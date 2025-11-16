일상 습관 개선을 위한 Free 습관 쌓기 템플릿

일찍 일어나기, 침대 정리하기, 운동복 준비하기, 물병 채우기, 목표 점검하기, 운동하기, 그리고 반복하기. 습관이 굳어지기까지 보통 21일이 걸린다는 글을 읽고 벽에 이 템플릿을 붙여뒀습니다. 3주라는 기간은 해낼 수 있을 것 같았고, 그래서 시작했습니다.

하지만 현실이 다가오면, 어느새 아침 8시에 소셜 미디어에 20분이나 빠져 있는 자신을 발견하게 됩니다.

이건 당신만의 문제가 아닙니다. 실제로 새해 결심을 꾸준히 지킨 사람은 고작 9%에 불과하다고 캘리포니아 공과대학(Caltech)의 행동경제학자이자 습관 형성을 연구하는 콜린 카메러(Colin Camerer)는 말합니다.

모든 사람의 습관 형성 타임라인은 독특합니다. 그러나 반복은 어떤 행동이든 일상의 자동적인 일부로 만드는 키입니다. 지속되는 습관은 이미 무의식적으로 하고 있는 일들에 자연스럽게 연결됩니다.

습관 쌓기 템플릿이란 무엇인가요?

습관 쌓기 템플릿은 기존 일상의 행동을 파악하고 새로운 습관을 연결하는 데 도움이 되는 체계적인 구조입니다.

일반적으로 현재 트리거, 원하는 새 습관, 구체적인 실행 플랜에 대한 열이 포함됩니다. 예를 들어, 템플릿에는 '현관문 잠근 후'와 '세 번 깊게 숨을 쉰다'가 함께 표시될 수 있습니다.

이러한 프레임워크는 습관 형성의 추측을 없애고, 이미 실천 중인 행동과 시작하고자 하는 행동 사이에 명확하고 실행 가능한 연결을 제공합니다.

🧠 재미있는 사실: 체계적인 목표 설정의 개념은 아리스토텔레스까지 거슬러 올라갑니다. 그는 『니코마코스 윤리학』(기원전 4세기)에서 덕성을 기르기 위해서는 반복적인 행동이 필요하다고 썼습니다. 이는 본질적으로 습관 쌓기의 초기 철학이었습니다.

좋은 습관 쌓기 템플릿의 조건은 무엇인가요?

잘 설계된 습관 쌓기 템플릿은 혼란을 없애고 실행을 간편하게 만듭니다. 효과적인 템플릿과 일반적인 체크리스트의 차이점은 다음과 같습니다:

구체적인 트리거 순간을 식별합니다: '아침'이나 '저녁'과 같은 모호한 기간보다는 정확한 행동에 집중합니다.

습관 난이도와 트리거 강도를 맞추세요: 간단한 건강한 습관을 절대 거르지 않는 확고한 기존 습관과 짝지우세요

구현 세부사항 포함: 새로운 습관이 언제, 어디서, 어떻게 발생하는지 모호함 없이 정확히 명시합니다.

단일 행동에 집중: 결정 피로를 유발하고 일관성을 떨어뜨리는 복잡한 다단계 루틴을 피합니다.

논리적인 순서 구축: 한 행동에서 다음 행동으로 자연스럽게 이어지는 흐름을 생성합니다

다양한 일정에 대응하는 계정: 다양한 라이프스타일과 일 패턴에 맞춰 유연한 옵션을 제공합니다

완료됨 추적: 복잡한 시스템이 필요 없는 체크박스나 기본적인 진행 표시기를 사용합니다.

반복 개선 가능: 실제로 일하지 않는 연결은 조정할 수 있습니다

🔍 알고 계셨나요? 한 연구에서 중간에 목표를 수정하는 것이 자기 조절에 미치는 영향을 조사했습니다. 결과는 이렇습니다: 목표를 자주 수정하는 사람들은 그 수정 과정이 커밋을 변명으로 대체할 경우 오히려 자신의 성과를 저해할 수 있습니다.

11가지 습관 쌓기 템플릿

습관 쌓기는 기존 아침 루틴에 새로운 행동이 첨부될 때 효과적입니다.

ClickUp이 여러분의 습관을 지속 가능하게 합니다. 어떻게요? 바로 세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로, 모든 업무 앱, 데이터, 워크플로우를 한데 모읍니다.

연결된 트리거, 정기적인 반복, 결과 추적 기능을 통해 아이디어를 명확한 플랜으로 전환하는 습관 쌓기 템플릿도 제공하므로, 번거로움 없이 꾸준히 습관을 쌓아갈 수 있습니다.

이 습관 추적기 앱이 제공하는 최고의 11가지 템플릿은 다음과 같습니다.

1. ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿으로 매일 목표를 설정하고 새로운 습관 숙달을 위한 진행 상황을 추적하세요.

ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿은 측정 가능한 목표와 간단한 상태로 일일 행동을 하나의 목록에 통합합니다. ClickUp 사용자 지정 필드를 활용하면 작업을 분류하고 진행률, 15페이지 읽기, 1만 걸음과 같은 속성을 추가하여 진행 상황을 쉽게 시각화할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

미리 구축된 메트릭 필드(예: 읽은 페이지 수, 단계, 수분 섭취량)를 활용해 여러 일 습관을 나란히 기록하세요.

반복 일정과 2단계 상태 관리로 추진력을 유지하세요. 매일의 점검을 5초면 끝나는 행동으로 바꿔보세요.

테이블 뷰로 대량 편집하고 목록 보기로 빠르게 확인하며 ClickUp 보기를 전환해 연속 기록과 공백을 점검하세요.

📌 적합 대상: 여러 습관을 형성 중이며, 별도의 일일 체크리스트 앱 없이도 측정 가능한 책임감을 원하는 개인.

🎥 단기 및 장기 목표를 추적하는 최고의 tools를 살펴보세요:

2. ClickUp 습관 리셋 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 리추얼 리셋 템플릿으로 자기 성찰과 새로운 행동 습관을 구축할 수 있는 프레임워크를 얻으세요.

ClickUp 습관 재설정 템플릿은 안내형 ClickUp 문서로 시작하여 기존 루틴을 점검합니다. 자기 성찰을 촉진하고 개인 성장 목표에 부합하는 습관 형성 프레임워크를 제공합니다. 이후 선택한 습관을 소유자, 타임라인, 알림이 설정된 ClickUp 작업으로 전환할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

가벼운 목표, 체크포인트, 노트 전략으로 진행을 추적하여 작은 성과를 가시화하고 복리 효과를 누리세요.

기분 , 에너지 수준 , 완료 시간 과 같은 사용자 지정 필드를 추가하여 습관이 하루에 미치는 영향을 확인하세요

습관 리셋 과정에서 부담감을 느끼지 않도록 중첩된 하위 작업으로 큰 습관을 작은 단계로 나누세요.

📌 적합 대상: 루틴을 재정비하고, 개인적 성장을 종합적으로 추적하며, 장기 목표와 연계된 습관을 유지하고자 하는 개인.

🚀 친절한 팁: ClickUp Brain은 작업, 문서, 진행 상황을 연결하여 일상에 지능을 더합니다. 예를 들어 아침 루틴을 만들고 싶다면, '물 마시기, 일기 쓰기, 스트레칭을 위한 반복 체크리스트를 생성하고 주간 연속 기록을 추적하라. '라고 요청하기만 하면 됩니다. 이 tool이 시스템을 즉시 구축하고 유지해 주므로 직접 할 필요가 없습니다. 지속적인 습관 형성을 위해 ClickUp을 책임감 파트너로 삼으세요 추가 프롬프트를 소개합니다. ✨ 매일 체크인하는 21일간의 습관 도전을 생성하세요

이번 주 모든 건강 및 학습 습관별 진행을 요약해 주세요

나에게 상기시켜, 오후 8시에 완료한 습관을 검토하고 기록하도록 설정 매일 아침 ClickUp Brain 대시보드 요약으로 개인 및 일 진행을 추적하세요:

3. ClickUp 자기 관리 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 셀프케어 플랜 템플릿으로 습관 쌓기에 달성 가능한 목표를 설정하세요.

ClickUp 셀프케어 플랜 템플릿은 회복을 위한 작업을 계획하고 전용 단계로 결과를 기록합니다. 신체적, 정신적, 감정적, 영적 웰빙을 해결하도록 맞춤화된 이 tool은 체계적인 셀프케어 접근법을 제공합니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

달성됨 , 진행 중 , 시작 안 함 , 보류 중 과 같은 과 같은 ClickUp 맞춤형 작업 상태를 활용해 자기 관리 목표를 모니터링하고 플랜을 조정하세요.

노트 , 자기 관리 유형 , 참고 자료 , 웰니스 유형 등 네 가지 사용자 지정 필드를 활용하세요.

일관성을 유지하고 일상 습관을 강화하기 위해 알림과 리마인더를 설정하세요.

📌 적합 대상: 가시적이고 꾸준한 자기 관리를 위한 반복 가능한 시스템이 필요한 학생 및 직장인.

📮 ClickUp 인사이트: 근로자의 26%는 취미나 운동에 몰입하는 것이 가장 효과적인 휴식 방법이라고 답했으며, 22%는 재택근무 시 정해진 시간에 노트북을 끄거나 업무복을 갈아입는 등의 하루 마무리 의식을 활용합니다. 하지만 여전히 30%는 정신적으로 업무에서 벗어나는 것이 어렵다고 느끼고 있습니다! ClickUp 알림 기능으로 건강한 습관을 강화하세요. 하루 마무리 알림을 설정하고, AI 스탠드업™으로 완료된 작업을 팀에 자동 업데이트하며, 내장형 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain을 활용해 매일 할 일을 점검하여 가장 중요한 업무를 항상 관리하세요.

4. ClickUp 75 Hard 웰니스 챌린지 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 75 Hard 웰니스 챌린지 템플릿으로 확대된 시야와 일별 관점을 확보하세요.

ClickUp 75 Hard 웰니스 챌린지 템플릿은 '75 Hard' 프로그램의 프레임워크를 기반으로 제작되었습니다. 전체 프로그램을 일일 카드에 지도하며, 75일 각각이 핵심 챌린지 요건을 다루는 작업(또는 작업 세트)으로 표시됩니다.

두 가지 운동(실외 운동 1회 포함), 영양/다이어트 플랜 준수, 정해진 물 섭취량 유지, 자기계발서 독서, 매일 진행 상황 사진 촬영이 포함됩니다. 이러한 일일 작업은 각 구성 요소에 대한 하위 작업이나 체크리스트 항목을 포함하는 경우가 많아, 하루 종일 각 단계를 하나씩 완료해 나갈 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

할 일 , 진행 중 , 완료 와 같은 상태를 사용하여 현재 진행 상황을 명확히 표시하세요.

시각적 연속 기록과 누락된 날짜 표시로 책임감을 명확히 하여 규율을 유지하세요.

도전 요약 , 테이블 보기 , 도전 상태 보기 , 시작 가이드 및 기타 보기를 토글

기간적인 검토 섹션(주간)을 통해 진행 상황을 평가하고, 어려움을 되돌아보며, 그에 따라 플랜을 조정하세요.

📌 적합 대상: 엄격한 75일 도전 루틴에 커밋하며 확실하고 가시적인 책임감을 원하는 모든 분.

⚙️ 보너스: 다른 75 Hard 챌린지 템플릿을 활용해 체계적으로 관리하고, 진행 상황을 추적하며, 여정 내내 동기를 유지하세요.

5. ClickUp 일일 할 일 습관 형성 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 일일 할 일 템플릿으로 일상적인 책임과 습관을 체계적으로 관리하세요.

ClickUp 일일 할 일 템플릿은 하루 동안 완료해야 할 모든 작업을 기록하고 관리하며 자기 규율을 유지하는 데 도움을 줍니다. 중앙 집중식 일일 체크리스트가 필요한 분들에게 이상적입니다.

내장된 목록과 사용자 정의 가능한 필드로 하루를 작업 단위로 구성하여 '해야 할 일'을 더 작고 실행 가능한 단계로 분해할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

작업들을 실행 가능한 하위 작업으로 세분화하여 진행하면서 하나씩 완료 표시하세요.

작업에 우선순위, 카테고리 또는 마감 시간 필드를 추가하여 워크플로우에 맞게 조정하세요

매일 아침 처음부터 시작할 필요 없이 ClickUp 반복 작업을 일상에 활용하세요

📌 추천 대상: 학생, 직장인, 프리랜서, 여러 우선순위를 동시에 관리하는 원격 근무자 등 좋은 습관을 위한 체계적인 일일 루틴을 원하는 모든 분.

🔍 알고 계셨나요? 제임스 클리어의 저서 원자적 습관은 2,500만 부 이상 판매되었으며 60개 이상의 언어로 번역되었습니다. 이 책은 작은 꾸준한 변화를 통해 기존 습관을 깨는 동시에 건강한 습관을 형성하는 과정을 설명합니다. 저자에 따르면, 다음과 같은 행동 변화의 네 가지 법칙이 습관을 지속시키는 핵심입니다: 명확하게 하세요

매력적으로 만들어 보세요

쉽게 만들어 보세요

만족스러운 습관 만들기

6. ClickUp 데일리 플래너 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 데일리 플래너 템플릿 내 그래프 및 차트 같은 시각 자료로 진행을 추적하세요.

ClickUp 데일리 플래너 템플릿은 일상 작업을 간단하고 반복 가능한 구조로 정리합니다. 카테고리별로 일일 작업을 플랜하고, 효과적으로 우선순위를 정하며, 다양한 방식으로 진행 상황을 시각화하세요. 진행 중 및 완료됨와 같은 기본 상태를 통해 일을 추적할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

매일 방향을 잡기 위해 모든 작업 , 달력 , 시작하기 가이드 사이를 전환하세요.

기록 섹션에서 완료된 항목을 검토하여 생산성 패턴을 되돌아보세요

개인, 업무, 목표 등의 카테고리로 작업을 분류하고 중요도/긴급도 수준을 설정하세요.

📌 추천 대상: 경쟁적인 우선순위 속에서 무너지지 않는 믿을 만한 일일 시스템이 필요한 바쁜 직장인과 학생.

🚀 친절한 팁: 습관, 프로젝트, 개인 목표를 관리하려면 여러 tools을 동시에 사용해야 하는 경우가 많습니다. 통합 hub 역할을 하는 ClickUp Brain MAX는 AI 도구 과다 사용을 방지하고, Google Drive나 Notion 같은 tools에서 작업, 루틴, 심지어 파일까지 한데 모아줍니다. Talk to Text의 음성 우선 명령어 , 앱 간 자동화, 최상위 AI 모델 선택의 유연성을 통해 이 tool은 여러분의 워크플로우에 맞춰 조정됩니다. 주요 기능을 자세히 살펴보세요:

7. ClickUp 달력 할 일 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 달력 할 일 목록 템플릿으로 작업을 명확한 범주로 정리하여 가시성을 높이세요.

ClickUp 캘린더 할 일 목록 템플릿은 할 일 목록의 체계와 캘린더를 결합합니다. 캘린더 보기 내에서 구축되어 작업이 날짜에 연동되므로 일정을 계획할 수 있습니다. 내장된 색상 코드 우선순위로 어떤 작업이 가장 먼저 처리되어야 하는지 즉시 파악할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

카테고리 , 리소스 , 생산성 수준 , 역할 등의 속성으로 작업을 시각화하세요.

회의 요청 , 역할별 , 카테고리별 , 일정 , 시작 가이드 등 다섯 가지 다른 보기로 전환하세요.

하루를 아침, 오후, 저녁 블록으로 나누고, 특정 시간대에 작업을 할당하세요.

내장된 노트 섹션으로 매일의 성찰을 기록하세요. 성공 사례, 장애 요소, 내일을 위한 알림을 남길 수 있습니다.

📌 추천 대상: 회의, 마감일, 작업을 체계적으로 관리하면서도 반성이나 우선순위를 추적하는 일일 플랜을 원하는 전문가.

🧠 재미있는 사실: UCSF + Big Joy 프로젝트에서 매일 5~10분 동안 '작은 기쁨의 행동'을 실천한 사람들(감사 표현, 친절한 행동, 아름다움 발견 등)은 더 높은 웰빙, 낮은 스트레스, 더 큰 감정 조절 능력을 보고했습니다. 이는 작은 일상 습관이 큰 효과를 낼 수 있음을 보여줍니다.

8. ClickUp 개인 발전 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 개인 발전 계획 템플릿으로 성장 목표와 습관을 계획하세요

ClickUp 개인 발전 계획 템플릿은 개인적·직업적 성장을 정의하고 추적하며 개선할 수 있는 체계적인 올인원 대시보드를 제공합니다. 목표, 메트릭, 타임라인, 점검, 성찰을 한 공간에 통합합니다. 작업을 특정 달력 날짜에 직접 드래그 앤 드롭하여 마감일 계획을 손쉽게 세울 수 있습니다.

이 템플릿에는 네 가지 보기가 포함됩니다: 분기별 목표 계획을 위한 분기별 PD(Plan-Do)와 작업 진행 상황을 한눈에 모니터링하는 진행 상황 추적기. 실행 계획은 실행 가능한 단계와 타임라인을 추적하며, 시작 가이드는 지침과 예시를 제공합니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

각 목표의 상태( 목표 달성 , 시작하지 않음 , 일정 이탈 , 보류 중 , 일정 준수 )로 표시하세요.

최소 일일 목표 , 진행에 대한 만족도 , 성과와 성취 , 학습 목표 등 미리 구성된 필드를 활용하세요.

Google이나 Outlook 같은 외부 캘린더와 동기화하여 회의 및 약속이 작업과 함께 표시되도록 하세요.

일, 주, 월 레이아웃을 전환하여 곧 마감되는 항목의 상세 내역 또는 장기적 우선순위의 넓은 보기를 확보하세요.

📌 추천 대상: 시간 기반 이벤트와 일일 할 일을 모두 추적할 수 있는 하나의 달력과 습관 추적기 템플릿을 원하는 전문가 및 학생.

Cedcoss Technologies Pvt. Ltd.의 비즈니스 개발 분석가인 파하드 칸(Fahad Khan)이 ClickUp에 대해 이렇게 말했습니다:

이 tool은 개인적·직업적 성장에 매우 효과적입니다. 이를 통해 출근 기록을 남기고 시간 추적도 할 수 있으며, 필요에 따라 개별 작업을 분류할 수 있습니다. 할 일 목록에서 작업의 우선순위를 설정할 수 있고, 작업에 멘션한 마감일을 알림으로 알려줍니다.

9. ClickUp 어린이용 일일 개인 일정 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 어린이용 일일 개인 일정 템플릿으로 일상을 체계화하세요

ClickUp 어린이용 일일 개인 일정 템플릿은 아이들이 학교 공부, 가족 시간, 재미있는 활동을 균형 있게 조화시키며 일상을 체계적으로 관리할 수 있도록 설계되었습니다. 부모님은 책임감과 독립성을 동시에 기를 수 있는 방식으로 알림을 설정하고 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다. 일일 작업을 시각적으로 재미있게 분해하고 방과 후 활동을 시간별로 블록화하는 방법입니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

하루를 학교, 놀이, 집안일 등 명확한 범주로 나누어 아이들이 집중해야 할 부분을 이해하게 하세요

다음과 같은 필드로 자기 성찰을 유도하세요: 오늘 하루는 어땠나요? 오늘 당신을 웃게 만든 것은 무엇인가요? 오늘 어떤 일로 어려움을 겪고 있나요?

여러 돌봄 제공자와 일정을 공유하여 모두가 기대치와 일상에 대해 동일한 이해를 갖도록 하세요.

📌 추천 대상: 예측 가능한 일과를 정립하면서 아이들이 스스로 일상 책임을 관리하도록 가르치고자 하는 가족.

🔍 알고 계셨나요? 사람들은 목표가 단순히 '중요하다'거나 '유용하다'는 이유보다 내재적 보상이 있는(즉, 즐겁거나 흥미로운) 경우 결심을 훨씬 더 잘 지킵니다. 결과만을 원하는 것보다 과정을 즐기는 것이 더 중요합니다.

10. ClickUp 개인 생산성 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 개인 생산성 템플릿으로 습관 쌓기에 집중력을 높여보세요

ClickUp 개인 생산성 템플릿은 작업 우선순위를 정하고 불필요한 노력을 줄이는 시스템을 원하는 개인을 위해 제작되었습니다. 습관 추적기는 가장 중요한 요소를 강조하는 하나의 프레임워크로 모든 일을 체계화합니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

식사 플랜 , 정육점에서 구매 , 레시피 , 재료 보유 , 완료하다 등 15개 이상의 맞춤형 상태를 활용하세요.

책임 사항을 긴급, 의미 있는, 선택적 등의 범주로 분류하세요.

시간 경과에 따른 완료된 작업을 검토하여 생산성 추세를 분석하고, 언제 어떻게 가장 잘 수행하는지 파악하세요.

📌 추천 대상: 집중력을 높이고 중요한 일을 꾸준히 추진할 실용적인 구조를 원하는 개인.

11. ClickUp SMART 목표 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp SMART 목표 템플릿으로 습관 쌓기 목표를 플랜하세요

ClickUp SMART 목표 템플릿은 목표를 SMART 프레임워크 (구체적, 측정 가능, 달성 가능, 관련성, 시간 제한) 단계로 세분화합니다. 모호한 의도를 알림, 점검점, 진행 추적 기능으로 지원되는 구체적인 계획으로 전환합니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

진행 중 , 완벽히 달성 중 , 진행 지연 , 보류 중 , 완료됨 과 같은 상태로 목표 진행 상황을 모니터링하세요.

필수 세부사항을 사용자 지정 필드로 기록하세요: 필요한 기술 노력 수준 이 목표의 중요성 성공 메트릭

단기 작업과 장기 목표의 진행을 하나의 작업 공간에서 추적하세요

다섯 가지 맞춤형 보기를 활용하세요: SMART 목표, 목표 노력, SMART 목표 워크시트, 회사 목표, 시작 가이드 목표를 시각화하고 관리하기 위해*

📌 추천 대상: 명확하고 측정 가능한 목표에 맞춰 노력을 집중하고, 꾸준한 진행과 책임감을 확보하려는 전문가, 팀 및 조직.

ClickUp으로 새롭고 지속적인 습관을 만들어보세요

매일은 작은 의식들로 이루어집니다. 휴대폰을 확인하고, 키를 챙기거나, 일을 시작하기 위한 첫걸음을 내딛는 것처럼 말이죠.

그 작은 행동들이 리듬을 만들고, 그 위에 쌓인 올바른 습관들은 하루 전체의 흐름을 바꿀 수 있습니다.

ClickUp은 이러한 습관 스태킹을 지속 가능하게 만드는 프레임워크를 제공합니다. 맞춤형 습관 스태킹 템플릿, 반복 작업, 추적 기능을 통해 산발적인 좋은 의도를 반복 가능한 루틴으로 전환하세요.

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅