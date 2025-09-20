콘텐츠 기반으로 작업을 자동 태그하는 최고의 PM 소프트웨어 3선

작업을 어디에 배치해야 할지 고민한 횟수를 세어보기도 힘들 정도입니다: '클라이언트 피드백'일까, '긴급 검토'일까. 한쪽으로 옮기면 사라지고, 다른 쪽으로 옮기면 우선순위 목록이 복잡해집니다.

이와 같은 수십 개의 프로젝트를 진행할 때 수동 태깅은 일관성이 없고 오류가 발생하기 쉬운 시간 낭비 요소가 됩니다.

AI 프로젝트 관리 tools는 이제 콘텐츠, 맥락, 심지어 대화 내용까지 분석하여 작업을 자동 태깅함으로써 이 문제를 해결합니다. 분류가 정확해지고 검색이 빨라지며, 팀은 마침내 관리자 대신 본연의 일에 집중할 수 있습니다.

이 블로그 글에서는 콘텐츠 기반으로 작업을 자동 태그하는 상위 3대 PM software tools 목록을 정리했습니다. 더 이상 고민하지 말고 빠르게 진행하세요. 🏁

프로젝트 관리 소프트웨어에서 자동 태그란 무엇인가요?

프로젝트 관리 시스템에서의 자동 태깅은 작업, 노트 또는 요소들의 콘텐츠와 맥락을 기반으로 메타데이터(태그 또는 라벨)를 자동으로 할당하는 tool의 기능을 의미합니다.

사용자가 수동으로 항목에 태그를 붙이는 번거로움 대신, /AI와 알고리즘 엔진이 키 용어, 주제 또는 의미를 식별하여 적절한 태그를 동적으로 적용합니다. 이러한 워크플로우 자동화는 일관된 분류를 보장하고 검색 효율성을 높이며, 대규모 또는 변화하는 프로젝트에서도 손쉽게 확장됩니다.

팀을 위한 자동 태그의 이점

여러 프로젝트를 관리할 때, 단 한 번의 분류 누락만으로도 진행 속도가 느려질 수 있다는 점을 경험했습니다. 자동 태깅은 컨텍스트에 따라 작업과 콘텐츠를 자동으로 정리함으로써 이 문제를 해결합니다. 그 방법은 다음과 같습니다:

*시간 절약과 효율성: 수작업에 소요되던 시간을 없애 팀원들이 복잡하고 값 작업에 집중할 수 있도록 합니다

개선된 조직화 및 접근성: 데이터와 콘텐츠가 일관되게 분류되도록 하여 추적 및 관리가 용이해집니다

더 나은 협업과 통찰력: 트렌드, 프로젝트 성과, 고객 요구 사항에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다. 자동 태깅으로 생성된 메타데이터를 분석 및 보고에도 활용할 수 있습니다

확장성과 정밀도: 기업별 모델에 적응하여 산업 또는 비즈니스 요구사항을 충족시키고, 태그의 세분화 수준과 관련성을 높입니다

🧠 재미있는 사실: 2000년대 중반, IBM의 Dogear 같은 tools와 del.icio.us 같은 플랫폼은 웹사이트와 공유 지식 기반을 위한 협업 태깅(포크소노미)을 선도했습니다. 이러한 시스템은 사용자가 콘텐츠에 계층 구조가 없는 태그를 자유롭게 적용할 수 있게 하여 검색, 필터링 및 커뮤니티 주도적 조직화를 가능하게 했습니다.

자동 태그 프로젝트 관리 소프트웨어에서 찾아야 할 키 기능

프로젝트 관리 소프트웨어를 평가할 때 제가 주로 중점을 두는 기능들은 다음과 같습니다. 👇

자연어 처리(NLP) 및 엔티티 인식 활용: 작업 설명이나 노트 내 주제, 키워드 또는 개념을 자동으로 감지합니다

인간 개입 검증 지원: 자동 태그 적용 전 수동 검토 및 확인 옵션을 제공합니다

*규칙 기반 맞춤 설정 지원: 맞춤형 '이 경우, 그러면 저렇게' 논리 또는 도메인별 분류 체계를 지원하여 태그 동작을 정교하게 조정합니다

알고리즘 논리를 통한 일관된 태깅 유지:* 유사한 콘텐츠에 태그가 균일하게 적용되도록 하여 인적 오류를 줄입니다

*확장 가능한 애플리케이션 지원: 대량의 프로젝트 작업에 걸쳐 성능 저하 없이 자동 태깅을 처리합니다

광범위한 검색 도구와의 통합: 자동 태그를 활용해 필터링 및 전체 검색 기능을 강화하고, 여러 tool에서 연결된 콘텐츠를 상호 연결합니다

모니터링 및 개선 기능 제공: 태그 정확도와 사용 패턴을 추적하여 시간이 지남에 따라 반복적인 개선을 가능하게 합니다

🔍 알고 계셨나요? 2007년 크리스 메시나가 대화를 그룹화하기 위해 사용한 최초의 Twitter 해시태그는 소셜 태깅의 전환점이 되었으며, 이는 현재 프로젝트 소프트웨어에서도 반영되고 있습니다.

프로젝트 관리 tools를 충분히 테스트해 본 결과, 자동 태깅과 AI 기능을 동일하게 처리하는 것은 아니라는 점을 알게 되었습니다. 주목할 만한 상위 3개 도구를 간단히 살펴보겠습니다.

tool 가장 적합한 키 기능 가격* ClickUp 개인, 소규모 프로젝트 팀, 기업을 위한 맞춤형 워크플로우와 상황 인식 태깅 기능을 갖춘 AI 기반 작업 관리 솔루션 ClickUp Brain(컨텍스트 인식 태깅 및 AI 요약), 자동화, AI 자동화 에이전트, 작업 Free Forever; 기업 맞춤형 설정 가능 Notion 스타트업, 크리에이티브 전문가, 프로젝트 관리 및 팀을 위한 컨텍스트 인식 AI 지식 관리 Notion AI(자동 태깅 및 컨텍스트 검색), 데이터베이스, wiki, 문서, 맞춤형 템플릿, Google 캘린더 및 기타 tools와의 연동, 노트 Free; 유료 플랜은 사용자당 월 $12부터 시작 Wrike 중견 및 대기업을 위한 Enterprise 워크플로우 및 자원 할당 Wrike AI(자동 태깅 및 예측), 크로스 태깅, 대시보드, 자동화, 자원 및 프로젝트 포트폴리오 관리 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $10부터 시작

📖 추천 자료: 마감일 관리 및 추적을 위한 무료 과제 추적기 템플릿

clickUp의 소프트웨어 평가 방식 저희 편집팀 팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 값을 바탕으로 함을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

콘텐츠, 상황, 대화에 따라 작업을 자동으로 태그하는 최고의 PM 소프트웨어를 살펴보세요. 🤩

1. ClickUp (AI 기반 올인원 일 관리가 필요한 팀에게 최적)

ClickUp 작업을 무료로 사용해 보세요 ClickUp 작업으로 프로젝트를 체계적으로 관리하고 일을 효율적으로 수행하세요

제 목록의 첫 번째는 ClickUp 프로젝트 관리 소프트웨어입니다.

우리의 프로젝트, 지식, 커뮤니케이션은 서로 연결되지 않은 tools에 흩어져 있어 업무 속도를 늦춥니다. ClickUp의 무료 프로젝트 관리 소프트웨어는 프로젝트, 지식, 채팅을 AI 기반의 단일 플랫폼에 통합합니다.

ClickUp 작업으로 작업 관리를 최적화하세요

ClickUp 작업은 작업 공간 내에서 업무를 구성하고 추적하는 기본 단위입니다. 팀의 워크플로우에 맞게 각 작업에 세부 정보를 추가하여 맞춤형으로 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

ClickUp 사용자 지정 필드로 실제 프로젝트 단계를 반영하여 작업을 맞춤 설정하고, 이를 기준으로 작업 보기를 정렬하거나 필터링하여 진행을 추적하세요

복잡한 작업을 하위 작업과 체크리스트로 분할하여 명확성과 집중력을 높입니다*

clickUp의 의존성 기능을 통해 작업 간 관계를 설정하여 워크플로우를 효과적으로 시각화하고 관리하세요

모든 구성원이 중요한 사항을 놓치지 않도록 ClickUp 작업 우선순위와 마감일을 지정하세요 ClickUp 작업 우선순위마감일을 지정하세요

이제 제가 가장 좋아하는 부분입니다. ClickUp 작업의 태그 기능을 사용하면 긴급도, 승인 상태, 팀 이름 또는 팀이 필요로 하는 모든 맞춤형 라벨로 일을 즉시 분류할 수 있습니다.

태그를 가시적이고 실행 가능한 상태로 유지하면서 팀 회원에게 작업을 할당하고, 마감일을 설정하며, 상태를 업데이트할 수 있습니다.

ClickUp 태그로 여러 프로젝트에 걸친 작업과 관련 일을 관리하세요

이들이 제공하는 도움은 다음과 같습니다:

컨텍스트별로 작업을 즉시 필터링 및 그룹화 하세요(예: 모든 '승인 필요' 또는 '블록됨' 항목)

위치나 상태와 관계없이 태그별로 작업의 단일 통합 뷰 를 구현하세요

책임과 마감일을 지정하여* 모든 태그된 작업이 담당자를 지정받고 추적되도록 하세요

대시보드와 보고서에서 우선순위가 높은 일이나 위험에 처한 일을 파악하세요

컨텍스트 인식 제안을 위해 ClickUp Brain을 활용하세요

ClickUp Brain은 플랫폼 내장형 AI 어시스턴트로, 작업 콘텐츠, 댓글, 업데이트를 분석하여 지능형 인사이트를 제공합니다. 작업 할당, 작업 공간 요약 생성, 반복 작업 자동화, 상황별 작업 제안이 가능하여 AI 기반 프로젝트 관리를 지원합니다.

또한 올바른 태그를 선택하도록 안내합니다. 작업, 문서, 대화의 콘텐츠를 분석한 후 프로젝트 맥락에 실제로 부합하는 태그를 제안합니다.

ClickUp Brain을 사용하여 특정 태그로 모든 긴급 작업을 강조 표시하세요

제품 출시를 관리 중인데 팀원이 작업에 '랜딩 페이지 작업을 진행하려면 클라이언트의 최종 카피 승인을 기다리는 중입니다. '라는 댓글을 남겼다고 가정해 보세요. ClickUp의 AI 작업 자동화 기능 인 ClickUp Brain은 즉시 문맥을 인식하여 '클라이언트 요청' 및 '승인 필요'와 같은 태그를 제안합니다.

또한 태그로 작업을 필터링하여 캠페인이나 마감일과 연결된 모든 항목을 표시할 수 있습니다. 해당 항목들을 수동으로 연결하지 않았더라도 말이죠.

📌 예시: ‘Q4 마케팅 캠페인에서 승인 필요 태그가 지정된 모든 작업과 소유자, 마감일을 보여줘. ’

ClickUp Brain으로 프로젝트 관리를 간소화하는 방법을 이 비디오에서 확인하세요! ⚡️

맞춤형 규칙으로 태그 자동화

ClickUp 자동화 기능을 통해 코드 없이도 특정 작업을 트리거하는 규칙을 구축할 수 있습니다. '이 경우, 그러면 저렇게' 규칙을 기반으로 몇 분 만에 맞춤형 워크플로우를 생성하세요.

다음과 같은 경우에 특정 태그를 추가하는 자동화를 설정할 수 있습니다:

작업이 특정 상태로 이동됩니다

특정 목록에 작업이 생성됩니다

사용자 정의 필드가 업데이트되었습니다

작업이 누군가에게 할당됩니다

규칙을 한 번 설정하면 ClickUp 자동화 기능이 반복 일을 대신 처리해 드립니다

예를 들어, 작업이 '검토 중' 상태로 이동하는 즉시 '검토' 태그를 적용하거나, 작업 우선순위 필드가 '긴급'으로 업데이트될 때 '고우선순위' 태그를 할당하는 자동화를 설정할 수 있습니다

자동화 기능은 다가오는 마감일, 담당자 변경, 심지어 시간 추적 이벤트와도 연동되어 작업이 지속적으로 라벨링되도록 보장합니다.

동적 태그를 위한 /AI 자동화 에이전트 배포

이를 기반으로 ClickUp Autopilot 에이전트는 자동화를 더 많은 상황 기반 시나리오로 확장합니다. 단순한 규칙과 달리, 이 AI 기반 에이전트는 작업, 대화, 문서를 모니터링한 후 사용자를 대신해 실행합니다.

일일 또는 주간 보고와 같은 작업을 위해 ClickUp 사전 구축 자동화 에이전트를 선택하거나, 정확한 논리를 따르는 ClickUp 맞춤형 자동화 에이전트를 생성할 수 있습니다.

ClickUp 자동화 에이전트를 배포하여 실시간으로 작업을 모니터링, 태그 지정 및 보고하세요

예시: 목록 내 새 작업을 모니터링하는 AI 에이전트를 설정할 수 있습니다. 작업 제목에 "긴급"이라는 단어가 포함되면 에이전트가 해당 작업에 "긴급" 태그를 추가합니다. "긴급" 태그가 존재하지 않으면 생성되어 적용됩니다.

에이전트는 일일 요약 생성 및 팀 채팅 채널 게시와 같은 다른 작업도 수행할 수 있어, 추가 노력 없이도 이해관계자들의 정보를 동기화할 수 있습니다.

ClickUp 최고의 기능

ClickUp의 한도

신규 사용자는 보기 탐색, 자동화 기능 및 AI 도구들에 익숙해지는 데 시간이 필요할 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

이 G2 리뷰가 모든 것을 말해줍니다:

ClickUp은 우리 팀의 협업 방식, 프로젝트 관리, 성과 추적 방식을 완전히 완료했습니다… ClickUp으로 전환한 이후로 모든 것이 한 곳에 모였습니다: 작업, 프로젝트 타임라인, 문서, 대시보드, 댓글, 회의 노트까지도요. 놀라울 정도로 맞춤 설정이 가능하면서도 직관적이어서 누구나 빠르게 익힐 수 있습니다. 자동화, AI 글쓰기 보조 도구, 개선된 달력 같은 기능들은 진정한 시간 절약사입니다. 그리고 가장 큰 장점은? 새로운 캠페인을 시작하든 장기 운영을 관리하든… 우리와 함께 성장한다는 점입니다

ClickUp은 우리 팀의 협업 방식, 프로젝트 관리, 성과 추적 방식을 완전히 바꿔 놓았습니다… ClickUp으로 전환한 이후로 모든 것이 한 곳에 모였습니다: 작업, 프로젝트 타임라인, 문서, 대시보드, 댓글, 회의 노트까지도요. 놀라울 정도로 맞춤 설정이 가능하면서도 직관적이어서 누구나 빠르게 익힐 수 있습니다. 자동화, AI 글쓰기 보조 도구, 개선된 달력 같은 기능들은 진정한 시간 절약사입니다. 그리고 가장 큰 장점은? 새로운 캠페인을 시작하든 장기 운영을 관리하든… 우리와 함께 성장한다는 점입니다

📮 ClickUp 인사이트: 근로자의 24%는 반복적인 작업이 더 의미 있는 일을 하는 데 방해가 된다고 답했으며, 또 다른 24%는 자신의 역량이 제대로 활용되지 못한다고 느꼈습니다. 이는 근로자의 거의 절반이 창의적으로 블록이 걸리고 제대로 평가받지 못한다고 느끼고 있음을 의미합니다. 💔 ClickUp은 설정하기 쉬운 AI 에이전트를 통해 반복 작업을 트리거 기반으로 자동화하여 고효율 업무에 집중할 수 있도록 지원합니다. 예시: 작업이 완료됨으로 표시되면, ClickUp의 AI 에이전트가 자동으로 다음 단계를 할당하거나, 알림을 발송하거나, 프로젝트 상태를 업데이트하여 수동 후속 작업을 덜어줍니다. 💫 실제 결과: STANLEY Security는 ClickUp의 맞춤형 보고 tools로 보고서 작성 시간을 50% 이상 단축했습니다. 이를 통해 팀들은 형식에 덜 신경 쓰고 예측에 더 집중할 수 있게 되었습니다.

2. Notion (컨텍스트 인식 AI Knowledge Manager에 최적)

via Notion

Notion은 노트 작성, 프로젝트 관리, wiki, 데이터베이스를 결합한 유연한 작업 공간입니다. 또한 지능형 분류를 위한 강력한 tools를 제공합니다. AI 기반 자동 채우기 속성을 활용하여 콘텐츠에 따라 태그를 자동 생성함으로써 조직화 과정을 간소화할 수 있습니다.

제가 가장 좋아하는 Notion 기능 중 하나는 관계형 데이터베이스 시스템입니다. 단일 작업이나 노트에 라벨을 지정하여 프로젝트, 팀, 마감일 등 관련 항목과 연결합니다. 이를 통해 작업 공간 전체에 걸쳐 역동적인 맥락의 네트워크가 형성됩니다.

시간이 지남에 따라 프로젝트가 더욱 복잡해져도 직관적이고 깔끔한 작업 공간을 구축할 수 있습니다.

더 많은 자동화 예시를 찾는 분들을 위해, Notion의 API는 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 이는 특정 요구사항에 맞춰 자체 자동 태그 시스템을 구축할 수 있음을 의미합니다.

Notion 최고의 기능

프롬프트 Notion AI에 '블록됨', '승인 필요', '클라이언트 요청'과 같은 스마트 태그 생성을 요청하세요

세부적인 집중 태그(시간 관리)와 포괄적인 상위 태그(생산성)를 결합하세요

'관계' 속성을 활용해 노트와 작업을 연결하여 맥락을 항상 명확하게 파악하세요

태그 유형 또는 관계 수에 따라 작업을 순위 매기는 수식을 적용하세요

기존 태그를 이모지로 대체하여 태깅을 더욱 시각적으로 만들어보세요

Notion의 한도

Free Plan에서는 한도 팀 협업 tools와 파일 업로드 권한이 제공됩니다

내장 자동화, 간트 차트, 의존성 추적, 기본 제공 시간 추적 등 고급 프로젝트 관리 기능이 부족합니다

Notion 가격 정책

Free

추가 혜택: 사용자당 월 $12

비즈니스: 사용자당 월 $24

기업: *맞춤형 가격

Notion 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (6,475개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,580개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Notion에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰 중 하나는 이렇게 말했습니다:

저는 Notion의 유연성을 가장 좋아합니다… 데이터베이스를 연결하고, 보기(테이블, 보드, 달력, 목록)를 전환하며, 거의 모든 유형의 콘텐츠를 삽입할 수 있다는 점은 정보 구성 방식에 한도를 두지 않는다는 의미입니다… 또한 매우 방대한 데이터베이스나 콘텐츠가 많은 페이지를 다룰 때 성능이 느려진다는 점을 발견했는데, 이는 빠르게 변화하는 일 환경에서 불편합니다. 마지막으로, Notion이 오프라인 접근성을 개선했지만 여전히 제가 원하는 만큼 매끄럽지 않아 안정적인 인터넷 없이 일할 때 불편할 수 있습니다.

저는 Notion의 유연성을 가장 좋아합니다… 데이터베이스를 연결하고, 보기(테이블, 보드, 달력, 목록)를 전환하며, 거의 모든 유형의 콘텐츠를 삽입할 수 있다는 점은 정보 구성 방식에 한도를 두지 않는다는 의미입니다… 또한 매우 방대한 데이터베이스나 콘텐츠가 많은 페이지를 다룰 때 성능이 느려진다는 점을 발견했는데, 이는 빠르게 변화하는 일 환경에서 불편합니다. 마지막으로, Notion이 오프라인 접근성과 관련해 진행을 했지만, 여전히 제가 원하는 만큼 매끄럽지 않아 안정적인 인터넷 없이 일할 때 불편할 수 있습니다.

🚀 ClickUp의 강점: ClickUp Brain MAX는 심층 검색, 앱 간 통합 인텔리전스, 핸즈프리 생산성이 필요한 사용자를 위해 설계된 고급 AI 데스크톱 도우미입니다. 이 소프트웨어는 기술 스택 내 모든 타사 tools과 연결하여 AI 스프롤을 제거함으로써 업무 범위를 확장합니다. 즉, 작업 공간과 Google Drive, GitHub, Figma의 결과를 한 곳에서 통합 검색할 수 있습니다. 이 비디오를 통해 ClickUp Brain MAX에 대해 자세히 알아보세요:

3. Wrike (기업 워크플로우 및 자원 배분에 최적)

via Wrike

Wrike는 팀이 복잡한 일을 체계화할 수 있도록 지원하며, 크로스 태깅을 통해 작업, 하위 작업, 프로젝트, 심지어 마일스톤까지 분류할 수 있게 합니다

태그는 일의 모든 계층에 걸쳐 적용되므로, 단일 항목이 동시에 여러 스페이스에 존재할 수 있습니다. 마케팅, 제품, 운영 팀은 각자의 관점으로 동일한 예산 하위 작업을 볼 수 있으며, 중복 노력 없이 효율적으로 관리됩니다.

그 외에도 Wrike의 동적 간트 차트로 타임라인을 쉽게 시각화할 수 있으며, 대시보드와 칸반 보기를 통해 팀 간 업무 흐름이 정확히 파악됩니다. 고가 요금제에는 실시간 보고서, 시간 추적, 동적 요청 양식, 자동화 승인 워크플로우도 포함됩니다.

여러 프로젝트를 관리하는 팀을 위해, 이 작업 관리 tool은 협업 교정을 통해 부서별 맞춤형 워크플로우와 자원 배분도 지원합니다. Slack, Salesforce, Google Workspace 같은 tools과도 연결할 수 있습니다.

Wrike의 주요 기능

작업, 하위 작업, 폴더, 마일스톤, 단계 또는 프로젝트에 태그를 적용하여 가시성을 높이세요

템플릿 작업이나 프로젝트 단계에 반복 자동 태깅을 설정하여 프로젝트 전반에 걸쳐 일관성을 유지하세요

우선순위나 의존성 변경을 반영하기 위해 맞춤형 워크플로우를 통해 작업 상태와 태그를 업데이트하세요

마일스톤을 부서별 로드맵과 전사적 진행 추적 보고서에 모두 태그하세요

태그로 Wrike 대시보드와 보고서를 필터링하여 관련 작업을 빠르게 보기와 프로젝트 진행 상황을 추적하세요

Wrike의 한도

보기, 필드 및 워크플로우를 맞춤 설정할 수 있는 옵션의 한도가 있습니다

워크플로우 자동화 및 리소스 관리 기능은 비즈니스 플랜 이상에서만 이용 가능합니다

사용자들은 대규모 프로젝트 일이나 대용량 파일 업로드 시 로딩 속도가 느리다고 보고합니다

Wrike 가격 정책

Free

팀: 사용자당 월 $10 (연간 결제)

비즈니스: 사용자당 월 $25 (연간 결제)

기업: 맞춤형 가격

피나클: 맞춤형 가격

Wrike 평가 및 리뷰

G2: 4. 2/5 (4,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (2,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Wrike에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에서 직접 발췌:

이 제품의 견고함과 다양한 애플리케이션에서의 기능이 정말 마음에 듭니다. 팀 전체가 꾸준히 사용하고 모두가 프로젝트 구조를 이해한다면 놀라울 정도로 효과적일 수 있습니다!… 저희 조직은 스타트업으로 소규모 인원이 다양한 업무를 수행하는데, 한 사람이 다른 사람이 생성한 프로젝트나 작업을 찾지 못해 중복 생성되는 경우가 자주 발생합니다.

이 제품의 견고함과 다양한 애플리케이션에서의 기능성이 정말 마음에 듭니다. 팀 전체가 꾸준히 사용하고 모두가 프로젝트 구조를 이해한다면 놀라울 정도로 효과적일 수 있습니다!… 저희 조직은 스타트업으로 소규모 인원이 다양한 업무를 수행하다 보니, 한 사람이 다른 사람이 생성한 프로젝트나 작업을 찾지 못해 중복 생성되는 경우가 자주 발생합니다.

🔍 알고 계셨나요? 중세 시대 석공들은 대성당 돌에 개인 마크를 새겼습니다. 아마도 이것이 초기 양식의 '직장 태그'였을지도 모릅니다!

기타 주목할 만한 제품들

다른 여러 프로젝트 관리 tools들도 AI 워크플로우 자동화 및 기타 기능을 제공하여 다양한 요구사항과 프로젝트 스타일을 가진 팀에 맞춰 지원합니다.

규칙 기반 기능을 통해 다른 tools들이 어떻게 작업을 간소화하고 일 우선순위를 정하며 수동 노력을 줄이는지 간단히 살펴보겠습니다:

Asana: Asana는 AI Studio를 통해 통합된 AI 기능을 갖춘 Asana는 AI Studio를 통해 통합된 AI 기능을 갖춘 워크플로우 자동화 소프트웨어입니다 . 코드 없이 반복적인 작업을 자동화하는 맞춤형 워크플로우를 생성할 수 있습니다

Jira: Jira는 Atlassian Intelligence를 통해 AI 기능을 통합하여 티켓의 우선순위 지정, 할당 및 조치 수행을 위한 Jira는 Atlassian Intelligence를 통해 AI 기능을 통합하여 티켓의 우선순위 지정, 할당 및 조치 수행을 위한 AI 에이전트 워크플로우와 같은 기능을 제공합니다. 또한 자동 생성된 요약과 유사한 작업 항목과 연결된 기능을 제공하여 컨텍스트와 워크플로우 효율성을 향상시킵니다

*trello: Trello의 버틀러 자동화 기능을 통해 사용자는 반복적인 작업을 자동화하고 카드 이동이나 마감일 설정과 같은 규칙 기반 작업을 생성할 수 있습니다. 또한 다양한 출처에서 작업을 수집하는 '수신함' 기능과 달력과 동기화하는 '플래너' 기능도 제공합니다

🧠 재미있는 사실: Google 포토가 얼굴, 반려동물, 오브젝트 자동 태그 기능을 최초로 선보였습니다. 이는 콘텐츠 태깅을 위한 머신러닝의 대중적 사용을 촉발시켰습니다. 하지만 해당 기능 출시 당시, 프라이버시, 데이터 편향성, 그리고 사람들이 자신의 사진이 그런 식으로 분석되는 것을 원하는지에 대한 우려도 제기되었습니다.

적합한 자동 태그 PM 소프트웨어 선택 방법

저는 팀들이 서류상으로는 훌륭해 보이지만 실제로는 워크플로우를 방해하는 tools들을 테스트하느라 시간을 낭비하는 모습을 목격했습니다.

이를 방지하기 위해, 프로젝트 관리를 위한 AI 에이전트 옵션을 평가하는 체계적인 방법을 소개합니다:

프로젝트 복잡도와 팀 규모 평가: 소규모의 단순한 프로젝트를 관리하는지, 아니면 여러 의존성을 가진 복잡한 부서 간 일을 관리하는지 파악하세요. 이는 자동 태그 및 보고 기능이 어느 정도 고급화되어야 하는지를 결정합니다

핵심 자동 태그 요구사항 정의: *태깅이 자동화되어야 하는 정확한 시나리오를 특정하세요(예: 마감일이 임박했거나 클라이언트 승인이 필요할 때 태깅). 이러한 트리거를 기본적으로 지원하는 소프트웨어를 찾으세요

현재 사용 중인 tool과의 호환성 확인: Slack, Google Drive, GitHub 등 기존 앱과 PM software가 연동되어 태그가 워크플로우 전반에 걸쳐 원활하게 이어지도록 하세요

확장성과 적응성 검증: *현재 업무량에 적합하면서도 프로젝트의 크기와 복잡성이 증가함에 따라 확장 가능한 tool을 선택하세요

팀과 함께 파일럿 테스트 실행:* 무료 체험판을 활용해 실제 시나리오에서 소프트웨어를 테스트하고, 사용성에 대한 피드백을 수집하며, 자동 태그 규칙이 실제로 수동 노력을 줄이는지 확인하세요

지원 및 미래 대비 확인: 신뢰할 수 있는 고객 지원, 정기적인 업데이트, 워크플로우 요구사항에 맞춰 유연하게 발전할 수 있는 기능을 확인하세요

🔍 알고 계셨나요? 중세 수도사들은 두루마리를 분류할 때 나무나 가죽으로 만든 태그에 기호나 간단한 노트를 첨부하여, 쌓아둘 때도 식별할 수 있도록 했습니다.

ClickUp과 함께하세요

Notion은 지식 기반을 원할 때 훌륭하고, Wrike는 엄격한 워크플로우를 관리하는 팀에 적합합니다. 하지만 저는 다양한 기능 덕분에 ClickUp을 선호합니다.

프로젝트, 작업, 문서, 팀 협업을 하나로 묶는 '일용 모든 것 앱'입니다. ClickUp Brain을 통해 상황 인식 요약과 인사이트를 얻으세요. 여기에 자동화 기능과 사용자를 대신해 행동하는 AI 자동화 에이전트를 결합하면, 작업이 분류되고 검색 가능하며 항상 최신 상태로 유지되는 시스템을 구축할 수 있습니다.

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅

자주 묻는 질문(FAQ)

자동 태깅은 프로젝트 관리 tools가 작업, 노트 또는 프로젝트의 콘텐츠에 따라 라벨(태그)을 자동으로 적용하는 기능입니다. 소프트웨어는 텍스트 인식 기술을 활용해 주제나 키워드를 감지하고 적절한 태그를 자동으로 할당합니다.

AI 자동 태깅은 자연어 처리(NLP)와 머신러닝을 활용해 작업 설명, 댓글 또는 첨부 파일을 분석합니다. 시스템은 반복되는 문구, 키워드, 명사 등 패턴을 찾아내어 해당 태그를 적용합니다. 일부 tools는 인간이 개입하는 검증(Human-in-the-loop) 기능을 제공하여 제안된 태그를 확인하거나 조정할 수 있게 함으로써 AI가 시간이 지남에 따라 더 똑똑해지도록 합니다.

Wrike나 Notion 같은 여러 tools가 태깅 및 관계형 데이터베이스 기능을 제공하지만, ClickUp은 현재 가장 강력하고 유연한 자동 태깅 시스템 중 하나를 제공합니다. 규칙 기반 태깅과 AI 기반 제안 기능을 결합하고 맞춤형 자동화를 지원하여 태그가 프로젝트 전반에 걸쳐 일관성을 유지합니다.

네, 사용자 지정 태그를 생성하여 사용자 지정 필드나 자동화 규칙에 연결할 수 있습니다. 일부 tools는 프로젝트 템플릿이나 작업 트리거에 따라 이를 자동 할당하도록 지원합니다.

예. ClickUp, Wrike, Notion과 같은 선도적인 PM tools은 전송 중 및 저장된 데이터를 암호화하므로, AI가 분석하는 동안에도 작업 콘텐츠가 보호됩니다. 자동 태깅은 데이터 거버넌스를 지원하여 접근 제어를 강화하는 데 도움이 되는 민감도 라벨 또는 분류 태그를 가능하게 합니다.

먼저 명확한 태그 카테고리와 라벨 예시를 수동으로 정의하세요. 이를 AI 시스템에 입력하여 패턴 학습을 진행합니다. 오태그를 수정하며 지속적으로 개선하여 시간이 지남에 따라 정확도를 높여가세요.