2025년 청구 관리에 최적화된 10가지 스마트 리테이너 관리 소프트웨어

어떤 에이전시나 컨설턴트에게 물어보더라도, 신규 클라이언트 확보가 기존 클라이언트 유지보다 훨씬 더 많은 비용이 든다고 말할 것입니다. 팀이 진행 중인 클라이언트 일을 적극적으로 관리하지 않거나 클라이언트 만족도에 집중하지 않는다면, 결국 그 결과가 드러나게 마련입니다—특히 현금 흐름에서 더욱 그렇습니다. 이러한 체계적 관리의 부재는 클라이언트 만족도에 영향을 미치며, 궁극적으로 수익에도 직결됩니다.

사실 신규 맞춤형 고객을 확보하는 데 드는 비용은 기존 고객을 유지하는 데 드는 비용보다 5~7배 더 높습니다

크리에이티브 에이전시를 위한 리테이너 계약 개선 및 효율적 관리를 위해, 반복적인 클라이언트 일 처리와 장기적인 클라이언트 관계 유지를 돕는 최고의 리테이너 관리 소프트웨어 목록을 소개합니다.

키 기능, 추가 기능, 가격, 사용자 평가를 기준으로 적합한 솔루션을 선택할 수 있도록 최고의 리테이너 관리 소프트웨어를 간략히 비교해 드립니다.

tool 주요 기능 주요 사용 사례 가격 ClickUp 문서, 템플릿, 시간 추적, 대시보드를 하나의 작업 공간에서 리테이너 관리와 프로젝트 실행을 단일 협업 플랫폼에서 통합 관리하세요 Free Forever; 기업 맞춤형 설정 가능 Accelo 클라이언트 포털을 통한 견적부터 현금화까지의 전체 라이프사이클 리테이너 청구, 추적 및 클라이언트 운영을 종단 간 자동화합니다 맞춤형 가격 책정 Scoro 재무 대시보드 및 마진 추적 리테이너 프로젝트와 함께 예산, 예측, 수익성을 관리하는 에이전시 사용자당 월 $23.90부터 Paymo 실시간 시간 추적 + 반복 청구 기능 작업 추적과 연결된 자동화 리테이너 청구로 청구 가능한 시간을 연결하세요 Free; 유료 버전 월 $5.90부터 FunctionFox CEO 데스크탑 + 리테이너 예산 추적 시간, 범위, 보고에 중점을 두고 반복적인 클라이언트를 관리하는 크리에이티브 팀을 위한 솔루션 사용자당 월 $12부터 Toggl 플랜 팀 타임라인과 용량, 시각적 스케줄링을 통합하세요 리테이너 프로젝트 간 작업량을 명확하게 조정하는 소규모 팀 Free; 유료: 사용자당 월 $10부터 Hubstaff 생산성 모니터링을 통한 시간 추적 리테이너 계약의 시간, 활동, 예산을 추적하는 사무실 기반 팀 Free; 유료: 사용자당 월 $5부터 Wrike 고급 권한 관리 + AI + 위험 예측 보안이 보장되고 확장 가능한 리테이너 워크플로우가 필요한 기업 팀 Free; 유료: 사용자당 월 $10부터 Zoho 프로젝트* AI 어시스턴트와 함께 작업 + 예산 추적 저렴한 시간 + 작업 + 청구서 추적이 필요한 소규모 팀 Free; 유료: 사용자당 월 $4부터 Proposify 제안서 생성 + 분석 + 전자 서명 제안서, 갱신, 리테이너 프레젠테이션을 관리하는 영업 팀 및 클라이언트 팀 사용자당 월 $29부터

클라이언트 관계를 강화하기 위해 리테이너 관리 소프트웨어에서 무엇을 찾아야 할까요?

적합한 리테이너 관리 소프트웨어를 선택하면 까다로운 장기 클라이언트 관계를 구축하고 원활한 워크플로우를 창출하는 데 도움이 됩니다.

반복 고객을 관리할 때 가장 큰 어려움은 모든 정보가 스프레드시트에 산재해 있어 정보에 기반한 의사결정이 어렵다는 점입니다. 따라서 리테이너 청구 간소화, 현금 흐름 관리 개선, 지속적인 클라이언트 일과 관련된 행정 작업 감소 기능을 갖춘 솔루션을 찾는 것이 이상적입니다.

클라이언트 유지 전략을 성공적으로 수립하기 위해 우선시해야 할 사항은 다음과 같습니다:

✅ 리테이너 예산 추적, 리테이너 사용량 모니터링, 결제 구조 설정과 함께 미사용 시간 또는 한도 도달 시 알림 설정✅ 시간 추적과 청구서 발행을 연동하여 완료된 작업에 대한 청구서를 자동 생성✅ 고정 가격 또는 상시 유지 계약 등 다양한 리테이너 모델을 지원하는 자동 청구 프로세스 구현✅ 사용량, 성과, 클라이언트 데이터를 보여주는 대시보드로 실시간 인사이트 확보✅ 투명성 제고 및 클라이언트 만족도 향상을 위한 클라이언트용 포털 제공

💡 전문가 팁: 컨설턴트로서 예측 불가능한 수입으로 고생하고 계신가요? '컨설턴트를 위한 리테이너 운영 방법'에서는 적절한 리테이너 설정으로 꾸준하고 반복적인 수익을 확보하는 방법을 알려드립니다.

최고의 리테이너 관리 소프트웨어 10선

최고의 리테이너 관리 솔루션은 프로젝트 관리 tools와 연동되며, 시간 추적을 자동화하고 리테이너 사용 현황에 대한 실시간 통찰력을 제공합니다.

이러한 모든 기능과 그 이상을 제공하는 10가지 tools를 소개합니다.

1. ClickUp (효율적인 리테이너 관리와 원활한 팀 워크플로우에 최적)

리테이너 관리 소프트웨어를 프로젝트 관리 시스템과 통합하는 것은 매우 중요합니다. 그러나 여전히 많은 에이전시들은 키 정보가 여러 tools에 흩어져 있어 정보 격차를 겪고 있습니다.

ClickUp은 프로젝트 관리 작업 공간을 하나의 플랫폼 내에서 완벽하게 작동하는 리테이너 관리 hub로 전환하여 이러한 간극을 해소합니다. 모든 기능이 어떻게 통합되는지 살펴보세요.

clickUp Docs로 팀 협업 강화*

각 리테이너 기간은 업데이트된 서비스, 납품물, 가격 및 리테이너 조건을 반영하여 팀과 클라이언트 간의 일관성을 보장해야 합니다. ClickUp Docs를 사용하면 작업 공간에서 리테이너 계약서를 쉽게 생성, 수정 및 공유할 수 있습니다.

ClickUp Docs로 각 리테이너 기간 동안 계약서를 손쉽게 생성, 업데이트 및 발송하세요

각 문서를 관련 작업 및 타임라인과 연결하여 풍부한 맥락을 바탕으로 협업할 수 있습니다.

clickUp 템플릿으로 프로세스를 표준화하세요*

리테이너 모델을 구축한 후에는 온보딩, 서비스 패키지 또는 프로젝트 플랜을 위한 ClickUp 템플릿을 생성할 수 있습니다. 이 방법은 클라이언트 전반에 걸쳐 워크플로우를 표준화하고 수동 노력을 줄여 팀이 설정 작업보다 결과물 제공에 집중할 수 있도록 지원합니다.

💡 전문가 팁: 컨설턴트와 클라이언트 모두를 위한 법적 보호를 원하신다면, ClickUp의 컨설팅 계약서 템플릿을 활용하세요. 무료 템플릿 받기 매번 처음부터 시작하지 않고도 ClickUp 컨설팅 계약서 템플릿으로 클라이언트 관계를 체계화하세요

이 컨설팅 템플릿은 업무 범위, 결제, 책임 범위에 관련된 용어를 표준화하여 오해를 줄이고 원활하고 전문적인 관계의 기반을 설정하는 데 도움을 줍니다.

clickUp 시간 추적 기능으로 팀의 시간 추적을 관리하세요*

워크플로우를 구축했다면, 이제 지속적인 클라이언트 일에 소요된 시간을 모니터링할 차례입니다. ClickUp의 시간 추적 기능은 작업 내부에 직접 시간을 기록하여 실제 투입된 노력을 반영한 청구서를 자동으로 생성하도록 도와줍니다.

ClickUp의 시간 추적 기능으로 청구 가능한 모든 시간을 정확히 기록하여 청구서를 생성하세요

이 단계는 완료된 일에 대한 클라이언트의 결제를 보장하고 미사용 시간이 누락되지 않도록 하는 데 매우 중요합니다.

clickUp 보기로 번아웃 방지하기*

계약이 변경되거나 종료될 때 남은 시간이나 인력을 재배치해야 할 때가 있습니다. ClickUp의 작업량 및 박스 보기를 활용하면 팀의 시간을 재조정하여 생산성 공백을 방지하고 리테이너 프로젝트에 인력을 효율적으로 배치할 수 있습니다.

ClickUp의 작업량 보기로 팀의 업무 처리량을 관리하고 리테이너 계약 간 노력 이관을 원활하게 진행하세요

*clickUp 작업과 실시간 협업을 통해 작업을 세분화하고 피드백을 공유하세요

프로젝트가 시작되면 ClickUp 작업들을 활용해 각 결과물을 세분화하고, 의존성을 할당하며, 리테이너 기간 동안 일 우선순위를 설정하세요. 모든 작업이 문서, 타임라인, 기록된 시간과 연결되어 있으므로 팀은 항상 다음 단계가 무엇인지 파악할 수 있습니다.

자원이 정렬되고 작업이 진행 중일 때, 모든 구성원이 연결 상태를 유지하도록 해야 합니다.

내부 팀, 프리랜서, 클라이언트를 막론하고 ClickUp의 협업 tools (실시간 편집, 작업 댓글, 실시간 업데이트)는 모든 진행 중인 일에 걸쳐 일관된 커뮤니케이션을 지원합니다.

ClickUp의 협업 기능으로 하나의 플랫폼 내에서 원활하게 일하세요

clickUp 대시보드로 360도 프로젝트 진행 상황 파악하기*

마지막으로, 일의 진행됨에 따라 가시성은 필수적입니다. ClickUp 대시보드는 리테이너 사용량, 납품물, 시간 추적, 상태 업데이트에 대한 실시간 통찰력을 제공하여 가치를 입증하고 클라이언트 만족도를 개선하는 데 도움을 줍니다.

ClickUp 대시보드를 통해 리테이너 사용 현황과 프로젝트 상태를 실시간으로 가시성 확보하세요

clickUp 대시보드를 최대한 활용하는 빠른 가이드입니다. *

프리랜서를 위한 ClickUp은 클라이언트 프로젝트를 체계적으로 정리하고, 진행 중인 결과물을 관리하며, 프리랜서 워크플로우를 통제하는 또 다른 유용한 방법입니다. 접수 양식부터 시간 추적 및 자동화에 이르기까지, 프리랜서는 여러 tools 사이를 토글하지 않고도 고객 업무의 모든 부분을 간소화할 수 있습니다.

💡 프로 팁: 여러 클라이언트를 동시에 관리하면서도 실수 없이 처리하고 싶으신가요? 프리랜서를 위한 최고의 프로젝트 관리 소프트웨어가 체계적인 프로젝트 관리, 마감일 준수, 모든 프로젝트의 원활한 추적을 위한 tools를 찾도록 지원합니다.

💜 보너스: ClickUp Brain Max : Talk to Text 기능으로 리테이너 운영을 한층 강화하세요 모든 클라이언트 접점을 명확한 청구 정보로 전환하세요. 데스크탑용 Brain Max에서 음성 인식 텍스트 변환 기능을 활용해 클라이언트 통화, 스탠드업 미팅, 음성 메모를 기록한 후 즉시: 담당자, 마감일, 연결된 리테이너 계약을 포함한 작업 생성

회의 초안 작성, SOW 업데이트, 월별 리테이너 요약 보고서

초과 사용 승인 및 갱신 준비를 위한 작업 항목 자동 생성

대화 중에도 시간 입력들을 올바른 클라이언트/프로젝트에 바로 연결하세요 결과: 더 깔끔한 업무 인수인계, 정확한 청구, 그리고 더 빠른 월말 보고—스프레드시트에 매달리지 않고도 가능합니다.

ClickUp 최고의 기능

ClickUp Docs를 활용해 리테이너 계약서를 작성, 수정, 공유하세요. 작업 및 타임라인 연결 기능이 제공됩니다

리테이너 프로젝트, 온보딩 흐름, 서비스 제공을 위한 맞춤형 템플릿 을 생성하세요

내장된 시간 추적 기능을 활용하여 작업 시간을 기록하고, 미사용 시간을 방지하며, 정확한 청구서를 발행하세요

문서, 코멘트, 작업 공유를 통해 클라이언트 및 계약업체와 실시간으로 협업하세요

사용 가능한 대금*, 납품 타임라인 및 성과를 맞춤형 대시보드로 시각화하세요

ClickUp의 한도

전담 온보딩 담당자가 없는 소규모 팀에게는 부담스러울 수 있습니다

복잡한 리테이너 워크플로우 설정은 초기 단계에서 시간이 소요될 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

G2 사용자의 말:

ClickUp은 저희 회사가 해결해야 하는 다양한 문제에 대한 맞춤형 솔루션입니다. 모든 구성원이 체계적으로 동일한 페이지를 공유하며 효율적으로 프로젝트를 추적할 수 있을 뿐만 아니라, 프로젝트 완료에 필요한 중요한 정보도 사용자가 언제든지 접근할 수 있도록 관리합니다.

ClickUp은 우리 회사가 해결해야 하는 다양한 문제에 대한 맞춤형 솔루션입니다. 모든 구성원이 체계적으로 동일한 페이지를 공유하며 효율적으로 프로젝트를 추적할 수 있을 뿐만 아니라, 프로젝트를 완료하기 위해 필요한 중요한 정보도 사용자가 언제든지 접근할 수 있도록 관리합니다.

2. Accelo (견적부터 현금화까지 전체 프로세스의 자동화에 최적)

via Accelo

리테이너 관리에서 가장 큰 과제 중 하나는 클라이언트 라이프사이클의 모든 단계를 통합하는 것입니다. 견적 작성용 흩어진 tool, 연결되지 않은 프로젝트 추적, 지연된 청구서 발행, 그리고 리테이너 사용량을 관리하는 복잡한 스프레드시트 등이 그 예입니다.

이러한 분산된 방식은 시간을 낭비하고 오류를 증가시키며, 리테이너 클라이언트에 일관된 값을 제공하는 것을 어렵게 만듭니다.

Accelo는 초기 제안서와 리테이너 계약부터 작업 실행, 시간 추적, 청구에 이르기까지 모든 것을 중앙 집중화하는 진정한 견적부터 현금화까지의 플랫폼으로 이러한 문제를 해결합니다.

서비스 비즈니스용 컨설팅 소프트웨어로 특별히 설계된 Accelo는 운영, 서비스 제공, 재무를 통합하여 팀이 한 곳에서 지속적인 클라이언트 일을 관리할 수 있도록 합니다.

Accelo의 주요 기능

클라이언트 포털과 파이프라인 tools을 활용하여 리테이너 계약, 견적서, 프로젝트 범위를 한 곳에서 관리하세요

리테이너 사용 현황과 재무 정보를 완벽히 파악하며 리테이너 청구 , 비용 추적 및 반복 청구서를 자동화하세요

활용도 분석을 통해 팀 용량 및 자원 배분 모니터링

직관적인 로그와 타임시트로 시간을 추적하여 리테이너 기간 동안 모든 청구 가능한 시간이 정확히 기록되도록 보장하세요

내장된 대시보드로 실시간 인사이트를 확인하여 작업량을 예측하세요

Accelo의 한도

특히 온보딩 및 설정 과정에서 가파른 학습 곡선

최소 좌석 요구 사항으로 인해 소규모 팀에는 적합하지 않을 수 있습니다

여러 클라이언트 워크플로우를 관리할 때 인터페이스가 복잡해 보일 수 있습니다

Accelo 가격 정책

프로페셔널 플랜 : 맞춤형 가격

비즈니스 플랜 : 맞춤형 가격

고급 플랜: 맞춤형 가격

Accelo 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (520개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (170개 이상의 리뷰)

사용자들은 Accelo에 대해 어떻게 말할까요?

Capterra 사용자의 말:

Accelo는 노트, 청구서, 결제 내역, 진행 중인 작업 등 모든 고객 정보를 한곳에서 체계적으로 관리할 수 있어 매우 유용합니다.

Accelo는 노트, 청구서, 결제 내역, 진행 중인 작업 등 모든 고객 정보를 한곳에서 체계적으로 관리할 수 있어 매우 유용합니다.

3. Scoro (리테이너 프로젝트의 재정 가시성 확보에 최적)

via Scoro

리테이너 계약을 처리하는 에이전시에게 가장 어려운 부분은 시간 추적이 아니라 자금 추적입니다.

Scoro가 차별화되는 점은 바로 여기에 있습니다: 이 소프트웨어는 프로젝트 관리와 재무 관리를 하나의 시스템으로 통합하여, 청구서가 발행되기 전에도 사용자에게 수익, 비용, 소요 시간에 대한 완벽한 가시성을 제공합니다.

스프레드시트와 여러 tools를 번갈아 사용하지 않아도 됩니다. Scoro는 견적서 작성, 작업 할당, 시간 추적, 청구서 생성을 지원하며, 플랜된 예산과 실제 비용을 실시간으로 비교해 줍니다.

Scoro의 주요 기능

수동 및 실시간 시간 추적으로 청구 가능한 시간을 추적하세요. 작업과 리테이너 클라이언트 간에 동기화 됩니다

정의된 예산과 타임라인을 갖춘 체계적인 프로젝트로 자동 전환되는 견적서를 작성하세요

비용, 마진, 리테이너 사용량을 위한 사용자 정의 가능한 대시보드 와 실시간 보고서로 재무 현황을 모니터링하세요

재무 플랜, 자원 가용성, 수익 추적 tools를 통해 업무량과 수익을 예측하세요

Scoro의 한도

특히 온보딩 과정에서 가파른 학습 곡선

소규모 팀과 프리랜서에게는 가격이 비싼 편입니다

보고 및 고급 재무 tools은 상위 플랜에서만 이용 가능합니다

Scoro 가격 정책

Core*: 사용자당 월 $23.90

성장 : 사용자당 월 $38.90

Performance : 사용자당 월 $59.90

기업: 맞춤형 가격

Scoro 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (230개 이상의 리뷰)

사용자들은 Scoro에 대해 어떻게 말할까요?

G2 사용자의 말:

Scoro의 견적 기능은 클라이언트를 위한 표준화된 견적서 생성을 용이하게 해줘서 매우 만족스럽습니다. 템플릿 방식은 미리 설계된 프로젝트 디자인을 신속하고 손쉽게 활용할 수 있게 하여 업무 효율성을 높여줍니다.

Scoro의 견적 기능은 클라이언트를 위한 표준화된 견적서 생성을 용이하게 해줘서 매우 만족스럽습니다. 템플릿 방식은 미리 설계된 프로젝트 디자인을 신속하고 손쉽게 활용할 수 있게 하여 업무 효율성을 높여줍니다.

📖 추천 자료: 프로젝트 및 작업 관리를 위한 최고의 Scoro 대안

✨ 재미있는 사실: 1980년대 마케팅 업계는 단순히 신규 고객을 확보하는 것에서 기존 고객과의 지속적인 관계 구축으로 전환되었습니다. 관계 마케팅으로 알려진 이 접근법은 장기적인 비즈니스 성공의 키 요소로서 고객 만족도와 충성도를 강조합니다.

4. Paymo (시간 추적과 리테이너 청구서를 원활하게 연결된)

Paymo를 통해

리테이너 프로젝트 관리는 특히 시간 추적과 청구 처리가 별도의 tool로 이루어질 때, 분산된 워크플로우와 맞서 싸워야 하는 경우가 많습니다.

이러한 단절은 부정확한 청구, 누락된 시간, 현금 흐름 지연으로 이어집니다. Paymo는 시간 추적, 작업 실행, 리테이너 청구 기능을 하나의 깔끔한 인터페이스에 완벽하게 통합하여 차별화됩니다.

대부분의 리테이너 관리 소프트웨어와 달리, Paymo의 내장 타이머는 청구 시스템과 직접 연결됩니다. 플랫폼 전환 없이 시간 추적, 청구 요율 할당, 반복 청구서 자동 생성이 가능합니다.

Paymo의 주요 기능

실시간 시간 추적 위젯을 통해 데스크톱과 모바일에서 연결된 시간을 청구서에 연결하세요

정기 청구서, 견적서 및 비용 추적을 통한 리테이너 청구 자동화

간트 차트, 작업 목록 및 프로젝트 계획 tools를 사용하여 타임라인과 작업 의존성을 시각화하세요

통합된 교정 tools를 통해 작업 협업, 파일 공유 및 시각적 피드백 요청을 수행하세요

작업량 보기, 직원 스케줄링, 휴가 추적을 통해 유연한 자원 배분을 가능하게 하세요

Paymo의 한도

클라이언트 관리를 위한 장기적 관계 추적에 필요한 심층적인 CRM 기능이 부족합니다

비기술 팀의 경우 계층화된 기능으로 인해 온보딩이 느릴 수 있습니다

대기업이나 고도로 전문화된 산업 분야에는 한도가 있을 수 있습니다

Paymo 가격 정책

Free

스타터 : 사용자당 월 $5.90

소규모 사무실 : 사용자당 월 $10.90

비즈니스: 사용자당 월 $16.90

Paymo 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (590개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (690개 이상의 리뷰)

사용자들이 Paymo에 대해 어떻게 말하는가?

Capterra 사용자의 말:

시간 추적이 간편하고, 타임시트에서 캘린더 보기로 하루 일정을 시각화하세요. 프로젝트 생성도 쉽고, 프로젝트 시각화 방식에 따라 테이블 또는 간트 차트 등 다양한 보기 옵션을 활용할 수 있습니다.

시간 추적이 간편하고, 타임시트에서 캘린더 보기로 하루 일정을 시각화하세요. 프로젝트 생성이 쉬우며, 프로젝트 시각화 방식에 따라 테이블 또는 간트 차트 등 다양한 보기 옵션을 활용할 수 있습니다.

📖 추천 읽기: 최고의 Paymo 대체 솔루션 및 경쟁사

5. FunctionFox (한도 운영 비용으로 리테이너를 관리하는 크리에이티브 팀에 최적)

via FunctionFox

FunctionFox는 시간 추적, 예산 관리, 프로젝트 업데이트 전반에 걸쳐 명확성이 필요한 크리에이티브 전문가를 위해 특별히 설계된 간소화된 시스템을 제공함으로써 일반적인 리테이너 관리 과제를 해결합니다.

정액제 서비스 패키지든 월별 리테이너 요금 청구든, 이 플랫폼은 상세한 리테이너 사용량 추적 기능을 제공합니다.

FunctionFox는 내장된 타임시트와 자동 알림 기능이 기본 탑재되어 리테이너 기간을 미리 관리하고 미사용 시간이 낭비되는 것을 방지합니다.

FunctionFox 주요 기능

타임시트와 스톱워치 기반 시간 추적을 통해 청구 가능 시간과 비청구 가능 시간 을 정확하게 기록하세요

CEO 데스크탑 인사이트와 상세 보고서를 통해 리테이너 사용량, 예산, 실제 작업 시간을 모니터링하고 보고하세요

프로젝트 블로그와 내부 노트를 통해 팀 커뮤니케이션을 중앙화하세요*

프로젝트 템플릿, 자원 할당 보기, 실시간 상태 추적을 통해 프로젝트 감독을 간소화하세요

완료된 작업 또는 사전 정의된 리테이너 구조를 기반으로 견적서를 발송하고 청구서를 생성하세요

FunctionFox의 한도

한도 타사 통합 기능과 맞춤형 워크플로우를 위한 공개 API 부재

칸반(Kanban)이나 스크럼(Scrum) 보드 같은 애자일(Agile) 전용 tools는 없습니다

독립형 리테이너 관리 소프트웨어 솔루션에 익숙하지 않은 팀을 위한 학습 곡선

FunctionFox 가격 정책

클래식 : 사용자당 월 $12

프리미어 : 사용자당 월 $18

사내용*: 맞춤형 가격 책정

FunctionFox 평가 및 리뷰

G2 : 4.3/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (190개 이상의 리뷰)

사용자들이 FunctionFox에 대해 어떻게 말하는지?

G2 사용자의 말:

일정 개요가 정말 마음에 들었습니다. 시각적 단서를 통해 매일 직원별로 할당된 일의 양을 한눈에 파악할 수 있었죠. 이를 통해 병목 현상이나 지연이 발생할 수 있는 부분을 미리 확인할 수 있었습니다.

일정 개요가 정말 마음에 들었습니다. 시각적 단서를 통해 매일 직원별로 할당된 일의 양을 한눈에 파악할 수 있었죠. 이를 통해 병목 현상이나 지연이 발생할 수 있는 부분을 미리 확인할 수 있었습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 3분의 1이 특히 기술 개발을 위한 AI 활용에 관심이 있다고 답했습니다. 인스턴스, 비기술 팀이 회원인 경우 AI의 도움을 받아 웹페이지의 기본 코드를 생성하고자 할 수 있습니다. 이러한 상황에서 AI는 작업 맥락을 이해할 때 최상의 성능을 발휘합니다. 바로 이 점에서 ClickUp이 두각을 나타냅니다. 올인원 일 플랫폼인 ClickUp의 AI는 사용자의 프로젝트를 인지하여 맞춤형 작업을 제안하거나 코드 스니펫 생성 같은 작업을 손쉽게 처리할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 경쟁이 치열한 컨설팅 시장에서 신뢰도를 높이고 차별화되고 싶으신가요? '경력 발전을 위한 컨설팅 자격증'과 지속적인 지원은 가장 인정받는 자격증을 소개하여 전문성을 높이고 클라이언트 신뢰를 구축하는 데 도움을 줍니다.

6. Toggl Plan (간단한 시각적 계획과 명확한 타임라인이 필요한 소규모 팀에 최적)

Toggl Plan을 통해

소규모 팀이 중복되는 업무를 처리할 때 흔히 발생하는 상황은 이렇습니다: 해야 할 일은 알지만, 언제, 누가, 그리고 팀 전체에 어떤 영향을 미치는지는 모를 수 있습니다.

Toggl Plan은 시각적으로 매력적인 일 계획 tool을 제공하여 타임라인, 가용성, 작업 소유권을 우선시함으로써 바로 이 문제를 해결하도록 설계되었습니다.

기존 리테이너 관리 소프트웨어나 작업 추적기와 달리, Toggl Plan은 팀 타임라인, 가용성 보기, 드래그 앤 드롭 방식의 스케줄을 통해 협업을 간소화합니다.

Toggl 플랜 주요 기능

팀 타임라인으로 작업량을 시각화하고, 달력에서 작업을 드래그하여 몇 초 만에 재할당하거나 재조정하세요

팀 가용성과 휴가 일정을 용량 보기(Capacity view)로 추적하여 번아웃을 방지하고 활용도를 개선하세요

보드와 반복 일정에 지정된 작업을 관리하고, 작업 단계별 마일스톤과 세그먼트를 완료하세요

내부 워크플로우를 복잡하게 만들지 않으면서도 클라이언트나 이해관계자와 읽기 전용 타임라인 을 공유하여 완전한 가시성을 확보하세요

Toggl Track 및 Google 캘린더와 연동하여 계획 수립과 시간 추적을 연결된 상태로 유지하세요

Toggl 플랜 한도

작업 간 의존성이 없어 핵심 경로 추적이 한도됩니다

리테이너 관리 tools에서 제공하는 재무 추적 또는 청구 기능이 부족합니다

복잡한 워크플로우에 대한 맞춤형 설정 옵션은 기업 tools와 비교해 한도가 있습니다

Toggl 플랜 가격

Free

스타터 : 사용자당 월 $10

프리미엄 : 사용자당 월 $20

*기업: 맞춤형 가격

Toggl 플랜 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (40개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,570개 이상의 리뷰)

사용자들은 Toggl 플랜에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 사용자의 말:

저는 몇 년 동안 Toggl track을 간헐적으로 사용해 왔지만, 올해는 작업 시간에 기반한 결제로 전환하면서 모든 시간을 추적하고 있습니다. 보고서는 제 작업 방식을 이해하고 업무량과 시간을 좀 더 효과적으로 플랜하는 데 정말 도움이 되고 있습니다.

저는 수년간 Toggl track을 간헐적으로 사용해 왔지만, 올해는 작업 시간에 기반한 결제로 전환하면서 모든 시간을 추적하고 있습니다. 보고서는 제 작업 방식을 이해하고 업무량과 시간을 좀 더 효과적으로 플랜하는 데 정말 도움이 되고 있습니다.

📖 추천 읽기: 시간 추적을 위한 최고의 Toggl 대체 솔루션

7. Hubstaff (시간 추적 + 생산성 모니터링이 필요한 사무실 기반 팀에 최적)

Hubstaff를 통해

프로젝트가 지연되거나 팀 생산성이 떨어질 때, 이는 노력 부족 때문이 아닌 대부분 가시성 부족 때문입니다.

Hubstaff가 이를 해결하는 방법은 다음과 같습니다: 사무실 기반 및 원격 팀을 위해 설계된 이 tool은 시간 추적, 활동 모니터링, 프로젝트 예산 관리를 결합하여 관리자에게 누가, 언제, 얼마나 효율적으로 일하는지에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다.

Hubstaff를 사용하면 Gusto나 QuickBooks 같은 연동을 통해 정확한 청구, 타임시트 승인, 급여 지급을 트리거할 수 있습니다.

Hubstaff 최고의 기능

데스크탑, 모바일, 크롬 확장 프로그램 또는 키오스크에서 시간을 추적하고 수동 편집을 방지하는 설정 기능을 활용하세요

활동 수준 , 흐릿한 스크린샷, 앱 및 URL 데이터를 수집하여 생산성 인사이트 확보

프로젝트 예산과 청구 요율을 활용하여 비용을 통제하고, 한도액에 도달 시 관리자에게 알림을 전송하세요

초과 근무, 휴식 시간 및 휴가를 구성 가능한 규정 준수 설정으로 관리하세요

*quickBooks, Gusto, Trello, Asana 등 30개 이상의 tools와 연동하여 청구서 발행 및 자동화 기능을 활용하세요

Hubstaff의 한도

모바일 지오펜싱은 일 구역 외부에서의 출근 기록을 차단하지 않습니다

스케줄링은 프로젝트/작업 수준 세부사항이 부족하며 중복 근무 교대도 감지하지 못합니다

시간 기록 검증 위한 생체 인식 또는 얼굴 검증 없음

Hubstaff 가격 정책

Free

프리미엄: 사용자당 월 $5

Hubstaff 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (1,380개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (1,540개 이상의 리뷰)

사용자들이 Hubstaff에 대해 말하는 것

G2 사용자의 말:

작업 증명 기능이 포함된 시간 추적. 선택적 스크린샷, 활동 수준, 앱/URL 사용 현황과 함께 시간을 추적할 수 있습니다. 투명성이 필요한 원격 팀이나 프리랜서에게 완벽합니다.

작업 증명 기능이 포함된 시간 추적. 선택적 스크린샷, 활동 수준, 앱/URL 사용 현황과 함께 시간을 추적할 수 있습니다. 투명성이 필요한 원격 팀이나 프리랜서에게 완벽합니다.

📖 추천 읽기: 최고의 Hubstaff 대체 솔루션 및 경쟁사

8. Wrike (기업급 관리자 및 프로젝트 보안 제어 기능이 필요한 팀에 최적)

Wrike를 통해

복잡한 다중 구성 요소로 이루어진 대규모 프로젝트를 관리해 본 적이 있다면, 상황이 얼마나 빠르게 악화될 수 있는지 잘 알 것입니다—누락된 업데이트, 불분명한 책임 소재, 그리고 너무 많은 tools가 뒤섞이는 문제들 말이죠.

가트너에 따르면, 이것이 아마도 비즈니스가 IT 프로젝트의 약 80%를 실패로 간주할 확률일 것입니다.

Wrike는 혼란을 정리하는 데 도움을 줍니다. 마케팅 부서, 운영 팀 또는 규제 산업에 종사하는 팀처럼 강력한 감독이 필요한 팀은 관리자 제어 기능과 보안 기능을 높이 평가할 것입니다.

Wrike의 주요 기능

간트 차트, 칸반 보드, 달력 및 동적 보고서로 프로젝트를 관리하세요

aI로 업무 범위를 작성하고, 위험을 예측하며, 논의 내용을 요약하세요

상세 분석 및 자동화 트리거로 대시보드를 맞춤형으로 설정하세요

세부적인 사용자 권한 설정, IP 제한, SSO(단일 로그인), 2단계 인증을 지원합니다

Adobe Creative Cloud, Salesforce, Slack, Power BI를 포함한 400개 이상의 tools와 연동됩니다

Wrike의 한도

실시간 문서 편집은 외부 소프트웨어가 필요하며 기본 협업 기능이 부족합니다

프리미엄 통합 기능(예: QuickBooks, Salesforce)은 상위 플랜에서만 이용 가능합니다

Wrike Lock 및 Datahub와 같은 애드온은 전체 비용을 상당히 증가시킵니다

Wrike 가격 정책

Free

팀*: 사용자당 월 $10

비즈니스 : 사용자당 월 25달러

기업 : 맞춤형 가격

피나클: 맞춤형 가격 정책

Wrike 평가 및 리뷰

G2 : 4.2/5 (3,800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (2,790개 이상의 리뷰)

사용자들은 Wrike에 대해 어떻게 말할까요?

Capterra 사용자의 말:

Wrike를 통해 우리는 프로젝트 포트폴리오에 대한 중앙 집중식 신뢰할 수 있는 정보원을 구축하고 투명성을 높일 수 있었습니다. 자동화 기능으로 수동 작업이 사라졌으며, 다른 플랫폼과의 통합 기능이 효율성을 높여줍니다.

Wrike를 통해 우리는 프로젝트 포트폴리오에 대한 중앙 집중식 신뢰할 수 있는 정보원을 구축하고 투명성을 높일 수 있었습니다. 자동화 기능으로 수동 작업이 사라졌으며, 다른 플랫폼과의 연동 가능성은 효율성을 극대화합니다.

📖 추천 읽기: 최고의 Wrike 대체 솔루션 및 경쟁사 제품 테스트 후기

9. Zoho 프로젝트 (저렴한 가격으로 작업 + 예산 추적이 필요한 소규모 팀에 최적)

via Zoho 프로젝트

대부분의 프로젝트 관리자들은 포스트잇, 스프레드시트, 그리고 "한 번만 더 빠르게 상태 회의를 하자"라는 반복 작업에 갇혀 있습니다

그럼에도 불구하고 Zoho 프로젝트는 상쾌한 변화처럼 느껴질 수 있습니다.

간결함을 바탕으로 설계되어 작업 의존성, 시간 추적, 시각적 프로젝트 보기 등 필수 기능을 포함하면서도 복잡한 학습 과정 없이 사용할 수 있습니다.

이 솔루션의 차별점은 무엇일까요? 저렴한 가격(사용자당 월 4달러), 쉬운 학습 곡선, 그리고 마감일 관리와 인사이트 도출을 도와주는 내장형 AI 어시스턴트 '지아(Zia)'까지 갖추고 있습니다.

또한 팀이 이미 CRM이나 Books 같은 다른 Zoho tools을 사용 중이라면 원활하게 통합됩니다.

Zoho 프로젝트 주요 기능

의존성과 하위 작업이 있는 작업당 여러 사용자를 할당하세요

Zia, /AI 어시스턴트 로부터 데이터 인사이트와 일정 제안 획득하기

Blueprint 워크플로우로 반복 작업과 승인을 자동화하세요

시각적 대시보드로 시간, 프로젝트 예산, 자원 활용도를 추적하세요

칸반, 간트, 달력 형식으로 프로젝트를 유연하게 보기를 확인하세요

Zoho 프로젝트의 한도

전화 지원 및 연중무휴 24시간 지원은 프리미엄 애드온으로만 이용 가능합니다

대부분의 타사 통합 기능은 Zoho 생태계 내에서만 한도로 제공됩니다

사용자 지정 필드 및 역할은 엔터프라이즈 플랜에서만 이용 가능합니다

Zoho 프로젝트 가격 정책

Free

프리미엄 : 사용자당 월 $4

기업: 사용자당 월 $9

Zoho 프로젝트 평가 및 리뷰

G2 : 4.1/5 (2000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (800개 이상의 리뷰)

사용자들은 Zoho Projects에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

Zoho One은 소규모 기업이 필요로 하는 모든 종류의 모듈을 갖추고 있습니다. 프로젝트 관리부터 인사 관리, CRM, 온라인 서명, 이메일 및 달력, 설문조사 등까지. 올인원 시스템으로 완벽합니다. 저희 팀 전체가 매일 사용 중입니다.

Zoho One은 소규모 기업에 필요한 모든 종류의 모듈을 갖추고 있습니다. 프로젝트 관리부터 인사 관리, CRM, 온라인 서명, 이메일 및 달력, 설문조사 등까지. 올인원 시스템으로 완벽합니다. 저희 팀 전체가 매일 사용 중입니다.

📖 추천 읽기: 최고의 프리랜서 시간 추적 소프트웨어

🧠 알고 계셨나요?: 87%의 비즈니스가 지연된 결제를 경험하며, 그 원인은 종종 불분명한 청구서 때문입니다. 클라이언트에 청구하는 방법을 알아보면, 더 적은 후속 조치로 더 빠르게 대금을 받을 수 있습니다.

10. Proposify (매끄럽고 추적 가능한 제안서가 필요한 영업 팀에 최적)

via Prop o sify

Google Docs에서 급하게 제안서를 작성한 후 클라이언트가 열어봤는지조차 궁금했던 경험이 있다면, Proposify가 도움이 될 수 있습니다.

이 소프트웨어는 세련되고 브랜드 정체성을 반영한 인상적인 제안서를 작성하고, 모든 상호작용을 초 단위로 추적하고자 하는 현대적인 영업 팀을 위해 설계되었습니다.

또한 Proposify는 복잡한 제안서 후속 조치 과정에 대한 가시성을 제공합니다. 누가 열람했는지, 어떤 섹션에서 오래 머물렀는지, 언제 서명했는지까지 정확히 알 수 있습니다.

Proposify 주요 기능

문서 분석 을 통해 클라이언트 상호작용을 추적하세요: 보기 시간, 섹션 방문, 반복 보기를 포함합니다

이미지, 비디오, 가격 테이블을 삽입한 세련되고 인터랙티브한 제안서를 생성하세요

제안서 내에서 법적 효력이 있는 전자 서명을 직접 수집하세요

메트릭 대시보드 와 파이프라인 보기를 통해 제안서 상태와 계약 닫힘률을 모니터링하세요

사용 가능한 리테이너 계약서 템플릿 라이브러리에서 선택하거나 완전히 새로 작성하세요

Proposify의 한도점

템플릿과 일할 때 한도의 맞춤형

디자인 제어권을 완전히 가진 팀에게는 제안서 편집이 불편하게 느껴질 수 있습니다

기본 플랜은 엄격한 사용량 제한이 적용됩니다(예: 월 5회 열람)

Proposify 가격 정책

기본 : 사용자당 월 29달러

팀 : 사용자당 월 49달러

비즈니스: 사용자당 월 65달러

Proposify 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5.0 (1,100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5.0 (290개 이상의 리뷰)

사용자들은 Proposify에 대해 어떻게 말하나요?

G2 사용자의 말:

프로포지파이의 모든 tool과 기능을 사용해 봤는데, 필요한 작업을 수행하는 데 전혀 문제가 없었습니다. 특히 우리 팀이 접근할 수 있는 통계와 메트릭은 매우 유용합니다. 프로포지파이를 도입한 이후로 영업 팀 매출이 두 배로 증가했습니다.

프로포지파이의 모든 tool과 기능을 사용해 봤는데, 필요한 작업을 수행하는 데 전혀 문제가 없었습니다. 특히 우리 팀이 접근할 수 있는 통계와 메트릭은 매우 유용합니다. 프로포지파이를 도입한 이후로 영업 팀 매출이 두 배로 증가했습니다.

💡 전문가 팁: 전문성을 바탕으로 풀타임 컨설팅 커리어를 시작하고 싶으신가요? '컨설턴트가 되는 법' 가이드가 클라이언트 확보, 신뢰 구축, 실질적 영향력 창출까지 모든 단계를 안내합니다.

에이전시와 컨설턴트가 지속적인 클라이언트 업무에 활용하는 추가 tools 세 가지는 다음과 같습니다:

Bonsai : 리테이너 계약, 시간 추적, 청구서 발행, 세금 관리까지 하나의 간소화된 플랫폼에서 모두 제공합니다 : 리테이너 계약, 시간 추적, 청구서 발행, 세금 관리까지 하나의 간소화된 플랫폼에서 모두 제공합니다

HoneyBook : 단일 클라이언트 흐름 플랫폼에서 고객 등록, 리테이너 계약서 템플릿, 자동화된 워크플로우, 지속적인 서비스를 위한 정기 리테이너 결제를 지원합니다 : 단일 클라이언트 흐름 플랫폼에서 고객 등록, 리테이너 계약서 템플릿, 자동화된 워크플로우, 지속적인 서비스를 위한 정기 리테이너 결제를 지원합니다

FreshBooks : 회계 및 청구 tool을 제공하며, 내장된 시간 추적 기능과 자동화 반복 청구 기능을 통해 리테이너 관리를 원활하게 지원합니다 : 회계 및 청구 tool을 제공하며, 내장된 시간 추적 기능과 자동화 반복 청구 기능을 통해 리테이너 관리를 원활하게 지원합니다

ClickUp으로 손쉽게 클라이언트 유지하기

리테이너 관리가 지속 가능한 클라이언트 관계와 예측 가능한 수익의 핵심이라는 점을 이제 확률적으로 깨달으셨을 겁니다. 특히 반복 클라이언트를 상대할 때 더욱 그렇습니다.

ClickUp이 이를 실현하도록 도와드립니다.

계약서 초안 작성 및 업데이트를 위한 ClickUp 문서부터 청구 가능한 시간 추적, 대시보드를 통한 사용량 시각화에 이르기까지 리테이너 라이프사이클의 모든 단계가 원활하게, 한 곳에서 관리됩니다.

단순히 클라이언트 유지에만 그치지 않습니다. Cedcoss Technologies Private Limited의 비즈니스 애널리스트 시카 차투르베디(Shikha Chaturvedi) 가 리뷰에서 언급했듯이:

우리는 모든 비즈니스 문제를 한곳에 모아 ClickUp을 통해 각 문제를 동시에 집중적으로 관리할 수 있습니다. 또한 특정 작업에 투입된 시간을 추적하며 업무를 효율적으로 관리하는 데 도움이 됩니다.

우리는 모든 비즈니스 문제를 한곳에 모아 ClickUp을 통해 각 문제를 동시에 집중적으로 관리할 수 있습니다. 또한 특정 작업에 투입된 시간을 추적하며 업무를 효율적으로 관리하는 데 도움이 됩니다.

리테이너 관리를 더 스마트하게 시작하세요—지금 바로 ClickUp에 가입하세요.

자주 묻는 질문

이 tool은 예산 추적, 청구서 자동화, 반복 일의 정확한 청구 관리를 통해 에이전시, 컨설턴트 및 서비스 제공자가 지속적인 클라이언트 관계를 관리할 수 있도록 지원합니다.

지속적인 클라이언트 계약을 일하며 관리하는 컨설턴트, 마케팅 에이전시, 로펌, 크리에이티브 스튜디오 및 프리랜서에게 적합합니다.

리테이너는 클라이언트가 컨설턴트, 마케팅 대행사, 법률 사무소, 크리에이티브 스튜디오 및 프리랜서와 지속적인 계약을 유지하며 일할 수 있도록 보장합니다.