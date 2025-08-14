대행사용 AI 캠페인 실행: 도구, 워크플로우 및 최고의 실행 방식

훌륭한 전략이 담긴 슬라이드 데크를 준비했지만, 클라이언트는 캠페인이 더 빨리 진행되고 더 많은 수익을 창출할 수 있을지에만 집중했습니다. 투자를 늘리지 않고 말입니다. 🙄

클라이언트의 기대치가 그 어느 때보다 높고, 예산이 빠듯하여 마진이 줄어드는 상황에서, 훌륭한 전략만으로는 충분하지 않습니다.

시간과 에너지를 소모하는 느리고 수동적인 워크플로우의 대안도 필요합니다.

대행사용 AI 캠페인 실행을 통해 이러한 모든 것을 손쉽게 달성할 수 있습니다. AI 및 머신러닝을 통해 캠페인 아이디어를 구상하고, 반복하고, 최적화하는 데 소요되는 시간을 절반으로 단축하고, 광고 지출 수익률(ROAS)이 실제로 상승하는 것을 확인할 수 있습니다.

어떻게?

이 블로그 게시물에서는 다음과 같은 내용을 명확하고 실용적인 동료 간 분석으로 제공합니다:

대행사들이 AI를 도입해야 하는 이유

현명하게 실행하는 방법

효과적인 도구( ClickUp , HubSpot 등)

AI 마케팅 노력에 대한 실제 ROI를 측정하는 방법 및

피해야 할 주요 위험 요소

실행 엔진을 업그레이드할 준비가 되셨나요? 계속 읽어보세요.

대행사들이 캠페인 실행에 AI를 필요로 하는 이유: 주요 사용 사례

AI를 도입하지 않은 대행사가 이미 뒤처지고 있는 이유와 AI를 도입한 대행사가 타임라인과 수익을 재편하고 있는 이유를 함께 살펴보세요.

더 창의적인 결과물, 더 빠른 실행

대행사들은 Midjourney 및 ElevenLabs와 같은 생성형 AI 도구를 사용하여 프레젠테이션 및 캠페인에 사용할 시각 자료와 음성 해설을 모형으로 제작하고 있습니다. 몇 달이 아닌 몇 주 만에 복잡한 개념을 구현하여 더 큰 캠페인을 성공적으로 진행할 수 있습니다.

이것은 창의성이 강조되는 실행 과정에서도 마찬가지입니다.

📌 예를 들어, BETC의 팀은 Woolite의 재출시를 위해 AI로 생성된 'Fluffy GOAT' 문자(의류에 대한 '역대 최고의' 케어를 의미)를 제작했습니다. 이 캠페인은 브랜드의 명성을 유지하고 적당한 예산으로 진행될 뿐만 아니라, 보통 3~6개월이 소요되는 작업을 6주 만에 완료했습니다.

예측 데이터 분석과 더 스마트한 예산 관리

캠페인이 시작되면 기존 보고 방식에서는 보고가 며칠 늦게 이루어지기 때문에 최적화가 너무 늦게 이루어지는 경우가 많습니다.

AI는 실시간 캠페인 성과 데이터를 분석하고 진행 중에 변수를 조정하여 이러한 상황을 반전시킵니다. 또한 스마트 알고리즘을 통해 가장 반응이 좋은 고객 세그먼트를 파악하여 가장 효과가 높은 곳에 예산을 할당함으로써 광고 비용의 낭비를 줄일 수 있습니다.

📌 L’Oréal을 예로 들어 보겠습니다. 이 회사는 모든 마케팅 예산을 최대한 활용하기를 원했습니다. WPP의 Choreograph와 협력하여, 잠재 고객 데이터와 실시간 성과 신호를 분석하는 맞춤형 AI 알고리즘을 도입했습니다. 결과는? 더 스마트한 광고 타겟팅과 추가 비용 없이 유료 소셜 예산 효율성 22% 향상입니다.

채널 간 확장성

소셜에서 검색, 이메일에 이르기까지 AI를 통해 수동 노력을 늘리지 않고도 다중 채널을 조정할 수 있습니다. 대규모로 자산을 조정, 예약 및 현지화하여 모든 곳에서 브랜드 일관성을 유지할 수 있습니다.

그 증거를 확인해보세요.

📌 Mediatech의 자회사인 NT Technology는 이메일, 소셜 미디어, 인앱 메시징 등 다양한 채널에서 고객 참여를 개선하고자 했습니다. AI를 사용하기 전에는 캠페인이 단절되어 진행되었습니다. 메시지가 순서대로 전달되지 않았고 개인화도 미미했습니다. 이 회사는 Streamlogic의 AI 기반 크로스 채널 오케스트레이션 에이전트를 구현하여 모든 접점에서 메시지를 동기화하고 각 사용자의 행동에 따라 콘텐츠를 실시간으로 조정했습니다. 12개월 동안의 결과는 놀라웠습니다. 참여도가 180% 증가했고, 고객 이탈률이 62% 감소했으며, 이 이니셔티브는 312%의 ROI를 달성했습니다.

워크플로우 자동화

캠페인 시작은 프로세스에서 가장 느린 부분으로, 크리에이티브, 미디어, 운영 팀 간의 업무 인계가 며칠 동안 지체되는 경우가 많았습니다. 이제 AI 기반의 배포 도구를 통해 이러한 지연을 몇 시간으로 단축할 수 있습니다.

Omnicom Media Group Hong Kong은 Windsor.ai의 파이프라인을 사용하여 옴니채널 보고를 자동화하여 주당 40시간의 수작업 시간을 절감했습니다. 또한, 거의 실시간에 가까운 데이터 피드를 구현하고 1,900개 이상의 광고 계정을 통합 관리하며, 분석가가 전략적 인사이트와 크리에이티브 테스트에 집중할 수 있는 여력을 확보했습니다.

📮 ClickUp Insight: 응답자의 37%는 글쓰기, 편집, 이메일 등 콘텐츠 생성에 AI를 사용합니다. 그러나 이 과정에는 일반적으로 콘텐츠 생성 도구와 작업 공간 등 여러 도구를 전환해야 합니다. ClickUp을 사용하면 이메일, 댓글, 채팅, 문서 등 작업 공간 전체에서 AI 기반의 글쓰기 지원을 받을 수 있으며, 작업 공간 전체의 컨텍스트를 유지할 수 있습니다.

AI 대 기존 캠페인 실행

AI가 위의 모든 것을 더 잘 할 수 있는 이유가 궁금하신가요?

AI와 기존 캠페인 워크플로우를 직접 비교한 결과는 다음과 같습니다.

기준 전통적인 실행 AI 기반 실행 속도와 반복 개선 아이디어 구상과 창의적 단계는 시간이 많이 소요될 수 있습니다—주 단위, 때로는 월 단위까지 AI 도구를 사용하여 몇 시간 또는 며칠 만에 모형, 음성 해설 및 시각적 스토리보드를 생성할 수 있습니다 잠재 고객 타겟팅 수동적인 대상 세분화, 추측, 반복 작업 AI는 방대한 양의 데이터에서 학습하여 미세하게 세분화되고 전환율이 높은 잠재 고객을 제공합니다 예산 및 최적화 캠페인 후 수동으로 재할당; 반응 속도가 느림 실시간 예산 조정 기능 크리에이티브 테스트 A/B 테스트는 노동 집약적이고 시간이 많이 소요됩니다 대규모 다변수 크리에이티브 테스트를 통해 빠른 학습 루프를 구현합니다 효율성 & 확장성 수동적인 접점, 높은 오류 위험 워크플로우를 자동화하여 대행사의 전략 및 제작에 할애할 수 있는 시간을 확보하세요

이점은 분명하지만, AI 기반 캠페인 실행을 어떻게 구현할 수 있을까요?

물론, 올바른 도구 세트가 필요합니다!

📚 또한 읽기: 광고에서 AI를 사용하는 방법

대행사 DNA는 명확성, 속도, 협업 및 원활한 실행으로 구성됩니다. AI 캠페인 관리 도구도 마찬가지여야 합니다.

미래에 대비한 귀하의 대행사를 위해 AI 캠페인 실행을 간소화하는 5가지 플랫폼을 소개합니다.

ClickUp Brain: AI 워크플로우의 조종사 역할을 하는 실제 사례

대규모 클라이언트를 위한 캠페인 킥오프를 진행한다고 상상해보세요. 브리핑, 문서, Slack 스레드에 정보가 넘쳐나고, 마감 기한이 다가오고 있습니다.

이것이 바로 ClickUp Brain이 에이전시의 신경 엔진으로 역할을 하는 단계입니다. 이 앱은 지식, 워크플로우, 사람, 행동을 연결합니다. 세계에서 가장 완벽한 업무 AI인 이 앱은 ClickUp 및 연결된 앱에 걸쳐 모든 데이터의 컨텍스트를 유지하여 에이전시의 주당 근무 시간을 하루 이상 단축합니다!

다음은 그 모습입니다:

단계 1: 단편적인 정보에서 통합된 전략으로

분산된 소스에서 목표를 찾지 않고 Brain에 "Slack의 최신 토론 내용과 클라이언트 문서를 기반으로 캠페인 개요를 요약하고 결과물을 요약해줘"라고 프롬프트를 표시하면 됩니다. 몇 초 만에 Brain이 명확하고 범위가 명확한 프로젝트 개요를 제공합니다.

클라이언트 브리핑을 처음부터 브레인스토밍할 수도 있습니다!

ClickUp Brain의 AI를 사용하여 상세한 콘텐츠 및 크리에이티브 브리핑을 작성하세요

심지어 접수 양식, 문서, 킥오프 통화 및 이전 프로젝트 패턴에서 가져온 구조화된 ClickUp 작업, 마일스톤 및 관련 콘텐츠 달력 템플릿도 생성합니다.

그 결과, 브리핑 준비, 작업 할당 등 관리자의 지루한 업무에서 벗어나 고부가가치 전략, 메시지 전달, 클라이언트 관계 관리에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

💡 프로 팁: ClickUp의 AI Notetaker를 사용하여 브리핑 통화 및 클라이언트 토론을 녹음하세요 . 참고를 위해 녹음 파일과 함께 대본, 작업 항목 및 회의 요약이 포함된 문서를 보내드립니다. 그런 다음 Brain은 대본에서 다음과 같은 모든 질문에 답할 수 있습니다. "Acme의 크리에이티브 부서가 토론에서 승인한 아이디어는 무엇입니까?" 또는 "XYZ 인쇄 광고의 출시일은 언제로 결정되었습니까?"

단계 2: 추측이 아닌 필요에 따른 아이디어 생성

Brain은 또한 창의적인 파트너입니다.

"고급 매트리스 브랜드를 위한 3개의 옥외 캠페인 테마 아이디어를 톤과 메시지 예시와 함께 생성해 주세요"라고 요청하면, 작업 공간, 캠페인 기록 및 브랜드 자산의 컨텍스트에서 가져온, 신중하고 대상 고객에 맞는 컨셉이 즉시 제공됩니다. 복잡한 프롬프트 엔지니어링이 필요하지 않습니다.

💡 프로 팁: Brain을 사용하여 창의적인 이미지를 생성하여 아이디어를 현실로 구현할 수도 있습니다. 또한, 연구 및 텍스트 생성을 위해 GPT, Claude, Gemini 등의 최신 모델을 하나의 작업 공간에서 전환할 수 있습니다.

3단계: Autopilot AI 에이전트를 통해 인텔리전스를 행동으로 전환

이제 ClickUp에서 Autopilot Agents를 시작하세요.

🤝 알림: ClickUp Autopilot Agents는 작업 공간에서 작업 승인이나 상태 변경과 같은 특정 트리거를 감시하고 여러 단계의 작업을 자동으로 수행하는 사전 예방적이고 자율적인 AI 기반 워크플로우 자동화 기능입니다. 이 기능은 작업을 할당하고, 필드를 업데이트하고, 클라이언트에게 업데이트를 전송하거나, 도구 간에 작업을 이동할 수 있어 팀이 수동으로 작업을 넘겨주는 일을 줄이고 병목 현상 없이 캠페인을 진행할 수 있도록 지원합니다.

캠페인 목록에서 하나를 구성합니다. "브리핑이 '승인됨'으로 표시되면 → 크리에이티브 및 미디어 책임자에게 작업을 할당하고, 마감일을 설정하고, Slack에 진행 요약 보고서를 게시합니다. "

📌 AI 에이전트 워크플로우 예시:

트리거 : 상태가 "승인됨"으로 변경됩니다

조건 : 모든 양식 필드(예산, 목표 KPI)를 작성하시기 바랍니다

작업 : 작업을 자동 생성하고 소유자를 할당하세요 : 작업을 자동 생성하고 소유자를 할당하세요 . ClickUp 채팅을 통해 첫 번째 크리에이티브 동기화를 예약하세요

작업 자동 생성 및 소유자 할당

ClickUp 채팅을 통해 첫 번째 크리에이티브 동기화를 예약하세요

지식 : 상담원은 캠페인 개요, 스타일 가이드 및 과거 성과 데이터를 활용할 수 있습니다

결과: 산발적인 입력과 회의에서 일관된 시작 단계로 전환: Brain이 종합하고, 에이전트가 실행하며, 팀이 즉시 명확한 정보를 얻습니다

작업 자동 생성 및 소유자 할당

ClickUp 채팅을 통해 첫 번째 크리에이티브 동기화를 예약하세요

아래 비디오에서 오토파일럿 에이전트를 만드는 방법을 확인하세요

4단계: 실시간 조정 및 발견

일이 진행될 때 Brain은 실시간으로 대기하며 다음과 같은 질문에 답할 준비가 되어 있습니다. "뉴스레터 디자인은 어떻게 진행되고 있나요?" 또는 "지난 캠페인의 성과 요약이 어떻게 되나요?"

또한 ClickUp의 Enterprise AI Search는 작업, 문서, 채팅, Slack이나 Gmail과 같은 연결된 앱까지 검색하여 필요한 리소스를 손쉽게 찾을 수 있도록 해줍니다.

ClickUp Brain을 통해 캠페인에 대한 즉각적인 답변을 얻으세요(플랜, 진행 상황, 성과 등)

2. AdCreative. ai: 주문형 고성능 크리에이티브

전환에 최적화된 비디오, 배너 또는 광고 문구를 몇 초 만에 생성할 수 있다고 상상해보세요. AdCreative.ai는 템플릿과 AI 스코어링을 활용하여 영향력 있는 크리에이티브를 빠르게 생성, 반복, 확장함으로써 CTR 및 전환율을 최대 14배까지 향상시킵니다.

Product Videoshoot AI 모델을 사용하면 정적인 제품 이미지를 거의 즉시 비디오 제품 광고로 변환할 수 있습니다. AI가 제안하는 프롬프트를 사용하여 속도를 높이거나 직접 프롬프트를 작성하여 최상의 결과를 얻으세요.

다국어 버전, 리치 미디어 또는 인앱 광고가 필요하든, AI 마케팅 도구가 모든 것을 준비해 드립니다. 리뷰에서는 A/B 테스트, 동적 버전 관리, 플랫폼 내 캠페인 일정 관리에 대한 강력한 지원이 보고되고 있습니다.

3. Predis. ai: 대행사를 위한 소셜 미디어 관리 코파일럿

소셜 미디어가 팀의 대역폭을 소모하고 있다면, Predis는 게시물 아이디어 구상, 제작 및 일정을 관리할 수 있는 원스톱 솔루션입니다. 클라이언트의 승인이 필요하신가요? 이 도구로 해결하실 수 있습니다.

또한 UGC 아바타 비디오 및 제품 광고를 제작하고, 경쟁사 인사이트로 콘텐츠를 풍부하게 하여 성과를 높이는 데에도 유용합니다. API를 사용하여 로고, 색상, 음성 및 톤을 사용하여 브랜드 일관성이 있는 캐러셀, 비디오, 밈 및 캡션을 만들 수 있습니다. 그런 다음, 모든 플랫폼에 걸쳐 일정을 한 달력 보기로 예약할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: ClickUp의 설문조사 응답자 중 47%는 AI를 사용하여 수동 작업을 처리한 적이 없지만, AI를 도입한 응답자 중 23%는 AI를 통해 업무량이 크게 감소했다고 응답했습니다.

4. HubSpot: 캠페인을 실행하는 AI

HubSpot의 AI 레이어인 Breeze AI Agents는 올인원 HubSpot 마케팅 플랫폼에 포함되어 있습니다. 즉, 별도의 도구를 사용하거나 시스템 간에 데이터가 손실될 위험이 없습니다.

AI 마케팅 에이전트를 팀의 공동 전략가라고 생각해보세요. 이 에이전트는 다음과 같은 역할을 합니다.

아웃리치 메시지 초안 작성

행동 및 적합도에 따라 리드를 평가하고,

고의도 잠재 고객을 즉시 파악하여 영업 및 마케팅 팀이 집중해야 할 부분을 정확히 파악할 수 있습니다

Breeze는 이메일이나 소셜 미디어용 콘텐츠를 자동으로 생성하고 브랜드의 톤에 맞게 문구를 조정할 수도 있습니다. 과거의 참여 패턴을 기반으로 최적화된 발송 시간을 설정하면, 팀이 수작업에 시간을 낭비하지 않고도 개인화된 캠페인을 진행하여 적절한 고객에게 도달할 수 있습니다.

실시간 캠페인에 대한 빠른 상태 확인이 필요할 때는 Breeze Copilot에 키 메트릭 및 트렌드가 포함된 쉬운 영어로 된 요약 보고서를 요청하면 원시 보고서를 자세히 살펴보지 않고도 조정할 수 있습니다.

📮ClickUp 인사이트: 응답자의 11%는 AI를 주로 브레인스토밍과 아이디어 구상에 활용하고 있습니다 . 하지만 이러한 훌륭한 아이디어는 그 후 어떻게 될까요? 이때는 ClickUp 화이트보드와 같은 AI 기반 화이트보드가 필요합니다 . 이 화이트보드를 사용하면 브레인스토밍 세션에서 나온 아이디어를 즉시 작업으로 전환할 수 있습니다. 개념을 설명하기 어려운 경우 AI 이미지 생성기에 프롬프트를 입력하여 시각적 자료를 생성할 수 있습니다. 아이디어를 구상하고, 시각화하고, 더 빠르게 실행할 수 있는 모든 것을 갖춘 업무용 앱입니다!

5. Smartly: 엔터프라이즈급 AI 기반 광고 자동화 및 크리에이티브 확장

Smartly는 고부하, 다채널 캠페인을 관리하는 에이전시를 위해 설계된 광고 플랫폼으로, 일관성, 속도, 규모가 필수적인 환경에서 최적의 성과를 제공합니다.

플랫폼의 핵심은 생성 및 최적화의 경계를 허무는 AI Studio입니다. AI Studio는 하나의 정적인 광고 세트를 만들고 모든 곳에서 효과가 있기를 바라는 대신, 수직형 TikTok 비디오, 정사각형 Instagram 게시물, 디스플레이 배너 등 모든 형식과 플랫폼에 맞게 동적 크리에이티브를 자동으로 조정합니다. 이를 통해 메시지가 어디에 표시되든 선명하고 자연스럽게 보입니다.

Smartly Media는 크리에이티브를 넘어 캠페인 자동화를 처리하여 반복적인 설정, 타겟팅 및 예산 할당 작업을 처리하므로 팀은 전략과 스토리텔링에 집중할 수 있습니다. 모든 채널의 성과 데이터를 읽기 쉬운 단일 대시보드로 가져옵니다. 여기에서 특정 지역에서 가장 성공적인 크리에이티브 변형이나 가장 많은 전환을 유도하는 고객 세그먼트와 같은 실행 가능한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

📚 관련 기사: 디지털 마케팅 에이전시를 성장시키는 방법

대행사에서 AI 캠페인 실행을 구현하는 방법

이제 AI 기반 캠페인 실행을 이론에서 현실로 만들어 보세요.

지속 가능한 신발 브랜드를 위해 3개월간의 옴니채널 캠페인을 진행하는 중형 크리에이티브 에이전시의 책임자라고 상상해보세요. 클라이언트의 예산은 많지 않지만, 기대치는 매우 높습니다. 두 지역에서 온라인 영업 팀의 매출과 시장 점유율을 눈에 띄게 높여야 합니다.

마케팅 팀을 위한 ClickUp과 같은 AI 기반 캠페인 관리 플랫폼을 통해 이를 달성할 수 있는 방법을 정확히 소개합니다.

시각적인 학습을 선호하시나요? ClickUp을 사용하여 ClickUp에서 캠페인을 계획하는 방법을 확인해보세요.

플랜을 내일 바로 실행할 수 있는 단계로 나누었습니다.

1단계: 목표 및 제약 조건 명확화

AI 도구를 사용하기 전에 성공의 기준을 명확히 정하고, 타협할 수 없는 부분을 명확히 하세요.

잘 하는 방법:

1페이지 분량의 "노스 스타" 크리에이티브 브리핑을 작성하세요 . 수익/리드 목표, 주요 KPI(ROAS 또는 CAC 등), 타겟 고객 정의 및 크리에이티브 톤을 포함하세요

초기에 안전 장치를 마련하세요. 프라이버시 요구 사항, 브랜드 보이스 규칙 및 협상 불가능한 사항(예: 지속 가능성 윤리에 위배되는 생성 이미지 사용 금지)은 처음부터 명확하게 명시해야 합니다

이해 관계자와의 압박 테스트. 모든 주요 의사 결정권자의 승인을 받으세요. 20분간의 조정 전화만으로도 나중에 몇 주에 걸친 수정 작업을 줄일 수 있습니다

🦄 ClickUp의 도움: 초기 노트, 클라이언트 이메일 스레드 및 과거 캠페인 보고서를 캠페인의 지휘 센터 역할을 하는 단일 ClickUp 문서에 드롭하세요. ClickUp Brain에 이를 간결한 프로젝트 개요로 요약한 다음, ClickUp의 AI 필드를 사용하여 소유자와 마감일이 포함된 실행 가능한 작업 목록으로 즉시 변환하도록 요청하세요. 즉, 첫날부터 "큰 그림"이 구체적인 실행 플랜이 되는 것입니다.

2단계: 데이터 및 과거 학습 내용 감사

AI는 훈련에 사용된 데이터의 품질에 따라 그 성능이 결정됩니다. 잠재 고객 목록이 오래되었거나 크리에이티브 결과가 여러 파일과 폴더에 흩어져 있다면, 잘못된 추천을 받게 될 가능성이 높습니다.

잘 하는 방법:

데이터 소스를 목록으로 정리하세요. CRM, 분석, 광고 계정, 이메일 목록 및 전자상거래 데이터를 확인하여 마지막 업데이트 시기를 확인하세요

정리 및 세분화. 중복을 제거하고, 행동 또는 최근 활동에 따라 잠재 고객을 태그하고, 크리에이티브 자산에 메타데이터(캠페인 이름, 성과 노트 및 기타 필요한 세부 정보)가 포함되어 있는지 확인하세요

금광을 발굴하세요. 과거 캠페인에서 가장 실적이 좋은 크리에이티브와 그 컨텍스트(시즌, 지역, 제안) 및 실적이 저조한 크리에이티브를 파악하여 현재 마케팅 전략을 더 잘 수립할 수 있습니다

🦄 ClickUp이 도움이 되는 방법: 이 작업을 10배 더 빠르게 하고 싶으신가요? ClickUp의 AI Enterprise Search를 사용하여 "최고의 성과를 거둔 4분기 크리에이티브"를 가져오거나 ClickUp Brain에 ClickUp 작업, 문서 및 통합 도구에서 "CTR이 5% 이상인 이메일 세그먼트"를 가져오도록 요청하세요. 5개의 다른 도구에 수동으로 로그인할 필요가 없습니다. ClickUp의 AI Enterprise Search로 분산된 워크플로우를 통합하세요

3단계: 크리에이티브 및 테스트 플랜 구축

짧은 실험 매트릭스(테스트할 내용, 성공 기준, 최소 샘플 크기)를 정의한 다음, 변형 및 현지화를 위한 템플릿을 만드세요. AI가 공동 전략가가 되는 순간입니다.

잘 하는 방법:

세 가지 주요 창의적 방향으로 시작하세요. 지속 가능한 신발 브랜드의 경우 다음과 같을 수 있습니다: “에코 럭셔리”, “도시 생활을 위한 내구성”, “의식 있는 스타일”

실험을 계획하세요. 하나의 정적인 광고 대신, 다양한 변형 매트릭스를 만드세요: 3개의 헤드라인 × 3개의 이미지 × 2개의 CTA = 18개의 조합 각 변형을 서로 다른 마이크로 오디언스에 할당하세요

3개의 헤드라인 × 3개의 이미지 × 2개의 CTAs = 18개의 조합

각 캠페인을 서로 다른 마이크로 타겟층에 할당하세요

사전 작성된 테스트 기준. 출시 전에 프로모션 또는 일시 중지할 변형의 성능 기준을 결정하세요

3개의 헤드라인 × 3개의 이미지 × 2개의 CTAs = 18개의 조합

각 캠페인을 서로 다른 마이크로 타겟층에 할당하세요

🦄 ClickUp이 도움이 되는 방법: North Star 브리핑을 ClickUp Brain에 입력하고 "샘플 헤드라인, 캡션 및 시각적 프롬프트가 포함된 3가지 창의적인 각도"를 요청할 수 있습니다. 승인된 항목을 자산 유형, 상태 및 테스트 대상 열이 있는 ClickUp 테이블 보기에 별도의 작업으로 드롭하세요. AI가 생성한 초안을 각 작업에 바로 첨부하면 디자인 팀이 파일을 찾지 않고도 반복 작업을 진행할 수 있습니다. ClickUp의 테이블 보기를 사용하여 AI 마케팅 캠페인의 작업을 관리하세요

⚡️ 템플릿 아카이브: 콘텐츠 작성 템플릿

4단계: 반복적인 업무 자동화

캠페인 실행은 창의적 승인이나 광고 배포가 귀중한 시간을 낭비할 때 실패합니다.

성공적인 실행 방법:

인계 작업을 지도에 표시하세요. 작업이 사람이나 플랫폼 간에 이동할 때마다 식별하세요(크리에이티브에서 미디어로, 클라이언트에서 계정 관리자로)

트리거를 자동화하세요. 예시: "광고 세트 A" 크리에이티브가 승인되면, 자동으로 미디어 구매자에게 전송하고 트래픽 시트에 표시합니다

예외 규칙을 설정하세요. 자산이 파일 크기 검사에 실패하거나 현지화 요구 사항을 충족하지 못하는 경우, 그냥 넘기지 말고 검토를 위해 표시하세요

🦄 ClickUp의 지원 사항: 맞춤형 ClickUp 오토파일럿 에이전트를 할당하여 "승인됨" 상태를 모니터링한 다음 다음을 수행하세요. 미디어를 위한 출시 작업 만들기

Slack에서 클라이언트에게 승인된 미리보기를 알리세요

캠페인 아카이브 폴더에 자산을 기록하세요 이를 통해 출시를 계속 진행하면서, 고위 팀은 파일 전달을 쫓지 않고 전략에 집중할 수 있습니다. ClickUp Autopilot Agents를 사용하여 일상적인 작업을 단시간에 처리하세요

📚 또한 읽기: 마케팅 자동화를 위한 AI 사용 방법

5단계: 여러 채널에 배포 및 조정

다중 채널 출시에서는 버전 관리가 매우 어렵기로 유명합니다. 한 플랫폼에 오래된 헤드라인이 표시되고 다른 플랫폼에서는 계절별 행사가 누락되는 일은 절대 원치 않을 것입니다.

잘 하는 방법:

최종 자산을 중앙 집중화하세요. 전체 팀이 볼 수 있는 하나의 폴더, 하나의 명명 규칙 및 최종 승인 절차를 만드세요

일정을 동기화하세요. 이메일, 소셜, 유료 및 인앱 광고 캠페인이 최대의 효과를 내기 위해 올바른 순서로 실행되도록 하세요

스마트하게 현지화하세요. AI 번역 및 문화적 적응 도구를 활용하여 규모를 확장한 다음, 미묘한 차이를 파악하기 위해 인적 검토를 추가하세요

🦄 ClickUp이 도움이 되는 방법: ClickUp의 달력 보기를 사용하여 캠페인 출시를 시각화하세요. 각 예약된 작업에 올바른 크리에이티브를 첨부하고, 작품이 공개되는 순간 "출시 상태" 사용자 정의 필드를 업데이트하도록 ClickUp 자동화를 설정하세요. 이렇게 하면 클라이언트가 "Instagram 스토리가 프랑스에서 공개되었나요?"라고 묻는 경우 몇 초 만에 답변할 수 있습니다. 반복적인 업무를 간소화하기 위해 ClickUp 자동화를 맞춤 설정하세요

6단계: 모니터링, 최적화 및 속성 지정

이 단계에서 대부분의 캠페인은 성과를 내지 못하거나 방향을 조정하는 데 너무 많은 시간이 소요됩니다.

성공적인 실행 방법:

실시간 알림을 설정하세요. 예시: "CTR이 6시간 이상 1.2% 미만으로 떨어지면 Slack에 알림을 보내세요."

임계값에 따라 조치하세요. 성공 메트릭에 도달한 즉시 성공적인 변형을 홍보하고, 실적이 저조한 변형은 신속하게 중단하세요. 증분 테스트를 실행하세요. 클릭 수를 측정하는 데 그치지 말고, 실제로 영업 팀에 기여한 채널이나 크리에이티브를 확인하세요

🦄 ClickUp이 도움이 되는 방법: 광고 및 분석 도구에서 실시간 성과를 가져오는 ClickUp 대시보드를 구축하세요. Brain AI 카드를 추가하여 "지난 24시간 동안의 성과 변화를 요약하고 다음 조치를 제안"한 다음, 대시보드에서 직접 그 권장 사항에 따라 실행 가능한 작업을 생성하세요. ClickUp 대시보드에서 AI 카드를 사용하여 모든 작업의 상태 업데이트 및 성능 메트릭을 요약하세요

7단계: 문서화, 학습 및 확장

AI 플레이북은 실행할 때마다 더욱 강화될 것입니다.

잘 하는 방법:

사후 분석을 실행하세요. 일어난 일, 실패한 일, 그 이유를 노트에 기록하세요

성공 사례를 템플릿으로 저장하세요. 가장 효과적인 워크플로우, 크리에이티브 프롬프트 및 자동화를 재사용 가능한 가장 효과적인 워크플로우, 크리에이티브 프롬프트 및 자동화를 재사용 가능한 마케팅 캠페인 템플릿으로 저장하세요

내부적으로 공유하세요. 프로세스를 투명하게 만들어 다른 계정 팀이 결과를 복제할 수 있도록 하세요

🦄 ClickUp이 도움이 되는 방법: 작업, 자동화, AI 프롬프트, 보고 형식 등 전체 캠페인을 ClickUp 템플릿으로 저장하세요. 클라이언트 유형, 지역 또는 캠페인 목표에 따라 태그를 지정하여 다음 관련 프로젝트에 쉽게 적용할 수 있습니다. 나중에 모든 것을 맞춤 설정할 수 있으므로 걱정하지 마세요!

ClickUp의 모든 일을 위한 앱에서 AI를 사용하는 가장 좋은 점은 반복 가능하고 데이터 기반의 시스템을 구축하여 계속 사용할 수 있다는 것입니다.

이는 귀사와 클라이언트 모두에게 윈윈이 될 것입니다.

AI 기반 대행사 캠페인의 ROI 측정

모든 것이 완료된 후에도 데이터로 뒷받침된 증거가 없다면, 회의적인 클라이언트나 CFO에게 AI가 뛰어난 캠페인 결과의 진정한 성장 동력이라는 것을 설득할 수 없을 것입니다.

AI 기반 캠페인의 ROI를 측정하기 위한 간단한 청사진을 소개합니다.

메트릭 이 서비스가 제공하는 내용 실행 방법 ROAS / ROMI 각 광고 달러가 창출하는 수익은 얼마나 될까요? 캠페인별로 추적하고, 3배 이상의 수익을 달성한 변형에 예산을 실시간으로 전환하세요 CAC vs. CLV 고객 확보 비용 대 평생 가치 CAC가 CLV/3를 초과하기 시작하면, 고객 유지 업셀링을 활성화하거나 타겟팅을 개선하세요 CTR 및 전환율 창의적인 매력과 마케팅 효과성 최고의 크리에이티브를 빠르게 홍보하고, AI 기반의 조정 기능을 통해 전환율이 낮은 크리에이티브를 재검토하세요 시간 절약 / 자산당 비용 AI 크리에이티브와 기존 방식의 효율성 비교 절약된 시간 × 팀 요금을 계산하고, 더 많은 테스트에 재투자하거나 전략을 심화하세요 증분 효과 / 기여도 분석 모든 접점에서 진정한 영향력과 장기적인 가치 창출 홀드아웃 테스트를 설정하고 알고리즘 속성 분석을 사용하여 AI의 모든 기능을 활용하세요

🤝 알림: 모든 AI 구현이 긍정적인 ROI를 가져오는 것은 아니므로, AI 사용에 대해 전술적일 뿐 아니라 전략적이어야 합니다.

📚 또한 읽기: 리드 생성을 위해 AI를 사용하는 방법

대행사에서 AI 캠페인 실행을 시작하려면 어떻게 해야 할까요?

가장 좋은 방법은 AI를 전체 프로세스에 한꺼번에 도입하기보다는 프로세스의 특정 부분에 AI를 도입하는 등 소규모로 시작하는 것입니다. 다음은 그 방법을 단계별로 설명한 것입니다.

한 가지 파일럿 캠페인으로 시작하세요. 규모가 적당한 캠페인을 선택하세요. 예를 들어, 중요하지만 위험 부담이 적고 빠르게 배울 수 있는 계절별 프로모션이나 제품 출시 등이 좋습니다 모든 것을 기준점으로 삼으세요. AI 개입을 도입하기 전에 현재 CTR, CAC, 크리에이티브 제작 시간 및 ROAS를 기록하세요 마이크로 파일럿을 배포하세요. 크리에이티브 변형 생성이나 개인화된 잠재 고객 타겟팅 등 한 가지 구성 요소에 AI를 사용하고 즉각적인 차이(CTR 상승, CAC 감소)를 모니터링하세요 책임감을 강화하세요. 빠른 증분 테스트를 적용하세요(예: 기존 방법의 대조군으로 예산의 10%를 보류) AI를 통합한 후의 상승률을 비교하세요 인사이트를 문서화하세요. 메트릭의 변화뿐만 아니라, 절약된 시간, 클라이언트의 반응, 그리고 그 과정에서 나타난 창의적인 놀라움도 포착하세요 확장. 성공적인 요소를 워크플로우, 템플릿 및 팀 플레이북으로 전환하여 다음 프로젝트를 처음부터 시작할 필요가 없도록 합니다

🧠 재미있는 사실: 광고 대행사 WPP의 96,000명 직원 중 절반은 이미 WPP Open 플랫폼을 통해 AI를 크리에이티브 아이디어 및 개인화에 활용하고 있습니다. 이 플랫폼은 Audience, Brand, Channel, Performance Brains의 네 가지 AI 모델을 활용하여 전체 고객 여정에서 의사 결정을 개선합니다.

대행사 캠페인 실행에 AI를 사용할 때의 과제 및 해결 방법

AI는 대행사의 업무를 크게 향상시킬 수 있지만, 마찰이 전혀 없는 것은 아닙니다. 다음 팁을 활용하여 전문가처럼 불확실성을 헤쳐나가세요.

창의성과 자동화의 균형

AI로 생성된 광고 문구는 수작업으로 작성한 수석 카피라이터가 자부하는 헤드라인보다 테스트에서 18% 더 나은 성과를 보입니다. 인간의 감성을 번호로 대체할 건가요? 아니면 예술성을 위해 성과를 위험에 빠뜨릴 건가요?

자동화는 패턴을 통해 발전하지만, 창의력은 패턴을 깨는 과정에서 종종 탄생합니다. AI에 너무 의존하면 캠페인이 기술적으로는 효과적일 수 있지만, 그 효과는 단기적일 뿐입니다. 고객들이 브랜드와 깊은 감정적 연결을 형성하지 못할 위험이 있습니다.

솔루션: AI를 대체재가 아닌 개념 생성기로 활용하세요. AI가 초안이나 빠른 변형안을 처리한 다음, 크리에이티브 리더들이 어조, 문화적 뉘앙스, 브랜드 스토리텔링을 검토할 수 있도록 하세요.

프라이버시 및 규정 준수 보장

최신 머신러닝 모델은 초개인화 광고를 약속하지만, 그 개인화가 불쾌하거나 GDPR을 위반할 경우 어떻게 될까요?

솔루션: 프로세스에 프라이버시를 통합하세요. 광고 개인화에 절대 사용하지 않을 데이터 포인트 목록을 유지 관리하세요

AI 모델을 안전하고 승인된 환경에서 실행하세요(동의 없이 모델 훈련에 고객 데이터가 사용되지 않음)

의도하지 않은 정보 유출을 방지하기 위해 출력을 검토하세요

이 단계에서 심층적인 인적 감독을 실시하면 브랜드의 법적 안전망이 될 수 있습니다.

내부 팀과 클라이언트 팀의 조정

AI는 캠페인 생성을 가속화합니다. 하지만 승인은 어떻게 될까요?

내부 팀이 AI 우선 워크플로우를 실행하는 동안 클라이언트가 여전히 "전통적인 승인 모드"에 머물러 있다면, AI가 몇 분 만에 만든 결과물에 대해 승인을 받기 위해 며칠을 기다려야 할 수도 있습니다.

솔루션: 첫날부터 클라이언트를 프로세스에 참여시키세요. AI 워크플로우를 안내하고, AI와 인간만 작업한 결과물을 나란히 비교한 예시를 보여주고, 검토 주기에 대한 기대치를 설정하세요.

💡 프로 팁: 새로운 크리에이티브 아이디어, 테스트 결과 및 성과 향상을 강조한 "AI 스냅샷" 데크를 클라이언트에게 보내면 결과와 함께 프로세스에 대한 신뢰도도 높아집니다.

도구 확산 및 통합 격차 관리

대부분의 대행사는 하나의 AI 도구로 시작하지만, 어느새 7개의 도구를 동시에 사용하게 됩니다. 각 도구마다 로그인, 청구, 학습 곡선이 다릅니다. Figma에서 크리에이티브를, Jasper에서 카피를, 문서에서 브리핑을, 시트에서 미디어 플랜을, Looker에서 분석을 진행합니다. 이제 캠페인을 관리하는 것이 아니라, 동물원을 관리하는 것과 다름없습니다.

솔루션: 합리적인 부분을 통합하고 중앙 허브를 사용하여 조율하세요. 이것이 바로 ClickUp의 에이전시 업무용 앱이 가장 큰 차이를 만드는 부분입니다. 팀과 클라이언트가 신뢰할 수 있는 단일 캠페인 정보 소스입니다.

clickUp 고객 중 41%는 이미 이 도구를 사용하여 3개 이상의 도구를 대체하고 비용을 절감했습니다.

G2 리뷰에서 확인되었습니다:

ClickUp은 사용자 지정 가능한 보기(리스트, 보드, 간트, 달력), 강력한 자동화, 내장 문서, 목표 및 시간 추적 기능을 모두 단일 작업 공간에서 제공하여 탁월한 유연성을 제공합니다. 팀 협업과 프로젝트 관리를 중앙 집중화하여 Trello, Asana, Notion과 같은 여러 도구를 하나의 통합 시스템으로 대체할 수 있습니다.

ClickUp은 사용자 지정 가능한 보기(목록, 보드, 간트, 달력), 강력한 자동화, 내장 문서, 목표 및 시간 추적 기능을 모두 단일 작업 공간에서 제공하여 탁월한 유연성을 제공합니다. 팀 협업 및 프로젝트 관리를 중앙 집중화하여 Trello, Asana, Notion과 같은 여러 도구를 하나의 통합 시스템으로 대체할 수 있습니다.

ClickUp의 데스크탑 AI 컴패니언인 ClickUp Brain MAX를 사용하면 AI의 무분별한 확장을 방지할 수도 있습니다.

하나의 구독으로 무한한 기능사용하는 AI 도구를 각각 개별적으로 구매하는 대신, Brain MAX는 이러한 도구를 단일 컨텍스트 AI 슈퍼 앱으로 대체합니다. 한 순간에는 GPT-5를 사용하여 복잡한 메시지를 작성하고, 다음 순간에는 Claude로 토글하여 긴 문맥을 분석할 수 있습니다(모두 동일한 "Ask AI" 창에서). 다른 UI를 배우거나 각 모델의 기능을 기억할 필요가 없습니다. 앱을 전환하거나 많은 비용을 들이지 않고도 각 작업에 가장 적합한 도구를 선택하기만 하면 됩니다

Brain MAX를 사용하여 ClickUp 내에서 최고의 AI 모델 간에 전환하세요

4배 빠른 워크플로우타이핑은 잊어 버리세요. 타이핑은 잊어 버리세요. Brain MAX의 Talk to Text는 음성을 세련된 메시지, 창의적인 노트, 프롬프트 또는 본격적인 브리핑 및 문서로 변환합니다. 이는 말 그대로 기존 키보드의 400%에 달하는 생산성입니다. 이제 불가능한 마감일도 가능해집니다!

ClickUp Brain MAX의 Talk to Text를 사용하여 아이디어를 캡처하고, 지침을 공유하고, 작업을 4배 더 빠르게 완료하세요

작업장과 분리된 컨텍스트는 사일로에 있는 것이 아니라 여기에 있습니다작업장과 분리된 AI 마케팅 도구는 여러분이 이미 알고 있는 것을 알지 못합니다. Brain MAX는 문서, 작업, Slack, GitHub, Figma 등에 연결됩니다. "그 영웅 이메일 A/B 테스트의 상태는 어떻습니까?"라고 물으면, 500자 분량의 컨텍스트와 설명이 필요한 빈 화면이 아닌 답을 얻을 수 있습니다

가장 성공적인 팀은 이러한 과제를 미리 파악하고 이를 고려하여 잠재적인 위험 요소를 경쟁 우위로 전환합니다.

📚 또한 읽기: ClickUp의 마케팅 팀이 ClickUp을 사용하는 방법

실제 대행사 사례 연구: 캠페인 실행에 AI를 활용

AI를 활용하여 캠페인 성과를 획기적으로 개선한 마케팅 대행사의 세 가지 새로운 실제 사례 연구를 살펴보세요. 이 예시는 AI가 사람들과 협력하여 팀이 더 빠르고, 더 스마트하고, 더 창의적으로 일할 수 있도록 지원하는 방법을 보여줍니다.

1. Movement Strategy & Intuit: “Automagical” 캠페인

Netflix, Warner Bros. 및 Amazon과 같은 브랜드를 위해 몰입감 넘치고 문화 중심의 캠페인을 제작하는 것으로 유명한 크리에이티브 에이전시인 Movement Strategy는 Intuit으로부터 개인 금융이라는 지루한 주제를 사람들이 공유하고 싶은 경험으로 바꾸어 달라는 의뢰를 받았습니다.

TurboTax, Credit Karma, QuickBooks와 같은 금융 도구를 제공하는 기업인 Intuit은 AI를 인간화하고 금융을 친근하고 재미있게 만들고 싶었습니다.

그 결과, 사용자가 셀카를 업로드하고 자신의 금융 습관에 대한 몇 가지 기발한 질문에 답하는 인터랙티브한 마이크로 사이트인 Automagical이 탄생했습니다. 뒤에서 생성형 AI가 답변을 분석하고, 답변을 이미지와 연결하여 두 가지 결과를 생성했습니다. 하나는 기발한 '금융 오라'이고, 다른 하나는 사용자의 돈에 대한 성향을 반영한 맞춤형 아바타입니다.

🎯 효과: 570,000건 이상의 참여와 TikTok 상호 작용이 62% 증가하여, 인터랙티브한 개인화가 잠재 고객을 깊이 참여시킬 수 있음을 입증했습니다. ✅ 대행사에게 중요한 이유: AI는 브랜드 캠페인에 개성을 불어넣어 추상적인 소프트웨어 도구를 감성적인 경험으로 바꿀 수 있습니다.

2. Dept 및 Omoda: 더 스마트한 타겟팅으로 반품 감소

패션 소매업체 Omoda는 높은 반품률에 직면했습니다. 매출 성장의 거의 50%가 반품으로 돌아오고 있었습니다. 이 문제를 해결하기 위해 Dept 대행사와 Google에 도움을 요청했습니다.

두 회사는 협력하여 BigQuery의 고객 및 주문 데이터를 사용하여 예측 AI 모델을 구축한 다음, 실시간 반품 가능성을 Google Ads 캠페인에 반영했습니다. 이를 통해 수익성이 높고 반품 가능성이 낮은 주문을 생성하는 광고의 우선 순위를 높일 수 있게 되었습니다.

🎯 효과: AI 모델은 주문 중 70~75%에 대해 반품률을 정확하게 예측했습니다. 그 결과, Omoda는 Google Ads를 통한 매출에서 반품률이 5% 감소하고 수익 마진이 14% 증가했습니다. ✅ 대행사에게 중요한 이유: AI는 항상 클릭을 추구할 필요는 없습니다. 클라이언트가 모든 고객이 아닌 최고의 고객을 찾을 수 있도록 지원하여 수익성을 최적화할 수 있습니다.

3. Ogilvy, Wavemaker & Cadbury: #MyBirthdaySong 캠페인

Ogilvy와 Wavemaker는 생성형 AI 기술 플랫폼(Gan.ai 및 Uberduck)과 협력하여 마법처럼 느껴지는 경험을 제공했습니다. Cadbury 패키지에 QR 코드를 넣으면 AI로만 작동하는 개인 맞춤형 생일 노래가 재생되는 것입니다. 사용자는 닉네임과 음악 스타일을 선택하면 AI가 가사, 멜로디, 보컬을 실시간으로 생성합니다.

🎯 효과: 첫 주에 20,000개 이상의 노래가 생성되었으며, 총 700,000건 이상의 사용자 상호 작용이 발생했습니다. ✅ 대행사에게 중요한 이유: AI는 새로운 형태의 브랜드 친밀감을 잠금 해제합니다. 이 수준의 개인화는 감성적 공명, 입소문, 공유 가능성을 구축하여 브랜드 인지도 제고를 위한 강력한 조합을 제공합니다.

대행사 캠페인 실행을 위한 AI의 미래 트렌드

👀 알고 계십니까? 비즈니스 기능 전반에 AI 사용이 급증했습니다. 현재 78%의 조직이 적어도 한 가지 기능에 AI를 사용하고 있다고 보고하고 있으며, 71%는 생성형 AI를 정기적으로 사용하고 있다고 응답했습니다. 그러나 그 성과는 다양합니다. AI 리더 중 30% 미만이 CEO가 AI의 수익에 만족한다고 응답했습니다.

AI 캠페인에 있어 대행사는 빠른 실험과 엄격한 측정을 결합하고, 컨텍스트를 통합하여 무분별한 확장을 방지하며, AI를 대체자가 아닌 팀원으로 취급해야 합니다.

새로운 트렌드를 살펴보겠습니다:

Agentic/Autopilot AI가 운영의 현실이 됩니다

대행사들은 단일 프롬프트 실험에서 여러 단계의 작업을 계획하고 실행하는 에이전트 시스템으로 전환하고 있습니다(예: 브리핑 → 테스트 변형 → 모니터링 → 확장). McKinsey 및 기타 추적 기관들은 에이전트 AI를 주목해야 할 최고의 기술 트렌드로 꼽고 있습니다. 이는 캠페인이 시스템 전반에 걸쳐 작업을 조정하는 "가상 팀원"과 함께 점점 더 많이 진행될 것이라는 것을 의미합니다.

다중 모달, 다중 LLM 스택이 맥락 이해에서 우위를 차지합니다

팀은 수십 개의 개별 UI를 다루고 AI의 무분별한 확장을 처리하는 것보다 , 작업에 가장 적합한 모델(긴 컨텍스트 대 빠른 크리에이티브 대 코드 생성)을 선택하고 음성 또는 이미지 입력을 사용할 수 있는 플랫폼을 선호할 것입니다 . 이를 통해 브리핑, 자산 및 분석 전반에 걸쳐 통합이 촉진되고 컨텍스트 유지력이 향상됩니다.

인간의 기술은 생산에서 조정 및 판단으로 전환될 것입니다

AI가 콘텐츠 생성 능력이 향상됨에 따라, 인간 마케터는 조정 및 평가 능력이 더욱 향상되어야 합니다. 기계에 브리핑을 하는 방법, 추진할 아이디어를 결정하는 방법, AI가 생성한 콘텐츠를 일관된 캠페인으로 통합하는 방법을 알아야 합니다.

진정한 경쟁 우위는 프롬프트를 입력하는 것이 아니라 시스템을 설계하고, 결과를 해석하고, 브랜드, 전략 및 윤리 강령에 부합하는지 확인하는 데 있습니다. 요약하면, AI는 제작을 더 많이 하고, 인간은 의미 생성을 더 많이 할 것입니다

최종 평결은? AI 기능을 하나의 컨텍스트 작업 공간(LLM + 자산 기록 + AI 기반 자동화 )으로 통합한 대행사는 더 빠르게 운영할 수 있고, 신뢰할 수 있는 서비스 제공을 통해 프리미엄 요금을 부과할 수도 있을 것입니다.

과대 광고에서 습관으로: AI를 대행사의 경쟁 우위로 만들기

상황은 분명합니다.

지능형 캠페인 실행에 있어, 귀하의 목표는 AI를 워크플로우에 자연스럽게 통합하여 클라이언트가 기술은 거의 인식하지 못하고 결과만 인식할 수 있도록 하는 것이어야 합니다.

시장을 지배할 대행사는 가장 화려한 기술력을 보유한 대행사가 아닐 수도 있지만, 사람, 프로세스, AI를 하나의 잘 조율된 팀처럼 조율할 수 있는 능력을 갖추고 있을 것입니다. 즉, 사일로가 줄어들고, 불필요한 업무가 감소하며, 클라이언트를 확보하고 유지하는 데 필요한 큰 창의적 변화에 더 집중할 수 있게 됩니다.

이것이 바로 ClickUp이 필요한 이유입니다. ClickUp은 단순한 AI 애드온이 아닌, 일과 AI를 위한 모든 것을 갖춘 앱입니다. Brain MAX 는 단일 플랫폼에서 다양한 LLMs를 제공합니다

Talk to Text 는 즉각적인 아이디어 캡처 기능을 제공합니다

작업 공간 전체에 걸친 문맥 검색 으로 시간을 절약하고

자동화 에이전트가 승인을 실행으로 전환합니다 ClickUp을 사용하면 아이디어 구상부터 최적화까지 전체 캠페인 라이프사이클을 하나의 연결된 지능형 작업 공간에서 실행할 수 있습니다.

이 가이드에서 한 가지만 기억할 것이 있다면, 바로 '작게 시작하고, 모든 것을 측정하고, 스택을 통합하고, 창의적인 목소리를 모든 것의 중심에 두라'는 것입니다. 미래는 빠르게 다가오고 있습니다.

지금 ClickUp에 가입하여 목표를 달성하기 위한 청사진을 마련하세요.

자주 묻는 질문 (FAQ)

1. AI 캠페인 실행이란 무엇일까요?

AI 캠페인 실행은 인공 지능을 사용하여 마케팅 캠페인을 계획, 생성, 배포 및 최적화하는 것을 의미합니다. AI는 반복적인 작업을 자동화하고, 타겟팅을 개선하며, 의사 결정을 가속화하는 동시에 인간의 전략이 주도권을 유지할 수 있도록 지원합니다.

2. AI가 대규모 캠페인 개인화에 도움이 될 수 있을까요?

예. AI는 브랜드 일관성을 유지하고 효과적인 요소를 측정하면서, 잠재 고객을 세분화하고, 크리에이티브를 맞춤화하고, 수천 명의 잠재 고객에게 일대일 메시지를 전달할 수 있습니다.

3. AI가 클라이언트 캠페인의 출시 시간을 단축하는 데 도움이 될 수 있습니까?

물론입니다. 브리핑, 자산 생성, 승인 및 배포 워크플로우를 자동화함으로써 AI는 출시 타임라인을 몇 주에서 며칠, 때로는 몇 시간으로 단축할 수 있습니다.

4. AI가 캠페인 관리자를 대체할 수 있을까요?

아니요. AI는 강력한 보조 도구이지만, 캠페인 관리자는 AI가 복제할 수 없는 전략적 방향, 창의성, 클라이언트 조정 및 판단력을 제공합니다.