직원 플랜 수립을 간소화하는 Free 레스토랑 스케줄 템플릿

같은 근무 시간에 두 명의 서버가 출근했는데, 주방 조리사가 자신들이 배정받았는지 전화로 확인하는 상황을 겪어본 적 있나요? 직원 스케줄이 추측 게임이 될 때 벌어지는 일입니다.

명확한 레스토랑 스케줄이 이를 해결합니다. 전체 팀에게 누가, 언제, 어디서 근무하는지 알려줍니다. 또한 근무 시간 균형을 맞추고 혼란을 방지하며 원활한 운영을 유지합니다. 직원들의 만족도를 높이고 필요한 일과 삶의 균형을 제공하여 준비된 상태로 집중하여 출근할 수 있게 합니다.

화이트보드에 새 스케줄을 휘갈기거나 텍스트로 수시로 조정할 필요가 없습니다. Free 레스토랑 스케줄 템플릿이 해결해 드립니다. 팀 정보를 입력하기만 하면 바로 비즈니스에 집중하세요.

이 가이드에서는 이러한 템플릿의 정의, 우수한 템플릿의 조건을 알아보고, ClickUp에서 제공하는 최고의 무료 레스토랑 스케줄 템플릿을 바로 사용할 수 있는 방법을 확인하세요.

레스토랑 스케줄 템플릿이란 무엇인가요?

레스토랑 스케줄 템플릿은 근무조 구성, 역할 배정, 팀 근무 시간 관리를 돕는 미리 만들어진 레이아웃입니다*. 스케줄을 처음부터 작성하는 대신, 미리 설정된 형식에 이름, 역할, 근무 시작 시간을 입력하기만 하면 스케줄 작성 과정을 간소화할 수 있습니다.

대부분의 템플릿은 주간 스케줄 형식을 따르는 팔로워이므로, 비즈니스 요구사항과 직원 근무 가능 시간에 따라 인력을 유연하게 조정할 수 있습니다.

관리자이든 교대 근무 감독관이든, 직원 스케줄링 템플릿을 사용하면 팀을 체계적으로 관리하고 생산성을 높일 수 있습니다.

명확한 직원 일정을 통해 모든 직원이 언제 어디서 근무해야 하는지 알 수 있습니다. 스프레드시트, 인쇄 가능한 PDF, 디지털 tool 등 다양한 형식의 템플릿을 제공합니다. 무료 레스토랑 근무표 템플릿은 특히 소규모 팀이나 독립 레스토랑에서 효과적으로 활용됩니다.

💡 전문가 팁: 레스토랑을 운영한다면 자원 관리 이해가 스케줄링을 훨씬 수월하게 합니다. 더 스마트하게 플랜하고, 팀을 효과적으로 활용하며, 직원에게 과도한 부담을 주는 것을 방지할 수 있습니다.

레스토랑 스케줄 템플릿

다음 레스토랑 스케줄 템플릿을 활용하면 일 시간을 추적하고 팀을 스트레스 없이 관리할 수 있습니다. 하지만 레스토랑 스케줄링을 정말 손쉽게 할 수 있다면 어떨까요!

일을 위한 모든 것 앱 ClickUp이 그 가능성을 현실로 만들어 드립니다. 직원 근무표 플랜, 재고 배송 추적, 주간 특별 메뉴 관리를 한 곳에서 처리하세요. 맞춤형 보기와 알림 기능으로 주방을 원활하게 운영하고 팀원들의 업무를 항상 동기화할 수 있습니다.

1. ClickUp 직원 일 일정 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 직원 일 일정 템플릿으로 주간 근무표와 팀 용량 시각화하세요

직원 스케줄링은 단순히 달력을 채우는 것 이상입니다. 업무량을 균형 있게 조정하고, 인건비를 통제하며, 노동법을 준수해야 합니다. 동시에 갑작스러운 변경 사항도 처리해야 하죠. ClickUp 직원 근무 스케줄 템플릿은 교대 근무 플랜을 간소화하고, 작업량 가시성을 높이며, 팀 운영을 원활하게 유지함으로써 여러분이 주도권을 잡을 수 있도록 돕습니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:*

🔑 추천 대상: 유연성, 가시성, 사용 편의성을 모두 갖춘 스케줄링 tool을 찾는 관리자

📖 추천 읽기: 최고의 Microsoft Excel 대체 프로그램

2. ClickUp 스케줄링 블록 템플릿

Free 템플릿 받기 ClickUp 스케줄링 블록 템플릿을 사용하여 작업 유형, 위치 또는 가용성에 따라 시간을 블록하세요

생산성을 유지한다는 것은 단순히 할 일 목록을 작성하는 것 이상입니다. 무엇을 언제 집중해야 하는지 보여주는 명확한 일정이 필요하며, 이는 시간을 효과적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. ClickUp 스케줄 블록킹 템플릿은 하루, 주, 월 단위의 플랜을 정밀하게 세울 수 있도록 지원합니다. 이 템플릿은 업무 관리 구조를 제공하여 과도한 예약을 방지하고 하루 종일 집중력을 유지할 수 있게 합니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:*

시간을 일별, 주별, 월별 ClickUp 보기로 나누어 유연한 플랜 수립을 가능하게 하세요

스케줄링 양식 및 활동 보기에서 작업을 체계적으로 정리하세요

"할 일", "진행 중", "완료"와 같은 맞춤형 상태로 진행을 추적하세요

사용 가능한 시간, 업무 유형, 위치를 기준으로 사용자 지정 필드를 활용해 일을 배정하세요

현실적이고 균형 잡힌 스케줄을 작성하여 번아웃을 줄이세요

🔑 추천 대상: 플랜을 통해 하루를 구성하고 비체계적인 작업에 소요되는 시간을 줄이고자 하는 관리자 및 팀 리더.

3. ClickUp 근무 일 교대 일정 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 근무 교대 일정 템플릿으로 근무 배정, 결근 표시, 일일 인력 수요 추적을 수행하세요

교대 근무는 특히 파트타임 직원, 갑작스러운 결근, 마지막 순간 변경 사항으로 인해 순식간에 혼란스러워질 수 있습니다. ClickUp 근무 교대 일정 템플릿은 업무 속도를 늦추지 않고 모든 것을 관리할 수 있도록 도와줍니다.

이 템플릿은 명확한 스케줄링, 신속한 조정, 근무자와 비근무자에 대한 실시간 가시성이 필요한 Teams를 위해 제작되었습니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:*

주간 근무 현황을 교대 근무 일정, 목록, 시작하기 보기에서 확인하세요

"근무조", "결근", "결근 사유" 등의 필드로 결근을 추적하세요

"할 일", "진행 중", "완료됨"과 같은 맞춤형 상태로 근무 상태를 모니터링하세요

전체 스케줄을 방해하지 않고 휴가 신청을 표시하고 배정을 조정하세요

빠르게 변화하는 주간 운영을 위해 스케줄링을 간편하게 유지하세요

🔑 추천 대상: 근무 일정 변경을 처리하면서도 누가 출근 중인지, 누가 결근 중인지, 그 사유를 추적하지 않아야 하는 교대 감독관 및 레스토랑 관리자.

💡 전문가 팁: 레스토랑에서는 모든 작업이 동일한 중요도를 가지지 않습니다. 우선순위를 정하는 법을 익히면 저녁 시간대 준비나 긴급 예약 처리 등 정말 중요한 일에 집중할 수 있습니다. 이 능력을 키우고 싶으신가요? 업무 우선순위 설정 가이드에서 목표 달성을 위한 실용적인 단계를 확인하세요.

4. ClickUp 교대 근무 보고 템플릿

Free 템플릿 받기 ClickUp 교대 근무 보고서 템플릿으로 키 교대 업데이트, 문제 및 팀 인수인계를 기록하세요

교대 근무가 끝날 때 가장 중요한 것은 다음 팀원들에게 전달되는 내용입니다. 누락된 노트나 불완전한 업데이트는 다음 팀의 업무 흐름을 방해할 수 있습니다. ClickUp 교대 근무 보고서 템플릿은 이를 방지하기 위해 설계되었습니다.

근무 시간 동안 발생한 모든 사항을 정확히 기록하는 데 중점을 둡니다. 직원 성과부터 예상치 못한 문제까지 포괄합니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:*

내장된 ClickUp 양식을 통해 체계적인 교대 업데이트를 수집하세요

직원 성과, 인시던트 및 진행 중인 작업을 기록하세요

보고를 중앙 집중식 대시보드에 통합하여 관리자의 가시성을 확보하세요

패턴을 추적하고 반복되는 문제를 표시하며 최고 성과자를 파악하세요

승인 및 관리자의 노트 필드를 포함하여 실행 가능한 피드백을 유지하세요

🔑 특히 적합한 대상: 신뢰할 수 있는 업무 인수인계, 성과 추적, 시간대 이상의 상세한 교대별 기록이 필요한 레스토랑 소유자 및 교대 관리자.

📣 맞춤형 고객의 목소리: 치킨필라(Chick-fil-A) 운영 파트너 라이언 램( Ryan Lamb)의 말: 우리는 관리자 업무, 스케줄링 등에 소요되는 시간이 점점 더 많아지기 시작했습니다. ClickUp은 이것이 우리 비즈니스에 미친 영향을 되돌리는 데 도움이 되었습니다. 우리는 관리자 작업, 스케줄링 등에 소요되는 시간이 점점 더 많아지기 시작했습니다. ClickUp은 이것이 우리 비즈니스에 미친 영향을 되돌리는 데 도움이 되었습니다.

5. ClickUp 시간제 근무표 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 시간별 스케줄 템플릿으로 하루를 집중적인 시간별 작업으로 나누고 인건비를 모니터링하세요

바쁜 레스토랑에서는 하루가 빠르게 흘러갑니다. 준비 작업은 일찍 시작되고, 서비스는 물결처럼 밀려오며, 휴식 시간은 정확히 맞춰야 합니다. ClickUp 시간별 스케줄 템플릿은 바로 그런 정밀함을 위해 설계되었습니다. 이 프레임워크는 작업 시간, 비용, 직원 성과에 대한 실시간 가시성을 제공하여 매 시간이 더 효율적으로 일하도록 합니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:*

시간별 작업, 지급액, 작업 빈도를 한 곳에서 추적하세요

직원 성과와 근무 시간을 기록하여 트렌드를 신속하게 파악하세요

더 쉬운 플랜을 위해 일정과 인건비를 인원별로 세분화하세요

서비스 중단 없이 일일 근무 배치를 조정하세요

🔑 특히 적합한 대상: 근무 시간 관리를 철저히 하고, 인건비를 모니터링하며, 각 작업을 명확하게 관리해야 하는 레스토랑 관리자.

6. ClickUp 직원 근무표 템플릿

무료 템플릿 받기 역할, 팀 또는 위치별로 직원을 분류하여 스케줄링을 간소화하고 ClickUp 직원 명단 템플릿으로 근무 가능 여부를 추적하세요

직원 추적을 단순히 스케줄에 이름을 적는 것 이상으로 여기면 안 됩니다. 역할, 위치, 근무 가능 시간을 한눈에 파악해야 합니다. ClickUp의 직원 명단 템플릿은 이 모든 것을 주문대로 관리할 수 있는 간편한 방법을 제공합니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:*

역할, 부서, 근무조 또는 위치별로 직원 명단을 구성하세요

연락처 정보와 팀 세부 사항을 한곳에 중앙 집중화하여 저장하세요

정렬 및 필터링으로 신속하고 정확하게 일을 배정하세요

휴가 일정을 추적하고 최적화하여 스케줄 충돌을 방지하세요

모든 것을 깔끔한 스프레드시트 스타일 레이아웃으로 제시하세요

🔑 추천 대상: 스마트한 스케줄링을 지원하고 팀 운영을 원활하게 유지할 수 있는 명확하고 최신 상태의 근무표가 필요한 레스토랑 관리자 및 인사팀.

📖 추천 읽기: 꼭 사용해볼 만한 최고의 식품 관리 소프트웨어

7. ClickUp 휴가 달력 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 휴가 일정 템플릿으로 휴가 유형을 기록하고 공유 달력에서 휴가 일정을 보기, 팀 결근을 고려한 플랜을 세우세요

휴가는 업무의 일부입니다. 하지만 레스토랑을 운영할 때는 한 번의 결근도 모든 것을 뒤흔들 수 있습니다. ClickUp의 휴가 달력 템플릿으로 미리 대비하세요. 누가, 언제, 왜 휴가인지 한눈에 확인하여 미리 플랜을 세우고, 현장을 안정적으로 운영하며, 급한 일정 변경을 피할 수 있습니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:*

시간 단위로 휴가 기록을 남기세요. 사유와 승인 세부사항까지 포함됩니다

휴가 유형을 표시하여 추세를 파악하고 공정성을 관리하세요

ClickUp 달력 에서 근무 커버리지 표시로 신속한 플랜 수립

서비스에 영향을 미치기 전에 인력 공백을 미리 대비할 수 있도록 지원합니다

🔑 추천 대상: 휴가 신청을 명확하고 안정적으로 처리하며 인력 공백을 방지해야 하는 레스토랑 관리자 및 인사 담당자.

👀 알고 계셨나요? 9/80 일정은 근무 시간을 줄이지 않고 격주로 하루를 완전히 쉬게 합니다. 사무실에서 인기 있는 방식이지만, 이 개념이 레스토랑 스케줄에 유연성을 더하는 새로운 방법을 고안하는 데 영감을 줄 수 있습니다.

8. ClickUp 24시간 근무표 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 24시간 스케줄 템플릿으로 쉬지 않고 운영되는 비즈니스를 위한 하루 종일 근무 커버를 계획하세요

레스토랑이 24시간 운영된다면 시간을 추적하는 것이 중요합니다. 매시간이 중요합니다. ClickUp의 이 24시간 스케줄 템플릿은 밤샘 근무자, 준비 팀, 교대 근무자들이 모두 동기화되어야 하는, 한시도 쉬지 않는 장소를 위해 만들어졌습니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:*

24시간 전체 타임라인에 걸쳐 근무 교대, 휴식 시간 및 키 작업을 계획하세요

실시간으로 노트, 팀 체크인, 일일 문제를 추적하세요

가시성을 잃지 않고 일을 할당하고 실시간으로 조정하세요

단순한 작업 목록이 아닌 하루의 전체적인 흐름을 파악하세요

빠르게 움직이는 팀의 협업을 유지하고 운영을 안정적으로 유지하세요

🔑 특히 적합한 대상: 혼란 없이 하루 종일 근무를 커버해야 하는 레스토랑 매니저 및 교대조 리더—시간별, 작업별로.

9. ClickUp 팀 스케줄 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 팀 스케줄 템플릿으로 팀 전체의 작업과 교대 역할을 조정하세요

레스토랑 팀 운영은 단순히 스케줄을 게시하는 것 이상입니다. 팀이 하루를 무리 없이 소화할 수 있다는 확신이 필요합니다. ClickUp 팀 스케줄 템플릿은 직원과 그들의 업무를 한눈에 파악할 수 있게 하여 체계적인 운영, 균형 잡힌 근무 배정, 중단 없는 일일 서비스를 보장합니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:*

역할, 위치, 구역 또는 스테이션별로 할당하여 팀 전체의 명확성을 확보하세요

신입 직원이 명확한 작업 배정을 통해 업무 추적을 유지할 수 있도록 지원하세요

직원 결근이나 수요 급증 시 신속하게 근무조 조정 가능

일정을 다시 작성하는 대신 작업을 이동하여 플랜 재구축을 피하세요

가시성을 높여 근무 공백을 신속하게 파악하고 해결하세요

🔑 추천 대상: 혼란을 줄이고 일을 명확히 위임하며 팀 전체가 같은 방향으로 나아가도록 하고자 하는 레스토랑 관리자 및 감독자.

10. ClickUp 교대 근무 변경 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 교대 템플릿을 통해 교대 간 책임 사항과 미해결 문제를 문서화하세요

한 교대가 끝나고 다른 교대가 시작될 때, 세부 사항이 중요합니다. ClickUp 교대 변경 보고서 템플릿은 팀이 키 업데이트를 공유하고, 진행 중인 작업을 추적하며, 문제가 확대되기 전에 표시할 수 있도록 지원합니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:*

완료된 작업, 인시던트 및 미해결 책임을 기록하세요

근무 시간, 직원 이름, 일 요약을 한곳에 통합하세요

다음 팀이 신속히 대응할 수 있도록 문제점을 강조하세요

모든 교대 근무 변경에 대해 명확하고 반복 가능한 형식을 제공자를 지정하세요

교대 근무 시 계정 관리를 강화하고 오류를 줄이세요

🔑 추천 대상: 교대 근무 활동을 기록하고 원활한 인수인계를 보장할 신뢰할 수 있는 방법이 필요한 레스토랑 관리자 및 교대 감독자.

11. ClickUp 월간 일 일정 템플릿

Free 템플릿 받기 ClickUp 월간 업무 일정 템플릿으로 업무를 플랜하고 소유자를 지정하며 월간 운영을 체계적으로 추적하세요

ClickUp의 월간 스케줄 템플릿은 전체적인 그림을 파악하는 데 도움을 줍니다—무엇이, 언제, 누가 책임져야 하는지. 수행해야 할 작업, 담당자, 시기를 한눈에 확인할 수 있어 업무, 팀, 타임라인을 빠짐없이 관리할 수 있습니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:*

한 달 동안의 작업을 명확한 마감일과 담당자를 지정하여 계획하세요

진행 상황을 추적하고, 우선순위를 업데이트하며 , 필요에 따라 플랜을 조정하세요

비용, 작업 유형, 소유자 등 키 세부 사항을 기록하세요

팀이 큰 그림 목표와 일상적인 실행 사항에 대해 일관성을 유지하도록 지원하세요

체계적인 월간 플랜으로 급한 상황 발생을 줄이세요

🔑 추천 대상: 월간 운영 플랜 수립, 직원 조정, 모든 것이 원활하게 유지되도록 관리해야 하는 레스토랑 관리자

📖 추천 자료: 팀 프로젝트를 위한 효율적인 프로젝트 일정 만들기

12. ClickUp 2-2-3 스케줄 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 2-2-3 스케줄 템플릿으로 교대 근무 패턴을 관리하여 작업량을 균형 있게 조정하세요

매일 영업하는 경우 직원들이 지치지 않고 일할 수 있는 스케줄이 필요합니다. ClickUp의 2-2-3 스케줄 템플릿은 바로 이를 위해 설계되었습니다.

이 템플릿은 2-2-3 일 스케줄을 구현하여 공정성을 유지하고 Teams의 활력을 되찾게 해주며, 일관성이나 성과 저하 없이 운영할 수 있도록 지원합니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:*

28일 주기로 2일 근무, 2일 휴무, 3일 근무 순환을 따릅니다

조리사, 서버, 매니저 등의 역할을 배정하여 작업을 명확히 구분하세요

근태를 추적하고 교대 근무 간 균등한 인력 배치를 유지하세요

모든 팀원의 일과 휴식 균형을 맞춰 번아웃을 줄이세요

공백이나 근무 시간 추측 없이 지속적인 운영을 지원하세요

🔑 특히 적합한 대상: 24시간 운영을 관리하며 근무 범위와 일과 삶의 균형을 맞추는 순환 근무표가 필요한 관리자.

13. ClickUp 서비스 타임시트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 일일 타임시트 템플릿으로 직원 근무 시간, 급여 평가, 휴가 세부 사항을 추적하세요

서비스 중심 레스토랑에서 근무 시간을 추적하면 매분 매초와 예산이 어디에 쓰이는지 파악할 수 있습니다. ClickUp의 서비스 타임시트 템플릿이 이를 도와드립니다. 추가 관리자 없이 인력 추적을 간소화하고, 스케줄링 결정을 개선하며, 급여 정밀도를 유지하도록 설계되었습니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:*

일한 시간, 병가, 휴가 시간을 기록하세요

시간당 평가를 추적하고 총 급여를 자동으로 계산하세요

직원 성과를 모니터링하여 인건비를 관리하세요

일별, 주별, 월별 보기로 트렌드를 파악하세요

ClickUp 통합 기능을 활용하여 널리 사용되는 급여 처리 tools와 연동하세요

🔑 추천 대상: 직원 근무 시간 추적, 인건비 관리, 효율적인 스케줄링이 필요한 레스토랑 관리자.

14. ClickUp 개인 일정 가용성 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 개인 일정 가용성 템플릿으로 개별 가용성을 공유하고 관리하여 스케줄 충돌을 방지하세요

어떤 날은 통제 불능이 되곤 합니다. 작업이 쌓이고 근무 시간이 겹치며, 누가 실제로 근무 가능한지 아무도 모릅니다. ClickUp 개인 일정 가용성 템플릿이 이를 해결해 드립니다.

이 템플릿은 근무 가능 시간을 가시성, 체계적인 정리, 그리고 관리 용이성으로 만들어 선제적으로 대응할 수 있도록 돕습니다. 복잡한 의사소통 없이 명확한 정보가 필요한 유연한 팀을 위해 설계되었습니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:*

시간 단위로 근무 가능 시간 블록을 설정하고 스케줄 충돌을 표시하세요

회의, 근무 교대, 개인 시간, 노트를 한 곳에서 기록하세요

관리자가 실시간 근무 가능 시간을 고려하여 쉽게 스케줄링할 수 있도록 지원하세요

파트타임 또는 다중 역할 직원이 변화하는 근무 시간에도 체계적으로 관리할 수 있도록 지원하세요

텍스트나 흩어진 메시지에 의존하지 않고도 삭제된 스케줄을 유지하세요

🔑 특히 적합한 대상: 간편하게 근무 가능 시간을 공유하고 관리할 수 있는 방법이 필요한 파트타임 직원, 레스토랑 관리자 또는 팀 리더.

*clickUp 인사이트: 근로자의 32%가 개인 시간을 확보하는 데 어려움을 겪지만, 달력에 이를 블록하는 비율은 14%에 불과합니다. 블록되지 않은 시간은 보호받지 못합니다! 📆 ClickUp의 달력은 회의 같은 개인 시간을 예약하는 데 도움을 줍니다. 외부 캘린더와 동기화되며, 반복되는 일 및 개인 시간 블록을 설정할 수 있고, 일정 조정을 위해 이벤트나 작업을 드래그 앤 드롭할 수 있습니다. 무료 시간에 스며드는 막바지 일을 막아보세요! 💫 실제 결과: Lulu Press는 ClickUp 자동화 기능을 활용해 직원 1인당 하루 1시간을 절약하며 일 효율성을 12% 향상시켰습니다.

15. 워크피드 레스토랑 스케줄 템플릿

via Workfeed

엑셀 스프레드시트로도 가능하지만, 오히려 더 많은 일을 발생시키기 일쑤입니다. Workfeed의 무료 레스토랑 스케줄 템플릿을 사용하면 번거로운 형식 작업 없이도 주간 스케줄을 손쉽게 구성할 수 있습니다.

이것은 복잡한 소프트웨어를 구매할 필요 없이 체계적으로 관리할 수 있도록 도와주는 간단한 엑셀 파일입니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:*

시작일, 근무 시간, 직원 이름을 맞춤형으로 설정할 수 있습니다

드롭다운 메뉴를 활용해 역할을 배정하고 수동 입력을 줄이세요

주간 스케줄을 명확하고 읽기 쉽게 삭제된 상태로 유지하세요

복잡성을 더하지 않고 교대 근무 충돌을 최소화하세요

고급 tools로 전환하기 전 실용적인 대안으로 활용하세요

🔑 추천 대상: 간단하게 편집하고 공유 및 업데이트하기 쉬운 스케줄을 원하는 소규모 레스토랑 소유자 및 교대 근무 관리자.

16. Toast의 레스토랑 스케줄링 템플릿

via Toast

바쁜 레스토랑에서 근무조, 역할, 근무 시간을 관리하는 것은 부담스러울 수 있습니다. Toast의 레스토랑 스케줄링 템플릿은 복잡한 과정 없이 체계적으로 관리할 수 있는 간단한 방법을 제공합니다. 이 템플릿은 Excel로 제작되어 맞춤형 설정이 용이하며, 별도의 소프트웨어 없이 체계적인 관리가 필요한 레스토랑에 이상적입니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:*

역할을 할당하고, 근무 시간을 설정하며, 직원 이름을 입력하세요

총 근무 시간을 자동 계산하여 인건비 관리에 활용하세요

매주 사용할 수 있는 깔끔하고 반복 가능한 레이아웃을 제공합니다

가파른 학습 곡선 없이 빠르게 스케줄 업데이트하세요

전체 스케줄링 플랫폼에 대한 실용적인 대안을 제공합니다

🔑 추천 대상: 주간 직원 스케줄을 효율적으로 관리하고 근로 시간을 모니터링할 수 있는 간편한 방법을 찾는 레스토랑 관리자 및 소규모 비즈니스 소유자.

17. GooDocs의 스프레드시트 레스토랑 직원 스케줄 템플릿

via GooDocs

Goodocs의 간편 레스토랑 직원 스케줄 템플릿은 방해 요소 없이 신속한 플랜 수립을 위해 설계되었습니다. Google 스프레드시트와 Excel 모두에서 작동하므로 추가 tools이나 앱 없이 바로 시작하여 맞춤형 설정하고 팀과 공유할 수 있습니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:*

서버, 호스트, 조리사 등 직원의 이름과 역할을 목록으로 기재하세요

깔끔한 주간 그리드로 7일 전체 근무 일정을 블록하세요

유연한 형식으로 아침, 점심, 저녁 교대 근무를 지원합니다

한눈에 알아보기 쉬운 스케줄을 위해 색상 코드와 코드를 활용하세요

인쇄하거나 디지털로 공유하여 팀 업데이트를 신속하게 진행하세요

🔑 추천 대상: 간단하게 작성하고 인쇄하여 휴게실 벽에 게시할 수 있는 편집 가능한 스케줄을 원하는 레스토랑 관리자.

📖 추천 자료: 템플릿과 예시로 프로젝트 결과물 관리하기

18. GooDocs의 색상 레스토랑 스케줄

via GooDocs

Goodocs의 다채로운 레스토랑 스케줄 템플릿은 빠른 업데이트와 명확한 커뮤니케이션을 위해 설계되었습니다. Google Slides와 PowerPoint로 제작되어 열기, 편집, 팀들이 볼 수 있는 곳에 표시하기가 쉽습니다. 별도의 설정이나 학습 과정이 필요하지 않습니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:*

간결한 레이아웃으로 직원 이름, 역할 및 근무 시간을 배정하세요

색상 코드의 요일을 사용하여 주간 스케줄을 한눈에 쉽게 파악하세요

목표, 이벤트, 재고 관리 알림 등 노트를 작성할 공간을 포함하세요

인쇄하거나 디지털로 표시하여 팀 전체의 가시성을 확보하세요

복잡한 tools이나 시간 추적 없이도 모두가 같은 방향으로 나아가도록 지원하세요

🔑 추천 대상: 직원이 빠르게 읽고 의문 없이 따를 수 있는 시각적이고 편집하기 쉬운 주간 스케줄을 원하는 레스토랑 관리자.

19. Restaurantowner.com의 레스토랑 인력 스케줄 템플릿

RestaurantOwner.com의 레스토랑 인력 스케줄 템플릿은 엑셀로 제작되어 모든 세부 사항을 명확하게 정리합니다. 프론트 오브 하우스, 주방, 막대 등 20개 부서에 걸쳐 최대 100명의 직원을 스케줄링할 수 있습니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:*

드롭다운 메뉴로 최대 50가지 교대 근무 유형을 할당하여 더 빠르게 스케줄링하세요

이중 근무 및 복잡한 인력 배치 요구사항을 지원

주간 근무 시간과 인건비를 자동으로 합산하여 예산을 관리하세요

장기 플랜 및 이벤트 준비를 위해 한 번에 6주 범위의 분량을 커버하세요

대규모 팀을 위해 설계된 깔끔하고 간결한 레이아웃을 제공합니다

🔑 추천 대상: 부서별 근무 교대 일정 관리, 인건비 모니터링, 근무 공백 방지 등을 위한 상세한 엑셀 기반 tool이 필요한 레스토랑 관리자.

20. 7Shifts의 레스토랑 스케줄 템플릿

via 7Shifts

7shifts 레스토랑 스케줄 엑셀 템플릿은 간단하고 명확하며 빠른 플랜을 위해 제작되었습니다. 엑셀에서 열리면 깔끔한 주간 레이아웃이 제공되어 이름, 역할, 근무 시간을 바로 입력할 수 있습니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:*

직원 이름, 역할, 근무 시간을 손쉽게 입력하세요

서버, 호스트, 바텐더 등 일반 위치에는 드롭다운 메뉴를 활용하세요

매주 복사하여 재사용하여 일관된 스케줄링을 유지하세요

필요에 따라 인쇄하거나 게시하거나 팀과 공유하세요

추가 설정이나 기능 없이도 스케줄이 삭제됨을 유지하세요

🔑 특히 적합한 대상: 복잡한 소프트웨어 없이 매주 직원을 간편하고 번거로움 없이 스케줄링하고자 하는 레스토랑 관리자.

좋은 레스토랑 스케줄 템플릿의 조건은 무엇인가요?

블로그를 여기까지 읽어주셨는데, 어떤 레스토랑 스케줄 템플릿이 가장 적합한지 어떻게 알 수 있을까요?

잘 설계된 레스토랑 스케줄 템플릿은 팀을 체계적으로 관리하고 혼란을 줄이며 인건비 통제에 도움을 줍니다. 또한 주간 플랜에 구조를 부여하고 더 나은 교대 근무 커버리지를 지원합니다.

이상적인 레스토랑 스케줄 템플릿이 포함해야 할 키 기능은 다음과 같습니다:

명확한 근무 구조*: 직원 타임시트를 활용해 일일 근무 시간을 정의하여 아침, 점심, 저녁 서비스 전반에 걸쳐 완벽한 인력 배치를 보장하세요

역할 할당 필드*: 서버, 조리사, 안내원 등 작업과 역할을 할당하여 각자의 책임을 명확히 파악할 수 있도록 합니다

주간 스케줄 레이아웃*: 일주일 전체를 한눈에 보기하여 인력을 플랜하고 공백을 방지하세요

근로 시간 추적*: 총 일한 시간을 모니터링하여 인건비를 관리하고 초과근무를 방지하세요

직원 근무 가능 시간 섹션*: 팀원 근무 가능 시간을 기록하여 스케줄 충돌과 긴급 변경을 줄이세요

노트 및 소통 스페이스*: 관리자 노트나 교대별 알림을 위한 공간을 남겨두세요

일과 삶의 균형 지원*: 공정하게 교대 근무를 조정하고 직원들의 번아웃을 방지할 수 있는 스페이스

인쇄 및 디지털 형식*: 종이든 온라인이든 팀과 쉽게 공유할 수 있습니다

ClickUp으로 레스토랑 스케줄링의 혼란을 없애세요

직원 스케줄을 짜는 일이 마치 조각이 빠진 퍼즐을 푸는 것처럼 느껴져서는 안 됩니다. ClickUp을 사용하면 화이트보드를 버리고 레스토랑 스케줄을 손쉽게 관리할 수 있습니다.

교대 근무 플랜 수립, 인건비 추적, 근무 가능 시간 기록, 즉각적인 조정까지—모든 작업을 깔끔한 단일 작업 공간에서 처리하세요. 더 이상 텍스트 주고받기, 인쇄된 차트에 낙서하기, 급작스러운 공백 처리할 필요가 없습니다. 팀의 협업을 원활하게 하고 서비스를 매끄럽게 유지하는 효율적인 시스템만 있으면 됩니다.

1,000개 이상의 템플릿(위에서 보신 레스토랑 스케줄링 템플릿 포함)을 제공하는 ClickUp으로 체계적인 관리를 실현하세요. 훌륭한 음식을 제공하고 뛰어난 팀을 이끌면서 말입니다.

✨ 스케줄 관리를 간편하게 시작할 준비가 되셨나요? ClickUp에 가입하고 Free Forever로 시작하세요.