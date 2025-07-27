2025년 회계에 가장 적합한 monday.com 템플릿 10가지

소규모 비즈니스 소유자, 회계사 및 재무 팀에게 현금 흐름, 예산 또는 재무 보고서를 정기적으로 관리하고 보고하는 일은 어려운 일로 보일 수 있습니다.

그래서 여러분의 생활을 좀 더 편하게 만들어줄 최고의 monday.com 회계 템플릿을 모았습니다.

비용 추적부터 대차대조표 관리에 이르기까지, 이 템플릿은 문제를 조기에 발견하고, 진행 상황을 추적하며, 탭이 과부하되지 않고 회계 워크플로우를 원활하게 진행할 수 있도록 설계되었습니다.

또한 Monday.com 회계 템플릿의 확실한 대안인 ClickUp의 회계 템플릿 목록도 소개해드리겠습니다!

좋은 monday.com 회계 템플릿의 특징은 무엇일까요?

팀이 무시하는 타임라인이나 팀이 포기한 할 일 보드를 만든 적이 있다면, 더 나은 기능을 도입할 때입니다. 좋은 monday.com 회계 템플릿에서 찾아야 할 사항은 다음과 같습니다.

날짜, 금액, 수취인, 인보이스 링크 등을 미리 매핑된 필드로 입력하여 입력을 간소화하세요

결제 마감일, 급여 주기 및 조정 작업에 대한 알림을 자동화하여 하루가 끝날 때 급하게 일을 처리해야 하는 상황을 방지하세요

연결된 보드와 미러 열을 사용하여 예산, 청구 및 승인 전반에 걸쳐 업데이트를 동기화하세요

모바일 또는 데스크탑에서 빠르게 편집할 수 있으므로 팀 회원이 스티커 메모나 별도의 개인 추적기를 사용할 필요가 없습니다

10개의 monday.com 회계 템플릿

이 monday.com 회계 템플릿은 회계 회사와 소규모 팀이 중요한 결정을 더 빠르게 내리는 데 필요한 명확성을 제공합니다. 함께 살펴보세요!

1. 비용 추적 템플릿

팀 회원이 새로운 경비를 추가할 때 monday.com 경비 추적 템플릿에서 여행, 사무용품, 장비 등 미리 설정된 카테고리로 빠르게 태그를 지정할 수 있습니다. 템플릿이 자동으로 합계를 계산하고 계산을 간소화합니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

맞춤형 카테고리로 매일의 지출을 즉시 기록하세요

내장된 계산 기능을 통해 예산과 실제 지출을 실시간으로 비교하여 모니터링하세요

이해 관계자 회의에 필요한 날짜, 카테고리 또는 프로젝트별로 자세한 비용 보고서를 생성하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 지출을 모니터링하고 관리할 수 있는 신뢰할 수 있는 방법을 원하는 소규모 비즈니스 소유자 및 재무 팀.

2. 인보이스 템플릿

동일한 클라이언트의 세부 정보를 반복해서 수동으로 입력하고 계십니까? monday.com 인보이스 템플릿 에는 드래그 앤 드롭 레이아웃, 자동 필드 및 동기화 옵션이 포함되어 있어 이 프로세스를 더 쉽게 만들 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

통합 또는 연결된 보드를 사용하여 클라이언트 및 프로젝트 데이터로 인보이스 필드를 자동으로 채우세요

색상 코드 상태 표시기와 마감일 알림으로 송장 상태를 발송부터 결제까지 추적하세요

인보이스 업데이트를 대시보드에 동기화하여 청구 동향을 검토하고 연체 결제를 사전에 표시하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 반복적인 입력 없이 빠르고 전문적인 인보이스가 필요한 프리랜서 및 소규모 비즈니스.

3. 계정 관리 템플릿

클라이언트 관계, 보류 중인 계약, 법적 승인 등을 처리하면서 분기 결산을 마무리하고 있다면 monday.com 계정 관리 템플릿을 살펴보세요.

영업 팀과 재무 팀을 하나의 정리된 작업 공간으로 통합하여, 끝없는 이메일 스레드나 스프레드시트의 혼란 없이 파이프라인을 파악하고, 계약 진행 상황을 추적하고, 커뮤니케이션을 관리할 수 있습니다.

이 템플릿이 도움이 될 것입니다.

계약 마일스톤, 클라이언트 유형 및 거래 값을 보여주는 상태 필터를 사용하여 파이프라인 단계를 시각화하세요

타임라인 또는 달력 보기를 사용하여 클라이언트 온보딩, 갱신 및 규정 준수 워크플로우의 마감일을 관리하세요

계약 크기, 법적 상태, 계정 관리자 등의 필드로 보드를 사용자 정의하여 완벽한 가시성을 확보하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 계정, 계약 및 내부 협업을 처리하는 수익 및 운영 팀.

📮 ClickUp Insight: 컨텍스트 전환은 팀의 생산성을 조용히 저하시키고 있습니다. 당사의 연구에 따르면 업무 중단 중 42%는 플랫폼을 전환하고, 이메일을 관리하고, 회의 사이를 오가는 데서 발생합니다. 이러한 비용이 많이 드는 업무 중단을 없앨 수 있다면 어떨까요? ClickUp은 워크플로우(및 채팅)를 단일한 간소화된 플랫폼으로 통합합니다. 채팅, 문서, 화이트보드 등 다양한 곳에서 작업을 시작하고 관리할 수 있으며, AI 기반 기능으로 컨텍스트를 연결하고 검색 및 관리할 수 있습니다!

4. 재무 요청 템플릿

재무 수신함으로 업무가 넘쳐나는 상황을 상상해보세요. 한 직원은 노트북 업그레이드를 요청하고, 다른 직원은 클라이언트 상환을 제출하고, 또 다른 직원은 예산 승인을 요청하고 있습니다.

monday.com 재무 요청 템플릿을 사용하면 모든 것을 하나의 중앙 집중식 시스템에서 관리할 수 있습니다. 구매 승인부터 경비 상환에 이르기까지 요청자와 검토자 모두에게 적합한 프로세스를 맞춤 설정하고, 업무를 원활하게 진행하며, 받은 편지함의 혼란 없이 모든 것이 규정과 감사 기준을 준수하도록 할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

사전 채워진 요청 정보가 중앙 보드로 전송되는 사용자 지정 가능한 양식을 통해 요청을 수집하세요

비용 계산을 위한 상태 및 수식 열을 사용하여 승인, 거부 또는 보류 중인 항목을 추적하세요

알림 및 상태 변경을 자동화하여 검토 및 예산 업데이트를 일정대로 진행하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 대량의 내부 예산 및 구매 요청을 처리하는 재무 및 운영 팀.

💡 보너스: 다음을 원하신다면: ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint 및 연결된 모든 앱과 웹에서 재무 제표 또는 정책을 즉시 검색하세요

Talk to Text를 사용하여 손이 자유로운 상태에서 어디서나 음성으로 질문, 받아쓰기, 명령어를 내리고 업무를 진행하세요.

ChatGPT, Claude, Perplexity 등 수십 개의 서로 연결되지 않은 AI 도구를 LLM에 구애받지 않는 단일한 엔터프라이즈급 솔루션으로 대체하여 경쟁사에 대한 재무 정보를 파악하세요 ClickUp Brain MAX 을 사용해 보세요. 여러분의 일을 이해하기 때문에 여러분을 진정으로 이해하는 AI 슈퍼 앱입니다. 이 앱은 여러분의 컬렉션에 추가할 또 다른 AI 도구가 아닙니다. 이 앱은 모든 AI 도구를 대체하는 최초의 컨텍스트 AI 앱입니다. ClickUp Brain MAX의 Talk to Text를 사용하여 아이디어를 캡처하고, 지침을 공유하고, 작업을 4배 더 빠르게 완료하세요

5. 영업 자료 지원 템플릿

monday.com 영업 지원 자료 템플릿은 브로셔, 사례 연구, 이메일 템플릿, 데크, 백서 등 모든 영업 지원 콘텐츠를 하나의 체계적인 협업 스페이스로 통합합니다.

영업 팀과 마케팅 팀이 일관된 업무를 진행하고, 적절한 자산을 더 빠르게 전달하며, 막바지 작업이나 오래된 파일로 인해 거래가 지연되는 일을 방지할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하는 경우:

모든 영업 자산(사례 연구, 브로셔, 데크)을 자산 유형 또는 팀별로 필터링하여 하나의 보드에 저장하세요

작업 소유권, 상태 필드 및 검토 마감일을 통해 생성 워크플로우를 추적하세요

상태 업데이트와 연동된 자동화 기능을 통해 새로운 자료가 준비되면 담당자에게 즉시 알림을 보냅니다

🔑 이상적인 사용 대상: 부수적인 자료의 제작 및 배포를 관리하는 영업 지원 및 마케팅 팀.

🧠 재미있는 사실: "회계사"라는 단어는 라틴어에서 유래했습니다. 이 단어는 "계산하다"를 의미하는 라틴어 "computare"에서 유래한 고대 프랑스어 "compter"에서 유래했습니다

6. 예산 추적기 템플릿

monday.com 예산 추적기 템플릿을 사용하면 비용을 카테고리별로 분류하고, 영수증이나 증빙 문서를 업로드하고, 한도에 도달하면 승인 또는 알림을 자동화할 수 있습니다. 돈이 어디로 흘러가는지 실시간으로 볼 수 있으므로 추측에 의존하지 않고 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

이 템플릿을 맞춤 설정하여 다음을 수행할 수 있습니다.

그룹화된 항목과 중첩된 카테고리를 사용하여 팀 또는 이니셔티브별로 지출을 분류하세요

수식 열과 시각적 요약으로 예상 지출과 실제 지출을 실시간으로 추적하세요

영수증, 제안서 또는 정책 문서를 예산 항목에 직접 첨부하여 상황에 맞는 비용 내역을 확인할 수 있습니다

🔑 이상적인 사용자: 다이나믹하고 다양한 카테고리의 예산을 관리하는 부서 책임자 및 프로젝트 관리자.

7. 청구서 추적기 템플릿

누가, 언제, 무엇을, 어떻게 결제했는지 추적해야 합니까? monday.com 청구서 추적 템플릿을 사용하면 영업 팀의 영업 활동을 문서화하고, 결제를 모니터링하며, 특히 여러 클라이언트 또는 부서의 여러 트랜잭션을 관리할 때 체계적으로 정리할 수 있는 명확하고 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

클라이언트 이름, 금액, 결제 방법, 상태 등 맞춤형 열을 사용하여 모든 트랜잭션을 기록하세요

마감일별로 정렬하거나 미결제 상태로 필터링하여 연체된 결제를 모니터링하세요

판매 영수증, 서명된 계약서 또는 관련 파일을 업로드하여 기록을 체계적으로 관리하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 영업 및 서비스를 처리하면서 클라이언트에게 청구서를 발행해야 하는 프리랜서 및 소규모 팀.

8. 재무제표 템플릿

분기별 검토 또는 투자자 프레젠테이션을 준비하면서 여러 도구에서 손익 계산서, 현금 흐름 요약, 대차 대조표를 처리하고 계십니까?

monday.com 재무제표 템플릿은 모든 주요 재무 데이터를 하나의 중앙 집중식 대시보드에 통합합니다. 이 템플릿을 사용하면 회계 팀, 경영진 및 이해 관계자들이 정보를 공유하고 버전 관리에 대한 걱정 없이 회사의 재무 건전성을 명확하게 파악할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

자본, 부채 및 현금 흐름을 위한 필드가 포함된 사용자 지정 가능한 보드를 사용하여 구조화된 재무 제표를 작성하세요

자동화 및 알림 기능을 통해 반복되는 보고 마감일과 감사 타임라인을 추적하세요

대시보드 또는 차트 위젯을 사용하여 수익, 지출 및 부채의 추세를 시각화하세요

🔑 이상적인 대상: 보고 및 투자자용 재무 정보를 중앙 집중화해야 하는 재무 책임자.

9. 프로젝트 비용 관리 템플릿

프로젝트 비용을 추적하거나, 예산을 지키거나, 비용 변경을 즉각적으로 관리하는 데 어려움을 겪은 적이 있다면 monday.com 프로젝트 비용 관리 템플릿이 도움이 될 수 있습니다. 이 템플릿은 예산을 계획하고, 실제 지출을 모니터링하고, 실시간으로 쉽게 조정할 수 있는 중앙 집중식 맞춤형 작업 공간을 제공합니다.

내장된 자동화, 시각적 대시보드 및 협업 도구를 갖춘 이 템플릿을 사용하면 스프레드시트 없이도 이해 관계자와의 협력을 유지하고 모든 재무 세부 사항을 관리할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

예산과 실제 비용을 실시간으로 추적하여 초과 지출을 방지하고 프로젝트의 재정 상태를 정상적으로 유지하세요

자원 견적부터 공급업체 비용에 이르기까지 모든 비용 관련 데이터를 하나의 사용자 지정 가능한 작업 공간에 중앙 집중화하세요

내장된 대시보드, 상태 업데이트 및 시각적인 예산 내역을 통해 데이터 기반의 의사 결정을 빠르게 내리세요

🔑 이상적인 사용자: 승인을 위해 예산을 제출하거나 제안 워크플로우를 관리하는 재무 책임자 및 프로젝트 소유자.

10. Compass 템플릿을 사용한 계정 관리

고가치 계정을 관리하거나, 후속 조치를 표준화하기 위해 고생하거나, 클라이언트의 상태를 파악하기 어려웠던 적이 있다면, monday.com의 Compass 계정 관리 템플릿이 도움이 될 것입니다.

상호 작용을 기록하고, 계정 성과를 모니터링하고, 온보딩을 간소화할 수 있는 중앙 집중식 스페이스를 제공하여 전략적 관계를 체계적이고 선제적으로 관리할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

회의, 피드백, KPI, 갱신 및 위험 지표를 모두 한 곳에서 캡처하세요

특정 소유자에게 후속 조치 및 작업을 할당하여 수동 조정을 줄이세요

크기, 수익 또는 건강 점수로 클라이언트를 분류하여 노력의 우선 순위를 정하세요

🔑 이상적인 대상: 대규모의 미수금 및 미지급금을 관리하는 회계 담당자 및 비즈니스.

📖 또한 읽기: 비즈니스 회계 프로세스를 간소화하는 무료 손익 템플릿

monday.com 한도

Monday.com은 유연한 템플릿과 시각적인 워크플로우를 제공하지만, 복잡한 회계 또는 재무 요구 사항에는 부족할 수 있습니다.

Monday의 대안을 고려해야 하는 이유는 다음과 같습니다.

이중 입력 부기, 총계정 원장 관리 , 자동 은행 조정 등 핵심 회계 기능이 부족합니다

QuickBooks 또는 Xero와 같은 주요 도구와의 제한된 기본 통합을 제공합니다

보안 문서 공유 또는 커뮤니케이션을 위한 내장 클라이언트 포털이 포함되어 있지 않습니다

대부분의 회계 팀 워크플로우에 맞추기 위해서는 상당한 맞춤 설정 및 교육이 필요합니다

대안 monday. com 회계 템플릿

일하는 데 필요한 모든 것을 제공하는 앱인 ClickUp은 프로젝트 관리, 지식 관리 및 채팅을 결합하고, AI를 통해 더 빠르고 스마트하게 일할 수 있도록 지원합니다.

작업, 문서 및 커뮤니케이션이 종종 별개의 사일로에 존재하는 monday.com과 달리, ClickUp은 회계 프로세스를 처음부터 끝까지 관리할 수 있는 통합된 스페이스를 제공합니다.

ClickUp과 monday.com을 비교할 때 ClickUp이 진정으로 차별화되는 점은 사용자 정의가 가능하다는 점입니다. 엄격한 템플릿이나 제한된 보기가 없습니다. 또한, 회계 기능을 개선하기 위해 AI가 내장되어 있어, 팀은 정확성, 협업 또는 제어 기능을 희생하지 않고 재무 워크플로우를 간소화할 수 있습니다.

플러그 앤 플레이 회계 템플릿으로 모든 것을 지원합니다.

1. ClickUp 계정 지불 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 계정 지불 템플릿을 사용하여 종이 기록을 디지털화된 정보로 대체하세요

팀의 요청을 처리하고 세금 신고 시즌을 맞이하면서 여러 공급업체의 인보이스를 관리한다고 가정해 보겠습니다. 그러면 한 결제의 정보가 다른 결제에 섞여 버립니다. 혼란스럽지 않나요?

ClickUp 미지급금 템플릿을 사용하면 모든 청구서, 상태 및 마감일을 한 곳에서 볼 수 있으므로 이러한 실수를 방지할 수 있습니다. 결제 진행 상황을 추적하고 회계 오류를 줄일 수 있습니다.

이 템플릿을 맞춤 설정하여 다음을 수행할 수 있습니다.

사용자 정의 필드를 사용하여 마감일, 결제 유형 및 잔액 내역을 기록하여 공급업체와 팀 회원들이 정보를 공유할 수 있도록 하세요

ClickUp 목록 및 보드와 같은 보기를 사용하여 결제 워크플로우를 모니터링하여 보류 중, 승인됨, 완료됨을 명확하게 파악하세요

예측 및 예산 책정에 도움이 되는 실시간 업데이트로 보고를 정리하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 반복적인 공급업체 결제 및 승인 워크플로우를 관리하는 회계 담당자 및 재무 팀.

🧠 재미있는 사실: 11월 10일은 국제 회계 날입니다. 매년 기념되는 이 날은 회계 직업을 기리고 1494년에 출판된 Pacioli의 회계에 관한 획기적인 저서를 기념하기 위해 제정되었습니다.

2. ClickUp 회계 저널 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 회계 저널 템플릿으로 정보에 기반한 재무 결정을 내리세요

여러 계정에 걸쳐 각 차변 및 크레딧 입력을 기록해야 합니까? ClickUp 회계 저널 템플릿은 트랜잭션을 정확하게 기록하고, 정리하고, 월별 및 분기별 검토에 유용한 보고서로 변환할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

사용자 지정 필드와 상태 추적을 정렬하여 장부를 쉽게 한눈에 볼 수 있습니다

문서화 및 규정 준수를 위해 각 트랜잭션과 함께 영수증 및 교정본을 저장하세요

ClickUp 문서를 사용하여 재무 제표를 작성하고 참조를 위해 분개 입력에 연결하세요

🔑 이상적인 사용자: 이중 입력 부기 작업을 위해 안정적이고 체계적인 원장 시스템이 필요한 회계 전문가.

💡 프로 팁: ClickUp Brain을 사용하면 팀이 수동 단계 없이 요약, 후속 메시지 초안, 재무 문서를 자동으로 생성할 수 있습니다. 즉, 복사-붙여넣기 작업이 줄어들고 비즈니스를 실제로 발전시키는 결정에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

3. ClickUp 회계 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 회계 템플릿으로 미수금 및 미지급 계정을 추적하세요

소규모 회계 회사를 운영하는 경우, 인보이스 및 수입 예측을 관리할 수 있는 맞춤형 워크플로우가 유용할 수 있습니다. ClickUp 회계 템플릿은 재무, 인보이스 및 보고서가 조화롭게 통합된 작업 공간을 제공하여 추적을 더 쉽게 만듭니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

팀 또는 회계사와 실시간으로 협업하여 입력을 업데이트하거나 문제를 표시하세요

달력 및 테이블과 같은 여러 ClickUp 보기를 사용하여 재무 검토 또는 마감일을 플랜하세요

AR/AP 워크플로우를 설정하여 입금 및 출금 현금을 모두 파악하고 지체 없이 결제를 요청할 수 있습니다

🔑 이상적인 사용자: 재무 전반을 관리할 수 있는 다목적 시스템을 원하는 소규모 비즈니스 소유자 및 프리랜서.

👀 알고 계셨나요? 재무 성과를 개선하기 위해 미수금 프로세스를 자동화한 기업은 44%에 불과합니다.

4. ClickUp 인보이스 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 인보이스 템플릿으로 청구 프로세스를 정리하세요

매월 수동으로 인보이스를 작성하는 프리랜서라고 상상해보세요. 클라이언트와 실제로 일하는 시간보다 열 형식을 조정하는 데 더 많은 시간을 소비하고 있을 것입니다. ClickUp 인보이스 템플릿이 진정한 변화를 가져다줄 수 있습니다.

스프레드시트와 흩어진 이메일 스레드를 처리하는 대신, 청구 주기를 간소화하는 완전히 사용자 지정 가능한 브랜드 템플릿을 활용하면 이점을 얻을 수 있습니다. 클라이언트 세부 정보부터 결제 상태까지 모든 것을 하나의 정리된 스페이스에 보관할 수 있으므로, 총액을 확인하는 데 시간을 낭비하지 않고 일에 더 집중할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

항목, 마감일 및 결제 조건을 위한 사용자 정의 필드가 포함된 전문적인 인보이스 템플릿을 디자인하세요

링크, 댓글 및 승인이 포함된 ClickUp 문서를 사용하여 발송된 인보이스를 추적하세요

ClickUp 자동화를 통해 작업 기반 알림을 통해 미지급 인보이스에 대한 후속 조치를 자동화하세요

🔑 이상적인 대상: 클라이언트에게 일관된 청구서를 발행하기 위해 세련되고 반복 가능한 시스템이 필요한 프리랜서 및 서비스 제공자.

5. ClickUp 인보이스 추적 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 인보이스 추적 템플릿을 사용하여 한 번의 클릭으로 인보이스를 작성하고 발송하세요

수십 명의 클라이언트의 인보이스를 관리하고 누가 무엇을 지불했는지 최신 정보를 파악하기 위해 고생하고 있다면 ClickUp 인보이스 추적 템플릿이 해답입니다. 이 템플릿은 모든 인보이스의 상태를 실시간으로 파악할 수 있으므로 인보이스를 완료로 표시할지, 후속 조치를 취할지 항상 알 수 있습니다.

이 템플릿은 다음을 지원합니다.

결제 동향을 모니터링하고 결제가 늦는 클라이언트를 표시하여 후속 조치를 취하세요

연체 알림을 자동화하여 항상 한 단계 앞서 채권을 회수하세요

차트와 ClickUp 대시보드로 현금 흐름을 시각화하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 더 나은 가시성이 필요한 대량의 클라이언트 인보이스를 관리하는 회계 팀 및 비즈니스 소유자.

📣 고객의 목소리: 소규모 비즈니스 소유자 Escritorio E.는 G2에 다음과 같이 말했습니다. ClickUp은 회계 사무실에서 많은 문제를 해결하는 데 도움이 되었습니다. 이 도구를 사용하기 전에는 다양한 클라이언트와 프로젝트에 대해 수행해야 할 모든 작업을 추적하기가 어려웠습니다. 이제 ClickUp을 사용하면 모든 것을 한 곳에서 정리할 수 있습니다. 해야 할 일, 마감일, 담당자를 쉽게 확인할 수 있습니다...가장 좋은 점 중 하나는 매월 해야 할 일에 대해 반복 작업을 설정할 수 있어 시간을 절약하고 아무것도 잊지 않을 수 있다는 것입니다. 또한 모든 팀의 작업을 한눈에 볼 수 있어 마감일을 놓치지 않고 누가 어떤 일을 해야 할지 더 나은 결정을 내릴 수 있습니다. ClickUp 덕분에 사무실이 훨씬 더 정리되고, 부담감 없이 더 많은 일을 할 수 있게 되었습니다. 클라이언트 관리와 일상 업무에 큰 변화가 생겼습니다. ClickUp은 회계 사무실에서 많은 문제를 해결하는 데 도움이 되었습니다. 이 도구를 사용하기 전에는 다양한 클라이언트와 프로젝트에 대해 수행해야 할 모든 작업을 추적하기가 어려웠습니다. 이제 ClickUp을 사용하면 모든 것을 한 곳에서 정리할 수 있습니다. 완료해야 할 작업, 마감일, 담당자를 쉽게 확인할 수 있습니다...가장 좋은 점 중 하나는 매월 해야 할 일에 대해 반복 작업을 설정할 수 있어 시간을 절약하고 아무것도 잊지 않을 수 있다는 것입니다. 또한 모든 팀의 작업을 한눈에 볼 수 있어 마감일을 놓치지 않고 누가 어떤 작업을 해야 할지 더 나은 결정을 내릴 수 있습니다. ClickUp 덕분에 사무실이 훨씬 더 정리되고, 부담감 없이 더 많은 일을 할 수 있게 되었습니다. 클라이언트 관리와 일상 업무에 큰 변화가 생겼습니다.

6. ClickUp 견적 요청 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 견적 요청 템플릿으로 공정한 가격을 확인하세요

성장하는 비즈니스에 새로운 공급업체를 찾고 있으며 여러 입찰을 비교해야 합니다. 그러나 받은 편지함이 어수선하고 스프레드시트가 일관되지 않으며 누가 아직 응답하지 않았는지 알 수 없습니다. ClickUp 견적 요청 템플릿으로 이 문제를 해결하세요.

이 견적 템플릿을 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

ClickUp 문서를 사용하여 표준화된 RFQ를 작성하여 모든 공급업체가 동일한 필수 세부 정보로 응답하도록 하세요

ClickUp 보드 보기에서 공급업체 정보를 정리하여 가격, 타임라인 및 조건을 한눈에 비교하세요

감사 준비 및 여러 부서의 가시성을 위해 최종 결정을 문서화하세요

앱을 전환하지 않고도 공급업체의 응답을 수집, 추적 및 평가하기 위한 체계적이고 반복 가능한 워크플로우를 만드세요

🔑 이상적인 사용자: 공급업체 소싱 및 의사 결정을 관리해야 하는 운영 관리자 및 구매 팀.

7. ClickUp의 재무 계정 요약 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 재무 계정 요약 템플릿으로 회사의 재무 상황을 추적하세요

비즈니스의 재무 건전성을 파악하기 위해 5개의 서로 다른 소스에서 보고서를 가져오고 계십니까? 이는 팀들 사이에 혼란을 야기할 수밖에 없습니다. ClickUp의 재무 계정 요약 템플릿은 이러한 모든 데이터를 통합하여 현금 흐름, 계정 잔액 및 성과 추세를 명확하고 쉽게 모니터링할 수 있도록 합니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

계정을 카테고리(예: 운영 자금 및 예비 자금)로 그룹화하여 집중력과 조직력을 높일 수 있습니다

ClickUp 테이블 보기를 사용하여 계정 세부 정보를 검토하거나 시간 경과에 따른 이상 징후를 발견하세요

ClickUp 대시보드를 설정하여 잔액 변경, 연체 요약 또는 성과 메트릭을 시각화하세요

🔑 이상적인 사용자: 모든 회사 계정을 실시간으로 개요로 보고자 하는 재무 분석가 및 회계 책임자.

💡 프로 팁: 이미 monday.com을 사용하고 계십니까? 한 번의 클릭으로 모든 프로젝트, 템플릿 및 사용자 지정 필드를 ClickUp으로 마이그레이션하세요. 작업 공간 설정 > '가져오기' 선택 > monday.com 선택으로 이동하세요. 사용자, 작업, 보드 등을 가져오면 ClickUp이 자동으로 지도에 표시합니다.

8. ClickUp 재무 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 재무 관리 템플릿으로 재무 성과를 분석하세요

ClickUp 재무 관리 템플릿은 분기별 검토를 정기적으로 실행하고, 예산 승인을 관리하며, 여러 부서의 지출을 추적하는 경우에 적합합니다. 이 템플릿은 예산 관리를 자동화하고, 목표를 추적하며, 재무 계획 및 실행의 모든 단계에 가시성을 제공합니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

ClickUp 문서, 사용자 정의 필드 및 ClickUp 대시보드를 사용하여 재무 목표와 KPI를 설정하고 팀을 통합하세요

작업 종속성 경고 및 알림을 사용하여 승인 또는 보고 과정에서 병목 현상을 방지하세요

예산 검토, 예측 및 재무 계획에 대해 이해 관계자와 실시간으로 협업하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 여러 팀과 기간에 걸쳐 복잡한 재무 프로젝트를 관리하는 재무 팀 및 부서장.

9. ClickUp 월별 경비 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 월별 경비 보고서 템플릿을 사용하여 매월 지출 내역을 파악하세요

매월 말에는 마감일 전에 영수증을 수집하고, 데이터를 입력하고, 부서별 지출을 요약해야 하는 어려움이 있습니다. ClickUp 월별 경비 보고서 템플릿을 사용하면 이 프로세스를 더 쉽게 진행할 수 있습니다. 이 바로 사용 가능한 문서를 사용하여 비즈니스 경비를 자신 있게 기록, 검토 및 보고하세요.

이 템플릿을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

날짜, 카테고리, 금액, 노트 등 세부 정보와 함께 각 트랜잭션을 기록하여 투명성을 확보하세요

테이블 보기를 사용하여 유형, 부서 또는 직원별로 비용을 필터링하고 검토하세요

ClickUp 대시보드 또는 작업량 차트에서 비용을 시각화하여 시간의 경과에 따른 추세를 파악하세요

🔑 이상적인 사용자: 매월 경비를 검토하고 보고해야 하는 재무 관리자 및 팀 리더.

10. ClickUp 비즈니스 경비 및 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 비즈니스 경비 및 보고서 템플릿을 사용하여 재무 규정을 준수하세요

비즈니스 팀은 출장을 가고, 클라이언트를 만나고, 커피를 지불하는 반면, 회계 부서는 영수증을 신속하게 처리하려고 노력합니다. ClickUp Business Expense and Report Template을 사용하면 두 팀이 동일한 페이지에서 제출부터 승인까지 경비를 추적할 수 있습니다.

이 템플릿을 활용하여 다음을 수행하세요.

내장된 ClickUp 양식을 사용하여 팀원들로부터 비용 세부 정보와 영수증을 수집하세요

ClickUp 보기를 사용하여 직원, 부서 또는 기간별로 보고서를 정리하세요

ClickUp 작업에서 직접 댓글을 통해 협업하고 문서를 첨부하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 여러 직원의 경비 추적 및 상환을 감독하는 재무 팀 및 운영 관리자.

11. ClickUp 부기 회사 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 부기 회사 템플릿을 사용하여 팀에 클라이언트 친화적인 도구를 제공하세요

소규모 회계 회사를 운영하며 여러 클라이언트, 마감일 및 재무 보고서를 관리하고 있다고 가정해 보겠습니다. ClickUp 회계 회사 템플릿을 추가하면 끝없는 혼란에 질서를 가져올 수 있습니다.

새로운 클라이언트 등록부터 조정, 월별 보고서, 후속 조치와 같은 반복 작업 관리에 이르기까지, 이 템플릿은 스프레드시트나 스티커 메모를 뒤지지 않고도 워크플로우를 정리할 수 있는 명확한 프레임워크를 제공합니다.

이 템플릿은 다음에 적합합니다.

계정 또는 서비스별로 작업을 구분하는 폴더 구조로 클라이언트 작업 공간을 관리하세요

테이블 및 목록 보기를 사용하여 결과물을 정리하고 월별 작업 관리를 플랜하세요

ClickUp 작업으로 역할과 책임을 할당하여 입력이나 보고서가 누락되지 않도록 하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 구조화된 워크플로우가 필요한 많은 클라이언트를 관리하는 회계 회사 및 개인 회계사.

12. ClickUp 결제 양식 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 결제 양식 템플릿으로 온라인 결제를 더 효율적으로 관리하세요

이벤트를 진행하거나, 서비스를 제공하거나, 내부 주문을 처리하는 경우, ClickUp 결제 양식 템플릿이 유용할 수 있습니다. 이 템플릿을 사용하면 ClickUp 워크플로우를 떠나지 않고도 결제 데이터를 안전하게 수집하고, 트랜잭션 상태를 모니터링하고, 자동화된 후속 조치를 트리거할 수 있습니다. 이 템플릿을 사용하면 돈을 다루는 업무에서 모든 것을 체계적으로 정리하고 누락이 없도록 할 수 있는 간단한 방법입니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

클라이언트나 고객이 쉽게 작성할 수 있는 브랜드 결제 양식을 만드세요

총 비용, 결제 방법, 수량, 증빙 서류 등 주요 데이터 필드를 수집하세요

ClickUp 자동화를 사용하여 응답이 없는 사람에 대해 미결제 또는 후속 조치에 대한 알림을 자동화하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 양식 및 워크플로우를 통해 결제를 처리하는 소매업체, 서비스 제공자 또는 내부 재무 팀.

👀 알고 계십니까? 성과가 저조한 팀은 업무를 완료하기 위해 15개 이상의 도구를 사용하는 경우가 4배 더 많습니다. 회계에서는 데이터가 너무 많은 곳에 분산되어 있고, 업데이트가 누락되고, 팀이 실제 업무보다 탭을 전환하는 데 더 많은 시간을 소비하게 됩니다.

회계 워크플로우는 템플릿 이상의 것이 필요합니다

템플릿은 정보의 효율화를 시작하기에 좋은 방법이지만, 진정한 회계 효율성을 달성하려면 기본적인 구조 이상의 것이 필요합니다. 시스템은 팀의 속도에 적응하고 비즈니스의 성장에 따라 확장될 수 있어야 합니다.

Monday.com은 다양한 회계 템플릿을 제공하지만, 현대적인 팀에 필요한 유연성, 협업 도구 및 통합 보기가 부족한 경우가 많습니다.

반면 ClickUp은 회계, 프로젝트 추적, 문서화 및 커뮤니케이션이 모두 동기화되는 완전히 사용자 정의 가능한 작업 공간을 제공합니다. 한 곳에서 재무, 작업 및 업데이트를 정리할 수 있으며, 도구가 흩어져 있거나 중복된 작업이 없습니다.

현재 워크플로우가 단절되어 있거나 수작업이 너무 많다면, 명확성과 속도를 위해 설계된 솔루션으로 전환하세요. ClickUp에 가입하세요. 시작은 무료입니다.