스타트업 생산성 향상을 위한 최고의 프로젝트 매니저 보조 AI 10선

수십 년간 생산성 연구는 노동 시장, 기술 변화, 글로벌 경제 동력 등 거시적 관점에 집중해 왔습니다.

그러나 스타트업에게 진정한 핵심은 기업 차원에서 펼쳐집니다: 일상 일 관리 방식, 팀 협업 효율성, 아이디어에서 실행까지 프로젝트 진행 속도 등이 그것입니다. 여기서 발생하는 운영상의 지체는 단순히 시간을 낭비하는 데 그치지 않습니다. 추진력을 완전히 꺾어버립니다.

하지만 끝없는 조율 작업을 지능형 어시스턴트에게 맡길 수 있다면 어떨까요? AI 프로젝트 관리 tools는 프로젝트의 중추 신경계 역할을 하며, 추적, 위임, 보고와 같은 지루한 일을 자동화합니다.

이 블로그에서는 업무 가시성을 높이고 책임감을 촉진하며, 중재자 역할을 하지 않아도 프로젝트가 원활히 진행되도록 지원하는 스타트업용 최고의 프로젝트 매니저 보조 AI tools에 대해 논의하겠습니다. 🫡

스타트업용 프로젝트 매니저 보조 AI를 선택할 때 고려해야 할 사항은 무엇인가요?

스타트업을 운영할 때는 매 순간이 빌린 시간처럼 느껴집니다. AI 프로젝트 관리 tool에서 가장 중요한 세부 사항은 다음과 같습니다:

프로젝트 워크플로우 자동화: 이메일이나 채팅에서 작업을 자동 생성하고, 의존성 변경 시 타임라인을 업데이트하며, 스탠드업 또는 체크인 회의를 일정 관리합니다

팀 협업 강화: 회의 노트를 즉시 기록하고, 대화에서 후속 작업을 할당하며, 상황에 맞는 적절한 파일을 제시합니다

프로젝트 스타일을 학습합니다: *팀의 작업 방식에 맞춰 프로젝트 관리 방법론을 자동으로 적용하며, 스프린트 작업을 제안하고, 보드를 조정하며, 워크플로를 개선합니다

지식 중앙화 및 생성: 체크리스트와 브리핑 초안 작성, 문서 자동 업데이트, 프로젝트 마감일, 의존성 또는 책임에 관한 팀 질문에 답변

스케일링 지원: 기본 기능으로 시작하지만, 스타트업이 성장함에 따라 자원 플랜이나 다중 프로젝트 추적과 같은 키 기능을 잠금 해제할 수 있습니다

병목 현상 예측 및 방지: 기한 미준수 예측, 위험에 처한 작업을 식별, 프로젝트 진행을 위한 작업량 재배분 권장

데이터 보안을 보장합니다: *암호화, 역할 기반 접근 제어, 규정 준수 수준의 보호 기능을 활용하여 프로젝트를 안전하게 보호합니다

⚙️ 보너스: AI가 프로젝트 관리자를 대체하고 있을까요? AI가 여러분의 업무를 더 스마트하고 빠르게, 훨씬 더 쉽게 만들어 줄 수 있다는 사실을 확인해 보세요!

스타트업을 위한 프로젝트 관리 보조 AI 개요

스타트업용 상위 10대 AI 프로젝트 관리 tools의 개요를 확인할 수 있는 테이블입니다:

tool 가장 적합한 대상 키 기능 가격* ClickUp 개인, 스타트업, 중견 기업 팀, 대기업을 위한 올인원 AI 기반 프로젝트 및 팀 관리 솔루션 ClickUp Brain으로 상황별 인사이트를, 브레인 맥스로 OS를 초월한 통합 AI를, 음성 입력으로 4배 빠른 입력을, AI 에이전트로 워크플로우 자동화를, 엔터프라이즈 검색, 자동화, 문서, 대시보드, AI 이미지 생성 기능이 탑재된 화이트보드를 경험하세요 Free Forever; 기업 맞춤형 설정 가능 Asana 스타트업, 중소기업 및 성장 기업을 위한 AI 기반 업무 배정 및 자동화된 프로젝트 추적 솔루션 워크플로우 자동화, 스마트 채팅, 스마트 상태, 스마트 프로젝트, 실시간 인사이트 및 종합 분석을 위한 AI 팀원 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $13.49부터 시작합니다 Wrike 중소기업, 중견 기업 팀 및 기업을 위한 위험 예측 및 워크플로우 최적화 예측적 위험 분석, AI 기반 브리핑 및 아젠다, 콘텐츠 생성을 위한 Copilot, Microsoft Copilot 및 Claude 통합 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $10부터 시작합니다 Hive 소규모 팀, 중소기업 및 성장 중인 스타트업을 위한 통합 협업 기능이 포함된 워크플로우 자동화 노트에서 작업으로 전환하는 HiveMind AI, Q&A + 대시보드용 Buzz AI, AI 콘텐츠 + 이미지 생성, 1,000개 이상의 연동 기능 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 7달러부터 시작합니다 모션 스타트업, 기업, 고성장 팀을 위한 AI 스케줄링 및 시간 블록 기반 작업 관리 자동 우선순위 지정, 의존성 관리, 프로젝트 구조 생성 및 사전 지연 감지를 위한 /AI 스케줄러 유료 플랜은 사용자당 월 148달러부터 시작됩니다 예측 중소기업, 전문 서비스 업체 및 기업을 위한 자원 예측 및 수익성 추적 타임라인, 예산, 자원 배분을 위한 예측 AI 엔진; AI 기반 타임시트; 애자일 스토리 포인트 추적 맞춤형 가격 책정 펠로우 스타트업, 중소기업 및 배포 팀을 위한 AI 기반 회의 생산성 솔루션 자동 필기 + 요약, Ask Fellow 챗봇, 협업 아젠다 관리, CRM 업데이트 자동화, 500개 이상의 템플릿 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $11부터 시작합니다 Taskade 개인, 프리랜서, 소규모 팀을 위한 가벼운 AI 협업 도구 AI 생성 워크플로우, 마인드 맵, 템플릿, 실시간 협업, 모바일 AI 에이전트 기반 작업 목록 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $20부터 시작합니다 Notion AI 개인, 스타트업, 하이브리드 팀을 위한 유연한 지식 및 작업 관리 AI 글쓰기 및 편집, 자동 작업 생성, 작업 공간 전반의 Q&A, 템플릿 생성, Jira 및 Slack 연동 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $12부터 시작합니다 Tara AI 스타트업 및 중소기업 엔지니어링 팀을 위한 애자일 스프린트 플랜 수립 자동화된 백로그 정리, 스프린트 플랜 최적화, 의존성 지도, 프로젝트 상태 모니터링, 노력 추정 맞춤형 가격 책정

스타트업을 위한 최고의 프로젝트 관리 보조 AI

clickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법* 저희 편집팀의 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 값을 바탕으로 함을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

이제 최고의 프로젝트 관리 앱들을 엄선해 소개합니다. 👇

1. ClickUp (올인원 프로젝트 및 팀 관리에 최적화된 AI 기반 프로젝트 관리 도구)

ClickUp Brain에게 무엇이든 물어보세요. '3분기 출시 캠페인 상태는?'부터 '이 문서의 클라이언트 피드백을 요약하다'까지.

프로젝트 관리 솔루션 ClickUp은 프로젝트, 지식, 채팅을 한곳에 통합한 모든 일 앱으로, 세계에서 가장 통합된 일 AI로 구동됩니다.

스타트업에게는 앱 관리에 소요되는 시간을 줄이고, 구축과 확장, 마감일 관리에 더 많은 시간을 할애할 수 있음을 의미합니다. 주요 기능을 살펴보겠습니다. 👀

ClickUp Brain으로 지식을 실행으로 전환하세요

ClickUp Brain은 작업, 문서, 사람, 지식을 전체 작업 공간에 걸쳐 연결하는 최초의 신경망입니다. 간단한 자연어 프롬프트 하나로 모든 작업에서 즉각적인 상황별 인사이트를 얻을 수 있습니다.

다음과 같은 기능을 제공합니다:

관계자를 위한 작업 업데이트 생성

의존성이나 기한이 지난 작업을 표면화하세요

회의, 브레인스토밍 또는 프로젝트 마일스톤 이후 후속 단계를 제안합니다

다양한 출처에서 인사이트를 추출하고 이를 결합하여 보고나 이메일 콘텐츠를 생성하세요

예를 들어, 제품 관리자가 스프린트 회고 요약이 필요할 경우 Brain은 작업 내용, 채팅 스레드, 회의 노트를 종합해 핵심 내용을 추출해 줍니다. 또한 다음 스프린트를 위한 개선 사항도 제안합니다.

ClickUp Brain MAX로 AI 기술 스택을 통합하세요

ClickUp Brain MAX로 AI 확산을 방지하세요

ClickUp Brain Max는 더 스마트하고 빠르며 확장성 높은 AI가 필요한 파워 유저와 기업을 위해 설계된 고성능 엔진 업그레이드입니다. 검색, 자동화, 음성 명령, AI 모델을 하나의 연결된 hub(데스크톱 앱!)로 통합합니다. 다음과 같은 기능을 제공합니다:

컨텍스트 기반 유니버설 검색: 단일 막대에서 ClickUp 작업, Google의 파일, SharePoint의 프레젠테이션 자료 등 모든 것을 찾아보세요

ClickUp의 텍스트 입력 기능 으로 생산성 향상: 작업, 이메일, 메시지를 타이핑보다 4배 빠르게 음성으로 입력하여 창업자와 소규모 팀의 소중한 시간을 절약하세요

기업급 프라이버시: 제3자 AI 모델이 귀사 데이터로 학습하지 않으므로 안심하고 일하세요

이 tool의 강력한 성능을 간략히 살펴보세요:

ClickUp AI 에이전트로 실행 규모 확장하기

ClickUp AI 에이전트는 사용자를 대신해 일을 능동적으로 수행합니다. 팀이 사업 확장에 집중할 수 있도록 번거로운 일을 처리하는 프로젝트 코디네이터라고 생각하시면 됩니다.

업데이트 전송이나 작업 할당과 같은 일반적인 워크플로우를 위한 사전 구축된 에이전트 중에서 선택하거나, 스타트업의 특정 요구사항에 맞춰 맞춤형 에이전트를 생성하세요.

반복적인 작업은 ClickUp AI 에이전트에게 맡기세요

고객이 여러 업데이트 요청이 담긴 상세한 이메일을 보낸다고 가정해 보세요. 사전 구축된 AI 에이전트가 이메일을 하위 작업으로 분할하고, 적절한 팀원에게 할당한 후, 클라이언트에 정제된 요약을 발송합니다.

지금 바로 직접 체험해 보세요:

ClickUp 최고의 기능

즉시 답변 찾기: ClickUp 엔터프라이즈 검색을 활용하여 작업, 채팅, 문서 및 연결된 앱 전반에서 정확한 정보를 추출하세요 ClickUp 엔터프라이즈 검색을 활용하여 작업, 채팅, 문서 및 연결된 앱 전반에서 정확한 정보를 추출하세요

작업 할당, 상태 업데이트, 알림과 같은 반복 작업을 처리합니다 *반복 일 자동화: ClickUp 자동화 기능으로 한 번만 규칙을 설정하면작업 할당, 상태 업데이트, 알림과 같은 반복 작업을 처리합니다

진행 상황 추적: *ClickUp 대시보드로 성장 과정을 시각화하여 마감일, 목표, 마일스톤에 대한 실시간 현황을 파악하세요

지식 중앙화: *ClickUp 문서에서 프로젝트 목록을 정리하고 작업과 직접 연결하여 맥락 파악과 협업을 용이하게 합니다

시각적으로 브레인스토밍하기: *ClickUp 화이트보드에서 협업하여 아이디어를 지도하고, ClickUp Brain으로 즉시 이미지를 생성해 개념을 생생하게 구현하세요

*회의 생산성 유지: AI 회의 노트타커를 활용해 자동화된 회의록과 실행 항목을 생성하여 회의 내용을 체계적으로 정리하고 진행 방향을 유지하세요

*지능적인 일정 관리: ClickUp의 AI 달력을 활용해 우선순위에 따라 작업과 회의를 자동으로 예약하고 재조정하세요

ClickUp의 한도

신규 사용자는 처음에는 다양한 기능과 맞춤형 옵션이 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 경험은 다음과 같습니다:

ClickUp은 단순한 프로젝트 관리 도구가 아닌 완료한 생산성 플랫폼입니다. 저는 매일 티켓팅 시스템으로, 클라이언트 커뮤니케이션에, 그리고 복잡한 워크플로우를 정리하는 데 사용합니다. AI 기능은 진정한 하이라이트입니다 – 콘텐츠를 더 빠르게 찾고, 작업 우선순위를 정하며, 여러 프로젝트 간 맥락을 유지하는 데 도움을 줍니다. 뷰부터 자동화에 이르기까지 모든 것을 맞춤형으로 설정할 수 있는 유연성 덕분에 제 작업 방식에 완벽하게 맞습니다.

📖 추천 읽기: 최고의 프로젝트 관리 tools

2. Asana (AI 기반 작업 할당 및 팀 협업에 최적)

via Asana

Asana AI 팀메이트는 Asana의 Work Graph®에 통합되어 있어, 팀의 업무 방식에 맞춰 크로스-기능적 워크플로우를 관리할 수 있도록 지원합니다. 이 어시스턴트는 다양한 역할과 산업에 걸쳐 확장 가능하도록 설계되어, 스타트업과 대기업 모두에게 더 큰 명확성과 통제력을 제공합니다.

프로젝트 관리용 AI 에이전트는 실시간 인사이트와 워크플로우 자동화를 결합하여 팀워크의 투명성을 높입니다. AI 팀메이트는 대화, 문서, 타임라인을 실행 가능한 인사이트로 종합하여 스타트업이 속도와 반복 개선에 집중할 수 있도록 지원합니다.

스마트 채팅, 스마트 상태, 스마트 프로젝트와 같은 기능을 통해 실시간 업데이트를 받고 AI로 프로젝트 플랜을 생성할 수도 있습니다.

Asana의 최고의 기능

AI 팀원에게 브레인스토밍이나 분석을 지원할 특정 역할을 위임하세요

간단한 프롬프트로 프로젝트 목표와 작업 목록 생성하기

진행 상황, 위험 요소, 다음 단계를 보여주는 실시간 보고서를 생성하세요

Asana AI Studio를 활용하여 맞춤형 AI 팀원을 구축하세요

업데이트와 대화를 요약하여 승인 사항, 마감일, 후속 조치를 파악하세요

Asana의 한도점

AI 제안의 한도 맞춤형으로 모든 워크플로우에 적합하지 않을 수 있음

효과적으로 기능하기 위해서는 정확한 입력 데이터에 대한 의존성이 있을 수 있습니다

Asana 가격 정책

개인용: 무료

스타터: 월 $13.49 (사용자당)

고급: 사용자당 월 $30.49

기업: 맞춤형 가격

기업+: 맞춤형 가격

Asana 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (13,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Asana에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어에 따르면:

Asana가 작업 방식과 워크플로우의 진행 속도/구성을 선호하는 대로 인터페이스를 맞춤 설정할 수 있게 해주는 점이 마음에 듭니다… 이 tool은 여러분이 자신에게 가장 적합한 방식으로 워크플로우를 설계할 수 있는 유연성을 제공합니다… 아사나의 단점이라면 작업 완료 과정에 개인의 책임이 많이 요구된다는 점이라고 할 수 있겠네요…

3. Wrike (위험 예측 및 작업량 최적화에 최적)

via Wrike

Wrike는 모든 프로젝트 단계에 AI를 통합한 일 Intelligence 제품군으로 AI 활용을 강화했습니다.

코파일럿 기능이 콘텐츠 생성 부담을 덜어줍니다. 프로젝트 개요, 회의 안건, 캠페인 플랜을 생성하도록 프롬프트한 후 회의 노트에서 실행 항목을 자동 추출할 수 있습니다. 또한 작업 내에서 직접 편집, 번역, 어조 조정을 처리합니다.

이 플랫폼의 예측적 위험 분석은 프로젝트 매니저의 업무를 더욱 수월하게 만드는 또 하나의 뛰어난 기능입니다. AI는 팀의 작업 패턴을 학습하여 병목 현상이 타임라인을 방해하기 전에 이를 식별하고, 사전 대응 방안을 제안합니다.

Wrike의 주요 기능

반복적인 프로세스를 자동화할 수 있는 맞춤형 추천을 받아보세요

Microsoft Copilot, Claude, Gemini 등 다른 AI 기반 tools와 통합하세요

AI 기반 하이라이트 를 활용하여 키 인사이트, 작업 동향 및 병목 현상을 파악하세요

프로젝트 개요, 회의 아젠다, 캠페인 플랜을 생성하세요

관련 작업이나 담당자를 추천하여 워크플로우 생성을 가속화하세요

Wrike의 한도

대규모 프로젝트의 경우 저장소 한도가 걸림돌이 될 수 있습니다

대시보드의 인터페이스(버튼 및 요소 포함)는 직관적이지 않습니다

일부 사용자들은 AI 추천이 때때로 일반적일 수 있으며, 진정으로 유용하게 활용하려면 수동으로 세밀하게 조정해야 할 수 있다고 보고합니다

Wrike 가격 정책

Free

팀: 사용자당 월 $10

비즈니스: 사용자당 월 $25

기업: 맞춤형 가격

피나클: 맞춤형 가격 정책

Wrike 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (4,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (2,800개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Wrike에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 경험담은 다음과 같습니다:

최근 Wrike에서 정말 마음에 드는 점은 더 지능적이고 사용하기 쉬워졌다는 것입니다. 인공지능 제안과 스마트 검색 기능 덕분에 필요한 것을 빠르게 찾고 가장 중요한 일에 집중할 수 있습니다… Wrike가 개선할 수 있는 부분 중 하나는 사용자 인터페이스입니다. 일상 일에서 키 기능을 빠르게 위치하기 어려운 경우가 많습니다. 가장 자주 사용하는 기능들 중 일부는 직관적으로 찾기 어려워 작업 속도를 늦출 수 있습니다.

📖 함께 읽기: 최고의 Wrike 대안 및 경쟁사

🧠 재미있는 사실: 르네상스 시대 이탈리아에서 필리포 브루넬레스키 같은 건축가들은 돔과 복잡한 구조물을 플랜하기 위해 기계식 모형을 사용했습니다. 이러한 물리적 모형은 초기 시뮬레이션 역할을 했는데, 이는 현대 AI가 실행 전에 프로젝트 결과를 예측하는 방식과 매우 유사합니다.

4. Hive (워크플로우 자동화 및 통합 커뮤니케이션에 최적)

via Hive

Hive는 핵심 기능인 HiveMind에 생산성 향상을 위한 AI 에이전트를 구축했습니다. 중앙 AI 엔진은 자연어를 실행 가능한 일로 전환합니다. 브레인스토밍 노트, 이메일, 심지어 한 문장 아이디어까지 입력하면 자동으로 프로젝트 작업과 다음 단계 실행 항목을 생성합니다.

Buzz AI 어시스턴트는 지식 관리 측면을 담당합니다. 프로젝트 관련 질문에 답변하고, 대시보드와 위젯을 자동 생성하며, 사용자에게 설정 과정을 안내합니다.

이 AI는 텍스트와 이미지 생성을 결합하여 콘텐츠 생성 속도를 높여주므로, 스타트업의 빠른 속도로 일하는 마케팅 팀에 이상적입니다.

이 플랫폼은 반복 작업을 트리거하여 반복적인 작업을 수행하고 1,000개 이상의 다른 앱과 동기화하는 맞춤형 자동화 기능을 통해 지루한 업무를 처리합니다.

Hive의 주요 기능

AI 기반 데이터 분석으로 KPI와 예산 지출을 추적하세요

프로젝트 노트에서 실행 항목과 다음 단계를 생성하세요

AI 인사이트 , 경쟁사 분석 및 관련 통계 자료 접근을 통해 시장 조사를 가속화하세요

내장된 교정 및 워크플로우 템플릿 을 활용하여 문서 및 자산 승인을 자동화하세요

AI 기반 분류 및 정렬 기능으로 요청 사항을 필터링, 태그 지정 및 우선순위화하세요

하이브의 한도

매우 복잡하거나 기업 수준의 요구사항을 가진 Teams는 Hive의 보고 및 분석 기능이 덜 강력하다고 느낄 수 있습니다

사용자들은 모바일 애플리케이션이 비효율적이라고 불평합니다

하이브 가격 정책

Free

스타터 : 사용자당 월 7달러

팀 : 사용자당 월 $18

기업: 맞춤형 가격 정책

Hive 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (620개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Hive에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰어의 평가를 확인해 보세요:

개인적으로 Hive가 팀 내 각 회원에게 유연성을 허용하고 모두가 자신에게 맞는 방식으로 프로젝트에 일할 수 있다는 점이 마음에 듭니다… Hive는 또한 타사 통합 기능을 제공하며 이메일 및 채팅 옵션 통합도 지원합니다. HiveMind는 콘텐츠 생성을 돕는 AI 어시스턴트로, Hive에 추가된 또 다른 강력한 기능입니다.

📖 추천 읽기: 프로젝트 관리를 위한 Hive 대안

5. Motion (AI 기반 시간 블록 및 스마트 스케줄링에 최적)

via Motion

모션의 AI 기반 실행은 자율적 최적화를 최우선으로 합니다. 이 tool은 단순히 일을 추적하는 것이 아니라 적극적으로 관리합니다.

AI 캘린더는 마감일, 작업 간 의존성, 팀 용량을 실시간으로 분석하여 일일 작업을 자동으로 플랜하고 우선순위를 정하며 최적화합니다. 조건부 변경 사항에 따라 우선순위를 재조정하며 다음에 무엇을 일할지 고민하게 내버려 두지 않습니다.

프로젝트 생성도 놀라운 속도로 이루어집니다. 프로젝트를 설명하거나 문서를 업로드하기만 하면 AI 프로젝트 관리자가 몇 초 만에 작업, 마감일, 담당자, 단계가 포함된 완벽한 프로젝트 구조를 생성합니다.

모션의 주요 기능

AI가 상태 업데이트, 의존성 관리 , 다음 단계 할당을 통해 프로젝트를 추진하도록 하세요

동료나 파트너에게 한 번의 클릭으로 어떤 작업이든 할당하거나 공유하세요

잠재적 지연을 조기에 감지하고 사전 경고를 받아 선제적으로 방향을 수정하세요

회의 노트와 문서를 실행 가능한 작업으로 전환하세요

표준 운용 절차 (SOP)나 간단한 설명에서 재사용 가능한 자동화된 워크플로우를 생성하기 위해 AI를 활용하세요

동작 한도

맞춤형 자동화를 위한 고급 기능이 부족합니다

Motion 작업은 팀 외부와 공유할 수 없어 외부 사용에 제한적입니다

모션 가격 책정

AI 직원 라이트: 월 $148/사용자당

*aI 직원 표준 요금: 사용자당 월 446달러

AI Employee Plus: 사용자당 월 $894

기업: 맞춤형 가격

동영상 평가 및 리뷰

G2: 4. 1/5 (110개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (80개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Motion에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra에서 직접 가져온 내용:

Motion에서 가장 마음에 들었던 점은 접근성이 쉽고 작업이 자동으로 추가된다는 점이었습니다. 게다가 /AI 활용 덕분에 일상 업무를 처리하는 것이 훨씬 더 편리해졌죠… 다만 추가 기능 잠금 해제의 비용이 너무 비싸서 저에게는 큰 걸림돌이었습니다.

💡 전문가 팁: 효과적인 프로젝트 관리 전략은 RACI-AI 프레임워크와 MIT(가장 중요한 작업) 스프린트 기법을 결합하는 것입니다. 누가 책임자(Responsible), 담당자(Accountable), 자문 대상(Consulted), 통보 대상(Informed)인지 정의한 후, AI를 활용해 각 역할의 작업을 실시간으로 추적하세요. 그런 다음 팀의 일일 우선순위 3가지를 선정하고, AI가 진행 상황을 모니터링하며 장애 요소를 표시하도록 합니다.

프로젝트 관리에 AI를 활용하는 최적의 방법을 찾고 계신가요? 이 비디오에서 시작하는 방법을 알려드립니다 😎

6. 예측 (자원 계획 및 프로젝트 수익성 추적에 최적)

via 예측

예측은 프로젝트 관리에 AI 기반 접근 방식을 적용하여 프로젝트 실행, 자원 계획, 재무 감독을 통합합니다.

이 스타트업용 AI 도구는 조직 내 최고 성과 프로젝트 매니저의 패턴을 분석하고 학습하는 예측 엔진을 제공하여 타임라인, 자원 수요, 예산 소모를 예측합니다.

위험 식별*은 선제적으로 이루어지며, AI가 잠재적 지연, 예산 초과 또는 자원 부족 시나리오를 조기에 경고합니다. 또한 예측은 AI 기반 분석 대시보드를 통해 작업량 분배와 자원 배분에 대한 실시간 가시성을 제공합니다.

자동화된 시간 추적 기능은 AI 기반 타임시트를 활용하여 일반적인 관리 부담 없이 보고 정확성을 높입니다. 애자일 팀을 위해 가상 비서가 스토리 포인트를 자동으로 추적 및 계산하여 사용자 스토리의 노력과 진행 상황 예측을 지원합니다.

예측의 최고의 기능

청구서 발행 및 결제 추적을 자동화하고, 이를 프로젝트 메트릭과 직접 연결하세요

여러 프로젝트에 걸쳐 동시에 작업 우선순위 지정 및 자원 할당에 대한 권장 사항을 받아보세요

앱이나 이메일을 통해 맞춤형 알림을 설정하여 즉각적인 프로젝트 업데이트나 일일 요약 정보를 받아보세요

애자일 워크플로우를 위한 스토리 포인트 추적 및 계산으로 노력을 추정하고 진행을 모니터링하세요

예측 한도

통합 환경 간 작업 동기화 문제 발생 가능성

보고 기능과 자원 히트맵은 직관적이지 않으며, 필터 적용 후 결과가 반영되기까지 시간이 소요됩니다

가격 예측

맞춤형 가격 책정

평가 및 리뷰 예측

G2: 4.2/5 (130개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (80개 이상의 리뷰)

🧠 재미있는 사실: 19세기 런던 메트로폴리탄 경찰은 종이를 활용한 초기 형태의 작업 배분 시스템 양식을 도입했습니다. 경찰관들의 임무는 색상 코드 로그로 지도 및 추적되었습니다.

📖 추천 자료: 경영진 비서를 위한 프로젝트 관리 전략

7. Fellow (/AI 기반 회의 관리 및 후속 조치에 최적)

via Fellow

펠로우는 논의와 실행 사이의 간극을 메우는 AI 기반 회의 인텔리전스 플랫폼으로 위치했습니다. 회의를 자동으로 녹화, 음성 인식 및 요약하여 주요 결정 사항과 할당된 실행 항목이 포함된 명확한 요약본을 생성합니다.

또한 협업형 일정 생성 기능으로 참석자들에게 이전 후속 조치 사항을 알림으로 제공합니다. AI는 회의 기록과 맥락을 바탕으로 관련 주제도 제안합니다.

Ask Fellow 챗봇은 회의 기록 검색 시스템 역할을 수행하여 회의록을 검색해 질문에 답변하고, 팀원들에게 최신 정보를 전달하며, 후속 이메일 초안 작성까지 지원합니다. 영업 및 클라이언트 대응 팀을 위해 Fellow는 관련 정보를 추출하고 필드 업데이트를 제안함으로써 CRM 업데이트를 자동화합니다.

Fellow의 최고의 기능들

실시간 회의 녹취 및 화자 식별 기능

향후 참조를 위해 키 결정 사항을 기록하고 타임스탬프를 적용하세요

비디오 플랫폼, CRM, 프로젝트 관리 소프트웨어를 포함한 50개 이상의 tools와 연동됩니다

성과 평가, 스프린트 계획 등 다양한 용도에 맞는 500개 이상의 회의 템플릿을 활용하세요

회의 콘텐츠를 검색 가능한 챕터로 구성하세요

동료의 한도

이 /AI tool은 때때로 정보를 잘못 해석하기도 합니다

보고 기능에 대한 맞춤 설정 옵션이 부족합니다

이는 독립형 프로젝트 관리 tool이 아닙니다. 작업과 타임라인을 효과적으로 관리하려면 다른 플랫폼과 통합해야 합니다

펠로우 가격 정책

Free

개인용: 월 $29/사용자당

팀: 사용자당 월 $11

비즈니스: 사용자당 월 23달러

기업: 사용자당 월 25달러 (연간 청구)

동료 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (2,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.9/5 (35개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 펠로우에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에서 발췌:

Fellow는 엔지니어링 회의, 노트, 실행 항목을 한곳에서 추적할 수 있게 도와줍니다. 저는 이를 활용해 논의 전 아젠다를 준비하고 회의 중 결정을 기록하여 아무것도 놓치지 않도록 합니다… 다양한 노트 스트림 간 전환 시 UI가 다소 복잡하게 느껴질 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 근로자의 32%는 자동화가 한 번에 몇 분만 절약해 줄 것이라고 생각하지만, 19%는 주당 3~5시간을 잠금 해제할 수 있다고 답했습니다. 사실은 아주 작은 시간 절약도 장기적으로 쌓이면 큰 차이를 만듭니다. 예시: 반복적인 작업에 하루 5분만 절약해도 분기당 20시간 이상의 결과를 얻을 수 있으며, 이 시간은 더 가치 있고 전략적인 일에 재투자할 수 있습니다. ClickUp을 사용하면 마감일 지정이나 팀원 태깅 같은 사소한 작업 자동화가 1분도 채 걸리지 않습니다. 자동 요약 및 보고를 위한 내장형 AI 에이전트가 제공되며, 맞춤형 에이전트는 특정 워크플로를 처리합니다. 시간을 되찾으세요! 💫 실제 결과: STANLEY Security는 ClickUp의 맞춤형 보고 tools를 활용해 보고서 작성 시간을 50% 이상 단축했습니다. 이를 통해 팀들은 형식에 덜 신경 쓰고 예측에 더 집중할 수 있게 되었습니다.

📖 함께 읽기: 프로젝트 관리 방법

8. Taskade (협업형 작업 관리에 최적)

via Taskade

Taskade는 자연어 처리 기술을 활용해 프롬프트로부터 전체 워크플로우를 생성, 플랜, 자동화할 수 있도록 지원하는 AI 프로젝트 관리자입니다.

플랫폼의 다중 모드 보기를 통해 목록, 보드, 마인드 맵, 조직도, 달력 간 전환이 가능하여 일 내용을 가장 효과적인 형식으로 시각화할 수 있습니다.

또한 실시간 협업 기능을 통해 AI 어시스턴트를 라이브 편집 세션에 직접 통합합니다. AI는 회의 중 노트를 요약하고 개요를 생성하며, 팀 논의 중에 다음 실행 항목까지 제안합니다.

이 플랫폼은 특정 워크플로우에 맞춤화된 지능형 콘텐츠로 미리 채워진 수백 개의 AI 기반 프로젝트 관리 템플릿도 제공합니다. 모바일 AI 에이전트 기능을 통해 휴대폰에서 직접 AI 어시스턴트를 구축, 훈련 및 실행하여 이동 중에도 작업 목록을 관리할 수 있습니다.

Taskade의 주요 기능

체크리스트 및 표준 운용 절차 (SOP) 생성을 자동화하세요

Gmail, Slack, Discord 및 기타 tools와 연결하여 일상적인 작업을 자동으로 처리하세요

AI를 활용해 동적인 할 일 목록, 마인드 맵, 회의 안건, 프로젝트 스프린트를 즉시 생성하세요

AI 기반 번역으로 문서, 작업, 프로젝트를 다국어로 변환하세요

긴 노트나 프로젝트 개요를 키 요점으로 요약하다

Taskade의 한도

한도의 맞춤형 설정 옵션은 복잡한 프로젝트의 요구를 충족시키지 못할 수 있습니다

고급 보고, 타임라인 보기, 의존성 관리 기능이 부족합니다

일부 사용자는 모든 기능을 숙달하는 과정에서 학습 곡선을 경험합니다

Taskade 가격 정책

Free

Pro: 사용자당 월 20달러

팀: 사용자당 월 $100

기업: 맞춤형 가격

Taskade 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (60개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Taskade에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 평가를 확인해 보세요:

직관적인 인터페이스와 중첩 작업 생성 기능이 정말 마음에 듭니다. 우리 프로젝트 구조를 완벽하게 반영해주거든요…다만 현재 모바일 앱은 좀 더 개선될 여지가 있습니다. 복잡한 작업은 주로 데스크탑 버전으로 처리하게 되네요.

📖 추천 읽기: Taskade 대안 및 경쟁사

9. Notion AI (유연한 지식 관리 및 자동화에 최적)

via Notion AI

Notion AI는 Notion 작업 공간에 내장되어 팀이 문서화, 지식 관리, 프로젝트 조정을 처리하는 방식을 혁신합니다. 스마트 작성 및 편집 기능은 데이터베이스 내에서 직접 콘텐츠를 생성, 요약, 재작성 및 브레인스토밍합니다.

이 도구를 활용하면 문서 및 음성 입력으로 작업 생성 및 회의 노트 요약 작업을 자동화할 수 있습니다. 또한 자연어 쿼리 기능을 통해 작업 공간 전반에 걸쳐 질문하고 답변을 얻을 수 있습니다.

AI는 템플릿 생성도 지원하여 자동 완성 제안과 함께 프로젝트, 콘텐츠 또는 지식 기반 템플릿을 신속하게 생성하고 맞춤형 설정합니다. Jira, Slack, Google 캘린더와의 연결을 통해 모든 기능이 기존 워크플로우와 완벽하게 통합됩니다.

Notion AI의 최고의 기능

이메일, 문서, 블로그 게시물, 회의 노트 작성을 통해 시간을 절약하고 글쓰기 블록을 방지하세요

콘텐츠를 지능적으로 정리하고 태그하여 검색 및 발견 기능을 개선하세요

페이지에서 직접 아이디어를 브레인스토밍하고 체계적인 테이블로 전환하세요

복잡한 쿼리 없이 검색 기능을 통해 즉각적인 답변을 얻으세요

Notion AI의 한도

해당 AI는 프로젝트 위험 예측이나 달력 자동 스케줄링 같은 전문적인 PM 기능을 제공하지 않습니다

사용자들은 부정확한 결과에 대해 불만을 제기합니다

Notion AI 가격 정책

무료 (Notion AI 체험판 포함)

추가 혜택: 사용자당 월 $12 (Notion AI 체험판 포함)

비즈니스 : 사용자당 월 24달러

기업: 맞춤형 가격 정책

Notion AI 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (7200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2600개 이상의 리뷰)

📖 추천 읽기: 최고의 Notion 대안 및 경쟁사

🧠 재미있는 사실: 메소포타미아의 지그라트 프로젝트는 수십 년에 걸쳐 수천 명의 노동자와 자재의 복잡한 조정이 필요했습니다.

10. 타라 AI (AI 기반 애자일 스프린트 플랜 수립에 최적)

via Tara AI

Tara AI(UiPath 인수)는 소프트웨어 개발 팀을 위해 특별히 설계된 AI 기반 프로젝트 전달 플랫폼입니다. 애자일 프로젝트 관리와 자원 계획의 복잡한 측면을 자동화하는 데 중점을 둡니다.

지능형 백로그 정리는 프로젝트 목표, 마감일, 팀 용량을 기반으로 항목을 자동으로 우선순위화합니다. 또한 의존성과 작업 소요 시간에 대한 제안도 함께 제공합니다.

스프린트 계획 자동화 기능은 개발자의 가용성, 기술 역량, 프로젝트 진행 속도에 맞춰 작업 배정이 최적화된 스프린트 플랜을 생성하며, 프로젝트 상태 모니터링 기능은 스프린트 진행 과정의 위험 요소와 병목 현상을 탐지합니다.

이 플랫폼의 노력 추정 기능은 역사적 데이터로 훈련된 머신러닝 모델을 활용하여 사용자 스토리와 버그에 대한 정확한 시간 추정을 제공합니다.

Tara AI의 주요 기능

Jira, GitHub, Slack과 같은 개발 tools과 작업 및 진행을 양방향으로 동기화하세요

예정된 마일스톤을 기반으로 용량 격차를 예측하고 재배치 필요성에 대한 제안을 받아보세요

수동 노력 없이 상태 보고서와 업데이트를 생성하여 이해관계자 커뮤니케이션과 스프린트 리뷰 효율성을 개선하세요

프롬프트로부터 기술 사양 및 작업 생성 프로세스를 자동화하세요

Tara AI의 한도

Free Plan의 AI 기능은 대규모 조직에는 충분하지 않을 수 있습니다

출력은 입력 데이터의 품질과 완료됨에 의존합니다

이는 범용 프로젝트 관리 tool이 아니며 마케팅, 운영, 영업 팀과 같은 비기술 팀에는 적합하지 않습니다

Tara AI 가격 정책

맞춤형 가격 책정

타라 AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

🔍 알고 계셨나요? 1930년대 미국에서 대규모 화학 플랜트 프로젝트를 위해 개발된 '중요 경로법 (CPM)'은 프로젝트 타임라인을 실제로 주도하는 작업을 식별하는 최초의 체계적 접근법이었습니다.

생산성이 ClickUp에서 홈을 찾게 하세요

일이 한곳에서 간편하고 체계적으로 관리될 때 스타트업은 더 빠르게 성장합니다. 이를 돕는 최고의 AI tools 목록을 소개합니다. 단 하나만 선택해야 한다면, ClickUp을 추천합니다!

ClickUp Brain의 데이터 기반 인사이트와 브레인 맥스의 통합 AI hub부터 반복 작업을 자동화하는 AI 에이전트까지, 단순한 작업 관리 이상의 기능을 제공합니다. 빠른 답변을 위한 기업 검색, 프로젝트 진행을 유지하는 자동화, 맥락 파악과 추적을 위한 문서 및 대시보드를 더하면 올인원 생산성 엔진이 완성됩니다.

Tools들을 이리저리 엮어 쓰는 방식과 일 확산으로 인한 어려움을 피하세요.

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅