고객 경험을 시각화하는 무료 Figma 사용자 여정 지도 템플릿

바리스타가 커피를 건네주는데, 이름을 틀리게 적었고 추가 샷을 빠뜨렸으며 평소보다 5분이나 더 걸렸습니다. 사소한 디테일이지만, 이런 것들이 쌓이면 문제가 됩니다.

디지털 제품도 마찬가지입니다. 클릭, 지연, 실수 하나하나가 사용자의 브랜드 인식을 모양을 만듭니다.

Figma 사용자 여정 지도 템플릿은 고객이 좌절감을 느끼기 전 그 순간들을 포착하는 데 도움이 됩니다. UX 디자이너, 제품 팀, 마케터가 고객 여정의 모든 단계를 추적하고, 문제점을 발견하며, 만족스러운 경험을 세밀하게 조정할 수 있도록 지원하는 최고의 템플릿을 엄선했습니다.

여기에 머물며 AI 기반 인사이트로 여정 매핑을 더욱 스마트하게 만드는 우수한 ClickUp 템플릿을 살펴보세요. 🗺️✨

한눈에 보는 최고의 Figma 사용자 여정 템플릿 10선

좋은 Figma 사용자 여정 지도 템플릿의 조건은 무엇인가요?

다양한 기여자가 Figma 템플릿을 제작하기 때문에 사용자 여정 지도의 여러 버전을 흔히 접하게 됩니다. 유용한 고객 여정 템플릿을 선택할 때 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다. 👀

사용자 페르소나: 인구통계학적 특성, 요구사항, 목표, 독특한 사용자 프로필 및 목표 사용자의 사고방식을 포함합니다

여정 단계: 경험을 명확한 단계로 구분하고, 각 단계에 해당하는 사용자 행동과 목표를 제시합니다

감정과 문제점: 각 단계에서 사용자가 느끼는 감정과 좌절감을 시각화합니다

접점(Touchpoints): 다양한 채널에서 사용자가 제품 또는 서비스와 상호작용하는 지점을 보여줍니다

시각적 구조: 연결선, 아이콘 또는 이모지를 활용한 깔끔하고 체계적인 레이아웃으로 인사이트를 쉽게 따라갈 수 있도록 지원합니다

유연성: 다양한 제품, 페르소나 또는 다양한 제품, 페르소나 또는 CRM 워크플로우에 맞게 맞춤형 가능

🔍 알고 계셨나요? Spotify 고객 여정 맵은 여러분이 매핑해야 할 내용을 보여주는 훌륭하고 실용적인 예시입니다. 그들의 '소비자 결정 여정 보고서'에 따르면, 청취자의 71%가 해당 플랫폼이 구매 여정에서 도움이 된다고 답했습니다. 구매 경로를 다섯 단계로 구분합니다: Be(단순히 일상생활을 하며 아직 구매를 고려하지 않는 단계), Dream(가능성을 탐색하는 단계), Choose(선택 범위를 좁히는 단계), Buy(구매 단계), 그리고 Use(구매 후 발생하는 단계).

10가지 Figma 사용자 여정 지도 템플릿

고객 경험을 시각화하고, 문제점을 해결하며, 개선 기회를 발견하는 데 도움이 되는 즉시 사용 가능한 10가지 Figma 고객 여정 지도 tools를 살펴보세요. 🎯

1. Figma 사용자 여정 지도 템플릿

via Figma

Figma 사용자 여정 지도 템플릿은 사용자의 여정에서 발생하는 모든 접점을 시각화하고 이해할 수 있는 깔끔하고 체계적인 캔버스를 제공합니다. 단순한 선형 흐름을 넘어, 사용자가 무엇을 하는지, 무엇을 느끼고 생각하는지, 그리고 진정한 문제점이 어디에 있는지 파악할 수 있는 전용 섹션을 제공합니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

이름 , 연령 , 목표 등을 위한 전용 필드로 상세한 사용자 프로필을 작성하세요

내장된 가이드와 '방법' 섹션을 통해 프로세스를 쉽게 이해할 수 있습니다

모듈식 그리드 기반 디자인으로 단계와 접점을 쉽게 추가, 제거 또는 재배열하세요

📌 적합 대상: 공유 가능한 사용자 여정 지도를 생성하기 위한 포괄적인 솔루션이 필요한 제품 관리자, UX 디자이너 및 연구원.

🧠 재미있는 사실: 최초의 '흐름 프로세스 차트'는 1920년대 프랭크 길브레스와 릴리언 길브레스가 산업 워크플로우를 분석하고 불필요한 동작을 줄이기 위해 만들었습니다.

2. Figma 여정 지도 템플릿

via Figma

이 간단한 Figma 사용자 여정 지도 템플릿은 사용자의 경로를 시각화할 수 있는 직관적인 구조를 제공합니다. 명확성과 효율성을 위해 설계된 이 템플릿은 팀이 불필요한 세부 사항에 매몰되지 않고 키 순간, 감정 변화, 중요한 접점을 신속하게 파악할 수 있도록 돕습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

상호작용의 각 단계에서 사용자의 목표, 행동, 생각, 감정을 정의하세요

사용자가 마주하는 장애물과 좌절감을 정확히 파악하여, 목표 지향적인 문제 해결을 가능케 합니다

각 단계별 잠재적 개선점과 혁신적 해결책을 전용 섹션에 문서화하세요

📌 적합 대상: 사용자 경험 이해 및 개선을 단순화하는 것을 우선시하는 스타트업, 중소기업, 애자일 팀 또는 여정 매핑을 처음 접하는 개인.

3. Figma 스토리 매핑 템플릿

via Figma

사용자와 공감하는 제품을 만들기 위해서는 그들의 이야기를 이해해야 합니다. Figma 스토리 매핑 템플릿은 사용자의 여정을 관리 가능한 '스토리 카드'로 분해하는 시각적으로 직관적인 방법을 제공합니다

각 카드는 에픽 사용자 목표와 이를 달성하기 위한 개별 단계에 초점을 맞춥니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

전략적 개요를 위해 고수준 사용자 활동과 목표를 구성하세요

각 에픽을 더 작고 실행 가능한 스토리 카드로 분할하여 특정 사용자 작업과 상호작용을 표현하세요

수직 축을 활용하여 스토리 카드를 우선순위 또는 출시 증분별로 쌓아 반복적 개발을 안내하세요

사용자 요구사항과 제품 범위에 대해 크로스-기능 팀을 조정하세요

📌 적합 대상: 제품 백로그를 플랜하고 기능 우선순위를 정하기 위한 협업 tool이 필요한 애자일 제품 팀, 제품 소유자 및 스크럼 마스터.

🔍 알고 계셨나요? 1990년대 통합 모델링 언어 (UML) 활동 다이어그램은 플로우차트를 디지털 시대로 이끌었습니다. 이는 기호를 표준화하여 팀이 전문 UML 소프트웨어를 사용해 프로세스를 지도하기 쉽게 만들었습니다.

4. Figma 사용자 흐름 흐름 템플릿

via Figma

Figma 사용자 흐름 다이어그램 템플릿은 애플리케이션 내에서 사용자 상호작용, 의사 결정 및 시스템 응답을 논리적으로 시각화할 수 있는 프레임워크를 제공합니다.

이 플로우차트 템플릿이 특히 가치 있는 이유는 사전 설계된 구성 요소 세트가 포괄적이기 때문입니다. 액션과 화면 이름부터 결정 지점까지 포함되어 잠재적 마찰 지점을 식별하고 상호작용 순서를 최적화하는 데 도움을 줍니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

다단계 단계 사용자 경로를 지도하여 사용자가 애플리케이션을 어떻게 이동하는지 보여줍니다

다양한 액션, 화면, 결정 지점을 위한 풍부한 모양 라이브러리로 다이어그램을 빠르게 구성하세요

사용자 선택과 그에 따른 경로를 나타내기 위해 명확한 예/아니오 또는 질문 노드를 포함하세요

디자이너, 개발자, 이해관계자가 사용자 여정을 논의하고 개선할 수 있는 공통 시각적 언어를 확보하세요

📌 적합 대상: 디지털 제품이나 서비스를 통해 사용자의 흐름을 문서화하고 최적화해야 하는 UX/UI 디자이너, 제품 개발자, 비즈니스 분석가.

5. Figma 사용자 여정 지도 템플릿

via Figma

이 Figma 사용자 여정 지도 템플릿은 사용자 경험을 시각화하는 데 매우 직관적이고 세분화된 접근 방식을 제공합니다. 특히 생각, 행동, 고통 포인트, 감정을 위한 전용 행을 제공함으로써 사용자의 상호작용에 내재된 심리적·감정적 측면을 깊이 있게 분석할 수 있도록 차별화됩니다.

상단에 두드러진 사용자 페르소나와 시나리오를 배치한 이 템플릿은 여정의 모든 세부 사항이 특정 사용자 맥락에 기반하도록 보장합니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

명확한 사용자 페르소나와 시나리오로 시작하여, 모든 여정 인사이트가 현실적인 사용자 프로필에 기반하도록 하세요

단계별 이모지 지표로 사용자 감정을 추적하여 감정적 고점과 저점을 한눈에 파악하세요

고민과 장애물을 명확히 하여 목표된 솔루션을 안내하고 개발 노력들을 우선순위화하세요

📌 적합 대상: 사용자 여정에 대한 상세한 보기가 필요한 UX 연구원, 제품 전략가 및 마케팅 팀.

🧠 재미있는 사실: 1930년대 디즈니 애니메이터들은 영화 속 이벤트 순서를 지도하기 위해 스토리보드를 사용했습니다. 최초의 완료된 스토리보드는 1933년 단편 세 마리 작은 돼지에 등장했으며, 1937년 기능 백설공주와 일곱 난쟁이에도 활용되었습니다. 현대 UX 디자이너들은 이 아이디어를 차용해 사용자 상호작용과 고객 여정을 시각화하고 있습니다.

6. Figma 패션 앱 경험 지도 템플릿

via Figma

패션과 같은 역동적인 산업에서 사용자 행동을 이해하려면 전문적인 접근이 필요합니다. 이 Figma 패션 앱 경험 지도 템플릿은 디지털 환경 내 쇼핑, 탐색, 상호작용의 독특한 미묘함을 포착합니다.

일반적인 여정 지도와 달리, 앱 화면의 시각적 표현과 현재 및 미래 상태 경험 지도와 같은 독특한 사용자 흐름 예시를 통합합니다. 이를 통해 사용자가 트렌드를 발견하고, 구매 결정을 내리며, 콘텐츠와 상호작용하는 방식을 효과적으로 추적할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

모바일 패션 애플리케이션 화면 내에서 직접 사용자 여정 옵션과 상호작용을 지도하세요

각 사용자 단계에 대한 구체적인 맥락을 제공하기 위해 앱 인터페이스의 스크린샷이나 와이어프레임을 포함하세요

앱과의 상호작용 단계별 사용자 감정을 측정하기 위해 내장된 이모지 척도를 활용하세요

📌 적합 대상: 전자상거래 및 패션 기술 분야의 UX/UI 디자이너와 팀으로, 종단간 사용자 경험을 심층적으로 분석하고 최적화해야 하는 경우.

7. Figma 여정 지도 및 사용자 페르소나 템플릿

via Figma

복잡한 비즈니스 프로세스를 명확한 사용자 요구와 조화시키기 어려우신가요? 이 Figma 여정 지도 및 사용자 페르소나 템플릿은 기업 수준의 프로젝트를 위해 특별히 설계되었습니다. 최종 사용자를 핵심으로 삼으면서도 구현 여정을 정의할 수 있는 강력한 프레임워크를 제공합니다.

단계, 절차, 소유권, 협력자를 지도하세요. 이 맞춤형 고객 여정 템플릿은 제품의 UX 스케일 메트릭과 중요한 미충족 요구사항 전용 섹션을 통합하여 차별화됩니다. 이를 통해 대규모 배포 환경에서도 기술 구현이 인간 중심의 과제를 직접 해결하도록 보장할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

사용 사례 정의부터 데이터 처리 아키텍처에 이르기까지 기업 프로젝트의 각 단계를 개괄하세요

각 단계별 소유자와 개별 협력자를 지정하여 팀 간 책임 소재를 명확히 하고 원활한 의사소통을 보장하세요

구현 과정 전반에 걸쳐 UX 영향력과 참여도를 시각적으로 추적하고, 개선이 필요한 영역을 강조하세요

성공적인 도입을 위해 해결해야 할 전반적인 과제와 요구사항을 문서화하세요

📌 적합 대상: 대규모 시스템 구현을 관리하는 엔터프라이즈 제품 팀, IT 프로젝트 관리자, 비즈니스 아키텍트.

🔍 알고 계셨나요? AIDA 모델(Attention, Interest, Desire, Action)은 1898년 광고 선구자 엘리아스 세인트 엘모 루이스가 제안했습니다. 이 프레임워크는 현대적인 고객 여정 매핑의 기초를 마련했습니다.

8. Figma 사용자 스토리 (팀 브레인스토밍 세션) 템플릿

via Figma

사용자 스토리를 중심으로 생산적인 팀 브레인스토밍 세션을 구성하는 것은 혼란스러울 수 있습니다. 이러한 상황에 처했을 때는 이 Figma 사용자 스토리 템플릿을 활용하세요. 협업 워크숍을 위해 특별히 설계된 이 템플릿은 사용자 상호작용을 이해하기 쉬운 흐름으로 분해합니다: 가입 및 공유 흐름, 결제 흐름, 콘텐츠 공유 흐름

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

각 단계에 사용자 프로필 이미지를 포함시켜 논의 과정에서 흐름을 더욱 개인화하고 사용자 중심적으로 만드세요

팀이 사용자 스토리와 기능 개발을 논의하고 개선하며 우선순위를 정할 수 있는 공통의 시각적 기반을 제공합니다

기존 흐름을 손쉽게 수정하거나 확장하여 대체 경로를 탐색하고 사용자 경험을 최적화하세요

📌 적합 대상: 사용자 스토리 및 기능 개발을 정의, 개선, 우선순위화하기 위한 협업 브레인스토밍 세션을 진행하는 애자일 개발 팀, 제품 관리자, UX 디자이너.

9. Figma 슈하리 UX 템플릿

via Figma

규칙 준수에서 혁신으로 이어지는 디자인 성숙도의 여정은 슈하리(守破離) UX 템플릿으로 구현됩니다. 일본 무술 개념에서 영감을 받은 이 Figma 사용자 여정 지도 템플릿은 숙련의 세 단계를 통해 제품 사용자 경험을 향상시키기 위해 구축된 포괄적인 디자인 시스템 프레임워크입니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

디자이너를 ‘슈(守)’ (규칙 준수), ‘하(破)’ (규칙 파괴), ‘리(立)’ (규칙 초월) 단계로 안내하여 지속적인 학습 문화를 조성하세요

요소들을 논리적인 카테고리로 분류하고 상세한 카운트를 제공하여 검색 가능성을 개선하세요

모든 디자인 구성 요소, 스타일 및 변수를 관리하기 위한 기본 구조를 확보하세요

모든 업데이트, 추가 사항, 수정 사항, 폐기 사항 및 버그 수정을 상세한 변경 로그로 문서화하세요

📌 적합 대상: 디자인 프로세스를 구축, 유지 및 확장하는 대규모 디자인 팀, 디자인 시스템 관리자, UX 리더.

🧠 재미있는 사실: 1947년, 존 폰 노이만과 허먼 골드스타인은 컴퓨터 프로그램 플랜을 위해 플로우차트를 개발했는데, 이는 컴퓨팅 분야에서 플로우차트가 사용된 가장 초기의 사례 중 하나입니다.

10. Figma 서비스 블루프린트 키트 템플릿

via Figma

이 Figma 템플릿은 서비스 경험의 복잡한 층위를 분석하고 시각화하는 고급 tool입니다. 사용자 행동, 프론트스테이지 상호작용(사용자가 보는 것), 백스테이지 작업(내부 프로세스), 지원 작업(내부 시스템 및 담당자)을 동시에 차트화합니다.

이 템플릿의 독보적인 강점은 '상호작용 라인'과 '가시성 라인'을 명확히 정의하여 서비스 제공에 필요한 업무 인수인계와 배후 노력을 명시적으로 드러낸다는 점입니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

모바일과 데스크톱 보기를 나란히 배치하여 크로스 디바이스 상호작용을 지도하세요

기술 지원 전화부터 서비스 개입에 이르기까지 필요한 '지원 조치'를 개요로 작성하세요

맞춤형과 서비스 간의 접점을 시각화하고, 서비스의 어느 부분이 고객에게 가시성이 있는지 또는 숨겨지는지 파악하세요

📌 적합 대상: 다중 접점 서비스를 제공하는 조직의 서비스 디자이너, 운영 관리자, 경험 전략가

Figma의 사용자 여정 설계 한도

Figma 여정 지도들의 효과를 저하시키는 주요 제약 조건은 다음과 같습니다:

정적 또는 한도 상호작용성: 상호작용 기능이 상대적으로 기본적입니다. 매우 동적인 사용자 경로, 조건 논리 또는 실시간 변경(예: 사용자 입력에 따른 반응)을 시뮬레이션하는 것은 번거롭습니다

확장에 따른 성능 저하: 다량의 레이어, 프레임, 자산 및 커넥터가 Figma 내 로딩, 편집 및 공유에 영향을 미칩니다

유지 관리 난이도: *감정, 접점, 새로운 흐름 및 기타 요소를 수동으로 업데이트해야 여정 지도를 최신 상태로 유지할 수 있습니다

내장형 분석 및 피드백 루프 부재:* 실제 사용자 메트릭(예: 이탈률, NPS, CSAT)을 Figma 지도에 직접 불러올 수 없어, 여정이 실제 행동을 반영하는 정도가 가정에 비해 한도됩니다

템플릿 경직성 대 과도한 맞춤화의 상충 관계: *Figma 커뮤니티에서 제작된 템플릿은 스타일과 구조가 매우 다양합니다. '기성품'을 사용하면 프로세스보다 템플릿 스타일에 맞춰 지도에 적용될 수 있습니다

🔍 알고 계셨나요? 1986년 소련은 부란 스페이스 셔틀 프로그램의 소프트웨어 개발 효율성을 높이기 위해 시각적 프로그래밍 언어인 DRAKON을 개발했습니다. DRAKON의 구조화된 플로우차트는 오늘날에도 다양한 애플리케이션에서 사용되고 있습니다.

대체 사용자 여정 지도 템플릿

Figma는 디자인에는 탁월하지만, 사용자 여정 지도를 구축하고 유지하는 데 있어서는 한도가 금방 드러납니다.

ClickUp은 프로젝트 관리, 지식 관리, 채팅을 결합한 일용 모든 것 앱으로, AI 기반 기술이 더 빠르고 스마트한 일을 지원합니다. CRM 소프트웨어 역할도 겸해 원활한 고객 경험을 보장하는 데 필요한 모든 기능(놀라운 템플릿 포함)을 제공합니다. 🏁

보너스로, 플랫폼 내에서 활용할 수 있는 최고의 사용자 여정 지도 템플릿 몇 가지를 미리 살펴보세요:

1. ClickUp 고객 여정 지도 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 고객 여정 지도 템플릿으로 충성도 및 불만족에 대한 고객 인사이트를 확보하세요

ClickUp 고객 여정 지도 템플릿은 팀이 고객 경험의 시작부터 끝까지를 시각적으로 이해할 수 있는 방법을 제공합니다. 더 이상 Figma에서 단편적인 인사이트를 따로따로 조합할 필요가 없습니다.

이 템플릿은 협업형 ClickUp 화이트보드에 모든 것을 배치하여 여정을 인지도, 고려, 전환 단계로 구분합니다.

각 단계에는 고객 행동, 키 접점, 잠재적 장애물을 포착하는 데 도움이 되는 스티커 노트와 안내 프롬프트가 미리 탑재되어 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

각 단계에 연결된 팀 리더를 연결하여 명확한 책임 소재를 부여하고 소유권을 지정하세요

고객 접점과 함께 솔루션 및 기회를 도출하여 성장 전략을 추진하세요

감정의 기복을 추적하여 신뢰와 충성도를 구축하는 경험을 설계하세요

📌 적합 대상: 고객 인사이트를 공유하고, 마찰 지점을 파악하며, 종단간 사용자 여정 개선을 위해 협업하고자 하는 마케팅, 영업 팀 및 제품 개발 팀.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp 마인드 맵은 각 노드가 아이디어, 작업 또는 여정의 브랜치로 작용하여 브레인스토밍을 실행으로 전환합니다. 각 브랜치는 완전히 편집 가능하며 색상 맞춤 설정이 가능하고, 작업이나 하위 작업으로 직접 변환할 수 있습니다. 자동 레이아웃, 의존성, 목록 모드 대 빈 모드, 작업·문서·대시보드·자동화와 원활한 연결을 통해 여러분의 지도는 실행 가능한 플랜으로 거듭납니다.

2. ClickUp 사용자 흐름 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 사용자 흐름 템플릿으로 제품의 직관적인 인터페이스를 개발하세요

매끄러운 사용자 경험을 설계하고 싶으신가요? ClickUp 사용자 흐름 템플릿이 시작점입니다. 이 템플릿을 통해 사용자가 마주하는 모든 결정, 행동, 화면을 지도할 수 있습니다. 시작점, 행동, 결정 노드에 대한 색상 코드를 활용하면 가장 논리적인 경로를 신속하게 구성하고, 우회로를 발견하며, 사용자가 제품을 이동하는 방식을 개선할 수 있습니다.

사용성 설계의 청사진으로 삼아 장애 요소를 예측하고 의사결정을 간소화하세요. 협업형 템플릿으로 팀과 실시간 경로를 검토하며 복잡한 흐름을 효율적으로 관리할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

시작/종료점, 작업, 조건 논리 노드에 대한 명확한 범례로 의사결정을 지도하세요

실제 화면 모형을 첨부하여 팀이 흐름을 실제 디자인에 연결할 수 있도록 하세요

모든 가능한 결과를 포괄하는 브랜치 경로로 '만약에' 시나리오를 시각화하세요

📌 적합 대상: 사용자 경로를 시각화하고, 디자인 결정을 검증하며, 원활하고 오류 없는 사용자 경험 창출을 위해 협업해야 하는 UX/UI 디자이너, 제품 관리자 및 개발자.

📮 ClickUp 인사이트: 관리자의 31%는 시각적 보드를 선호하는 반면, 나머지는 간트 차트, 대시보드 또는 리소스 보기에 의존합니다. 하지만 대부분의 tools는 하나만 선택하도록 강요합니다. 보기가 여러분의 사고 방식과 맞지 않으면, 이는 또 다른 마찰 요인으로 작용할 뿐입니다. ClickUp을 사용하면 선택할 필요가 없습니다. AI 기반 간트 차트, 칸반 보드, 대시보드, 작업량 보기 사이를 한 번의 클릭으로 전환하세요. 또한 ClickUp Brain을 통해 사용자(본인, 경영진, 디자이너 등)에 따라 맞춤화된 보기나 요약 정보를 자동 생성할 수 있습니다. 💫 실제 결과: CEMEX는 ClickUp을 활용해 제품 출시 속도를 15% 단축하고 커뮤니케이션 지연을 24시간에서 몇 초로 줄였습니다.

3. ClickUp 사용자 스토리 매핑 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 사용자 스토리 매핑 템플릿으로 전용 사용자 페르소나 스페이스를 생성하세요

팀이 큰 제품 아이디어를 실행 가능한 개발 작업으로 전환하는 데 어려움을 겪는다면, ClickUp 사용자 스토리 매핑 템플릿이 바로 여러분을 위해 만들어졌습니다. 화면별 결정에 집중하는 사용자 흐름을 다루는 고객 여정 지도와 달리, 스토리 매핑은 사용자 활동을 체계적인 개발 스토리로 전환하는 데 중점을 둡니다.

이 사용자 경험 지도를 통해 사용자 요구사항을 단계로 정리하고, 페르소나와 연결한 후 각 릴리스에 포함할 기능의 우선순위를 정할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

활동을 순차적 단계로 분할하고, 이를 상세하고 색상 코딩된 사용자 스토리로 전환하세요

지도를 릴리스 1 , 릴리스 2 등으로 시각적으로 분할하여 출시 우선순위를 정하세요

ClickUp 화이트보드의 유연성을 활용하여 스티커 노트, 화살표, 텍스트, 연결된 링크 및 그림을 자유롭게 사용하세요

📌 적합 대상: 제품 기능을 실제 사용자 요구와 연계하고 출시 플랜을 수립해야 하는 애자일 제품 팀, 프로젝트 관리자, 크로스-기능 스쿼드.

테판스 택틱스의 시스템 전문가 스테파니 디조반니의 의견은 다음과 같습니다:

고객 포털을 찾던 중 ClickUp을 접했는데, 이 도구가 훨씬 더 많은 기능을 제공해 우리 회사의 가상 사무실이 될 줄은 몰랐습니다. 여러 소프트웨어와 비용을 대체했으며, 각 팀의 프로세스 유형에 맞춰 맞춤형으로 제공됩니다. 개인적으로도, 업무적으로도 활용하며 다른 이들의 도입도 지원하고 있습니다. ClickUp을 평생 사용할 거예요!

4. ClickUp 공감 지도 화이트보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 공감 지도 화이트보드 템플릿으로 사용자 요구와 목표를 발견하세요

ClickUp 공감 지도 화이트보드 템플릿은 처음부터 지도를 만드는 데 시간을 낭비하지 않고도 깊은 고객 통찰력을 포착할 수 있도록 도와줍니다. 색상 코드화된 사분면, 전용 고통/이익 섹션, 그리고 사용자에게 초점을 맞춘 중앙 고객 프로필을 통해 디지털 방식으로 일할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

생각과 느낌 , 보기 , 듣기 , 말하기와 행동하기 등 네 가지 사전 정의된 영역 내에서 일하여 체계적이고 사용자 중심의 통찰력을 확보하세요

전용 고통과 이익 섹션을 활용하여 숨겨진 불만과 기회를 포착하세요

모든 연구를 중앙의 맞춤형 고객 프로필 원에 집중하세요

📌 적합 대상: 추측을 넘어 공감대를 형성하고 실제 사용자 동기에 기반한 솔루션을 창출하고자 하는 UX 연구원, 제품 디자이너, 마케팅 팀.

5. ClickUp 고객 성공 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 고객 성공 플랜 템플릿으로 각 클라이언트의 현재 위치를 명확한 보기로 파악하세요

고객 유지에는 첫인상보다 계약 체결 후 얼마나 꾸준히 지원하는지가 더 중요합니다. ClickUp 고객 성공 플랜 템플릿은 모든 고객 데이터, 계약서, 진행 상황을 하나의 시각적 워크플로우로 체계화합니다.

이 고객 관리 tool의 진정한 장점은 가시성에 있습니다. 각 클라이언트는 연락처 정보, 합의된 요금, 서비스 유형 등 키 세부사항과 함께 보드에 표시되며, 라이프사이클 진행을 추적하는 진행률 지표가 연계됩니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

온보딩 , 유지 관리 , 이탈 위험 상태 )로 클라이언트를 라이프사이클 단계별로 필터링하세요 ClickUp의 맞춤형 상태 (예:)로 클라이언트를 라이프사이클 단계별로 필터링하세요

구독 유형, 계약, 계정 단계, 문제 설명 등 필수 클라이언트 정보를 ClickUp 사용자 지정 필드에 저장하세요

모든 클라이언트 카드에 백분율 기반 진행 막대를 적용하여 진행 상황을 즉시 시각화하세요

신규 고객, 온보딩 중인 고객, 건강도별 고객 등 7가지 사전 설정된 등 7가지 사전 설정된 ClickUp 보기를 전환하여 특정 세그먼트에 빠르게 접근하세요

📌 적합 대상: 클라이언트 라이프사이클을 체계적으로 관리해야 하는 SaaS 고객 성공 (CS) 팀, 계정 관리자, 지원 리더.

🚀 ClickUp의 장점: 포스트잇, Figma 코멘트, 원시 고객 피드백 문서가 여기저기 흩어져 있나요? ClickUp에 바로 드롭하세요. ClickUp Brain이 복잡한 작업을 완료해 드립니다: 패턴을 즉시 파악하세요: 노트를 스캔하여 반복되는 주제, 병목 현상 또는 고객 불만을 식별하세요

*상황별 요약: 여정의 각 단계에 대해, 감정, 접점, 사용자 요구사항을 완료한 간결한 요약 제공

실행 항목 생성: *후속 조치, 수정 사항 또는 기능 요청을 위한 작업을 생성하고 적절한 소유자에게 할당하세요 ClickUp Brain으로 전체 워크플로우를 검색하여 고객 여정과 관련된 컨텍스트 인식 응답을 얻으세요 🤩 다음 프롬프트를 활용해 보세요: 이 사용자 여정 지도를 목표와 감정이 담긴 키 단계로 요약하다

로그인 흐름에 대한 고객 불만 사항과 가능한 해결 방안을 보고서로 생성하세요

이 피드백 노트를 여정 단계별로 그룹화하세요: 인지, 고려, 구매, 유지

6. ClickUp 고객의 목소리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 고객의 목소리 템플릿으로 의미 있는 제품 또는 서비스 개선을 이루어내세요

기존 템플릿이 고객의 경로를 시각화하고 관계를 유지하는 데 도움을 주는 반면, ClickUp 고객의 목소리(VoC) 템플릿은 고객의 직접적인 표현을 통해 그들을 이해할 수 있게 합니다.

이 탁월한 고객 서비스 tool은 설문조사, 소셜 미디어, 인터뷰, 온라인 리뷰 등 다양한 채널의 피드백을 분석한 후 이를 명확한 항목으로 전환할 수 있게 해줍니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

해석된 요구사항과 실행 가능한 해결책과 함께 진정성 있는 맞춤형 고객의 목소리(인용문)를 포착하세요

각 피드백을 작업, 하위 작업 및 소유자와 연결되어 있어 해결책이 혼란 속에서 사라지지 않도록 하세요

고객 니즈 , VoC 출처 , 해결책 과 같은 사용자 지정 필드를 활용하여 인사이트를 일관성 있고 체계적으로 관리하세요

목록, 보드, 시작하기 보기를 전환하여 신속한 탐색과 분석을 수행하세요

📌 적합 대상: 생생한 고객 피드백을 데이터 기반 의사 결정과 실행 가능한 개선으로 전환해야 하는 제품 관리자, 리서치 팀, 고객 대응 팀.

7. ClickUp 고객 맞춤형 온보딩 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 고객 온보딩 템플릿으로 신규 가입자를 충성도 높은 장기 맞춤형 고객으로 전환하세요

ClickUp 고객 온보딩 템플릿은 신규 고객을 체계적인 환영 프로세스로 안내합니다. 가입 순간부터 모든 신규 클라이언트가 지원을 받는다고 느끼도록 하여 이탈률을 낮추고 장기적인 만족도를 높입니다.

클라이언트 온보딩을 환영 선물, 팀 배정, 설문 조사, 온보딩 통화와 같은 명확한 단계로 나누어 원활한 시작을 도모하세요.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

신규 고객 , 온보딩 통화, 설문조사 , 완료 와 같은 맞춤형 상태로 온보딩 진행을 추적하세요

맞춤형 고객 유형, 서비스, 온보딩 통화 날짜 등 키 세부 정보를 포착하세요

고객 접수 양식, 시작 가이드, 온보딩 프로세스 등 7가지 사전 구축된 보기로 일하세요

📌 적합 대상: 일관되고 맞춤형 온보딩 경험을 제공하기 위한 CRM 템플릿이 필요한 고객 성공 팀 및 계정 관리자.

고객 관계를 효과적으로 관리하는 방법에 대한 전문 가이드입니다:

8. ClickUp 고객 서비스 에스컬레이션 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 고객 서비스 에스컬레이션 템플릿으로 문제를 해결하고 고객을 유지하세요

지원 요청이 복잡해지면 명확한 에스컬레이션 프로세스가 필요합니다. ClickUp 고객 서비스 에스컬레이션 템플릿이 바로 그 역할을 수행합니다. 복잡한 고객 연결 문제를 신속하게 관리하고 해결할 수 있는 단계별 시스템을 제공합니다.

1단계 문의부터 2단계 중대한 문제까지, 이 템플릿은 적절한 시점에 적절한 담당자가 소유권을 갖도록 보장합니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

티켓을 열림 , 진행 중 , 고객 대기 중 또는 2단계 에스컬레이션 과 같은 맞춤형 상태로 추적하세요

주문 ID, 이메일, 전화번호, 배송 주소 등을 위한 사용자 지정 필드로 고객 정보를 완료하세요

티켓 목록 보기를 사용하여 모든 진행 중인 사례를 확인하거나, 보다 시각적인 워크플로우를 위해 계층 지원 보드로 전환하세요

📌 적합 대상: 대량의 티켓을 관리하는 지원 및 고객 서비스 팀과 단계별 에스컬레이션 프로세스를 운영하는 SaaS 비즈니스.

9. ClickUp 영업 팀 파이프라인 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 파이프라인 템플릿으로 고객 데이터를 관리하세요

ClickUp 영업 파이프라인 템플릿은 모든 거래를 한곳에 모아 기회 추적, 매출 예측, 초기 접촉부터 계약 체결까지 잠재 고객을 안내할 수 있도록 지원합니다.

드래그 앤 드롭 방식의 단계 관리, 실시간 대시보드, 맞춤형 보기를 통해 각 계정의 현황을 항상 파악하세요. 작업 할당, 마감일, ClickUp 알림 기능을 활용해 후속 조치를 최신 상태로 유지하면, 팀은 흩어진 업데이트를 쫓지 않고 판매에 집중할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

자격 있는 잠재 고객 , 주의 필요 , 이탈 고객 , 갱신 예정 등 30개 이상의 맞춤형 상태로 기회를 체계적으로 관리하세요

마지막 연락 날짜, 거래 값, 결제 상태 등 주요 거래 정보를 사용자 지정 필드에 기록하세요

세부 정보를 위한 목록 보기 와 프로세스 단계를 위한 영업 팀 SOP 보기 사이를 전환하세요

계산된 필드를 통해 거래 값을 단계별 또는 전체 파이프라인에 걸쳐 집계하여 수익을 예측하세요

📌 적합 대상: 복잡한 거래 주기를 관리하는 영업 팀, 갱신 및 업셀을 추적하는 계정 관리자, 또는 모든 비즈니스.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp Brain MAX는 단순한 질문 답변을 넘어 작업, 문서, 대화 전반에 걸친 맥락을 능동적으로 관리합니다. 생성, 검색, 실행을 한 곳에서 처리할 수 있도록 설계되어 AI의 무분별한 확산을 막아줍니다. 팀에 ClickUp Brain MAX의 지능형 AI를 제공하세요 ClickUp의 음성 인식 텍스트 변환 기능으로 간단한 음성 메모를 정교한 작업이나 문서로 전환하고, 유니버설 검색 기능을 통해 ClickUp 또는 연결된 앱의 파일, 피드백, 작업을 즉시 불러올 수 있습니다.

10. ClickUp DMAIC 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp DMAIC 템플릿을 활용하여 명확히 정의된 목표로 프로젝트 범위를 설정하세요

ClickUp DMAIC 템플릿은 검증된 방법론의 모든 단계를 팀이 따라갈 수 있도록 미리 준비된 화이트보드를 제공합니다. DMAIC(정의, 측정, 분석, 개선, 통제) 프레임워크는 문제 정의, 장기적 결과 추적, 전체 워크플로우의 체계적 관리 및 한눈에 파악할 수 있는 가시성을 제공합니다.

각 단계는 색상 코딩 및 사전 구조화되어 목표, KPI, 근본 원인, 해결책, 통제 조치를 정확히 어디에 기록해야 하는지 알 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

각 단계에 무엇을 추가해야 하는지 설명하는 미리 채워진 노트 노트로 즉시 시작하세요

구조화된 추적을 위해 사용자 지정 필드를 활용하여 메트릭, KPI 및 실행 단계를 포착하세요

연결된 리스트 및 보드 보기 로 브레인스토밍에서 실행으로 전환하세요. 노트들을 실행 가능한 작업으로 전환합니다

ClickUp 자동화 , 태그, 보고 대시보드를 활용해 지속 가능한 변화를 유지하며 장기적 결과를 모니터링하세요

📌 적합 대상: 운영 팀, 프로세스 개선 전문가, 린 식스 시그마 실무자 또는 문제를 식별하고 효율성을 개선하기 위한 반복 가능한 시스템을 찾는 모든 팀.

11. ClickUp 스윔레인 프로세스 맵 템플릿

무료 템플릿 받기 코드 없이 ClickUp 스윔레인 프로세스 지도 템플릿으로 프로세스를 생성하고 체계화하세요

소유권이 모호할 때 프로세스는 종종 무너집니다.

ClickUp 스윔레인 프로세스 맵 템플릿은 역할, 책임, 업무 인계를 명확하게 구분하여 워크플로우를 시각화하는 색상 코딩 방식을 제공합니다. 각 팀의 기여도를 분리하여 마케팅, 영업 팀, 제품, 지원 부서 간 업무 흐름을 쉽게 파악할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

각 팀 또는 이해관계자별로 고유한 색상 코드 스윔레인을 사용하여 역할과 책임을 플랜하세요

팀 간 업무 인계를 추적하여 프로세스가 정확히 어디서 지연되는지, 또는 고객이 마찰을 겪는 지점을 파악하세요

복잡성을 깔끔하게 포착하세요: 조건부 경로(예: 예/아니오 체크포인트)를 시각화하여

정적 다이어그램을 실시간 편집, 스티커 노트, 주석을 지원하는 인터랙티브 화이트보드로 대체하세요

📌 적합 대상: 소유권을 놓치지 않으면서도 고객 경험을 종단적으로 지도하고 프로세스 개선점을 식별해야 하는 크로스-기능 팀(마케팅, 영업 팀, 지원, 제품)

🔍 알고 계셨나요? 2024년에 소개된 FlowLearn 데이터셋은 과학 문헌에서 추출한 수천 개의 주석이 달린 플로우차트를 포함하며, 연구 커뮤니케이션에서 플로우차트의 중요성을 부각합니다.

ClickUp으로 탁월한 고객 서비스 제공하기

여정을 시각화하는 것과 이를 모든 프로젝트, 모든 작업, 모든 팀원과 연결하는 것은 별개의 문제입니다. Figma 템플릿은 여정 매핑을 쉽게 공유할 수 있게 해주지만, 그 통찰력을 일상 업무와 연결하는 데는 한계가 있습니다.

여기서 ClickUp이 단계를 제시합니다. 실시간 브레인스토밍을 위한 화이트보드, 아이디어를 체계적인 워크플로우로 전환하는 마인드 맵, AI 기반 요약 기능을 제공하는 ClickUp Brain을 통해 여정 지도가 실행을 능동적으로 안내합니다.

ClickUp에 무료로 가입하고 고객 여정을 생생하게 구현하세요.