플로우 최적화 팁

마케팅 팀의 일반적인 콘텐츠 재활용 병목 현상

콘텐츠 재활용은 이론상으로는 쉬워 보입니다. 이해합니다. 하지만 처음 시도한다면 부담스러울 수 있습니다.

대부분의 마케팅 팀이 어려움을 겪는 부분은 다음과 같습니다:

재활용할 콘텐츠 후보 선정 : 재활용할 콘텐츠를 선정하고 어떤 형식으로 전환할지 결정하는 것, 즉 특정 콘텐츠 유형을 우선순위로 정하는 것부터 어려움이 시작됩니다.

수동 형식 조정 : 각 플랫폼마다 고유한 요구사항과 사용자 기대치가 존재합니다. 모든 채널에 맞춰 콘텐츠를 수동으로 조정하는 작업은 매우 많은 시간이 소요됩니다(때로는 새 콘텐츠를 제작하는 것보다 더 많은 시간이 걸리기도 합니다).

브랜드 목소리 불일치 : 브랜드 목소리나 핵심 메시지를 희석시키지 않으면서 다양한 플랫폼에 콘텐츠를 적용하는 것은 어려운 과제입니다.

품질 관리의 사각지대 : 전환 과정에서 재활용된 콘텐츠는 종종 전달해야 할 영향력, 맥락 또는 정확성을 놓치는 경우가 많습니다.

협업의 악몽: 여러 플랫폼에 재활용 콘텐츠를 게시하려면 디자인, 제품 등 여러 부서와 협업하여 의견을 수렴해야 하므로 조율이 필요합니다.

👀 알고 계셨나요? 전체 길이의 블로그 포스트를 작성하는 데 평균 3시간 48분이 소요됩니다. 🤯 음, 이걸 만드는 데 12시간 이상 걸렸는데, AI를 사용했음에도 말이죠. 동일한 설문조사에 따르면, 블로그 게시물 작성에 6시간 이상 투자하는 블로거들이 더 나은 결과를 거둘 가능성이 높습니다. 즉, /AI를 활용하더라도 단순히 프롬프트 입력 후 복사-붙여넣기-예약 게시로 해결될 일이 아닙니다. 자신에게 맞게 활용해야 합니다.

AI가 콘텐츠 재활용 문제를 해결하는 방법

리퍼포징 작업을 실행할 때, 저는 AI가 이 과정에서 시간이 많이 걸리고 반복적인 작업을 처리하도록 합니다. 예시:

형식 조정

리퍼포징의 핵심은 각 채널에 맞는 콘텐츠를 제공하는 것입니다. LinkedIn 캐러셀은 관심 있는 구매자에게 더 많은 정보를 전달하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또는 짧은 요약은 Twitter(아직도 X라고 부르기가 찜찜하네요)에서 더 많은 관심을 끌 수 있습니다.

하지만 앞서 말씀드렸듯이 수동으로 이 작업을 수행하는 것은 종종 너무 많은 일이 필요합니다.

플랫폼별 콘텐츠 변환 작업은 AI 콘텐츠 생성 tools에 아웃소싱합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 62%가 ChatGPT나 Claude 같은 대화형 AI 도구를 활용합니다. 친숙한 챗봇 인터페이스와 콘텐츠 생성, 데이터 분석 등 다재다능한 기능 덕분에 다양한 역할과 산업 분야에서 널리 쓰이는 이유일 것입니다. 그러나 사용자가 매번 AI에 질문하기 위해 다른 탭으로 전환해야 한다면, 이에 따른 전환 비용과 맥락 전환 비용이 시간이 지남에 따라 누적됩니다. 하지만 ClickUp Brain이라면 이야기가 다릅니다. 작업 공간에 바로 통합되어 작업 내용을 파악하고, 일반 텍스트 프롬프트를 이해하며, 작업과 매우 관련성 높은 답변을 제공합니다! ClickUp으로 생산성을 2배 향상시켜 보세요!

브랜드 목소리 유지

여러 팀원이 콘텐츠 생성 및 재활용에 참여할 때 브랜드 톤과 목소리를 유지하는 것이 가장 큰 과제입니다.

선임 카피라이터가 작성한 블로그 포스트와 신입 소셜 미디어 담당자가 작성한 트윗이 완전히 다른 느낌을 주어서는 안 됩니다.

이것이 바로 AI가 기술 격차를 해소하는 균형 조정자 역할을 하는 지점입니다.

브랜드 톤, 어휘 등을 반영한 AI 프롬프트 라이브러리를 구축하여 이 문제를 해결했습니다. 누구나 이를 복제하거나 따라하여 일관된 결과물을 얻을 수 있습니다.

실제 적용 사례는 다음과 같습니다: 브랜드 가이드라인 예시 부터 시작하세요 : 헤드라인, 블로그 서문, 소셜 미디어 캡션, 광고 카피 등 브랜드 목소리를 반영한 승인된 어조 참조 자료로 구성된 간결한 라이브러리를 구축하세요. 이는 기존 고성과 콘텐츠에서 추출할 수 있습니다.

명령어가 아닌 맥락을 추가하세요 : AI에게 "친근한 캡션을 작성해 주세요"라고 요청하기보다는 브랜드 톤을 참고하여 프롬프트하세요. 예: "제품 발표 게시물과 동일한 어조와 리듬으로 캡션을 작성해 주세요"

작업 공간 내 예시 활용: 문서, 콘텐츠 브리프, 크리에이티브 보드 등 원하는 에너지, 구조, 표현 방식을 AI가 생성 전에 이해할 수 있도록 가장 효과적인 어조 예시 2~3개를 붙여넣기하세요.

콘텐츠 우선순위 지정

콘텐츠가 스프레드시트에 산재해 있다면, 재활용에 가장 적합한 콘텐츠를 찾는 것은 어려운 일입니다.

왜 그럴까요? 인사이트를 도출하지 못하기 때문입니다.

AI 기반 태깅, 클러스터링 또는 스코어링 없이 최상의 재활용 기회를 식별하는 것은 수동적인 탐정 작업이 됩니다.

콘텐츠 라이브러리가 방대할 경우, 의도치 않게 주제가 중복될 가능성도 있습니다. AI는 유사한 콘텐츠를 클러스터링하여 처음부터 새로 시작하지 않고도 이를 병합하거나 업데이트할 수 있도록 지원합니다.

콘텐츠 마케팅에서 AI는 이 점에서 축복과 같습니다. AI는 전체 콘텐츠 라이브러리를 분석하여 다음을 강조할 수 있습니다:

어떤 콘텐츠가 영구적으로 유효한가(몇 달이 지나도 여전히 관련성이 있는가)

어떤 콘텐츠가 제대로 활용되지 못하고 있나요? (충분한 노출을 받지 못한 양질의 콘텐츠)

그리고 어떤 콘텐츠가 리프레시나 리믹스가 필요한지(높은 노출, 낮은 전환)

이와 관련해, AI 생성 콘텐츠에 인간적인 감성을 불어넣는 방법도 반드시 알아야 합니다. 그렇지 않으면 무미건조하고 생기 없는 느낌을 줄 것입니다. 유비쿼터스한 비유와 개인적인 경험을 카피에 녹여내세요. 유머, 재치, 혹은 개인적인 감성을 더하는 어떤 것이든 좋습니다. 또한 AI는 허구를 생성합니다. 게시 전 모든 것을 사실 확인하세요. 여기에는 데이터, 보고서, 인용문, 그리고 AI가 유발하는 것으로 알려진 편향성까지 포함됩니다.

AI로 콘텐츠 재활용 자동화하는 방법 (그리고 ClickUp이 어떻게 도움이 되는지)

마법 같은 해결책과는 거리가 먼 AI는 체계적인 재활용 시스템의 일부일 때 가장 효과적입니다.

AI를 활용한 콘텐츠 재활용 자동화를 막 시작하는 경우 이 프레임워크를 활용하세요.

1. 콘텐츠 감사 실행

영구적인 기초 주제에 집중하세요. 다양한 형식과 플랫폼에서 활용 가능한 방법 가이드나 문제 해결 콘텐츠를 고려하십시오. 이러한 콘텐츠는 언제 발견되든 일관된 가치를 전달할 것입니다.

아래 테이블을 활용하여 최적의 재활용 후보가 관련 메트릭과 어떻게 부합하는지 추적합니다:

콘텐츠 유형 추적해야 할 핵심 메트릭 블로그 게시물 페이지 뷰, 페이지 체류 시간, 백링크, 소셜 공유, 전환율 소셜 미디어 게시물 좋아요, 공유, 댓글, 저장, 클릭률 이메일 뉴스레터 열람률, 클릭률, 전달률 백서 및 전자책 다운로드 수, 리드 생성, 참여 시간

이 단계에서는 전략적 적합성도 반드시 고려해야 합니다. 예를 들어, 해당 콘텐츠가 현재 위치와 부합하는가? 진행 중인 캠페인을 지원하는가? 예정된 출시나 이벤트와 연계할 수 있는가?

ClickUp이 제공하는 지원

ClickUp Docs는 모든 콘텐츠 자산, 분석 노트, 감사 결과를 공유 스페이스에 중앙 집중화합니다. 디자이너부터 작가, 전략가까지 모든 구성원이 단일 정보 출처를 참조합니다.

콘텐츠 재활용 전략을 시작하기 전에 편집 및 공유 가능한 ClickUp 문서를 활용해 콘텐츠 감사를 수행하세요.

각 콘텐츠는 캠페인, 퍼널 단계 또는 페르소나별로 태그 지정할 수 있어 팀이 모든 자산이 더 큰 마케팅 생태계에 어떻게 부합하는지 파악할 수 있습니다.

실시간 편집 및 인라인 코멘팅 기능을 통해 콘텐츠, 디자인, SEO 팀이 문서 내에서 바로 아이디어 재활용을 협업할 수 있습니다. 버전 혼란은 이제 그만.

💡 ClickUp 활용 효과: 콘텐츠 감사를 분기별 단독 작업에서 벗어나, 지속적으로 새로운 재활용 기회를 발굴하는 크로스-기능적 프로세스로 전환할 수 있습니다.

📚 자세히 알아보기: ClickUp 마케팅 팀이 ClickUp을 활용하는 방법

2. 콘텐츠 재활용 전략 및 목표 정의

리퍼포징 목표를 정의하세요. 즉, 재활용된 콘텐츠로 무엇을 달성하고자 하는가?

특정 랜딩 페이지로 더 많은 트래픽을 유도하고 싶으신가요?

새로운 채널에서 유망한 잠재고객을 확보하려고 하시나요?

활동하지 않는 플랫폼에서도 권위를 확립해야 할까요?

특정 대상 세그먼트를 목표하고 계신가요? 해당 세그먼트는 콘텐츠를 다른 방식으로 소비합니다.

고성과 콘텐츠의 수명을 연장하고 싶으신가요?

이러한 질문에 대한 답변은 리퍼포징 워크플로우의 모든 결정을 좌우합니다. 특히 다음 두 가지 중요한 사항이 핵심입니다:

변혁의 우선순위: 백서는 블로그 시리즈, 비디오 시리즈, 인포그래픽 시리즈 또는 소셜 미디어 게시물로 재활용될 수 있습니다. 여러분의 우선순위에 따라 어떤 것을 먼저 다뤄야 할까요?

자원 배분: 백서를 뉴스레터로 전환하는 일은 인터랙티브 인포그래픽을 제작하는 것보다 덜 복잡할 수 있습니다. 특정 콘텐츠의 목표에 따라 얼마나 많은 시간을 투자해야 할까요?

ClickUp이 제공하는 지원

ClickUp 화이트보드는 전략을 정적인 문서에서 벗어나 협업이 가능한 시각적 공간으로 옮깁니다. 팀원들은 실시간 디지털 캔버스 위에서 아이디어를 브레인스토밍하고, 플랜을 세우며, 서로 연결할 수 있습니다.

ClickUp 화이트보드로 손쉽게 스케치하고, 그리며, 비전을 구축하세요

화이트보드에서 전략을 실행으로 연결하세요. 포스트잇이나 아이디어를 클릭 한 번으로 실행 가능한 ClickUp 작업으로 전환하여, 재활용 플랜을 콘텐츠 달력과 지속적으로 연결하세요.

💡 ClickUp의 장점: 콘텐츠 재활용 전략이 상호작용적이고 투명해집니다. 누구나 한눈에 콘텐츠가 비즈니스 목표와 어떻게 연결되는지 확인할 수 있어 중복 작업, 아이디어 누락, 반복적인 승인 절차를 줄일 수 있습니다.

3. 자동화 도구 선택 및 설정

이제 여러분의 콘텐츠 재활용 요구사항과 기술적 숙련도에 부합하는 AI 도구가 필요합니다.

이상적으로는 다음과 같은 기능을 제공하는 tool을 찾아야 합니다:

기존 콘텐츠 관리 시스템 및 소셜 플랫폼과 통합하세요

빠른 팀 도입을 위한 최소한의 학습 곡선

시작하기 위한 최소한의 설정과 교육만 필요합니다

브랜드 목소리를 유지하면서 다양한 콘텐츠 변형을 생성하세요

ClickUp이 제공하는 지원

이 단계에서 여러 도구를 동시에 다루느라 애쓰지 말고, 콘텐츠의 전체 수명 주기 관리를 위한 중앙 집중식 hub 역할을 하는 ClickUp의 마케팅 프로젝트 관리 소프트웨어를 선택하세요.

ClickUp의 마케팅 프로젝트 관리 소프트웨어로 모든 마케팅 활동을 한 곳에서 관리하세요.

작업 공간을 설정하면 ClickUp Tasks가 복잡한 작업을 대신 처리합니다. 재활용 전략을 실행 가능한 단계로 전환하여 할당, 추적, 자동화가 용이하도록 지원합니다.

아이디어나 화이트보드 노트에서 바로 작업을 생성하고, 마감일, 하위 작업, 의존성을 설정하여 적절한 팀 회원에게 할당하세요.

사용자 정의 필드를 활용하여 각 재활용 작업을 콘텐츠 형식, 대상 채널 또는 캠페인 목표별로 분류하세요. 진행 중인 작업과 다음 단계가 무엇인지 즉시 가시성을 확보할 수 있습니다.

이 포괄적인 작업 공간과 함께 운영되는 ClickUp Brain은 ClickUp의 자체 AI입니다. Brain을 활용하여 브랜드 가이드라인과 톤을 유지하면서 콘텐츠를 다양한 형식으로 변환하세요.

ClickUp Brain으로 고가치 콘텐츠를 재사용 가능한 다양한 자산으로 전환하세요

ClickUp Brain은 모든 프로젝트와 기존 캠페인의 완전한 맥락적 이해를 보유하고 있습니다. 즉, 매번 맥락을 입력하지 않아도 작동합니다.

AI를 활용해 콘텐츠 생성 자동화를 수행하고 있다면, 이 비디오가 그 효과를 극대화하는 데 도움이 될 것입니다.

재활용 외에도 Brain은 다음과 같은 기능을 제공합니다:

장문 콘텐츠에서 재활용 가치가 가장 높은 부분을 식별하세요

재활용된 각 콘텐츠가 언제, 어디에 게시되어야 하는지 계획하는 콘텐츠 달력을 작성하세요

여러 콘텐츠와 형식 전반에 걸쳐 재활용 진행 상황을 동시에 추적하세요

⚡ 템플릿 아카이브: 글쓰기 프로세스를 간소화하는 무료 콘텐츠 작성 템플릿

4. 재활용 워크플로우 생성

리퍼포징은 반복 가능한 시스템일 때 최상의 결과를 제공합니다.

재활용 워크플로우는 여러분의 실행 지침서 역할을 합니다. 모든 블로그, 비디오 또는 캠페인이 동일한 구조화된 경로를 따르도록 보장합니다. 예시: 선택 → 수정 → 검토 → 게시.

구성을 위한 방법은 다음과 같습니다:

명확한 단계 설정: 예시로, 아이디어 구상 → 자산 선택 → 카피 및 디자인 조정 → 검토 → 승인 → 게시 → 성과 측정

소유권 지정 : 주니어 작가는 카피를 각색하는 역할을 맡습니다. 디자이너는 시각적 요소를 일합니다. 시니어 에디터가 최종 승인을 내립니다.

반복적인 단계 자동화: 예측 가능한 부분은 AI와 자동화로 처리하세요. 이를 통해 팀은 창의적인 편집과 스토리텔링에 집중할 수 있습니다.

ClickUp이 제공하는 지원

ClickUp 자동화 기능은 간단하지만 강력한 흐름(트리거 → 조건 → 액션)을 따라 재활용 워크플로우를 백그라운드에서 지속적으로 실행합니다.

ClickUp 자동화 기능을 활용하여 재활용 워크플로우 내 시간 소모적이고 반복적인 작업을 자동으로 실행하세요.

트리거: 작업 상태가 검토 준비 완료로 변경되거나 마감일이 도래하는 등 변화가 발생하는 순간 자동화가 실행됩니다.

조건: 규칙을 통해 자동화가 관련 있는 경우에만 적용되도록 보장합니다. 예시: 콘텐츠 유형이 "블로그"이거나 캠페인 태그가 "Q4 런칭"인 경우 오직 이 규칙을 실행합니다. 이를 통해 워크플로우가 정확하고 상황에 맞게 작동합니다.

작업: 자동화 트리거가 실행되면 다음 단계를 처리합니다—적합한 팀원 배정, 상태 업데이트 또는 즉시 알림 전송

ClickUp의 콘텐츠 계획 템플릿은 콘텐츠 프로젝트를 실행 가능한 작업으로 매핑하여 명확한 소유권과 마감일을 설정할 수 있도록 지원합니다. 이 템플릿은 콘텐츠 전략과 실행을 연결하는 사전 정의된 프로젝트 구조를 제공합니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 콘텐츠 플랜 템플릿으로 콘텐츠 작업을 매핑하세요

이 템플릿을 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

콘텐츠 유형, 자산, 키워드, 목적에 대한 맞춤형 필드를 추가하여 콘텐츠 데이터를 쉽게 시각화하세요

재활용된 관련 콘텐츠를 연결하여 팀원들이 하나의 블로그 게시물이 어떻게 여러 소셜 게시물로 변환되었는지 확인할 수 있도록 하세요.

중앙 집중식 대시보드에서 여러 콘텐츠의 재활용 진행 상황을 동시에 추적하세요

📚 더 알아보기: AI 워크플로우 자동화로 생산성을 높이는 방법

👀 알고 계셨나요? 콘텐츠 마케터의 41.9%가 프로젝트에 적합한 작가 확보에 어려움을 겪고 있습니다. 스마트한 콘텐츠 재활용은 이러한 인재 부족 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 작가들이 고품질 원본 콘텐츠 제작에 집중하는 동안, AI가 다양한 채널과 형식에 걸친 콘텐츠 변환을 처리하도록 하세요.

5. 검토 시스템 구축

AI가 대부분의 변환 작업을 처리하더라도, 사람의 검토는 필수입니다.

AI는 콘텐츠 생성 속도를 높일 수 있지만, '괜찮은' 수준에서 '뛰어난' 수준으로 도약하기 위해서는 여전히 브랜드 맥락, 감정의 미묘한 차이, 편집적 판단이 필요합니다.

리뷰 루프를 구성하는 방법은 다음과 같습니다:

승인 단계 설정 : 콘텐츠가 공개되기 전에 편집, 디자인, 브랜드 일관성 점검을 위한 체크포인트를 정의하세요.

기준 표준화 : 재활용된 모든 형식에서 일관된 품질을 보장하기 위해 어조, 형식 정확성, 사실 확인을 위한 체크리스트를 활용하세요.

피드백 루프 통합: 의견과 수정 사항은 동일한 시스템 내에서 관리되어야 합니다

ClickUp이 제공하는 지원

ClickUp의 콘텐츠 관리 템플릿으로 단일 대시보드에서 재활용된 모든 콘텐츠를 관리하세요. 이 무료 템플릿을 활용해 콘텐츠를 계획하고, 체계화하며, 추적하고, 조직 전체가 공유할 수 있는 가시성을 확보하세요.

무료 템플릿 받기 ClickUp 콘텐츠 관리 템플릿으로 모든 콘텐츠를 체계적으로 정리하고 관리하세요

이 템플릿을 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

스테이크홀더의 콘텐츠 재활용 요청을 효율화하기 위해 드래그 앤 드롭 맞춤형 설정이 가능한 사전 구축된 양식을 활용하세요

완료가 필요한 모든 콘텐츠 마케팅 작업과 프로젝트, 또는 이미 완료된 작업을 하나의 중앙 집중식 대시보드에서 확인하세요.

보드, 리스트, 타임라인, 간트 차트 등 8가지 효과적인 ClickUp 뷰로 콘텐츠 워크플로우를 시각화하세요.

ClickUp의 콘텐츠 관리 템플릿 활용법에 대한 보다 심층적인 인사이트를 확인해 보세요.

⭐ 보너스: ClickUp BrainGPT의 음성 입력 기능을 활용해 콘텐츠 재활용 아이디어를 즉시 기록하세요. 작업 항목과 문서에 재활용 개요, 콘텐츠 지침 또는 캠페인 메모를 직접 음성으로 입력하면 생각을 끊지 않고도 정돈되고 체계적인 노트를 얻을 수 있습니다.

6. 채널 간 일정 관리 및 게시

이상적으로는 재활용된 콘텐츠라도 동일한 유형의 게시물을 여러 채널에 걸쳐 공유하는 것이 바람직합니다.

여러분의 일정은 다음과 같을 수 있습니다:

당일: X 스레드

다음 날: 20초 비디오

이틀 후: 블로그 게시물

5일 후: 뉴스레터

7일 후: 인포그래픽 또는 긴 비디오

⚡ 템플릿 아카이브: 재활용 캠페인을 위한 무료 소셜 미디어 템플릿

7. AI 재활용 콘텐츠의 성과를 추적하고 분석하세요

어떤 콘텐츠가 가장 좋은 성과를 냈는지 파악해야 합니다. 그런 다음 그와 유사한 콘텐츠를 더 많이 제작하세요.

처음에는 대상 고객이 가장 잘 반응하는 콘텐츠 유형을 찾는 시행착오의 과정입니다. 따라서 지나치게 경직된 태도를 취하지 않는 것이 좋습니다.

예를 들어, 보고서를 블로그 포스트 시리즈로 전환하기로 결정했지만, 웹사이트 트래픽이 저조하다는 점에서 대상 고객과 공감대를 형성하지 못한다는 사실을 발견했다고 가정해 보십시오.

대신 소셜 미디어에 걸쳐 자유롭게 활용할 수 있는 비디오 시리즈를 제작하는 것도 좋은 방법입니다.

노력 추적은 대상 고객과 가장 잘 공감되는 콘텐츠 유형을 계획하는 데 도움이 됩니다. 콘텐츠 재활용 전략을 개선하여 그 값을 극대화하는 데 기여할 것입니다.

ClickUp이 제공하는 지원

ClickUp 대시보드를 활용하여 재활용된 모든 콘텐츠의 메트릭을 비교하세요.

모든 채널에서 참여도, 전환율 또는 자산 성과를 추적하세요. 작업, 목표 또는 통합 도구(Google 애널리틱스나 HubSpot 등)에서 데이터를 가져오는 맞춤형 위젯을 추가할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드로 재활용 콘텐츠의 효과를 시각화하세요

정적 보고서와 달리 대시보드는 상호작용이 가능합니다. 위젯을 드릴다운하여 메트릭을 실제 콘텐츠나 작업까지 추적할 수 있어, 모든 수치가 실제 출처와 연결된 상태를 유지합니다.

콘텐츠 전략가, 디자이너, CMO 등 어떤 역할을 맡고 있든, 고수준 성과 개요부터 세부 캠페인 인사이트에 이르기까지 역할에 맞는 위젯으로 대시보드를 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.

⭐ 보너스: AI 카드를 활용하여 대시보드 성과를 해석하세요. ClickUp AI 카드를 사용하면 캠페인 결과를 자동으로 요약하고, 트렌드를 강조하며, 대시보드 내에서 바로 다음 단계 권장 사항을 확인할 수 있습니다. 요약본을 생성하여 경영진 보고서로 전환할 수도 있습니다. ClickUp 대시보드에서 AI 카드를 활용해 핵심 데이터, 트렌드 또는 제안을 한눈에 확인할 수 있는 신속한 요약 인사이트를 얻으세요.

👀 알고 계셨나요? AI 콘텐츠 재활용의 효과를 여전히 의심하신다면, 상위 기업 마케터의 약 38%가 이미 고성과 콘텐츠를 재활용하기 위해 AI를 활용하고 있다는 점을 참고하세요.

8. 보너스: 기술 스택 재평가하기

리퍼포징에 사용하는 기술 스택과 모든 tools가 데이터 전송을 위해 상호 호환되는지도 고려해 보세요. 콘텐츠 리퍼포징 도구 키트는 다음과 같을 수 있습니다:

카테고리 tools 사용 사례 AI의 장점 AI 콘텐츠 인텔리전스 ClickUp, BuzzSumo, Google Analytics 고성과 또는 영구적인 콘텐츠 식별하기 인사이트를 도출하고 재활용 후보를 자동으로 추천합니다 AI 글쓰기 및 적응 Jasper ClickUp Brain, ChatGPT 다양한 형식에 맞게 콘텐츠를 재작성, 요약 또는 변환하세요 톤과 명확성을 유지하면서 맞춤형 변형을 생성합니다 멀티미디어 재활용 Canva, Figma 글이나 장문 콘텐츠를 시각 자료나 비디오로 변환하세요 시각 자료나 짧은 Clip을 자동 생성하여 도달 범위 확대 워크플로우 및 프로젝트 관리 Asana ClickUp, Notion 작업 할당, 진행 상황 추적, 협업 수행 업무 인계를 간소화하고 반복적인 단계를 자동화합니다 스케줄링 및 배포 Buffer, Later 다양한 플랫폼에 걸쳐 일정을 설정하고 게시하세요 각 채널에 최적화된 게시 시간과 형식을 제안합니다 성과 추적 Sprout Social ClickUp 대시보드, Ahrefs 재활용 콘텐츠의 참여도와 ROI 추적 원시 메트릭을 실행 가능한 인사이트로 전환하여 향후 플랜을 수립하세요

📚 더 알아보기: 마케팅 팀을 위한 콘텐츠 워크플로우 소프트웨어

재활용 속도를 높이는 스마트 프롬프트 예시

카피라이팅이나 콘텐츠 변환에 AI를 활용하든, 마케팅 목표에 부합하는 콘텐츠를 재활용하려면 풍부한 맥락을 담은 프롬프트가 필요합니다.

시간이 부족할 때, 이 프롬프트들은 콘텐츠 자산을 최대한 활용하는 데 도움이 될 것입니다. 마케팅 팀 모두가 참고할 수 있도록 프롬프트 라이브러리에 보관하세요.

블로그 콘텐츠를 소셜 미디어 게시물로 재활용하기 위한 프롬프트

블로그 게시물은 기존 고객에게 정보를 제공할 수 있지만, 인지 단계의 잠재 고객은 소셜 미디어를 탐색할 때 쉽게 이해할 수 있는 통찰력을 찾고 있을 수 있습니다.

AI 기반 콘텐츠 재활용의 가장 큰 장점은 AI 도구를 활용해 장문 콘텐츠를 요약하고 다양한 채널에 활용할 수 있다는 점입니다.

🤖 프롬프트: 이 블로그 게시물을 5개의 LinkedIn 게시물로 변환하세요. 각 게시물은 블로그의 주요 핵심 메시지 하나에 집중해야 합니다. 흥미를 끄는 질문이나 놀라운 통계로 시작하고, 실행 가능한 조언을 2~3개의 글머리 기호로 포함시키며, 참여 유도 질문으로 마무리하세요. 150단어 이내로 유지하고 전문적이면서도 대화 톤을 유지하십시오.

백서를 뉴스레터 콘텐츠로 변환하는 프롬프트

당신의 백서는 독점 정보의 보고가 될 수 있지만, 모든 사람이 20페이지 분량의 PDF를 다운로드하여 데이터를 꼼꼼히 읽어보지는 않을 것입니다.

핵심 인사이트를 뉴스레터로 재활용할 수 있습니다. 더 나아가, 뉴스레터의 맥락에 맞는 핵심 내용을 추출해 대상 고객을 세분화하여 발송할 수도 있습니다.

물론 관심 있는 경우 언제든지 보고서를 클릭하여 더 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.

🤖 프롬프트: 이 백서를 3부작 이메일 뉴스레터 시리즈로 전환하세요. 이메일 1에서는 문제점과 주요 통계를 소개하고, 이메일 2에서는 실행 가능한 단계와 함께 주요 해결책을 제시하며, 이메일 3에서는 사례 연구와 다음 단계를 각각 300단어로 다룹니다. 핵심 내용은 데이터를 쉽게 이해할 수 있도록 글머리 기호로 정리됩니다. 또한 각 이메일마다 관련성 있는 CTA(행동 유도 문구)를 포함하세요. 또는 🤖 프롬프트: 이 PDF를 페르소나 기반 뉴스레터 핵심 내용으로 전환하세요. 보고서에 멘션되거나 암시된 각 구매자 페르소나(예시: 제품 관리자, CIO, 구매 담당자)를 식별하십시오. 각 페르소나별로: 가장 관련성 높은 인사이트, 문제점 또는 데이터 하이라이트 3가지를 추출하세요

해당 페르소나의 언어와 우선순위에 맞춰 재구성하십시오

해당 역할에 이것이 중요한 이유를 설명하는 2문장 요약 작성

해당 페르소나의 관심사에 맞춰 뉴스레터 헤드라인이나 섹션 제목을 제안하세요

명확하고 페르소나별 CTA로 마무리하세요(예: "CIO를 위한 전체 기술 분석 자료 다운로드" 또는 "조달 비용 절감 모델 확인하기").

기능을 비디오 콘텐츠로 변환하는 프롬프트

제품 기능은 설명보다 시연을 통해 더 효과적으로 전달됩니다. 제품 페이지나 릴리스 노트를 사용자에게 제공되는 혜택을 보여주는 간결한 비디오로 재활용하세요.

🤖 프롬프트: 이 제품 기능 목록을 3개의 짧은 비디오 스크립트(각각 45초 미만)로 전환하세요. 각 비디오는 다음을 충족해야 합니다: 문제 정의 또는 사용 사례로 시작하세요

한 가지 기능을 솔루션으로 소개하세요

명확한 행동 유도 문구 또는 혜택 설명으로 마무리하세요

톤은 간결하고 시각적이며 혜택 중심으로 유지하세요

사례 연구를 인포그래픽으로 전환하는 프롬프트

상세한 사례 연구는 진지한 잠재 고객에게 역량을 입증하지만, 소셜 미디어 이용자들은 즉각적인 신뢰 신호를 원합니다. AI로 재활용된 콘텐츠는 간결한 성공 사례와 클라이언트 결과 형태로 제공되어, 소셜 미디어 플랫폼에서 브랜드를 접하는 사람들에게 강력한 신뢰 구축 도구로 작용합니다.

플랫폼과 대상 고객의 선호도에 따라 데이터를 세분화하여 분석함으로써 콘텐츠 재활용 노력을 최대한 활용할 수 있습니다.

🤖 프롬프트: 이 사례 연구에서 구체적인 수치를 포함한 3가지 핵심 결과를 추출하여 각각을 별도의 소셜 게시물이나 인포그래픽 하이라이트로 전환하세요. 시각 자료당 하나의 측정 가능한 결과(예: "45% 더 빠른 온보딩")에 집중하고, 맥락과 신뢰성을 위해 클라이언트의 업종을 멘션하세요.

💡 전문가 팁: 이미 ClickUp 작업 공간을 사용 중이라면 Brain 내에서 이미지를 생성할 수 있습니다. 아래 예시에서는 Brain을 활용해 ClickUp 사례 연구를 인포그래픽으로 변환했으며, 이를 추가 편집하거나 그대로 활용할 수 있습니다. 시각적 콘텐츠 생성 기능을 통해 사소한 변경 사항마다 디자인 팀에 의존성이 없습니다. 또는 디자이너가 다듬을 수 있는 영감을 얻기 위해 Brain을 활용할 수도 있습니다.

프롬프트를 사용하여 팟캐스트를 뉴스레터 콘텐츠로 전환하는 방법

팟캐스트 에피소드는 대화를 통해 청취자와의 연결을 형성하지만, 45분 분량의 에피소드를 들을 시간이 없는 사람들도 있습니다. 뉴스레터 버전은 빠른 인사이트가 필요하거나 전체 팟캐스트를 들어볼 만한 계기가 필요한 구독자에게 다가갈 수 있게 해줍니다.

부분적인 노트나 타임스탬프가 있다면 콘텐츠 재활용 tool에 붙여넣기만 하면 키 포인트를 추출해 줍니다. 핵심 순간을 식별한 후에는 이를 짧은 비디오 클립으로 압축하거나 SEO에도 도움이 되는 새로운 블로그 포스트를 생성하세요.

🤖 프롬프트: 이 팟캐스트 에피소드를 뉴스레터 형식으로 변환하세요. 흥미로운 제목, 3가지 주요 논의 포인트를 별도 섹션으로 구성하고, 구독자가 즉시 실행할 수 있는 실용적인 인사이트를 포함시키세요.

기술 보고서를 비디오 클립으로 변환하는 프롬프트

바쁜 독자들은 전체 보고서를 읽지 못할 수 있습니다. AI 기반 콘텐츠 재활용은 짧은 고가치 비디오 클립 양식으로 제공되어 글보다 빠르게 독자에게 전달됩니다. 또는 블로그나 YouTube 동영상으로 활용할 수 있는 장편 비디오 콘텐츠를 제작하는 방법도 있습니다.

🤖 프롬프트: 이 기술 보고서를 3~4개의 짧은 비디오 클립(각 60초 미만)으로 압축하세요. 각 클립은 다음을 충족해야 합니다: 하나의 주요 인사이트나 데이터 포인트에 집중하세요

핵심 내용을 평이한 언어로 설명하세요

신뢰도를 높이기 위해 통계, 차트 또는 인용문을 포함하세요

각 스니펫은 전체 보고서로 연결되는 간접적인 CTA로 마무리하세요

⭐ 보너스: 재활용을 위한 사전 구축형 또는 맞춤형 에이전트. 마케팅 팀이 기존 콘텐츠를 자주 재활용한다면, ClickUp의 사전 구축형 및 맞춤형 AI 에이전트가 이 워크플로우를 자동화할 수 있습니다. 사전 구축된 에이전트는 블로그 글 요약, 특정 소셜 미디어 플랫폼용 콘텐츠 재구성, PDF에서 통계 추출 등 즉시 사용 가능한 액션을 제공합니다. "블로그를 소셜 게시물로 전환"이나 "보고서를 뉴스레터용으로 요약"과 같은 표준 재활용 작업에 완벽합니다.

반면 맞춤형 에이전트를 활용하면 브랜드의 어조, 템플릿, 페르소나 프레임워크에 맞춰 AI 어시스턴트를 훈련시킬 수 있습니다. 예시로는 선호하는 단어 수, 형식, 어조, 행동 유도 문구 스타일을 파악하는 "소셜 미디어 재활용 에이전트"를 구축하여 일관된 결과물을 생성할 수 있습니다.

AI 기반 재활용으로 최대 효과를 거두는 방법

이제 AI 콘텐츠 재활용 워크플로우를 설정하기 전에 유용한 팁을 몇 가지 알려드립니다:

AI 또는 대규모 언어 모델(LLM) 훈련 : 가장 성과가 좋은 콘텐츠와 브랜드/형식별 가이드라인을 입력하여 AI가 대상 고객과 브랜드 목소리에 효과적인 요소를 구체적으로 이해하도록 하세요. 그렇지 않으면 AI 생성 콘텐츠의 문제는 '쓰레기를 넣으면 쓰레기가 나온다'는 점입니다.

플랫폼별 프롬프트 템플릿 생성 : 각 플랫폼에 표준화된 프롬프트를 구축하여 매번 지침을 제공해야 하는 번거로움을 줄이세요

콘텐츠 승인 체크포인트 설정 : 검토 단계를 만들고 팀 회원을 참여시켜 재활용된 모든 콘텐츠가 정확한 브랜드 기준에 따라 편집되도록 하세요.

성과 추적 : 재활용된 콘텐츠의 성과를 추적하고, 성공 예시를 활용하여 향후 콘텐츠를 위한 프롬프트와 훈련 데이터를 개선하세요.

유사한 재활용 작업 일괄 처리 : 동일한 유형의 콘텐츠를 여러 개 동시에 처리하세요. 예를 들어, 인기 블로그 게시물을 소셜 미디어용 요약문으로 한 번에 변환할 수 있습니다. 개별 재활용보다 효율적입니다.

적합한 AI 플랫폼 선택: 콘텐츠 마케팅 플랜을 수립할 때 기존 마케팅 시스템 및 워크플로우와 손쉽게 연동 가능한 AI 플랫폼을 선택하세요.

⚠️ "중간에 묻히는" 효과: 대규모 언어 모델(LLM)은 긴 텍스트 시퀀스 중간에 배치된 정보를 간과하는 경향이 있습니다. MIT 연구진이 "중간에 묻히는" 효과라고 부르는 현상입니다. 장문 콘텐츠를 재활용할 때 중간에 묻힌 핵심 인사이트는 작은 단위로 분할하지 않으면 무시될 수 있습니다.

ClickUp으로 콘텐츠 재활용을 더 쉽게

기존 콘텐츠를 재활용하면 투자 대비 최대 효과를 얻을 수 있습니다. 이를 대규모로 수행하려면 AI 기술 스택의 지원이 필요합니다.

AI 기반 콘텐츠 재활용은 적절한 tool을 선택하고 프로세스를 자동화하는 것으로 귀결됩니다.

ClickUp을 사용하면 지속적인 관리나 반복적인 지시 없이도 모든 마케팅 활동과 함께 작동하는 내장형 AI를 활용할 수 있습니다. 콘텐츠, 브랜드 가이드라인, 작업, 팀 논의, 데이터가 ClickUp의 통합 AI 작업 공간에 모이면 전체 프로세스가 원활하게 진행됩니다.

ClickUp을 활용해 대규모 콘텐츠 재활용 프로세스를 자동화하세요. ClickUp에 무료로 가입하여 콘텐츠 전략을 한 단계 업그레이드하세요.