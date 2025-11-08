스프린트 백로그 그루밍을 자동화하는 최고의 프로젝트 관리 tools 3선

스프린트 플랜 세션마다 팀이 어수선한 백로그를 보고 한숨을 내쉬는 그 순간, 기억하시나요? 왠지 3스프린트 전의 그 버그가 잊혀진 할 일 유령처럼 여전히 맨 아래에 숨어 있는 것 같습니다.

스프린트 백로그 그루밍은 천둥번개 치는 날 고양이 몰기처럼 느껴져서는 안 됩니다. 하지만 수십 개의 작업을 동시에 처리하며 개발자, 디자이너, 이해관계자들이 같은 페이지를 바라보도록 하려다 보면, 최고의 애자일 방법론을 사용해도 혼란이 순식간에 스며듭니다!

스프린트 백로그 그루밍을 자동화하기 위한 프로젝트 관리 소프트웨어의 활용이 바로 여기서 중요해집니다. 본 글에서는 현대적 제품 개발 팀을 위한 최고의 백로그 관리 tools를 살펴보겠습니다.

또한 자동화가 애자일 팀이 건강한 스프린트를 유지하고, 백로그를 효과적으로 관리하며, 스프린트 목표를 달성 가능한 범위 내에 유지하는 데 어떻게 도움이 되는지 살펴보겠습니다.

👀재미있는 사실: 1993년 이젤 코퍼레이션에서 최초의 진정한 스크럼 팀이 출범했으며, 스크럼 습관과 함께 초기 XP 엔지니어링 관행을 활용하여 놀라운 생산성을 달성했습니다.

스프린트 백로그 그루밍 자동화를 위한 최고의 프로젝트 관리 소프트웨어 3선 한눈에 보기

스프린트 백로그 그루밍을 위한 키 프로젝트 관리 자동화 tools를 키 기능, 추가 기능, 가격, 사용자 평가 기준으로 비교하여 적합한 도구를 선택하는 데 도움이 되는 간략한 비교 자료입니다.

스프린트 백로그 그루밍이란 무엇인가요?

스프린트 백로그 그루밍(때로는 백로그 정제라고도 함)은 제품 백로그에 포함된 항목을 검토하고 더 이상 중요하지 않은 항목을 정리하며, 가장 중요한 항목들이 다음 스프린트에 준비되도록 하는 과정입니다.

그루밍이 제대로 완료되면, 혼란스럽고 끝없는 목록을 마주해야 하는 스트레스에서 모두를 구할 수 있습니다.

대신 팀은 어떤 사용자 스토리가 준비되었는지, 어떤 스토리가 더 자세한 내용이 필요한지, 어떤 스토리를 나중으로 미룰 수 있는지 명확히 파악한 상태로 스프린트 플랜 회의에 임할 수 있습니다.

제품 백로그 관리 tools은 또한 새로운 아이디어나 고객 요구사항이 적절한 시점에 추가될 수 있는 스페이스를 제공합니다.

📌 예시: 소규모 개발 팀이 주간 스프린트를 준비하는 모습을 상상해 보세요. 수십 개의 미완성 아이디어를 헤매며 시간을 낭비하는 대신, 한 시간 동안 함께 백로그를 다듬습니다. 작업이 끝날 무렵, 스프린트 백로그는 가볍고 명확하며 실행 가능해져 팀원들은 진정으로 즐기는 일에 집중할 무료를 얻습니다.

스프린트 백로그 그루밍을 자동화해야 하는 이유는 무엇인가요?

스프린트 외부의 백로그는 항상 진행 중이어야 합니다. 일반적으로 다음 스프린트 플랜 수립 전에 우선순위가 지정됩니다. 스프린트 내 항목을 의미한다면, 여유가 있을 때 처리할 수 있지만 이는 특정 신호입니다. 다량의 버그 처리는 무언가의 신호이며, 새로운 아이디어에 대응하는 것도 마찬가지입니다.

스프린트 외부의 백로그는 항상 진행 중이어야 합니다. 일반적으로 다음 스프린트 플랜 수립 전에 우선순위가 지정됩니다. 스프린트 내 항목을 의미한다면, 여유가 있을 때 처리할 수 있지만 이는 특정 신호입니다. 다량의 버그 처리는 무언가의 신호이며, 새로운 아이디어에 대응하는 것도 마찬가지입니다.

레딧 사용자의 이 작은 통찰이 이를 아주 잘 요약해 줍니다.

백로그는 끊임없이 변화합니다. 새로운 아이디어가 등장하고, 버그가 시급한 조치를 요구하며, 우선순위는 예상보다 빠르게 바뀝니다. 이러한 지속적인 움직임이 그루밍 작업을 끝없는 일과처럼 느끼게 하는 이유입니다.

자동화의 작은 도움만으로도 전체 프로세스를 더 가볍고 덜 지치게 만들 수 있는 이유이기도 합니다.

스프린트 백로그 그루밍을 자동화해야 할 이유가 궁금하다면, 바로 여기 있습니다:

더 이상 중요하지 않은 오래된 작업을 정리하여 백로그 관리가 더 수월해지도록 하세요.

현재 가장 가치 있는 사용자 스토리와 작업을 강조하세요

반복적인 정렬 작업을 백그라운드에서 처리하여 스프린트 플랜 전 준비 시간을 수 시간 단축하세요

진행 상황을 투명하게 유지하여 팀 전체가 현재 상황을 이해할 수 있도록 하십시오

사람들이 생각하고, 창조하고, 실제로 일을 즐길 수 있는 스페이스를 무료하세요

👀 재미있는 사실: Google Ventures는 팀이 올바른 해결책을 빠르게 도출할 수 있도록 5일간의 디자인 스프린트를 개발했습니다. 아이디어에서 프로토타입 제작, 사용자 테스트 피드백까지 진행한 후 개발에 커밋하는 방식입니다. Airbnb, Dropbox, LEGO, 유엔 등 다양한 소프트웨어 개발 팀이 이를 활용하고 있습니다.

스프린트 백로그 그루밍을 자동화하기 위한 프로젝트 관리 소프트웨어에서 무엇을 찾아야 할까요?

백로그 그루밍용 소프트웨어를 선택할 때 긴 기능 목록을 찾지 마세요. 팀에게 자연스럽게 느껴지고, 백로그 일의 일상적인 스트레스를 줄여주며, 모두가 다음에 무엇을 해야 할지 명확한 보기를 가질 수 있는 도구를 찾는 데 집중해야 합니다.

최고의 tools은 스프린트 플랜을 더 무겁게 만드는 것이 아니라 가볍게 만들어야 합니다. 이를 식별하는 방법은 다음과 같습니다:

✅ 백로그 항목을 쉽게 검토하고 다듬어 더 작은 사용자 스토리로 분할하여 팀이 필요할 때 바로 활용할 수 있도록 준비합니다

✅ 팀의 실제 일 방식에 맞춰 조정 가능한 맞춤형 보드와 워크플로우를 제공합니다

✅ 커뮤니케이션 플랫폼 및 개발 tools와 원활하게 연결되어 모든 구성원이 전환 없이 협업할 수 있습니다

✅ 번다운 차트부터 팀 전체의 협업을 유지하는 간단한 보고서까지, 이해하기 쉬운 방식으로 진행 상황을 보여줍니다.

✅ 백로그 업데이트 및 스프린트 알림과 같은 반복적인 작업을 백그라운드에서 처리하여 팀이 의미 있는 일에 집중할 수 있도록 지원합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 88%가 개인 작업에 AI tools를 매일 사용한다고 답했으며, 절반 이상은 하루에 여러 번 활용합니다. 그런데 그와 같은 강력한 도구가 일 현장에 도입되면 어떤 변화가 일어날까요? 프로젝트 관리, 지식 공유, 협업의 중심에 AI를 두면 팀은 정보 검색에 낭비되던 시간을 주당 3시간 이상 절약할 수 있습니다. 이미 ClickUp 사용자의 60%가 그렇게 하고 있듯이 말이죠.

최고의 프로젝트 관리 소프트웨어로 스프린트 백로그 그루밍 자동화

백로그 그루밍 작업이 부담스러울 때를 위해, 반복적인 일을 조용히 처리해 주는 세 가지 tools를 소개합니다.

ClickUp (AI 기반 백로그 그루밍 기능을 갖춘 올인원 프로젝트 관리 플랫폼으로 최적)

백로그 그루밍은 모두가 중요함을 알지만 실제로 기대하는 사람은 거의 없는 작업 중 하나입니다. ClickUp은 자동화와 AI를 프로세스에 접목하여 이를 변화시킵니다.

ClickUp은 모든 업무 앱, 데이터, 워크플로우를 통합하는 세계 최초의 컨버지드 AI 워크스페이스입니다. 모든 형태의 업무 분산을 제거하여 100% 컨텍스트를 제공하고 , 인간과 에이전트가 함께 작업할 수 있는 단일 공간을 제공합니다.

끝없는 분류와 논쟁 대신, ClickUp으로 스프린트 백로그를 생생하고 관리 가능한 스페이스로 탈바꿈하세요. 방법은 다음과 같습니다:

ClickUp Brain 및 Brain MAX를 통한 AI 지원 백로그 우선순위 지정

ClickUp Brain으로 긴급 버그를 강조 표시하고 영향도에 따라 백로그 항목을 순위 지정하세요

ClickUp Brain은 숙련된 스크럼 마스터의 시각으로 백로그를 분석합니다: 패턴을 포착하고, 위험 요소를 파악하며, 팀이 고값 일로 나아갈 수 있도록 유도합니다.

단순히 마감일 순으로 항목을 정렬하는 것이 아니라, 의존성, 작업량, 심지어 유사 작업의 이력까지 고려합니다.

📌 예시: 제품 관리자가 120개의 사용자 스토리, 기능 요청, 버그로 구성된 백로그를 마주합니다. 카드를 수동으로 이동시키는 대신 ClickUp Brain을 활용해 우선순위를 매깁니다. AI는 사소한 버그를 무시할 경우 다음 스프린트에서 두 개의 주요 사용자 스토리를 블록할 것이라고 경고합니다. 또한 기존 기능을 중복하는 저우선순위 기능을 지연을 제안합니다. 수시간이 걸리던 추측 작업이 이제 10분 검토와 확인으로 대체됩니다.

궁극적으로 ClickUp Brain은 과거 스프린트의 유사한 작업을 분석하고 합리적인 추정치를 제안함으로써 이러한 반복 작업을 줄여줍니다.

💡 보너스: Chrome 확장 기능을 넘어선 솔루션을 찾는 사용자에게 ClickUp Brain MAX는 완벽한 데스크톱 AI 슈퍼 앱입니다. ClickUp, 연결된 앱(Google 드라이브, 피그마, GitHub 등), 웹을 한 스페이스에서 즉시 검색하세요. 백로그 준비 시 관련 파일, 사양서, 이전 스프린트 정보를 탭 전환이나 폴더 탐색 없이(일 산재 현상 기억하시나요?) 빠르게 불러올 수 있습니다.

Brain MAX의 음성-to-텍스트 기능을 활용하여 노트 작성이나 그루밍 알림 생성 속도를 높여보세요

수많은 AI tools를 대체하고 ChatGPT, Claude, Gemini와 같은 프리미엄 AI 모델을 단일한 컨텍스트 기반의 기업용 솔루션으로 활용하세요. Brain MAX를 사용해 보세요. 스프린트 작업을 자동화하는 데 도움이 됩니다. 예시: 그루밍 세션 전에 Brain MAX에 고객이 요청한 특정 기능을 참조하는 백로그 내 모든 작업을 표시해 달라고 요청하거나, 해당 기능과 관련된 미해결 버그를 찾아달라고 요청하거나, 해당 작업과 연결된 디자인 자산을 가져오도록 요청할 수 있습니다. 이렇게 하면 정제 회의에 이미 맥락과 콘텐츠를 갖추고 참여할 수 있습니다.

AI 에이전트의 힘을 활용하세요

ClickUp AI 에이전트를 설정하여 백로그를 깔끔하게 유지하고 스프린트 준비를 완료하세요. 이 에이전트는 특정 조건을 모니터링하고, 자동으로 작업을 수행하며, 팀이 보드를 열기도 전에 관련 인사이트를 제공하도록 맞춤형 설정할 수 있습니다.

맞춤형 ClickUp AI 에이전트를 설정하여 백로그를 깔끔하게 유지하고, 스프린트 준비를 완료하며, 선제적으로 대응하세요.

스프린트 백로그 그루밍을 위한 AI 에이전트 설정 예시:

에이전트 이름: 스프린트 그루밍 준비 에이전트

트리거: 백로그에 작업이 추가되거나 14일 동안 업데이트되지 않은 경우

작업:

명확성을 위해 작업 설명을 분석하고 지속적인 개선을 제안하세요.

검토를 위해 불완전하거나 모호한 사용자 스토리를 표시하세요

트라이아지를 위해 제품 소유자에게 자동 할당

작업에 "정리 필요" 태그를 지정하고 다음 계획 세션 전에 마감일을 설정하세요.

이 AI 에이전트는 팀이 항상 사전 필터링되고 체계적으로 정리된 작업 목록을 가지고 그루밍 세션에 참여하여 논의할 준비가 되도록 보장합니다.

🎥 새로운 팀원을 회의하세요! 아래 비디오를 통해 첫 AI 에이전트 설정 방법을 확인하세요:

ClickUp 자동화 기능이 적용된 스프린트 템플릿

애자일 우선순위 지정 기법은 리듬을 바탕으로 효과적으로 작동하지만, 매번 수동으로 스프린트를 설정하는 것은 그 리듬을 깨뜨릴 수 있습니다.

ClickUp 자동화 기능은 반복 작업을 자동화하고 백로그를 체계적으로 관리하여 스프린트 백로그 그루밍을 효율화합니다. "백로그에 작업이 추가될 때"와 같은 트리거와 "소유자 지정" 또는 "상태를 검토 필요로 설정"과 같은 액션을 설정하여 작업을 효율적으로 관리하세요. 이를 통해 오래되거나 불분명한 항목이 쌓이는 것을 방지하고 수동 정리 작업을 줄일 수 있습니다.

ClickUp 자동화 기능을 활용해 반복 작업 사전 할당 및 마감일 자동 설정으로 스프린트를 시작하세요

스프린트 백로그 그루밍 과정에서 자동화가 구체적으로 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다:

새로 생성된 백로그 작업을 자동으로 그루밍 열 또는 목록으로 이동시켜 수동 정렬 없이도 모든 신규 항목의 가시성이 확보되도록 합니다.

작업이 백로그에 등록될 때 기본값 우선순위, 태그, 잔여 작업량 또는 상태를 설정하여 초기 검토 시 중요한 사항이 누락되지 않도록 하세요.

백로그 작업이 '우선순위 높음'으로 표시되거나 일정 시간 동안 업데이트되지 않았을 때 이해관계자나 관찰자에게 알림을 전송하세요.

30일 동안 업데이트가 없는 등 오래된 작업을 자동으로 아카이빙하거나 "검토/정리" 목록으로 이동시켜 그루밍 세션이 관련 작업에 집중할 수 있도록 합니다.

ClickUp 맞춤형 상태를 통한 백로그 항목의 맞춤형 상태 관리

ClickUp 맞춤형 상태를 통해 "정리 필요" 또는 "스프린트 준비 완료"와 같은 상태를 생성하여 백로그 흐름을 가시적으로 관리하세요

백로그 그루밍에서 가장 간과되는 부분 중 하나는 명확성입니다. 백로그 항목은 종종 중간 상태에 머물러 있습니다—무시하기에는 너무 상세하지만 개발 준비가 되지 않은 상태죠. ClickUp 맞춤형 상태는 팀이 작업의 실제 상태를 반영하는 자체 상태를 생성할 수 있도록 하여 이 문제를 해결합니다.

📌 예시: 분산 개발 팀은 다음과 같은 상태 흐름을 구축합니다: "아이디어 등록 → 분류 필요 → 그루밍 준비 완료 → 추정 필요 → 스프린트 준비 완료 → 블록됨." 백로그 그루밍 세션에서는 이러한 상태를 활용해 논의를 진행합니다. 모든 참여자가 즉시 어떤 항목이 추가 정비가 필요한지, 어떤 항목이 스프린트 준비 완료 상태인지, 어떤 항목이 정체 상태인지 확인할 수 있습니다. 이를 통해 그루밍 회의가 목적 없는 토론으로 흐르는 것을 방지하고 스프린트 백로그가 지속적으로 진전되도록 합니다.

📚 보너스: ClickUp 대시보드는 백로그 상태를 한눈에 볼 수 있는 보기를 제공합니다. 작업 추정이 누락된 건수, 할당되지 않은 작업, 너무 오래 방치된 작업 등 키 메트릭을 보여줍니다.

속도 차트, 번다운/번업 그래프, 팀 작업량 보기 등의 위젯을 도입하면 목록을 일일이 살펴보지 않아도 병목 현상이나 용량 문제를 즉시 파악할 수 있습니다.

GitHub, GitLab 및 Jira와의 원활한 통합

ClickUp 통합 기능을 통해 풀 리퀘스트, 커밋, 문제를 ClickUp 작업과 직접 동기화하세요

백로그 그루밍은 고립된 상태에서 이루어지지 않습니다. 개발 팀의 경우 코드 커밋, 풀 리퀘스트, 버그 리포트 등이 모두 백로그에 영향을 미칩니다.

ClickUp은 GitHub, GitLab, Jira와 연동되어 해당 시스템의 업데이트가 백로그 항목에 자동으로 반영되도록 합니다.

📌 예시: 개발자가 ClickUp의 백로그 항목과 연결된 GitHub의 풀 리퀘스트를 병합합니다. PR이 닫히자마자 ClickUp 통합 기능이 작업 상태를 "완료됨"으로 업데이트하고 커밋 ID가 포함된 메모를 추가하며 QA 팀에 알립니다. 이는 QA 팀이 업데이트를 확인하느라 시간을 낭비하지 않으며, 제품 관리자가 여러 도구를 교차 확인하지 않아도 스프린트 진행 상황을 항상 최신 상태로 파악할 수 있음을 의미합니다.

📖 함께 읽기: 애자일 용량 플랜

ClickUp 템플릿으로 체계적인 흐름 지원

ClickUp의 백로그 및 스프린트 템플릿은 스크럼 팀에게 스프린트 계획 수립을 위한 명확한 구조를 제공하면서 백로그 관리를 간단하고 일관되게 유지합니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 백로그 및 스프린트 템플릿으로 복잡한 프로세스를 체계화하여 시간을 절약하세요

이러한 애자일 템플릿을 통해 얻을 수 있는 이점은 다음과 같습니다:

우선순위가 명확하게 가시성이 유지되고 쉽게 추적할 수 있는 방식으로 스프린트를 관리하세요

단일하고 일관된 제품 백로그를 유지하여 스프린트 백로그로 원활한 흐름을 유지하세요.

실시간으로 장애 요소를 추적하고 진행 상황을 공유하여 팀원들과 지속적으로 연결하세요.

ClickUp 애자일 스프린트 계획 템플릿은 스프린트 백로그 항목 및 개발 상태와 같은 맞춤형 뷰가 사전 구축되어 팀이 스프린트 진행 상황을 완벽하게 파악할 수 있도록 합니다. 이 무료 스프린트 계획 템플릿에는 개발 상태, 에픽, 잔여 시간 등 맞춤형 필드가 포함되어 계획 수립을 원활하게 진행할 수 있습니다.

ClickUp 최고의 기능

ClickUp의 한도

복잡한 기능 세트는 막 시작한 소규모 팀에게 부담스러울 수 있습니다

고급 자동화 및 통합 설정의 학습 곡선

Brain MAX와 같은 일부 AI 기능들은 현재 데스크탑에서만 이용 가능합니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

사용자들이 ClickUp에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서는 다음과 같이 노트를 했습니다:

자동화 기능, AI 글쓰기 보조 도구, 개선된 달력 등은 진정한 시간 절약 솔루션입니다. 가장 큰 장점은? 신규 캠페인 론칭부터 장기 운영 관리까지 규모에 맞춰 확장된다는 점입니다.*

자동화 기능, AI 글쓰기 보조 도구, 개선된 달력 등은 진정한 시간 절약 솔루션입니다. 가장 큰 장점은? 신규 캠페인 론칭부터 장기 운영 관리까지 규모에 맞춰 확장된다는 점입니다.*

⚙️ 친절한 팁: 백로그 그루밍을 위한 Brain MAX 샘플 워크플로우 예시입니다 프롬프트로 시작하기: Brain MAX에게 미정제 또는 비활성 백로그 항목을 모두 추출하도록 요청하세요 한 보기에 인사이트 확인: 응답 내용을 활용해 ClickUp 내에서 직접 태그 지정, 작업 할당 또는 우선순위 재조정 수행 지원 콘텐츠 가져오기: Brain MAX에게 각 키 항목에 대한 연결된 문서, 티켓 또는 회의 노트를 가져오도록 요청하세요. 음성 메모 준비: 음성 텍스트 기능을 활용해 신속한 그루밍 노트나 확인 후속 조치를 위한 작업을 생성하세요.

2. Jira (애자일 백로그 관리 및 스프린트 추적에 최적)

Jira를 통해

Jira는 제품 소유자가 백로그 항목을 확인하고 우선순위를 지정하며 편집할 수 있는 구조화된 보드를 제공하여 스프린트 백로그 그루밍을 효율화합니다. 드래그 앤 드롭 방식의 우선순위 지정, 스토리 포인트 추정, 맞춤형 필터 등의 기능을 통해 개발 팀은 긴급도, 스프린트, 문제 유형별로 작업을 체계적으로 관리할 수 있습니다.

또한 Jira는 문서화를 위한 Confluence, 개발 컨텍스트를 위한 Bitbucket과 같은 통합 기능을 통해 그루밍을 지원하며, 모든 정보가 단일 문제 내에서 가시성이 있습니다. 맞춤형 워크플로우를 설정하고 Jira의 자동화 기능을 활용하여 오래된 티켓을 표시하거나 그루밍 상태별로 스토리를 전환할 수 있습니다.

엔지니어링 매니저는 또한 벨로시티 차트와 스프린트 보고서를 활용하여 백로그 항목이 적절한 크기인지, 우선순위가 제대로 지정되었는지, 그리고 진행 중인지 평가할 수 있습니다.

Jira의 최고의 기능들

백로그 내에서 직접 사용자 스토리를 생성하고 구성하며, 이를 에픽 및 스프린트 목표와 연결된 상태로 유지하세요.

스크럼 또는 칸반 보드를 활용하여 스프린트 진행 상황을 시각화하고 팀 스타일에 맞게 워크플로우를 조정하세요.

번다운 차트, 속도 추적, 작업량 보기 등 애자일 보고서로 프로젝트 상태를 추적하세요.

Jira의 내장 자동화 규칙으로 반복적인 업데이트를 자동화하여 수동 작업 처리를 줄이세요.

Confluence, GitHub, GitLab, Bitbucket, Slack, Microsoft Teams와 통합하여 코드, 문서, 대화를 한곳에서 연결하세요.

관리자에게 우선순위와 작업량을 실시간으로 보여주는 대시보드로 자원 배분을 모니터링하고 병목 현상을 파악하세요.

Jira의 한도

신규 팀에게는 설정 및 맞춤형이 부담스러울 수 있습니다

매우 큰 백로그나 과도하게 맞춤형 프로젝트에서는 성능이 저하됩니다.

많은 고급 기능은 Atlassian 마켓플레이스의 추가 플러그인이 필요합니다.

Jira 가격 정책

Free

표준 : 사용자당 월 $7.53

프리미엄 : 사용자당 월 $13.53

기업: 가격 문의

Jira 평가 및 리뷰

G2 : 4.3/5 (6,600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (15,200개 이상의 리뷰)

사용자들이 말하는 Jira

이 G2 리뷰의 기능:

Jira는 프로젝트 관리와 관련하여 원하는 거의 모든 작업을 수행할 수 있습니다(티켓, 백로그, 스프린트 플랜, 번다운 차트, 생산성 메트릭 등 무엇이든).

Jira는 프로젝트 관리와 관련하여 원하는 거의 모든 작업을 수행할 수 있습니다(티켓, 백로그, 스프린트 플랜, 번다운 차트, 생산성 메트릭 등 무엇이든).

알고 계셨나요? ClickUp의 엔지니어와 제품 관리자들은 ClickUp에서 에픽을 플랜하여 일을 우선순위화하고, 가시성을 높이며, 스프린트 협업을 진행합니다. 그 방법은 다음과 같습니다: 팀은 스쿼드로 구성되며, 각 스쿼드에는 전용 폴더가 할당됩니다.

각 스쿼드 폴더에는 백로그 항목, 버그, 스프린트용 목록이 포함됩니다.

에픽과 사용자 스토리는 여러 리스트에 유연하게 할당되는 작업 기능 덕분에 스쿼드의 기능 목록, 제품 로드맵 목록, 스프린트 목록에 존재합니다. ClickUp 작업 공간 내에서 여러 목록을 활용하여 다양한 작업과 활동을 추적하세요 팀을 위한 스프린트를 쉽게 운영하는 방법이 궁금하신가요? 자세한 내용은 이 비디오를 시청하세요:

📖 추천 자료: 기능과 생산성 향상을 위한 Jira 통합 솔루션

3. Trello (시각적 스프린트 보드 및 간단한 백로그 그루밍에 최적)

Trello를 통해

일이 '할 일'에서 '완료됨'으로 넘어가는 모습을 보는 데는 특별한 만족감이 있습니다. 그 작은 진행의 느낌이 팀의 동기를 유지하게 하며, Trello는 바로 그 감정을 담아냅니다.

Trello의 시각적 보드를 활용하면 백로그 항목을 "정리 예정", "검토 중", "스프린트 준비 완료"와 같은 목록으로 깔끔하게 정리할 수 있습니다. 각 카드는 동적인 작업 공간이 되어 체크리스트, 예상 작업량, 첨부 파일, 라벨을 추가하여 준비된 작업과 보완이 필요한 작업을 명확히 구분할 수 있습니다.

Trello의 버틀러 자동화는 사전 설정된 규칙에 따라 카드를 이동하거나, 작업을 할당하거나, 항목에 태그를 지정하는 등 한 단계 더 발전된 기능을 제공합니다. 파워업 기능인 사용자 지정 필드와 카드 에이징을 활용하면 누락된 추정치를 확인하거나, 스프린트 부채가 발생하기 전에 소홀히 된 작업을 발견할 수 있습니다.

Trello 최고의 기능

드래그 앤 드롭 방식으로 카드를 이동하며 스크럼 또는 칸반 보드를 운영하여 스프린트 백로그를 관리하세요

라벨, 체크리스트, 마감일을 활용하여 사용자 스토리를 세분화하고 우선순위의 가시성을 유지하세요.

Butler 자동화로 작업 인수인계, 알림, 반복 업데이트를 자동화하세요

대시보드, 타임라인, 테이블 뷰 를 통해 여러 보드에 걸쳐 스프린트 진행 상황 을 추적하세요.

Power-Ups를 통해 Trello를 Slack, Google Drive, Jira와 연결하여 원활한 크로스-기능 협업을 실현하세요.

사용자 지정 필드와 플래닝 포커 통합 기능을 활용해 백로그 정제 시 스토리 포인트와 우선순위를 설정하세요.

Trello의 한도

우수한 스크럼 프로젝트 관리 tools에 비해 고급 보고 기능이 부족합니다.

복잡한 애자일 워크플로우에는 여러 파워업이 필요할 수 있으며, 이는 설정 시간을 추가합니다.

자원 관리 요구사항이 많은 대규모 기업 프로젝트에는 적합하지 않습니다.

Trello 가격 정책

Free

스탠다드 : 사용자당 월 $5

프리미엄 : 사용자당 월 $10

기업: 사용자당 월 $17.50

Trello 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (13,700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (23,600개 이상의 리뷰)

사용자들이 말하는 Trello

이 G2 리뷰에서 강조된 내용은 다음과 같습니다:

트렐로가 마음에 드는 점은 사용법이 매우 간단하고 모든 것이 시각적으로 표현된다는 것입니다. 저는 모든 것이 명확하게 정리된 모습을 선호하는 편인데, 트렐로는 이를 완벽하게 구현합니다. 보드와 카드를 통해 원하는 방식으로 작업을 구성할 수 있고, 업무 할당과 진행 추적이 매우 쉽습니다.

트렐로가 마음에 드는 점은 사용법이 매우 간단하고 모든 것이 시각적으로 표현된다는 것입니다. 저는 모든 것이 명확하게 정리된 모습을 선호하는 편인데, 트렐로는 이를 완벽하게 구현합니다. 보드와 카드를 통해 원하는 방식으로 작업을 체계적으로 정리할 수 있으며, 업무 할당과 진행 추적이 매우 쉽습니다.

📖 추천 읽기: 효과적인 스프린트 일정 설정 방법

모든 팀이 동일한 수준의 복잡성을 가진 스프린트 백로그 tools를 필요로 하는 것은 아니며, 바로 그 점에서 Zenhub 및 Azure DevOps와 같은 옵션이 주목받습니다.

via Zenhub

개발 일이 이미 GitHub에서 진행 중이라면 Zenhub가 특히 유용합니다. 이 도구는 백로그 관리와 스프린트 플랜을 레포지토리에 직접 통합하여 제품 백로그와 스프린트 백로그가 항상 실제 배포되는 코드를 반영하도록 보장합니다.

번다운 차트와 커밋에 직접 연동된 실시간 업데이트 같은 기능 덕분에 백로그 그루밍은 추측에 의존하는 작업에서 벗어나 진행을 실시간으로 추적하는 작업으로 변화합니다.

반면 Azure DevOps는 포괄적인 솔루션을 원하는 팀을 대상으로 합니다.

Azure를 통해

Azure DevOps는 포괄적인 솔루션을 찾는 팀을 지원합니다. Azure Boards를 사용하면 사용자 스토리를 백로그 항목으로 분해하고, 기능 또는 에픽에 매핑하며, 여러 팀에 걸쳐 스프린트 백로그를 관리할 수 있습니다.

그 강점은 규모에 있습니다: 소규모 애자일 팀이든 복잡한 프로젝트를 처리하는 기업이든, Azure DevOps는 백로그 그루밍을 릴리스와 직접 연결할 수 있는 기능을 제공합니다.

👀재미있는 사실: "스크럼(Scrum)"이라는 용어는 1986년 하버드 비즈니스 리뷰(Harvard Business Review) 논문에 등장합니다. 저자들은 제품 개발을 필드를 가로지르는 럭비 팀에 비유하며 팀워크, 흐름, 적응력을 반영했습니다.

📖 함께 읽기: Trello vs. ClickUp

백로그 그루밍 자동화를 위한 프로젝트 관리 소프트웨어 활용의 이점

팀이 이미 스프린트의 값을 인지하고 있다면, 핵심은 '왜'가 아닌 '어떻게' 지속 가능하게 운영할 것인가입니다. 바로 여기서 자동화의 가치가 입증됩니다. 자동화는 백로그 그루밍의 번거로움을 제거하고 전략 수립, 창의적 사고, 문제 해결을 위한 여유를 확보해 줍니다.

백로그 그루밍 자동화를 위한 프로젝트 관리 소프트웨어의 이점과 활용 가능성을 고려할 때 염두에 두어야 할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다:

30일 이상 업데이트되지 않은 백로그 항목을 자동으로 표시하여 오래된 작업이 스프린트 플랜을 복잡하게 만드는 것을 방지하세요.

AI 기반 추정 기능을 활용하여 유사한 과거 작업을 기반으로 신규 사용자 스토리에 대한 스토리 포인트를 제안하세요.

작업량 균형과 팀 가용성에 따라 그루밍 세션을 제품 소유자와 개발자에게 자동 할당하세요.

젠데스크(Zendesk) 나 Intercom ( Intercom ) 같은 플랫폼의 맞춤형 피드백을 백로그 항목에 직접 통합하여 풍부한 맥락을 바탕으로 우선순위를 정하세요.

스프린트 계획 수립 전에 장애 요소를 식별하기 위해 백로그 항목 간 의존성 지도를 생성하세요.

"정제 준비 완료"와 같은 기준을 충족하거나 설계 사양이 첨부된 항목을 자동으로 그루밍 대기열로 이동시킵니다.

TestRail과 같은 QA tools에서 백로그에 새로운 고우선순위 버그가 추가될 때 Slack 또는 이메일 알림을 트리거하세요.

Mixpanel과 같은 tool에서 실시간 사용 분석 데이터를 추출하여 참여도가 낮은 기능과 연결된 백로그 항목의 우선순위를 지정하세요.

스프린트 시작 전에 명확한 승인 기준이 없거나 소유자가 지정되지 않은 항목을 강조하여 후속 조치를 취할 수 있는 그루밍 대시보드를 생성하세요.

백로그를 정리하고, ClickUp 속도를 높여보세요

백로그는 애자일 작업의 일부로 항상 존재하지만, 팀의 속도를 늦추는 부담으로 느껴질 필요는 없습니다. 적절한 tools를 활용하면 그루밍은 단순히 작업과 씨름하는 과정이 아니라 팀을 명확하고 의미 있는 진행으로 이끄는 과정으로 전환됩니다.

다양한 옵션 중 ClickUp이 두드러지는 이유는 백로그를 단순히 정리하는 데 그치지 않고 적극적으로 개선하도록 지원하기 때문입니다.

ClickUp Brain이 제공하는 더 스마트한 우선순위 지정, 시간을 절약하는 자동화, 전체 워크플로우를 연결하는 통합 기능을 통해 ClickUp은 단순한 도구가 아닌, 여러분을 올바른 방향으로 이끌어 주는 팀원 같은 존재로 다가옵니다.

백로그에 필요한 체계와 팀에 필요한 명확성을 부여할 준비가 되셨다면, 지금 바로 ClickUp을 무료로 가입하세요.

자주 묻는 질문

백로그 그루밍은 제품 소유자와 팀이 제품 백로그 항목을 검토, 우선순위 지정, 업데이트 및 명확화하는 지속적인 프로세스입니다. 목표는 백로그가 깔끔하고 체계적이며 다가오는 스프린트에 대비할 수 있도록 하는 것입니다. 여기에는 대규모 항목(에픽)을 사용자 스토리로 분해하고, 노력량을 추정하며, 오래된 작업을 제거하고, 승인 기준을 세분화하는 작업이 포함됩니다. 반면 스프린트 계획은 각 스프린트 시작 시 진행됩니다. 이 회의에서 팀은 용량과 스프린트 목표를 바탕으로 스프린트 기간 동안 작업할 잘 정리된 백로그 항목들을 선정합니다. 이는 팀이 무엇을 전달할지, 어떻게 달성할지 정의하는 커밋 세션입니다.

20/30/50 규칙은 우선순위 균형을 유지하는 간단한 방법입니다. 백로그의 약 20%는 고값 필수 항목, 30%는 꾸준한 진전을 가져오는 중간 우선순위 작업, 50%는 낮은 우선순위 또는 선택적 작업으로 구성되어야 합니다. 20/30/50 규칙의 목표는 혁신, 사용자 만족도, 기술적 안정성 사이의 균형을 유지하는 건강한 제품 백로그를 관리하는 것입니다. 특정 영역(예: 버그만 또는 신규 기능만)에 치우치지 않도록 하는 것이 핵심입니다. 이는 엄격한 규칙이 아닌 가이드라인으로, 제품 성숙도, 팀 속도, 비즈니스 목표에 따라 조정해야 합니다.

백로그 그루밍은 팀 활동입니다. 일반적으로 제품 소유자가 주도하지만 개발자, QA 팀, 때로는 고위 이해관계자까지 참여합니다. 각자의 관점을 반영함으로써 백로그를 더 정확하고 현실적으로 만듭니다.

제품 백로그 그루밍의 세 가지 주요 활동은 다음과 같습니다: 검토 및 우선순위 지정: 값, 긴급성 또는 의존성을 기준으로 백로그 항목을 구성하여 가장 중요한 일이 우선적으로 처리되도록 합니다. 요구사항 명확화: 각 항목에 명확한 설명과 승인 기준이 있는지 확인하고, 필요한 경우 관리 가능한 작업으로 세분화합니다. 노력 추정*: 팀과 협력하여 스토리 포인트나 추정치를 할당함으로써 향후 스프린트 플랜을 더 정확하게 수립하는 데 도움을 줍니다.

대부분의 팀은 스프린트마다 백로그를 정리하지만, 일부는 더 짧고 빈번한 세션을 선호합니다. 키는 일관성입니다—백로그를 정기적으로 업데이트하여 압도적으로 쌓이지 않도록 유지하는 것이 중요합니다.

네, AI는 놀라울 정도로 유용할 수 있습니다. 과거 일 패턴, 의존성, 심지어 팀 용량까지 분석하여 어떤 작업이 우선 처리되어야 하는지 제안할 수 있습니다. 이는 팀의 판단을 대체하지는 않지만, 끝없는 우선순위 논쟁의 부담을 덜어줍니다.

예, ClickUp은 Jira와 연동되어 팀이 두 플랫폼 간 연결된 작업을 만들고 업데이트를 동기화할 수 있습니다. Jira에서 가져오거나 생산성 향상을 위한 당사의 Jira 통합 기능 중 하나를 사용할 수 있습니다: 1. Jira 연결 검색 통합: ClickUp 내에서 Jira 프로젝트, 보드, 대시보드 및 이슈를 실시간으로 검색하고 미리 볼 수 있는 가시성이 필요한 경우 2. Jira 동기화 통합: ClickUp과 Jira 간 모든 프로젝트 및 이슈 업데이트를 동기화하여 일을 확인하고 관리하기 위해 ClickUp을 떠날 필요가 없습니다