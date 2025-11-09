AI로 HR 프로세스를 자동화하여 더 빠른 온보딩을 구현하는 방법

Monday 아침인데, 이미 수신함이 폭주하고 있습니다. 신입사원 3명이 오늘 입사하는데, IT팀은 계정을 설정하지 않았고, 환영 이메일도 발송되지 않았으며, 누군가 온보딩 체크리스트가 어디 있냐고... 또다시 묻고 있습니다.

인사 담당자라면 이 혼란을 너무나 잘 알고 계실 겁니다.

온보딩은 회사와 신입 사원 모두에게 흥미진진한 경험이 되어야 합니다. 하지만 팀이 반복적인 작업에 매몰되면 그 경험은 저하됩니다. 좋은 소식은? 이제 모든 것을 수동으로 완료할 필요가 없다는 점입니다. 바로 여기에 HR을 위한 인공지능이 단계로 나섭니다.

이 글에서는 /AI를 활용해 HR 프로세스를 자동화하여 더 빠르고 스마트한 온보딩 경험을 만드는 방법을 소개합니다. 인간적인 감성을 잃지 않으면서 말이죠.

왜 HR 프로세스를 AI로 자동화해야 할까요?

IBM 비즈니스 가치 연구소에 따르면, 설문조사 대상 리더의 87%가 AI가 자신의 역할을 대체하기보다는 보완할 가능성이 더 높다고 믿습니다. 인적 자원 관리(HR)는 바로 이 변화의 기로에 서 있으며, 더 크고 영향력 있는 가능성으로 한 단계 나아가고 있습니다.

HR에 AI를 활용해야 하는 이유는 다음과 같습니다:

효율성 향상: 휴가 정책을 쫓는 걸 좋아해서 인사 부서에 온 사람은 없습니다. 이러한 행정 작업을 자동화하면 수동 데이터 입력이 줄어들고 오류도 감소합니다. 휴가 정책을 쫓는 걸 좋아해서 인사 부서에 온 사람은 없습니다. 이러한 행정 작업을 자동화하면 수동 데이터 입력이 줄어들고 오류도 감소합니다.

더 스마트한 의사결정: AI 기반 성과 분석은 교육 진행 상황, 피드백, 성과를 추적하여 HR 기능이 고성과 직원을 식별하도록 지원합니다.

인재 유지(및 팀 역량 강화) 지원: HR 분야 AI는 핵심 성과 지표에 영향을 미치는 일에 집중할 시간을 확보해 줍니다. 예를 들어 인재 유지 전략 수립이나 직원들의 참여도와 충성도를 높이는 지원적인 업무 환경 조성 등이 이에 해당합니다.

직원 만족도 향상: HR 자동화 tools는 정책 문의 답변부터 온보딩 과정 안내까지 24시간 지원을 제공합니다. 신속한 응답과 맞춤형 지원은 채용 프로세스를 간소화하고, 첫날부터 지원을 받는다는 느낌을 주는 더 행복한 직원을 의미합니다.

규정 준수 유지: 추가적인 관리자 일 없이도 규정 준수, 기록 정확성, 규정 준수를 완벽히 관리할 수 있습니다. 또한 인력 동향을 예측하여 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 인사 부서가 적절한 대응을 할 수 있도록 프롬프팅합니다.

📚 더 읽어보기: 검증된 최고의 People Teams용 HR 소프트웨어

👀 알고 계셨나요? 맥킨지 앤 컴퍼니에 따르면, 인재 관리에 탁월한 기업은 평균 기업보다 직원당 매출이 300% 더 높습니다. 그럼에도 많은 HR 팀은 여전히 양식과 급여 데이터 관리에 수 시간을 소비하고 있습니다.

AI로 자동화할 키 HR 프로세스

어떤 HR 프로세스를 자동화할지 결정할 때는 결과를 지속적으로 지연시키는 병목 현상을 찾아보세요.

면접 일정 조정이나 규정 준수 점검 등 HR 워크플로우의 가장 큰 장애물은 종종 /AI가 가장 쉽게 해결할 수 있는 부분입니다. 여기에는 다음이 포함됩니다:

1. 채용 및 이력서 심사

수백 개의 이력서를 수동으로 분석하는 것은 HR 기능의 가장 큰 병목 현상 중 하나입니다. 인공지능을 활용하면 지원서를 스캔하고, 기술을 추출하며, 직무 설명과 대비하여 후보자를 순위화할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 사용하면 작업 공간 및 연결된 다른 HR 앱에서 후보자 정보, 피드백, 심지어 면접 노트까지 신속하게 확인할 수 있습니다.

면접 준비에 Brain을 활용하는 방법은 다음과 같습니다.

ClickUp Brain으로 채용 및 이력서 심사 단계에서 시간을 절약하세요

2. 면접 일정 조정

단일 면접 일정을 잡는 데 몇 통의 이메일이 필요할까요? 너무 많습니다. AI 스케줄링 어시스턴트는 달력을 확인하고, 가능한 시간을 제안하며, 알림을 발송하고, 심지어 급한 일정 변경까지 처리해 채용 담당자가 직원 경험에 더 집중할 수 있도록 합니다.

💡 전문가 팁: 여러 도구를 번갈아 사용하기보다 ClickUp의 AI 기반 달력을 활용해 모든 것을 한곳에 통합하세요. 면접 일정, 온보딩 마일스톤, 팀 이벤트, 휴가 신청을 통합 타임라인으로 정리해 줍니다. 이벤트 유형별 색상 코딩, 드래그 앤 드롭으로 일정 재조정, 심지어 AI가 ClickUp 작업 및 목표 데이터를 기반으로 키 우선순위에 자동으로 시간 블록을 할당하도록 설정할 수도 있습니다. ClickUp의 AI 기반 달력으로 자연어 사용 시 회의 예약하기

3. 온보딩 문서화

ID, 세금 양식, 계약서를 추적하는 작업은 반복적이고 규정 준수가 까다롭습니다.

직원 셀프 서비스 포털을 통해 신입 사원이 문서를 업로드하면 자동 검증, 보안 저장, 오류 표시가 이루어집니다. 프로세스가 원활할수록 첫인상이 좋아지고, 직원 참여의 기반도 더욱 튼튼해집니다.

⚡ 전문가 팁: 온보딩 과정에 막히셨다면 ClickUp 온보딩 체크리스트 템플릿이 해결책이 될 수 있습니다. 직원 정보 기록부터 온보딩 후 설문조사 발송까지 모든 작업이 한 곳에서 기록, 할당, 추적됩니다.

4. 직원 데이터 관리

직원들이 주소, 계좌 정보 또는 연락처를 업데이트할 때 HR 데이터베이스는 종종 지연됩니다.

AI 시스템은 AI 기반 양식의 업데이트를 핵심 HR 플랫폼에 직접 동기화하여 오류를 줄이고 기록의 정확성을 보장합니다. 이는 HR 리더들이 장기 플랜을 지원하는 예측 분석을 위해 깨끗한 데이터에 의존할 수 있음을 의미합니다.

🎥 채용 과정에서 AI를 효과적으로 활용하는 방법을 이 비디오에서 확인하세요:

👀 유용한 팁: 구식 직원 정보는 급여, 규정 준수, 보고 전반에 걸쳐 파급되는 숨은 오류를 발생시킵니다. 무료 HR 템플릿을 활용해 직원 정보를 중앙 집중화하고 기록의 일관성을 유지하세요.

5. 교육 및 학습 경로

AI tools를 활용하면 직원의 역할, 경험, 성과를 분석하여 맞춤형 학습 경로를 추천할 수 있습니다. 개발 과정을 개인화함으로써 HR 팀은 직원 참여도와 성과 관리 모두를 향상시킬 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? 유니레버는 '컴패스(Compass)' 프로그램을 통해 모든 직원에게 미래형 역량을 갖추도록 지원하겠다고 약속했습니다. 연구 결과에 따르면 해당 워크숍에 참여한 직원들의 전체 생산성이 41% 향상되었습니다.

6. 급여 및 복리후생 관리

AI 플랫폼은 급여 계산, 경비 정산, 급여명세서 생성을 자동화하며, 안내형 자격 요건 확인을 통해 복리후생 가입 절차도 간소화합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 근로자의 32%는 자동화가 한 번에 몇 분만 절약해 줄 것이라고 생각하지만, 19%는 주당 3~5시간을 잠금 해제할 수 있다고 답했습니다. 사실은 아주 작은 시간 절약도 장기적으로 누적된다는 점입니다. 예시: 반복 작업에서 하루에 단 5분만 절약해도 분기당 20시간 이상의 결과를 얻을 수 있으며, 이 시간을 더 가치 있고 전략적인 일에 재투자할 수 있습니다. ClickUp을 사용하면 마감일 지정이나 팀원 태깅 같은 사소한 작업 자동화가 1분도 걸리지 않습니다. 자동 요약 및 보고를 위한 내장형 AI 에이전트가 제공되며, 맞춤형 에이전트는 특정 워크플로를 처리합니다. 시간을 되찾으세요! 💫 실제 결과: STANLEY Security는 ClickUp의 맞춤형 리포팅 tools를 활용해 보고서 작성 시간을 50% 이상 단축했습니다. 이를 통해 팀들은 형식에 덜 투자하고 예측에 더 많은 시간을 할애할 수 있게 되었습니다.

7. 성과 평가

관리자들이 처리해야 할 데이터가 너무 많아 평가가 자주 지연됩니다. AI가 개입하여 메트릭을 집계하고, 360도 피드백을 통합하며 요약 보고서를 생성함으로써 성과 관리가 더 일관되고 투명하며 데이터 기반이 되도록 합니다.

이를 통해 직원들은 보다 공정한 평가를 받고, 인사팀은 향후 예측 분석을 위한 인사이트를 확보할 수 있습니다.

⚡ 전문가 팁: ClickUp 대시보드는 직원 성과와 참여도부터 이직률 추세까지 키 인사 분석 데이터를 하나의 맞춤형 보기에 통합합니다. AI 기반 인사이트를 통해 인사팀은 패턴을 추적하고 위험 신호를 포착하며 그 어느 때보다 빠르게 데이터 기반 의사결정을 내릴 수 있습니다.

8. 직원 지원 및 인사 헬프데스크

자연어 처리 기술로 구동되는 AI 챗봇은 자주 묻는 질문(FAQ)을 즉시 처리하고, 복잡한 문제는 상위 담당자에게 이관하며, 반복되는 주제를 기록합니다.

ClickUp 지식 관리 기능을 활용하면 직원들이 정책, 복리후생 세부사항, 온보딩 가이드를 독립적으로 쉽게 접근할 수 있는 중앙 집중식 HR 지식 기반을 구축할 수 있습니다.

ClickUp의 사전 구축된 자동화 에이전트를 설정하거나, HR 관련 쿼리를 해결하는 맞춤형 에이전트를 직접 구축할 수도 있습니다.

예를 들어, HR 팀의 채널에는 많은 질문이 들어옵니다. 인적 자원 파트너 리더는 AI를 활용해 일부 질문에 자동으로 답변하고 팀의 업무 시간을 확보하고자 합니다. 채널 내에서 '사용 가능한 지식만 답변하도록' 설정된 맞춤형 자동 응답 에이전트를 생성합니다. 사용자의 메시지에 명확하고 직접적인 예시가 포함된 경우에만 응답하도록 지정한 후, 자동 응답 에이전트에 질문 예시까지 제공했습니다. 고유한 HR 요구사항에 맞는 맞춤형 AI 에이전트를 생성하세요

9. 퇴사 관리

오프보딩은 온보딩만큼 중요하지만, 종종 정립된 프로세스가 부족합니다.

AI는 보안 심사 체크리스트, 시스템 비활성화, 퇴사 설문조사를 자동화합니다. 예측 분석을 통해 설문조사 데이터를 분석하면 이직 패턴을 파악하고 유지 전략을 강화할 수 있으며, 동시에 모든 단계에서 규정 준수를 보장할 수 있습니다.

📚 더 읽어보기: 퇴사 인터뷰 시 꼭 물어봐야 할 질문들

👀 알고 계셨나요? 제너레이티브 AI의 등장으로 전문성 적용 및 인력 관리와 같은 작업의 자동화 가능성은 거의 60%까지 급증했습니다. 이는 한때 너무 인간적이라 자동화가 불가능하다고 여겨졌던 분야들입니다.

AI로 HR 프로세스를 자동화하는 방법

단일 HR 프로세스 관리만 위해 여러 tools 사이를 오가느라 지치셨나요?

ClickUp은 모든 업무 앱, 데이터, 채팅, 자동화, 워크플로우를 세계 최초의 통합 AI 워크스페이스에 한데 모읍니다. 이제 승인을 위해 앱, 표준 운용 절차 (SOP) 문서, 채팅, 이메일을 오가며 번거롭게 작업할 필요가 없습니다. ClickUp을 사용하면 채용, 관리, 활기찬 인력 지원까지 단 하나의 워크스페이스로 해결되므로, 이러한 업무 분산 현상은 이제 끝납니다 .

HR 팀은 서류 작업이 아닌 사람에 집중할 수 있습니다. 100% 맥락을 파악하고, 인간과 에이전트가 함께 일할 수 있는 단일 공간을 제공하기 때문입니다.

상상해 보세요: ClickUp 에이전트를 활용해 성과 관리 에이전트를 구축합니다. 성과 평가 시즌이 되면 관리자에게 알림을 보내고, 데이터 입력 과정을 안내하며, 기존 표준 운용 절차 (SOP)를 기반으로 자연스럽게 질문에 답변합니다. 알림, 요약, 그리고 더 많은 일정을 관리하고, 최종 결과는 인사팀장에게 전달합니다.

이것은 시작에 불과합니다

도움을 드리기 위해 실행 가능한 인사이트와 함께 HR 프로세스 자동화를 위한 단계별 가이드를 마련했습니다.

단계 #1: 자동화할 적합한 프로세스 파악 및 지도

반복적이고 규칙 기반이며 대량 처리되는 HR 작업에 집중하세요. 예: 급여 관리, 휴가 관리, 후보자 심사, 온보딩 체크리스트, 규정 준수 보고 등.

AI를 도입하기 전에 현재 프로세스를 플로우차트나 화이트보드로 시각화하세요. 이를 통해 자동화로 제거할 수 있는 병목 현상과 비효율성을 파악할 수 있습니다.

회의실 벽을 포스트잇으로 가득 채우지 마세요. ClickUp 화이트보드를 활용해 HR 프로세스를 디지털로 지도하세요.

디지털 ClickUp 화이트보드에서 HR 프로세스를 구축하고 일을 실행 항목으로 전환하세요

화이트보드를 가상 캔버스로 활용해 팀 전체가 실시간으로 협업하세요. 원격 근무 중이든 현장 근무 중이든, 인사 플랜을 위해 현재 온보딩 흐름을 스케치해 보세요. 즉, '지원자가 제안을 수락'하는 단계부터 '노트북과 첫 월급을 수령'하는 단계까지 전체 과정을 지도할 수 있습니다.

배경 조사 과정에서 병목 현상을 발견하면, 화이트보드에서 바로 ClickUp 작업으로 전환하세요. 시작점이 불분명하다면 화이트보드에 내장된 ClickUp HR 표준 운용 절차 (SOP) 템플릿을 활용할 수 있습니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp HR 표준 운용 절차 (SOP) 템플릿으로 HR 운영을 괴롭히는 추측 작업을 없애세요

이 프레임워크는 시각적 형식을 통해 직원 생애 주기 전체를 포괄합니다. 직무 프로파일링, 채용 공고, 채용 등 명확한 단계로 HR 프로세스를 구성할 수 있습니다. 각 단계는 세부 단계, 참여자, 입력 요소, 결과물로 정의됩니다.

👀 알고 계셨나요: 포레스터 리서치에 따르면, ClickUp을 사용한 조직들은 3년 기간 동안 약 384%의 투자 수익률(ROI)을 달성했습니다. 이 조직들은 ClickUp으로 가능해지거나 개선된 프로젝트를 통해 약 390만 달러의 증분 수익을 창출했습니다.

단계 #2: 목표 정의하기

SMART 목표 (구체적, 측정 가능, 달성 가능, 관련성, 기한 설정) 를 설정하세요. 다음은 목표로 삼을 수 있는 성과 예시입니다:

자동화된 커뮤니케이션과 맞춤형 접점을 통해 다음 분기 내 지원자 참여도를 30% 향상시키세요

향후 6개월 내 수동 HR 문의 40% 감소 셀프 서비스 포털 및 AI 채팅 지원 도입으로 달성 가능

자동화된 심사, 일정 조정 및 피드백 워크플로우를 통해 향후 90일 내 평균 채용 기간을 25% 단축하세요.

대부분의 HR 자동화 프로젝트가 실패하는 지점은 바로 여기입니다: 팀은 기술 자체에 열광하지만 중요한 지표를 측정하는 것을 잊어버립니다. 그런 팀이 되지 마세요!

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 약 88%가 개인 작업 간소화 및 가속화를 위해 AI tools를 활용하고 있습니다. 일에서도 동일한 효과를 얻고 싶으신가요? 클릭업이 도와드립니다! ClickUp Brain은 회의 횟수 감소, AI 생성 요약, 자동화된 작업으로 생산성을 30% 향상시켜 드립니다.

📚 더 알아보기: 전략과 예시를 통한 HR 프로세스 개선

시중에 나와 있는 수많은 tools 중에서 업무를 완료하기에 적합한 tools를 어떻게 결정하시나요?

다음은 고려해야 할 중요한 사항들입니다:

통합 우선: AI는 기존 HRIS, 급여, ATS, 협업 tools과 연동되어야 합니다. 현재 시스템과 소통할 수 없다면 시간을 절약하기보다 데이터 사일로를 해결하는 데 더 많은 시간을 소비하게 될 것입니다.

자연어 처리(NLP): 이력서 분석, 챗봇, 감정 분석에 유용합니다. NLP를 통해 AI는 채용 담당자처럼 이력서를 읽고, 대화식으로 직원 자주 묻는 질문에 답변하며, 피드백 설문조사를 스캔해 참여도 추세를 파악할 수 있습니다.

확장성: 소규모로 시작하되, 온보딩 워크플로우와 같은 소규모로 시작하되, 온보딩 워크플로우와 같은 일상 작업 자동화부터 기업 성과 관리에 이르기까지 필요에 따라 tool이 함께 성장할 수 있도록 하세요.

사용자 친화성: 인사 사용자가 IT 지원 없이 사용할 수 없다면 도입 속도가 느려질 것입니다. 직관적이고 학습 곡선이 최소화된 인터페이스를 찾으세요.

실무 예시: 자동화된 심사, 일정 조정, 피드백 워크플로우를 통해 "향후 90일 내 평균 채용 기간을 25% 단축"하는 것이 목표라면, 다음을 찾아야 합니다: NLP 기반 채용 AI tool로 이력서를 몇 분 만에 검토하세요

달력 혼란을 해결하는 /AI 스케줄링 어시스턴트

예측 분석 대시보드는 병목 현상이 발생하는 지점(면접 지연, 제안서 처리 지연)을 사전에 표시합니다.

HR 워크플로우를 위한 AI 조종사

HR 스택에 또 다른 독립형 tool을 추가하는 대신, ClickUp Brain은 기존 ClickUp 내 관리 중인 워크플로에 AI를 직접 통합합니다. 작업, 문서, 목표, 화이트보드 전반에서 작동하는 연결된 AI 어시스턴트라고 생각하시면 됩니다.

ClickUp Brain의 실시간 업데이트로 지연, 오류, 의사소통 오류를 방지하세요

HR 팀의 Brain 활용 방법은 다음과 같습니다:

⭐ 질문에 즉시 답변: "사라의 온보딩 상태는?" 또는 "배경 조사 대기 중인 후보자는?"라고 Brain에 질문하면, 작업 공간에서 직접 답변을 가져옵니다.

⭐ 몇 초 만에 HR 문서 요약하기: 긴 직원 핸드북, 정책 업데이트, 교육 매뉴얼은 신입사원을 압도할 수 있습니다. Brain은 이를 이해하기 쉬운 요약으로 압축하여 직원들이 내용을 적극적으로 접할 수 있도록 합니다.

⭐ 대화를 실행으로 전환하세요: 면접 후 평가 회의나 온보딩 통화 후, Brain이 "교육 세션 일정 잡기"나 "IT 장비 요청 보내기" 같은 작업을 자동 생성해 추가 작업의 번거로움을 덜어줍니다.

⭐ 지식 중앙 집중화 유지: 표준 운용 절차 (SOP), 규정 준수 워크플로우, 성과 관리 플레이북 등 Brain을 통해 흩어진 파일 대신 항상 최신 상태로 유지되는 단일 신뢰할 수 있는 정보원을 확보하세요.

🌟 보너스: ClickUp Brain MAX는 기존 ClickUp Brain의 모든 것을 한 단계 업그레이드합니다. 글쓰기에는 ChatGPT, 분석에는 Claude, 다른 작업에는 다양한 AI tools를 사용해 보셨을 텐데요. Brain MAX는 이 모든 기능을 하나로 통합합니다. 이 시스템은 채용 파이프라인, 직원 데이터, 팀 관계 등 전체 HR 생태계를 이해합니다. 단순히 "신규 마케팅 채용자를 위한 온보딩 플랜을 생성해 주세요"라고 요청하기만 하면 실제 프로세스에 맞춘 맞춤형 플랜을 얻을 수 있습니다. 이뿐만이 아닙니다. ClickUp Brain MAX를 활용하면 다음과 같은 작업도 가능합니다: ClickUp(ClickUp), 구글 드라이브(Google Drive), GitHub, 원드라이브(OneDrive), 쉐어포인트(SharePoint) 및 연결된 모든 앱과 웹을 즉시 검색하여 파일, 문서, 첨부 파일을 위치해 보세요.

Talk to Text를 사용하여 음성으로 일을 질문하고, 지시하며, 명령어(명령어)로 조작하세요—핸즈프리로 어디서나 가능합니다. ClickUp Brain MAX로 AI tool sprawl을 줄이세요. 음성으로 일을 처리하고, 문서를 작성하며, 팀 회원에게 작업을 할당하는 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.

단계 #4: 데이터 표준화 및 정리

가장 뛰어난 AI라도 HR 데이터가 혼란스럽다면 결과를 내지 못합니다. 중복된 직원 기록, 오래된 급여 정보, 일관성 없는 형식은 오류를 발생시키고 자동화 워크플로우를 완전히 중단시킵니다.

AI를 도입하기 전에 시간을 내어 데이터를 표준화하고 정리하여 시스템이 동일한 언어로 소통하도록 하십시오.

이것이 중요한 이유는 무엇인가요?

두 개의 서로 다른 제목이 존재하는 경우 AI는 어느 직원 기록이 정확한지 판단할 수 없습니다.

또한 부정확한 기록은 보고 오류로 이어질 수 있으며, 이는 감사 시 수정하기 어려운 문제가 될 수 있습니다.

또한 자동화는 일관된 트리거에 의존합니다. '부서' 필드가 때로는 '영업 팀', 때로는 '영업 팀'으로 입력되면 워크플로우가 실패할 수 있습니다.

하지만 ClickUp for HR Teams를 사용하면 데이터 정리가 중앙 집중화되고 표준화됩니다.

ClickUp for HR 팀을 위한 ClickUp 활용으로 자동화를 위한 데이터 수집을 간소화하세요

방법은 다음과 같습니다:

정확성을 위한 사용자 지정 필드

드롭다운 메뉴와 사전 설정 옵션을 활용하여 부서, 역할, 관리자, 위치 등 직원 세부 정보를 수집하세요. 이를 통해 추측 작업을 없애고 각 트리거에 대한 다양한 변형을 방지할 수 있습니다.

주문을 강제하기 위한 의존성

온보딩과 같은 프로세스에서는 특정 단계가 다른 단계의 완료됨에 의존합니다. 예를 들어, 장비 문제 해결 전에 ID 확인이 필요합니다. ClickUp의 의존성은 데이터가 올바른 순서로 흐르는 흐름을 보장하여 누락 없이 자동화가 적시에 트리거되도록 합니다.

데이터 일관성을 위한 자동화

ClickUp 자동화 기능을 통해 HR 팀은 자체 실행되는 워크플로를 구축할 수 있습니다. 이 기능은 세 가지 요소로 설계되었습니다:

트리거 : 자동화를 시작하는 이벤트로, "작업이 온보딩 상태로 이동됨" 또는 "사용자 정의 필드 업데이트됨" 등이 해당됩니다.

조건 : 자동화 실행 시점을 필터링하는 규칙으로, 예를 들어 "관리자 승인이 비어 있을 때만"과 같은 조건입니다.

액션: 작업 할당, 댓글 게시, 상태 업데이트 등 다음에 수행되는 작업

승인 워크플로우에 맞춰 맞춤형 ClickUp 자동화 생성하기

예를 들어, 시스템에 새로운 이력서가 추가되면 AI를 활용해 지원자 관련 작업 생성을 자동화하세요. 동시에 해당 업무를 채용 담당자에게 배정하고 상태를 '초기 검토'로 설정합니다.

이 플랫폼은 프로세스 효율화를 위한 단일 위치를 제공했습니다. ClickUp 팀은 피드백에 항상 열린 태도를 가진 뛰어난 회원들로 이루어져 있으며, 그 피드백을 바탕으로 변화를 구현하기 위해 열심히 노력합니다. 제가 본 적 없는 수준의 지원 시스템입니다. 모든 팀이 자동화의 혜택을 누릴 수 있으며, ClickUp은 제가 경험한 모든 시나리오에 대해 이를 제공해 왔습니다. 그러나 ClickUp의 가장 큰 장점은 프로세스와 tools를 하나의 일 영역으로 단순화한다는 점입니다.

이 플랫폼은 프로세스 효율화를 위한 단일 위치를 제공했습니다. ClickUp 팀은 피드백에 항상 열린 태도를 가진 뛰어난 회원들로 이루어져 있으며, 그 피드백을 바탕으로 변화를 구현하기 위해 열심히 노력합니다. 제가 본 적 없는 수준의 지원 시스템입니다. 모든 팀이 자동화의 혜택을 누릴 수 있으며, ClickUp은 제가 경험한 모든 시나리오에 대해 이를 제공해 왔습니다. 그러나 ClickUp의 가장 큰 장점은 프로세스와 tools를 하나의 일로 단순화한다는 점입니다.

단계 #5: 시범 운영, 교육 및 변화 관리

소규모 파일럿을 시작하세요. 면접 일정 조정이나 정책 FAQ와 같은 단일 프로세스를 선정해 파일럿을 운영합니다. 채용 담당자, 관리자, 직원들의 피드백을 수집한 후, 조직 전체에 확대 적용하기 전에 워크플로우를 개선하세요.

이는 자동화 도입 과정에서 인사 조직의 신뢰도 구축에도 기여합니다.

이 단계에서는 ClickUp Docs를 활용해 HR 팀을 위한 단계별 가이드, FAQ, 온보딩 자료를 작성하세요. 파일럿 프로그램을 개선해 나가면서 문서를 실시간으로 업데이트하면 모든 구성원이 동일한 정보를 공유할 수 있습니다. Docs는 또한 '효과적이었던 점'과 '효과적이지 않았던 점'을 영구적으로 기록하는 역할을 하여 향후 확장성을 높여줍니다.

ClickUp 문서를 활용하여 온보딩 표준 운용 절차 (SOP) 및 정책을 작성하세요

잘 설계된 시범 운영을 진행하더라도 HR 팀은 여전히 반복적인 쿼리에 시달릴 수 있습니다. 수동 노력을 추가하기보다는, 팀과 함께 응답하고 행동하며 학습하는 ClickUp의 자동화 에이전트 테스트하기에 완벽한 단계입니다.

예시: 정책 관련 자주 묻는 질문(FAQ) 자동화를 시범 운영 중입니다. 채용 담당자가 "신규 입사자의 수습 기간은 어떻게 되나요?"라고 입력하면, 자동 응답 에이전트가 쿼리를 인식하고 정책 문서를 확인한 후 정확한 조항을 답변합니다. 문서가 오래되었거나 불명확한 경우 즉시 알림을 받아 자동화 시스템과 문서 모두를 개선할 수 있는 피드백을 얻을 수 있습니다.

이 비디오는 ClickUp에서 첫 번째 Autopilot 에이전트를 설정하는 방법을 안내합니다:

단계 #6. HR 팀의 역량 강화 및 교육 실시

자동화는 이를 운영하는 사람의 역량만큼만 일합니다. AI를 블랙박스가 아닌 생산성 증폭 장치로 보여줘야 합니다. 이미 HR 팀과 리더의 65%가 생성형 AI를 어느 정도 활용하고 있다는 점을 고려하세요.

HR 기능에 AI 자동화를 도입할 때 강조해야 할 핵심 기본 사항:

기술뿐만 아니라 인간의 역량에 집중하세요. /AI는 패턴 인식과 반복 작업을 처리하지만, HR은 여전히 공감 능력, 판단력, 갈등 해결을 담당합니다. 새로운 tool 학습만큼이나 감정 지능과 변화 관리 역량 강화가 중요합니다.

무조건적인 신뢰가 아닌 해석 능력을 가르치세요. AI가 후보자를 '고성과자'로 분류하거나 이직 위험을 예측할 수 있지만, HR은 반드시 맥락을 검증해야 합니다. 교육에서는 AI 출력 결과에 대해 책임감 있게 질문하고 해석하며 행동하는 방법을 강조해야 합니다.

인사 부서 내 AI 챔피언 양성하기. tool을 실험하고 최고의 실행 방식을 문서화하며 다른 구성원을 지도할 수 있는 초기 도입자를 몇 명 선정하세요. 동료 주도 학습은 상향식 지시보다 더 효과적인 경우가 많습니다.

교육을 비즈니스 성과와 연결하세요. 값을 구체화하십시오. "tool 학습"으로 위치하지 마십시오. 더 빠른 온보딩, 원활한 직원 경험, 강력한 유지율을 가능케 하는 것으로 프레임하세요.

💡 전문가 팁: ClickUp 클립을 활용해 새로운 자동화 기능이 정확히 어떻게 일하는지 보여주는 간단한 화면 녹화 영상을 제작하세요. 'AI로 휴가 신청 처리하기'를 시연하는 2분짜리 클립을 녹화할 수 있습니다. 이러한 간결한 튜토리얼을 교육 문서에 바로 공유하세요.

7단계: 지속적으로 모니터링하고 개선하기

HR 자동화는 '한 번 설정하면 끝'인 작업이 아닙니다. 가장 스마트한 워크플로우도 시간이 지남에 따라 모니터링, 테스트, 개선되지 않으면 방향을 잃을 수 있습니다. 정책은 진화하고, 규정 준수 규칙은 변경되며, 직원들의 기대도 변화합니다. 자동화 시스템은 이러한 모든 변화에 발맞춰 나가야 합니다.

어떻게 해야 할까요?

분기별 점검: 자동화 프로세스를 검토하여 트리거, 조건, 작업이 여전히 유효한지 확인하십시오.

KPI 추적: 채용 소요 시간, 데이터 정확도, 직원 만족도 등 SMART 목표에 맞춰 모니터링을 조정하세요.

피드백 수집: ClickUp Forms를 활용하여 채용 담당자, 관리자, 직원으로부터 효과적인 부분과 개선이 필요한 부분에 대한 피드백을 수집하세요.

지속적으로 개선하세요: 템플릿 업데이트, 트리거 조정, FAQ 수정 같은 작은 개선들이 모여 더 효율적인 시스템을 만듭니다.

ClickUp 대시보드를 사용하면 자동화 프로세스의 실시간 성과를 추적할 수 있습니다. 채용 소요 시간이 감소하는지, 데이터 정확도 목표를 달성하고 있는지, 직원 지원 티켓이 감소하는지 등을 확인하세요.

ClickUp 대시보드를 활용하여 자동화 도입의 성공(또는 실패) 추적하기

실무 적용 예시: 목표는 수동 HR 문의량을 40% 줄이는 것입니다. ClickUp 대시보드는 헬프데스크 티켓 건수가 감소하는지 보여주고, Forms는 미해결 질문에 대한 피드백을 수집합니다. 이를 통해 수치적 데이터와 상황적 맥락을 동시에 확보하여 자동화를 더욱 정교하게 개선할 수 있습니다.

📚 더 알아보기: HR 프로세스 효율화를 위한 최고의 HR 워크플로우 소프트웨어

프로세스를 매핑하고 목표를 설정하셨다면, 이제 반복적인 작업을 처리해 주는 HR용 AI tool에 대해 논의해 보겠습니다. 이를 통해 인사 관리의 인간적인 측면에 집중하실 수 있습니다.

tool 이름 주요 기능 강점 사용 사례 ClickUp 올인원 일 관리 및 HR 자동화 단일 플랫폼에서 HR 작업을 중앙화하고, AI(ClickUp Brain)와 자동화, 실시간 대시보드, 통합 문서 기능을 결합하여 단일 정보 원천을 구축합니다. 협업형 작업 공간에서 채용, 온보딩, 성과 평가, 규정 준수를 효율화하고자 하는 HR 팀을 위한 솔루션 멀티플라이어 글로벌 급여 관리 및 고용주 대행 서비스(EOR) 150개 이상의 국가를 아우르는 강력한 글로벌 규정 준수, 다중 통화 급여 처리 및 계약직 지원 현지 법률을 준수하면서 국제 직원 및 계약직을 채용하거나 관리하는 기업 Leena AI HR 챗봇 및 직원 셀프 서비스 정책 FAQ 및 인사 쿼리에 활용되는 대화형 AI, 감정 분석 기능, HRIS 플랫폼 연동 24시간 연중무휴 HR 지원을 제공하고 HR 관리자를 저가치 쿼리에서 해방시키려는 기업을 위한 솔루션 ClearCompany 성과 관리 및 인재 라이프사이클 강력한 목표 연계 tools, 견고한 분석, 승계 계획 수립, 그리고 직원 생애 주기 전반에 걸친 통합 인재 관리 체계적인 성과 관리와 장기적인 인재 개발이 필요한 조직 Moveworks 대화형 HR 자동화 워크플로우 라우팅 기능을 갖춘 엔터프라이즈급 챗봇으로 HR 및 IT 요청을 통합하고 대규모 티켓 해결을 자동화합니다. 직원 지원 및 워크플로우 관리를 위한 단일 대화형 플랫폼을 찾는 기업 HR/IT 팀 Deel 글로벌 채용 및 급여 관리 국경을 넘나드는 채용을 간소화하고, 규정 준수 및 세금 신고를 자동화하며, 계약직 및 정규직 직원을 위한 빠른 온보딩을 지원합니다. 신뢰할 수 있는 글로벌 채용과 규정 준수 급여 관리가 필요한 원격 중심 팀

ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법 저희 편집팀 팀은 투명하고 연구 기반이며 벤더 중립적인 프로세스를 따르므로, 저희의 추천이 실제 제품 값을 바탕으로 함을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

HR 자동화 도입 시 피해야 할 흔한 실수들

인사 자동화는 인력을 대체하기보다는 반복적인 작업을 제거하여 인사 팀이 핵심 일에서 최고를 발휘할 수 있도록 하는 데 목적이 있습니다.

주의해야 할 일반적인 HR 과제들은 다음과 같습니다:

1. 문화적 변화 간과하기

원인: 자동화 프로젝트가 HR 부서의 적극적인 참여 없이 IT 부서 주도로 진행되면서 HR의 전략적 역할이 위협받고 있습니다.

✅ 해결책: 자동화가 HR 부서가 문화 조성, 직원 참여도 향상, 인재 유지에 집중할 수 있도록 하는 이유를 명확히 전달하세요. 이를 작은 가시적 성과(예: 면접 일정 조율 가속화)와 연계하여 조직 전반에 신뢰와 추진력을 구축하십시오.

2. 사이버 보안 위험 무시하기

원인: HR 리더들은 사이버보안이 IT 부서의 책임이라고 가정하며, 급여, 계약서, 성과 평가 등 HR 데이터가 조직 내에서 가장 민감한 정보 중 하나라는 사실을 간과합니다.

✅ 해결책: 모든 직원 기록에 암호화를 적용하고, 엄격한 역할 기반 접근 제어(RBAC)를 사용하며, 정기적인 보안 감사를 실시하십시오.

ClickUp은 강력한 권한 제어 및 감사 추적 기능을 제공하여 승인된 사용자만 민감한 HR 정보를 볼 수 있도록 합니다.

3. 직원 프라이버시 소홀

원인: 자동화를 서두르다 보니 HR 팀이 직원 간 소통을 감시하거나 생산성을 추적하거나 민감한 데이터를 처리하는 AI를 도입하는 경우가 있습니다. 이를 직원들에게 명확히 설명하지 않으면 불신이 생깁니다.

✅ 해결책: 수집되는 데이터의 종류, 사용 목적, 직원 정보 보호를 위한 안전장치에 대해 명확히 전달하십시오.

📌 ClickUp은 세분화된 권한 설정, 개인 보기, 감사 로그를 통해 프라이버시 보호를 지원합니다. 이를 통해 직원들은 자신의 개인 데이터가 보호되며 권한 있는 사람만 접근할 수 있음을 확신할 수 있습니다.

4. 구현 시간 과소평가

원인: 자동화 tools는 플러그 앤 플레이 방식이 아님을 명심하세요. 데이터 정리, 워크플로우 테스트, 사용자 교육, 변경 관리에 필요한 시간을 과소평가하면 서둘러 출시하게 되고 팀들의 불만을 초래할 수 있습니다.

✅ 솔루션: 시범 운영으로 시작하여 점진적으로 자동화를 도입함으로써 현실적인 타임라인을 설정하세요. 플랜에 테스트, 피드백, 반복 개선을 위한 시간을 반드시 포함시키십시오.

📚 더 알아보기: HR 생성형 AI 활용 사례 및 예시

ClickUp으로 HR 워크플로우 자동화하기

AI 시스템은 수동 작업을 인수할 준비가 되어 있습니다. 단, 여러분이 그 작업을 넘겨줄 준비가 되어 있다면 말이죠.

적합한 tools를 활용하면 채용 프로세스가 원활해지고 인사 부서의 부담도 줄어듭니다.

일을 위한 모든 것 앱 ClickUp은 모든 단계에서 여러분을 지원할 수 있는 포괄적인 기능 세트를 제공합니다.

ClickUp Brain, Brain MAX, Autopilot Agents를 통해 모든 HR 프로세스가 원활하게 운영되는 올인원 작업 공간을 확보하세요. 또한 Docs, 화이트보드, 목표로 HR 워크플로우의 다른 모든 측면을 커버합니다.

HR 프로세스를 자동화할 준비가 되셨나요? 지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요.