2025년 콘텐츠 제작자를 위한 최고의 Quso.ai 대안 15가지

Quso.ai는 긴 비디오를 바이러스성 클립으로 변환하고 AI 기반의 스케줄링 및 분석 기능을 통해 소셜 미디어 계획을 간소화하는 데 탁월합니다.

그러나 더 창의적인 제어, 고급 편집 옵션 또는 소셜 미디어 전략의 모든 세부 사항을 미세 조정할 수 있는 기능을 원하는 사람이라면 한도가 있다고 느낄 수 있습니다. 😓

더 나은 도구를 찾으려고 할 때 여러 플랫폼, 상반된 리뷰, 그리고 당신과 같은 제작자에게 가장 적합한 것이 무엇인지에 대한 실제적인 답변을 찾을 수 없습니다. 😩

이것이 바로 최고의 Quso.ai 대안을 엄선한 이 가이드를 만든 이유입니다. 각 대안은 전문가처럼 콘텐츠를 계획, 편집 및 관리하는 데 도움이 되도록 만들어졌습니다.

이 서비스를 한동안 사용해 온 분들은 다음 중 몇 가지에 공감하실 것입니다. 👇

간략한 리뷰가 필요하세요? 각 도구를 한눈에 비교할 수 있는 나란히 비교를 통해 각 도구를 평가하고 귀하의 요구에 가장 적합한 도구를 찾으세요.

각 도구가 제공하는 기능을 자세히 살펴보겠습니다.

일하는 모든 것을 위한 앱인 ClickUp은 콘텐츠 제작자가 콘텐츠를 계획, 작성, 편집 및 게시할 수 있도록 지원하는 풀스택 작업 공간입니다.

마케팅용 ClickUp을 사용하면 일일 콘텐츠 달력부터 글로벌 캠페인 출시까지 모든 것을 한 곳에서 관리할 수 있습니다. 사용자 친화적인 인터페이스를 갖춘 AI 기반 도구는 팀, 자산 및 워크플로우를 하나로 통합하므로 여러 도구를 오가며 작업할 필요가 없습니다.

ClickUp Docs로 시작하여 소셜 캡션을 작성하고, 비디오 스크립트를 작성하고, 미디어 또는 피드백을 콘텐츠에 직접 삽입할 수 있습니다.

그런 다음 플랫폼의 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain을 추가하여 창의적인 프로세스의 속도를 높일 수 있습니다. 초안을 검토하고, 약한 부분을 재작성하고, 편집을 제안하거나, 새로운 콘텐츠 아이디어를 생성하여 비디오를 다듬거나 바이럴이 될 짧은 형식의 후크를 만들 수 있습니다.

다음으로, 작업 공간을 떠나지 않고도 화면, 카메라 또는 오디오를 녹화할 수 있는 ClickUp Clips가 있습니다.

이 클립은 다운로드, 작업에 첨부, 팀과 공유 또는 나중에 검토할 수 있으며, ClickUp Brain에 의해 자동으로 텍스트로 변환되므로 몇 초 만에 인용문을 추출하거나 콘텐츠를 재사용하거나 캡션을 만들 수 있습니다.

모든 것을 한 곳에 통합하기 위해 ClickUp 달력은 게시물, 캠페인 또는 결과물을 예약할 수 있는 시각적인 드래그 앤 드롭 플래너를 제공합니다. 그리고 처음부터 시작하는 경우 ClickUp 비디오 제작 템플릿과 같은 무료 소셜 미디어 템플릿을 사용하여 시간을 절약하고 일관성을 유지할 수 있습니다.

ClickUp 소셜 미디어 게시 일정 템플릿을 사용하면 다양한 소셜 미디어 플랫폼에 매일, 매주 또는 매월 게시물을 지도에 표시할 수 있으므로 청중과 연결할 수 있는 순간을 놓치지 않을 수 있습니다.

G2 리뷰어가 ClickUp에 대해 말한 내용은 다음과 같습니다.

당사는 파이프라인의 여러 단계에 여러 사람이 참여하고, 여러 차례의 검토를 거치며, 각 고유한 결과물에 대한 마감일이 필요한 복잡한 비디오 제작 프로세스를 보유하고 있습니다. ClickUp에서 제공하는 자동화 기능을 사용하여 모든 것을 간소화하고 모든 것을 계획대로 진행할 수 있습니다.

Vizard. ai는 AI 기반의 비디오 편집 및 클리핑 도구로, 최소한의 노력으로 긴 형식의 비디오를 공유 가능한 짧은 클립으로 변환할 수 있도록 도와줍니다.

Spark AI 모델은 비디오에서 가장 흥미로운 부분(키 인용문이나 흥미진진한 순간 등)을 감지하고 TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts와 같은 플랫폼에 최적화된 캡션과 형식으로 짧은 클립을 자동으로 생성합니다.

클리핑 외에도 Vizard.ai는 스크립트에서 매력적인 비디오를 생성하는 텍스트-비디오 기능과 모든 비디오에 로고, 폰트 및 색상 구성표를 저장하고 적용하여 브랜드 일관성을 유지하는 맞춤형 브랜드 키트를 제공합니다.

G2 리뷰어가 Vizard.ai에 대해 말한 내용은 다음과 같습니다.

Vizard 소프트웨어는 긴 비디오 하나를 업로드하기만 하면 많은 양의 짧은 양식 콘텐츠를 매우 쉽게 생성할 수 있어 시간을 많이 절약할 수 있기 때문에 좋아합니다. 또한 제 모국어로 자막을 추가할 수도 있습니다. 덕분에 시간을 엄청나게 절약할 수 있습니다. 가격 대비 가치가 정말 높습니다.

InVideo는 수천 개의 템플릿, 방대한 스톡 미디어 라이브러리, 간단한 드래그 앤 드롭 에디터를 제공하는 온라인 비디오 생성 도구로, 스크립트나 아이디어를 매력적인 비디오로 빠르게 쉽게 만들 수 있습니다.

AI 비디오 생성기를 사용하면 비디오 아이디어를 텍스트로 설명하고 장면, 스톡 클립 및 음성 해설이 포함된 비디오 초안을 즉시 얻을 수 있습니다.

또한 마법 상자 기능을 사용하여 "음악 변경"이나 "자막 추가"와 같은 명령어를 사용하여 비디오를 실시간으로 편집할 수 있으며, 나머지는 몇 초 만에 처리됩니다.

G2 리뷰어의 InVideo에 대한 평가:

최근에 소셜 미디어를 위한 바이럴 비디오를 제작하기로 결정했습니다. Invideo를 사용하면 말 그대로 대본을 넣기만 하면 V/O, 그래픽, 음악, 음향 효과, AI 콘텐츠 및 스톡 콘텐츠를 포함한 전체 비디오가 만들어지는데, 정말 완벽합니다!

Opus Clip은 긴 비디오를 바이럴 짧은 클립으로 재사용하는 데 특화된 또 다른 AI 비디오 편집 도구입니다. 이 도구는 독점적인 후크 감지 모델(GPT-4 기반)을 사용하여 인상적인 순간을 선택하고, 필요에 따라 콘텐츠를 재구성하여 문맥을 확보하며, 관심을 끌도록 설계된 구조화된 클립을 출력합니다.

또한 생성된 각 클립에 대해 "AI Viral Score"를 제공합니다. 이는 클립이 좋은 성과를 거둘 가능성을 예측한 것으로, 가장 좋은 클립을 우선적으로 게시할 수 있습니다.

이 도구는 또한 불필요한 부분을 제거하는 AI 큐레이션과 얼굴 인식 기능을 제공하여 화자를 수직 형식으로 적절하게 프레임에 맞출 수 있습니다.

G2 리뷰어가 Opus Clip에 대해 말한 내용은 다음과 같습니다.

약 2개월 동안 OpusClip을 프로 사용자로 사용하고 있습니다. 이 앱은 정말 시간을 절약해줍니다! 저는 보통 매일 12~15분 분량의 비디오를 업로드하고, 30초에서 2분 범위의 클립을 10~15개 정도 생성합니다(자동 설정 사용). 각 클립에는 제가 선택한 색상과 로고가 표시됩니다.

Buffer를 사용하면 콘텐츠 제작자와 소셜 미디어 관리자가 하나의 간단한 대시보드에서 Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn 등 여러 플랫폼에 게시물을 계획, 예약 및 게시할 수 있습니다.

달력 보기 기능은 콘텐츠를 미리 계획할 수 있는 시각적인 방법을 제공합니다. Instagram의 경우, 첫 번째 댓글 예약 기능도 지원하여 도달 범위를 최적화하기 위해 해시태그를 별도로 배치할 수 있습니다.

또한 소셜 미디어를 위한 AI의 성장의 물결의 일부인 AI 어시스턴트를 통해 다양한 소셜 미디어 플랫폼에 맞는 매력적인 캡션을 작성하고, 사용자가 브랜드의 목소리에 맞게 톤, 길이 및 스타일을 조정할 수 있습니다.

Capterra 리뷰어의 Buffer에 대한 평가입니다:

저는 Buffer를 수년 동안 간헐적으로 사용했지만, 6개월 이상은 정기적으로 사용하고 있습니다. 흥미로운 경험입니다. Instagram, Facebook, Twitter 등 세 가지 플랫폼에 게시할 수 있는 기능이 정말 마음에 듭니다.

2short. ai는 Vizard와 유사한 AI 기반의 재사용 도구로, 긴 비디오를 짧고 공유 가능한 스니펫으로 빠르게 변환합니다. 콘텐츠에서 하이라이트를 찾아 캡션이 포함된 게시 가능한 클립으로 자르는 과정을 자동화합니다.

텍스트 기반 편집 기능을 사용하면 대본을 편집하기만 하면 비디오를 편집할 수 있습니다. 또한 AI 스피커 추적 및 얼굴 인식 기능을 사용하여 가로 형식에서 세로 형식으로 전환할 때도 메인 스피커가 중앙에 완벽하게 유지됩니다. 이를 통해 클립이 전문적으로 보이고 모바일 우선 시청자에게 적합한 프레임으로 표시됩니다.

G2 리뷰어가 2short.ai에 대해 말한 내용은 다음과 같습니다.

비디오를 짧은 클립으로 분할하는 데 매우 빠르며, 각 클립의 텍스트 버전을 제공하여 어떤 클립을 사용할지 더 빠르게 결정할 수 있습니다.

SocialPilot은 콘텐츠 계획, 팀 협업 및 대규모 성과 추적을 처리하기 위해 구축된 본격적인 소셜 미디어 관리 플랫폼입니다. LinkedIn, Facebook, Instagram, X (Twitter) 및 Google My Business와 같은 여러 플랫폼에 걸쳐 500개 이상의 게시물을 하나의 대시보드에서 일괄적으로 예약할 수 있습니다.

내장된 AI 어시스턴트는 각 플랫폼의 톤과 형식에 맞춤화된 소셜 미디어 게시물 아이디어, 캡션 및 해시태그를 생성하는 데 도움이 됩니다.

팀의 경우, 공동 작업자를 초대하고, 관리자, 기여자, 클라이언트 등의 역할을 할당하고, 승인 워크플로우를 설정하여 콘텐츠가 게시되기 전에 검토할 수 있습니다.

Capterra 리뷰어의 SocialPilot에 대한 평가:

가장 비싼 패키지를 선택하지 않고도 여러 계정을 추가할 수 있다는 점이 좋습니다. 다른 소프트웨어를 사용하면 각 소셜 플랫폼에서 3개 이상의 계정을 관리하는 데 비용이 많이 듭니다.

Veed. io는 기본 자르기, 전환, 필터부터 수십 개 언어로 자막을 자동으로 생성하는 기능에 이르기까지 다양한 편집 도구를 제공하는 인기 있는 온라인 비디오 에디터입니다. 스크립트 생성기, GPT-3 기반 텍스트-비디오 제작자, 비디오에 나레이션을 추가하는 AI 아바타와 같은 도구가 포함된 'AI 비디오' 섹션도 있습니다.

이 플랫폼은 밈 스타일의 캡션, 진행 막대, TikTok 스타일의 점프 컷 등을 위한 템플릿도 제공하므로, 원본 영상을 매력적인 게시물로 빠르게 변환할 수 있습니다.

스크립트를 읽으면서 자신을 녹화할 수 있는 텔레프롬프터 모드도 있어 (눈을 마주치며) 토크쇼 형식의 비디오에 적합하며, 나중에 정확한 자막을 얻을 수 있습니다.

G2 리뷰어의 Veed. io에 대한 평가:

비디오 편집이 매우 간단합니다. 소셜 미디어에 게시할 수 있도록 준비하고, 크기를 변경하고, 비디오 클립을 추출하고, 자막을 추가하고, 배경 음악을 추가하고, 침묵을 제거하고, "어"와 "아"를 제거하고, 브랜드 요소를 추가하고, 비디오 콘텐츠의 전반적인 사용성을 향상시킬 수 있습니다

🤯 재미있는 사실: YouTube에 최초로 업로드된 비디오는 공동 설립자 Jawed Karim의 "Me at the zoo"입니다. 이 비디오는 지금도 볼 수 있습니다!