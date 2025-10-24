집중력과 생산성을 위한 최고의 Notion ADHD 템플릿 10선

전 세계적으로 약 4억 4백만 명의 성인이 현재 ADHD를 앓고 있습니다. 그러나 대부분의 생산성 시스템은 그들의 신경다양성 뇌를 위해 설계되지 않았습니다.

시간 감각이 부족하다는 게 가장 큰 고민일 때, 딱딱한 플래너를 들고 앉아 있는 기분이 어떤지 잘 압니다. 작업은 놓치고, 시간은 사라지며, 단순해 보이던 일일 플랜이 갑자기 미완성 일 더미처럼 느껴지곤 하죠.

ADHD 특성을 고려한 템플릿이 없다면 이 주기가 반복되며, 신경다양성 개인들은 흐름(flow) 대신 좌절감에 갇히게 됩니다.

시간을 절약하고 나에게 맞는 시스템을 활용할 수 있도록, 지금 바로 사용 가능한 최고의 Notion ADHD 템플릿을 엄선했습니다.

한눈에 보는 최고의 Notion ADHD 템플릿

좋은 Notion ADHD 템플릿의 조건은 무엇인가요?

모든 생산성 템플릿이 모든 사람에게 똑같이 효과적인 것은 아닙니다. 특히 신경다양성을 지녔거나 복잡함에 쉽게 압도되는 분이라면 더욱 그렇죠. Notion ADHD 템플릿을 평가할 때 고려해야 할 선택 기준은 다음과 같습니다:👇

심플하고 미니멀한 레이아웃: 깔끔한 대시보드, 최소한의 아이콘, 쉬운 탐색을 우선시하는 ADHD 친화적인 Notion 템플릿을 찾아보세요. 너무 많은 색상이나 위젯은 명확함 대신 혼란을 야기하므로, 한눈에 다음에 할 일을 파악할 수 있어야 합니다.

시간과 작업 가시성 확보: 시각적 단서가 시간 감각을 잃었을 때 집중력을 유지하는 데 도움을 줍니다. 캘린더나 타임라인 보기에 연결된 작업, 일별 세부 계획, 소요 시간과 달성 결과를 반영하는 진행률 표시줄을 보여주는 Notion 템플릿을 선택하세요.

내장된 우선순위 지정 기능: 모든 것이 동시에 급하게 느껴져 결정을 내리지 못하는 상황이 발생할 수 있습니다. ADHD 친화적인 대시보드 템플릿을 통해 긴급도에 따라 작업을 순위를 매길 수 있도록 하세요. 또는 하루 중 하나의 '주요 집중' 작업을 강조 표시해야 합니다.

시간 블록 관리: ADHD의 키 어려움 중 하나는 일 도중 집중력을 잃는 것입니다. 포모도로 타이머, 집중 모드 토글, 또는 산만함을 기록할 수 있는 빠른 노트 영역이 포함된 디지털 플래너 템플릿이 필요합니다.

습관 및 루틴 추적: 일일 또는 주간 대시보드에 간단한 습관 추적기가 내장된 ADHD 플래너를 찾아보세요. 이렇게 하면 사용자 본인이나 ADHD 코치가 작업을 빠르게 체크하고 모바일 접근성을 확보할 수 있습니다.

연동 기능: ADHD 친화적인 노션 템플릿은 일상에서 사용하는 다른 앱 및 디지털 tools과 연동되어 진행을 추적하고 긍정적 강화를 제공해야 합니다.

👀 알고 계셨나요? 여성은 일반적으로 남성보다 약 4년 늦게 ADHD 진단을 받습니다. 그 이유는 다음과 같습니다: 주의력 결핍 증상을 경시하는 사회문화적 기대

남성 증상 패턴을 중심으로 구축된 진단 기준

여성과 소녀들의 가면 행동 및 보상 행동

ADHD가 인식되기 전 기분 장애의 오진

📚 더 읽어보기: ADHD 관리에 도움이 되는 최고의 책들

Free Notion ADHD 템플릿

무료 ADHD 친화적 Notion 템플릿을 살펴보세요. ADHD의 어려움을 이해하는 학생, 제작자, 생산성 애호가들이 제작했습니다.

이 Notion 템플릿과 ADHD 라이프 플래너는 시작점입니다. 다운로드하여 시작하고, 자신에게 맞는 방식을 찾아보세요—또는 시스템을 조정하여 나만의 것으로 만들어 보세요.

1. ADHD 마스터리 툴킷 템플릿

via Notion

ADHD 마스터리 툴킷 템플릿은 일상생활에 집중력, 체계, 그리고 진행을 가져다줍니다.

내장된 포모도로 타이머로 앱 전환의 방해 없이 집중 작업 세션을 시작할 수 있습니다. 이 ADHD 친화적인 라이프 플래너는 개인 작업과 직장 일을 분리된 섹션으로 관리합니다.

다크 모드가 적용된 이 플래너는 플랜에 유연성과 편리함을 원하는 신경다양성 개인에게 유용합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

ADHD용 할 일 목록을 만들어 일상의 책임을 관리하고 시간 관리를 개선하세요

작업 공간에 바로 적용할 수 있는 자료와 전략을 제공하는 ADHD 지식 wiki를 통해 선별된 통찰력을 얻으세요.

매일 작은 반복 가능한 행동을 장려하는 간단한 습관 추적기로 일관성을 구축하세요

하루 한 줄 일기장으로 의미 있는 성찰을 기록하세요. 진행 상황을 빠르고 꾸준히 기록할 수 있습니다.

✅ 이상적인 대상: 플랜, 습관 형성, 시간 관리를 하나의 대시보드에 통합한 체계적인 시스템이 필요한 ADHD를 가진 모든 분

⚡ 템플릿 아카이브: 일에서 작업을 관리하는 데 도움이 되는 최고의 ADHD 템플릿

2. ADHD/생산성 플래너 템플릿

via Notion

어떤 날은 머릿속이 40개 탭이 열린 브라우저처럼 느껴질 때가 있습니다. 그런 날에는 Notion ADHD/생산성 플래너 템플릿이 차분한 일 창 하나를 제공합니다. 부담스럽거나 스트레스 없이 목표를 유지할 수 있도록 적절히 구조를 잡아줍니다. 빠르게 메모하고, 머릿속을 정리하며, 더 많은 통제감을 느낄 수 있습니다.

이 Notion 라이프 플랜은 세 가지 주요 구성 요소로 이루어져 있습니다: 브레인 덤프 보드: 무작위 생각을 안전하게 보관해 주의력을 빼앗기지 않도록 하는 공간 데일리 할 일 목록: 한 번의 클릭으로 쉽게 완료 표시할 수 있도록 작업을 짧고 간결하게 정리 * 오늘의 작은 기쁨 상자: 증상 관리가 평소보다 힘들게 느껴지는 날에 작은 성취를 축하하도록 부드럽게 알림.

소음 속에서 기쁨의 순간을 찾지 못한다면, 그게 무슨 삶이겠는가!

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

빠른 습관 재설정을 위한 유연한 습관 추적기, 놓친 날에 대한 벌칙 없이

부드러운 구조를 제공하는 일일 루틴 스케줄로 꾸준히 진행하세요

달력 보기를 활용해 불필요한 복잡함 없이 일정의 큰 그림을 한눈에 파악하세요

✅ 추천 대상: 플랜을 압도적으로 느끼기보다 지원적으로 느끼게 해주는 가볍고 유연한 시스템을 원하는 모든 분

📚 더 읽어보기: 불렛 저널 프로젝트 관리로 추적 유지하기

3. ADHD 작업 관리자 템플릿

via Notion

ADHD 작업 관리자 템플릿은 긴 목록을 보고 어디서부터 시작해야 할지 모르는 사람들을 위해 만들어졌습니다.

모든 것을 한 페이지에 압도적으로 나열하는 대신, 이 템플릿은 긴급도, 중요도, 심지어 기간까지 기준으로 작업을 분류합니다. 즉각적인 주의가 필요한 항목, 기다릴 수 있는 항목, 집중 시간 블록으로 스케줄링할 가치가 있는 항목을 한눈에 파악할 수 있습니다.

Notion 템플릿의 대시보드는 긴급한 작업, 선택적 작업, 이미 완료됨 작업의 수를 요약하여 빠르게 파악할 수 있게 해줍니다. 또한 작업 전환을 줄여줍니다. 다음에 할 일을 찾기 위해 여러 페이지, 앱 또는 목록 사이를 오갈 필요가 없습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

시간 블록 관리로 일을 쪼개면 긴 작업도 부담스럽지 않게 처리할 수 있습니다

기간 기반 정렬로 더 스마트하게 우선순위를 정하세요. 현재의 에너지 상태에 맞는 작업을 선택하는 데 도움이 됩니다

완료 목록을 시각적 보상 시스템으로 활용하여 진행을 강화하고 미완료 작업에 대한 죄책감을 줄이세요

✅ 추천 대상: 신경다양성을 가진 개인 및 학생으로, 플래너에 직접 내장된 의사결정 지원 도구가 필요하여 과도한 고민 없이 시작하기 쉬운 분들

💡 전문가 팁: AI가 긴급하고 중요한 작업 항목을 파악하는 데 도움을 준다면 어떨까요? ClickUp의 상황 인식 AI인 ClickUp Brain은 작업 공간을 스캔하여 핵심 작업을 식별합니다. 또한 과거 데이터를 기반으로 실행 가능한 마감일과 함께 작업 완료 순서를 제안합니다. ClickUp Brain의 AI 기반 작업 우선순위 지정 기능으로 삶을 더 쉽게 만들어 보세요

4. ADHD 스마트 저널 템플릿

via Notion

많은 ADHD를 가진 사람들에게 생각과 감정은 무질서하게 느껴질 수 있으며, 스트레스가 쌓이기 전까지는 그 패턴을 파악하기 어렵습니다. ADHD 스마트 저널 템플릿은 바로 그 패턴을 선명하게 드러냅니다.

이 ADHD 플래너는 일일 일지와 기분 추적 기능을 결합했습니다. 이는 무엇을 의미할까요? 단순히 하루 동안 일어난 일뿐만 아니라 그 과정을 겪으며 느낀 감정까지도 기록할 수 있다는 뜻입니다.

시각적 기분 달력과 히트맵을 통해 일지를 한눈에 쉽게 파악할 수 있습니다. 에너지 저하 시점과 동기 부여가 최고조에 달하는 순간, 그리고 그 트리거를 함께 추적하세요.

이것이 유용한 이유는 인지 행동 치료(CBT) 원칙에 기반한 마인드 로그 덕분입니다. 이는 일상적인 성찰을 자기 인식과 정신적 명료성을 위한 tool로 전환합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

일관성을 추적하는 연속 기록 카운터로 정기적인 일기 쓰기에 동기를 부여하세요

간결하고 집중력 유지에 도움이 되는 ADHD 친화적 디자인을 경험하세요

삶의 영역(개인, 목표, 여행, 꿈)을 전용 폴더로 정리하여 명확하게 구분하세요

완전히 데스크탑 및 모바일 최적화된 레이아웃으로 일기 쓰기가 특정 기기에 얽매이지 않도록 하세요

✅ 추천 대상: 감정을 기록하고 일관된 ADHD 생활 플래너를 구축하여 정신 건강과 자기 이해를 향상시키고자 하는 ADHD 분들

💡 프로 팁: Notion의 ADHD 스마트 저널 템플릿은 훌륭한 시작점이지만, 때로는 전용 디지털 저널링 앱이 기분 추적, 가이드형 프롬프트, 빠른 모바일 기록 같은 추가 기능을 제공할 수 있습니다.

5. ADHD 목표 추적기 및 발견 템플릿

더 자신감 있게 행동하기나 저축 늘리기 같은 목표를 적어두는 것은 중요합니다. 하지만 이러한 열망을 성취로 전환하는 데 도움을 주는 시스템을 갖추는 것 역시 똑같이 중요합니다.

소개합니다: ADHD 목표 추적기 & 발견 템플릿. 구체적인 목표(예: 5천 달러 저축, 피트니스 번호 추적)와 추상적인 목표(예: 자신감 향상, 집중력 강화)를 분리하여, 어떤 목표도 너무 모호해서 일하기 어렵다고 느끼지 않도록 합니다.

이 Notion 템플릿에는 상호작용형 목표 발견 워크시트가 포함되어 있어 진정으로 중요한 것이 무엇인지 명확히 하고 이를 현실적이고 추적 가능한 결과물로 재구성하도록 안내합니다. 모바일과 데스크탑 모두에서 사용 가능하며, 마이크에 말하기만 하면 시스템이 일일 성찰 내용을 자동으로 텍스트로 변환해 줍니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

숫자와 진행률 막대를 활용한 구체적 목표 추적기로 측정 가능한 성과를 기록하세요

측정하기 어려운 목표를 위한 일일 행동을 프롬프트하는 추상적 목표 추적기로 동기를 유지하세요

활기찬 ADHD 동료 커뮤니티에 참여하세요

✅ 이상적인 대상: 모호한 목표 설정에 어려움을 겪고 추상적인 꿈을 측정 가능한 목표처럼 실용적으로 느끼게 해주는 체계가 필요한 ADHD 개인, 학생 또는 전문가

6. ADHD 일기 및 기분 기록 템플릿

via Notion

ADHD 일지 및 기분 기록 템플릿은 빠른 성찰을 위한 일일 ADHD 일지와 하루 동안 뇌와 신체가 어떻게 반응하는지 추적하는 ADHD 증상 기록을 결합합니다.

부정적인 감정이 밀려올 때, 내장된 '부정적 이벤트 처리' 일지는 감정이 쌓이기만 하는 대신 정리를 돕습니다. 시간이 부족하다면 90초 기분 기록으로 빠르게 상태를 확인하고 패턴을 파악하세요.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

감정 기록을 부담스럽지 않게 만드는 게임화된 버튼과 색상을 활용하세요

끝없는 일기 세션에 빠져들지 않도록 타이머와 프롬프트를 설정하세요

AI가 입력 내용을 분석하여 감정을 요약하고 숨겨진 패턴을 드러내게 하세요

간단한 노트 또는 상세한 기록을 선호하든, 모든 것을 여러분의 일상에 맞게 맞춤형으로 설정하세요.

✅ 이상적인 대상: 속도와 깊이의 균형을 맞추며 감정 추적과 정신 건강 관리를 돕는 정신 점검 시스템을 원하는 ADHD 사용자

ClickUp 인사이트: 당신의 할 일 목록이 제대로 일한다고 생각하시나요? 다시 한번 생각해 보세요. 저희 설문조사에 따르면 전문가 중 76% 가 업무 관리를 위해 우선순위 지정 시스템을 사용합니다. 그러나 최근 연구에 따르면 근로자의 65%가 효과적인 우선순위 설정 없이 값 작업보다 쉬운 성과에 집중하는 경향이 있는 것으로 확인되었습니다. ClickUp 작업 우선순위 기능은 복잡한 프로젝트를 시각화하고 처리하는 방식을 혁신적으로 바꿔줍니다. 핵심 작업을 쉽게 강조 표시하여, AI 기반 워크플로우와 맞춤형 우선순위 플래그를 통해 항상 가장 먼저 처리해야 할 작업을 명확히 파악할 수 있습니다.

7. ADHD 습관 및 루틴 추적기 템플릿

via Notion

아침이 혼란스럽고 저녁이 너무 빨리 지나간다면, ADHD 습관 및 루틴 추적기 템플릿이 당신의 뇌에 맞춰 설계된 루틴으로 하루를 안정적으로 이끌어줍니다.

과학적 근거를 바탕으로 효과성을 설명한 아침 및 저녁 루틴 섹션이 미리 구축되어 있습니다.

또한 동기 부여가 가장 떨어질 때 사용할 수 있는 'ADHD 습관 탈출 프로토콜'도 있습니다. 5분 이내에 머릿속 안개(브레인 포그)를 걷어내는 방법입니다.

깊은 일에 집중하기 위해 '집중 준비하기' 섹션을 활용하면 방해 없이 더 오래 집중할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

게임화된 체크박스와 도파민을 자극하는 버튼으로 습관을 체크하는 것만으로도 보람을 느끼게 해줍니다.

일상을 헤쳐나가는 동안 내장된 동기 부여 문구로 계속해서 용기를 얻으세요

각 프로토콜을 자신의 속도에 맞춰 배울 수 있는 비디오 튜토리얼과 텍스트 가이드를 확인하세요.

✅ 추천 대상: 일관성 없는 일상에 어려움을 겪고 아침, 저녁, 집중 세션에 과학적으로 입증된 체계가 필요한 모든 분

8. ADHD 주간 플래너 템플릿

via Notion

ADHD 주간 플래너 템플릿은 명확한 기록 및 정리 흐름을 제공합니다. 머릿속으로 작업을 관리하는 대신, 빠른 기록 섹션에 즉시 입력한 후 일일 또는 주간 플랜으로 분류하세요.

주간 계획 보기를 통해 지난 한 주를 돌아보고, 우선순위를 재설정하며, 다가올 날들을 위한 현실적인 플랜을 세울 수 있습니다. 이를 통해 매주 Monday마다 처음부터 시작해야 하는 부담을 줄일 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

플랜 수립과 점검을 안내하는 단계별 일일 체크리스트로 체계적인 구조를 구축하세요

내장된 포모도로 타이머로 집중적인 일 시간을 활용하고, 하루가 끝날 때 진행 상황을 점검하세요.

목표와 알림을 전용 섹션에 정리하여 주간 가시성을 확보하세요

리뷰 프롬프트와 노트를 통해 일주일 동안의 에너지와 생산성을 추적하세요

✅ 이상적인 대상: 시간이 흘러가는 것을 막지 못하고 체계적이면서도 유연한 주간 리셋 시스템을 원하는 ADHD 전문가

9. 일일 집중 플래너 (ADHD 및 그 이상) 템플릿

via Notion

우선순위 설정 문제가 있다면, 이 Notion 템플릿이 딱입니다. 일일 집중 플래너 (ADHD 및 그 이상) 템플릿은 템플릿에 최대 세 가지 핵심 작업을 기록할 수 있게 해줍니다.

또한 선택적 작업을 추가할 수도 있습니다.

템플릿의 '브레인 덤프(Brain Dump)' 영역은 정신적 받은 편지함 역할을 합니다. 모든 아이디어, 산만함, 알림이 집중력을 빼앗기 전에 즉시 포착됩니다. 나중에 이 노트들을 작업으로 처리하거나 간단히 정리해 버릴 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

압도적인 차트 없이도 진행 상황을 보상해주는 주간 습관 추적기로 단계별로 일관성을 구축하세요

주요 목표를 일별로 정리하여 한눈에 파악하고 쉽게 플랜하세요

깔끔한 형식, 이모지 안내, 집중력을 유지하는 레이아웃으로 구성된 미니멀하고 산만함 없는 디자인을 경험하세요

✅ 추천 대상: 학생 또는 ADHD 전문가로서, 특히 긴 할 일 목록이 역효과를 내는 경향이 있다면, 매일 집중력을 유지할 수 있는 간결하면서도 효과적인 방법을 원하는 분들

⭐ 보너스: 최고의 아이디어는 순간에 기록하지 않으면 사라집니다. ClickUp의 '말하기로 텍스트 입력' 기능을 사용하면 작업, 노트, 알림이 떠오를 때 바로 말로 입력하여 작업 공간에 즉시 기록할 수 있습니다. ClickUp의 데스크탑 AI 슈퍼 앱인 ClickUp Brain MAX 내에서 활성화할 수 있습니다. 작업 중이나 스크롤 중 갑자기 떠오르는 아이디어가 많은 ADHD 성향의 분들에게 안성맞춤입니다. 집중을 깨며 타이핑할 필요 없이 할 일, 생각, 회의 노트를 음성으로 기록해 두고 나중에 정리하세요. 또한 ClickUp과 직접 연결되어 말한 내용을 검색, 요약하거나 할당할 수도 있습니다.

10. ADHD 플래너 올인원 템플릿

via Notion

ADHD 플래너 올인원 템플릿을 자기 관리 대시보드라고 생각하세요. 포모도로 기법을 활용해 일 시간을 25분 단위로 나누어 관리합니다.

이 템플릿을 활용해 하루를 돌아보고, 습관을 추적하며, 예산을 관리하거나 충동 구매를 통제하고, 감정을 정리해 보세요.

버킷리스트, 꿈 기록장, 보상 차트, 아이젠하워 매트릭스 같은 재미있는 tools도 포함되어 있습니다. 모든 것이 체계적으로 정리되도록 돕는 동시에 유연하고 따라하기 쉽게 설계되었습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

일일 및 주간 플랜부터 재정, 건강, 학습, 가사 관리까지 모든 것을 아우르는 30개 이상의 내장 플랜을 활용하세요

신경다양성을 고려한 개인적 필요에 맞춰 설계된 집중 플랜, 보상 차트, 목표 우선순위 설정, 정리 정돈 체크리스트 등 ADHD 전용 템플릿을 활용하세요

이 일일, 주간, 월간 플래너에는 작업 노트, 빠른 노트, 장보기 목록, 일일 반성 섹션 등이 포함되어 있습니다

✅ 추천 대상: ADHD를 가진 분들 또는 개인적·직업적 목표를 집중력 있게, 체계적으로, 꾸준히 관리할 수 있는 통합형 라이프 플래너를 찾는 모든 분

💡 프로 팁: 한 번에 수많은 생각이 떠오를 때, 다음에 무엇을 해야 할지 결정하는 것은 압도적으로 느껴질 수 있습니다. 아이젠하워 매트릭스는 작업을 긴급한 것, 중요한 것, 그 외의 모든 것 등 명확한 범주로 나누어 도움을 줍니다. ClickUp의 아이젠하워 매트릭스 템플릿으로 한 발 앞서 나가세요. 무료 템플릿 받기 ClickUp 아이젠하워 매트릭스 템플릿을 활용해 작업을 명확한 카테고리로 정리하고 진정으로 중요한 일에 집중하세요 ADHD 뇌를 가진 분들에게 이 방법은 다음과 함께 사용할 때 더욱 일합니다: 작업에 색상 코드를 적용하여 우선순위가 한눈에 가시적으로 드러나도록

과부하를 피하기 위해 '긴급하고 중요한' 작업을 미세 단계로 분할하기

'중요하지만 급하지 않은' 목표를 달력에 스케줄링하여 잊히지 않도록 관리하세요

'지금 당장 처리해야 할' 항목에 포모도로 방식의 빠른 타이머를 설정하여 긴박감과 집중력을 높여보세요 이를 통해 실행을 더 쉽고 보람차게 만드는 시스템을 갖출 수 있습니다.

Notion의 한도점

Notion은 훌륭한 올인원 생산성 tool이지만, 사용자들은 리뷰에서 종종 몇 가지 단점을 지적합니다. 알아두어야 할 몇 가지 일반적인 단점은 다음과 같습니다:

학습 곡선이 가파릅니다. 블록, 데이터베이스, 수식을 이해하는 데 시간이 걸립니다

특히 모바일 환경에서 대용량 페이지나 대규모 데이터베이스를 처리할 때 속도가 느려지거나 지연될 수 있습니다

대부분의 기능이 인터넷 연결을 필요로 하기 때문에 오프라인에서는 제대로 일하지 않습니다

시간 추적, 차트, 고급 보고와 같은 한도의 내장 기능

수식은 까다롭고 Excel이나 Google 스프레드시트와 같은 방식으로 일하지 않습니다

토글(드롭다운) 내부에서 콘텐츠 복사 또는 이동은 번거로울 수 있습니다

대체 Notion 템플릿

Notion은 ADHD 친화적인 워크플로우로 유명하지만, 많은 사용자들이 더 많은 자동화, 알림, 그리고 내장된 구조를 원하고 있습니다.

ClickUp의 사전 구축된 템플릿은 Notion의 훌륭한 대안입니다. 단순히 작업을 정리할 뿐만 아니라 다음과 같은 기능도 제공합니다:

일상적인 단계를 자동화하세요

반복 작업에 대한 스마트 알림 보내기

여러분의 일 스타일에 맞춰 조정하세요

달력을 작업 목록과 직접 연동하세요

저희 말만 믿지 마세요! ADHD를 가진 한 사용자가 ClickUp에 대해 이렇게 말합니다:

저는 심각한 ADHD를 앓고 있으며, ClickUp은 정말 제 삶을 바꿔놓았습니다. 예전에는 하루에도 여러 번 해야 할 일을 잊어버리며 압도당하는 상태로 빠져들곤 했습니다. 지금은 노트북이나 휴대폰으로 앱만 열면, 제가 설정한 카테고리별로 정리된 모든 작업이 바로 보입니다. 마감일과 우선순위에 따라 분류되어 정신적 혼란 없이 일정을 관리할 수 있죠. 다른 tool에서는 추가 비용을 내야 했던 기능들이 ClickUp에는 기본으로 탑재되어 있어, 이제야 명확함과 자신감을 가지고 일할 수 있게 되었습니다.

저는 심각한 ADHD를 앓고 있으며, ClickUp은 정말 제 삶을 바꿔놓았습니다. 예전에는 하루에도 여러 번 해야 할 일을 잊어버리며 압도당하는 상태로 빠져들곤 했습니다. 지금은 노트북이나 휴대폰으로 앱만 열면, 제가 설정한 카테고리별로 정리된 모든 작업이 바로 보입니다. 마감일과 우선순위에 따라 분류되어 정신적 혼란 없이 일정을 관리할 수 있죠. 다른 tools에서는 추가 비용을 내야 했던 기능들이 ClickUp에는 기본으로 탑재되어 있어, 이제야 명확함과 자신감을 가지고 일할 수 있게 되었습니다.

ClickUp에서 제공하는 최고의 라이프 플래너 템플릿을 살펴보세요. ADHD를 가진 분들도 더 효율적으로 일할 수 있도록 도와줍니다.

1. ClickUp 달력 플래너 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 캘린더 플래너 템플릿으로 한 곳에서 작업, 이벤트, 마감일을 체계적으로 관리하세요

스케줄이 포스트잇, 앱, 그리고 어렴풋이 기억나는 생각들 사이에서 산만해진 적이 있나요? ClickUp 캘린더 플래너 템플릿은 모든 것을 한눈에 보기 쉬운 다채롭고 산만함 없는 캘린더로 통합하여 계획 수립을 실제로 가능하게 합니다. 다음에 할 일, 긴급한 일, 그리고 안전하게 미룰 수 있는 일을 명확하게 보여주는 시각적 레이아웃을 제공합니다.

ADHD 성향을 가진 분들에게는 일주일을 한눈에 파악하고 무엇에 집중해야 할지 고민하는 것을 멈출 수 있는 방법입니다. 가장 큰 장점은 큰 그림을 추적하지 않으면서도 필요에 따라 간단하게 또는 상세하게 구성할 수 있다는 점입니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

작업이나 이벤트를 달력에 직접 드래그 앤 드롭하여 하루나 일주일을 즉시 시각화하세요

색상 라벨을 적용하여 우선순위, 개인 이벤트, 팀 커밋을 빠르게 구분하세요

긴급도, 상태 또는 유형별로 활동을 필터링하여 압도감을 피하고 지금 중요한 일에만 집중하세요

항목을 내보내거나 일괄 편집하여 통제력을 잃지 않으면서도 더 큰 업무량을 간편하게 처리하세요

Google 지도를 통해 이벤트 위치를 추가하고 영수증, 파일 또는 노트 파일을 첨부하여 모든 정보를 연결해 두세요

✅ 추천 대상: 시각적이며 산만함이 없는 방식으로 시간을 구조화하고 결정 피로를 줄여야 하는 신경다양성 전문가 또는 학생

💡 전문가 팁: ClickUp 캘린더 플래너 템플릿이 마음에 드셨다면, 전체 ClickUp 캘린더의 기능에 더욱 만족하실 겁니다. AI 기반 생산성 tool로, 실시간으로 사용자의 우선순위에 맞춰 조정됩니다. 자동으로 집중 시간을 블록하고, 충돌을 피하도록 작업을 재배치하며, 손가락 하나 까딱하지 않아도 기한이 지난 항목을 재조정해 줍니다. 이뿐만 아니라 다음과 같은 기능도 이용하실 수 있습니다: 우선순위 작업을 자동으로 스케줄링하여 작업량을 균형 있게 관리하고 마감일 스트레스 없이 처리하세요

Google 캘린더 및 Outlook과 원활하게 동기화되어 어떤 이벤트도 놓치지 않도록 합니다

백로그나 우선순위에서 작업을 드래그 앤 드롭하여 심층 일 시간을 즉시 블록하세요

ClickUp AI 노트 작성 기능을 활용하여 회의 노트를 기록하고, 텍스트로 변환하며, 작업 및 문서에 직접 연결하세요

회의 플랜 시 끝없는 오락가락을 줄여주는 스마트 스케줄링 링크를 활용하세요

ClickUp 달력 내에서 검색하고 빠른 답변을 받아 즉시 일정 확인 가능 ClickUp 달력으로 플랜 일정을 한 발 앞서 나가세요

🎥 ClickUp 달력이 실제로 어떻게 작동하는지 보고 싶으신가요? 일을 자동으로 스케줄링하는 방법을 보여주는 이 간단한 비디오를 시청해 보세요 👇

2. ClickUp 일일 플래너 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 데일리 플래너 템플릿으로 개인 작업을 마감일별로 정리하고, 우선순위를 추적하며, 일일 목표를 꾸준히 달성하세요

ClickUp 데일리 플래너 템플릿은 주머니 속 개인 생산성 코치와 같습니다. 일상적인 플랜을 실제로 기대하게 만드는 도구로 바꿔줍니다.

내장된 연속 기록 카운터로 일상을 꾸준히 유지할 동기를 부여하며, 매일매일 진행의 만족감을 느끼게 해줍니다.

색상 코드로 우선순위를 표시하면, 무엇에 먼저 집중해야 할지 고민하며 정신적 에너지를 낭비하지 않아도 됩니다. 모든 것이 시각적으로 눈에 띄어 ADHD 친화적이고 스트레스 없이 관리할 수 있습니다.

게다가 동일한 작업 공간 내에서 바로 ClickUp Docs를 사용할 수 있습니다. Docs는 작업과 연결되어 생각과 실행을 동시에 진행할 수 있는 공간을 제공합니다. ADHD 사용자에게 이는 맥락 전환을 줄이고 정신적 명확성을 높여줍니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

하위 작업, 작업 체크리스트 , 심층적인 맥락을 위한 메모를 활용해 작업을 관리 가능한 단계로 분할하세요

빠른 작업 기록을 위한 목록 보기와 시각적 흐름으로 하루를 파악하는 칸반 보기 사이를 전환하여 뇌가 선호하는 방식으로 하루를 확인하세요

건강, 일, 개인 성장 또는 기타 중점 분야를 위한 ClickUp 맞춤형 필드로 플랜을 개인화하세요

알림과 반복 작업 옵션을 통해 중요한 항목들이 놓치지 않도록 추적하세요

✅ 추천 대상: ADHD를 가진 분들 중 체계적으로 정리하고 동기를 유지하며, 압도감 없이 일일 작업을 관리하고자 하는 모든 분

📚 더 읽어보기: 하루를 체계적으로 관리하는 최고의 일일 플래너 앱

3. ClickUp 일일 시간 블록 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 일일 시간 블록 템플릿으로 시간 단위로 집중 시간, 휴식 시간, 우선순위 블록을 할당하며 하루를 손쉽게 구조화하세요

하루가 순식간에 지나가 버리고, 실제로 무엇을 완료했는지조차 알 수 없는 경우가 많습니다. ClickUp 일일 시간 블록 템플릿은 매시간마다 할 일을 할당하여 이러한 문제를 해결합니다. 단순한 할 일 목록 대신, 시각적으로 구분된 블록 형태의 일정을 확인할 수 있습니다. 여기에는 '기간'(시간을 과소평가하지 않도록), '카테고리'(일과 개인 생활 구분), '단계'(아침, 오후, 저녁의 에너지 수준에 따른 플랜) 등의 사용자 지정 필드가 포함됩니다.

이 시간 블록 방식이 더욱 강력한 이유는 시간을 어디에 썼는지 추측하지 않고 정확히 어떻게 사용되었는지 확인할 수 있기 때문입니다. 이 체계는 경직되지 않으면서도 평온함을 선사합니다. 집중해야 할 때, 재충전해야 할 때, 그리고 단순히 숨을 고를 때를 알게 됩니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

심층 일부터 휴식 시간까지, 하루 전체를 블록 단위로 시각화하세요

완전히 맞춤 설정 가능한 플랜을 위해 일별, 주별 또는 월별 보기로 전환하세요

내장된 시간 추정치를 활용해 목표를 현실적으로 설정하고 과부하를 피하세요

ClickUp 화이트보드와 우선순위 매트릭스를 활용해 방해 요소를 차단하고 추진력을 유지하세요

✅ 이상적인 대상: 끝없는 목록 대신 하루의 시각적 지도와 함께 효과적으로 일하는 ADHD 사용자

▶️ 시간 블록 관리법이 실제로 어떻게 일할까요? 하루를 집중 블록으로 나누어 시간을 최대한 활용하는 방법을 안내하는 아래 비디오를 확인해 보세요.

시간 블록 관리법을 막 시작하거나 생산성 향상을 위한 리프레시가 필요하다면 완벽한 선택입니다.

📮 ClickUp 인사이트: 근로자의 50%는 여전히 사무실에 묶여 있지만, 48%는 더 나은 일과 삶의 균형을 위해 하이브리드 설정 방식을 선호합니다. 그 결과? 경직된 일정, 출퇴근 피로, 그리고 경계 관리의 어려움입니다. 🚗💨 자동화된 일정 관리와 시간 블록 기능을 통해 ClickUp의 달력은 다양한 업무 환경에서 체계적인 관리를 지원합니다. 홈이든 사무실이든 ClickUp에서는 일관된 워크플로우를 유지하며 개인 시간을 보호받을 수 있습니다! 💫 실제 결과: Lulu Press는 ClickUp 자동화 기능을 활용해 직원 1인당 하루 1시간을 절약하며 일 효율성을 12% 향상시켰습니다.

⚡ 템플릿 아카이브: 장기 목표를 계획하고, 개인적 성장을 추적하며, 일과 삶의 균형을 이루는 데 도움이 되는 인생 계획 템플릿으로 일상적인 작업을 넘어선 플랜을 세워보세요.

4. ClickUp 작업 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 작업 관리 템플릿으로 우선순위와 팀 워크플로우를 간소화하세요

할 일 목록이 끝이 없다고 느껴진다면, ClickUp 작업 관리 템플릿이 개인 프로젝트 매니저처럼 작동합니다. 마감일, 우선순위, 팀별 책임까지 모든 것을 강력한 작업 관리 소프트웨어처럼 명확한 한 화면에 통합해 보여주며, 바로 사용할 수 있는 템플릿으로 맞춤 제작되었습니다.

또한 긴급도, 소요 시간, 담당자 등의 세부 사항을 추가하여 정확히 무엇에 언제 주의를 기울여야 하는지 파악할 수 있습니다. 진정한 매력은 유연성에 있습니다. 일상적인 작업, 새로운 아이디어, 혹은 오래된 백로그를 추적하든, 이 템플릿은 여러분의 스타일에 맞춰 조정되며 산만한 노트를 명확한 진행으로 전환하는 데 도움을 줍니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

완료율 막대와 실시간 업데이트로 진행 상황을 추적하세요

작업 알림 및 상태 변경으로 반복적인 업데이트를 자동화하세요

첨부 파일, 링크 또는 예산을 작업 내부에 직접 저장하여 한 번의 클릭으로 접근하세요

개인 보기와 팀 보기를 전환하며 집중과 협업의 균형을 유지하세요

✅ 추천 대상: 프리랜서 또는 시각적 체계에 의존하며 과부하를 방지하고 책임감을 높일 신뢰할 수 있는 시스템이 필요한 ADHD 전문가

🎥 작업 우선순위 설정을 마스터하고 싶으신가요? 가장 중요한 작업이 항상 눈에 띄게 되는 시스템을 구축하는 방법을 비디오로 확인하세요.

⭐ 보너스: ClickUp의 AI 에이전트를 만나보세요 — 내장형 작업 보조자로, 사소한 업무를 처리해 주며 여러분이 큰 그림에 집중할 수 있도록 돕습니다. 작업 자동 할당부터 업데이트 초안 작성까지, 여러분의 머리가 휴식이 필요할 때도 워크플로우를 원활하게 유지해 줍니다.

5. ClickUp 라이프 플래너 템플릿

무료 템플릿 받기 우선순위를 정리하고, SMART 목표를 설정하며, ClickUp 라이프 플래너 템플릿을 통해 책임감을 바탕으로 삶의 영역을 조화롭게 맞추어 균형 잡힌 로드맵을 구축하세요

ADHD가 있다면 삶은 아이디어, 목표, 책임이 소용돌이치는 것처럼 느껴질 수 있습니다. ClickUp 라이프 플랜 템플릿은 큰 꿈을 체계적인 홈에 담아 혼란 속에 평온을 가져다줍니다. 인생 비전을 설정하는 것부터 SMART 목표로 세분화하는 것까지, 이 템플릿은 부담스럽지 않게 동기를 부여하고 집중력을 유지시켜 줍니다.

이 템플릿의 차별점은 각 목표를 관계, 건강, 경력, 웰빙 등 삶의 특정 영역과 연결해 에너지가 어디로 향하는지 항상 파악할 수 있게 한다는 점입니다. 또한 책임감 파트너 기능으로 혼자서 여정을 겪지 않도록 지원합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

색상 코드 마커를 사용해 작업 상태(할 일, 진행 중, 완료)를 한눈에 확인하세요

우선순위 태그를 추가하여 긴급성과 중요도를 빠르게 시각적으로 파악하세요

삶의 영역(직업, 건강, 재정, 관계)을 맞춤형으로 설정하여 종합적인 개요를 확인하세요

계획 스타일에 따라 목록 보기와 보드 보기 사이를 전환하세요

✅ 추천 대상: 큰 그림의 인생 목표와 일상의 진행을 조화롭게 관리하고자 하는 모든 분, 체계와 시각적 명확성을 통해 활력을 얻는 ADHD 성향의 분들에게 완벽합니다

6. ClickUp 시간표 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 시간별 일정 템플릿으로 시간 단위 플랜, 체계적인 집중을 위한 하루 설계

ClickUp 시간별 일정 템플릿은 한 시간 단위로 일정을 다시 통제할 수 있도록 도와줍니다. 회의, 집중 작업, 휴식, 즉흥적인 용무까지 맞춤형 설정 가능한 사전 설정 블록으로 하루를 체계적으로 관리하면서도 경직되지 않은 유연성을 유지합니다.

더욱 좋은 점은 색상 코드 분류와 반복 작업 옵션 덕분에 일상을 끊임없이 재구성할 필요가 없다는 것입니다. 삶이 흘러가며 일정이 변할 때마다 드래그, 드롭, 조정하기만 하면 됩니다. 일정이 당신을 방해하지 않고 함께 유연하게 움직여줍니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

하루를 시간 단위로 나누어 한 번에 한 가지 작업에 집중할 수 있도록 하여 압도감을 느끼지 않도록 합니다

드래그 앤 드롭 방식의 달력 보기로 작업을 즉시 조정하여 갑작스러운 변화에도 일정이 유연하게 대응할 수 있습니다

일일 일정 보기 기능을 통해 일관성을 유지하세요. 진행을 추적하고 잊어버린 작업을 방지합니다

✅ 이상적인 대상: 시각적 명확성과 실시간 유연성이 필요한 ADHD 뇌를 가진 분들, 바쁜 일정과 변화하는 우선순위를 효과적으로 추적하기 위해

⚡ 템플릿 아카이브: 하루의 적절한 리듬을 찾는 것은 까다로울 수 있습니다. 특히 ADHD의 경우 체계가 모든 차이를 만들곤 하죠. 그래서 여러분만의 방식으로 시간을 플랜할 수 있도록 돕는 일정 템플릿 라이브러리를 마련했습니다: 구획에 갇힌 느낌 없이 체계성을 더하세요

일상을 체계적으로 추적하여 놓치는 일이 없도록

하루를 명확하고 관리 가능한 시간 블록으로 나누기

7. ClickUp Getting Things Done 템플릿

무료 템플릿 받기 일상 업무에 GTD 시스템을 도입하여 ClickUp Getting Things Done 템플릿으로 업무량을 체계적으로 관리하세요

모든 일이 급하게 느껴지고 머릿속이 계속해서 작업 사이를 오가며 맴돌 때, ClickUp GTD 보드 템플릿이 올인원 두뇌 정리 도구로 나섭니다. 데이비드 앨런의 GTD(Getting Things Done) 방법을 기반으로 설계된 이 템플릿은 여러분의 사고 방식에 맞춰 작업 관리 방식을 다양하게 제공합니다. 예시하자면, 시각적인 드래그 앤 드롭 흐름을 위한 칸반 보드로 전환하거나, 직관적인 할 일 목록으로 하루를 간소화할 수 있습니다.

여기서 그치지 않습니다. 프로젝트 중심의 워크플로우를 위해 여러 그룹이나 부서 간 작업을 정리할 수 있는 보드 보기를 선택하거나, 작업 옆에 바로 노트 추가, 아이디어를 브레인스토밍, 상세한 참고 자료 첨부 파일 등을 할 수 있는 협업 스페이스로도 활용되는 문서 보기를 선택할 수도 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

작업에 일, 홈, 개인과 같은 카테고리 태그를 추가하여 삶의 다양한 영역을 한 곳에서 균형 있게 관리하세요

컨텍스트 태그(전화, 이메일, 컴퓨터, 서류 작업)를 활용하여 다음에 처리할 작업 유형을 정확히 파악하세요

에너지 평가를 활용해 집중력 수준에 맞는 작업을 선택하세요. 기운이 넘칠 때는 고에너지 작업을, 지칠 때는 빠르게 완료할 수 있는 작업을 수행하세요

작업에 시간 추정을 할당하여 하루를 과도하게 약속하지 않도록 하세요

✅ 추천 대상: 과도한 작업 부담이나 ADHD로 인한 결정 장애로 고생하며, 명확한 우선순위 설정을 위한 다채롭고 유연한 시스템이 필요하고, 마침내 일을 완료하고자 하는 모든 분

⚡ 템플릿 아카이브: 워크플로우에 더 많은 체계가 필요하신가요? 작업을 기록하고, 프로젝트를 정리하며, 진행 상황을 손쉽게 검토할 수 있도록 도와주는 GTD 템플릿을 살펴보세요.

8. ClickUp 식단 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 식단 플랜 템플릿으로 간편하게 식사를 플랜하고 영양 균형을 맞추세요

'오늘 저녁 뭐 먹지?'라는 질문이 하루 중 가장 스트레스 받는 순간이라면, ClickUp 식단 계획 템플릿이 해결책이 되어 드립니다. 색상, 체계, 간편한 드래그 앤 드롭 기능으로 ADHD 성향의 뇌에 최적화된 이 템플릿은 식사, 레시피, 장보기 목록을 정리할 수 있는 명확한 시각적 시스템을 제공하여 그 스트레스를 덜어줍니다.

식단을 주간 또는 월간으로 지도하고, 영양 목표를 설정하며, 레시피를 간단한 쇼핑 목록으로 분해하여 결정 피로를 피할 수 있습니다. 칼로리, 탄수화물, 단백질, 식사 유형(아침, 점심, 간식, 저녁)과 같은 사용자 지정 필드를 통해 식이 목표를 쉽게 추적하고 음식 낭비도 줄일 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

자주 만드는 즐겨찾기를 쉽게 접근할 수 있는 폴더로 정리하세요

자동으로 생성되는 장보기 체크리스트로 재료 하나도 빠뜨리지 마세요

다양한 보기로 쉽게 전환하세요: 전체 플랜용 식사 달력, 빠른 분류용 식사 유형 보드, 집중적인 일일 준비용 주간 요약 보기로

✅ 추천 대상: ADHD나 바쁜 일정을 동시에 관리하며 스트레스 없이 식사 플랜을 세우고, 식사 시간의 결정 피로를 줄이는 데 도움이 필요한 모든 분

💡 프로 팁: 매주 같은 목록을 다시 작성하는 번거로움에서 벗어나세요. ClickUp의 반복 작업 기능을 활용하면 메뉴를 한 번만 설정하면 시스템이 나머지를 처리해 줍니다. 요일을 선택하고 반복으로 설정하기만 하면, 식단 플랜이 자동으로 일정대로 반복됩니다. 매주 같은 식사를 반복해서 추가할 필요가 없어집니다

플랜을 일관성 있게 유지하고 스트레스 없이 관리하세요

창의적인 시간을 무료로 확보하세요 (예전 레시피를 다시 입력하는 대신 새로운 레시피를 시도해 보세요)

반복 작업을 전체 달력 보기와 동기화하여 체계적으로 관리하세요

9. ClickUp 일정 정리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 일정 정리 템플릿으로 개인, 일, 사회 생활의 일상에 질서를 부여하세요

ClickUp 일정 정리 템플릿은 업무 마감일, 집안일, 사교 플랜, 개인 목표까지 모든 것을 체계화하는 인생 대시보드와 같습니다.

개인, 일, 가정, 사회생활, 심지어 자기계발까지 삶의 각 영역이 색상 코드로 구분된 전용 공간을 확보하므로, 뇌가 즉시 해당 작업의 위치를 파악할 수 있습니다. 플랜이 변경될 때(흔히 그렇듯이) 드래그 앤 드롭 방식의 자유로움으로 몇 초 만에 일정을 재조정할 수 있어 유연성을 유지하면서도 목표를 달성할 수 있습니다. 이는 압도감을 줄이고 집중력을 잃지 않으면서도 쉽게 전환할 수 있도록 도와줍니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

활동 유형(개인, 일, 집안일, 사교, 자기계발)별로 작업을 그룹화하여 어떤 범주에 에너지를 쏟아야 할지 정확히 파악하세요

시작일과 마감일을 추가하여 하루에 구조를 부여하면서도 유연성을 위한 스페이스를 남겨두세요

매주 반복되는 습관(아침 조깅, 집안일, 조용한 시간)을 자동으로 스케줄링하여 매번 재입력할 필요 없이 자동화하세요

✅ 추천 대상: 삶의 전체적인 보기를 한눈에 파악하면서도 세부 일정에 집중할 수 있어야 하는 바쁜 멀티태스커 및 ADHD 환자

10. ClickUp ADHD 및 신경다양성 성인 프로젝트 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp ADHD 및 신경다양성 성인 프로젝트 플랜 템플릿으로 복잡한 목표를 명확한 단계로 구조화하세요

ClickUp ADHD 및 신경다양성 성인 프로젝트 플랜 템플릿은 일반적인 프로젝트 플래너가 아닙니다. 대신, 방대하고 압도적인 플랜을 실제로 따라갈 수 있는 체계적이고 색상 코드화된 단계로 분할하여 집중력을 유지하고 진행 상황을 추적하도록 돕습니다. 다양한 일 방식을 제공합니다: 깔끔한 단계별 집중을 위한 목록 보기, 시각적 칸반 조직을 위한 보드 보기, 모든 노트, 가이드, 세부 사항을 한 곳에 보관하는 문서 보기.

모든 작업 카드는 드래그 앤 드롭이 가능해 하루 중 집중도가 변할 때마다 자유롭게 프로젝트를 재배열할 수 있습니다. 또한 색상 코드로 명확하게 구분되어 중요한 사항이 배경에 묻히지 않습니다. 눈이 즉시 주목해야 할 부분을 알아차릴 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

다른 사람의 경직된 시스템이 아닌 당신의 실제 워크플로우를 반영하도록 상태를 맞춤형으로 설정하세요

여러 파일에서 찾아 헤매는 번거로움을 없애기 위해 플랜, 노트, 자료를 한곳에 모아보세요

작업에 우선순위, 마감일, 노력 평가를 지정하여 정신적 혼란을 줄이세요

✅ 이상적인 대상: ADHD 전문가 또는 신경다양성 제작자로, 유연하고 실제 뇌 일 방식에 맞춰 설계된 프로젝트 플랜을 원하는 분들

ClickUp으로 워크플로우를 업그레이드하세요!

하루를 체계적으로 관리하고 조금 더 통제력을 갖고 싶을 때, Notion ADHD 템플릿은 좋은 시작점이 됩니다. 플랜하고, 추적하고, 정리할 수 있는 깔끔한 스페이스를 제공합니다.

하지만 수동 설정으로 한도를 느끼거나 시스템이 더 많은 일을 해주길 바란 적이 있다면, ClickUp이 여러분의 필수 tool이 될 것입니다.

ClickUp 템플릿은 단순히 하루/주/작업 정리하는 데 그치지 않습니다. AI 기반의 Brain, Docs, Calendar 등을 통해 실제로 일을 완료되도록 돕습니다. 신경다양성을 가진 분들과 모든 사용자에게 이는 정신적 부담 감소와 생산성 향상을 의미합니다.

당신에게 맞춰 변화하는 시스템을 경험해보고 싶다면, ClickUp을 사용해 보세요.

지금 바로 ClickUp에 가입하세요!