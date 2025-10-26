워크플로우 및 작업 자동화를 위한 최고의 Lindy AI 대안 11선

혼잡한 받은 편지함, 산발적인 달력 입력, 자동 업데이트되지 않는 CRM—이것이 Lindy AI가 해결하고자 하는 일상적인 장애물들입니다. 그러나 심층적인 팀 협업 기능, 워크플로우 간 컨텍스트 공유, 통합 보고 측면에서는 한계가 있습니다.

이는 AI 확산으로 이어집니다 : 서로 소통하지 못하고 과거 일에 대한 공유 메모리도 없는 수십 개의 AI tools를 동시에 다루는 혼란이 점점 커지는 현상입니다. 단순한 표면적 자동화를 넘어 생산성에 집중하는 전문가, 기업가, 팀이라면 이제 단독으로 작동하는 도구를 넘어선 대안을 찾아야 할 때입니다. 이 블로그 포스트에서는 여러분의 프로세스에 맞춰진 11가지 Lindy AI 대안을 엄선했습니다. 시작해 보겠습니다! 💪

린디 /AI 대체 솔루션 한눈에 보기

최고의 Lindy AI 대안들이 서로 어떻게 비교되는지 살펴보세요.

tool 가장 적합한 주요 기능 가격* ClickUp 프로젝트 추적 및 상황 인식 AI를 통한 업무 관리 및 생산성 향상 팀 규모: 업무 중앙화 및 업데이트 자동화를 원하는 스타트업부터 기업까지 이상적 맞춤형 및 간편한 작업 자동화, AI 기반 콘텐츠 생성, 크로스-tool 통합 기능, 달력 관리, 시각적 워크플로우 자동화 Free Forever; 기업용 맞춤형 가능 Relay. 앱 앱 간 다단계 워크플로우 자동화 팀 크기: 운영, 인사, 영업 및 마케팅 팀에 이상적 노코드 플랫폼, 협업 승인, Slack/이메일 트리거, 스마트 브랜치 로직 Free; 사용자당 월 $27부터 시작 Bardeen 반복 작업용 AI 기반 브라우저 자동화팀 규모: 채용, 운영, 영업 팀에 이상적 1-클릭 자동화, AI 스크래핑, 컨텍스트 기반 워크플로우, Chrome 기반 트리거 월 $129부터 시작 검루프 처음부터 인터랙티브한 AI 기반 워크플로우 생성팀 크기: 유연하고 인터랙티브한 워크플로우가 필요한 중소기업에 이상적 시각적 워크플로우 빌더, GPT-4 통합, 리드 생성 흐름, Zapier 호환 복잡한 워크플로우 자동화 Free; 사용자당 월 $97부터 시작 Zapier 코드 없이 수천 개의 앱 연결 팀 크기: 중소기업 및 1인 기업에 이상적 다단계 Zap, 조건 논리, 내장 지연/형식 tools Free; 월 $29.99부터 시작 Make. com 비주얼 스크립팅 및 복잡한 데이터 흐름 팀 크기: 논리 중심 워크플로우가 필요한 기술적 사용자 및 팀에 이상적 드래그 앤 드롭 인터페이스, 모듈식 데이터 매핑, 실시간 실행 로그 Free; 사용자당 월 $10.59부터 시작 n8n 개발자를 위한 오픈소스 기반의 유연한 자동화 솔루션 팀 크기: 기술 팀 및 내부 개발자에게 이상적 자체 호스팅 옵션, 맞춤형 코드 노드, API 통합 맞춤형 가격 책정 빔 AI 스타트업 및 급성장 팀을 위한 AI 워크플로우 빌더 팀 크기: 스마트한 내부 운영이 필요한 스타트업 및 확장 중인 비즈니스에 이상적 자동 생성된 흐름, 자연어 입력, 사전 구축된 GPT 템플릿 맞춤형 가격 책정 자동화 Anywhere 엔터프라이즈급 로봇 프로세스 자동화(RPA) 팀 크기: 대기업 및 IT 팀에 이상적 AI 문서 처리, 유인/무인 봇, 프로세스 발견 맞춤형 가격 책정 Microsoft Power Automate Microsoft 생태계 및 그 이상의 자동화 팀 크기: Microsoft 생태계를 이미 사용하는 소규모 팀 및 조직에 이상적 PowerApps 통합, 데스크톱 자동화, 워크플로우 템플릿 Free; 사용자당 월 $15부터 시작 모션 일정 자동화 및 집중 작업 우선순위 지정 팀 크기: 바쁜 전문가, 창업자, 중견 비즈니스에 이상적 AI 달력 어시스턴트, 스마트 회의 예약, 집중 시간 최적화 사용자당 월 $19부터 시작

왜 린디 /AI 대안을 선택해야 할까요?

더 깊은 맞춤형이나 대규모 크로스-기능적 협업을 원하신다면, Lindy AI 대안이 더 적합할 수 있습니다. 다음은 이러한 tools를 고려해야 하는 이유입니다:

높은 사용 비용: 사용량 기반 요금제로 인해 특히 자동화를 시험하거나 확장하는 팀에게 예상치 못한 높은 청구서가 발생합니다

*한도의 맞춤형: ClickUp이나 Make.com과 같은 유연한 플랫폼에 비해 구성 옵션이 적습니다

복잡한 온보딩: 워크플로우 설정은 불분명한 트리거, 한도의 문서, 비기술 사용자에게 가파른 학습 곡선으로 인해 혼란스러울 수 있습니다

불편한 사용자 인터페이스: *UI가 세련되지 않고 일관성이 부족하여 자동화 디버깅이나 실시간 작업 상태 추적이 어렵습니다

강력한 통합 권한: *Google Workspace와 같은 플랫폼에 대한 광범위한 접근 권한이 필요하며, 이는 보안 또는 프라이버시 문제를 야기할 수 있습니다

파일 처리 취약점: *Lindy AI는 Google Drive에 업로드 시 맞춤형 폴더 경로를 반영하지 않아 데이터 정리 문제가 발생할 수 있습니다

*오프라인 기능 없음: 인터넷 연결에 완전히 의존하므로, 저대역폭 환경에서는 사용성에 한도가 있습니다

채팅 가시성 불일치: *일부 사용자는 자동화된 채팅 중 고객 지원 상호작용이나 내부 작업 업데이트가 실시간으로 표시되지 않는다고 보고합니다

🧠 재미있는 사실: AI의 뿌리는 1930년대로 거슬러 올라갑니다. 영국 논리학자 앨런 튜링이'기계도 생각할 수 있을까?'라는 질문을 던진 것이 시초였으며, 이는 오늘날 AI의 모양을 마련한 유명한 튜링 테스트로 이어졌습니다.

최고의 Lindy /AI 대안들

생산성 향상을 위한 최고의 Lindy AI 대체 솔루션 11가지를 소개합니다.

1. ClickUp (프로젝트 추적 및 상황 인식 AI를 통한 업무 관리 및 생산성 향상에 최적)

더 많은 일이 완료됨을 위해 ClickUp Autopilot Agents를 살펴보세요

ClickUp의 AI 기반 프로젝트 관리로 업무를 자동화하여 팀이 핵심 업무에 집중할 수 있도록 지원합니다. 이는 여러 AI tool 간 번거로운 전환—불필요한 AI 확산을 없애줍니다. 컨텍스트 AI가 모든 기능—작업, 문서, 채팅, 대시보드, 보고에 내장되어 있습니다. 어떻게 작동하는지 살펴보겠습니다.

워크플로우에 기반한 맞춤형 자동화 에이전트 구축

민첩한 워크플로우를 지원하기 위해 ClickUp 자동화 에이전트가 반복 작업을 백그라운드에서 처리합니다. 조용히 백그라운드에서 실행되므로 귀하와 팀은 중요한 일에 집중할 수 있습니다. ClickUp 맞춤형 AI 에이전트로 쉽게 AI 에이전트를 구축하고 개인화할 수 있습니다.

예를 들어, 고객 피드백에 '배송 지연'이 포함된 경우 AI가 이를 태그하고 운영팀에 할당하며 감정 상태를 표시하도록 설정할 수 있습니다.

ClickUp Autopilot Agents로 에이전트 기반 워크플로우를 생성하고 운영을 간소화하세요

ClickUp은 다양한 사용 사례에 맞춰 확장된 사전 구축 에이전트를 제공합니다.

예를 들어: 데일리 리포트 에이전트*는 실시간 프로젝트 데이터를 기반으로 이해관계자에게 자동화된 주간 업데이트를 전송합니다

팀 스탠드업 에이전트*는 팀 회원들의 비동기 업데이트를 수집하여 요약해 주므로, 긴 상태 회의 시간을 대체합니다

자동 응답 에이전트는 ClickUp 채팅에서 자주 묻는 질문에 자동으로 답변하여 동일한 내용을 반복해서 답변하는 번거로움을 무료로 덜어줍니다 첫 번째 AI 에이전트 설정 방법 알아보기: *

트리거를 활용한 맞춤형 자동화 설정

기존 tools들이 흐름이나 로직 지도 구축을 요구하는 것과 달리, ClickUp 자동화 기능은 간단한 '이 경우, 그러면 저렇게' 규칙으로 워크플로우를 자동화할 수 있게 합니다.

트리거, 조건, 액션을 활용하여 나만의 ClickUp 자동화 구축하기

사용자 정의 트리거를 생성하거나 100개 이상의 사전 구축된 자동화 템플릿 중에서 선택하여 다음을 수행할 수 있습니다: 상태 변경 시 작업 자동 할당

기한이 지난 일에 대한 알림을 보내세요

날짜 또는 작업 완료 시점에 따라 반복 체크리스트를 트리거하세요

아이디어를 즉시 작업으로 전환하세요

가장 좋은 점은 ClickUp Brain에게 자연어 프롬프트로 자동화를 설정하도록 요청할 수 있다는 것입니다. 예를 들어, '매주 화요일 오후 3시에 디자인 팀에게 맞춤형 후속 메시지를 보내도록 나에게 상기시켜줘.'

ClickUp Brain이 무엇이냐고요? ClickUp Brain은 아이디어를 실행 가능한 작업으로 전환하도록 설계된 AI 기반 생산성 파트너입니다.

새로운 팟캐스트 시리즈를 준비 중이라고 가정해 보세요. 모든 단계를 일일이 지도하는 데 시간을 낭비하고 싶지 않을 겁니다. 그래서 이렇게 입력하세요: '새로운 팟캐스트 시리즈 시작: 게스트 섭외, 에피소드 개요 작성, 인트로 녹음, 레이첼에게 할당, 첫 에피소드 마감일 9월 10일.'

작업 스레드가 댓글과 업데이트로 넘쳐나면 ClickUp Brain의 AI 프로젝트 관리자가 즉시 대화를 요약하여 결정 사항, 진행 중인 작업, 키 포인트를 포착합니다.

🎥 시청하기: ClickUp은 일의 모든 부분과 통합되는 AI를 제공합니다

모든 내용을 ClickUp Docs에 저장할 수 있으며, 관련 프로젝트 및 작업과 연결되어 중요한 정보가 누락되지 않습니다. 회의 요약을 팀 채팅에 자동 게시하여 참석하지 못한 구성원도 동기화 상태를 유지할 수 있습니다.

ClickUp 최고의 기능

ClickUp의 한도

다양한 범위의 고급 기능과 맞춤형 옵션으로 인해 신규 사용자에게는 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

이 G2 리뷰가 모든 것을 말해줍니다:

ClickUp은 제가 사용해 본 프로젝트 관리 도구 중 단연 가장 유연하고 강력한 도구입니다. WRKSTN의 창립자로서 저는 에이전시와 크리에이티브 팀의 운영 효율화를 돕고 있으며, ClickUp은 그 핵심입니다. 작업 유형부터 자동화까지 모든 것을 맞춤형으로 설정할 수 있는 기능과 대시보드, 양식, 그리고 이제 ClickUp Brain과 같은 tools을 결합하면 어떤 워크플로우에도 확장 가능하고 효율적인 시스템을 구축할 수 있습니다. 또한 플랫폼이 계속해서 빠르게 진화하는 점이 마음에 듭니다.

💡 보너스: 워크플로우를 간소화하고 생산성을 높이며 AI 투자 효과를 극대화하려면, Lindy AI의 한계를 뛰어넘는 올인원 솔루션 ClickUp을 활용하세요: ClickUp, Google 드라이브, GitHub, 원드라이브, 쉐어포인트 및 연결된 모든 앱과 웹을 즉시 검색하여 파일, 문서, 첨부 파일을 위치해보세요

Talk to Text를 사용하여 음성으로 내 일을 질문하고, 지시하며, 명령어(명령어)로 조작하세요—핸즈프리로, 어디서나 가능합니다

ChatGPT, Claude, Gemini와 같은 프리미엄 외부 AI tools를 단일한 컨텍스트 기반의 기업용 솔루션으로 활용하세요 ClickUp Brain MAX를 사용해 보세요—여러분의 일을 이해하는 진정한 AI 슈퍼 앱입니다. AI 도구 과다 사용을 줄이고, 음성으로 업무를 처리하고, 문서를 생성하며, 팀 회원에게 작업을 할당하는 등 다양한 작업을 수행하세요.

2. Relay. app (다양한 앱 간 자동화된 다단계 워크플로우에 최적)

via Replay.앱

Relay. 앱은 자동화와 스마트한 인간 입력을 결합한 워크플로우 구축을 지원합니다. 영업 팀 후속 조치, 회의 요약, 경쟁사 조사나 소셜 미디어 업데이트 같은 맞춤형 작업 처리에 최적화되었습니다.

린디 AI 대안은 유연성과 통제력을 결합합니다. 100개 이상의 인기 tools를 아우르는 상세하고 맞춤형 워크플로우를 생성하고, 필요한 곳에 언제든지 인적 검수 단계를 추가하며, webhook 지원을 통해 실시간으로 작업을 트리거할 수 있습니다.

Relay. 앱 주요 기능

승인, 데이터 입력, 작업 완료와 같은 인간 개입 단계(Human-in-the-loop)를 추가하여 필요한 부분에 인간의 참여를 유지하세요

webhook 트리거 를 사용하여 모든 시스템이나 앱을 연결하고 워크플로를 즉시 실행하세요

메서드, 헤더, 페이로드를 완벽하게 제어하며 하이퍼텍스트 표준 프로토콜(HTTP) 요청을 맞춤형으로 설정하세요

요약하다, 추출, 번역과 같은 내장 AI 단계를 활용하여 자동화된 흐름에서 콘텐츠를 처리하세요

Relay. 앱의 한도

Zapier나 Make 같은 경쟁사 대비 내장 통합 기능이 적음

작업 공간 간 워크플로우 복제가 불가능하여 컨설턴트와 에이전시의 업무 수행을 방해합니다

Relay. 앱 가격 정책

Free

프로페셔널: 사용자당 월 $27

팀: 월 $98 (25명 포함)

기업: *맞춤형 가격

Relay. 앱 평가 및 리뷰

G2: 4.9/5 (60개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Relay. 앱에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

Relay. 앱에서 가장 마음에 드는 점은 모든 구성원이 동일한 페이지에 있을 수 있도록 한다는 것입니다. 단순하고 명확하며 불필요한 잡음 없이 업무를 진전시키는 데 정말 도움이 됩니다…. Relay. 앱에서 마음에 들지 않는 점은 작업이나 워크플로우에 유연성이 필요할 때 다소 경직된 느낌이 들 수 있다는 것입니다.

📮 ClickUp 인사이트: 근로자의 30%는 자동화가 주당 1~2시간을 절약해 줄 수 있다고 믿으며, 19%는 집중적인 심층 일의 3~5시간을 잠금 해제할 수 있을 것으로 추정합니다. 작은 시간 절약도 쌓이면 큰 차이를 만듭니다: 매주 단 2시간만 되찾아도 연간 100시간 이상이 됩니다—창의성, 전략적 사고 또는 개인적 성장에 투자할 수 있는 시간입니다. 💯 ClickUp의 AI 에이전트와 ClickUp Brain을 통해 동일한 플랫폼 내에서 워크플로우 자동화, 프로젝트 업데이트 생성, 회의 노트를 실행 가능한 다음 단계로 전환할 수 있습니다. 별도의 tool이나 통합이 필요 없습니다. ClickUp은 업무 자동화와 최적화에 필요한 모든 것을 한곳에 제공합니다. 💫 실제 결과: RevPartners는 세 가지 tools를 ClickUp으로 통합하여 SaaS 비용을 50% 절감했습니다. 더 많은 기능, 긴밀한 협업, 관리 및 확장이 용이한 단일 정보 소스를 갖춘 통합 플랫폼을 확보했습니다.

3. Bardeen (반복적인 작업을 위한 AI 기반 브라우저 자동화에 최적)

via Bardeen

Bardeen은 시장 진출 팀이 이미 많은 시간을 보내는 곳인 브라우저에서 일이 완료됨을 보장합니다. 이 tool은 리드 소싱과 CRM 업데이트부터 맞춤형 아웃리치 및 경쟁사 연구에 이르기까지 모든 것을 처리합니다.

실제 GTM 워크플로우를 이해하도록 설계되었습니다. 다른 tool(예: Zapier 또는 Make)처럼 API 기반 트리거에만 의존하는 대신, Bardeen은 웹 페이지를 직접 '보고' 상호작용할 수 있습니다. 이를 통해 웹사이트에서 정보 복사, 양식 작성, 복잡한 웹 포털 탐색 등 일반적으로 인간 상호작용이 필요한 작업을 자동화할 수 있습니다.

Bardeen의 주요 기능

원하는 내용을 입력하기만 하면 자동화를 생성하는 매직 박스 를 활용하세요

리서치 에이전트 를 활용하여 인사이트를 압축하고 종합하여 더 스마트한 보고 및 분석을 수행하세요

메시지 생성기 로 수신자별로 어조와 콘텐츠를 맞춤 설정하여 메시지를 생성하세요

단일 클릭 또는 바로 가기로 재사용 가능한 자동화 템플릿인 사전 구축된 '플레이북'을 트리거하세요

바딘의 한도

크레딧 기반 시스템은 사용량이 많을 경우 비용이 많이 들 수 있습니다

일부 사용자는 특히 브라우저 기반 자동화를 실행할 때 높은 CPU 및 RAM 사용량을 보고합니다

Bardeen 가격 정책

스타터: 월 $129

팀: 월 $500 (연간 결제)

기업: 월 $1,500 (연간 결제)

바딘 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

🧠 재미있는 사실: 튜링 테스트는 인간이 텍스트를 통해 기계와 다른 인간을 동시에 상대하는 게임을 상정했습니다. 인간이 어느 쪽이 기계인지 확실히 구분하지 못하면, 기계가 테스트를 통과한 것으로 간주됩니다.

4. Gumloop (초보자도 쉽게 AI 기반 대화형 워크플로우를 구축할 수 있는 최고의 솔루션)

via Gumloop

Gumloop은 엔지니어링에 의존성이 없이도 맞춤형 워크플로우 자동화를 쉽게 구축하고 실행할 수 있게 합니다. 단 세 단계로 모든 것을 자동화할 수 있습니다: 드래그, 연결, 실행.

팀이 이미 사용하는 Google Docs, Slack, Notion, CRM tools 등과 직접 연동됩니다. 웹사이트 스크래핑, 문서 분류 및 요약, 결과 전송 등 필요한 모든 작업을 수행할 수 있습니다.

Gumloop의 주요 기능

수신 이메일, Slack 메시지 또는 webhook으로 워크플로우를 트리거하세요

자신만의 로직을 활용하여 블로그 개요 생성기와 같은 SEO tools를 구축하세요

문서 요약기 워크플로우 로 대규모 문서 추출 및 요약하다

콘텐츠 인식 AI 기반 필터와 폴더를 활용하여 파일을 분류하고 라우팅하세요

Gumloop의 한도

고급 AI 호출(예: GPT-4o 또는 Claude 3.5 Sonnet)은 각각 최대 20크레딧까지 소요될 수 있습니다

실시간 채팅 옵션이 없으므로 사용자는 이메일이나 포럼을 통해 도움을 받아야 합니다

Gumloop 가격 정책

Free

스타터: 월 $97/사용자당

프로: 10명 기준 월 $244

기업: 맞춤형 가격

Gumloop 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

🧠 재미있는 사실: 2017년 소피아라는 로봇이 사우디아라비아 최초의 로봇 시민이 되었습니다. 그녀는 웃고, 찡그리며, (어느 정도) 농담도 할 수 있습니다.

5. Zapier (코드와 무관하게 타사 플랫폼 연결에 최적)

zapier를 통해

Zapier는 드래그 앤 드롭 방식의 논리, 맞춤형 인터페이스, 재사용 가능한 템플릿을 활용해 전체 시스템을 구축할 수 있는 자동화 도구 키트를 제공합니다. 개인 작업부터 기업 워크플로우까지 모두 지원하도록 설계되었습니다.

이 플랫폼에서는 지능형 에이전트를 조합하고, 필터를 활용해 논리를 제어하며, 필요에 따라 데이터를 형식화할 수 있습니다. 또한 테이블, Canva, 경로와 같은 내장 tools를 통해 프로젝트 관리 자동화를 관리할 수 있습니다.

Zapier의 최고의 기능들

Canva 로 복잡한 워크플로우를 시각적으로 지도, 문서화 및 최적화하세요

기술적 지식 없이도 수천 개의 앱에서 반복 작업을 자동화하는 Zaps를 생성하고 관리하세요

내장 호스팅으로 고급 코드 기반 자동화를 위한 기능을 구축하고 실행하세요

자동화 간 원활한 흐름을 위해 Zapier 테이블에서 직접 데이터를 저장하고 관리하세요

Zapier의 한도

조건, 브랜치 또는 고급 자동화가 포함된 복잡한 워크플로우는 Zapier 대안과 달리 종종 우회 방법이나 맞춤형 스크립팅이 필요합니다

Zap 오류는 항상 명확하지 않으므로 문제 해결을 위해 로그를 꼼꼼히 살펴보거나 지원에 문의해야 하는 경우가 많습니다

Zapier 가격 정책

Free

프로: 월 $29.99

팀: 25명 기준 월 $103.50

기업: *맞춤형 가격

Zapier 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (1,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (3,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zapier에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

이 tool에 대한 G2 리뷰는 다음과 같습니다:

Zapier는 매주 수 시간의 수동 작업을 절약해 줍니다. 주로 CRM 통합에 활용하는데—플랫폼 간 리드 동기화, 연락처 기록 자동 업데이트, 후속 조치 트리거 등이 대표적입니다—배경에서 안정적으로 작동합니다…다만 일부 고급 사용 사례는 여전히 우회 방법이나 맞춤형 webhook가 필요해 다소 기술적인 접근이 필요할 수 있습니다. *

6. Make.com (시각적 스크립팅 및 복잡한 데이터 흐름에 최적)

via Make.com

Make.com은 완료한 통제권을 제공하는 시각적 인터페이스로 전체 자동화 프로세스를 설계할 수 있도록 지원합니다. 복잡한 워크플로우를 설계 및 자동화하고, 데이터를 변환하며, webhook을 통해 작업을 트리거하고, AI 협업 tool로 활용할 수 있습니다.

가장 두드러진 기능은 모든 자동화를 실시간으로 시각화한 메이크 그리드입니다. 모든 연결 구조, 데이터 흐름 경로, 주의가 필요한 워크플로우를 즉시 파악할 수 있습니다.

Make.com 최고의 기능

흐름 제어 를 통해 조건문과 브랜치를 활용하여 논리와 흐름을 제어하세요.

드래그 앤 드롭 데이터 조작 기능으로 입력을 즉시 변환하세요

공개 API와 연결되는 HTTP/webhook을 통해 외부에서 시나리오를 트리거하세요.

내장된 접근 제어 기능을 통해 역할과 한도를 할당하여 팀 거버넌스를 강화하세요

Make.com의 한도

오류 메시지는 때때로 모호하거나 지나치게 기술적입니다.

단계, 라우터 또는 루프가 많은 워크플로우는 속도가 느려지거나 예기치 않게 실패할 수 있습니다

Make.com 가격 정책

Free

Core: 사용자당 월 $10.59

프로: 사용자당 월 $18.82

팀: 사용자당 월 $34.12

기업: 맞춤형 가격

Make.com 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (240개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Make.com에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면:

비기술직 직원도 쉽게 익히고 직관적으로 사용할 수 있습니다. 자동화 사용 사례의 매우 넓은 범위를 지원합니다. …운영 기반 가격 정책은 사용자가 제대로 온보딩되지 않을 경우 일부 단점이 발생할 수 있습니다.

비기술직 직원도 쉽게 익히고 직관적으로 사용할 수 있습니다. 자동화 사용 사례의 매우 넓은 범위를 지원합니다. …운영 기반 가격 정책은 사용자가 제대로 온보딩되지 않을 경우 일부 단점이 발생할 수 있습니다.

7. N8n (개발자를 위한 오픈소스 기반 유연한 자동화에 최적)

via N8n

대부분의 tools는 논리 중심 워크플로우 처리에서 어려움을 겪습니다. 단계 브랜치, 병합, 재사용에 한도를 두죠. n8n은 필터, 루프, 스위치, 조건부 라우팅을 위한 동적 제어 기능을 통해 이러한 제약을 없애며, 모든 기능이 깔끔한 시각적 에디터에서 가시적으로 확인됩니다.

AI 워크플로우 생성기로서 각 단계별 실시간 출력을 표시하여 전체 흐름을 재실행하지 않고도 디버깅이 가능합니다. 필요한 곳에만 맞춤형 코드를 추가하고 트리거, webhook 또는 HTTP 노드를 활용해 네이티브 지원이 없는 tool까지도 자유롭게 연결하세요.

N8n의 최고의 기능들

내장 통합 기능이 없는 tools도 curl 또는 기존 자격 증명을 사용하여 접근하세요

Transformers 로 병합, 분할, 필터링, 중복 제거 또는 반복 작업을 수행하세요. 스마트한 로직과 최소한의 노력으로 가능합니다.

표현식과 코드 노드를 사용하여 동적 로직을 작성하고, 자바스크립트 또는 파이썬으로 맞춤형 변환을 추가하세요.

프로세스에 맞게 앱 이벤트, webhook, 채팅 메시지 또는 크론 작업을 생성하세요.

N8n의 한도

비록 노코드 기능을 주장하지만, 사용자들은 종종 자바스크립트나 API 구조에 대한 기본 지식이 필요하게 됩니다.

복잡한 워크플로우 디버깅은 까다롭고 시간이 많이 소요됩니다.

N8n 가격 정책

맞춤형 가격 책정

N8n 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (30개 이상의 리뷰)

8. Beam AI (AI 워크플로우 빌더가 필요한 스타트업에 최적)

via Beam AI

Beam은 고객 서비스 및 재무 팀을 위한 AI tool로, 자체 학습 에이전트를 활용해 워크플로우를 자동화합니다. 이 에이전트들은 지속적인 감독 없이도 결과에 적응하고 피드백을 적용하며 실행 방식을 개선합니다.

급여 감사, 이력서 심사, 고객 요청 관리와 같은 작업이 자율적으로 처리되며 시간이 지남에 따라 정교해집니다. 각 에이전트는 Beam의 모델 전환 시스템을 활용해 실시간으로 의사결정을 내립니다.

적합한 모델을 선택하고, 상황에 기반해 단계를 트리거하며, 지연 없이 프로세스를 원활하게 진행합니다.

빔 AI의 최고의 기능

ModelMesh 로 각 작업에 최적의 모델을 동적으로 선택하세요

기존 프로세스에 대한 에이전트 교육을 위한 SOP를 내장하고, 단 몇 분 만에 시스템에 연결하세요

대리인 활동, 오류율, 워크플로우 결과를 보여주는 대시보드로 실시간 성능을 모니터링하세요

빔 AI의 한도

사용자는 자체 벡터 저장소를 관리해야 하므로 설정 복잡성이 증가할 수 있습니다

주로 표준 문서에 최적화되어 있으며, 복잡하거나 특수한 파일 형식은 지원하지 않을 수 있습니다

빔 AI 가격 정책

맞춤형 가격 책정

빔 AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

🔍 알고 계셨나요? 최초의 AI 챗봇은 1966년 MIT 교수 조지프 바이젠바움에 의해 개발되었습니다. ELIZA라는 이름의 이 챗봇은 심리 치료사 역할을 수행했는데, 사용자가 자신의 생각을 입력하면 인간 대화를 모방한 간단한 규칙 기반 시스템으로 응답했습니다.

9. Automation Anywhere (기업용 로봇 프로세스 자동화(RPA)에 최적)

via Automation Anywhere

Automation Anywhere는 문서 처리, 워크플로우 설계, 시스템 통합을 결합합니다. 이 자동화 엔진은 실제 설정에서 프로세스가 작동하는 방식을 이해하고 변화에 적응하며 부서 간 실행을 일관되게 유지합니다.

이 작업 자동화 소프트웨어는 팀이 자동화를 신속하게 구축, 관리 및 배포할 수 있는 tools를 제공하며, 모든 작업이 클라우드에서 실행됩니다. 또한 실시간으로 활동을 모니터링하고 전략을 조정할 수 있는 작업 공간을 제공합니다.

자동화 Anywhere 주요 기능

AI 에이전트 스튜디오로 에이전트를 구축하여 맞춤형 작업 실행기를 설계하고 관리하세요

프로세스 디스커버리로 문제점을 정확히 파악하고, 비효율성을 발견하며, 자동화해야 할 부분에 대한 데이터 기반 제안을 받아보세요

자동화 코파일럿으로 일을 연결하고, 일상적인 앱 내에서 화면 기반 자동화 지원을 추가하세요

자동화 Anywhere의 한도

복잡한 프로세스 처리 시 봇에 지연이나 불안정성이 발생할 수 있습니다

로우 코드임에도 불구하고 프로그래밍적인 느낌이 자주 든다

자동화 Anywhere 가격 정책

맞춤형 가격 책정

자동화 Anywhere 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (3,900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (190개 이상의 리뷰)

🔍 알고 계셨나요? '인공 지능(Artificial Intelligence)' 이라는 용어는 1956년 다트머스 회의에서 존 매카시가 처음 제안했으며, 이는 현재 과학 필드로서 AI의 탄생으로 여겨집니다.

10. Microsoft Automate (Microsoft 생태계에 최적)

via Microsoft 자동화

Power Automate는 노코드 tools, 작업 마이닝, 프로세스 흐름을 결합하여 팀이 반복 일을 줄일 수 있도록 지원합니다. 간단한 언어로 자동화를 설계하고, 클라우드 또는 데스크톱 앱에서 실행하며, 승인 처리, 문서 작업 또는 데이터 업데이트를 관리할 수 있습니다.

이 자동화 AI tool을 통해 간단한 작업부터 다단계 프로세스까지 자동화할 수 있으며, 다음에 집중해야 할 워크플로우에 대한 안내형 인사이트를 제공합니다.

Microsoft 자동화의 주요 기능

Microsoft 365 Copilot을 사용하여 자연어 프롬프트로 워크플로우를 생성하고 편집하세요

프로세스 마이닝으로 비효율성을 정확히 파악하고 자동화 우선순위를 설정하세요

Excel, Teams, OneDrive 등 Microsoft 365 앱 전반에서 작업을 자동화하세요

AI 빌더로 문서 처리 설정 및 데이터 추출

Microsoft 자동화의 한도

복잡한 워크플로우에서 발생하는 무음 오류는 좌절감을 유발합니다

중복되는 tools들로 인해 비기술적 사용자에게 AI 기능이 부담스러울 수 있습니다

Microsoft Automate 가격 정책

Free

Power Automate 프리미엄:* 사용자당 월 $15 (연간 결제)

Power Automate 프로세스: 봇당 월 $150 (연간 결제)

Power Automate 호스팅 프로세스: 월 $215/봇 (연간 청구)

Microsoft Automate 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (650개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Microsoft Automate에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에서 다음과 같은 통찰력을 공유했습니다:

파워 오토메이트의 장점은 Outlook, Teams, 셰어포인트 등 매일 사용하는 앱 간에 흐름을 설정하기가 매우 쉽다는 점입니다… 가끔 실패한 흐름을 디버깅하는 건 다소 까다로울 때가 있죠. 오류 메시지가 모호할 수 있고, 무엇이 잘못되었는지 파악하려면 로그를 꼼꼼히 살펴봐야 하는 경우가 많습니다.

11. Motion (자동화된 일정 관리 및 집중 일에 최적)

via Motion

여러 tools을 번갈아 사용하지 않아도 됩니다. Motion을 사용하면 AI에 프로젝트 매니저, 채용 담당자, 어시스턴트 등의 역할을 할당할 수 있으며, 간단한 설정만으로 AI가 해당 업무를 처리해 줍니다.

이 Lindy AI 대안은 AI를 활용해 업무, 회의, 마감일을 우선순위와 가능 여부에 따라 달력에 자동 배정하여 하루 일정을 계획해 줍니다. 회의 지연이나 긴급 작업 발생 등 플랜 변경을 감지하면 즉시 일정을 재조정하여 업무 흐름을 유지합니다.

Motion의 최고의 기능들

Dot(채용 담당자), Millie(프로젝트 관리자), Suki(마케팅 어소시에이트)와 같은 사전 훈련된 AI 직원을 채용하세요

AI 간트 차트로 시각적 로드맵을 생성하세요

AI 작업 매니저로 할 일을 분석하고, 긴급도와 마감일에 따라 우선순위를 정하며, 재조정하세요

모션 한도 사항

작업 입력 UI가 어색하게 느껴지며, 프로젝트 재정렬이나 구성 옵션의 한도가 있습니다

특히 작업 탐색이나 업데이트 시 발생하는 빈번한 지연 및 느린 성능

모션 가격 정책

AI Workplace: 월 $19/사용자 (연간 결제)

AI 직원: 사용자당 월 $29 (연간 결제)

AI 직원 라이트: 사용자당 월 $148 (3개 좌석 포함)

AI 직원 표준: 사용자당 월 446달러 (25좌석 포함)

AI Employees Plus: 사용자당 월 894달러 (25좌석 포함)

기업: 맞춤형 가격

동작 평가 및 리뷰

G2: 4. 1/5 (120개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (80개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Motion에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에서 직접 확인한 사용자의 의견입니다:

AI 시간 자동 채우기 기능이 정말 마음에 듭니다. 회의를 취소하거나 여유 시간이 생기면, 어떤 프로젝트/작업이 완료됨으로 표시되어야 하는지 제 스페이스를 채워주거든요… 단점이라면 프로젝트와 템플릿을 목적에 맞게 모두 설정해야 한다는 점입니다. 작업과 단계를 자동화하는 건 간단하지만, 이름에 대한 변수를 작성하거나 개인 차원이 아닌 회사 차원의 프로젝트를 자동으로 시작하는 등 제가 원하는 만큼 복잡하게 설정되지는 않습니다.

🧠 재미있는 사실: AI 시스템은 패턴 인식, 자연어 처리 능력은 물론 체스에서 인간을 이길 정도로 발전했습니다. 예시로는 1997년 IBM의 딥 블루가 세계 챔피언 개리 카스파로프를 꺾은 사건이 있습니다.

