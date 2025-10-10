콘텐츠 생성을 위한 /AI 글쓰기 도우미 선택 방법

대부분의 콘텐츠 팀은 3개월 이내에 사용을 중단하는 tools에 AI 글쓰기 예산을 낭비합니다.

저희에게 묻는다면, 디테일에 모든 것이 달려 있다고 말씀드리고 싶습니다.

스타트업 창업자는 50명 규모의 마케팅 팀과 동일한 AI 글쓰기 설정이 필요하지 않습니다. 프리랜서 카피라이터는 12개 클라이언트를 관리하는 에이전시와 다른 우선순위를 가집니다. 그러나 대부분의 사람들은 넷플릭스 프로그램을 고르듯, 모두가 이야기하는 것에 기반해 AI tools를 선택합니다.

이 가이드는 업무량, 팀 크기, 콘텐츠 목표에 따라 AI 글쓰기 도우미를 선택하는 방법을 상세히 설명합니다. 다양한 시나리오에 적합한 가격 모델을 살펴보고 주요 옵션(예: ClickUp!)을 소개합니다. 🤩

AI 글쓰기 도우미란 무엇인가요?

AI 글쓰기 도우미는 더 나은 글을 더 빠르게 작성하도록 돕는 스마트 tools입니다. 문법 검사를 수행하고, 단어 선택을 제안하며, 아이디어 브레인스토밍을 지원하고, 사용자가 제시한 내용에 기반해 완전한 문장이나 단락을 작성할 수도 있습니다.

이 tools들은 인공지능을 활용하여 여러분이 전달하려는 내용을 이해하고 글쓰기 개선을 위한 유용한 제안을 제공합니다. 일 이메일, 블로그 게시물, 소셜 미디어 업데이트 등 모든 종류의 콘텐츠 작성에 활용할 수 있습니다.

대부분의 /AI 글쓰기 도우미는 시간이 지남에 따라 사용자의 글쓰기 스타일을 학습하여, 사용할수록 더 유용한 제안을 제공합니다.

🔍 알고 계셨나요? 5,000명 이상의 고객 지원 담당자를 대상으로 한 실험에서, AI 글쓰기 도구를 사용할 수 있게 된 직원들의 생산성이 평균 약 14% 증가한 것으로 나타났습니다. 흥미롭게도 가장 큰 성과는 경험이 가장 적은 직원들에게서 나왔는데, AI가 그들의 글을 더 전문적이고 자신감 있게 보이도록 도왔기 때문입니다.

적합한 /AI 글쓰기 도우미를 선택하는 것이 중요한 이유

AI 글쓰기 tool의 선택은 콘텐츠 생성 워크플로우와 작성 결과に直接影響を及ぼします. 考慮すべき事項は以下の通りです:

tools마다 특화된 기능이 다릅니다: *어떤 tools는 문법 검사에 탁월하고, 다른 tools는 콘텐츠를 처음부터 생성하는 데 능합니다

가격 차이가 매우 큽니다:* 사용하지도 않을 기능에 과다 지불하거나, 필요를 충족하지 못하는 저가형 tool에 얽매이는 일은 피해야 합니다

*통합이 중요합니다: 최고의 글쓰기 보조 소프트웨어는 기존에 사용 중인 앱 및 플랫폼과 원활하게 일하는 것입니다

정확도 수준은 다릅니다*: 일부 AI tools는 다른 tools보다 더 나은 제안을 제공하고 오류가 적습니다

🧠 재미있는 사실: 기계가 텍스트 작업을 돕는 아이디어는 1950년대까지 거슬러 올라갑니다. 최초의 큰 돌파구 중 하나는 1954년 조지타운-IBM 실험으로, IBM 컴퓨터가 60개의 러시아어 문장을 영어로 번역했습니다.

AI 글쓰기 도구를 선택할 때 고려해야 할 키 요소

어떤 AI 콘텐츠 생성 tool을 커밋하기 전에 다음 요소들을 평가하세요:

출력 품질과 어조 유연성: tool이 여러분의 글쓰기 과정을 어떻게 처리하는지, 그리고 로봇 같은 느낌 없이 캐주얼한 이메일과 공식적인 제안서를 자유롭게 전환할 수 있는지 테스트해 보세요

*실시간 협업 기능: 팀원이 버전 관리 문제를 일으키지 않으면서도 댓글을 남기고, 편집을 제안하며, 변경 사항을 추적할 수 있는지 확인하세요

맞춤형 학습 옵션: 과거 작성한 샘플을 학습하여 기업 특유의 어조와 업계별 전문 용어를 반영하는 tools를 찾아보세요

*내보내기 및 백업 옵션: 형식 손실 없이 콘텐츠를 문서 관리 소프트웨어 , 워드프레스 또는 기타 CMS 플랫폼으로 손쉽게 이동할 수 있도록 보장하세요

💡 전문가 팁: 장문 콘텐츠에서 AI 글쓰기 tool이 맥락을 어떻게 처리하는지 평가하세요. 3,000단어 분량의 기사나 여러 개의 연결된 글에서 일관된 메시지와 스타일을 유지할 수 있나요? 연속성이 중요한 캠페인이나 가이드에서는 이 점이 매우 중요합니다.

AI 글쓰기 도구에 얼마를 지불해야 할까요?

예산은 제작하는 콘텐츠 양과 저품질 글이 비즈니스에 미치는 비용을 고려하여 책정해야 합니다.

다양한 AI 모델을 테스트하고 브랜드에 맞는 글쓰기 스타일을 찾으려면 여기서 시작하세요. 무료 버전은 일반적으로 월 2,000~10,000단어를 허용하며, 이는 가끔 게시하는 소셜 미디어 게시물, 이메일 초안 작성, 그리고 재정적 커밋 없이 진행할 수 있는 기본적인 콘텐츠 실험을 커버합니다.

💡 전문가 팁: AI 글쓰기 개선 도구의 편집 흔적을 분석하세요. 일부 tools는 AI와 인간이 제안한 내용을 쉽게 추적할 수 있게 합니다. 이러한 투명성은 팀이 통제력을 잃지 않으면서 콘텐츠를 다듬는 데 도움이 됩니다.

월 $10-20

일관된 일일 콘텐츠 생성이 필요할 때 이 범위를 지불하세요.

무제한 단어 수, 맥락을 더 잘 이해하는 AI 모델, 기본적인 브랜드 음성 훈련을 제공받게 됩니다. 이는 주당 2~3개의 블로그 게시물을 작성하는 개인 마케터나 여러 소셜 계정을 관리하는 소규모 팀에 적합합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 37%가 글쓰기, 편집, 이메일 등 콘텐츠 생성에 AI를 활용합니다. 하지만 이 과정은 일반적으로 콘텐츠 생성 tool과 작업 공간 등 여러 tool 간 전환을 수반합니다. ClickUp을 사용하면 이메일, 댓글, 채팅, 문서 등 작업 공간 전반에서 AI 기반 글쓰기 지원을 받을 수 있으며, 작업 공간 전체의 맥락을 유지한 채로 작업할 수 있습니다.

월 $30-50

콘텐츠 생성 과정이 직접적으로 수익을 창출할 때 이 금액을 투자하세요. 일반적으로 팀 협업 기능, 캠페인 론칭을 위한 대량 콘텐츠 생성, 고급 편집 tools, 기존 마케팅 스택과의 연동 기능을 이용할 수 있습니다. 에이전시나 성장 중인 마케팅 팀에 완벽합니다.

월 $100 이상

대규모 콘텐츠 제작 프로세스를 관리하거나 클라이언트를 위한 화이트 라벨 솔루션이 필요한 경우에만 이 정도의 비용을 지출하세요. 추가 비용으로 맞춤형 AI 훈련, 우선순위 기술 지원, 고급 팀 관리 기능을 이용할 수 있습니다.

시장에서 인기 있는 AI 글쓰기 보조 도구

현재 가장 인기 있는 AI 콘텐츠 작성 tools를 살펴보고 정보에 기반한 결정을 내리는 데 도움을 드리겠습니다.

1. ClickUp (AI 글쓰기 및 포괄적인 콘텐츠 생성 워크플로우에 최적)

ClickUp Brain in 채팅으로 협업이 이루어지는 바로 그 자리에서 캠페인 카피를 생성하세요

캠페인이 쌓이고 마감일이 닥쳐올 때, 여러 앱에 흩어진 AI 도구를 다루고 싶지 않을 것입니다. ClickUp은 모든 것을 한 곳에 모아두어 아이디어를 구상하고, 초안을 작성하며, 콘텐츠를 다듬는 과정에서 흐름을 끊지 않도록 합니다.

일의 흐름에 맞춰 작성하세요

ClickUp Brain은 팀이 소통하고 플랜을 세우는 모든 곳에서 일합니다. 즉, 캠페인 논의, 브리프 검토, 아이디어 브레인스토밍을 하면서도 콘텐츠를 생성할 수 있습니다.

예를 들어, 디렉터가 ClickUp 채팅에 새 제품 출시를 위한 Instagram 캡션 아이디어를 요청하는 메시지를 남겼다고 가정해 보세요. 대화창 안에서 바로 ClickUp Brain을 프롬프트하여 몇 초 만에 공유 가능한 다양한 캡션 옵션을 얻을 수 있습니다.

📌 다음 프롬프트를 시도해 보세요: 금융 SaaS 제품 출시 캠페인을 위한 Instagram 캡션 5개를 작성하세요. 각 캡션은 15단어 이내로 유지하고, 유쾌한 어조를 더하며, 명확한 CTA를 포함하세요.

한 곳에서 오류 없이 초안을 작성하고 편집하세요

실시간 협업을 위해 Docs에서 ClickUp Brain을 활용하여 콘텐츠 전략을 지도하세요

ClickUp Docs는 블로그, 백서 또는 랜딩 페이지의 모양을 공동 작업할 수 있는 스페이스를 제공하며, 여기에 ClickUp Brain의 강력한 글쓰기 tools가 더해집니다.

팀원들은 실시간으로 일하며 동일한 문서에 댓글을 남기고 콘텐츠를 다듬을 수 있습니다. 모든 변경 사항은 버전 기록으로 추적되므로 필요할 때마다 이전 초안을 확인하고, 편집 내용을 비교하거나 콘텐츠를 복원할 수 있습니다.

AI Writer는 콘텐츠 생성 과정의 모든 단계에서 유연성을 제공합니다. 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

짧은 초안을 완전한 블로그 글로 확장하세요

복잡한 부분을 단순화하여 더 넓은 독자층에게 전달하세요

긴 연구 보고서를 간결한 브리프로 요약하다

글로벌 시장을 위한 캠페인 자산 번역

콘텐츠 플랜에서 바로 실행 항목 생성하기

📌 다음 프롬프트를 시도해 보세요: 마케팅에서 AI tools의 역할을 이해하고자 하는 마케팅 매니저를 위한 웨비나 랜딩 페이지를 작성하세요. 200단어 이내로 유지하고, 참석 시 얻을 수 있는 결과를 강조하며, 대화 톤으로 작성하세요.

한 곳에서 다양한 AI 모델을 활용하세요

ClickUp Brain MAX는 전용 데스크탑 AI 동반자로 한 단계 더 발전합니다. ChatGPT, Gemini, Claude를 동시에 활용하여 연구와 작성을 프로젝트와 연계할 수 있습니다.

ClickUp Brain MAX에서 다양한 AI 모델 중 선택하세요

예를 들어, SEO 트렌드를 조사 중이라면 ClickUp Brain MAX의 다양한 모델에 동일한 질문을 던지고, 가장 유용한 포인트를 문서로 직접 추출하여 더 나은 정보를 바탕으로 전략을 더 빠르게 모양을 잡으세요.

📌 다음 프롬프트를 시도해 보세요: B2B SaaS를 위한 상위 5가지 SEO 트렌드를 요약하다. 각 트렌드마다 하나의 지원 통계를 제시하고 마케팅 팀을 위한 실용적인 콘텐츠 아이디어 두 가지를 제안하세요.

ClickUp 최고의 기능

반복 사용을 위한 프롬프트 저장: *ClickUp Brain에 즐겨찾기 프롬프트를 저장해 두면 블로그 서문, 소셜 미디어 캡션, 메타 설명 등에 빠르게 재사용할 수 있습니다

AI 출력물 맞춤 설정: Brain MAX 사전(사전)에 이름, 제품 용어, 업계 전문 용어를 추가하여 브랜드 목소리를 반영한 정확한 콘텐츠를 생성하세요

작성 워크플로우 자동화: *ClickUp 자동화 기능을 활용하여 초안 검토를 전달하고, 작업이 '검토 준비 완료' 상태로 전환되면 에디터를 자동 할당하거나, 최종 원고가 승인되면 이해관계자에게 알림을 전송하세요

참고 자료 즉시 찾기: ClickUp Enterprise 검색으로 작업 공간과 연결된 앱 전반에 걸쳐 과거 초안, 스타일 가이드 또는 캠페인 브리프를 찾아보세요 ClickUp Enterprise 검색으로 작업 공간과 연결된 앱 전반에 걸쳐 과거 초안, 스타일 가이드 또는 캠페인 브리프를 찾아보세요

텍스트와 함께 시각 자료 생성: ClickUp Brain의 이미지 생성 기능을 활용하여 작업 공간 내에서 블로그 게시물이나 소셜 미디어 자산을 위한 지원 그래픽을 제작하세요

*회의를 실행 가능한 노트로 전환하세요: ClickUp AI 노트테이커가 편집 동기화를 기록하고, 회의록을 생성하며, '소개 수정'과 같은 후속 작업을 생성하도록 하세요

스마트 에이전트를 활용하여 자동화하세요: *ClickUp Autopilot Agents를 통해 설정된 트리거에 따라 변경 사항을 자동 모니터링하고, 인사이트를 추출하며, 작업을 생성하거나 보고서를 게시하세요

ClickUp의 한도

콘텐츠 제작자는 ClickUp의 확장된 기능을 숙달하는 데 시간이 필요할 수 있으며, 이는 초기에는 콘텐츠 생산 속도를 늦출 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,555개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

🔍 알고 계셨나요? 한 실험에서, AI를 활용해 글쓰기를 연습한 사람들은 AI 없이 글을 쓴 사람들보다 후속 테스트에서 더 큰 향상을 보였습니다. 심지어 타이핑에 소요된 시간은 더 적었음에도 불구하고 말이죠.

2. Jasper (대규모로 일하는 마케팅 팀에 최적)

via Jasper

Jasper는 지능형 에이전트를 활용해 소셜 미디어 캠페인 및 이메일 시퀀스와 같은 워크플로우를 처리합니다. 브랜드 목소리를 tool로 학습시키면 다양한 콘텐츠에 걸쳐 일관된 어조를 유지합니다.

Canvas는 팀이 콘텐츠 생성 및 캠페인 플랜을 협업할 수 있는 공유 작업 공간처럼 작동합니다. 이 AI 작문 도구는 YouTube 비디오 설명문이나 Google Ads 헤드라인 등 다양한 마케팅 요구에 맞는 콘텐츠 작성 템플릿도 포함하고 있습니다.

Jasper의 최고의 기능

리서치 에이전트 에게 경쟁사 분석을 요청하고, 그 결과를 캠페인 브리프와 콘텐츠 아이디어로 자동 전환하세요

Semrush 데이터를 활용하여 헤드라인, 메타 설명, 내부 링크를 개선하려면 최적화 에이전트 를 실행하세요

고객 데이터를 활용하여 목표 이메일 캠페인과 광고를 생성하도록 개인화 에이전트 를 설정하세요

기술 전문성 없이도 노코드 앱 빌더에서 맞춤형 마케팅 워크플로우를 구축하세요

Jasper의 한도

사용자들은 템플릿을 통한 체험판과 확장된 콘텐츠에서 일관성 없는 흐름을 보고합니다

마케팅 중심 설계로 인해 캠페인 및 콘텐츠 생성 외 일반 비즈니스 문서 작성 기능에 한도가 있습니다

SEO 통합 기능에도 불구하고, 사용자들은 검색 엔진에서의 가시성에 해를 끼칠 수 있다고 경고합니다

Jasper 가격 정책

무료 체험판

Pro: 사용자당 월 $69

비즈니스: 맞춤형 가격

Jasper 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (1,260개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (1,845개 이상의 리뷰)

📖 함께 읽어보세요: 최고의 Jasper 대안 및 경쟁사

3. Copy.ai (시장 진출 및 콘텐츠 자동화에 최적)

Copy.ai는 영업 팀, 마케팅, 운영을 연결하는 GTM 에이전트 플랫폼입니다. 잠재 고객 조사 결과를 맞춤형 접근 및 후속 조치 시퀀스로 전환하는 등 여러 작업을 연결하는 워크플로우를 구축할 수 있습니다.

인포베이스는 회사 정보를 저장하여 인공지능이 프로젝트 전반에 걸쳐 일관된 세부 정보를 참조할 수 있도록 합니다. 이 플랫폼은 또한 Salesforce, HubSpot, Gong을 포함한 2,000개 이상의 tools와 연결됩니다.

Copy.ai 최고의 기능

기업 웹사이트, LinkedIn 프로필, 최신 뉴스에서 데이터를 추출하여 잠재 고객을 심층적으로 조사하고 맞춤형 접근을 구현하세요

잠재 고객의 행동 및 참여 수준에 따라 자동으로 후속 조치를 취하는 이메일 시퀀스 전체를 작성하세요

블로그 게시물을 소셜 미디어 콘텐츠, 이메일 뉴스레터, 광고 카피로 전환하는 다중 형식 콘텐츠 워크플로우를 활용하세요

특정 목표 기업을 위한 맞춤형 랜딩 페이지와 이메일을 활용한 계정 기반 마케팅 캠페인을 생성하세요

Copy.ai의 한계점

생성 결과는 극단적으로 차이가 납니다. 짧은 형식의 콘텐츠는 탁월하지만, 긴 형식이나 복잡한 작업에서는 관련성이 떨어지거나 오류가 많은 결과가 나올 수 있습니다

Copy.ai의 Free Plan 및 하위 구독 플랜은 제한적인 사용 한도(예: 단어 수 또는 프로젝트 수 제한)가 적용됩니다

백서나 기술 보고서 같은 형식에 대한 템플릿이 한도여서 수동으로 프롬프트를 더 많이 작성해야 할 수 있습니다

Copy.ai 가격 정책

셀프 서비스 ( 채팅): 월 29달러 (5개 좌석 포함)

셀프 서비스 (에이전트): 월 249달러 (최대 10 좌석)

기업: 맞춤형 가격

Copy.ai 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (180개 이상의 리뷰)

Capterra: 4. 4/5 (65개 이상의 리뷰)

4. ChatGPT (대화 글쓰기 지원에 최적)

via ChatGPT

ChatGPT는 템플릿이나 워크플로우가 아닌 자연스러운 대화를 통해 작성을 처리합니다. 아이디어를 브레인스토밍하고, 콘텐츠를 반복적으로 수정하며, 오가며 대화하는 방식으로 초안을 다듬을 수 있습니다.

맞춤형 지침을 설정하여 대화 간 선호도를 유지하고, 맞춤형 GPT로 특정 작업에 특화된 버전을 생성하세요. 메모리 기능은 채팅 내용을 기억하여 향후 응답을 개인화합니다.

또한 ChatGPT를 활용해 특정 목표를 중심으로 대화, 파일, 맥락을 체계화하며 콘텐츠를 생성할 수 있습니다.

ChatGPT의 최고의 기능

ChatGPT에게 웹에서 최신 정보를 검색하도록 요청하고, 신선한 데이터를 글쓰기 프로젝트에 반영하세요

걸어 다니거나 운전 중, 컴퓨터에서 떨어져 있을 때도 AI와 음성 채팅으로 아이디어를 자유롭게 브레인스토밍하세요

제공한 시각 자료나 문서에 기반한 분석, 요약 또는 콘텐츠를 얻으려면 파일과 이미지를 드롭하세요

원하는 내용을 설명하고 ChatGPT가 생성하도록 하여 고급 데이터 시각화 및 차트를 제작하세요

ChatGPT의 한도

저장된 채팅 기록에 한도에 도달할 수 있으며, 스페이스 확보 및 체계적인 관리를 위해 오래된 대화를 수동으로 삭제해야 할 수 있습니다

팀 워크플로우 및 협업을 위해 설계된 ChatGPT 대안들에 비해 통합 옵션의 한도가 제한됨

장시간 대화 시 ChatGPT는 초기 세부 정보를 완전히 유지하지 못할 수 있어 시간이 지남에 따라 개인화된 응답이 감소할 수 있습니다

ChatGPT 가격 정책

Free

추가 혜택: 월 $20

프로: 월 200달러

비즈니스: 사용자당 월 30달러

기업: 맞춤형 가격

ChatGPT 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (1,010개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (260개 이상의 리뷰)

5. Grammarly (실시간 글쓰기 개선에 최적)

via Grammarly

Grammarly는 50만 개 이상의 앱과 웹사이트에서 일하며, 어디서든 글을 작성할 때 실시간으로 제안해 줍니다.

문법 및 맞춤법 검사 기능을 넘어, Grammarly는 대상 독자와 목표에 기반한 전체 문단 재작성, 어조 조정 및 맞춤형 제안을 제공합니다.

문서 기능은 초안부터 최종 버전까지 지원하는 글쓰기 작업 공간을 제공합니다. 또한 Knowledge Share는 팀원이 용어 위에 마우스를 올리면 회사 내부 용어를 자동으로 설명해 줍니다.

Grammarly 최고의 기능

팀원 모두가 동일한 스타일로 작성할 수 있도록 AI 교정 tool을 브랜드 음성에 맞춰 훈련시키세요

긴 메시지의 키 내용을 요약한 이메일 요약본을 받아 중요한 세부사항을 놓치지 않고 신속하게 응답하세요

게시 전 수십억 개의 웹 페이지와 학술 논문을 대상으로 작성 내용을 스캔하여 표절을 잡아냅니다

내장형 AI 감지기로 인간이 작성한 콘텐츠와 AI 생성 콘텐츠를 구분하세요

Grammarly의 한도

톤 감지, 표절 검사, 브랜드 보이스와 같은 고급 기능은 유료 구독이 필요합니다

편집 과정에서 AI 제안이 의도한 의미나 개인의 글쓰기 스타일을 변경할 수 있습니다

일부 사용자에 따르면 Grammarly가 가끔 올바른 표현을 오류로 표시한다고 보고합니다

Grammarly 가격 정책

Free

프로: 월 30달러

기업: 맞춤형 가격

Grammarly 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (12,050개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (7,190개 이상의 리뷰)

🧠 재미있는 사실: 2014년 연구진이 SciGen이라는 프로그램을 공개했는데, 이 프로그램은 자동으로 의미 없는 연구 논문을 생성했습니다. 일부 학술대회는 이 논문을 발표용으로 받아들이는 바람에, 학계에서 동료 평가와 자동화에 대한 전 세계적 논쟁이 촉발되었습니다.

인기 있는 AI 글쓰기 도우미 활용 사례

모든 팀마다 각기 다른 글쓰기 과제를 안고 있습니다.

어떤 이에게는 검색 순위가 높은 연구 중심 콘텐츠 제작이 목표일 수 있습니다. 다른 이에게는 전환을 유도하는 빠른 캠페인 카피 작성이 중요할 수 있습니다. AI 글쓰기 보조 tools는 이러한 각 워크플로우를 가속화할 수 있습니다. 자세히 알아봅시다. 🎯

장문 콘텐츠 팀

장문 콘텐츠에 일하고 있는 작가와 에디터에게는 두 가지 요구 사항이 있습니다: 깊이와 발견 가능성입니다. 블로그와 백서는 신뢰할 수 있는 연구, 체계적인 개요, 그리고 시작부터 내재된 SEO가 필요합니다. 이를 수동으로 수행하려면 통계 찾기, 흐름 모양, 키워드를 적절한 위치에 배치하는 데 몇 시간이 걸립니다.

/AI 글쓰기 도구는 개요 생성, 예시 추출, 순위 상승 가능성을 높이는 키워드 배치 제안 등을 통해 이 과정을 가속화합니다.

📌 다음 프롬프트를 시도해 보세요: 'B2B 마케팅에서의 AI 개인화'에 대한 상세한 SEO 블로그 개요를 생성하세요. H2 및 H3 제목을 포함하고 키워드 제안과 목표 단어 수를 제시하십시오

모델 출력을 다음 질문과 비교하세요: B2B 구매자들은 AI 기반 콘텐츠 개인화에 어떻게 반응하고 있나요? 중복되는 부분을 250단어로 요약하다

B2B 마케터들이 개인화를 위해 AI를 도입하는 최근 통계 5가지를 추출하세요. 출처 연결을 첨부하고, 각 통계에 대해 백서에 포함될 수 있는 지원 예시 하나를 제안하세요

ClickUp Brain MAX는 콘텐츠 팀이 데스크톱 앱에서 여러 AI 모델의 응답을 비교할 수 있게 하여 이 과정을 더욱 효과적으로 만듭니다. 예시: B2B 마케팅에서의 AI에 관한 백서를 준비할 때, 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

B2B 환경에서의 개인화 관련 키워드 기회를 ClickUp Brain MAX에 문의하세요

다양한 모델이 신흥 트렌드를 설명하는 방식을 비교해 보세요

작성자에게 전달하기 전에 ClickUp 문서에서 이를 체계적인 개요로 정리하세요

ClickUp Brain MAX로 연구 자료를 수집하고 블로그 및 백서용 SEO 최적화 개요를 구축하세요

마케팅 팀

마케팅 팀은 촉박한 마감일 속에서 살아갑니다.

제품 출시가 달력에 잡히면 갑자기 랜딩 페이지, 세 가지 이메일 버전, 광고 문안이 필요합니다. 가장 어려운 점은 모든 자산을 날카롭고 메시지에 부합하게 만드는 동시에 문장 다듬기에 몇 시간을 쏟아붓지 않는 것입니다.

/AI 글쓰기 도우미는 다양한 변형을 신속하게 생성하여 팀이 다양한 접근 방식을 테스트하고 전략에 집중할 수 있도록 지원합니다.

📌 다음 프롬프트를 시도해 보세요: 중견 기업 마케팅 관리자를 목표로 하는 SaaS 출시를 위한 랜딩 페이지 헤드라인 5개를 작성하세요. 각 헤드라인은 12단어 미만이며 혜택 중심이어야 합니다

이 초안을 100단어 분량의 프로모션 이메일로 다듬어 더 강력한 호출문구, 명확한 CTA, 40 문자 미만의 제목을 포함시키세요

이 랜딩 페이지 문구를 각 25단어 미만의 세 가지 LinkedIn 광고 변형으로 재작성하세요

ClickUp Brain과 Docs는 이를 캠페인 워크플로우에 직접 통합합니다. 초안을 실시간으로 다듬을 수 있으며, 팀은 크리에이티브를 검토하는 동일한 공간에서 헤드라인, 이메일, 광고 스니펫을 생성할 수 있습니다.

예를 들어, 새로운 SaaS 기능을 출시한다고 가정해 보세요. 다음과 같은 방법이 있습니다:

랜딩 페이지 헤드라인을 초안 작성한 후, ClickUp Brain에 더 강력한 CTA를 포함한 5가지 변형을 프롬프트하세요

초안 이메일 내용을 문서에 붙여넣기만 하면 ClickUp Brain이 완성도 높은 버전으로 다듬어 드립니다

랜딩 페이지 문구를 강조하고 채널 전반에 활용할 수 있는 간결한 광고 버전을 생성하세요

ClickUp Brain in Docs로 캠페인 자산을 한 곳에서 초안 작성하고 다듬으세요

소셜 미디어 관리자

소셜 미디어 매니저는 끊임없이 매력적인 콘텐츠가 필요합니다: 신선한 느낌의 캡션, 이야기를 전달하는 스레드, 커뮤니티 활성화를 위한 신속한 답변 등이 필요합니다. 속도는 끊임없이 이어지고, 작가의 블록은 매일 겪는 현실이 될 수 있습니다.

AI 글쓰기 도우미는 새로운 아이디어를 제안하고, 캠페인 콘텐츠를 소셜 미디어 형식으로 재활용하며, 즉시 사용 가능한 변형 콘텐츠를 생성함으로써 그 부담을 덜어줍니다.

제품 출시를 위해 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다: ClickUp Brain에 다양한 어조로 작성된 Instagram 캡션 10개를 요청하세요

세 가지 제품 이점을 강조하는 다섯 부분으로 구성된 X 스레드 개요 작성

팔로워들의 일반적인 의견에 대응하기 위한 답변 샘플을 작성하세요

프롬프트 ClickUp Brain에 작업 공간 어디에서나 참여 유도 문구와 캡션을 작성하도록 요청하세요

🧠 재미있는 사실: 앨리슨 놀즈는 FORTRAN 프로그래밍 언어를 사용해 시를 창작했는데, 이는 AI가 창작한 문학 작품의 초기 인스턴스 중 하나로 기록됩니다.

제품 팀

제품 업데이트는 종종 원시적인 기술 사양으로 시작됩니다. 세부 사항은 가득하지만 고객에게는 읽기 어렵죠. 문제는 이를 명확한 지식 기반 문서, 릴리스 노트, 단계별 가이드로 전환하는 것입니다.

수동으로 작업하면 사용자에게 도움이 되기보다 혼란을 주는 복잡한 문구의 결과로 이어질 수 있습니다. AI 글쓰기 도구는 기술 자료를 간결하게 정리하고 고객이 바로 활용할 수 있는 명확한 콘텐츠로 형식화합니다.

ClickUp Docs는 이 과정을 간편하게 만들어줍니다. 기술 초안을 붙여넣기만 하면 ClickUp Brain이 이를 간소화하고 구조화하여 릴리스 노트나 사용 설명서로 다듬어줍니다.

또는 ClickUp에서 관련 작업을 열고 ClickUp Brain에게 완료한 맥락을 바탕으로 릴리스 노트를 작성해 달라고 요청할 수도 있습니다.

ClickUp Brain으로 기술 사양을 고객을 위한 명확한 문서로 전환하세요

📌 다음 프롬프트를 시도해 보세요: 이 기술 사양을 고객용 출시 노트에 재작성하세요. 150단어 이내로 간결한 언어로 작성하고 세 가지 이점을 강조하세요

[기능] 설정 방법을 설명하는 500단어 분량의 지식 기반 문서를 작성하세요. 번호가 매겨진 단계 안내와 간단한 FAQ를 포함시키세요

신규 사용자를 위한 이 400단어 제품 가이드를 간소화하세요. 짧은 단락으로 나누고 소제목을 추가하세요

영업 팀

영업 팀의 과제는 개인화와 속도의 균형을 맞추는 것입니다. 맞춤화된 느낌의 아웃리치를 만드는 데는 종종 시간이 너무 오래 걸리며, 서두르면 일반적인 내용처럼 들릴 위험이 있습니다.

AI 글쓰기 도우미는 영업 담당자가 각 잠재 고객에 맞게 신속하게 수정할 수 있는 이메일 초안, 통화 스크립트, 제안서 요약본을 생성하여 지원합니다.

ClickUp Brain으로 영업 팀 워크플로우 내에서 맞춤형 아웃리치, 스크립트, 제안서를 직접 작성하세요

ClickUp Brain은 영업 팀 업무 내에서 이 워크플로우를 원활하게 만듭니다. 파이프라인 활동을 추적하는 동일한 장소에서 바로 아웃리치, 스크립트 또는 요약문을 생성할 수 있습니다.

📌 다음 프롬프트를 시도해 보세요: 제품 데모에 참석한 잠재 고객에게 보낼 후속 이메일을 작성하세요. 120단어 이내로 작성하고, 시간 절약이라는 이점을 강조하며, 다음 주 30분 통화 일정을 제안하세요

오브젝트(예산, 통합, 팀 도입)을 다루는 3부작 콜 스크립트를 작성하세요. 각 답변은 50단어 이내로 유지하십시오

마케팅 디렉터를 대상으로 한 영업 팀 제안서를 위한 1페이지 요약본을 생성하세요. 주요 초점은 투자 수익률(ROI), 도입 용이성, 지원 체계에 두십시오

📖 함께 읽기: 활용할 최고의 AI 생산성 tools

AI로 글쓰기 시 피해야 할 흔한 실수들

마케팅 팀은 종종 AI 글쓰기 tools를 마법 지팡이처럼 사용합니다—모호한 명령어만 내리면 완벽한 결과를 기대하죠. 바로 여기에 문제가 있습니다:

'X에 관한 블로그 포스트를 작성해 주세요'라고 요청하는 경우: 매번 일반적인 내용만 제공됩니다. 대신 /AI에게 구체적인 관점, 목표 독자층, 그리고 공유하려는 독특한 통찰력을 알려주세요

초안을 최종본으로 받아들이기: */AI를 대체자가 아닌 글쓰기 파트너로 생각하세요. /AI의 출력을 출발점으로 삼고, 여기에 개인의 경험과 전문성을 더하세요

사실 확인을 잊는 경우: *AI는 종종 자신 있게 허구를 만들어냅니다. 게시 전 통계, 인용문, 주장을 반드시 확인하세요

단어 수 무시 문제: *500단어를 요청하면 800단어가 나오고, 200단어를 요청하면 400단어가 나옵니다. AI 글쓰기 프롬프트에 항상 정확한 요구사항을 명시하세요: '정확히 300단어만 작성해 주세요, 더도 덜도 말고'

민감한 주제에 AI 활용 시 주의사항:* 논란의 여지가 있거나 개인적인 내용, 감정 지능이 필요한 작업은 반드시 사람이 처리하도록 하세요. AI는 이러한 미묘한 차이를 파악하지 못합니다

🔍 알고 계셨나요? '생성형 AI 기반 글쓰기 지원의 가치, 이점 및 우려 사항'이라는 제목의 논문은 작업이 창의적이고 AI가 콘텐츠 생성을 돕는 한 사람들이 AI 지원을 선호한다는 사실을 발견했습니다. 또한 AI가 글쓰기에 대한 자신감을 높이는 데 도움이 된다는 점도 밝혀졌습니다.

📣 고객 사례: 마케팅 에이전시 호크 미디어(Hawke Media)는 ClickUp을 통해 프로젝트 관리 시간을 30% 단축하여 클라이언트에 더 나은 결과를 제공하는 데 집중할 수 있는 시간을 확보했습니다. ClickUp을 사용해보고 완전히 반해버렸습니다. 이 플랫폼은 이제 제 업무 시간 중 즐겨찾기가 되었죠. 저는 주저 없이 ClickUp을 전도하는 사람입니다—모두에게 ClickUp을 소개하곤 합니다. ClickUp을 사용해보고 완전히 반해버렸습니다. 이 플랫폼은 이제 제 업무 시간 중 즐겨찾기가 되었죠. 저는 주저 없이 ClickUp을 전도하는 사람입니다—모두에게 ClickUp을 소개하곤 합니다. 이 팀이 ClickUp을 어떻게 활용했는지 이해하려면 이 비디오를 시청하세요:

AI 글쓰기 도구를 최대한 활용하는 보너스 팁

AI 글쓰기 도우미를 효율적으로 활용하는 방법을 알아보세요. 👇

상세한 브리핑으로 시작하세요

AI 마케팅 tools는 일반적인 글쓰기를 피하기 위해 맥락이 필요합니다.

📌 이렇게 해보세요: 새로운 앱이나 시스템 없이도 적용 가능한 생산성 향상 팁에 대해, 지친 마케팅 매니저들을 대상으로 500단어 분량의 글을 작성하세요. 공감하면서도 실용적인 어조를 유지하고, 그들이 내일 아침 바로 시도해볼 수 있는 구체적인 예시 두 가지 이상을 포함하세요.

이것이 효과적인 이유는 대상(지친 마케팅 관리자), 제약 조건(새로운 tools 없음), 어조(공감적이면서도 실용적), 구체적인 요구사항(실행 가능한 예시 2개)을 명확히 정의했기 때문입니다.

AI 콘텐츠 생성기는 이제 일반적인 조언 영역으로 벗어나지 않도록 방지하는 안전 장치를 갖추고 있습니다.

AI를 연구 및 아이디어 구상 파트너로 활용하세요

체계적인 콘텐츠 아이디어 도출 워크플로우를 구축하세요. 먼저 '[주제]에 대해 아직 충분히 다루어지지 않은 독특한 관점 10가지는 무엇인가?'라고 질문해 보세요

가장 설득력 있는 관점을 선택한 후, '이 관점을 지원하는 구체적인 예시나 연구 사례 다섯 가지는 무엇인가요?'라고 요청하세요. 마지막으로 '회의론자들이 제기할 수 있는 반대 의견은 무엇이며, 이를 어떻게 해결할 것인가요?'라고 질문하세요

이 프로세스는 수시간에 걸친 조사와 브레인스토밍을 콘텐츠 워크플로우 소프트웨어 내에서 집중적인 10분 세션으로 전환합니다.

🧠 재미있는 사실: '인간-AI 공동 글쓰기'에 관한 연구 논문에 따르면, AI 보조 도구가 다음 문장 대신 다음 단락을 제안하도록 하면 사람들이 더 빠르고 더 나은 글을 쓸 수 있었습니다. 특히 매일 글을 쓰지 않는 사람들이 큰 효과를 보았습니다.

대화 속에서 구체적인 피드백을 제공하고 반복적으로 개선하세요

결과가 기대에 미치지 못할 때는 동일한 대화에서 정확한 지시를 제공하세요.

📌 이렇게 시도해 보세요: ‘톤이 우리 대상 독자에게 너무 격식 차려져 있습니다. 전문성을 유지하면서 대화체로 조정해 주세요.’ 또는 ‘각 주요 논점을 지원할 구체적인 예시와 특정 메트릭 또는 회사명을 추가해 주세요.’

AI는 대화 중 피드백을 학습하므로, 후속 작업은 초기 시도보다 개선된 모습을 보일 것입니다.

시간 소모적이고 반복적인 작업에 /AI를 집중시키세요

창작 일보다는 연구 종합, 개요 생성, 콘텐츠 재구성 등에 /AI를 활용하세요.

📌 이렇게 활용해 보세요: ‘이 2000단어 기사를 각기 다른 키 인사이트를 강조하는 5개의 플랫폼별 소셜 미디어 게시물로 변환해 주세요’ 또는 ‘이 고객 후기를 우리 솔루션이 특정 비즈니스 과제를 어떻게 해결하는지 보여주는 일관된 사례 연구로 재구성해 주세요.’

AI가 체계적인 작업을 처리하도록 함으로써 효율성을 극대화하고, 전략 수립과 독창적인 사고를 위한 창의적 에너지를 보존할 수 있습니다.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp의 음성 입력 기능으로 떠오르는 아이디어를 즉시 페이지로 옮길 수 있습니다. 바로 가기 키를 누른 상태에서 말하기 시작하면 실시간으로 글이 입력됩니다. ClickUp Talk to Text로 손쉽게 캠페인 아이디어를 포착하고 다듬어 보세요 예시: 클라이언트 통화 후, 새 광고 캠페인을 위한 10가지 헤드라인 아이디어를 말로 제시할 수 있습니다. ClickUp Brain MAX가 이를 즉시 문서로 기록합니다. 이후 가장 우수한 아이디어를 다듬어 완성도 높은 카피로 만들고 팀과 공유하여 피드백을 받을 수 있습니다. 자세히 알아보기:

모든 저작권은 ClickUp에 있습니다

블로그 작성, 이메일 다듬기, 캡션 아이디어 구상까지 도와주는 앱이 셀 수 없이 많습니다. 핵심은 복잡성을 더하지 않으면서 일을 더 쉽게 만들어줄 AI 글쓰기 도구를 선택하는 방법을 아는 데 있습니다.

이제 ClickUp을 통해 프로젝트, 캠페인, 문서가 이미 존재하는 플랫폼 내에서 바로 ClickUp Brain과 Brain MAX를 활용할 수 있습니다. 마케팅 팀은 랜딩 페이지를 몇 초 만에 개선하고, 소셜 매니저는 작업 공간을 벗어나지 않고도 캡션을 작성하며, 제품 또는 영업 팀은 건조한 노트를 콘텐츠로 전환해 연결을 이룰 수 있습니다.

앱 과부하를 피하고 모든 작성을 한곳에 통합할 준비가 되셨다면, 지금 바로 ClickUp에 가입하세요! ✅

자주 묻는 질문 (FAQ)

A. ClickUp Brain은 장문 콘텐츠 제작에 최적의 선택입니다. 특히 이미 ClickUp으로 프로젝트를 관리 중이라면 더욱 그렇습니다. 워크플로우와 완벽하게 통합되어 프로젝트 관리 시스템 내에서 직접 긴 글을 작성하고 편집할 수 있습니다.

아니요, AI 글쓰기 도구는 인간 작가를 완전히 대체할 수 없습니다. AI는 조사, 초안 작성, 일상적인 콘텐츠 제작에는 탁월하지만 진정한 창의성, 개인적 경험, 감정 지능이 부족합니다. 또한 독자적인 인터뷰를 진행하거나 독보적인 통찰력을 개발하거나 복잡한 브랜드의 미묘한 차이를 이해할 수 없습니다.

A. ClickUp은 유료 플랜의 일부로 AI 작성을 제공하여 독립형 tools 대비 매우 비용 효율적입니다. ChatGPT Plus는 월 20달러, Jasper는 월 69달러부터, Copy.ai는 월 29달러부터 시작합니다.

A. AI 글쓰기로 콘텐츠 품질을 보장하려면 통계와 주장을 사실 확인하십시오. 맥락, 대상, 어조 지정을 포함한 상세한 프롬프트를 제공하십시오. AI 출력을 초안으로 활용하고, 브랜드 목소리에 맞게 편집하며 개인적인 통찰력을 추가하십시오.

A. ClickUp은 마케팅 팀에게 최적의 선택입니다. AI 글쓰기 기능과 프로젝트 관리 기능을 결합하여 모든 캠페인을 한 곳에서 체계적으로 관리할 수 있기 때문입니다. 다른 tool로 전환할 필요 없이 콘텐츠 기획서 작성, 카피 생성, 승인 워크플로우 관리까지 원스톱으로 처리할 수 있습니다.